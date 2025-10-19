Le 11 migliori alternative a Product Hunt per lanciare e promuovere il tuo prodotto

Product Hunt è noto per aiutare le persone a lanciare, scoprire e parlare di nuovi prodotti, in particolare tra i primi utenti e gli appassionati di tecnologia.

Ma farsi notare su Product Hunt non è sempre facile. La piattaforma è affollata, il tempismo è fondamentale e anche prodotti software eccellenti possono passare inosservati senza la giusta rete o promozione. Per i produttori indipendenti, le piccole startup o i prodotti SaaS di nicchia, affidarsi solo a Product Hunt può limitare la quantità di feedback preziosi che si ottengono dal proprio traguardo.

Ecco perché molti fondatori e marketer cercano altri siti web e comunità per raggiungere i beta tester, stabilire una connessione con gli utenti reali e costruire la propria trazione passaggio dopo passaggio.

In questo articolo vedremo alcune delle migliori alternative a Product Hunt per aiutarti a raggiungere il pubblico giusto, raccogliere feedback e far crescere il tuo prossimo lancio in modo più sostenibile.

⭐ Funzionalità/Funzione in primo piano Vuoi lanciare il tuo prodotto con sicurezza, sapendo che nessun dettaglio è stato trascurato? Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp è la tua fonte unica per organizzare sequenze, attività e responsabilità del team in un unico posto. Ottieni un modello gratis Mantieni sotto monitoraggio ogni attività con il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp

Le 11 migliori alternative a Product Hunt in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori soluzioni alternative a Product Hunt per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze in base ad alcune funzionalità chiave, funzionalità aggiuntive, prezzi e valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Caratteristiche principali Prezzi* BetaList Feedback iniziali e trazione pre-lancio Registrazioni degli utenti beta, argomenti di tendenza, riepilogo giornaliero, pagine dei prodotti Prezzi personalizzati Indie Hackers Supporto della community e feedback dei colleghi Forum attivi, casi di studio reali, Idea Bacheca e interviste ai fondatori Free Reddit Comunità di nicchia e feedback sinceri degli utenti Subreddit mirati, commenti in tempo reale, visibilità dei voti positivi, ampio pubblico Gratis; piani a pagamento a partire da 5,99 $ al mese per utente AlternativeTo Confronto tra software e switchers vincenti Classifiche degli utenti, elenchi dei concorrenti, recensioni reali, voti crowdsourcing Free BetaPage Presentazione delle startup ai beta tester Elenchi di prodotti, comunità di utenti beta, funzionalità della newsletter, approfondimenti sulla roadmap Free Prossimo lancio Esposizione costante e trazione iniziale Funzionalità startup giornaliere, inserimento nella newsletter e raggiungimento della comunità tecnologica. Gratis; piani a pagamento a partire da 99 $ (una tantum) Storia iniziale Imparare dai manuali dei fondatori reali Oltre 4.400 casi di studio, accesso alla community, report approfonditi, corsi Prezzi personalizzati Betafy Abbinare le startup agli utenti beta Pool di beta tester, raccolta di feedback, generazione di lead, elenchi di scoperta Prezzi personalizzati G2 Creazione di fiducia e convalida credibile Recensioni verificate, confronti con la concorrenza, segnali di affidabilità, ampia comunità di acquirenti Free Capterra Raggiungere gli acquirenti aziendali per il software B2B Recensioni verificate, pagine di prodotto dettagliate, offerte PPC, funzionalità/funzione per rafforzare la fiducia Free SaaSWorthy Elenchi di software imparziali Punteggi SW, oltre 75.000 strumenti, valutazioni verificate, elenchi curati, citazioni reali Free

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Product Hunt?

Quando esplori le alternative a Product Hunt, è utile scegliere piattaforme che corrispondano al tuo traguardo e che rendano più facile presentare i tuoi prodotti software alle persone giuste.

Ecco cosa dovresti cercare nello strumento ideale:

Comunità attive in cui i primi utenti, gli utenti beta e gli appassionati di tecnologia controllano regolarmente i nuovi strumenti e promuovono la condivisione di opinioni sincere.

pubblico adatto alla tua nicchia , così non dovrai proporre prodotti tecnologici agli Un, così non dovrai proporre prodotti tecnologici agli utenti sbagliati .

Passaggi di invio semplici e approvazioni rapide , così potrai concentrarti sul lancio dei tuoi prodotti, senza dover compilare moduli infiniti.

interagire con la tua base di clienti fedeli e creare un coinvolgimento autentico della comunità. Modi chiari per raccogliere feedback preziosi e creare un coinvolgimento autentico della comunità.

Opzioni che bilanciano costi e benefici: alcune piattaforme sono gratis, mentre altre richiedono un pagamento per una maggiore visibilità o un posizionamento premium.

