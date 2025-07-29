le 10 migliori alternative ad Amplenote per prendere appunti, gestire attività e aumentare la produttività

Stai cercando alternative ad Amplenote perché le tue note meritano un tocco in più o semplicemente vorresti che facessero... di più? Ti capiamo.

Sebbene Amplenote sia ottimo per gestire attività, note interconnesse e idee tutte in un unico posto, non è adatto a tutti. Forse desideri qualcosa di più elegante, più semplice o non proprio così... Amplenote.

Che tu sia un mago della produttività, un minimalista o un appassionato di bullet journal passato al digitale, c'è un'app per prendere appunti che fa al caso tuo.

In questa rassegna esploreremo le migliori alternative ad Amplenote per conquistare il cuore del tuo organizzatore, o almeno la sua scheda dei segnalibri. Cominciamo!

Cos'è Amplenote?

Amplenote combina un'app per prendere appunti e la gestione delle attività in un unico strumento, consentendoti di creare collegamenti, incorporare elenchi di cose da fare direttamente nelle tue note e sincronizzare gli eventi di base del calendario. Tuttavia, molti utenti ritengono che non si adatti al loro flusso di lavoro con la fluidità che speravano.

Su Reddit, gli utenti ne lodano la flessibilità, ma ammettono che occorrono alcune settimane, a volte mesi, per sfruttarlo al meglio, quindi cercano alternative ad Amplenote. Può sembrare limitante per chi preferisce un pensiero non lineare, chi ama il brainstorming, le mappe mentali o collegare liberamente idee astratte.

Perché scegliere le alternative ad Amplenote?

Se ti sei mai sentito bloccato dalla configurazione di Amplenote o hai desiderato qualcosa di più raffinato fin da subito, ecco i motivi principali per esplorare le alternative ad Amplenote:

Collaborazione in tempo reale limitata : Amplenote non offre una modifica multiutente senza interruzioni, il che rende più difficile il lavoro di squadra

Funzionalità/funzioni di IA mancanti o di base : gli strumenti per riepilogare/riassumere, organizzare o scrivere con l'IA sono minimi o assenti

Calendario e struttura delle note rigidi : visualizzazioni, modelli e personalizzazioni limitati possono rallentare il lavoro

Integrazioni di terze parti più deboli : se gestisci progetti complessi che prevedono sequenze, collaborazione in team o passaggi tra diverse funzioni, potresti trovarti a passare da Amplenote ad altri strumenti per colmare le lacune, come : se gestisci progetti complessi che prevedono sequenze, collaborazione in team o passaggi tra diverse funzioni, potresti trovarti a passare da Amplenote ad altri strumenti per colmare le lacune, come un software di project management

Curva di apprendimento ripida : sebbene potente, Amplenote richiede tempo e lavoro per essere configurato e utilizzato appieno

Interfaccia obsoleta: l'interfaccia utente può risultare macchinosa quando si gestiscono note lunghe o elenchi di attività complessi e di grandi dimensioni all'interno del proprio account Amplenote. Alcuni utenti di Reddit ritengono che l'app mobile necessiti di miglioramenti e che la vista Calendario non fornisca un quadro completo

Detto questo, esploriamo alcune alternative ad Amplenote con funzionalità/funzioni robuste che ti aiutano a superare queste sfide.

👀 Lo sapevi? Prendere appunti è sempre stato parte integrante della storia dell'umanità. Gli antichi greci svilupparono l'hypomnema, un registro personale di argomenti importanti. Tradotto in inglese, questo termine greco significa promemoria, nota, registro pubblico, commento, aneddoto, bozza e copia.

Alternative ad Amplenote in breve

In questo elenco troverai uno strumento adatto ai tuoi flussi di lavoro o alle tue esigenze di presa di appunti:

