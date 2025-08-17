Le 8 migliori alternative a FogBugz per il monitoraggio dei bug e il project management agile

Bloccato con un bug tracker che si muove più lentamente del tuo sprint?

Se l'interfaccia obsoleta e i flussi di lavoro macchinosi di FogBugz stanno frenando il tuo team agile, non sei il solo. Lo sviluppo software oggi richiede collaborazione in tempo reale, design intuitivo e strumenti che accelerino davvero il processo, invece di rallentarlo.

Hai bisogno di una piattaforma di project management agile che supporti il monitoraggio dei bug, le user story, la pianificazione degli sprint, la revisione del codice e la collaborazione interfunzionale, senza intoppi.

Queste alternative a FogBugz sono progettate per team di sviluppo ad alte prestazioni che desiderano distribuire i propri prodotti in modo più rapido e intelligente.

Esaminiamo i migliori strumenti che ti aiutano a monitorare problemi e attività con meno attrito e molta più potenza.

Alternative gratuite a FogBugz in breve

Ecco le migliori alternative a FogBugz per diversi flussi di lavoro e strutture di team:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Privati, piccole imprese, agenzie e aziende che necessitano di un sistema all-in-one per il project management agile e la collaborazione in team Viste personalizzabili, assistenza IA, grafici sprint, modelli, dashboard in tempo reale, collaborazione in team, automazioni Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Jira Grandi aziende e team di sviluppo software alla ricerca di soluzioni per il monitoraggio di bug e problemi Bacheche Kanban, reportistica agile, flussi di lavoro personalizzabili, monitoraggio di problemi e bug, integrazioni con strumenti di sviluppo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $7,53/utente al mese YouTrack Team agili e sviluppatori indipendenti che necessitano di monitoraggio dei problemi e flussi di lavoro agili Bacheche Agile (Scrum, Kanban), ricerca intelligente, monitoraggio del tempo, reportistica, assistenza IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $4,40/utente/mese Lineare Team di sviluppo software moderni che necessitano di una gestione semplificata degli sprint e del monitoraggio dei problemi Cicli e progetti, roadmap, monitoraggio dei problemi (bug, funzionalità/funzioni, attività), design incentrato sulla tastiera, IA lineare, integrazione GitHub, Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8 $/utente/mese (fatturati annualmente) Zoho BugTracker Team di sviluppo e testing software che utilizzano l'ecosistema Zoho Invio di bug, campi e flussi di lavoro personalizzabili, reportistica, automazioni, monitoraggio del tempo, chat integrata, condivisione di file, gestione SLA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $3/utente/mese (fatturati annualmente) Gitlab Team DevOps alla ricerca di una gestione end-to-end del ciclo di vita dello sviluppo software Gestione del codice sorgente (repository Git), pipeline CI/CD, monitoraggio dei problemi, epiche, roadmap, bacheche Kanban, scansione della sicurezza (SAST, DAST), GitLab Duo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $/utente/mese (fatturati annualmente) Backlog Team di sviluppo software alla ricerca di strumenti per la pianificazione degli sprint e la collaborazione in team Gestione delle attività, monitoraggio dei bug, grafici Gantt, grafici burndown, repository Git e SVN, wiki, condivisione di file, bacheche Kanban Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 35 $ al mese Trello Singoli utenti e team che necessitano di un modo semplice e visivo per organizzare attività e progetti utilizzando bacheche in stile Kanban Bacheche, elenchi, schede, liste di controllo, allegati, potenziamenti, automazioni (Butler), modelli Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $5/utente/mese (fatturati annualmente)

Perché scegliere le alternative a FogBugz?

Sebbene FogBugz abbia servito bene i team per il monitoraggio di base dei bug, molti utenti trovano frustranti i suoi limiti. È un po' come usare un telefono fisso oggi: funziona, ma ti perdi tante funzionalità moderne.

