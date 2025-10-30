Modelli gratis di planner per l'istruzione domiciliare per organizzare l'apprendimento di tuo figlio

"Oggi facciamo storia o arte?" Tuo figlio te lo chiede alle 11 di martedì mattina. Dai un'occhiata ai tuoi appunti e ti rendi conto... che nemmeno tu ne sei sicuro. Una scheda del browser contiene il programma di matematica, un'altra un'unità di studio sulla natura e una terza è una bacheca Pinterest piena di lavoretti manuali.

L'istruzione domiciliare offre libertà, ma può anche sembrare opprimente quando le risorse si accumulano senza una tabella di marcia. 📚

Infatti, la Johns Hopkins University fornisce reportistica secondo la quale, nell'anno scolastico 2023-24, 19 dei 21 stati che hanno effettuato la condivisione dei dati hanno registrato un aumento delle iscrizioni all'istruzione domiciliare. Con un numero sempre maggiore di famiglie che scelgono questa strada, la richiesta di metodi semplici per organizzare le lezioni e il monitoraggio dei progressi sta diventando sempre più forte.

In questo post del blog esploreremo 18 modelli gratis di planner per l'istruzione domiciliare disponibili su ClickUp for Students che possono aiutarti a tenere sotto controllo l'apprendimento di tuo figlio. 🏁

Cosa sono i modelli di planner per l'istruzione domiciliare?

Un modello di planner per l'istruzione domiciliare è uno strumento digitale o stampabile strutturato, progettato per aiutare i principali, tutor o studenti a organizzare le attività accademiche a casa.

Centralizza i piani delle lezioni, i compiti, le presenze, i voti e gli orari, rendendo più facile la gestione degli obiettivi giornalieri, settimanali e a lungo termine. Questi modelli includono spesso visualizzazioni personalizzabili, monitoraggio delle materie, strumenti di scrittura IA e indicatori di progresso per semplificare la pianificazione scolastica e la tenuta dei registri.

Cosa rende efficace un modello di planner per l'istruzione domiciliare?

Un buon modello di planner per l'istruzione domiciliare fornisce un sistema completo per gestire gli aspetti accademici, le risorse e le routine familiari. Ecco alcuni elementi da considerare nella scelta:

Definisce obiettivi generali: delinea gli obiettivi annuali e crea una panoramica dell'anno per mappare routine, priorità e attività cardine.

Organizza i piani mensili e settimanali: utilizza calendari, dashboard e orari per strutturare lezioni, compiti e attività.

Dettagli delle lezioni giornaliere: suddivisione di ogni giornata in materie specifiche, attività e blocchi orari per una più agevole esecuzione.

Gestisce il programma didattico e le risorse: esegue il monitoraggio di libri, materiali, pianificazione delle gite scolastiche e piani didattici specifici per materia per l'intero anno accademico.

Registra presenze e riflessioni: registra le presenze e ti consente di utilizzare le pagine di riflessione per rivedere lo stato.

Tiene traccia degli obiettivi e delle abitudini: monitora i progressi accademici e monitora i progressi accademici e lo sviluppo personale attraverso dei tracker.

Personalizzato in base alle tue esigenze: offre pagine aggiuntive per il piano del progetto, studi di unità o approcci di unschooling.

Incoraggia il coinvolgimento degli studenti: invita i bambini ad aiutarti a fare il piano delle lezioni o a scegliere le risorse per sviluppare la titolarità e il coinvolgimento.

🧠 Curiosità: Charlotte Mason era un'educatrice britannica del XIX secolo la cui filosofia ispira ancora oggi molte famiglie che praticano l'istruzione domiciliare. Riteneva che le lezioni brevi fossero migliori di quelle lunghe perché l'attenzione dei bambini lavora meglio in brevi intervalli e si rafforza con la pratica costante. Il suo approccio basato sulla creazione di "libri viventi" e passeggiate nella natura era considerato piuttosto radicale all'epoca.

18 modelli di planner per l'istruzione domiciliare

Il software di project management ClickUp Education ti offre un unico posto dove mappare tutte le parti in movimento dell'istruzione domestica. Puoi abbozzare piani di lezione, tenere traccia dei compiti terminati, registrare le ore dedicate alle attività e persino annotare rapide riflessioni sull'apprendimento di ogni giorno.

Ecco 18 modelli per semplificare, strutturare e tenere sotto controllo l'anno scolastico a casa.