📖 Leggi anche: Esempi di obiettivi di marketing per raggiungere i tuoi traguardi

Le 11 migliori alternative a Product Hunt

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le aziende che utilizzano piattaforme SaaS basate su cloud spesso affermano di poter introdurre sul mercato nuovi prodotti e funzionalità/funzione con una velocità superiore del 20-40% rispetto al passato.

Ciò significa che gli strumenti e i prodotti tecnologici in fase di accesso anticipato hanno un potenziale reale per raggiungere un pubblico più ampio e rivoluzionare il mercato se accompagnati dal giusto piano di lancio.

Se desideri confrontare i software per il lancio di prodotti o entrare a far parte di una fantastica community oltre a Product Hunt, ecco le migliori alternative per aiutarti a creare una connessione con i primi utenti.

Sei pronto a incrementare l'adozione dei tuoi prodotti?

1. BetaList (ideale per ottenere feedback iniziali e trazione pre-lancio)

tramite BetaList

I dati Gallup mostrano che l'80% dei dipendenti che ricevono feedback significativi ogni settimana si sentono pienamente coinvolti. Lo stesso principio si applica quando si sviluppano nuovi prodotti.

Senza un contributo autentico da parte dei primi utenti e degli utenti beta, i produttori indipendenti e i piccoli team spesso perdono l'opportunità di perfezionare le loro creazioni. BetaList aiuta ad affrontare tali problemi presentando il tuo progetto a persone che desiderano testare nuovi strumenti e fornirti un feedback prezioso prima del lancio completo.

Questa esposizione iniziale può aiutarti ad attirare i tuoi primi utenti reali, a costruire fiducia e a dare forma a un prodotto che si adatti al tuo traguardo fin dal primo giorno.

Le migliori funzionalità/funzioni di BetaList

Mantieni una connessione con utenti beta e appassionati di tecnologia con interesse a testare prodotti SaaS e strumenti web.

Crea semplici pagine di prodotto per raccogliere iscrizioni e ottenere feedback reali dagli utenti.

Utilizza argomenti di tendenza come app, strumenti di sviluppo, strumenti di IA e project management per trovare quello più adatto alla tua nicchia.

Raggiungi una community attivamente alla ricerca di nuovi strumenti e progetti collaterali.

Ottieni maggiore visibilità grazie al riassunto quotidiano e alla newsletter di BetaList.

Limiti di BetaList

La maggior parte del traffico si concentra nei primi giorni dopo essere stati evidenziati.

Non tutti i prodotti ottengono la stessa visibilità senza una promozione extra.

Coinvolgimento della community con limite rispetto alle piattaforme di lancio più grandi

Prezzi di BetaList

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BetaList

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di BetaList

Questa recensione su Reddit ha condiviso:

Nei primi 10 giorni, 209 visitatori sono arrivati sul sito web del prodotto da BetaList e 53 di loro si sono registrati... Come primo traffico per un nuovo prodotto, il volume mi sembra piuttosto positivo.

Nei primi 10 giorni, 209 visitatori sono arrivati sul sito web del prodotto da BetaList e 53 di loro si sono registrati... Come primo traffico per un nuovo prodotto, il volume mi sembra piuttosto positivo.

🎥 Guarda: Come pianificare il tuo prossimo lancio prodotto con un modello ClickUp:

2. Indie Hackers (ideale per il supporto della community e il feedback dei colleghi)

tramite Indie Hackers

Sviluppare un nuovo prodotto, un progetto secondario o uno strumento SaaS può far sentire isolati, soprattutto per i fondatori indipendenti che lavorano da soli. Senza una comunità coinvolta, è facile perdere idee, connessioni e feedback preziosi che formano un lancio con esito positivo.

Indie Hackers risolve questo problema offrendo ai fondatori uno spazio per la condivisione di storie reali e per l'apprendimento dagli altri.

Questa rete aperta ti aiuta a trovare i primi utenti, ottenere consigli pratici e a stabilire una connessione con potenziali clienti, mantenendo la motivazione a lungo termine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Indie Hackers

Forum attivi dove produttori indipendenti, sviluppatori e startup condividono successi, fallimenti e consigli.

Accedi a casi di studio reali relativi a progetti collaterali redditizi e prodotti tecnologici.

Una bacheca delle idee per coinvolgere immediatamente la community e ottenere feedback sulle nuove idee

Supporto tra pari per aiutarti a testare, lanciare e commercializzare nuovi strumenti

Storie e interviste per ispirare i tuoi prossimi passaggi e tenerti informato.

Limiti di Indie Hackers

Nessuna "pagina di lancio" diretta come Product Hunt: più discussione che promozione.

Farsi notare può richiedere tempo se non sei attivo nella community.

