Modello gratuito per l'ambito di lavoro per Documenti Google

I malintesi sull'ambito di lavoro sono uno dei modi più rapidi per mandare all'aria un progetto. Forse il client si aspettava tre revisioni, ma il tuo team ne ha preventivata solo una. La vita dei project manager, quindi, può assomigliare a questo:
Un modello di ambito di lavoro risolve questi problemi prima che si verifichino. Funziona come un documento dinamico facile da modificare, condividere e adattare a qualsiasi progetto.
In questa guida esploreremo alcuni modelli gratis di ambito di lavoro disponibili in Documenti Google che puoi iniziare a utilizzare subito. Se stai cercando un'opzione più di connessione e personalizzabile, prendi in considerazione i modelli ClickUp che possono essere integrati direttamente nei tuoi progetti.
Cosa rende efficace un modello di ambito di lavoro in Documenti Google?
Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione in un modello di ambito di lavoro (SOW) di Documenti Google:
- Definisce gli obiettivi e i risultati attesi del progetto: Indica esattamente cosa otterrà il progetto e quali risultati sono attesi
- Impostazione delle sequenze del progetto: Aggiunge attività cardine e date di scadenza per il monitoraggio dello stato
- Assegna ruoli e responsabilità: Chiarisce la titolarità e i ruoli del progetto per ogni attività o risultato finale
- Descrive i dettagli del budget: assegna i costi e le risorse stimati per garantire la trasparenza
- elenco i criteri di accettazione: *Stabilisce come verrà misurato e approvato l'esito positivo
- *struttura il contenuto con sezioni: utilizza titoli, tabelle o elenchi per garantire chiarezza e facilità di navigazione
- Monitoraggio della cronologia delle versioni: Monitora le modifiche ai documenti e mantieni la responsabilità
Modelli di ambito di lavoro in sintesi
Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di ambito di lavoro elencati nel blog:
|Nome del modello
|Link al modello collegato
|Ideale per
|Caratteristiche principali
|Formattare in modo visivo
|Modello di ambito di lavoro di HubSpot
|Scaricare questo modello
|Team di marketing, agenzie di assistenza client
|Sezione esclusioni, attività cardine, ripartizione dei costi, formattare flessibili
|Documenti Google, Word, PDF
|Modello di ambito di lavoro del progetto di Template.Net
|Scaricare questo modello
|Aziende piccole, agenzie
|Obiettivi, risultati attesi, Sequenza, stampabile, personalizzabile con il proprio marchio
|Documenti Google, Word, PDF
|Modello di ambito di lavoro IT di Template.Net
|Scarica questo modello
|Reparti IT, appaltatori
|Definizione dei termini, campi dell'accordo formale e layout adattabile
|Documenti Google, Word, Apple Pages
|Modello di dichiarazione di lavoro professionale di GooDocs
|Scarica questo modello
|Responsabili delle risorse umane, datori di lavoro
|Orario di lavoro, retribuzione, ferie, tipo di contratto
|Documenti Google
|Modello di dichiarazione dell'ambito del progetto di ManyRequests
|Scaricare questo modello
|Team di assistenza, liberi professionisti
|Ambito, risultati attesi, termini di pagamento, firma digitale
|Documenti Google, Word, PDF
|Modelli di ambito di lavoro per appaltatori di WordLayouts
|Scaricare questo modello
|Imprese edili, appaltatori
|Posizioni dei siti, conformità, appendici, controllo qualità
|Documenti Google, Word
|Modello di ambito di lavoro per eventi di WordLayouts
|Scaricare questo modello
|Organizzatori di eventi, coordinatori
|Obiettivi, marketing, rischi, valutazione, appendici
|Documenti Google, Word
|Modello di ambito di progetto di Scribd
|Scaricare questo modello
|Project manager
|Targhiuoli misurabili, comunicazione e criteri di accettazione
|Documenti Google, DOCX, PDF, TXT
|Modello di ambito di lavoro ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Project manager, team a contatto con i client
|Campi personalizzati, visualizzare multiple, aggiornamenti in tempo reale
|ClickUp Doc, Gantt, Elenco, Calendario
|Modello di piano di gestione dell'ambito ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Responsabili di programma, PMO
|Monitoraggio delle modifiche, avviso dipendenza, tag
|ClickUp Doc, Elenco
|Modello di ambito di lavoro ClickUp Whiteboard
|Ottieni il modello gratis
|Team creativi, consulenti
|Mappare visivamente, collaborazione in tempo reale e conversione delle note in attività
|Lavagna ClickUp
|Modello di ambito di lavoro del sito web ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Agenzie web, liberi professionisti
|Stati personalizzati, spazio di archiviazione delle risorse, automazione
|ClickUp Doc, Elenco