1. Modello di piano delle lezioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Conserva i piani delle lezioni, i moduli di valutazione e i compiti insieme al modello di piano delle lezioni di ClickUp.

Il modello di piano delle lezioni di ClickUp è progettato per aiutare gli educatori a creare, gestire e effettuare il monitoraggio in modo efficiente dei piani delle lezioni per i corsi universitari. Inizia delineando gli argomenti e i materiali da trattare nel corso, quindi definisci obiettivi chiari per ogni corso all'interno dello strumento.

Il modello di pianificatore per l'istruzione domiciliare ti consente di sviluppare piani di lezione dettagliati per ogni argomento, comprese attività e valutazioni per garantire il coinvolgimento degli studenti. Inoltre, puoi controllare regolarmente lo stato di ogni corso per apportare modifiche tempestive.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

📌 Ideale per: principali, tutori o tutor che desiderano un modello di piano didattico per pianificare e tenere traccia delle lezioni di più materie e livelli scolastici nella loro scuola domestica.

📮 Approfondimento ClickUp: il 45% delle persone afferma che suddividere gli obiettivi grandi in piccoli passaggi li aiuta a mantenere alta la motivazione. Il concetto è chiaro, ma è nella sua applicazione pratica che inizia il vero lavoro (e spesso si incontrano difficoltà). 🚥 Ti senti sopraffatto da un obiettivo importante come "creare un programma didattico completo per il semestre"? Lascia che ClickUp Brain ti aiuti. Descrivi il tuo obiettivo e ClickUp AI lo suddividerà in attività e sottoattività realizzabili, assegnerà le date di scadenza e ti aiuterà ad avvicinarti ai tuoi sogni. 💫 Risultati reali: gli utenti affermano che la loro produttività è raddoppiata da quando sono passati a ClickUp.

2. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le attività in categorie come Personale, Lavoro e Obiettivi con il modello di pianificatore giornaliero di ClickUp.

Il modello di planner giornaliero di ClickUp organizza le lezioni di homeschooling, le attività domestiche e le cose da fare personali in un unico posto. Con visualizzazioni personalizzate come la vista Calendario di ClickUp e Tutte le attività, puoi gestire senza sforzo le attività quotidiane come la spesa, le routine di cura personale o anche i progetti secondari.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza le attività per categoria con campi personalizzati per Personale , Lavoro , Scuola o Obiettivi .

Rimani aggiornato sulle priorità con gli aggiornamenti di stato come Da fare e Completato .

Raggruppa le attività in base alla data di scadenza e visualizza a colpo d'occhio quelle scadute , in scadenza oggi o già terminate .

Aggiungi dettagli come promemoria, nota e attività secondaria per ogni attività, in modo da non dimenticare i passaggi importanti.

📌 Ideale per: Principali e tutor che praticano l'istruzione domiciliare e desiderano un modo affidabile per gestire le lezioni quotidiane, conciliando al contempo le responsabilità domestiche e le attività personali all'interno di un'app di pianificazione giornaliera.

3. Modello di planner settimanale ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora scadenze, eventi, riunioni e altro in modo coinvolgente con il modello di pianificatore settimanale di ClickUp.

Il modello di planner settimanale di ClickUp fornisce una mappa visiva della settimana a venire, consentendoti di vedere esattamente cosa succede ogni giorno, su quali obiettivi ti stai concentrando e dove potresti dover apportare modifiche.

Invece di affannarti ogni mattina, potrai visualizzare una visione d'insieme delle lezioni, delle attività e delle priorità pianificate in anticipo. Con il suo layout colorato in stile lavagna, gli spazi dedicati agli obiettivi e le attività trascinabili, questo modello di planner per l'istruzione domiciliare sembra più una guida settimanale creativa.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Fissa il tuo piano della settimana in modo visivo con una lavagna Kanban di sette giorni, in cui ogni colonna rappresenta un giorno dalla domenica al lunedì.

Individua rapidamente ciò che è in sospeso o completato con stati come Aperto e Completato .

Usa la vista Bacheca per organizzare le attività in modo colorato e intuitivo, trascinandole da una giornata all'altra.

Imposta gli obiettivi principali della settimana in aree dedicate come Priorità! e Riflessioni.

📌 Ideale per: principali, tutor o tutori che praticano l'istruzione domiciliare e desiderano visualizzare una visione equilibrata della loro settimana.