Il feedback dipende da quanto partecipi e contribuisci

Prezzi di Indie Hackers

Free

Valutazioni e recensioni di Indie Hackers

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💡Suggerimento professionale: Hai bisogno di aiuto per elaborare un piano efficace per il lancio di un prodotto? Non preoccuparti, ClickUp Brain, il tuo assistente personale IA , può aiutarti. Combina la potenza di LLM come Claude, ChatGPT 5, Gemini e altri in un unico posto, così non dovrai cambiare scheda o contesto. Prova ClickUp Brain gratis Trasforma ogni idea, aggiornamento e scadenza in chiarezza pronta per il lancio con ClickUp Brain

3. Reddit (ideale per comunità di nicchia e feedback spontanei degli utenti)

via Reddit

Molte startup e produttori indipendenti sottovalutano Reddit, ma il post giusto nel subreddit giusto può generare un traffico enorme senza spendere un centesimo.

A differenza dei siti di lancio affollati, Reddit offre il vantaggio di consentirti di stabilire una connessione con il tuo pubblico di riferimento nelle posizioni da loro preferite, come r/SideProject per idee indipendenti, r/Entrepreneur per fondatori o r/InternetIsBeautiful per prodotti tecnologici intelligenti.

Terminato correttamente, Reddit ti aiuta a raccogliere feedback grezzi e non filtrati, ad attirare i primi utenti e a costruire fiducia in un modo che le pagine di lancio raffinate da sole non riescono a fare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reddit

Mantieni una connessione con i primi utenti nei subreddit dedicati

Testa le tue idee in pubblico e ottieni rapidamente feedback sinceri e onesti

Raggiungi un vasto pubblico interessato ai prodotti tecnologici gratis se il tuo post riscuote successo

Rimani visibile nel tempo grazie ai voti positivi e ai thread attivi

Scopri cosa desidera realmente il tuo pubblico di riferimento prima di dedicare altro tempo alla creazione

Limiti di Reddit

È facile infrangere le regole della community e vedere i propri post rimossi se si fa autopromozione in modo troppo aggressivo

Richiede ricerca e pazienza: il risultato dipende dalla corretta pubblicazione dei post

Il coinvolgimento può essere imprevedibile e talvolta difficile

Prezzi Reddit

Free

Reddit Premium: 5,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Reddit

G2 : 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Reddit

Questa recensione di G2 ha rilevato:

Reddit è un'eccezionale piattaforma di social media che consente ai propri utenti di entrare a far parte di una community, pubblicare contenuto e partecipare a discussioni con altri utenti. Reddit semplifica la creazione o l'adesione a una community e la connessione con persone che condividono gli stessi interessi.

Reddit è un'eccezionale piattaforma di social media che consente ai suoi utenti di unirsi a una comunità, pubblicare contenuto e partecipare a discussioni con altri utenti. Reddit rende facile creare o unirsi a una comunità e connettere con persone che la pensano allo stesso modo.

👀 Curiosità: il primo lancio dell'iPhone nel 2007 rischiò di fallire. Steve Jobs dovette cambiare dispositivo dietro le quinte perché il prototipo continuava a bloccarsi durante la demo.

4. AlternativeTo (ideale per confrontare software e conquistare nuovi utenti)

via AlternativeTo

Presentare i tuoi prodotti software a persone che stanno già cercando alternative è una scorciatoia intelligente per aumentare il traffico e trovare i primi utenti disposti a provare qualcosa di nuovo.

AlternativeTo classifica gli strumenti in base ai voti e alle recensioni degli utenti reali, quindi quando qualcuno cerca un'alternativa a un'app famosa, il tuo nuovo prodotto può apparire accanto a nomi più affermati.

AlternativeTo: le migliori funzionalità/funzioni

Appari direttamente accanto ai principali concorrenti quando gli utenti cercano opzioni migliori

Raggiungi una community ampia e attiva che desidera confrontare software e scoprire nuovi prodotti SaaS

Utilizza recensioni e voti di utenti reali per creare fiducia e attirare potenziali clienti

Approfitta di un traffico organico costante grazie alle persone alla ricerca di strumenti migliori

Rimani al passo con i tempi grazie alle classifiche basate sul crowdsourcing e alle pagine dei prodotti aggiornate

Limiti di AlternativeTo

Ci vuole tempo per distinguersi se il tuo strumento non ha ancora ricevuto molti voti positivi

Non è una piattaforma di lancio classica ed è più utile per scoperte continue che per grandi annunci

Coinvolgimento diretto con limite: dipendi dai visitatori che cliccano sul tuo sito web

Prezzi di AlternativeTo

Free

Valutazioni e recensioni di AlternativeTo

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📮 ClickUp Insight: l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nel tuo spazio di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente AI integrato in ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e garantendo la connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutto lo spazio di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

5. BetaPage (ideale per presentare le startup agli early adopter e ai beta tester)

tramite BetaPage

Qualche anno fa, Ray-Ban e Meta hanno lanciato degli occhiali intelligenti chiamati Ray-Ban Stories. L'idea sembrava futuristica: occhiali che consentono di scattare foto e registrare video con telecamere nascoste. Tuttavia, il lancio non ha instaurato una connessione con i veri acquirenti.