|Modello di ambito di lavoro dell'app ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Product manager, team di sviluppo
|Elenchi di funzionalità/funzione, specifiche tecniche e incorporamento di file
|ClickUp Doc, Elenco
|Modello di dichiarazione di lavoro ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Agenzie, consulenti, team legali
|Monitoraggio dello stato, clausole contrattuali, tagging
|ClickUp documento
|Modello di proposta di modifica ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Responsabili operativi, responsabili di progetto
|Sequenza, risorse, pagina della firma e collaborazione
|ClickUp documento
|Modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Team di sviluppo aziendale, consulenti
|Proposta visiva, campi relativi al budget/ROI, etichette di priorità
|Lavagna ClickUp
|Modello di contratto di servizi per l'ambito di lavoro ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Provider di servizi, agenzie
|Sezione pagamento, etichette stato, commenti
|ClickUp documento
|Modello di risultati attesi del progetto ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Team interfunzionali, responsabili
|Attività cardine, dipendenze, vista Gantt
|ClickUp Doc, Gantt, Elenco
|Modello di piano di lavoro ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Team leader, PM
|Stati personalizzati, stato di avanzamento della pianificazione e monitoraggio dello sforzo
|ClickUp documento, Elenco
Modelli di ambito di lavoro di Documenti Google
Ecco alcuni dei migliori modelli di SOW modificabili per soddisfare i requisiti del tuo progetto. 🚀
1. Modello di ambito di lavoro di HubSpot
Si tratta di un modello di documento pronto all'uso che raccoglie tutti i dettagli essenziali di un progetto prima che questo abbia inizio. Copre gli aspetti fondamentali del progetto e delinea esattamente ciò che verrà consegnato.
Inizia aggiungendo i dettagli principali del progetto, come titolo, posizione, metodi di consegna e parti responsabili. Quindi, descrivi l'ambito in termini semplici, seguito da una suddivisione dei risultati finali.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Include uno spazio dedicato alle esclusioni, che impedisce lo slittamento degli obiettivi
- Organizza le attività cardine insieme alle date di consegna
- Fornisce una sezione dettagliata sui costi relativi alla manodopera, ai materiali o ad altre spese del progetto
- Sfrutta l'accesso in Microsoft Word, PDF e Documenti Google per una maggiore flessibilità nella modifica e nella condivisione
📌 Ideale per: Team di marketing e agenzie di servizi client che hanno bisogno di definire in anticipo risultati attesi, esclusioni e costi per evitare aspettative non allineate.
💡 Suggerimento: prima di passare alla fase di esecuzione, è fondamentale allineare il team e il client ottenendo l'approvazione formale della linea di base dell'ambito di lavoro.
Questa linea di base include tre componenti: la dichiarazione dell'ambito, la struttura di suddivisione del lavoro ( WBS) e il dizionario WBS. Insieme, questi elementi definiscono gli obiettivi del progetto, i risultati finali, le esclusioni, le risorse, le sequenze e altro ancora.
2. Modello di ambito di lavoro del progetto di Template. Net
Questo modello è progettato per una rapida personalizzazione, mantenendo tutti i dettagli chiave del progetto in un formato chiaro e stampabile. Si apre con uno spazio per il logo della tua azienda e il titolo del progetto, in modo da poterlo adattare allo stile del tuo marchio fin dall'inizio.
Inoltre, il design intuitivo del modello di ambito del progetto consente ai team di personalizzare rapidamente sezioni quali obiettivi, ambito e risultati finali, contribuendo a garantire chiarezza e allineamento dall'avvio al completamento.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Definisci gli obiettivi, i risultati attesi e le Sequenza del progetto sin dall'inizio
- Riduci al minimo lo scope creep definendo in anticipo i limiti e le aspettative
- Migliora l'accountability grazie alla definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità
- Stampa il modello per riferimento in loco o per l'onboarding dei client
📌 Ideale per: Piccole imprese e agenzie che cercano un documento personalizzato e stampabile per la rapida revisione e approvazione da parte dei client.
3. Modello di ambito di lavoro IT di Template. Net
Questo modello SOW di Template.net è progettato per raccogliere i dettagli tecnici e amministrativi di un progetto IT in un documento strutturato. Inizia con una sezione dedicata alla definizione dei termini per chiarire in anticipo il linguaggio tecnico, assicurando che tutti siano allineati sulla terminologia.