🧠 Curiosità: nel XVII secolo, le famiglie europee benestanti spesso assumevano governanti per educare i figli a casa, combinando lezioni accademiche con l'insegnamento del galateo e della morale.

4. Modello di orario giornaliero di ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano le tue lezioni, attività e pause ora per ora con questo modello di programma orario giornaliero di ClickUp.

Il modello di orario giornaliero di ClickUp aiuta i genitori che praticano l'istruzione domiciliare a pianificare ogni giornata in modo strutturato. Puoi bloccare ore specifiche per le lezioni, la lettura, le attività pratiche e persino le pause, lasciando dei margini di tempo per gestire domande impreviste o passaggi tra una materia e l'altra.

I promemoria integrati e il monitoraggio del tempo ti aiutano a rispettare gli orari, assicurandoti che ogni blocco di apprendimento e ogni attività ricevano l'attenzione che meritano.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Suddividi la tua giornata in fasce orarie utilizzando la Visualizza Sequenza per avere chiari gli orari di inizio e fine.

Utilizza i campi per inserire dettagli quali Motivo dell'assenza o nota per blocchi specifici.

Passa a visualizzare le visualizzazioni Flusso di lavoro giornaliero , Assenze e Orario giornaliero in base alle diverse esigenze di piano.

Evidenzia le pause o i momenti di transizione importanti (come il pranzo o le sessioni di revisione) con indicatori visivi del tempo.

📌 Ideale per: principali, tutor e studenti che desiderano una struttura oraria per le lezioni di homeschooling.

5. Modello di orario scolastico ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le prossime lezioni e il tempo dedicato ai progetti con il modello di orario scolastico di ClickUp.

Il modello di orario scolastico di ClickUp offre la possibilità di visualizzare un chiaro orario delle lezioni, del tempo dedicato allo studio e delle attività.

Funziona come un sistema di gestione delle conoscenze. Ciò significa che puoi mappare le lezioni, aggiungere blocchi di studio e persino includere attività non accademiche come lo sport o le pause. Con dettagli come i nomi dei professori/insegnanti, le posizioni delle lezioni o persino le note sui compiti, è facile mantenere tutto con visibilità.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi contesto con campi come Professore , Attività e Posizione per ogni lezione o blocco.

Passa a visualizzare le visualizzazioni Attività , Orario scolastico e Nota delle lezioni per concentrarti su ciò che ti serve.

Monitora le presenze o il completamento con stati come Aperto e Completato .

Imposta le attività ricorrenti di ClickUp per gestire le lezioni in corso e le attività ripetitive nel programma.

📌 Ideale per: principali, tutor o tutori che desiderano un planner mensile strutturato per gestire più classi, blocchi di studio e routine personali in un ambiente di scuola a casa.

💡 Suggerimento professionale: utilizza 10 minuti al giorno per riordinare i tuoi dispositivi digitali come tecnica di gestione del tempo per cancellare le notifiche, aggiornare le attività e preparare il tuo spazio di lavoro.

6. Modello ClickUp per orari delle lezioni e studio dei tempi

Ottieni il modello gratis Ottieni risultati scolastici migliori gestendo contemporaneamente più commit utilizzando il modello di orario delle lezioni e studio del tempo di ClickUp.

Il modello ClickUp Class Schedule & Time Study è progettato per il monitoraggio delle lezioni, dei voti, delle valutazioni e delle sessioni di studio. La connessione tra gli orari delle lezioni quotidiane e il rendimento scolastico e i progressi nello studio. Con le attività ricorrenti per ogni materia e i campi personalizzati per le valutazioni, puoi gestire gli orari delle lezioni e i tuoi risultati.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei risultati scolastici con 11 campi per Colore della classe , Semestre , Compagni di classe e Note .

Gestisci i corsi con stati come Da fare , in corso e completato .

Tieni sotto controllo esami e scadenze con i pannelli Scaduto e Non programmato .

Utilizza cinque visualizzazioni personalizzate (Anno, Sequenza, Priorità, Orario delle lezioni) in diverse configurazioni per un piano flessibile.

📌 Ideale per: Studenti, tutor o insegnanti che desiderano creare una connessione tra gli orari delle lezioni e il monitoraggio accademico quando utilizzano ClickUp per gli studenti.

Scopri come migliorare la produttività con un calendario di progetto completo. 👇🏼

7. Modello per il piano delle lezioni di ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni uno spazio di lavoro chiaro per redigere lezioni e assegnare responsabilità con il modello di pianificazione delle lezioni di ClickUp.