Meno del 10% delle scorte è stato venduto e oltre il 13% è stato restituito, dimostrando quanto un nuovo prodotto possa avere difficoltà quando non raggiunge il suo traguardo e non ottiene un feedback autentico.

BetaPage aiuta i produttori indipendenti e le startup a evitare questo errore con l'elenco di progetti collaterali, prodotti SaaS e strumenti tecnologici dove i primi utenti cercano effettivamente idee innovative. Ti aiuta ad attirare utenti beta, raccogliere feedback preziosi e testare la tua presentazione molto prima del lancio di un prodotto importante.

Le migliori funzionalità/funzioni di BetaPage

Elenco i tuoi prodotti software o le tue app, indipendentemente dal fatto che siano in fase di sviluppo, in beta privata o già disponibili.

Raggiungi una community di appassionati di startup, beta tester e cacciatori di idee.

Ottieni voti positivi e funzionalità/funzione della newsletter che indirizzano i primi visitatori alle pagine dei tuoi prodotti.

Misura l'interesse reale e forma la tua presentazione prima di investire in un lancio più grande.

Raccogli informazioni utili per migliorare la tua roadmap e instaurare un rapporto di fiducia con i potenziali clienti.

Limiti di BetaPage

La qualità delle iscrizioni può essere variabile se la tua nicchia è troppo ampia.

Funziona meglio insieme ad altre alternative a Product Hunt per ottenere una trazione sufficiente.

Meno utile per software già lanciati che non necessitano di beta testing.

Prezzi di BetaPage

Free

Valutazioni e recensioni di BetaPage

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: I migliori strumenti software per la gestione delle attività per migliorare i tuoi flussi di lavoro

6. Launching Next (ideale per un'esposizione costante e una trazione iniziale)

tramite Launching Next

Presentare la tua startup agli utenti reali è spesso la parte più difficile del lancio di un prodotto, soprattutto quando si tratta di progetti collaterali o prodotti SaaS di nicchia senza un budget di marketing elevato.

Launching Next ti consente di creare un elenco quotidiano di nuove startup e prodotti tecnologici, presentando la tua idea a migliaia di lettori alla ricerca di nuovi strumenti da provare. È un modo semplice per raccogliere feedback preziosi, instaurare una connessione con i primi utenti e mantenere lo slancio oltre il giorno del lancio.

Lancio Prossime migliori funzionalità/funzione

Fornisci funzionalità/funzione ai tuoi prodotti software, strumenti e ai nuovi progetti insieme a migliaia di startup di tendenza.

Raggiungi un pubblico di appassionati di tecnologia, fondatori e potenziali utenti beta.

Approfitta dei visitatori giornalieri alla ricerca di progetti collaterali e nuovi strumenti da testare.

Possibilità di essere inseriti nell'elenco quotidiano per un maggiore coinvolgimento della community.

Processo di invio semplice con un percorso chiaro per essere selezionati

Lancio Prossime limiti

Gli elenchi di base potrebbero ottenere meno visibilità senza una promozione aggiuntiva.

Il traffico dipende dalla tua nicchia e dalla capacità delle tue pagine prodotto di distinguersi.

Funziona al meglio se combinato con altre alternative a Product Hunt.

Lancio Prezzi Next

Free

Aggiornamento: 99 $ (una tantum)

Lancio Prossime valutazioni e recensioni

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🤝 Consiglio utile: il lancio di un nuovo prodotto è un processo ad alto rischio e in rapida evoluzione. ClickUp Brain MAX funge da partner di lancio basato sull'IA, aiutandoti a eliminare il caos del lavoro disconnesso, isolato o frammentato e a rimanere all'avanguardia in ogni fase: Ricerca centralizzata : trova istantaneamente piani di lancio, risorse di marketing, feedback e ricerche sulla concorrenza su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e sul web, senza più dover cercare tra infinite cartelle o schede

produttività basata sulla voce*: usa Talk to Text per catturare rapidamente idee, assegnare attività di lancio o aggiornare il tuo team, senza usare le mani, anche mentre sei in movimento

Collaborazione senza soluzione di continuità : crea documenti, scambia idee e assegna attività ai membri del team in tempo reale, il tutto all'interno di un'unica piattaforma

approfondimenti basati sull'IA*: ottieni risposte contestualizzate alle domande relative al lancio, genera comunicati stampa, post per blog o FAQ e riepiloga/riassume istantaneamente i feedback o la nota della riunione

Elimina il sovraccarico di strumenti: sostituisci più strumenti di IA scollegati tra loro con un'unica soluzione pronta per le aziende e ottieni l'accesso gratis a ChatGPT< Claude, Gemini e altro ancora per un'IA contestuale all-in-one che comprende il tuo prodotto, il tuo team e i tuoi obiettivi Prova ClickUp Brain MAX, la super app di IA contestuale che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti di IA, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documenti, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.