Puoi effettuare la modifica utilizzando Microsoft Word, Documenti Google o Apple Pages e personalizzarli con i tuoi dati di project management prima della condivisione o della stampa.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Organizza i dettagli con aree strutturate per nome del progetto, panoramica, ambito, pianificazione e gestione
- Registra i nomi degli appaltatori e dei testimoni in campi dedicati per gli accordi formali
- Adatta il layout a qualsiasi progetto IT, dagli aggiornamenti dell'infrastruttura all'implementazione di software
- Stampa e effettua la condivisione del modello senza alcuno sforzo, assicurandoti che si adatti sia ai flussi di lavoro digitali che a quelli in presenza
📌 Ideale per: reparti IT e appaltatori che gestiscono progetti tecnici che richiedono chiarezza in termini di definizioni, conformità e accordi formali.
4. Modello professionale di dichiarazione di lavoro di GooDocs
Invece di mettere insieme accordi da zero, questo modello ti consente di organizzare ogni dettaglio del lavoro in un unico documento. Puoi impostare un programma di lavoro chiaro utilizzando il calendario settimanale integrato. Quindi, specifica la retribuzione in sezioni dedicate a stipendio, frequenza dei pagamenti, spese, politiche in materia di ferie e retribuzione degli straordinari.
🌟 Perché ti piacerà questo modello
- Descrivi la copertura delle spese, i diritti alle ferie e le tariffe per gli straordinari in sezioni dedicate
- Personalizza ogni sezione in base alle specifiche del tuo progetto o alle condizioni di lavoro
- Utilizzali come contratto di lavoro e documento di riferimento per garantire chiarezza durante tutto il processo
📌 Ideale per: Responsabili delle risorse umane e datori di lavoro che necessitano di documentazione in stile contrattuale con orari di lavoro, strutture di pagamento e dettagli sulle politiche aziendali.
🧠 Curiosità: il termine "Work Breakdown Structure" ( struttura di suddivisione del lavoro) viene spesso pronunciato come "webs", il che lo fa sembrare interconnesso proprio come i progetti che organizza.
5. Modello di dichiarazione dell'ambito del progetto di ManyRequests
Questo modello di ManyRequests garantisce che tutti, dai client ai membri del team, sappiano esattamente cosa è incluso nel tuo ambito di lavoro (e cosa non lo è).
Funge da strumento per l'allineamento, le approvazioni e la protezione contro i malintesi. Con questo modello di dichiarazione dell'ambito del progetto, risparmierai tempo, manterrai i progetti in linea con gli obiettivi e rafforzerai la fiducia con i client.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Inserisci ambito, risultati attesi e sequenze nelle sezioni già pronte
- Modifica i termini di pagamento e i dettagli di fatturazione per accordi chiari sulle tariffe
- Definisci la frequenza delle comunicazioni e i canali di feedback
- Semplifica le approvazioni abilitando la condivisione digitale, le firme dei client e il monitoraggio delle revisioni
📌 Ideale per: Team di servizi e liberi professionisti che consolidano ambito, attività cardine e termini di pagamento in un documento destinato al client.
6. Modelli di ambito di lavoro per appaltatori di WordLayouts
Questo modello guida gli appaltatori attraverso ogni dettaglio necessario per definire e comunicare chiaramente l'ambito del progetto. Racchiude tutto, dalla posizione e dagli obiettivi del progetto alle posizioni dei siti, alle inclusioni e alle esclusioni dettagliate, alle sequenze delle attività cardine e ai criteri di accettazione.
Sono inoltre disponibili sezioni complete per le posizioni dei siti (primarie e secondarie), i termini di pagamento, i protocolli di conformità, le appendici e altro ancora.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Mappare i siti primari e secondari per affrontare le considerazioni logistiche e relative alle risorse
- Documenta le misure di sicurezza e ambientali per soddisfare gli standard di conformità
- Delinea i protocolli di controllo qualità per mantenere gli standard di lavorazione
- Aggiungi appendici o documenti di supporto direttamente nel modello per un contesto completo
📌 Ideale per: Imprese edili o appaltatori e team sul campo che devono specificare in dettaglio i siti del progetto, le misure di conformità, le sequenze e i criteri di accettazione durante l'intero ciclo di vita di un progetto.