Il modello di piano delle lezioni di ClickUp è ideale per tutor o genitori che praticano l'istruzione domiciliare e desiderano un modo strutturato per pianificare, organizzare e effettuare il monitoraggio delle lezioni di più materie. Ogni lezione può includere risorse, scadenze e nota.

Ad esempio, se stai insegnando l'algebra a un bambino più grande e le abilità di lettura di base a uno più piccolo, puoi impostare elenchi separati nel modello di planner per l'istruzione domiciliare per ciascun bambino. Aggiungi le attività delle lezioni, allega fogli di lavoro, video o materiali di lettura e contrassegnale come "completata" una volta pronti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei progressi delle lezioni con stati come Da fare , Pianificato , Completato , Fallito , Superato e Archiviato .

Gestisci i dettagli delle lezioni con campi dedicati alle informazioni sulla classe, alle scadenze e alle priorità.

Accedi rapidamente alla preparazione delle lezioni con visualizzare come Questa settimana, Oggi, Tutti gli elenchi e Guida.

📌 Ideale per: Principali che praticano l'istruzione domiciliare e desiderano organizzare le lezioni per più figli e tenere traccia dello stato nelle diverse materie.

🔍 Lo sapevi? Horace Mann, spesso definito il "padre del movimento scolastico comune", ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione di un sistema di istruzione pubblica gratis, universale e non confessionale negli Stati Uniti. Le sue riforme includevano la creazione di istituti di formazione per insegnanti noti come "scuole normali", che hanno svolto un ruolo fondamentale nella professionalizzazione dell'insegnamento e nell'ampliamento delle opportunità educative.

8. Modello di piano del programma didattico ClickUp

Ottieni il modello gratis Usa il modello di piano del programma didattico di ClickUp per il monitoraggio degli obiettivi del corso, delle sequenze e dei materiali di supporto.

Il modello di piano del programma didattico di ClickUp offre uno strumento strutturato per pianificare lezioni, attività e valutazioni, garantendo agli educatori la possibilità di offrire un'esperienza di apprendimento ben ritmata.

Collabora con i colleghi per raccogliere e organizzare potenziali argomenti per il programma. Una volta raccolte le idee, sviluppa un piano completo che includa descrizioni dei corsi, obiettivi, criteri di valutazione e un calendario degli argomenti e delle attività.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza il programma di studi per materia con Cartella e Gerarchia elenco (ad es. inglese, matematica)

Tieni traccia della preparazione delle lezioni con 10 stati come Attuale , In corso , Da rivedere , Vecchio e Da pianificare .

Aggiungi dettagli chiave con i campi Argomenti , Stampati , Date di scadenza e livelli di Priorità .

Piano l'intero semestre utilizzando visualizzare come Sequenza, Bacheca, Calendario, Guida e Tutti gli elenchi.

📌 Ideale per: insegnanti, progettisti di programmi didattici o coordinatori accademici che desiderano un modo strutturato per creare, effettuare il monitoraggio e perfezionare i programmi didattici durante l'anno scolastico.

🚀 Vantaggio di ClickUp: Ti stai chiedendo come utilizzare l'IA per pianificare le lezioni? Con ClickUp Brain, puoi creare piani di lezione efficaci e di alta qualità in pochi secondi. Tutto quello che devi fare è chiedere! Inserisci i dettagli chiave come materia, livello scolastico e obiettivi di apprendimento e il programma genererà un piano personalizzato in linea con il tuo curriculum. Connected AI comprende il contesto dei tuoi progetti e fornisce suggerimenti pratici, rendendolo ideale per genitori e tutor che si occupano di homeschooling. Rimani al passo con le scadenze dei compiti utilizzando ClickUp Brain Con lo strumento IA per studenti al tuo fianco, puoi: Redigi schemi dettagliati del programma e suddividi gli argomenti senza sforzo.

Trasforma istantaneamente le note generate dall'IA in documenti o attività concrete.

Organizza compiti, elenchi di letture e scadenze dei progetti in un unico hub.

Dai priorità alle lezioni e effettua il monitoraggio dello stato con la guida intelligente dell'IA. ✅ Prova questo prompt: Crea un piano didattico settimanale per uno studente di 10 anni che copra le frazioni di base in matematica. Includi gli obiettivi giornalieri, le attività e una breve valutazione alla fine della settimana.