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp App per prendere appunti con IA che automatizza la presa di appunti durante le riunioni, documenti per note veloci, etichette con codice colore, conversione da voce a testo per la trascrizione di memo vocali Team che necessitano di un'area di lavoro all-in-one basata sull'IA per attività, note e progetti Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Microsoft OneNote Tela in formato libero, taccuini suddivisi in sezioni, supporto per stilo, integrazione con Microsoft 365 App per prendere appunti visivi nell'ecosistema Microsoft Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9,99 $ al mese Google Keep I knowledge worker e i ricercatori hanno bisogno di privacy e di un'area di lavoro basata su collegamenti Utenti occasionali che hanno bisogno di prendere appunti in modo semplice e veloce e di promemoria rapidi Piano Free disponibile Apple Notes sincronizzazione iCloud, cartelle e tag, scanner di documenti, blocco Face ID/Touch ID Prendi appunti in modo minimalista su tutti i dispositivi Apple Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 0,99 $ al mese Obsidian Note Markdown, collegamenti bidirezionali, visualizzazione grafica, spazio di archiviazione locale, modalità Canva Gli utenti desiderano note ricercabili e monitoraggio delle attività su tutti i dispositivi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente Evernote Web Clipper, ricerca OCR, modifica e ricerca IA, attività integrate, accesso offline Utenti che desiderano note ricercabili e monitoraggio delle attività su più dispositivi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $14,99/mese Tana Input vocale IA, Supertag, note strutturate, feed personalizzati, trascrizioni Utenti che danno priorità all'IA e necessitano di sistemi di note strutturati e ricercabili Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese Nimbus Note (FuseBase) Aree di lavoro, agenti IA, database nelle note, cattura schermo, portali client Team che necessitano di collaborazione strutturata e documentazione personalizzata con il proprio marchio Prezzi personalizzati disponibili Workflowy Nidificazione infinita, schemi comprimibili, visualizzazione kanban, elementi speculari Outliner e minimalisti che organizzano in elenchi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8,99 $ al mese Supernote Formattazione delle schede, backlink, collaborazione, visualizzazione di grafici 2D/3D Studenti e pensatori che hanno bisogno di una gestione delle note atomica e visiva Piano Free disponibile; prezzi personalizzati

Le migliori alternative ad Amplenote da utilizzare

Facciamo un tour delle stelle che fanno ciò che fa Amplenote, più alcune cose che non fa, a partire dalla preferita interna.

1. ClickUp (la migliore area di lavoro all-in-one per la produttività basata sull'IA)

Lascia che l'IA catturi le tue conversazioni con ClickUp AI Notetaker e le converta in attività e azioni

ClickUp è l'app all-in-one per il lavoro ed è un'alternativa interessante ad Amplenote. Se stai cercando di andare oltre la produttività personale e passare alla collaborazione in team, alla gestione delle attività, ai promemoria automatici e alla presa di appunti basata sull'IA, ClickUp è la soluzione che fa per te.

Lascia che l'IA prenda appunti mentre sei in movimento

Il Notetaker IA di ClickUp trascrive e riepiloga/riassume automaticamente tutte le tue riunioni virtuali. Puoi trasformare queste note in attività concrete che possono essere monitorate ovunque e in qualsiasi momento.

Trascrivi e automatizza le note delle riunioni utilizzando ClickUp AI Notetaker

Questo video offre un'anteprima dell'utilizzo dell'IA per i verbali delle riunioni:

Prendi appunti e crea riepiloghi/riassunti meticolosi con Brain

L'assistente IA di ClickUp, ClickUp Brain, può esportare note vocali e creare riepiloghi/riassunti delle tue note di ricerca. Ecco perché Brain si distingue come software per i verbali delle riunioni:

Trascrive e riepiloga automaticamente le riunioni

Cerca le tue attività o note all'interno di Brain

Genera schemi, elementi di azione o riepiloghi/riassunti da note approssimative

Fai brainstorming di idee utilizzando la potenza di più LLM, tra cui ChatGPT, Claude, Gemini e altri ancora

Fai domande sulle riunioni e ottieni risposte in pochi secondi utilizzando ClickUp Brain

Goditi la dettatura vocale basata sull'IA che trascrive E modifica le tue note con ClickUp Talk to Text

Lascia libera la tua fantasia mentre dettate le vostre note e le vostre idee sparse in ClickUp Talk to Text. Il software registrerà la vostra voce, eliminerà e correggerà eventuali errori verbali e, poiché fa parte dell'ecosistema ClickUp, potrete istruirlo per creare attività dalle vostre note vocali, assegnare membri del team e molto altro ancora!

Puoi scegliere tra fino a 40 lingue per registrare le tue note!

Cattura idee, condividi istruzioni e porta a termine le cose 4 volte più velocemente con ClickUp. Parla al testo

💡 Bonus: Se desideri: Cerca istantaneamente in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app connesse + il web per trovare le tue note, i tuoi file e i tuoi e-book

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e comandare il tuo lavoro con la voce, a mani libere e ovunque ti trovi

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione di IA contestualizzata Prova ClickUp Brain MAX , un compagno desktop con IA che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione degli strumenti di IA, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, crea documenti normativi, assegna attività ai membri del team e molto altro ancora.