7. Modello di ambito di lavoro per eventi di WordLayouts
Questo modello di WordLayouts offre agli organizzatori di eventi un documento strutturato per fissare ogni dettaglio dell'evento prima dell'esecuzione. Presenta funzionalità/funzione di sezioni chiaramente definite, come obiettivi, dettagli dell'evento, personale e responsabilità, attrezzature e materiali e altro ancora. Aiuta gli organizzatori di eventi a delineare in modo completo l'ambito dell'evento e a garantire la reciproca chiarezza con i client.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Definisci gli obiettivi dell'evento con uno spazio per l'elenco dei risultati misurabili, come gli obiettivi di partecipazione o gli impegni di sponsorizzazione
- Delinea le strategie di marketing e promozione con canali definiti, pubblico di destinazione e attività nel piano
- Aggiungi metodi di valutazione, processi di raccolta dei feedback e metriche per misurare l'esito positivo dell'evento
- Registra i potenziali rischi con piani di emergenza per ogni scenario, dai disservizi meteorologici ai problemi con i fornitori
📌 Ideale per: Organizzatori di eventi e coordinatori che gestiscono progetti con una forte componente logistica in cui è necessario documentare obiettivi, promozioni e rischi.
🔍 Lo sapevi? Prima che il WBS diventasse popolare, si pensava che la maggior parte dei fallimenti dei progetti avvenisse alla fine. Ma una ricerca condotta negli anni '90 ha rivelato che i progetti di solito falliscono all'inizio a causa di un piano inadeguato e di una definizione poco chiara dell'ambito di applicazione.
8. Modello di ambito di progetto di Scribd
Questo modello Scribd offre un layout pulito che definisce chiaramente ciò che deve essere fatto. Inizia con uno spazio per le istruzioni chiave e le note della riunione di avvio del progetto, per poi passare a una tabella strutturata che raccoglie i dettagli più importanti del progetto.
Disponibili in formati modificabili come DOCX, PDF o TXT, sono sufficientemente flessibili da adattarsi al tuo flusso di lavoro esistente. Puoi persino importarli in Documenti Google o effettuare la condivisione con i tuoi collaboratori tramite Scribd.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Inserisci i risultati desiderati con traguardi misurabili per guidare le aspettative sui risultati finali
- Definisci le esigenze di comunicazione, inclusi i canali, la frequenza e le parti responsabili
- Elenco i criteri di accettazione con metriche o condizioni specifiche per l'approvazione del progetto
- Espandi le sezioni o inserisci righe per adattare il modello alle dimensioni o alla complessità del progetto
📌 Ideale per: Project manager che preferiscono una struttura adattabile per documentare l'ambito, le tempistiche e le aspettative di comunicazione tra i team.
Limiti dell'utilizzo dei modelli di ambito di lavoro di Documenti Google
I modelli di ambito di lavoro di Documenti Google offrono praticità e accessibilità. Tuttavia, presentano anche notevoli limiti che possono causare difficoltà nel project management:
- limiti di formattare:* rispetto ai programmi di videoscrittura per desktop, manca di strumenti di layout avanzati, rendendo difficile la creazione di documenti dal design complesso
- Possibilità di violazioni della sicurezza: la sua interfaccia di condivisione può portare a un'eccessiva esposizione accidentale di documenti sensibili, mettendo a rischio gli ambiti riservati dei progetti
- Scarsa applicazione dei modelli: a differenza degli strumenti dedicati, Documenti Google non applica gli standard dei modelli (ad esempio, i campi obbligatori), rendendo difficile la coerenza tra più documenti relativi all'ambito di lavoro
- confusione tra le versioni dei documenti: * sebbene sia disponibile la cronologia delle versioni, confrontare le versioni, effettuare il monitoraggio delle modifiche in modo preciso o ripristinare una bozza approvata specifica può risultare complicato
- *problemi di formattazione multipiattaforma: l'importazione o l'esportazione in formattare come MS Word può distorcere i layout, causando problemi di formattazione e cancellando la struttura
💡 Suggerimento professionale: utilizza la regola WBS 8-80. Secondo questa regola, i pacchetti di lavoro non dovrebbero richiedere meno di 8 ore e non più di 80 ore per essere completati. In questo modo le attività del progetto rimangono gestibili senza essere eccessive o vaghe.
Alternative ai modelli di ambito di lavoro di Documenti Google
Se desideri flussi di lavoro in tempo reale, personalizzazione approfondita e collaborazione senza soluzione di continuità, il tutto in un'unica piattaforma di lavoro basata sull'IA, ClickUp fa il passo successivo come molto più di un semplice software di gestione delle attività.
*è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente
Inoltre, la piattaforma offre un solido ecosistema di modelli (oltre 1000 modelli) che collega direttamente ogni elemento del ciclo di vita del tuo progetto.
Ecco alcuni dei nostri modelli ClickUp più consigliati per l'ambito di lavoro.
1. Modello di ambito di lavoro ClickUp
Il modello di ambito di lavoro ClickUp delinea gli obiettivi, i limiti e i risultati finali del tuo progetto in un unico documento organizzato. È integrato direttamente in ClickUp Docs, quindi puoi aggiornare i dettagli in tempo reale, collegarli direttamente alle attività e assicurarti che tutte le parti interessate vedano lo stesso piano.
Una volta definito l'ambito, puoi collegare immediatamente il tutto alle sequenze, agli elenchi di attività e agli aggiornamenti automatici. In questo modo, lo stato avanza senza bisogno di controlli costanti.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Aggiungi i campi personalizzati ClickUp per budget, punti di controllo delle approvazioni o allocazioni delle risorse per garantire la massima visibilità ai responsabili delle decisioni
- Passa da una visualizzazione all'altra di ClickUp, come Gantt, Carico di lavoro, Calendario o Elenco, per monitorare lo stato da diverse angolazioni
- Cattura e condivisione degli aggiornamenti in modo visivo con gli strumenti integrati di registrazione dello schermo e di modifica collaborativa
📌 Ideale per: Project manager e team a contatto con i client che necessitano di una chiara definizione delle responsabilità, dei risultati attesi e delle Sequenze.
🚀 Vantaggio di ClickUp: questi modelli sono i migliori in assoluto perché lavorano bene con l'assistente AI integrato nella piattaforma, ClickUp Brain.
Con AI Writer for Work di ClickUp Brain, puoi generare in pochi secondi SOW completi con obiettivi, risultati attesi e tempistiche.
Ecco alcuni prompt che puoi provare:
- Redigi una bozza dell'ambito di lavoro di un progetto per la riprogettazione di un nuovo sito web, inclusi obiettivi, risultati attesi e attività cardine
- Crea un ambito di lavoro per la configurazione dell'infrastruttura IT che copra hardware, software e protocolli di sicurezza
- Crea un ambito di lavoro per una campagna di marketing con una sequenza, metriche di esito positivo e responsabilità chiave
2. Modello di piano di gestione dell'ambito ClickUp
Il modello di piano di gestione dell'ambito di ClickUp ti offre un modo strutturato per definire esattamente cosa è incluso (e cosa è escluso) dal tuo progetto, in modo che le aspettative di tutti rimangano allineate.
È progettato per il monitoraggio attivo dell'ambito di lavoro. Man mano che i risultati finali del progetto evolvono, puoi effettuare il monitoraggio dei progressi rispetto ai requisiti originali, segnalare le modifiche per l'approvazione e vedere immediatamente come le modifiche influiscono sulle tempistiche o sui budget.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Utilizza i campi personalizzati per registrare i dettagli relativi all'ambito di lavoro, come origine delle modifiche, impatto sulle scadenze e implicazioni sui costi
- Imposta avvisi di dipendenza in modo che le modifiche all'ambito non compromettano il tuo percorso critico senza preavviso
- Organizza e trova più rapidamente le informazioni relative all'ambito di lavoro grazie all'assegnazione di tag ai risultati attesi
📌 Ideale per: Program manager e PMO che gestiscono progetti complessi in cui le modifiche all'ambito sono frequenti e richiedono una documentazione strutturata e l'approvazione.
3. Modello di ambito di lavoro ClickUp Whiteboard
Mappa visivamente l'ambito del tuo progetto con il modello di lavagna online ClickUp Project Scope. Con questo modello, il tuo team può lavorare insieme in tempo reale su una lavagna online condivisa, aggiungendo idee, organizzando i dettagli e suddividendo gli obiettivi principali in parti realizzabili.
Questo modello di ambito di lavoro è predefinito con sezioni dedicate a ipotesi, giustificazioni, obiettivi e risultati finali, in modo da poter passare direttamente al piano senza partire da zero.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Converti le note della lavagna online direttamente in attività tracciabili con assegnatari e scadenze
- Categorizza i dettagli dell'ambito utilizzando i campi personalizzati per budget, dipendenze o requisiti di approvazione
- Mantieni lo slancio con le reazioni ai commenti che consentono ai membri del team di segnalare rapidamente l'approvazione o sollevare dubbi
- Suddividi i risultati finali complessi in attività secondarie annidate e assegnale a più titolari per l'esecuzione collaborativa del progetto
📌 Ideale per: team creativi e consulenti che preferiscono mappare visivamente l'ambito di lavoro durante workshop o sessioni iniziali prima di fissare i dettagli nelle attività.
📮 ClickUp Insight: Il 16% dei manager ha difficoltà a integrare gli aggiornamenti provenienti da più strumenti in una visione coerente. Quando gli aggiornamenti sono sparsi, si impiega più tempo a mettere insieme le informazioni e meno tempo a dirigere.