9. Modello di programma didattico ClickUp

Ottieni il modello gratis Stabilisci obiettivi chiari per ogni lezione e monitora lo stato in tempo reale con il modello di programma didattico di ClickUp.

Con il modello di programma didattico di ClickUp, puoi creare un programma strutturato e curato che comunichi chiaramente gli oggetti, gli argomenti e i compiti per ogni lezione. È integrato in ClickUp Documento, quindi puoi creare un'anteprima ben formattata con le descrizioni dei corsi, le politiche di valutazione e un calendario delle attività.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Struttura i contenuti con vista Documento per creare un programma didattico in formato RTF.

Monitora gli aggiornamenti del programma con campi metadati come Autore/Titolare e Ultimo aggiornamento .

Organizza gli elementi essenziali del corso in una tabella Informazioni sul corso con campi per il nome del corso, la sezione, i crediti, le informazioni sull'insegnante e i dettagli di contatto.

Naviga rapidamente con la barra laterale per pagine come Modello di programma, Guida introduttiva e + Nuova pagina.

📌 Ideale per: Principali, tutor ed educatori che praticano l'istruzione domiciliare e desiderano un programma professionale e centralizzato per ogni materia o corso.

🔍 Lo sapevi? John Dewey, figura chiave dell'educazione progressista, sottolineava l'importanza dell'apprendimento attraverso la pratica. Sosteneva che l'istruzione dovesse avere una connessione con le esperienze della vita reale, incoraggiando la risoluzione dei problemi, il pensiero critico e i progetti pratici.

10. Modello ClickUp per il monitoraggio dei compiti a casa

Ottieni il modello gratis Visualizza tutti i tuoi compiti in un unico posto per non perdere mai una scadenza con il modello di monitoraggio dei compiti di ClickUp.

Il modello ClickUp Homework Tracker ti aiuta a visualizzare tutte le attività (o parti di compiti) in un unico posto, assegnare priorità e concentrarti sul monitoraggio dei singoli compiti.

Il modello di pianificatore per l'istruzione domiciliare consolida i compiti in una vista strutturata delle attività, in cui ogni compito è un'attività secondaria con una propria data di scadenza, un tag relativo alla materia e uno stato di completamento. Gli indicatori visivi di avanzamento, combinati con la possibilità di aggiungere note o suddividere i compiti in passaggi più piccoli, semplificano la gestione di più materie e scadenze.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei compiti utilizzando stati come Da fare , in corso e completata per ogni attività secondaria.

Classifica i compiti per materia con tag a colore per una rapida consultazione.

Visualizza i progressi utilizzando la barra di avanzamento per vedere cosa è stato completato e cosa è ancora in sospeso.

Assegna attività a studenti o assistenti e imposta gli indicatori di priorità per evidenziare il lavoro urgente.

📌 Ideale per: genitori, tutor o tutori che praticano l'istruzione domiciliare e desiderano monitorare i compiti di più materie e tenere traccia dello stato in modo visivo all'interno di un'app per la produttività.

Ecco cosa ha detto Michael Turner della Miami University su ClickUp:

ClickUp è un ottimo strumento che utilizziamo per organizzarci e rimanere al passo con gli eventi. La piattaforma ci ha fornito un repository di conoscenze.

ClickUp è un ottimo strumento che utilizziamo per organizzarci e rimanere al passo con gli eventi. La piattaforma ci ha fornito un repository di conoscenze.

11. Modello per i compiti in classe di ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora facilmente i compiti e i voti del tuo semestre con il modello per i compiti in classe di ClickUp.

Il modello ClickUp Class Assignments centralizza tutti i lavori degli studenti, le scadenze e i voti in un'unica e intuitiva visualizzazione elenco ClickUp. Funge anche da modello di monitoraggio dei compiti, consentendo di controllare e gestire i compiti di tutti gli studenti e tutte le materie.

Ogni attività è chiaramente organizzata in base allo stato di completamento, con campi dettagliati per la valutazione, gli argomenti trattati e il contesto specifico del corso. I genitori o i tutor possono assegnare rapidamente le attività, tenere traccia del monitoraggio e condividere le risorse, rendendo facile supervisionare più studenti o materie senza perdere nulla.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Categorizza i compiti per materia utilizzando il campo Classe (ad esempio, Matematica 102, Inglese 201, Storia 102).

Fornisci accesso immediato alle risorse e collegamenti a materiali per compiti, letture o strumenti di studio online.

