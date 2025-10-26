Le 10 migliori alternative a Teamflow per la collaborazione virtuale

La prima volta che il tuo team accede a una piattaforma di ufficio virtuale, di solito si verificano due scenari:

Tutti sono entusiasti, cliccano qua e là, personalizzano le scrivanie personalizzate Tutti sono confusi, silenziosi e si chiedono se questo sarà un altro strumento che dimenticheranno di aprire entro venerdì

Gli uffici virtuali come Teamflow mirano a riunire i team, ma spesso lasciano il contesto disperso tra chat, documenti e attività. Il risultato? Una caccia al tesoro quotidiana per rispondere a domande come "Qual è l'aggiornamento su questo?" o "Dov'è il file che mi serve?" Questa perdita di contesto e il passaggio da uno strumento all'altro definiscono il sprawl lavorativo: un drenaggio pervasivo della produttività e del potenziale del tuo team. L'alternativa giusta dovrebbe riunire il tuo team e mantenere tutto il contesto in un unico posto. In questo post del blog, abbiamo raccolto 10 alternative a Teamflow che offrono diversi approcci alla collaborazione virtuale. Immergiamoci nell'argomento! 🎯

Le migliori alternative a Teamflow in sintesi

Queste sono le migliori alternative a Teamflow a confronto. 📄

Strumento Ideale per Caratteristiche migliori Prezzi* ClickUp Gestione di riunioni remote, aggiornamenti e collaborazione asincrona in un unico posto Dimensione del team: ideale per team ibridi, asincroni e distribuiti ClickUp Chat, video asincroni tramite Clips, riassunti delle riunioni con AI Notetaker, project intelligence integrata con ClickUp Brain e ClickUp Brain MAX Gratis per sempre, personalizzato disponibile per le aziende SpatialChat Organizzazione di eventi interattivi a distanza e conversazioni spontanee Dimensione del team: ideale per team che organizzano eventi e gruppi che lavorano principalmente a distanza Audio spaziale, messaggi temporanei, chat private, presentazioni suddivise in zone Gratis; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente (Ufficio virtuale) Raccogli Creazione di un ufficio 2D in cui i team possono muoversi e interagire in modo naturale Dimensione del team: ideale per agenzie creative e team appassionati di giochi Generatore di mappe pixel, audio spaziale, riunioni walk-in, spazi privati Gratis (fino a 10 utenti); piani a pagamento a partire da 7 $ al mese per utente Kumospace Replica dei layout degli uffici reali con planimetrie virtuali e scrivanie personali Dimensione del team: ideale per i team che desiderano sedi virtuali realistiche Navigazione al piano, prenotazione delle scrivanie, prenotazione visiva delle sale e branding personalizzato Gratis; piani a pagamento a partire da 16 $ al mese per utente ivCAMPUS Progettazione di campus virtuali tenendo conto dei flussi di lavoro accademici Dimensione del team: ideale per università, college e centri di formazione Orari di ricevimento virtuali, lezioni interattive, monitoraggio delle presenze, eventi a livello di campus Versione di prova gratis; prezzi personalizzati Sococo Esecuzione di flussi di lavoro remoti strutturati all'interno di una configurazione di ufficio virtuale Dimensione del team: ideale per team orientati alla produttività e PMI Flussi di lavoro basati sulle stanze, stato di disponibilità e spazi pronti per l'archiviazione A partire da 14,99 $ al mese per utente Tandem Partecipa a chat vocali istantanee senza dover pianificare riunioni Dimensione del team: ideale per team dinamici che necessitano di interazioni rapide Chiamate vocali/videochiamate istantanee, indicatori di attività, condivisione dello schermo Gratis; piani a pagamento a partire da 59 $ al mese (10 utenti) Teemyco Area di lavoro digitale personalizzato con funzionalità socialDimensione del team: ideale per team attenti al marchio e team operativi interni Branding della stanza, bacheche, integrazione Slack/Calendario, strumenti per la pausa caffè Versione di prova gratuita di 14 giorni; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese per utente. Slack Coordinamento delle comunicazioni del team basate sul testo tramite canali e thread Dimensione del team: ideale per team remoti che necessitano di messaggistica strutturata Canali, risposte ai thread, flussi di lavoro dei bot, oltre 2000 integrazioni di app Gratis; piani a pagamento a partire da 8,75 $ al mese per utente. Roam Rimodellare le aree di lavoro virtuali per adattarle alle mutevoli esigenze delle riunioni Dimensione del team: ideale per team a contatto con i client e basati su progetti Sale configurabili, accesso esterno, strumenti interattivi e archivi delle sale. A partire da 18,88 $ al mese per utente

Perché scegliere le alternative a Teamflow?