Puoi anche abbandonare il tuo blocco note fisico per annotare i tuoi pensieri alle 2 del mattino su ClickUp Notepad, che si sincronizzeranno perfettamente con le tue attività, i tuoi progetti e i tuoi documenti.

Struttura e metti in pratica le tue idee con documenti e attività

I documenti ClickUp sono mini-wiki ricchi e collaborativi in cui note di riunioni, idee e piani convivono con le attività. A differenza delle pagine isolate delle tradizionali app per appunti, puoi incorporare attività direttamente nei documenti ClickUp, taggare i membri del team e creare specifiche di progetto immediatamente attuabili.

Scrivi e organizza trascrizioni con la modifica in tempo reale e l'integrazione delle attività in ClickUp Docs

Le attività di ClickUp ti consentono di gestire progetti di piccole e grandi dimensioni in un unico posto centralizzato. Puoi assegnare, dare priorità, impostare dipendenze e visualizzarle nelle viste Elenco, Bacheca, Gantt e Calendario per una flessibilità totale.

Crea, assegna e monitora le attività con priorità, scadenze e dipendenze con le attività di ClickUp

La parte migliore è che i promemoria di ClickUp si sincronizzano con le attività e il calendario. Ti aiutano a rispettare le scadenze, i follow-up o le attività una tantum. Sono utili quando acquisisci idee nei documenti ma devi agire in un secondo momento.

Ti abbiamo detto che ClickUp è uno strumento di IA gratuito per le riunioni? ClickUp fa tutto, dal prendere appunti all'esecuzione dei progetti senza intoppi, fornendo anche analisi robuste, facile presa di appunti e visualizzazioni accattivanti, il tutto con funzionalità avanzate di IA.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp:

Attiva automaticamente le azioni utilizzando utilizzando le automazioni di ClickUp per creare, assegnare o aggiornare le attività ogni volta che una nuova trascrizione o nota di riunione arriva nella tua area di lavoro.

Migliora le trascrizioni delle riunioni con con i tag personalizzati per le attività : aggiungi contesto come il tipo di riunione, il nome del client o la priorità per mantenere tutto organizzato e tracciabile.

Inserisci snippet ricchi di contesto in in ClickUp Assegna commenti per assegnare attività direttamente dalle trascrizioni e fornire un riferimento preciso senza condividere interi documenti.

Limiti di ClickUp:

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti a causa dell'ampia libreria di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp:

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Una recensione su G2 dice:

ClickUp è uno di quegli strumenti che ti conquistano col tempo... Invece di destreggiarti tra dieci app diverse... ClickUp mette tutto in un unico posto.

ClickUp è uno di quegli strumenti che ti conquistano col tempo... Invece di destreggiarti tra dieci app diverse... ClickUp mette tutto in un unico posto.

2. Microsoft OneNote (ideale per prendere appunti visivi)

tramite Microsoft OneNote

Per chiunque utilizzi già la suite Microsoft, Microsoft OneNote offre un passaggio naturale da Amplenote. Parte di Office 365, si collega perfettamente a Word, Excel, Outlook e gli altri programmi, così le tue note sono sempre a portata di mano insieme agli strumenti che usi ogni giorno.

Anziché rivoluzionare il modo in cui prendi appunti, OneNote si basa su concetti familiari: blocchi appunti suddivisi in sezioni e pagine che puoi organizzare come preferisci. Ottieni una gerarchia chiara senza sentirti limitato da modelli rigidi.

Ciò che distingue OneNote è la sua flessibilità di input. Puoi digitare in formato libero, scrivere a mano o inserire file e passare da un metodo all'altro nella stessa pagina. Se disponi di un touchscreen o di uno stilo, la tela si trasforma in uno spazio per disegnare diagrammi o annotare diapositive con pochi tocchi. Questa adattabilità rende facile catturare le idee nel formato che preferisci.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft OneNote

Organizza i tuoi contenuti in pagine in formato libero con supporto per disegni, immagini, elenchi e note scritte a mano

Usa Microsoft Copilot per generare idee, schemi o riepiloghi direttamente nelle tue note

Sincronizza le note su tutti i dispositivi e accedi offline con il supporto cloud Microsoft 365 senza interruzioni

Limiti di Microsoft OneNote

Le funzionalità/funzioni IA sono disponibili solo se integrate con Microsoft Copilot

Prezzi di Microsoft OneNote

Gratis con funzionalità/funzioni limitate.