Organizza e visualizza i compiti in diversi layout utilizzando le visualizzazioni Elenco , Elenco per data di scadenza , Esami e Documenti .

Monitora gli argomenti trattati e i tipi di compiti con i campi Tipo di attività e Argomenti trattati.

📌 Ideale per: principali, tutori o tutor che gestiscono più studenti e cercano un modo semplice per assegnare, monitorare e valutare i compiti in tutte le materie.

12. Modello di lista di controllo per il piano degli studenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un elenco di tutto ciò che desideri realizzare durante l'anno accademico con il modello di lista di controllo per il piano degli studenti di ClickUp.

Il modello di lista di controllo per la pianificazione degli studenti di ClickUp offre agli studenti e ai genitori che praticano l'istruzione domiciliare un hub per il monitoraggio di tutte le attività fondamentali per la pianificazione accademica, dalle domande di ammissione agli esami. Inoltre, ogni passaggio è organizzato in attività secondarie concrete. Ciò semplifica la suddivisione di una pianificazione complessa in parti gestibili, consente di vedere lo stato a colpo d'occhio e di tenere sotto controllo le scadenze.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza l'intero flusso di lavoro di preparazione all'università con un Master Activity che funge da hub centrale.

Suddividi il piano complesso in attività secondarie distinte come Risorse , Calendario degli esami , Monitoraggio dei progetti , Monitoraggio delle attività di gruppo e Lezioni e note .

Aggiungi note, tag o dipendenza alle attività per avere indicazioni chiare e contestualizzate durante tutto il processo di pianificazione.

📌 Ideale per: principali, tutori o tutor che seguono gli studenti nella preparazione all'università, nelle ammissioni e nel piano accademico a lungo termine.

13. Modello ClickUp per il progresso degli studenti

Ottieni il modello gratis Fornisci un supporto mirato a ogni studente con il modello di progressi degli studenti di ClickUp.

Ti sei mai chiesto se il tuo studente o tuo figlio sta davvero tenendo il passo? Il modello di stato degli studenti di ClickUp è pensato per i principali, tutor e insegnanti di scuola a domicilio che hanno bisogno di visualizzare in tempo reale le prestazioni, il comportamento e la crescita dei loro studenti.

Puoi effettuare il monitoraggio di più studenti contemporaneamente, vedere chi eccelle, chi ha bisogno di ulteriore incoraggiamento e quali aree richiedono maggiore attenzione. Il modello di pianificatore per l'istruzione domiciliare organizza gli studenti in base al loro stato, monitora il comportamento e il lavoro richiesto e archivia i dettagli personali e accademici importanti in un unico posto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora il rendimento di ogni studente con stati come Va bene , Necessita attenzione , Necessita rafforzamento della fiducia e Necessita attività di estensione .

Monitora i dettagli essenziali utilizzando i campi Compleanno , Lezioni , Lavoro richiesto e Comportamento .

Accedi a più prospettive con le visualizzazioni Problemi comportamentali , vista Elenco e Necessita attenzione .

Registra visivamente il lavoro richiesto con il campo Valutazione a stelle e i progressi accademici con il campo Progressi .

📌 Ideale per: principali, tutori o tutor che seguono l'istruzione domestica di più bambini e desiderano uno strumento per il monitoraggio dei progressi, del comportamento e degli stati individuali, assicurandosi che ogni studente riceva l'attenzione di cui ha bisogno.

🔍 Lo sapevi? Thomas Jefferson, forte sostenitore dell'istruzione, credeva nell'apprendimento autonomo e incoraggiava i bambini a leggere molto a casa.

14. Modello per la definizione degli obiettivi di ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani motivato sui tuoi obiettivi a lungo termine visualizzando i piccoli passaggi che ti porteranno a raggiungerli con il modello SMART Goals di ClickUp.

Il modello ClickUp SMART Goals è progettato per tutor, principali e studenti che seguono l'istruzione domiciliare e desiderano fissare obiettivi misurabili e monitorare lo stato in un unico posto.

Ti consente di suddividere grandi obiettivi accademici, come padroneggiare una nuova materia o completare un progetto trimestrale, in passaggi gestibili. Il modello di pianificatore per l'istruzione domiciliare ti aiuta anche a quantificare lo sforzo richiesto, assegnare le responsabilità e tenere traccia degli esiti positivi nel tempo, rendendo il completare degli obiettivi motivante per gli studenti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Specifici , Misurabili , Raggiungibili , Rilevanti , Limitati nel tempo . Definisci obiettivi realizzabili utilizzando i campi del framework SMART

Tieni traccia dei progressi in modo visivo con stati come Ottimo , In linea con gli obiettivi , Fuori dagli obiettivi e Da fare .