📖 Leggi anche: Le migliori app per il calendario

7. Starter Story (ideale per imparare dai manuali dei fondatori reali)

via Starter Story

Sapevi che Google ha dovuto chiudere la sua app dedicata ai podcast per gli utenti statunitensi a metà del 2024 dopo non essere riuscita a conquistare un pubblico sufficiente?

Nonostante abbia alle spalle un marchio globale, Google Podcasts è riuscito a diventare la scelta preferita solo per circa il 4% degli ascoltatori settimanali negli Stati Uniti, mentre YouTube ha attirato oltre il 23%. Un lancio debole e un mercato poco chiaro possono impedire anche al prodotto o all'azienda più innovativi di avere successo.

Starter Story esiste proprio per questo motivo: aiuta i fondatori a evitare questi punti ciechi fornendo loro migliaia di esempi reali e dettagliati di strategie di lancio dei prodotti e di come i fondatori possono far sì che la loro prossima impresa abbia successo

Le migliori funzionalità/funzioni di Starter Story

Impara da oltre 4.400 casi di studio di fondatori di aziende di diversi settori e modelli di business

Accedi a reportistica e ricerche approfondite per individuare tendenze e opportunità redditizie

Entra a far parte di una vivace community di fondatori per ricevere feedback dai colleghi e consigli pratici

Utilizza modelli e strumenti per passare dall'idea al lancio più rapidamente

Segui corsi specializzati su Lean SEO, email marketing e sistemi per imprenditori individuali

Limiti di Starter Story

I costi di iscrizione iniziali elevati possono essere difficili da sostenere per i fondatori che partono da zero

I dati relativi al fatturato sono auto-dichiarati e non sempre verificati in modo indipendente

Alcune storie possono sembrare più stimolanti rispetto a quelle che descrivono azioni concrete, passaggio dopo passaggio

La profondità della community e l'esperienza di supporto variano a seconda dell'argomento e dell'utente

Prezzi Starter Story

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Starter Story

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Come migliorare la tua strategia di marketing di prodotto

8. Betafy (ideale per mettere in contatto le startup con gli utenti beta)

tramite Betafy

Quando lanci qualcosa di nuovo, niente è più doloroso del silenzio. Senza un gruppo di tester iniziali coinvolti, è facile non individuare i bug, perdere slancio o creare qualcosa che nessuno vuole davvero.

Betafy affronta questo problema attraverso una connessione diretta tra le startup e gli utenti beta reali, desiderosi di testare i prodotti e di condividere feedback. È un modo semplice per individuare eventuali problemi, raccogliere informazioni e fidelizzare i clienti prima del lancio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Betafy

Entra in contatto con una community di beta tester e early adopter

Ottieni feedback che ti aiutano a risolvere i problemi prima di un lancio più ampio

Utilizza la piattaforma per trovare tester per app, SaaS e nuovi prodotti digitali

Mostra la tua startup in uno spazio dedicato alla scoperta

Abbina la ricerca sugli utenti e la generazione di lead in un unico posto

Limiti di Betafy

La qualità del feedback dipende dalla dipendenza dell'attività dei tuoi beta tester

Comunità più piccola rispetto alle piattaforme di lancio più grandi

Opzioni di promozione integrate con limite oltre il beta testing

Prezzi Betafy

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Betafy

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Modelli gratis di strategie di commercializzazione da tenere a portata di mano

9. G2 (Ideale per creare fiducia e ottenere una convalida credibile da parte degli utenti)

tramite G2

Anche i lanci di prodotti più intelligenti possono fallire se i nuovi acquirenti non hanno fiducia in ciò che hai creato. Una cosa è promuovere i tuoi prodotti SaaS o tecnologici su Product Hunt, ma un'altra è fornire prove concrete da parte di clienti reali.

G2 colma questa lacuna offrendo al tuo software uno spazio con visibilità e affidabilità per recensioni verificate. In questo modo è più facile conquistare i primi utenti, confrontarti con i grandi concorrenti e trasformare i preziosi feedback in credibilità che dura a lungo dopo il giorno del lancio.

Le migliori funzionalità/funzioni di G2

Raccogli recensioni autentiche da clienti reali per instaurare un rapporto di fiducia con il tuo traguardo

Mostra il tuo prodotto insieme a quelli della concorrenza, in modo che gli acquirenti possano confrontare direttamente i software

Utilizza i badge e i segnali di affidabilità di G2 sul tuo sito web per aumentare le conversioni

Entra a far parte di una vasta comunità di professionisti che promuovono la condivisione di ciò che funziona e di ciò che non funziona

Attira un traffico organico costante da parte di acquirenti alla ricerca di nuovi strumenti e prodotti SaaS

Limiti di G2

Raccogliere recensioni di alta qualità può richiedere tempo e un lavoro richiesto

Gli elenchi concorrenti potrebbero posizionarsi più in alto se hanno più recensioni o budget di marketing più elevati

Le recensioni sono pubbliche, quindi i feedback negativi possono influire sul tuo punteggio se non gestiti correttamente

Prezzi G2

Free

Valutazioni e recensioni G2

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di G2

Questa recensione di G2 ha condiviso:

G2.com è diventata la mia piattaforma di riferimento ogni volta che ho bisogno di valutare un nuovo software o confrontare strumenti. La uso spesso, anche più volte alla settimana, perché è incredibilmente facile da navigare e mi fa risparmiare tempo durante il processo decisionale.