Ecco perché molti team iniziano a cercare alternative a Teamflow:

🧠 Curiosità: le offerte di lavoro da remoto sono in aumento. FlexJobs ha riportato un aumento dell'8% delle offerte di lavoro completamente da remoto. La domanda maggiore riguarda il settore informatico e IT, seguito da project management, commerciale, operazioni e sanità.

Le migliori alternative a Teamflow

Queste sono le nostre scelte per le migliori alternative a Teamflow. 👇

ClickUp (ideale per gestire, registrare e mettere in pratica le riunioni in un unico spazio di lavoro)

Offri supporto alla collaborazione remota con ClickUp Chat Facilita la collaborazione remota senza la tassa di attivare/disattivare in ClickUp Chat.

Il software di project management per team remoti di ClickUp offre ai team remoti un unico luogo in cui comunicare, assegnare compiti, registrare aggiornamenti e monitorare i risultati senza dover cambiare contesto. ClickUp risolve il problema della dispersione del lavoro riunendo tutte le attività in un unico spazio di lavoro unificato e basato sull'IA. Ecco come:

Discuti dove si trovano le tue attività

ClickUp Chat mantiene le conversazioni legate alle tue attività, elenchi o progetti, in modo che il contesto accompagni la discussione.

Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere i thread di ClickUp Chat

Così, quando un designer segnala un problema durante la sincronizzazione settimanale, puoi inserirlo nella chat per le attività, taggare il team di sviluppo e avviare immediatamente un'attività di follow-up. Non è necessario ripetere il problema o copiare e incollare gli aggiornamenti tra i vari strumenti.

E l'assistente AI integrato, ClickUp Brain, rende tutto ancora più fluido. Ad esempio, se qualcuno si unisce al thread in un secondo momento e chiede cosa sta succedendo, è in grado di riepilogare/riassumere l'intera conversazione e collegare il lavoro svolto fino a quel momento.

💡 Bonus: cerchi un'app che sia più di un semplice ufficio virtuale? Effettua ricerche istantanee su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app di connessione, oltre al web, per trovare rapidamente file, documenti e allegati.

Utilizza Talk to Text per porre domande, dettare note e gestire il tuo lavoro con la voce, in modo completamente hands-free, ovunque ti trovi.

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica piattaforma unificata e pronta per l'azienda che riunisce il tuo lavoro e tutte le tue capacità di IA. Prova ClickUp Brain MAX , la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti AI, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documenti, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora. Cattura idee, effettua condivisione di istruzioni e porta a termine le attività 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX.

Condivisione rapida del contesto senza riunioni

Naturalmente, non tutto funziona con il testo. Il video asincrono è spesso più facile quando il tuo team lavora su fusi orari diversi. ClickUp Clips ti consente di registrare lo schermo e la voce dall'interno della piattaforma.

Utilizza ClickUp Clips per aggiornamenti asincroni e trasformali in elementi chiari nello stesso spazio

Supponiamo che il product manager non possa partecipare alla revisione della roadmap. Utilizza registratori di schermo basati su IA per esaminare gli aggiornamenti, effettuare la condivisione nell'attività di ClickUp e lasciare che ClickUp Brain riepiloghi/riassuma automaticamente le decisioni chiave. Il team vede cosa sta cambiando, perché è importante e cosa richiede un follow-up. Guarda questo video per saperne di più:

Oppure, se vuoi stare al passo con la realtà, ClickUp SyncUps mantiene allineati i team remoti con check-in rapidi e strutturati, direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro.

Inoltre, puoi evitare le solite discussioni infinite, poiché i clip rimangono collegati al lavoro che spiegano. Chiunque può rispondere nei commenti, richiedere modifiche o creare nuove attività di ClickUp senza dover cambiare strumento.

Pianifica il lavoro da remoto senza caos

Ottieni un modello gratis Monitora l'onboarding, allinea i team e gestisci la capacità con il modello di piano di lavoro da remoto ClickUp.

Oggi la struttura è importante tanto quanto la comunicazione. Il modello di piano di lavoro da remoto ClickUp ti aiuta a costruirlo fin dal primo giorno. Il modello include anche viste integrate e dashboard del carico di lavoro.