Quantifica il lavoro richiesto e la fattibilità con i campi Quantità di lavoro richiesto e Hai le competenze richieste .

Monitora lo stato degli obiettivi con visualizzare dedicate come Obiettivi SMART, Lavoro richiesto e Foglio di lavoro Obiettivi SMART.

📌 Ideale per: principali, tutor e studenti che seguono l'istruzione domiciliare e desiderano un approccio strutturato e misurabile agli obiettivi accademici.

🚀 Vantaggio di ClickUp: AI Writer for Work di ClickUp Brain genera contenuto sulla base di semplici prompt linguistici, completi di controllo ortografico integrato, regolazioni del tono, risposte rapide basate sull'intelligenza artificiale e modelli personalizzabili. Chiedi a ClickUp Brain di generare per te dei piani di lezione scritti Prova questi prompt per utilizzare l'IA per prendere appunti e altri scopi: Scrivi un piano dettagliato delle lezioni per un bambino di 7 anni sul tema del ciclo dell'acqua.

Crea un foglio di lavoro stampabile con 10 problemi di moltiplicazione adatti a un bambino di 9 anni.

Riepilogare/riassumere i punti chiave di un capitolo sulla Rivoluzione Americana per un ragazzo di 12 anni.

Crea un programma settimanale di homeschooling per uno studente del secondo anno delle superiori, che includa matematica, scienze, storia, lettura e arte.

15. Modello ClickUp per l'istruzione degli studenti

Ottieni il modello gratis Crea piani di progetto per gestire efficacemente il tuo carico di lavoro utilizzando il modello ClickUp Student Education.

Il modello ClickUp Student Education offre un unico hub per organizzare i progressi accademici durante i semestri, con monitoraggio del carico di lavoro complessivo dei corsi, i prerequisiti e la pianificazione accademica a lungo termine.

Puoi visualizzare l'intero semestre a colpo d'occhio, tenere traccia dei risultati degli studenti e gestire i dettagli essenziali dei corsi, come crediti, docenti e programmi. È perfetto per assicurarsi che gli studenti rimangano al passo con il loro carico di lavoro, offrendo al contempo a genitori e tutor una visione chiara dello stato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza tutti i corsi in ordine cronologico utilizzando i Gruppi semestrali (ad esempio, Primo semestre 2022, Secondo semestre 2023).

Tieni traccia dei progressi di ogni corso con stati come Da fare , In corso , Completato , Promosso , Bocciato , Abbandonato .

Memorizza i dettagli accademici più importanti con campi come Numero del corso , Crediti formativi , Contatti del docente , Link al programma e Voto finale .

Visualizza le dipendenze dei corsi utilizzando la Visualizzazione dei prerequisiti per pianificare un piano efficace per l'apprendimento sequenziale.

📌 Ideale per: Principali, tutori e tutor che si occupano dell'istruzione domestica e hanno bisogno di un sistema per gestire più corsi, tenere traccia dei voti e supervisionare i progressi scolastici nel tempo.

🚀 Vantaggio di ClickUp: con ClickUp Brain MAX, puoi tenere sotto controllo ogni lezione, compito e risorsa senza perdere un colpo. Cerca istantaneamente tra attività, documenti, piani delle lezioni e app di connessione come Google Drive o Dropbox per trovare esattamente ciò di cui hai bisogno. Usa la funzione Talk-to-Testo di ClickUp Brain MAX per prendere note senza usare le mani La funzione Talk-to-Text di ClickUp ti consente di dettare appunti di lezione, promemoria per i compiti o idee di progetti senza usare le mani, così puoi concentrarti sull'insegnamento o sulla guida di tuo figlio. Inoltre, puoi passare da un modello di IA all'altro, come Brain, ChatGPT, Claude o Gemini, per trovare idee per le lezioni, generare guide di studio o creare compiti adatti allo stile di apprendimento del tuo studente.

16. Modello per nota di classe ClickUp

Ottieni il modello gratis Cattura, organizza e rivedi il contenuto delle lezioni utilizzando il modello di nota di classe di ClickUp.