G2.com è diventata la mia piattaforma di riferimento ogni volta che ho bisogno di valutare un nuovo software o confrontare diversi strumenti. La uso spesso, anche più volte alla settimana, perché è incredibilmente facile da navigare e mi fa risparmiare tempo durante il processo decisionale.

👀Curiosità: lo slogan "Just Do It" di Nike deriva dalle ultime parole pronunciate da un assassino condannato, trasformando un'origine inaspettata in un lancio di marketing da miliardi di dollari.

10. Capterra (ideale per raggiungere gli acquirenti aziendali e presentare software B2B)

via Capterra

La tecnologia di pagamento "Just Walk Out" di Amazon sembrava futuristica al momento del suo lancio, ma non teneva conto di ciò che interessava davvero ai clienti: vedere i risparmi, tenere traccia delle ricevute e trovare i prodotti in tempo reale.

È un promemoria del fatto che anche i lanci all'avanguardia falliscono se non sono in linea con ciò che desiderano gli utenti reali.

Capterra ti aiuta a evitare questo ostacolo creando la connessione tra il tuo software e gli acquirenti che si affidano alle recensioni dei colleghi e ai confronti diretti prima di commit. È uno dei modi più semplici per presentare il tuo strumento alle aziende che cercano attivamente soluzioni come la tua.

Le migliori funzionalità/funzioni di Capterra

Aiuta gli acquirenti aziendali a confrontare gli strumenti con recensioni verificate degli utenti

Mostra pagine di prodotto dettagliate che ispirano fiducia e trasparenza

Fai un'offerta sulle categorie per apparire davanti ai decisori del tuo settore di nicchia

Raccogli e metti in evidenza i feedback autentici degli utenti per dimostrare la tua credibilità

Distinguiti dai concorrenti che gli acquirenti hanno già preso in considerazione

Limiti di Capterra

La pubblicazione delle recensioni può essere lenta o incoerente per alcuni fornitori

L'assistenza per le controversie relative alle recensioni può variare in termini di qualità

Per rimanere in cima all'elenco è spesso necessario un budget aggiuntivo per gli annunci pay-per-click

Prezzi Capterra

Free

Valutazioni e recensioni di Capterra

G2 : 3,8/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Capterra

Questa recensione di G2 ha condiviso:

Capterra è una piattaforma enorme che contiene numerose recensioni dettagliate di software. Capterra ha un'interfaccia molto user-friendly. Adoro usare Capterra perché lavoro in una società finanziaria e per gestire l'organizzazione in modo efficiente abbiamo bisogno di diversi tipi di software, come quelli per l'analisi dei dati, le videochiamate, ecc.

Capterra è una piattaforma enorme che contiene numerose recensioni dettagliate di software. Capterra ha un'interfaccia molto user-friendly. Adoro usare Capterra perché lavoro in una società finanziaria e per gestire l'organizzazione in modo efficiente abbiamo bisogno di diversi tipi di software, come quelli per l'analisi dei dati, le videochiamate, ecc.

📖 Leggi anche: Come creare un processo di sviluppo del prodotto

11. SaaSWorthy (ideale per liste di software imparziali)

tramite SaaSWorthy

Una scelta sbagliata in materia di software può comportare uno spreco di budget, una perdita di tempo e un rallentamento della crescita prima ancora che il tuo team abbia iniziato a lavorare.

Con migliaia di opzioni disponibili in ogni categoria, affidarsi esclusivamente all'intuito spesso porta a risultati sfavorevoli. SaaSWorthy affronta questa sfida mediante il monitoraggio di oltre 75.000 prodotti software e la classificazione con chiari punteggi SW, in modo da poter selezionare in modo più intelligente e confrontare ciò che conta davvero.

Le migliori funzionalità/funzioni di SaaSWorthy

Monitora oltre 75.000 strumenti in più di 600 categorie di software

Utilizza il punteggio SW per confrontare i prodotti in base a popolarità, soddisfazione e slancio

Sfoglia le valutazioni verificate degli utenti e le informazioni dettagliate sui prezzi affiancate

Ottieni elenchi curati come i migliori strumenti di gestione dei fornitori o di formazione dei dipendenti

Accedi alle recensioni degli utenti reali che spiegano i pro, i contro e i casi d'uso nella vita reale

Limiti di SaaSWorthy

Alcune categorie sono più approfondite di altre

I consigli gratis non sono personalizzati come quelli di un consulente a pagamento

Gli elenchi possono sembrare eccessivi per i settori di nicchia

Prezzi SaaSWorthy

Free

Valutazioni e recensioni di SaaSWorthy

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di piani di marketing di prodotto per pianificare le campagne

Se stai cercando altri modi per presentare il tuo prodotto agli utenti early e alle comunità oltre a Product Hunt, ecco tre ottime alternative che vale la pena prendere in considerazione.