Ecco alcuni dei punti deboli dello strumento di monitoraggio dei problemi:

Interfaccia obsoleta : il design datato di FogBugz non dispone di : il design datato di FogBugz non dispone di dashboard agili e moderne, navigazione intuitiva e scorciatoie da tastiera, rendendo più difficile per i team lavorare in modo efficiente. L'interfaccia sembra antiquata e non offre l'esperienza raffinata e intuitiva degli strumenti moderni

Ecosistema di integrazione limitato : sebbene si connetta con sistemi di controllo delle versioni come Git, Fogbugz non offre l'ampio ecosistema di app (Slack, Google Workspace, CI/CD, archiviazione cloud, ecc.) offerto dagli strumenti moderni

Elementi essenziali per l'agilità mancanti : sebbene disponga di funzionalità di base : sebbene disponga di funzionalità di base per la pianificazione degli sprint , i punti storia e i grafici burndown, FogBugz non offre il monitoraggio automatico della velocità, l'instradamento dei ticket basato sull'IA, le viste portfolio cross-team o i flussi di lavoro agili personalizzabili

Costoso per quello che offre : il prezzo per utente aumenta rapidamente, soprattutto se si considerano gli altri strumenti che offrono più funzionalità/funzioni a un costo inferiore o addirittura gratis

Reportistica e analisi deboli: offre un supporto limitato per i report personalizzati e una visibilità minima sullo stato di avanzamento degli sprint, sulle tendenze dei bug o sulle prestazioni del team

🧠 Curiosità: Ricordi il bug del millennio, che aveva fatto credere a tutti che i computer sarebbero andati in tilt alla mezzanotte del 2000? Mentre il mondo continuava a girare, FogBugz nasceva proprio in quell'anno. Ciò significa che esiste da quando i floppy disk erano ancora in uso! In termini tecnologici, è praticamente preistorico. E proprio come il software dell'era Y2K, FogBugz sta iniziando a mostrare i segni del tempo, soprattutto per i team di sviluppo moderni che hanno bisogno di strumenti di monitoraggio dei bug più veloci e flessibili.

Le migliori alternative a FogBugz per team agili

Perché eliminare i bug con strumenti poco pratici quando esistono ottime soluzioni con funzionalità avanzate che possono aiutarti a fare molto di più? Ecco le migliori alternative a FogBugz per la gestione agile dei problemi e il project management per i team di sviluppo.

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Il migliore per il project management agile end-to-end)

Prova subito ClickUp Semplifica l'intero flusso di lavoro di ingegneria, dalla roadmap al rilascio, con ClickUp per team software e distribuisci più rapidamente, il tutto da uno spazio centralizzato

Se stai cercando un'alternativa a FogBugz moderna, scalabile e altamente collaborativa per il tuo team di sviluppo, abbiamo quello che fa per te.

ClickUp, la tua app per tutto il lavoro, è progettata per team agili, sviluppatori e product manager che hanno bisogno di monitoraggio dei problemi, project management e collaborazione in team all'interno di un'unica piattaforma.

ClickUp per team software ti consente di acquisire, assegnare e dare priorità a bug o storie degli utenti in modo rapido. Grazie a stati, campi e modelli personalizzabili, i team possono adattare il flusso di lavoro a qualsiasi processo di sviluppo software

Assegna le priorità al tuo backlog con chiarezza utilizzando ClickUp per team Agile: utilizza campi personalizzati e formule per valutare i compromessi e prendere decisioni più intelligenti sui prodotti

ClickUp for Agile Teams consente agli sviluppatori e agli ingegneri di software di creare flussi di lavoro efficienti e flessibili (bacheche Scrum, corsie Kanban o una combinazione che funziona davvero per il tuo team) per mantenere i progetti in movimento e i team allineati.

Lavora in modo più intelligente con l'IA e l'automazione

Le potenti funzionalità/funzioni di IA e automazione di ClickUp eliminano il lavoro superfluo, consentendo al tuo team di concentrarsi sulla creazione.