I manager possono individuare tempestivamente i sovraccarichi, riassegnare il lavoro ed evitare i colli di bottiglia senza bisogno di uno strumento di gestione delle risorse separato. ClickUp Brain colma le lacune riopilogando/riassumendo i progressi, suggerendo i passaggi successivi o mettendo in evidenza le attività correlate.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Registra e riassumi le riunioni all'istante: cattura le chiamate utilizzando AI Notetaker di ClickUp, parte di cattura le chiamate utilizzando AI Notetaker di ClickUp, parte di Meetings in ClickUp , per generare trascrizioni, riepiloghi/riassunti e attività senza muovere un dito.

Scrivi dove si svolge il lavoro: crea agende, inserisci note e assegna i passaggi successivi all'interno di crea agende, inserisci note e assegna i passaggi successivi all'interno di ClickUp Doc , così nulla andrà perso tra uno strumento e l'altro.

Sincronizza i tuoi strumenti preferiti: collega Zoom, Outlook, Google Drive e altri con collega Zoom, Outlook, Google Drive e altri con le integrazioni ClickUp in modo che aggiornamenti, file e riunioni rimangano in un unico posto.

Passa alle chiamate rapide: avvia SyncUp vocali o video direttamente all'interno di ClickUp Chat per risolvere rapidamente gli ostacoli e mantenere intatto il contesto.

Comunica con il tuo spazio di lavoro dal tuo desktop: usa ClickUp Brain MAX per navigare, porre domande e gestire il lavoro a mani libere utilizzando i comandi vocali.

Pianifica automaticamente la tua settimana: lascia che lascia che ClickUp Calendar ti suggerisca gli slot ideali per le attività e le riunioni in base alla disponibilità e alle scadenze del tuo team.

Allineati prima di iniziare il lavoro: definisci rapidamente le aspettative utilizzando definisci rapidamente le aspettative utilizzando i modelli di piano di comunicazione in ClickUp che definiscono cosa condividere, quando e con chi.

Limiti di ClickUp

Troppe funzionalità/funzioni possono rendere il prodotto difficile da usare per i nuovi utenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente su Reddit ha condiviso:

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Utilizzo l'intelligenza artificiale principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore del contenuto. Inoltre, modifica ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è il documento. Adoro le opzioni per formattare, specialmente i banner. Sono così carini!*

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Utilizzo l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore del contenuto. Inoltre, effettua la modifica di ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è il documento. Adoro le opzioni per formattare, in particolare i banner. Sono così carini!*

💡 Suggerimento professionale: Stanco di dimenticare ciò che è stato detto durante le riunioni? Utilizza ClickUp AI Notetaker per acquisire automaticamente note, azioni da intraprendere e decisioni, quindi collegale alle attività in modo che il tuo team rimanga sempre in sincronizzazione.

2. SpatialChat (ideale per l'organizzazione di eventi interattivi)

tramite SpatialChat

Lo strumento di collaborazione remota di SpatialChat ti consente di allontanarti dalle conversazioni noiose e di avvicinarti a gruppi di maggior interesse, proprio come faresti in un evento reale. Non sei intrappolato in una griglia di teste fluttuanti; puoi vagare e partecipare alle conversazioni in modo organico.

L'audio spaziale ti permette di sentire le persone parlare man mano che ti avvicini, creando quei momenti naturali in cui ti chiedi "oh, di cosa state parlando?", che rendono gli eventi degni di essere frequentati.

Le migliori funzionalità/funzioni di SpatialChat

Organizza eventi virtuali per il networking in cui i partecipanti possono dividersi in piccoli gruppi e riformarsi in modo naturale

Invia messaggi che scompaiono dopo un determinato periodo di tempo, perfetti per la condivisione di link temporanei o aggiornamenti rapidi durante eventi dal vivo

Consenti conversazioni private fluide in cui i partecipanti possono fare passaggio dal gruppo principale senza imbarazzanti momenti del tipo "possiamo parlare in privato?"

Trasmetti le presentazioni in aree specifiche del tuo spazio virtuale, consentendo alle persone di chattare in zone designate

Limiti di SpatialChat

Lo strumento richiede un periodo di apprendimento per gli utenti che non hanno familiarità con i concetti di interazione spaziale

Può sembrare opprimente per i partecipanti che preferiscono formattare le riunioni strutturate

Le opzioni di personalizzazione per le esperienze di marca hanno un limite

Prezzi di SpatialChat

Free

Ufficio virtuale: 5 $ al mese per utente

*azienda: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SpatialChat

G2: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SpatialChat?

Una recensione su G2 dice:

SpatialChat offre uno spazio virtuale dove puoi organizzare riunioni con amici o colleghi. La mia funzionalità/funzione preferita è la condivisione della stanza, con il volume della conversazione che aumenta o diminuisce a seconda della distanza. Puoi anche optare per la condivisione del tuo schermo o di un video che verrà riprodotto come se fosse sullo schermo.

SpatialChat offre uno spazio virtuale dove puoi organizzare riunioni con amici o colleghi. La mia funzionalità/funzione preferita è la condivisione della stanza, con il volume della conversazione che aumenta o diminuisce a seconda della distanza. Puoi anche optare per la condivisione del tuo schermo o di un video che verrà riprodotto come se fosse sullo schermo.

🔍 Lo sapevi? I lavoratori completamente remoti superano costantemente i loro colleghi in ufficio in termini di coinvolgimento. Il rapporto di Gallup mostra che il 31% dei dipendenti remoti si sente altamente coinvolto, rispetto al 23% dei ruoli ibridi e dei ruoli in loco che consentono un certo lavoro da remoto, e solo il 19% di quelli che non lo consentono.

3. Gather (ideale per ambienti di lavoro pixel art)

tramite Gather

Ricordi quando la vita in ufficio sembrava più un'occasione per stare in compagnia che per il lavoro? Gather riporta quell'energia attraverso ambienti pixel 2D che ricordano quelli di un gioco per Super Nintendo.

I membri del tuo team appaiono come piccoli avatar che vagano per spazi ufficio personalizzati, completati con sale riunioni, aree caffè e piante decorative disposte in modo casuale.

L'audio di prossimità crea interazioni naturali. Puoi avvicinarti alla scrivania di qualcuno per iniziare una conversazione, cosa che può sembrare fastidiosa solo finché non ti rendi conto di quanto ti manchino quei momenti spontanei in cui dici "Ehi, una domanda veloce...".

Raccogli le migliori funzionalità/funzioni

Crea layout di ufficio elaborati utilizzando un editor di mappe intuitivo, completare con mobili, decorazioni e oggetti interattivi che trigger diverse azioni

Prova il flusso naturale della conversazione: le voci diventano più forti quando ti avvicini ai colleghi e più silenziose quando ti allontani, imitando le dinamiche spaziali reali

Prenota le sale conferenze entrandoci e attivando automaticamente la connessione con gli altri partecipanti già presenti all'interno dello spazio

Progetta uffici privati e zone silenziose in cui i membri del team devono avere un'autorizzazione esplicita per entrare

Raccogli i limiti

Lo stile pixel art del software potrebbe non piacere a tutti i professionisti

Richiede una buona connessione Internet per garantire movimenti fluidi dell'avatar e una buona qualità audio

Gather può essere fonte di distrazione per i membri del team che hanno bisogno di concentrarsi profondamente

Raccogli i prezzi

Gratis (per 10 utenti)

Premium: 7 $ al mese per utente

Raccogli valutazioni e recensioni

G2: 4,9/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Gather?

Da un thread su Reddit:

Il mio team lo ha utilizzato ampiamente per tutte le riunioni interne. Essendo un team completamente remoto, lo abbiamo utilizzato tutto il giorno. È stato un ottimo modo per segnalare in anticipo quando eravamo disponibili per le conversazioni. Non c'era bisogno di chiedere a qualcuno "puoi chattare?". Mi è piaciuto molto questo aspetto.

Il mio team lo ha utilizzato ampiamente per tutte le riunioni interne. Essendo un team completamente remoto, lo abbiamo utilizzato tutto il giorno. È stato un ottimo modo per segnalare in anticipo quando eravamo disponibili per le conversazioni. Non c'era bisogno di chiedere a qualcuno "puoi chattare?". Mi è piaciuto molto questo aspetto.

4. Kumospace (ideale per creare repliche realistiche di uffici con stanze virtuali)

tramite Kumospace

Kumospace offre ambienti fotorealistici in cui è possibile ricreare il layout fisico della propria azienda, fino ai bizzarri poster motivazionali nella sala pausa. Questa alternativa a Teamflow si concentra sulla memoria spaziale, aiutando i lavoratori remoti a mantenere la mappa mentale che avevano quando potevano fisicamente raggiungere la scrivania di Becky o prendere un caffè vicino all'angolo del team di marketing.

Ottieni la stessa familiarità di layout senza gli spostamenti, oltre alla possibilità di spazi personalizzati che nella vita reale richiederebbero costose ristrutturazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kumospace

Passa da un piano all'altro e da un reparto all'altro cliccando sugli ascensori o sulle scale, mantenendo la struttura gerarchica dei tradizionali edifici adibiti a uffici

Richiedi scrivanie e postazioni di lavoro personali che i colleghi possono visitare semplicemente avvicinandosi, preservando così i momenti di confronto informale che avvengono negli uffici fisici

Prenota sale riunioni tramite un'interfaccia visiva che mostra l'occupazione e la disponibilità in tempo reale per mantenere il galateo delle riunioni virtuali

Personalizza l'estetica delle singole aree di lavoro mantenendo standard di progettazione e elementi di branding coerenti in tutto l'ufficio

Limiti di Kumospace

Requisiti di risorse più elevati possono rallentare i computer meno recenti

Il tempo necessario per la configurazione delle repliche dettagliate dell'ufficio è molto lungo

Kumospace I costi mensili possono aumentare rapidamente per i team più grandi, costringendo gli utenti a cercare alternative

Prezzi di Kumospace

Free

aziendale: *16 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kumospace

G2: 4,8/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

5. ivCAMPUS (Ideale per gli istituti scolastici)

tramite ivCAMPUS

Le lezioni regolari su Zoom spesso sembrano noiose, soprattutto quando si cerca di coinvolgere 200 studenti che hanno le telecamere spente. ivCAMPUS crea campus virtuali che lavorano per la vita accademica.

Pensa ad aule interattive dove gli studenti possono alzare la mano visivamente, sale studio per progetti di gruppo e uffici dei professori con sistemi di accodamento adeguati per gli orari di ricevimento.

Questa alternativa a Teamflow comprende i flussi di lavoro accademici invece di cercare di forzare le esigenze didattiche in un software generico per riunioni.

le migliori funzionalità/funzioni di ivCAMPUS

Stabilisci orari di ufficio virtuali con sistemi di accodamento visivi che consentono agli studenti di vedere la loro posizione in coda e i tempi di attesa stimati

Lancia lezioni interattive con sondaggi, discussioni di gruppo e lavagne online collaborative che mantengono il coinvolgimento delle classi numerose durante tutta la sessione

Monitora le presenze e la partecipazione automaticamente attraverso interazioni spaziali per un'esperienza coinvolgente

Coordina eventi a livello di campus come orientamenti, fiere del lavoro e cerimonie di laurea con la gestione della capacità e il controllo del flusso di persone

limiti di ivCAMPUS

È progettato principalmente per casi d'uso didattici, con un limite alle applicazioni aziendali

Richiede formazione per i membri della facoltà che non hanno familiarità con la navigazione in ambienti virtuali

Sfide di integrazione con i sistemi informativi esistenti relativi agli studenti

prezzi di ivCAMPUS

Versione di prova gratis

Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di ivCAMPUS

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📮 ClickUp Insight: Il 48% dei dipendenti afferma che il lavoro ibrido è l'ideale per conciliare vita professionale e vita privata. Tuttavia, con il 50% che lavora ancora principalmente in ufficio, rimanere allineati tra le diverse posizioni può essere una sfida. Ma ClickUp è progettato per tutti i tipi di team: remoti, ibridi, asincroni e tutto ciò che sta in mezzo. Con ClickUp Chat e Assigned Comments, i team possono condividere rapidamente aggiornamenti, fornire feedback e trasformare le discussioni in azioni concrete, senza riunioni infinite. Collabora in tempo reale tramite ClickUp Documenti e ClickUp Lavagne Online, assegna attività direttamente dai commenti e mantieni tutti allineati, indipendentemente da dove lavorano! 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha registrato un aumento dell'80% nella soddisfazione del lavoro di squadra grazie agli strumenti di collaborazione senza soluzione di continuità di ClickUp.

6. Sococo (ideale per flussi di lavoro strutturati in team)

tramite Sococo

Se Gather è il collega divertente che decora la propria scrivania con action figure, Sococo è quello organizzato che codice il proprio calendario con colori diversi. Tratta gli uffici virtuali come strumenti di produttività piuttosto che come esperimenti sociali.

Avrai a disposizione stanze designate per diverse attività di lavoro, indicatori di disponibilità chiari e una perfetta integrazione con le app che il tuo team utilizza già quotidianamente.

Sococo è ideale per i team che desiderano che il lavoro da remoto sia professionale ed efficiente piuttosto che innovativo e sperimentale. Pensa meno a "giochiamo nella nostra casa sull'albero virtuale" e più a "il lavoro da remoto sia terminato nella nostra sede digitale"

Le migliori funzionalità/funzioni di Sococo

Designa stanze specifiche per il project management del progetto di produzione video in corso, dove i membri del team possono entrare e uscire a seconda delle necessità

Monitora la disponibilità del team e lo stato di concentrazione attraverso indicatori di presenza in tempo reale che si aggiornano automaticamente in base alla posizione della stanza e all'attività

Archivia le conversazioni e i contenuti di condivisione nella chat room per riferimento futuro, mantenendo la continuità del progetto anche quando i membri del team entrano ed escono dal team

Limiti di Sococo

L'interfaccia sembra più aziendale e meno coinvolgente rispetto alle alternative a Teamflow in stile videogioco

Opzioni di personalizzazione con limite per il layout delle sale e il design degli uffici

Richiede una sottoscrizione anche per le funzionalità di base che altre piattaforme offrono gratis

Prezzi di Sococo

Sococo: 14,99 $ al mese per utente (minimo 10 utenti)

Illimitato: 24,99 $ al mese per utente (minimo 100 utenti, fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Sococo

G2: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sococo?

Secondo una recensione di G2:

La cosa più utile di Sococo è che mi permette di sentirmi come se fossi in ufficio con i miei colleghi remoti, anche se lavoriamo tutti da posizioni diverse. Mi piace poter personalizzare le planimetrie dello spazio ufficio virtuale e utilizzarlo come un vero e proprio ufficio con stanze che servono a scopi diversi. Lo stato online, le notifiche e gli strumenti per le riunioni contribuiscono a rendere la giornata lavorativa più personale.

La cosa più utile di Sococo è che mi permette di sentirmi come se fossi in ufficio con i miei colleghi remoti, anche se lavoriamo tutti da posizioni diverse. Mi piace poter personalizzare le planimetrie dello spazio ufficio virtuale e utilizzarlo come un vero e proprio ufficio con stanze che servono a scopi diversi. Lo stato online, le notifiche e gli strumenti per le riunioni contribuiscono a rendere la giornata lavorativa più personale.

🧠 Curiosità: circa l'83% dei dipendenti afferma di sentirsi più produttivo in ambienti ibridi/remoti rispetto alle impostazioni in ufficio/in sede. Questo è un chiaro segno che la flessibilità è diventata una delle priorità principali per la forza lavoro odierna.

7. Tandem (ideale per connessioni vocali istantanee)

tramite Tandem

Hai presente quel momento in cui hai bisogno di fare una domanda veloce a qualcuno, ma fissare una riunione sembra ridicolo? Tandem elimina quell'attrito. Puoi cliccare sul profilo di qualsiasi membro del team e iniziare a parlare immediatamente, senza inviti, sale d'attesa o rituali del tipo "mi senti adesso?".

La piattaforma parte dal presupposto che la maggior parte delle conversazioni sul posto di lavoro avvenga in modo spontaneo e non richieda lo stesso formalismo di una riunione del consiglio di amministrazione. Le chiamate vocali si avviano per impostazione predefinita, poiché la maggior parte delle domande rapide non richiede il video, ma è possibile passare al video in qualsiasi momento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tandem

Visualizza gli indicatori di stato in tempo reale che mostrano chi è disponibile per domande veloci e chi è in modalità di concentrazione profonda e non dovrebbe essere interrotto

Condivisione degli schermi spontanea durante qualsiasi conversazione attiva senza ulteriori configurazioni software o richieste di autorizzazione

Mantieni una consapevolezza continua delle attività del team attraverso sottili segnali audio e visivi che non richiedono un'attenzione costante o un monitoraggio attivo

Limiti di Tandem

Funzionalità/funzione limitate oltre alla comunicazione vocale e video di base

Nessuna sala riunioni permanente o spazi dedicati per i progetti in corso

Può essere di disturbo per i membri del team che hanno bisogno di concentrarsi senza interruzioni

Prezzi Tandem

Free

Team di piccole dimensioni: 59 $/mese (fino a 10 utenti)

Team di medie dimensioni: 119 $/mese (fino a 50 utenti)

team di grandi dimensioni: *449 $/mese (utenti illimitati)

Valutazioni e recensioni di Tandem

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Teemyco (Ideale per esperienze di ufficio virtuale personalizzate)

tramite Teemyco

Teemyco ti consente di ricreare digitalmente il layout del tuo ufficio, completare con il colore del marchio, loghi aziendali e citazioni motivazionali alle pareti (sai bene di cosa stiamo parlando!).

I team possono personalizzare il layout dell'ufficio virtuale con diverse stanze e incorporare elementi di branding aziendale per mantenere quell'identità aziendale che tutti hanno lavorato così duramente per creare.

L'alternativa a Teamflow punta a rendere il lavoro da remoto meno simile a una serie di videochiamate casuali e più simile a far parte di una cultura lavorativa coesa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teemyco

Aggiungi documenti e risorse importanti alle bacheche virtuali all'interno di ogni stanza, creando spazi dedicati alle informazioni sui progetti in corso e agli aggiornamenti del team

Integra le notifiche del calendario e di Slack direttamente nel tuo ambiente di ufficio virtuale per migliorare la collaborazione e mantenere accessibili tutti i canali di comunicazione

Utilizza le reazioni emoji, i pulsanti per la pausa caffè e altre funzionalità social per mantenere le connessioni all'interno del team e festeggiare i risultati raggiunti

Limiti di Teemyco

È necessario molto tempo per configurare e brandizzare completamente il tuo spazio ufficio virtuale

Può sembrare opprimente per i team che preferiscono strumenti di comunicazione più semplici e meno visivi

Funzionalità avanzate con limite rispetto alle alternative specializzate per riunioni o PM Teamflow

Prezzi di Teemyco

versione di prova gratis di 14 giorni

8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Teemyco

G2: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Teemyco?

Basato su una recensione di G2:

Teemyco ha reso più facile la collaborazione anche all'interno dello stesso edificio. Posso semplicemente fare un salto nell'ufficio dei miei colleghi con un solo clic. Lo usiamo anche per i nostri clienti, che entrano direttamente nel nostro ufficio virtuale e lo adorano. Non servono più Teams, Google Meet, ecc.

Teemyco ha reso più facile la collaborazione anche all'interno dello stesso edificio. Posso semplicemente fare un salto nell'ufficio dei miei colleghi con un solo clic. Lo usiamo anche per i nostri clienti, che entrano direttamente nel nostro ufficio virtuale e lo adorano. Non servono più Teams, Google Meet, ecc.

🔍 Lo sapevi? La maggior parte dei lavoratori più giovani non è disposta a rinunciare alla flessibilità. Infatti, il 77% della Generazione Z e il 75% dei millennial che lavorano da remoto o in ruoli ibridi affermano che prenderebbero in considerazione l'idea di lasciare il lavoro se fossero costretti a tornare in ufficio a tempo pieno.

9. Slack (ideale per il coordinamento dei team basato su testo)

tramite Slack

Mentre tutti gli altri stanno creando uffici virtuali ed esperienze audio spaziali, Slack rimane fedele a ciò che sa fare meglio: organizzare la comunicazione del team attorno ad argomenti e progetti piuttosto che spazi fisici.

Non cerca di ricreare il layout del tuo ufficio né di farti muovere come un avatar digitale. Al contrario, fornisce l'infrastruttura basata su testo su cui la maggior parte dei team remoti fa affidamento per la collaborazione quotidiana in tempo reale. I canali mantengono le conversazioni organizzate, mentre le integrazioni garantiscono la connessione dell'intero stack di strumenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Automatizza i processi di routine con un generatore di flussi di lavoro e integrazioni bot che gestiscono attività ripetitive come la pianificazione delle riunioni e gli aggiornamenti di stato

Connettiti con migliaia di applicazioni di terze parti attraverso un marketplace maturo per il lavoro collaborativo

Inserisci le risposte ai thread a messaggi specifici all'interno di canali affollati, mantenendo la coerenza anche quando più discussioni avvengono contemporaneamente

Limiti di Slack

Il suo utilizzo può diventare opprimente a causa delle notifiche costanti e della proliferazione dei canali

Le funzionalità di videochiamata sono piuttosto carenti rispetto ai concorrenti di Slack

Le funzionalità/funzioni di thread possono frammentare le conversazioni e renderle difficili da seguire

Prezzi di Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mese per utente

Aziendale+: 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 35.375 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 24.045 recensioni)

10. Roam (ideale per spazi virtuali flessibili)

tramite Roam

La maggior parte delle alternative a Teamflow ti costringe a commit a un layout e a mantenerlo, come se stessi firmando un contratto digitale. Roam adotta l'approccio opposto con spazi che si rimodellano in base a ciò che stai facendo.

Hai bisogno di una sala per il brainstorming per sessioni creative? Creala. Hai una presentazione per un client questo pomeriggio? Riconfigura lo stesso spazio con strumenti di presentazione e branding professionale. Per il workshop di formazione di domani, trasformalo di nuovo.

Questa flessibilità sul posto di lavoro è interessante per le società di consulenza, le agenzie e qualsiasi team il cui lavoro cambia drasticamente da un progetto all'altro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Roam

Passa da una configurazione di spazio preimpostata all'altra per tipi di riunioni ricorrenti, presentazioni ai client o fasi di progetto senza dover ricreare gli spazi da zero ogni volta

Invita collaboratori esterni in spazi di progetto specifici, mantenendo i confini di sicurezza che impediscono l'accesso ad altri lavori dei clienti o discussioni interne

Utilizza strumenti interattivi persistenti come lavagne collaborative, bacheche con post-it e condivisione di documenti che salvano automaticamente lo stato tra una sessione e l'altra

Archivia le configurazioni complete delle stanze, inclusi tutti i contenuti di condivisione e le configurazioni, per riferimento futuro o riutilizzo con tipi di progetti simili

Limiti di Roam

La frequente riconfigurazione dello spazio può confondere i membri del team che preferiscono la coerenza

Modelli e impostazioni predefinite con limite rispetto alle alternative a Teamflow, con strutture delle stanze fisse

Prezzi di Roam

2025: 18,88 $ al mese per ogni membro attivo

2026: 19,88 $ al mese per ogni membro attivo

Valutazioni e recensioni di Roam

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Roam?

Come condiviso tramite condivisione su G2:

Roam è un ufficio virtuale completo, che utilizzo quotidianamente da alcuni mesi. Ti permette di vedere chi è online, sapere chi è in linea (avviare una chiamata vocale) e vedere chi sta parlando con chi. La condivisione dello schermo mostra i cursori degli altri utenti, in modo che sia possibile indicare l'altro schermo semplicemente passando con il mouse sopra la condivisione dello schermo (questo è davvero utile). […] Ci vuole tempo per abituarsi, perché non è intuitivo. Le notifiche sono pessime. Una chiamata è solo un segnale acustico, se lo perdi, perdi la chiamata. Non ci sono notifiche in sospeso a livello di desktop (almeno nel centro notifiche del Mac).

Roam è un ufficio virtuale completo, che utilizzo quotidianamente da alcuni mesi. Ti permette di vedere chi è online, sapere chi è in linea (avviare una chiamata vocale) e vedere chi sta parlando con chi. La condivisione dello schermo mostra i cursori degli altri utenti, in modo che sia possibile indicare l'altro schermo semplicemente passando con il mouse sopra la condivisione dello schermo (questo è davvero utile). […] Ci vuole tempo per abituarsi, perché non è intuitivo. Le notifiche sono pessime. Una chiamata è solo un segnale acustico, se lo perdi, perdi la chiamata. Non ci sono notifiche in sospeso a livello di desktop (almeno nel centro notifiche del Mac).

🔍 Lo sapevi? Il World Economic Forum prevede un forte aumento dei lavori digitali a livello globale. Entro il 2030, questi ruoli dovrebbero crescere del 25%, raggiungendo oltre 90 milioni di posizioni.

ClickUp è il luogo in cui i team remoti lavorano al meglio

Non hai bisogno di un ufficio virtuale per dimostrare che il tuo team sta lavorando. Hai bisogno di uno spazio in cui il lavoro proceda, le conversazioni rimangano chiare e nessuno rimanga bloccato in attesa che qualcuno appaia "online"

Se la maggior parte delle alternative a Teamflow sembrano più dei semplici sostituti che delle soluzioni vere e proprie, è ora di provare qualcosa che ti aiuti a portare a termine il lavoro.

ClickUp riunisce le tue attività, i tuoi documenti, gli aggiornamenti e i check-in in un unico spazio connesso senza costringere nessuno a stare seduto in una stanza digitale.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