Hacker News: effettua la condivisione di progetti collaterali e nuovi prodotti con l'influente comunità di Hacker News per ottenere feedback sinceri

GrowthHackers: promuovi lanci e storie di crescita con un pubblico esperto di marketing

Lancio prossimo: scopri e invia nuove startup e progetti collaterali promettenti

Come ClickUp ti aiuta con il lancio dei tuoi prodotti

Essere presenti come funzionalità/funzione su Product Hunt o piattaforme simili può attirare l'attenzione per un giorno, ma questa è solo una parte del lancio di un prodotto che le persone desiderano davvero e continuano a utilizzare.

Ogni lancio comporta numerosi componenti, ed è qui che ClickUp fa la differenza per te e il tuo team.

Sebbene ClickUp non sia un sito di quotazione diretta come Product Hunt, offre ai team di prodotto il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo. Ciò consente loro di gestire il lancio dei prodotti, raccogliere feedback e creare una comunità attorno al proprio prodotto utilizzando le sue solide funzionalità di project management, documentazione e collaborazione. Esploriamole insieme 🚀

Gestione delle attività per le liste di controllo e le sequenze di lancio

Piano ogni attività cardine e porta avanti le attività con facilità utilizzando attività di ClickUp

Per qualsiasi lancio, i product manager possono suddividere gli obiettivi principali in attività più piccole da inserire nella lista di controllo del lancio del prodotto, impostare date di scadenza, aggiungere titolari e mappare le dipendenze.

Esempio, quando il tuo designer finisce i mockup, le attività di ClickUp possono avvisare automaticamente il team di sviluppo che è ora di mettersi al lavoro.

Ecco una guida rapida su come dare priorità alle attività utilizzando ClickUp:

documenti e wiki per la documentazione dei prodotti e i press kit*

Scrivi la storia del tuo prodotto, organizza i requisiti e crea basi di conoscenza dinamiche con ClickUp Documenti

Man mano che il tuo progetto prende forma, il tuo team ha bisogno di una fonte di informazioni affidabile. ClickUp Docs e wiki rendono possibile tutto questo. Puoi creare specifiche dettagliate del prodotto, caricare il tuo press kit e collegare ogni documento direttamente alle attività. Se il tuo marketer ha bisogno di controllare l'ultima descrizione del prodotto, sa esattamente dove trovarla.

Ecco cosa dice Zel Crampton su ClickUp:

Ricordo che all'inizio del 2021 stavamo cercando di lanciare un sacco di prodotti. Abbiamo mancato le scadenze, abbiamo avuto dei problemi. Le persone non comunicavano tra loro. Non sapevamo chi dovesse prendere le decisioni. Abbiamo assunto alcune persone in gamba, ma direi che ClickUp è stato una sorta di colonna portante per il funzionamento dell'azienda, in particolare per i flussi di lavoro ottimali.

Ricordo che all'inizio del 2021 stavamo cercando di lanciare un sacco di prodotti. Abbiamo mancato le scadenze, abbiamo avuto dei problemi. Le persone non comunicavano tra loro. Non sapevamo chi dovesse prendere le decisioni. Abbiamo assunto alcune persone in gamba, ma direi che ClickUp è stato una sorta di colonna portante per il funzionamento dell'azienda, in particolare per i flussi di lavoro ottimali.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di grafici Gantt in Excel e ClickUp

Il tuo prodotto non potrà mai diventare la versione migliore di sé stesso senza un feedback adeguato. ClickUp Moduli ti consentono di raccogliere in pochi minuti le opinioni dei beta tester o le segnalazioni di bug.

Raccogli le risposte, trasformale in attività e agisci immediatamente con ClickUp Moduli

Non appena arrivano i feedback, questi vengono trasformati in attività per gli sviluppatori o il controllo qualità, complete con commenti e allegati.

Raccogli idee, raccogli i commenti degli utenti e trasforma le risposte in passaggi successivi utilizzando ClickUp Assign Comments

Puoi anche utilizzare la funzionalità Assegna commenti di ClickUp per lasciare feedback ai tuoi colleghi direttamente all'interno di ClickUp Documenti, attività o thread di feedback. In questo modo, è chiaro chi è responsabile del passaggio successivo e tutti possono vedere esattamente da dove proviene il feedback e cosa deve succedere dopo.