Incluso con le sottoscrizioni Microsoft 365 (a partire da 9,99 $ al mese per gli utenti individuali)

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di OneNote

Un recensore di Capterra scrive:

Versatilità: questo software offre pochi limiti alla creatività e aiuta a dare vita al layout visivo desiderato. La condivisione dei taccuini ha cambiato le regole del gioco, poiché mi ha permesso di acquisire molta credibilità e l'apprezzamento dei miei colleghi.

Versatilità: questo software offre pochi limiti alla creatività e aiuta a dare vita al layout visivo desiderato. La condivisione dei taccuini ha cambiato le regole del gioco, poiché mi ha permesso di acquisire molta credibilità e l'apprezzamento dei miei colleghi.

👀 Lo sapevi? I cinque metodi più popolari per prendere appunti sono: Il metodo Cornell , che suddivide le tue note in compartimenti , che suddivide le tue note in compartimenti

Mindmapping , in cui si parte da un'idea centrale al centro della pagina e si diramano idee secondarie, categorie e connessioni come un albero , in cui si parte da un'idea centrale al centro della pagina e si diramano idee secondarie, categorie e connessioni come un albero

Zettelkasten , dove le tue note sono collegate tramite link e tag, creando una rete di conoscenze in continua espansione , dove le tue note sono collegate tramite link e tag, creando una rete di conoscenze in continua espansione

Il metodo Outline , una struttura gerarchica classica, simile a un , una struttura gerarchica classica, simile a un albero genealogico delle idee

Il metodo grafico , in cui si divide la pagina in colonne per categorie e si compilano le righe man mano che si raccolgono le informazioni , in cui si divide la pagina in colonne per categorie e si compilano le righe man mano che si raccolgono le informazioni

⚡ Archivio modelli: Modelli gratuiti per prendere appunti e organizzarti meglio

3. Google Keep (ideale per note veloci e semplici promemoria)

tramite Google Keep

Google Keep ti consente di acquisire note, elenchi, foto e clip audio e di organizzarli su una bacheca digitale flessibile. Puoi condividere la tua lista delle cose da fare o la lista della spesa con la famiglia e vedere gli elementi spuntati in tempo reale, senza bisogno di inviare messaggi aggiuntivi.

La funzionalità memo vocale velocizza anche l'acquisizione: registra una breve nota audio quando sei in movimento, poi convertila in testo in un secondo momento per consultarla facilmente.

Tuttavia, Keep fatica con flussi di lavoro più avanzati. Nonostante il suo potenziale, rimane scollegato da Google Tasks e Calendar, quindi ti perdi un'esperienza unificata e completa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Keep

Registra memo vocali che vengono automaticamente trascritti in testo ricercabile

Organizza le note utilizzando etichette e codici colore

Crea note collaborative in tempo reale da condividere con amici o familiari

Fissa le note alla schermata Home del tuo dispositivo e resta aggiornato sulle attività con priorità

Limiti di Google Keep

Non ha la capacità di gestire appunti complessi

Prezzi di Google Keep

Gratis con un account Google fino a 15 GB di spazio di archiviazione

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2 : 4,2/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Keep

Un utente Reddit condivide:

Keep è veloce e affidabile, fa molto bene quello che fa... È un ottimo strumento per catturare informazioni e gestire la finestra In arrivo, ottimo per liste di controllo di tipo "commissioni da sbrigare", la ricerca è molto veloce. Ma si trasforma facilmente in un cimitero di note e le note complesse con interruzioni di riga e rientri sembrano orribili nel formato scheda.

Keep è veloce e affidabile, fa molto bene quello che fa... È un ottimo strumento per catturare/organizzare le finestre In arrivo, ottimo per liste di controllo in stile commissioni, la ricerca è molto veloce. Ma si trasforma facilmente in un cimitero di note e le note complesse con interruzioni di riga e indentazione sembrano orribili nel formato scheda.

📮 Approfondimento ClickUp: Più della metà dei dipendenti (57%) perde tempo a cercare documenti interni o nella knowledge base aziendale per trovare informazioni relative al lavoro. E quando non ci riescono? 1 su 6 ricorre a soluzioni personali, scavando tra vecchie email, note o screenshot solo per mettere insieme i pezzi. ClickUp Brain elimina la ricerca fornendo risposte immediate basate sull'IA estratte dall'intera area di lavoro e dalle app di terze parti integrate, in modo da ottenere ciò che serve senza problemi.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Google Keep

4. Apple Notes (ideale per prendere appunti in modo minimalista su diversi dispositivi)

Apple Notes offre un'esperienza di presa di appunti pulita e senza fronzoli, con sincronizzazione perfetta su tutti i dispositivi Apple. Per chiunque abbia investito nell'ecosistema Apple, è la scelta ideale tra le alternative ad Amplenote per il pensiero non lineare.