Il modello ClickUp Class Notes centralizza i materiali delle lezioni, i compiti e le risorse di studio in un unico documento modificabile. Hai il controllo sull'identità e sui contributi del tuo documento grazie a impostazioni e metadati di facile accesso. Inoltre, il blocco note fissato nella parte inferiore è perfetto per prendere appunti, annotare idee di progetto o promemoria veloci mentre studi.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora e invia i compiti direttamente dalla tua nota utilizzando la Tabella dei compiti con colonne per i compiti e le risposte.

Aggiungi commenti, assegna domande o lascia una nota per te stesso e per i tutor con il Pannello dei commenti .

Evidenzia i termini o le sezioni chiave utilizzando le funzionalità/funzioni Evidenziazione e Annotazione per una rapida consultazione.

Rivedi la grammatica, lo stile e il tono utilizzando Suggerimenti/Previsioni Premium per note perfette.

📌 Ideale per: Studenti, principali e tutor che desiderano un luogo organizzato dove conservare note e compiti con strumenti di collaborazione e annotazione.

17. Modello di foglio presenze ClickUp

Ottieni il modello gratis Controlla le presenze e la partecipazione quotidiana alle lezioni con il modello di foglio presenze di ClickUp.

Il modello di foglio presenze di ClickUp ti aiuta a registrare rapidamente chi è presente, assente o in ritardo e mantiene strutturate tutte le informazioni di contatto degli studenti e delle lezioni. Visualizza le tendenze delle presenze, monitora il monitoraggio delle lezioni e gestisci anche i promemoria per le lezioni imminenti o i recuperi. È un modo semplice e organizzato per identificare modelli o irregolarità nelle presenze.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia delle presenze giornaliere degli studenti con stati come Presente , Assente , In ritardo e In programma .

Registra le informazioni chiave relative alle lezioni, come Lezione del giorno , Insegnante e Nome della classe .

Tieni a portata di mano le informazioni di contatto con i campi email e numero di telefono per ogni studente.

Visualizza e passa da una prospettiva all'altra con visualizzazioni come Foglio presenze, Modulo presenze o Elenco dei partecipanti.

📌 Ideale per: principali, tutor o coordinatori dell'istruzione domiciliare che hanno bisogno di monitorare le presenze degli studenti, gestire più materie e conservare le informazioni relative ai contatti e alle lezioni.

🔍 Lo sapevi? Il coinvolgimento emotivo nell'apprendimento, come quello creato attraverso la narrazione, può rendere più facili da comprendere e ricordare argomenti complessi. Oltre l'80% dei partecipanti a uno studio ha sentito una connessione emotiva forte nei video narrativi, migliorando la propria comprensione.

18. Modello ClickUp per studenti

Ottieni il modello gratis Integra il programma, i compiti, gli appunti delle lezioni, le presenze e il monitoraggio dello stato con il modello ClickUp Student.

A differenza degli altri modelli che si concentrano su aree specifiche, il modello ClickUp Student è uno spazio di lavoro all-in-one progettato per gestire ogni aspetto della vita accademica di uno studente. I promemoria e le notifiche automatici assicurano che le scadenze importanti non vengano dimenticate, mentre la possibilità di assegnare attività per progetti di gruppo mantiene la collaborazione chiara e coordinata.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Centralizza tutti gli elenchi accademici, i documenti e gli orari in un unico Spazio Studenti dedicato.

Tieni traccia degli appunti delle lezioni e dei compiti come attività con indicatori di stato, assegnatari, data di scadenza e priorità.

Piano corsi e lezioni per grado, semestre o materia, utilizzando flussi di lavoro come Attuale, Da rivedere e Da fare.

📌 Ideale per: Studenti, tutor o coordinatori dell'istruzione domiciliare che desiderano un modello di produttività per creare un piano per le lezioni, effettuare il monitoraggio dei voti e gestire compiti e note.

Rendi l'istruzione domiciliare più gratificante con ClickUp

L'istruzione domiciliare ti offre già il vantaggio della flessibilità. Ma senza un piano, è facile ritrovarsi con appunti sparsi, schede aperte e idee incomplete.

I modelli ClickUp sono completamente personalizzabili e ti consentono di organizzare materie, compiti, orari e gite scolastiche in base alla routine specifica della tua famiglia. ClickUp Documenti conservano i piani delle lezioni, le note e le risorse in un unico posto. Nel frattempo, ClickUp Brain è perfetto per il brainstorming, la definizione delle priorità e la semplificazione del flusso di lavoro.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso!