Modello gratuito per l'ambito di lavoro per Documenti Google

I malintesi sull'ambito di lavoro sono uno dei modi più rapidi per mandare all'aria un progetto. Forse il client si aspettava tre revisioni, ma il tuo team ne ha preventivata solo una. La vita dei project manager, quindi, può assomigliare a questo:

Un modello di ambito di lavoro risolve questi problemi prima che si verifichino. Funziona come un documento dinamico facile da modificare, condividere e adattare a qualsiasi progetto.

In questa guida esploreremo alcuni modelli gratis di ambito di lavoro disponibili in Documenti Google che puoi iniziare a utilizzare subito. Se stai cercando un'opzione più di connessione e personalizzabile, prendi in considerazione i modelli ClickUp che possono essere integrati direttamente nei tuoi progetti.

Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione in un modello di ambito di lavoro (SOW) di Documenti Google:

Monitoraggio della cronologia delle versioni: Monitora le modifiche ai documenti e mantieni la responsabilità

*struttura il contenuto con sezioni: utilizza titoli, tabelle o elenchi per garantire chiarezza e facilità di navigazione

elenco i criteri di accettazione: *Stabilisce come verrà misurato e approvato l'esito positivo

Descrive i dettagli del budget: assegna i costi e le risorse stimati per garantire la trasparenza

Impostazione delle sequenze del progetto: Aggiunge attività cardine e date di scadenza per il monitoraggio dello stato

Definisce gli obiettivi e i risultati attesi del progetto: Indica esattamente cosa otterrà il progetto e quali risultati sono attesi

Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di ambito di lavoro elencati nel blog:

Stati personalizzati, stato di avanzamento della pianificazione e monitoraggio dello sforzo

Sequenza, risorse, pagina della firma e collaborazione

Elenchi di funzionalità/funzione, specifiche tecniche e incorporamento di file

Mappare visivamente, collaborazione in tempo reale e conversione delle note in attività

Targhiuoli misurabili, comunicazione e criteri di accettazione

Definizione dei termini, campi dell'accordo formale e layout adattabile

Ecco alcuni dei migliori modelli di SOW modificabili per soddisfare i requisiti del tuo progetto. 🚀

Si tratta di un modello di documento pronto all'uso che raccoglie tutti i dettagli essenziali di un progetto prima che questo abbia inizio. Copre gli aspetti fondamentali del progetto e delinea esattamente ciò che verrà consegnato.

Inizia aggiungendo i dettagli principali del progetto, come titolo, posizione, metodi di consegna e parti responsabili. Quindi, descrivi l'ambito in termini semplici, seguito da una suddivisione dei risultati finali.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Sfrutta l'accesso in Microsoft Word, PDF e Documenti Google per una maggiore flessibilità nella modifica e nella condivisione

📌 Ideale per: Team di marketing e agenzie di servizi client che hanno bisogno di definire in anticipo risultati attesi, esclusioni e costi per evitare aspettative non allineate.

Questa linea di base include tre componenti: la dichiarazione dell'ambito, la struttura di suddivisione del lavoro ( WBS) e il dizionario WBS. Insieme, questi elementi definiscono gli obiettivi del progetto, i risultati finali, le esclusioni, le risorse, le sequenze e altro ancora.

💡 Suggerimento: prima di passare alla fase di esecuzione, è fondamentale allineare il team e il client ottenendo l'approvazione formale della linea di base dell'ambito di lavoro .

Questo modello è progettato per una rapida personalizzazione, mantenendo tutti i dettagli chiave del progetto in un formato chiaro e stampabile. Si apre con uno spazio per il logo della tua azienda e il titolo del progetto, in modo da poterlo adattare allo stile del tuo marchio fin dall'inizio.

Inoltre, il design intuitivo del modello di ambito del progetto consente ai team di personalizzare rapidamente sezioni quali obiettivi, ambito e risultati finali, contribuendo a garantire chiarezza e allineamento dall'avvio al completamento.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Migliora l'accountability grazie alla definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità

Riduci al minimo lo scope creep definendo in anticipo i limiti e le aspettative

Definisci gli obiettivi, i risultati attesi e le Sequenza del progetto sin dall'inizio

📌 Ideale per: Piccole imprese e agenzie che cercano un documento personalizzato e stampabile per la rapida revisione e approvazione da parte dei client.

Questo modello SOW di Template.net è progettato per raccogliere i dettagli tecnici e amministrativi di un progetto IT in un documento strutturato. Inizia con una sezione dedicata alla definizione dei termini per chiarire in anticipo il linguaggio tecnico, assicurando che tutti siano allineati sulla terminologia.

Puoi effettuare la modifica utilizzando Microsoft Word, Documenti Google o Apple Pages e personalizzarli con i tuoi dati di project management prima della condivisione o della stampa.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Stampa e effettua la condivisione del modello senza alcuno sforzo, assicurandoti che si adatti sia ai flussi di lavoro digitali che a quelli in presenza

Registra i nomi degli appaltatori e dei testimoni in campi dedicati per gli accordi formali

Organizza i dettagli con aree strutturate per nome del progetto, panoramica, ambito, pianificazione e gestione

📌 Ideale per: reparti IT e appaltatori che gestiscono progetti tecnici che richiedono chiarezza in termini di definizioni, conformità e accordi formali.

Invece di mettere insieme accordi da zero, questo modello ti consente di organizzare ogni dettaglio del lavoro in un unico documento. Puoi impostare un programma di lavoro chiaro utilizzando il calendario settimanale integrato. Quindi, specifica la retribuzione in sezioni dedicate a stipendio, frequenza dei pagamenti, spese, politiche in materia di ferie e retribuzione degli straordinari.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Utilizzali come contratto di lavoro e documento di riferimento per garantire chiarezza durante tutto il processo

Descrivi la copertura delle spese, i diritti alle ferie e le tariffe per gli straordinari in sezioni dedicate

📌 Ideale per: Responsabili delle risorse umane e datori di lavoro che necessitano di documentazione in stile contrattuale con orari di lavoro, strutture di pagamento e dettagli sulle politiche aziendali.

Questo modello di ManyRequests garantisce che tutti, dai client ai membri del team, sappiano esattamente cosa è incluso nel tuo ambito di lavoro (e cosa non lo è).

Funge da strumento per l'allineamento, le approvazioni e la protezione contro i malintesi. Con questo modello di dichiarazione dell'ambito del progetto, risparmierai tempo, manterrai i progetti in linea con gli obiettivi e rafforzerai la fiducia con i client.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Semplifica le approvazioni abilitando la condivisione digitale, le firme dei client e il monitoraggio delle revisioni

Definisci la frequenza delle comunicazioni e i canali di feedback

Modifica i termini di pagamento e i dettagli di fatturazione per accordi chiari sulle tariffe

Inserisci ambito, risultati attesi e sequenze nelle sezioni già pronte

📌 Ideale per: Team di servizi e liberi professionisti che consolidano ambito, attività cardine e termini di pagamento in un documento destinato al client.

Questo modello guida gli appaltatori attraverso ogni dettaglio necessario per definire e comunicare chiaramente l'ambito del progetto. Racchiude tutto, dalla posizione e dagli obiettivi del progetto alle posizioni dei siti, alle inclusioni e alle esclusioni dettagliate, alle sequenze delle attività cardine e ai criteri di accettazione.

Sono inoltre disponibili sezioni complete per le posizioni dei siti (primarie e secondarie), i termini di pagamento, i protocolli di conformità, le appendici e altro ancora.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Documenta le misure di sicurezza e ambientali per soddisfare gli standard di conformità

Mappare i siti primari e secondari per affrontare le considerazioni logistiche e relative alle risorse

📌 Ideale per: Imprese edili o appaltatori e team sul campo che devono specificare in dettaglio i siti del progetto, le misure di conformità, le sequenze e i criteri di accettazione durante l'intero ciclo di vita di un progetto .

Questo modello di WordLayouts offre agli organizzatori di eventi un documento strutturato per fissare ogni dettaglio dell'evento prima dell'esecuzione. Presenta funzionalità/funzione di sezioni chiaramente definite, come obiettivi, dettagli dell'evento, personale e responsabilità, attrezzature e materiali e altro ancora. Aiuta gli organizzatori di eventi a delineare in modo completo l'ambito dell'evento e a garantire la reciproca chiarezza con i client.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi metodi di valutazione, processi di raccolta dei feedback e metriche per misurare l'esito positivo dell'evento

Delinea le strategie di marketing e promozione con canali definiti, pubblico di destinazione e attività nel piano

📌 Ideale per: Organizzatori di eventi e coordinatori che gestiscono progetti con una forte componente logistica in cui è necessario documentare obiettivi, promozioni e rischi.

🔍 Lo sapevi? Prima che il WBS diventasse popolare, si pensava che la maggior parte dei fallimenti dei progetti avvenisse alla fine. Ma una ricerca condotta negli anni '90 ha rivelato che i progetti di solito falliscono all'inizio a causa di un piano inadeguato e di una definizione poco chiara dell'ambito di applicazione.

Questo modello Scribd offre un layout pulito che definisce chiaramente ciò che deve essere fatto. Inizia con uno spazio per le istruzioni chiave e le note della riunione di avvio del progetto, per poi passare a una tabella strutturata che raccoglie i dettagli più importanti del progetto.

Disponibili in formati modificabili come DOCX, PDF o TXT, sono sufficientemente flessibili da adattarsi al tuo flusso di lavoro esistente. Puoi persino importarli in Documenti Google o effettuare la condivisione con i tuoi collaboratori tramite Scribd.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Definisci le esigenze di comunicazione, inclusi i canali, la frequenza e le parti responsabili

📌 Ideale per: Project manager che preferiscono una struttura adattabile per documentare l'ambito, le tempistiche e le aspettative di comunicazione tra i team.

I modelli di ambito di lavoro di Documenti Google offrono praticità e accessibilità. Tuttavia, presentano anche notevoli limiti che possono causare difficoltà nel project management:

*problemi di formattazione multipiattaforma: l'importazione o l'esportazione in formattare come MS Word può distorcere i layout, causando problemi di formattazione e cancellando la struttura

confusione tra le versioni dei documenti: * sebbene sia disponibile la cronologia delle versioni, confrontare le versioni, effettuare il monitoraggio delle modifiche in modo preciso o ripristinare una bozza approvata specifica può risultare complicato

💡 Suggerimento professionale: utilizza la regola WBS 8-80. Secondo questa regola, i pacchetti di lavoro non dovrebbero richiedere meno di 8 ore e non più di 80 ore per essere completati. In questo modo le attività del progetto rimangono gestibili senza essere eccessive o vaghe.

Se desideri flussi di lavoro in tempo reale, personalizzazione approfondita e collaborazione senza soluzione di continuità, il tutto in un'unica piattaforma di lavoro basata sull'IA, ClickUp fa il passo successivo come molto più di un semplice software di gestione delle attività.

*è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente

Inoltre, la piattaforma offre un solido ecosistema di modelli (oltre 1000 modelli) che collega direttamente ogni elemento del ciclo di vita del tuo progetto.

Ecco alcuni dei nostri modelli ClickUp più consigliati per l'ambito di lavoro.

Mappa le fasi del progetto e definisci le attività e le tempistiche con il modello di ambito di lavoro ClickUp

Il modello di ambito di lavoro ClickUp delinea gli obiettivi, i limiti e i risultati finali del tuo progetto in un unico documento organizzato. È integrato direttamente in ClickUp Docs, quindi puoi aggiornare i dettagli in tempo reale, collegarli direttamente alle attività e assicurarti che tutte le parti interessate vedano lo stesso piano.

Una volta definito l'ambito, puoi collegare immediatamente il tutto alle sequenze, agli elenchi di attività e agli aggiornamenti automatici. In questo modo, lo stato avanza senza bisogno di controlli costanti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Cattura e condivisione degli aggiornamenti in modo visivo con gli strumenti integrati di registrazione dello schermo e di modifica collaborativa

📌 Ideale per: Project manager e team a contatto con i client che necessitano di una chiara definizione delle responsabilità, dei risultati attesi e delle Sequenze.

Crea un ambito di lavoro per una campagna di marketing con una sequenza, metriche di esito positivo e responsabilità chiave

Crea un ambito di lavoro per la configurazione dell'infrastruttura IT che copra hardware, software e protocolli di sicurezza

Redigi una bozza dell'ambito di lavoro di un progetto per la riprogettazione di un nuovo sito web, inclusi obiettivi, risultati attesi e attività cardine

Con AI Writer for Work di ClickUp Brain, puoi generare in pochi secondi SOW completi con obiettivi, risultati attesi e tempistiche.

🚀 Vantaggio di ClickUp: questi modelli sono i migliori in assoluto perché lavorano bene con l'assistente AI integrato nella piattaforma, ClickUp Brain .

Il modello di piano di gestione dell'ambito di ClickUp ti offre un modo strutturato per definire esattamente cosa è incluso (e cosa è escluso) dal tuo progetto, in modo che le aspettative di tutti rimangano allineate.

È progettato per il monitoraggio attivo dell'ambito di lavoro. Man mano che i risultati finali del progetto evolvono, puoi effettuare il monitoraggio dei progressi rispetto ai requisiti originali, segnalare le modifiche per l'approvazione e vedere immediatamente come le modifiche influiscono sulle tempistiche o sui budget.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza e trova più rapidamente le informazioni relative all'ambito di lavoro grazie all'assegnazione di tag ai risultati attesi

Utilizza i campi personalizzati per registrare i dettagli relativi all'ambito di lavoro, come origine delle modifiche, impatto sulle scadenze e implicazioni sui costi

📌 Ideale per: Program manager e PMO che gestiscono progetti complessi in cui le modifiche all'ambito sono frequenti e richiedono una documentazione strutturata e l'approvazione.

Mappa visivamente l'ambito del tuo progetto con il modello di lavagna online ClickUp Project Scope. Con questo modello, il tuo team può lavorare insieme in tempo reale su una lavagna online condivisa, aggiungendo idee, organizzando i dettagli e suddividendo gli obiettivi principali in parti realizzabili.

Questo modello di ambito di lavoro è predefinito con sezioni dedicate a ipotesi, giustificazioni, obiettivi e risultati finali, in modo da poter passare direttamente al piano senza partire da zero.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Suddividi i risultati finali complessi in attività secondarie annidate e assegnale a più titolari per l'esecuzione collaborativa del progetto

Converti le note della lavagna online direttamente in attività tracciabili con assegnatari e scadenze

📌 Ideale per: team creativi e consulenti che preferiscono mappare visivamente l'ambito di lavoro durante workshop o sessioni iniziali prima di fissare i dettagli nelle attività.

📮 ClickUp Insight: Il 16% dei manager ha difficoltà a integrare gli aggiornamenti provenienti da più strumenti in una visione coerente. Quando gli aggiornamenti sono sparsi, si impiega più tempo a mettere insieme le informazioni e meno tempo a dirigere.

Il risultato? Inutili oneri amministrativi, informazioni mancanti e disallineamenti. Con l'area di lavoro all-in-one di ClickUp, i manager possono centralizzare attività, documenti e aggiornamenti, riducendo il lavoro superfluo e mettendo in evidenza le informazioni più importanti proprio quando servono.

💫 Risultati reali: riunisci 200 professionisti in un'area di lavoro di ClickUp, utilizzando modelli personalizzabili e il monitoraggio del tempo per ridurre i costi generali e migliorare i tempi di consegna in più posizioni.