Coordina tutte le attività, gli eventi e le scadenze in modo semplice su ClickUp Calendario

Per mantenere questo flusso, il tuo calendario deve adattarsi ai cambiamenti. Il calendario AI di ClickUp fa il lavoro pesante. Se la data di lancio cambia o una scadenza viene spostata, il calendario riprogramma automaticamente le attività, applica il blocco al tempo di concentrazione e mantiene organizzate le riunioni.

Si sincronizza con il tuo calendario Google o Outlook, così la tua giornata riflette sempre le tue reali priorità.

🎥 Guarda: Porta la tua azienda al livello successivo con ClickUp, proprio come Vela Bikes

Bonus: se odiate passare da una scheda all'altra tra il vostro spazio di lavoro e il vostro strumento di comunicazione, ClickUp risolve anche questo problema con ClickUp Chat. In questo modo, tutte le vostre attività, i vostri progetti e il vostro lavoro rimangono contestualizzati.

Tieni tutte le conversazioni relative ai progetti al posto giusto utilizzando ClickUp Chat

Il nostro apprezzamento più recente dell'impatto collaborativo di ClickUp è stato durante il lavoro su un piano di contenuti per il lancio di un prodotto. Siamo stati in grado di creare e mantenere un repository di contenuti utilizzando lo strumento documento, che includeva una struttura gerarchica, la modifica collaborativa e potenti funzionalità di incorporamento.

Il nostro apprezzamento più recente dell'impatto collaborativo di ClickUp è stato durante il lavoro su un piano di contenuto per il lancio di un prodotto. Siamo stati in grado di creare e mantenere un repository di contenuto utilizzando lo strumento documento, che includeva una struttura gerarchica, la modifica collaborativa e potenti funzionalità di incorporamento.

Per i team di prodotto che utilizzano ClickUp, il sistema prevede che, con l'avvicinarsi del giorno del lancio, tutti vogliano sapere come stanno andando le cose. Le dashboard di ClickUp rendono tutto questo molto semplice. Crea una dashboard con visualizzazioni in tempo reale sui progressi dello sprint, sui bug aperti, sulla preparazione del marketing e su tutti i KPI importanti.

Mantieni i team allineati con discussioni e aggiornamenti in tempo reale tramite i dashboard ClickUp

Modelli per lo sviluppo di siti web e la pianificazione del lancio

Vuoi semplificare il tuo lavoro? I modelli di lancio prodotto di ClickUp aggiungono un tocco di praticità ai tuoi processi abituali. Puoi utilizzare un modello di roadmap di prodotto, brief di prodotto o nota di rilascio invece di crearne uno tuo.

Esempio, il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp semplifica il mappare di tutte le attività, le sequenze e le risorse necessarie per un lancio senza intoppi.

Ottieni un modello gratis Suddividi i lanci complessi in passaggi chiari e gestibili con il modello di lista di controllo per il lancio di prodotti di ClickUp

Questo modello offre al tuo team un unico posto dove pianificare, monitorare e aggiornare lo stato in tempo reale. Dal coordinamento delle attività al mantenimento di tutti informati, puoi gestire facilmente il lancio del tuo prodotto con questo pratico modello di lista di controllo.

Connetti tutto con le automazioni e le integrazioni di ClickUp

ClickUp non si limita alla sola gestione del tuo team.

Puoi anche integrare ClickUp con i tuoi strumenti esistenti, in modo che i file di progettazione in Figma, le richieste pull in GitHub e le conversazioni in Slack siano tutti disponibili nello stesso posto. Ciò significa meno passaggi da una scheda all'altra e niente più ricerca di aggiornamenti sparsi tra diversi strumenti.

Attiva modifiche di stato, assegna attività e aggiorna automaticamente i flussi di lavoro con ClickUp Automazioni

Infine, tutte queste parti in movimento rimangono in sincronizzazione grazie all'automazione. ClickUp Automazioni può trasferire automaticamente le attività da un team all'altro, modificare lo stato quando il lavoro è terminato e inviare promemoria ai titolari delle scadenze imminenti.

ClickUp rende efficaci i lanci di prodotto

Lanciare un nuovo prodotto sul mercato è una delle sfide più entusiasmanti ma anche più complesse che un team possa affrontare. Sebbene piattaforme come Product Hunt svolgano un ruolo significativo nell'ottenere una trazione iniziale, non rappresentano una soluzione completa.

Per garantire un lancio davvero eccezionale, devi abbinare la tua piattaforma di lancio a uno strumento che ti aiuti a pianificare ogni piano per ogni passaggio.

ClickUp è stato creato proprio per questo. ClickUp unifica tutti i tuoi componenti, dalle attività e dalle tempistiche al feedback, ai contenuti, alla collaborazione e all'automazione, garantendo il massimo impatto al lancio dei tuoi prodotti.

Sei pronto a semplificare il tuo prossimo lancio? Iscriviti oggi stesso a ClickUp