Avviare Notes su un Mac è semplice come cliccare su un'icona nell'angolo e il contenuto copiato da un iPhone è immediatamente disponibile sul desktop. Puoi archiviare testo, immagini, link, PDF, mappe e persino schizzi, tutti organizzati in cartelle e ricercabili in un attimo.

Lo scanner di documenti integrato trasforma le pagine cartacee in PDF senza bisogno di app aggiuntive. Inoltre, gli schizzi scritti a mano o con Apple Pencil vengono visualizzati accanto alle note digitate. Tuttavia, la formattazione avanzata (spostamento di blocchi di testo, rientri complessi o modifiche al layout) è limitata. Gli utenti iOS alla ricerca di strumenti più potenti per la gestione delle attività apprezzeranno sicuramente questa app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apple Notes

Sincronizza le note su tutti i dispositivi Apple con iCloud, inclusi testo, immagini e liste di controllo

Aggiungi un ulteriore livello di privacy alle note sensibili utilizzando Face ID, Touch ID o una password

Organizza le note in cartelle e sottocartelle e utilizza i tag per filtrare rapidamente

Modelli Apple Notes predefiniti per mantenere la coerenza tra note, attività e progetti

Limiti di Apple Notes

Utilizzabile solo con prodotti Apple

Prezzi di Apple Notes

Gratis con iCloud (5 GB inclusi); spazio di archiviazione aggiuntivo disponibile tramite piani iCloud+ a pagamento

Valutazioni e recensioni di Apple Notes

App Store Apple: 4,6/5 (oltre 20.000 valutazioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Apple Notes

Un utente Reddit condivide:

Ottimo per note veloci, scritte a mano o vocali. La sincronizzazione è veloce su tutti i dispositivi Apple, ma fastidiosa da accedere da Windows. La versione web continua a disconnettermi.

Ottimo per note rapide, scritte a mano o vocali. La sincronizzazione è veloce su tutti i dispositivi Apple, ma fastidiosa da Windows. La versione web continua a disconnettermi.

👀 Lo sapevi? Due ricercatori della Princeton University e dell'Università della California, Los Angeles, hanno scoperto che scrivere appunti a mano è più efficace per la comprensione e la memorizzazione rispetto alla digitazione su un computer.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di comunicazione basati sull'IA

5. Obsidian (ideale per collegare idee complesse con la titolarità totale dei dati)

tramite Obsidian

Obsidian è utile quando si gestisce un vasto archivio personale, pensate a centinaia o addirittura migliaia di singole note, tra le altre alternative ad Amplenote. Questa app per prendere appunti consente collegamenti e connessioni bidirezionali reali, in modo che ogni idea, progetto o riferimento possa essere collegato tra loro.

Immagina di monitorare più campagne di marketing per lo stesso prodotto. Con Obsidian, ogni nota correlata è collegata alle altre e la visualizzazione grafica integrata rivela immediatamente i cluster e le relazioni trascurate.

Detto questo, Obsidian si concentra sull'esplorazione approfondita e individuale piuttosto che sulla collaborazione in team. Sebbene organizzare le note come una rete di conoscenze personali sia utile, non consente di aggiungere commenti o modifiche in tempo reale.

Se il tuo flusso di lavoro dipende dalla condivisione di informazioni o attività (assegnazione di elementi di azione, raccolta di feedback o sincronizzazione con altre app), il design minimalista di Obsidian può risultare limitante. È ottimo come sandbox solitario per le idee, ma non è all'altezza quando serve un'area di lavoro completamente integrata e orientata al team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Collegamento bidirezionale e visualizzazione grafica per creare una rete di pensieri connessi come il tuo wiki personale

Modalità Canvas per organizzare spazialmente le idee: perfetta per il brainstorming, il mapping o il pensiero visivo

Pubblica le note come base di conoscenza o wiki con domini personalizzati e design ottimizzato per la SEO

Limiti di Obsidian

La sincronizzazione tra dispositivi richiede un componente aggiuntivo a pagamento e le funzionalità di collaborazione sono limitate, a meno che non si utilizzino soluzioni alternative

Prezzi di Obsidian

Gratis per uso personale

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Pubblica: 10 $ al mese per sito

Licenza commerciale: 50 $/utente/anno

Valutazioni e recensioni di Obsidian

Google Play : 4,3 (oltre 12.000 recensioni)

Apple Store: 4,5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian

Un utente Reddit condivide:

Obsidian mi offre uno spazio di scrittura markdown pulito che mi aiuta a pensare meglio, ma molte delle funzionalità extra come la visualizzazione grafica, i backlink e il plugin Smart Connections mi sembrano esagerate. Utilizzo principalmente il grafico locale e una semplice struttura di cartelle.

Obsidian mi offre uno spazio di scrittura markdown pulito che mi aiuta a pensare meglio, ma molte delle funzionalità extra come la visualizzazione grafica, i backlink e il plugin Smart Connections mi sembrano esagerate. Utilizzo principalmente il grafico locale e una semplice struttura di cartelle.

👀 Lo sapevi? Roam Research è uno strumento per prendere appunti progettato specificamente per il pensiero non lineare. A differenza delle tradizionali app per appunti che organizzano le informazioni in cartelle o documenti statici, Roam utilizza un modello basato su grafici che imita il funzionamento del cervello creando connessioni tra le idee. Obsidian offre molte delle stesse funzionalità/funzioni di base in un pacchetto più flessibile, rispettoso della privacy e adatto all'uso offline.

6. Evernote (ideale per la sincronizzazione tra dispositivi e il web clipping)

tramite Evernote

Evernote conserva le tue note, i tuoi documenti e i tuoi ritagli web facilmente accessibili su qualsiasi dispositivo. La sua ricerca basata su OCR trova persino il testo all'interno di immagini e PDF, così non dovrai più cercare tra i file. Il Web Clipper ti consente di salvare articoli, frammenti di codice o ricette direttamente in un taccuino organizzato.

Con la ricerca e la modifica basate sull'IA, Evernote va oltre lo spazio di archiviazione per diventare un vero partner per la produttività, mettendo in evidenza le informazioni chiave, riordinando le bozze e suggerendoti nuove idee quando hai bisogno di ispirazione.

Puoi collegarlo a ClickUp, Google Calendar, Slack o Teams, in modo che le note e i promemoria delle riunioni fluiscano senza soluzione di continuità nei tuoi strumenti preferiti. Se ti stai chiedendo come tenere traccia delle attività, la funzionalità Attività di Evernote ti aiuta in questo. Puoi suddividere i progetti in attività più piccole, assegnare responsabilità e monitorare lo stato di avanzamento, il tutto all'interno dell'app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Cattura intere pagine web o articoli con Web Clipper e salvali in notebook specifici con tag

Usa la ricerca basata sull'IA per trovare contenuti in note, documenti, PDF e persino nel testo delle immagini (OCR)

Trascrivi le note audio in testo ricercabile, rendendole utili per le riunioni e le idee in movimento

Limiti di Evernote

Il piano Basic (gratuito) ora ti limita a sole 50 note e un solo taccuino, con sincronizzazione su un solo dispositivo

Prezzi di Evernote

Gratis : funzionalità/funzioni di base

Personale : 14,99 $ al mese

Professional : 17,99 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote

Un utente G2 condivide:

Posso salvare quasi tutto sul mio account Evernote: note digitate, ritagli di siti web, file PDF, immagini. Le funzionalità Web Clipper e "Invia email alla finestra In arrivo" sono particolarmente utili per me.

Posso salvare quasi tutto sul mio account Evernote: note digitate, ritagli di siti web, file PDF, immagini. Le funzionalità Web Clipper e "Invia email alla finestra In arrivo" sono particolarmente utili per me.

🧠 Curiosità: Negli anni '30 dell'Ottocento, Charles Dickens imparò la stenografia per diventare giornalista parlamentare, un'esperienza che prestò al suo personaggio David Copperfield.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Evernote per prendere appunti

7. Tana (la migliore area di lavoro nativa IA per il pensiero strutturato)

tramite Tana

Tana combina le note tradizionali con l'IA e l'input vocale per aiutarti a catturare e organizzare rapidamente le idee. È progettato per gli utenti che desiderano trasformare le loro note in attività, progetti o dati strutturati senza doverli formattare manualmente.

Se stai cercando di capire come utilizzare l'IA per le attività quotidiane, Tana ti offre un'esperienza naturale. Con pochi tasti o un breve memo vocale, puoi trasformare pensieri fugaci in elementi strutturati e utilizzabili.

Il suo approccio incentrato sulla struttura trasforma ogni nota in un oggetto dinamico che può essere collegato, taggato e ricercabile. Che tu sia offline o stia registrando memo vocali mentre sei in movimento, Tana mira a ridurre l'attrito tra l'acquisizione delle informazioni e l'azione su di esse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tana

Trasforma le note in elementi strutturati come attività, riunioni o OKR utilizzando i Supertag, rendendoli filtrabili, ricercabili e tracciabili

Trascrivi automaticamente i memo vocali in elementi dell'agenda, idee o note utilizzando l'elaborazione IA integrata

Utilizza feed personalizzati per mettere in evidenza elementi chiave come riunioni imminenti, attività delegate o obiettivi, senza bisogno di taggare o organizzare nulla manualmente

Limiti di Tana

Esportare contenuti da Tana può essere difficile, con opzioni integrate limitate per spostare facilmente i dati fuori dalla piattaforma

Prezzi di Tana:

Piano Free: disponibile con funzionalità/funzioni di base

Piani a pagamento: Plus : 10 $/mese Pro : 18 $/mese

In più : 10 $ al mese

Pro: 18 $ al mese

In più : 10 $ al mese

Pro: 18 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Tana

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tana

Un utente Reddit condivide:

Ho scelto Tana per la facilità con cui è possibile visualizzare le informazioni in tanti modi diversi (elenchi, schede, schede, calendario, menu laterale) senza alcuna conoscenza tecnica. Detto questo, mi mancano le seguenti cose di Obsidian: accesso locale, l'onnipresente formato Markdown, la facilità e l'uso dei backup.

Ho scelto Tana per la facilità con cui è possibile visualizzare le informazioni in tanti modi diversi (elenchi, schede, schede, calendario, menu laterale) senza alcuna conoscenza tecnica. Detto questo, mi mancano le seguenti cose di Obsidian: l'accesso locale, l'onnipresente formato Markdown, la facilità e l'uso dei backup.

📚 Leggi anche: La lista di controllo in 9 punti per il project management per i project manager

8. Nimbus Note (ora FuseBase; ideale per la collaborazione strutturata in team)

tramite FuseBase

Nimbus Note (ora FuseBase) è un software multipiattaforma per la collaborazione su documenti. Mentre gli appassionati di produttività utilizzano Amplenote per gestire i flussi di lavoro personali, FuseBase è una piattaforma di area di lavoro incentrata sul B2B per piccoli team, client e partner.

Consente a team e singoli individui di gestire note, attività e progetti in un unico posto. Offre la possibilità di prendere appunti in diversi formati, un'organizzazione in stile database e strumenti di cattura dello schermo integrati. Questa alternativa ad Amplenote combina la potenza della presa di appunti, delle basi di conoscenza, degli agenti IA e dei portali client sotto un unico ombrello.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimbus Note

Crea aree di lavoro separate per diversi team, client o progetti, ciascuna con livelli di accesso distinti

Cattura pagine web complete, immagini o screencast con Nimbus Clipper integrato e annotale all'interno delle note

Aggiungi database, fogli di calcolo ed elenchi di attività direttamente nelle note per creare un wiki interno dinamico o un portale client

Limiti di Nimbus Note

Gli utenti hanno segnalato problemi di accesso e assistenza non uniforme tra le diverse piattaforme

Prezzi di Nimbus Note

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nimbus Note

G2 : 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nimbus Note

Una recensione su Google Play nota:

È fantastico e può spazzare via qualsiasi bloatware mascherato da app per prendere appunti! (non ci vuole molto a indovinare quale) Gli sviluppatori sono abbastanza reattivi in caso di inconvenienti! Il suo fascino estetico è la sua caratteristica principale, ma è anche ricco di funzionalità! In bocca al lupo a tutto il team di Fuse Base (sembra che abbiano cambiato il nome da Nimbus)

È fantastico e può spazzare via qualsiasi bloatware mascherato da app per prendere appunti! (non ci vuole molto a indovinare quale) Gli sviluppatori sono abbastanza reattivi in caso di inconvenienti! Il suo fascino estetico è la sua caratteristica principale, ma è anche ricco di funzionalità! In bocca al lupo a tutto il team di Fuse Base (sembra che abbiano cambiato il nome da Nimbus)

9. Workflowy (ideale per schemi minimalisti e nesting infinito)

tramite Workflowy

WorkFlowy trasforma le tue note e le cose da fare in elenchi nidificati, così puoi zoomare per avere una visione d'insieme o approfondire i dettagli con un solo clic.

Il suo formato a struttura pieghevole sembra di scorrere i commenti in thread, consentendoti di espandere solo gli argomenti che ti servono. Quando desideri una visione d'insieme dello stato di avanzamento, la bacheca Kanban integrata in Workflowy trasforma qualsiasi elenco in colonne. Puoi spostare le attività da "idea" a "terminato" senza uscire dalla struttura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workflowy

Consente di duplicare elementi in posizioni diverse, in modo che qualsiasi modifica apportata in un punto venga automaticamente aggiornata in tutte le istanze collegate

Supporta bacheche in stile kanban all'interno di qualsiasi elenco per gestire visivamente i progetti senza uscire dalla struttura

Consente l'incorporamento di contenuti multimediali come video YouTube e tweet direttamente nelle note per una pianificazione più ricca di contesto

Limiti di Workflowy

Le opzioni di formattazione sono limitate, senza supporto per tabelle, con uno stile minimale e tutti i contenuti archiviati in un unico file, il che può risultare limitante per gli utenti che preferiscono un'organizzazione delle note più strutturata.

Prezzi di Workflowy

Piano Free

Pro: 8,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Workflowy

G2 : 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 15 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workflowy

Un utente Reddit nota:

Workflowy è un ottimo strumento per creare schemi e lo uso per organizzare gran parte della mia vita. È semplice, veloce, facile da usare con la tastiera e funziona ovunque. Penso che molte persone lo abbiano cercato perché avevano già utilizzato altri strumenti per creare schemi (come More, GrandView, Ecco, ecc.) e desideravano uno strumento basato sul web.

Workflowy è un ottimo strumento per creare schemi e lo uso per organizzare gran parte della mia vita. È semplice, veloce, facile da usare con la tastiera e funziona ovunque. Penso che molte persone lo abbiano cercato perché avevano già utilizzato altri strumenti per creare schemi (come More, GrandView, Ecco, ecc.) e volevano uno strumento basato sul web.

10. Supernotes (ideale per la gestione delle conoscenze basata su schede)

tramite Supernotes

Supernotes utilizza un approccio unico basato su schede per aiutarti a catturare, organizzare e collaborare sulle idee più rapidamente.

Invece di lunghe pagine o documenti, ogni pensiero viene trasformato in una scheda di piccole dimensioni, completa di tag, backlink, equazioni matematiche, immagini e tabelle.

Con viste grafiche visive, gerarchie nidificate e collaborazione in tempo reale, Supernotes sembra più una mappa della conoscenza che uno strumento di note lineari. È utile per studenti, ricercatori e fan di Zettelkasten che desiderano note atomiche che possono spostare e collegare in modo approfondito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Supernotes

Il formato Notecard ti consente di suddividere le idee in parti atomiche e condivisibili con supporto per equazioni, tabelle e contenuti ricchi

Visualizzazione grafica per visualizzare le connessioni tra le note in 2D e 3D

Collaborazione in tempo reale senza richiedere agli altri di avere un account Supernotes

Limiti di Supernotes

Livello gratuito limitato dopo le prime 100 schede, dovrai invitare amici o effettuare l'upgrade per continuare a utilizzarlo senza restrizioni

Prezzi di Supernotes

Piano Free: 100 schede

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Supernotes

G2 : 4,8/5 (oltre 45 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Supernotes

Un utente Reddit nota:

Supernotes sembra incredibile: una delle migliori interfacce utente in circolazione, altamente integrata, multipiattaforma e la scheda delle note è un modo interessante per organizzare le informazioni.

Supernotes sembra incredibile: una delle migliori interfacce utente in circolazione, altamente integrata, multipiattaforma e la scheda delle note è un modo interessante per organizzare le informazioni.

Le tue note, il tuo sistema con ClickUp: l'alternativa perfetta ad Amplenote

Prendere appunti non è un'attività standardizzata. Alcuni di noi danno il meglio con gli schemi. Altri hanno bisogno di schede, grafici o suggerimenti basati sull'IA.

Amplenote funziona per alcuni. Ma se stai ancora dando forma al tuo sistema, queste alternative offrono basi flessibili che puoi davvero personalizzare.

ClickUp offre un'area di lavoro modulare che si adatta al tuo stile, sia che tu pensi in termini di attività, sequenze o documenti. Con ClickUp Docs, puoi redigere note, collegare attività in linea, collaborare in tempo reale e trasformare le idee in azioni senza cambiare strumento.

ClickUp Brain e AI Notetaker ti aiutano a riepilogare/riassumere e generare note velocemente. Con viste personalizzate, automazioni e autorizzazioni, ClickUp diventa più di un'app per prendere appunti. È un centro di controllo per il project management che ti aiuta a gestire le attività.

Prova subito questa alternativa n. 1 ad Amplenote. Registrati su ClickUp gratis.