Il risultato? Inutili oneri amministrativi, informazioni mancanti e disallineamenti. Con l'area di lavoro all-in-one di ClickUp, i manager possono centralizzare attività, documenti e aggiornamenti, riducendo il lavoro superfluo e mettendo in evidenza le informazioni più importanti proprio quando servono.
💫 Risultati reali: riunisci 200 professionisti in un'area di lavoro di ClickUp, utilizzando modelli personalizzabili e il monitoraggio del tempo per ridurre i costi generali e migliorare i tempi di consegna in più posizioni.
4. Modello di ambito di lavoro del sito web ClickUp
Il modello di ambito di lavoro per siti web di ClickUp fornisce ai team una roadmap chiara per i progetti relativi ai siti web. Assicura che tutte le parti interessate, inclusi designer, sviluppatori e clienti, siano allineate su obiettivi, risultati finali, tempistiche e attività.
Sono inoltre disponibili indicazioni integrate per le sezioni più complesse, come la definizione di uno scopo e di una descrizione del problema o l'impostazione di esclusioni chiare.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Monitora ogni fase dello sviluppo web con gli stati personalizzati di ClickUp, come Bozza di progettazione, Revisione del client, Sviluppo, Controllo qualità e Lancio
- Registra i dettagli specifici del progetto, come prezzi, esclusioni e date di avvio, utilizzando i campi personalizzati per una chiara visibilità da parte del client
- Archivia tutte le risorse creative, i wireframe e i contratti in un unico posto con allegati di file basati su documenti
- Automatizza gli aggiornamenti di stato, i promemoria delle date di scadenza o le notifiche ai client con ClickUp Automazioni
📌 Ideale per: agenzie di web design, liberi professionisti e team di marketing digitale che hanno bisogno di definire chiaramente con i client le aspettative relative alle fasi del progetto, alle sequenze e alle esclusioni.
🎥 Guarda: Scopri di più su come automatizzare il tuo area di lavoro di ClickUp con ClickUp Agents:
5. Modello di ambito di lavoro dell'app ClickUp
Descrivi la visione, le funzionalità e il piano di sviluppo della tua app con il modello ClickUp App Scope Outline Template. Dalle funzionalità principali ai casi limite, è progettato per catturare sia il quadro generale che i dettagli che ingegneri, progettisti e client devono conoscere per rimanere allineati.
Offre sezioni predefinite per obiettivi, elenchi di funzionalità/funzione, storie degli utenti e requisiti di risorse. Questa guida in passaggio ti accompagna nella documentazione di tutto, dalle specifiche tecniche alle sequenze di implementazione.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Monitora ogni fase dello sviluppo dell'app con stati personalizzati come Wireframing, Prototipo, Beta Testing e Implementazione
- Documenta i requisiti tecnici, la compatibilità del sistema operativo e le integrazioni API con i campi personalizzati creati per garantire la visibilità ingegneristica
- Assegna priorità alle funzionalità/funzione e agli sprint utilizzando l'ordine delle attività tramite trascinamento all'interno del tuo documento di ambito
- Aggiungi mockup dell'interfaccia utente, diagrammi dell'architettura e frammenti di codice come allegato diretto nel documento con l'incorporamento dei file
📌 Ideale per: Product manager, sviluppatori di software e team di startup che realizzano app che richiedono funzionalità definite, requisiti di piattaforma e fasi di test.
6. Modello di dichiarazione di lavoro ClickUp
Utilizza il modello di dichiarazione di lavoro (SOW) di ClickUp per creare un accordo legalmente valido tra te e i tuoi client o appaltatori. Il modello include brevi descrizioni dei piani di pagamento, clausole di autorizzazione, condizioni legali e altri requisiti contrattuali che tutelano entrambe le parti.
Questo modello intuitivo garantisce che sia i client che i team abbiano una condizione di condivisione fin dall'inizio
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Tieni traccia delle fasi di creazione e approvazione del SOW con stati personalizzati come Bozza, Revisione interna, Revisione cliente e Firmato
- Utilizza i campi personalizzati per registrare i numeri di riferimento dei contratti, gli importi dei pagamenti e le date di approvazione, in modo da poterli monitorare facilmente
- Aggiungi clausole opzionali relative alla privacy, ai diritti di proprietà intellettuale, alla conformità normativa e alle condizioni di risoluzione
- Applica tag per tipo di contratto, nome del client o categoria di progetto per recuperare rapidamente gli accordi pertinenti
📌 Ideale per: Agenzie, consulenti e team legali che necessitano di un accordo con il client che copra risultati attesi, termini di pagamento e approvazioni.
🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain MAX è una super app desktop basata sull'intelligenza artificiale che comprende il tuo lavoro. Consolida le tue attività, i tuoi documenti, le tue riunioni e le tue app integrate, come Google Drive, GitHub e SharePoint, in un unico posto. Ciò significa che non dovrai più spiegare il contesto alla tua IA, che tratterà il tuo lavoro come parte della conversazione.
⭐️ Bonus: sfrutta modelli premium di IA come ChatGPT, Claude e Gemini direttamente da Brain MAX per creare SOW che rispecchiano al 100% il contesto del tuo lavoro.
⭐️ ⭐️ Doppio vantaggio: usa la tua voce per comunicare a Brain MAX le clausole chiave o le eccezioni che desideri inserire nel tuo SOW con Talk to Text. Non dovrai digitare nulla!
7. Modello di proposta di modifica ClickUp
Quando devi proporre un cambiamento nelle operazioni aziendali, il modello di proposta di modifica ClickUp fornisce un framework già pronto per presentarlo in modo chiaro e professionale.
Offre sezioni dedicate come la pagina Change Case per spiegare il "perché" e spazi strutturati per tempistiche, budget e firmatari. Con questo modello a tua disposizione, puoi assicurarti che la tua proposta sia persuasiva e realizzabile.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Aggiungi una sezione dedicata alla sequenza con le attività cardine per definire il programma di implementazione delle modifiche
- Descrivi i requisiti nella sezione risorse per specificare il personale, gli strumenti o i finanziamenti necessari
- Ottieni l'approvazione formale con la pagina delle firme per le approvazioni delle parti interessate
- Utilizza i commenti e le menzioni @ per collaborare in tempo reale alla stesura delle bozze delle proposte
📌 Ideale per: Responsabili operativi e capi progetto che devono proporre modifiche alle risorse, alle sequenze o all'ambito di applicazione in un formato strutturato e pronto per l'approvazione.
8. Modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp
Pianifica, struttura e presenta la tua prossima proposta di progetto con il modello di lavagna per proposte di progetto ClickUp. Questo modello è stato creato all'interno di ClickUp Whiteboards per la fase di proposta, non per la pianificazione del progetto post-approvazione.
Ti aiutano a trasformare idee grezze in una presentazione visivamente organizzata, facile da comprendere e approvare per i responsabili delle decisioni. Con le visualizzazioni delle proposte preconfigurate, puoi raccogliere i contributi del tuo team, perfezionare la presentazione e finalizzare una proposta chiara e coinvolgente, pronta per essere presentata.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Aggiungi dettagli specifici della proposta, come stime di budget, ROI previsto e scadenze per le decisioni con i campi personalizzati
- Passa da una vista predefinita all'altra, come la Bacheca delle proposte di progetto, per una configurazione e una navigazione più rapide
- Mappare visivamente i componenti della proposta mantenendo le note, i grafici e i collegamenti collegati allegati a ciascun elemento
- Utilizza le etichette di priorità per contrassegnare quali elementi della proposta devono essere finalizzati prima dell'invio
📌 Ideale per: Team di sviluppo aziendale, consulenti e liberi professionisti che propongono nuovi progetti e hanno bisogno di presentare ROI, Sequenza e budget in un formato professionale.
🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain trasforma le tue idee in immagini generandole direttamente nelle lavagne online utilizzando semplici prompt. Se hai bisogno di mockup rapidi, diagrammi di processo o risorse creative, dai loro vita senza cambiare strumento.
È sufficiente promptarlo a 'Generare un semplice flusso di lavoro visivo utilizzando le fasi del progetto (scoperta, piano, progettazione, sviluppo, test e lancio). " In questo modo, la tua lavagna online ottiene immediatamente una chiara roadmap visiva allineata con l'ambito di lavoro che stai redigendo.
9. Modello di contratto di servizi per l'ambito di lavoro ClickUp
Con il modello di contratto di servizi ClickUp Scope of Work, puoi creare rapidamente un documento professionale e legalmente vincolante che descrive esattamente quali servizi fornirai e come verrà gestito il pagamento.
Questo modello Doc fornisce sezioni strutturate per ambito, risultati attesi, Sequenza e termini di pagamento, facilitando la formalizzazione degli accordi.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Compila la sezione dedicata ai Requisiti di pagamento per documentare tariffe, scadenze e metodi accettati
- Etichetta gli accordi come Bozza, In revisione, Finalizzato o Firmato per vedere immediatamente a che punto è ciascuno di essi
- Utilizza i commenti, le reazioni e le notifiche all'interno del documento per allinearti internamente sui dettagli del contratto prima di inviarlo al client
📌 Ideale per: Fornitori di servizi e agenzie che desiderano standardizzare i contratti con i client, garantendo chiarezza sui risultati finali, sui programmi di pagamento e sui termini.