Automatizza il backlog e ottieni suggerimenti IA con ClickUp Brain

ClickUp Brain assegna automaticamente i ticket, aggiorna gli sprint e le attività, perfeziona il tuo backlog e trasforma persino i retros, le revisioni PRD e le chat Slack in attività concrete con titolari e passaggi successivi chiari. E tutto rimane connesso: le richieste pull, i file e i link ai progetti vengono visualizzati proprio dove ti servono, così il tuo team non è mai lasciato all'oscuro.

Con le automazioni di ClickUp, le azioni ripetitive come l'assegnazione dei bug, l'aggiornamento degli stati e la notifica alle parti interessate avvengono istantaneamente, mantenendo efficiente il flusso di lavoro e il team allineato.

Rimani al passo con ogni sprint grazie a ClickUp Sprints: personalizza i punti, monitora lo stato di avanzamento per assegnatario e gestisci il carico di lavoro a modo tuo, tutto in un'unica vista

Gestione degli sprint semplificata

Il modulo Sprints di ClickUp è stato appositamente progettato per i team agili per monitorare lo stato di avanzamento, vedere cosa è bloccato e gestire i backlog degli sprint, tutto in un unico posto.

Pianifica i tuoi sprint in modo efficace con stime dei punti storia e sequenze temporali

Rimani agile modificando i piani in base alle capacità del team e spostando rapidamente le attività tra gli sprint

Risparmia tempo nella reportistica con standup giornalieri e aggiornamenti delle attività generati automaticamente con l'IA

Tieni d'occhio lo stato di avanzamento con le schede Sprint Dashboard come i report Sprint Velocity, Sprint Burndown e Sprint Burnup

Puoi anche configurare gli agenti ClickUp Autopilot per monitorare e creare report sulle attività di progetto o sugli sprint per trigger specifici, come il completamento delle attività, gli aggiornamenti dello stato dei problemi o i nuovi rapporti sui bug.

Project management flessibile per ogni team

ClickUp non è solo per i team di sviluppo software. I team di project management possono gestire flussi di lavoro complessi con dipendenze tra attività, attività secondarie e liste di controllo, rendendo facile individuare gli ostacoli.

Grafici Gantt interattivi e una scelta di oltre 15 viste, come Elenco, Kanban, Calendario e Sequenza, semplificano il coordinamento interfunzionale. Tieni aggiornati gli stakeholder attraverso una reportistica dettagliata con dashboard ClickUp personalizzabili.

Gestisci progetti complessi, pianifica e visualizza le sequenze dei progetti e coordina il lavoro interfunzionale con ClickUp per i team di project management

Dalle startup alle grandi aziende, l'architettura flessibile di ClickUp si adatta facilmente per supportare tutto, dai piccoli team agili ai team di ingegneri distribuiti in tutto il mondo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero inizialmente trovare le funzionalità/funzioni troppo complesse

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

ClickUp è estremamente flessibile e intuitivo. Ci permette di gestire con facilità sia i flussi di lavoro Agile che Waterfall, adattandosi perfettamente alle diverse esigenze di ogni team. La piattaforma è altamente intuitiva, veloce da configurare e ricca di funzionalità/funzioni come dashboard, campi personalizzati, automazioni e altro ancora. La sua usabilità è davvero eccezionale: anche gli utenti non esperti di tecnologia possono imparare a usarlo rapidamente, il che ha reso la sua adozione semplice in tutti i reparti.

ClickUp è estremamente flessibile e intuitivo. Ci permette di gestire con facilità sia i flussi di lavoro Agile che Waterfall, adattandosi perfettamente alle diverse esigenze di ogni team. La piattaforma è altamente intuitiva, veloce da configurare e ricca di funzionalità/funzioni come dashboard, campi personalizzati, automazioni e altro ancora. La sua usabilità è davvero eccezionale: anche gli utenti non esperti di tecnologia possono imparare a usarlo rapidamente, il che ha reso la sua adozione semplice in tutti i reparti.

🧠 Curiosità: La parola "Scrum" in agile non deriva dalla tecnologia, ma dal rugby! Proprio come i giocatori si riuniscono e spostano la palla in avanti insieme, i team Scrum lavorano a stretto contatto per portare avanti i progetti. Agile ha preso in prestito il nome per enfatizzare il lavoro di squadra, lo slancio e la rapidità nel processo decisionale.

2. Jira (Il migliore per pianificare e monitorare lo sviluppo di software)

tramite Jira

Jira è una piattaforma completa creata per supportare le esigenze dei moderni team di sviluppo software. Progettato da Atlassian con flussi di lavoro agili al centro, Jira aiuta i team a tenere sotto controllo ogni parte in movimento, dalla pianificazione degli sprint e la gestione del backlog al monitoraggio dei bug e alla spedizione delle release.

Jira si integra perfettamente con gli strumenti già utilizzati dagli sviluppatori. Dalle piattaforme di controllo del codice sorgente come GitHub e Bitbucket agli strumenti CI/CD e alle suite di test, Jira funge da hub di comando centrale, raccogliendo aggiornamenti e contesto da tutto il tuo stack tecnologico.

A differenza degli strumenti legacy come FogBugz, Jira offre un'esperienza molto più moderna, scalabile e personalizzabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Utilizza tipi di problemi avanzati come epiche, bug e storie degli utenti su misura per lo sviluppo agile

Automatizza le attività ripetitive con regole personalizzate per chiudere automaticamente i problemi o riassegnare i ticket

Integrazione profonda con Bitbucket, GitHub e strumenti CI/CD per una visibilità completa dal codice alla distribuzione

Pianifica sprint, gestisci i backlog e monitora le attività cardine con modelli e roadmap agili integrati

Sfrutta le funzionalità/funzioni basate sull'IA per riepilogare/riassumere i problemi, generare contenuti e ottenere suggerimenti intelligenti

Limiti di Jira

La configurazione iniziale può sembrare complessa rispetto ad alcune alternative a Jira , specialmente per i team più piccoli o gli utenti meno esperti

Prezzi di Jira

Free

Standard: A partire da 7,53 $ al mese per utente

Premium: A partire da 13,53 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2 : 4,3/5 (oltre 6.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.200 recensioni)

💡 Suggerimento: Utilizzi già Jira ma desideri la flessibilità di ClickUp? Non devi ricominciare da zero: utilizza lo strumento di importazione Jira di ClickUp per trasferire senza problemi i tuoi problemi, progetti e flussi di lavoro. È veloce, personalizzabile e consente al tuo team di continuare a lavorare senza perdere un colpo.

📮 Approfondimento ClickUp: Le riunioni stimolano l'innovazione e favoriscono l'azione, quando funzionano. Ma la realtà? Quasi la metà dei dipendenti spreca tempo prezioso cercando risposte dai colleghi che dovrebbero già avere a portata di mano, creando continue interruzioni del lavoro. La ricerca connessa e ClickUp Brain di ClickUp eliminano questo costoso scambio di comunicazioni fornendo risposte immediate basate sull'IA provenienti dall'intero ecosistema digitale. Ogni file, nota di riunione, clip registrata e integrazione di terze parti diventa una conoscenza ricercabile, così nessuno deve perdere tempo a cercare informazioni dai colleghi. 💫 Risultati reali: Team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

3. YouTrack (Ideale per il monitoraggio dei problemi e la gestione agile del flusso di lavoro)

via YouTrack

YouTrack è ottimo per il project management flessibile e il monitoraggio dei problemi. È anche altamente personalizzabile: i team non sono costretti a seguire flussi di lavoro rigidi.

Puoi personalizzare tutto, dai campi dei problemi e i flussi di lavoro ai comandi e ai report. Lo strumento si adatta al tuo modo di lavorare, non il contrario. Mentre FogBugz si limita a monitorare i bug senza agilità e profondità, YouTrack di JetBrains supporta l'intero ciclo di vita dello sviluppo software, dall'idea alla distribuzione, con maggiore chiarezza e controllo.

YouTrack è particolarmente interessante per i team che hanno già investito nell'ecosistema di strumenti di sviluppo JetBrains.

Le migliori funzionalità/funzioni di YouTrack

Configura bacheche agili con flussi di lavoro personalizzabili per metodi Scrum, Kanban o ibridi

Utilizza la ricerca intelligente e gli aggiornamenti basati su comandi per gestire rapidamente le attività

Tieni traccia del tempo direttamente all'interno delle attività per monitorare il lavoro richiesto negli sprint

Crea report e dashboard personalizzabili per visualizzare le prestazioni del team

Utilizza l'assistenza basata sull'IA per riepilogare/riassumere le discussioni, generare risposte e creare attività

Limiti di YouTrack

L'interfaccia utente potrebbe risultare complessa per chi non fa parte dei team di sviluppo o QA

Sebbene potente, il linguaggio di query per la ricerca avanzata può richiedere un po' di tempo per essere appreso

Prezzi di YouTrack

Free

Oltre 11 utenti: 4,40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di YouTrack

G2 : 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di YouTrack?

Una recensione su G2 dice:

Il punto di forza di YouTrack è la sua flessibilità e capacità di adattarsi a diversi flussi di lavoro. Posso personalizzarlo in base ai processi specifici di monitoraggio dei progetti, rendendo la gestione delle attività più efficiente e personalizzata.

Il punto di forza di YouTrack è la sua flessibilità e capacità di adattarsi a diversi flussi di lavoro. Posso personalizzarlo in base alle specifiche procedure di monitoraggio dei progetti, rendendo la gestione delle attività più efficiente e personalizzata.

4. Linear (ideale per operazioni semplici di traversata, inserimento ed eliminazione)

via Linear

Linear è progettato appositamente per i moderni team di prodotto e di ingegneria che desiderano dedicare meno tempo alla gestione degli strumenti e più tempo alla distribuzione del codice.

Eccelle nelle operazioni di traversata, inserimento e cancellazione, il che significa che è incredibilmente facile spostarsi tra le attività, aggiornare gli stati, assegnare il lavoro e cancellare o archiviare elementi irrilevanti.

Con integrazioni Git perfette, puoi sincronizzare automaticamente commit, PR e rami con i problemi. Ottieni anche una pianificazione basata su cicli (la versione Linear degli sprint), monitoraggio della velocità integrato e potenti automazioni che riducono l'input manuale.

Linear IA, l'assistente intelligente, è in grado di classificare automaticamente i bug in arrivo, redigere descrizioni dei problemi e persino aiutare a gestire il backlog identificando problemi simili.

Linear migliori funzionalità/funzioni

Naviga con un'interfaccia incredibilmente veloce utilizzando scorciatoie da tastiera per ogni azione

Automatizza i tuoi sprint di sviluppo con Cycles, che gestisce per te le versioni e i backlog

Gestisci sprint, roadmap e monitoraggio dei problemi con flussi di lavoro integrati

Collabora in tempo reale con la perfetta integrazione GitHub/GitLab

Automatizza la gestione del backlog dei prodotti per mantenere il lavoro pulito, mirato e attuabile

Limiti lineari

Potrebbe risultare limitato per le esigenze delle grandi aziende o dei team che necessitano di un elevato livello di personalizzazione

Le funzionalità/funzioni di reportistica sono meno estese rispetto alle alternative Linear più orientate alle aziende

Prezzi lineari

Free

Base: 10 $ al mese per utente

Business: 16 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni lineari

G2 : 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

5. Zoho BugTracker (Il migliore per il monitoraggio dei bug e la risoluzione dei problemi)

tramite Zoho BugTracker

A differenza delle piattaforme più ingombranti che cercano di essere tutto in una volta, Zoho BugTracker è focalizzato sulla risoluzione dei problemi. Offre un'interfaccia pulita e intuitiva, facile da navigare, anche per i team che non vogliono perdere tempo ad imparare un altro sistema eccessivamente complesso.

Parte dell'ampio ecosistema Zoho, questo software di monitoraggio dei problemi è una scelta particolarmente logica per le aziende che utilizzano altre applicazioni Zoho. Dalla registrazione dei bug e l'assegnazione della titolarità al monitoraggio della risoluzione e all'analisi post mortem, tutto è ottimizzato per garantire velocità e chiarezza.

L'assistente IA di Zoho, Zia, può aiutarti a generare report e fornire approfondimenti dai dati del tuo progetto. I team possono anche definire flussi di lavoro personalizzati che rispecchiano esattamente il ciclo di vita dei bug, impostare regole per attivare automaticamente avvisi o azioni e utilizzare SLA e monitoraggio del tempo per garantire che nulla sfugga.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho BugTracker

Configura notifiche, dipendenze delle attività e promemoria per tenere le persone giuste al corrente al momento giusto

Sincronizza le operazioni di sviluppo con le integrazioni GitHub e Bitbucket all'interno dell'ecosistema Zoho

Collabora con il tuo team in tempo reale con chat, forum e altro ancora

Utilizza autorizzazioni basate sui ruoli per un accesso sicuro e mirato

Tieni traccia del tempo dedicato ai bug e gestisci gli accordi sul livello di servizio (SLA)

Limiti di Zoho BugTracker

Mancano integrazioni più profonde per team più ampi

Può essere meno intuitivo per progetti software altamente complessi

Prezzi di Zoho BugTracker

Free

Standard: 4 $ al mese per utente

Premium: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho BugTracker

G2 : 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho BugTracker?

Una recensione su Capterra recita:

Cercavo un software che ci aiutasse a segnalare i bug nel software che sviluppiamo. Fortunatamente ho trovato Zoho Bug Tracker, che è molto comodo e semplicissimo da usare.

Cercavo un software che ci aiutasse a segnalare i bug nel software che sviluppiamo. Fortunatamente ho trovato Zoho Bug Tracker, che è molto comodo e semplicissimo da usare.

6. GitLab (ideale per la piattaforma DevOps e la collaborazione)

tramite GitLab

Hai bisogno di un centro di comando DevOps open-core all-in-one? GitLab copre tutto, dalla pianificazione e codifica al testing, alla sicurezza, alla distribuzione e al monitoraggio. Puoi automatizzare i test, eseguire scansioni di sicurezza e distribuire con facilità utilizzando semplici configurazioni YAML.

Inoltre, con il supporto integrato per Kubernetes e strumenti integrati come SAST, DAST e scansione delle dipendenze, GitLab garantisce la sicurezza direttamente nella tua pipeline.

Le funzionalità basate sull'IA della piattaforma sono racchiuse in GitLab Duo, che assiste i team durante tutto il ciclo di vita con riepiloghi/riassunti delle discussioni e suggerimenti sul codice.

A differenza di FogBugz, che è principalmente un tracker di problemi, GitLab offre all'intero team, dagli sviluppatori ai responsabili del rilascio, un'unica piattaforma per collaborare e spedire più velocemente.

Le migliori funzionalità/funzioni di GitLab

Utilizza le pipeline CI/CD integrate per automatizzare e accelerare le distribuzioni

Centralizza il codice, i problemi e la documentazione in un'unica fonte di verità

Tieni traccia del lavoro utilizzando i problemi e organizzali con epiche, iterazioni e attività cardine

Gestisci le approvazioni delle richieste di unione e le revisioni del codice da uno spazio unificato

Integra direttamente robusti test di sicurezza nel tuo ciclo di vita DevOps

Limiti di Gitlab

Sebbene GitLab offra numerose funzionalità/funzioni, può risultare complesso per i nuovi utenti e la configurazione richiede molto tempo, soprattutto per i team più piccoli che non hanno familiarità con gli strumenti DevOps full-stack

Il set completo di funzionalità, tra cui sicurezza avanzata, conformità e funzionalità IA, è riservato ai livelli premium a pagamento

Prezzi di Gitlab

Free

Premium: 29 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Ultimate: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GitLab

G2 : 4,5/5 (oltre 840 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gitlab?

Una recensione su G2 recita:

Quello che mi piace di più è che GitLab riunisce il controllo delle versioni, CI/CD, il monitoraggio dei problemi e il project management in un unico strumento. Mi piace molto la fluidità con cui si passa dalla scrittura del codice alla sua implementazione, il tutto senza uscire dalla piattaforma. Il CI/CD integrato è facile da configurare e il flusso di lavoro delle richieste di unione aiuta a mantenere alta la qualità del codice. A volte può sembrare un po' lento, soprattutto con repository più grandi o pipeline più complesse.

Quello che mi piace di più è che GitLab riunisce il controllo delle versioni, CI/CD, il monitoraggio dei problemi e il project management in un unico strumento. Mi piace molto la fluidità con cui si passa dalla scrittura del codice alla sua implementazione, il tutto senza uscire dalla piattaforma. Il CI/CD integrato è facile da configurare e il flusso di lavoro delle richieste di unione aiuta a mantenere alta la qualità del codice. A volte può sembrare un po' lento, soprattutto con repository più grandi o pipeline più complesse.

7. Backlog (ideale per metodologie agili e scrum)

tramite Backlog

Se utilizzi flussi di lavoro agili o scrum e hai bisogno di monitoraggio del tempo insieme al bug tracking, Backlog di Nulab è la soluzione che fa per te. Combina funzionalità di project management con strumenti per sviluppatori come repository Git e SVN integrati, in modo che il tuo team possa pianificare, monitorare e consegnare, tutto in un unico posto.

Troverai anche bacheche per la pianificazione degli sprint, grafici burndown, monitoraggio delle attività cardine e supporto per story point e progetti personali. Inoltre, gli aggiornamenti in tempo reale e le discussioni in thread mantengono tutti allineati senza confusione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Backlog

Assegna attività e bug ai membri del team, imposta date di scadenza e ricevi notifiche istantanee per aggiornamenti e responsabilità

Organizza il lavoro suddividendo le attività di grandi dimensioni in problemi principali dettagliati e attività secondarie

Pianifica gli sprint in modo flessibile con grafici Gantt visivi e bacheche Kanban

Monitora lo stato di avanzamento e identifica i colli di bottiglia con grafici burndown e strumenti di reportistica completi

Crea pagine wiki per la documentazione interna e una collaborazione senza soluzione di continuità tra i membri del team

Limiti del backlog

Dispone solo di funzionalità/funzioni di reportistica e analisi di base, rendendo difficile per i team basati sui dati estrarre approfondimenti o creare report avanzati

È necessario monitorare il tempo manualmente, poiché non è presente un widget di monitoraggio del tempo integrato per registrare automaticamente le ore

Prezzi Backlog

Free

Starter: 35 $ al mese

Standard: 100 $/mese

Premium: 175 $/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Backlog

G2 : 4,6/5 (oltre 380 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 158 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Backlog?

Una recensione su G2 recita:

Questo strumento lo uso per il monitoraggio dei bug. Aiuta me e il mio team a trovare e correggere rapidamente i bug. Prima di utilizzare questo strumento, utilizzavamo fogli Excel per monitorare i bug. Ma richiedeva molto tempo e a volte creava confusione agli sviluppatori. Ora, con questo strumento, è diventato facile e gli sviluppatori lo capiscono facilmente. L'unica cosa che non mi piace è la loro app mobile, che è molto lenta.

Utilizzo questo strumento per il monitoraggio dei bug. Aiuta me e il mio team a trovare e correggere rapidamente i bug. Prima di utilizzare questo strumento, utilizzavamo fogli Excel per monitorare i bug. Ma richiedeva molto tempo e a volte creava confusione agli sviluppatori. Ora, con questo strumento, è diventato facile e gli sviluppatori lo capiscono facilmente. L'unica cosa che non mi piace è la loro app mobile, che è molto lenta.

8. Trello (Ideale per la collaborazione in team e la gestione delle attività)

tramite Trello

Cerchi un ottimo software con un'interfaccia personalizzabile in grado di monitorare attività e bug con la stessa facilità? Prova Trello, uno strumento di project management altamente visivo e intuitivo che aiuta i team a organizzare, dare priorità ed eseguire il lavoro attraverso un sistema intuitivo basato su bacheche e schede.

Sebbene Trello non sia uno strumento dedicato al monitoraggio dei problemi, offre bacheche, elenchi e schede flessibili che possono essere configurati per flussi di lavoro di monitoraggio dei bug. Progettato sulla base della semplicità di Kanban, Trello consente di creare una bacheca dedicata al monitoraggio dei bug, utilizzare elenchi per rappresentare i diversi stati dei bug e assegnare schede ai membri del team per la risoluzione.

Questo strumento per la collaborazione e la gestione delle attività è stato appositamente progettato per la gestione a livello di team di ruoli tecnici e non tecnici. Promuove la visibilità interfunzionale, qualcosa che FogBugz non supporta naturalmente.

Essendo un prodotto Atlassian, Trello incorpora anche Atlassian Intelligence per semplificare la comunicazione e la pianificazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Automatizza azioni ripetitive come lo spostamento delle schede, l'impostazione delle date di scadenza o l'invio di promemoria con Butler automation

Integra perfettamente strumenti come Slack, Google Drive e altri ancora utilizzando i Power-Up

Utilizza modelli per la pianificazione dei progetti, il monitoraggio degli sprint e i calendari dei contenuti

Sfrutta l'IA per creare elenchi di attività eseguibili e riepilogare/riassumere le informazioni direttamente nelle schede

Raccogli i report dei bug tramite moduli, allega screenshot e comunica con i segnalatori attraverso potenziamenti come Hipporello Service Desk o Marker

Limiti di Trello

I progetti complessi potrebbero richiedere una struttura più articolata rispetto a quella offerta da Trello

Mancano funzionalità/funzioni avanzate presenti in bug tracker specializzati, come campi personalizzati e reportistica complessa

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,5 $ al mese per utente

Enterprise: 210 $/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4,4/5 (oltre 13.700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 23.600 recensioni)

Monitoraggio, correzione e molto altro con ClickUp!

Lo sviluppo software non consiste solo nello scrivere un ottimo codice, ma anche nell'integrare team, strumenti e processi aziendali in modo fluido.

Dalla gestione delle storie degli utenti e dal monitoraggio dei bug all'organizzazione delle sessioni di revisione del codice, hai bisogno di uno strumento di project management che comprenda veramente come lavorano i team agili.

I flussi di lavoro personalizzati di ClickUp si adattano ai metodi preferiti dal tuo team, che utilizzi Scrum, Kanban, agile o una combinazione di entrambi.

Combina project management, monitoraggio dei problemi e collaborazione in team in un'unica piattaforma semplificata, eliminando la necessità di destreggiarsi tra più strumenti. La collaborazione interfunzionale diventa naturale quando i product manager, gli sviluppatori e i team di assistenza clienti lavorano dalla stessa fonte di verità!

Sei pronto ad accelerare il ciclo di sviluppo, ridurre i costi e fornire prodotti migliori?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp (è gratis)!