10. Modello di risultati attesi del progetto ClickUp
Utilizza il modello di risultati attesi del progetto ClickUp per fissare i risultati tangibili del tuo progetto, come i report effettivi, i progetti, le campagne o i prototipi che il tuo team deve realizzare.
Il modello suddivide i risultati finali in fasi, li collega alle tempistiche e ai budget e crea responsabilità all'interno del team. È possibile allegare requisiti, collegare documenti di supporto e persino effettuare il monitoraggio delle approvazioni dei client direttamente all'interno del modello.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Collega i risultati attesi alle fasi del progetto con attività cardine e associa i risultati a punti di controllo chiave in modo che lo stato sia in linea con la strategia
- Documenta la titolarità con più assegnatari e assegna risultati con condivisione tra i reparti
- Imposta le dipendenze delle attività di ClickUp per mappare quali risultati finali non possono essere portati avanti finché altri non sono stati completati
- Sfrutta la vista Gantt di ClickUp per visualizzare come i risultati si confrontano tra loro e modificare facilmente le tempistiche
📌 Ideale per: team interfunzionali e responsabili di reparto che necessitano di un monitoraggio della titolarità dei risultati chiave e di allineare i risultati attesi alle attività cardine del progetto complessivo.
11. Modello di piano di lavoro ClickUp
La pianificazione dei programmi di lavoro implica la comprensione di come si svolgono le attività, quale lavoro richiesto richiedono e in che modo i ritardi influiscono sul quadro generale. Il modello di piano di lavoro ClickUp offre questa chiarezza. È possibile mappare l'intero ciclo di vita del progetto, dall'inizio alla conclusione, mediante il monitoraggio dello stato di avanzamento del programma, del lavoro richiesto e delle tempistiche in ogni fase.
Ciò che lo rende particolarmente utile sono i dettagli in esso contenuti. Oltre alle date di inizio e di scadenza, potrai vedere quanto lavoro richiesto richiede ogni attività, effettuare il monitoraggio dell'ambito del progetto e verificare se le attività cardine stanno procedendo secondo i piani o se ci sono ritardi.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Utilizza fasi come Annullato, Terminato, In corso, In sospeso e Da fare per avere un quadro chiaro dello stato di ciascuna attività
- Registra gli attributi con stati personalizzati come Pianificazione, Impegno, Data di inizio effettiva, Durata effettiva in giorni e Durata in giorni per analizzare sia i progressi pianificati che quelli effettivi
- Monitora lo stato di avanzamento del progetto con il campo Pianificazione e ottieni una visualizzazione con codice colore (verde, giallo, rosso) per visualizzare immediatamente se le attività sono in linea con il traguardo, leggermente in ritardo o significativamente fuori strada
- Fai la valutazione dello sforzo richiesto per ogni attività da 1 a 5 per bilanciare i compiti all'interno del team ed evitare colli di bottiglia
📌 Ideale per: Team leader e project manager che desiderano monitorare le pianificazioni, individuare tempestivamente eventuali ritardi e analizzare i carichi di lavoro per una migliore pianificazione futura.
Ascolta il parere di un utente ClickUp:
La possibilità offerta da ClickUp di personalizzare i singoli flussi di lavoro fornisce al nostro team la flessibilità necessaria per definire efficacemente l'ambito delle attività, offrendo al contempo una visualizzazione d'insieme dello stato di avanzamento del progetto alla dirigenza e agli altri reparti.
La possibilità offerta da ClickUp di personalizzare i singoli flussi di lavoro fornisce al nostro team la flessibilità necessaria per definire efficacemente l'ambito delle attività, offrendo al contempo una visualizzazione di stato del progetto alla dirigenza e agli altri reparti.
Trasforma l'ambito del tuo progetto in un piano d'azione con ClickUp
I modelli di Documenti Google sono un utile punto di partenza, ma hanno dei limiti.
Con ClickUp, il tuo semplice ambito di lavoro diventa parte integrante del tuo flusso di lavoro. Puoi assegnare le responsabilità direttamente dall'ambito, impostare date di scadenza che si aggiornano automaticamente in tutte le visualizzazioni e utilizzare campi personalizzati per registrare ogni dettaglio.
Inoltre, i modelli sono progettati per team di diversi settori, quindi non dovrai mai più ricominciare da zero.
Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