Modelli di gamification gratuiti per aumentare il coinvolgimento e la motivazione

Hai mai notato un calo della produttività quando le attività iniziano a sembrare dei lavori di routine? Non sei l'unico.

Mantenere tutti coinvolti quando si gestisce un team o si guida una classe non è un'impresa facile. Tuttavia, i modelli di gamification offrono un modo intelligente per farlo.

Perché le attività noiose devono rimanere tali? Questi modelli combinano le giuste meccaniche di gioco per rendere più entusiasmanti e significative anche le attività più banali.

🔍 Lo sapevi? Il disimpegno dei dipendenti costa alle aziende di tutto il mondo circa 500 miliardi di dollari ogni anno. Si tratta di una perdita enorme legata alla scarsa motivazione e alla ridotta produttività, che rende strategie come la gamification un investimento intelligente.

In questo post abbiamo raccolto i migliori modelli di gamification per educatori, manager e autori che desiderano stimolare la motivazione e fidelizzare il pubblico.

Cosa sono i modelli di gamification?

I modelli di gamification sono strutture predefinite che ti aiutano ad applicare elementi simili a quelli dei giochi a contesti non ludici, come l'apprendimento, la formazione o l'onboarding degli utenti, per migliorare la concentrazione e il coinvolgimento.

La gamification può effettivamente aiutare gli utenti a lavorare più velocemente senza sentirsi sopraffatti, rendendo più piacevoli i processi quotidiani.

📌 Ad esempio, con la gamification in azione, gli utenti possono guadagnare XP per il completamento delle attività quotidiane, usufruire di ricompense per attività cardine o competere con altri in competizioni amichevoli. Alcuni modelli di gamification aggiungono persino temi di giochi RPG o i personaggi preferiti degli utenti per rendere l'esperienza più coinvolgente ed emozionante.

🧠 Curiosità: Nick Pelling ha coniato il termine "gamification" nel 2002, ma il concetto esiste già dal 1896, quando S&H Green Stamps iniziò a premiare i propri clienti fedeli.

Componenti dei modelli di gamification

Questi modelli includono in genere elementi quali:

Sistemi di punti e punteggi

Badge o indicatori di risultati raggiunti

Barre di stato o livelli

Classifiche

Sfide o missioni

Premi e incentivi

➡️ Per saperne di più: Come abilitare la gamification nel project management per migliorare il coinvolgimento del team

Cosa rende un modello di gamification efficace?

I modelli di gamification sono ottimi per trasformare le attività relative alla crescita personale, alla carriera, alla salute, alle relazioni e agli obiettivi finanziari in sfide coinvolgenti che aumentano la motivazione e la costanza.

Tuttavia, un modello di gamification efficace va oltre il divertimento superficiale. È strutturato per stimolare l'entusiasmo e rendere tangibile lo stato di avanzamento. I migliori combinano strategia e semplicità per mantenere gli utenti costantemente coinvolti.

Ecco cosa dovresti considerare quando scegli i modelli di gamification per il posto di lavoro:

Mappatura chiara degli obiettivi: scegli modelli che definiscono obiettivi specifici, in modo che gli utenti sappiano sempre su cosa stanno lavorando e perché è importante

Prompt di allineamento dei premi: scegli modelli che ti consentono di assegnare premi significativi in base al lavoro richiesto e motivare una partecipazione costante

Strumenti di monitoraggio dello stato visibili: cerca funzionalità/funzioni chiave come punti esperienza, indicatori di livello o indicatori di attività cardine per aiutare gli utenti a vedere i progressi compiuti e incoraggiare una competizione amichevole

Opzioni di personalizzazione: i migliori modelli ti consentono di personalizzare temi, caratteri o sfide per rendere l'esperienza più personale

Facilità d'uso: utilizza modelli intuitivi e adatti ai principianti, che aiutano gli utenti a iniziare rapidamente e a godersi il processo senza confusione

💡 Suggerimento per gli esperti: rendi il tuo flusso di lavoro più divertente in modo intelligente. Crea obiettivi e attività di ClickUp per lanciare sfide e utilizza le dashboard di ClickUp per monitorare i punti XP raccolti e i premi guadagnati. Con l'app ClickUp per il lavoro, che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno, continuerai a rimanere motivato mentre raggiungi obiettivi ambiziosi!

13 modelli di gamification che puoi iniziare a utilizzare oggi stesso

🔍 Lo sapevi? Quasi il 90% dei dipendenti afferma che la gamification aumenta la loro produttività sul lavoro

Con questo obiettivo in mente, abbiamo raccolto i modelli di gamification più potenti progettati per aiutarti a coinvolgere team, studenti e utenti in modo più efficace.

1. Modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una cultura di squadra fiorente con il modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Il modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è un ottimo punto di partenza per creare un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentano più connessi e motivati. Aiuta a trasformare i check-in e i feedback di routine dei dipendenti in missioni significative e coinvolgenti che stimolano il coinvolgimento. In combinazione con un software per il coinvolgimento dei dipendenti, aiuta anche a organizzare le assunzioni, l'inserimento e lo sviluppo attraverso attività automatizzate e un monitoraggio chiaro dello stato di avanzamento.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora lo stato di avanzamento in tempo reale con stati delle attività personalizzabili che evidenziano ciò che è in corso e ciò che richiede attenzione

Allinea le iniziative ai tuoi obiettivi di coinvolgimento (coesione del team, riconoscimento o benessere) utilizzando i campi personalizzati per organizzare le attività in base alle aree di interesse, ai team o ai KPI

Pianifica e dai priorità ad attività coinvolgenti che migliorano il morale e aumentano la motivazione, come programmi di riconoscimento e feedback individuali

🔑 Ideale per: manager che desiderano rafforzare il morale dei dipendenti attraverso strategie di coinvolgimento strutturate e mirate

➡️ Per saperne di più: Giochi di comunicazione divertenti per team al lavoro

2. Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Valuta la soddisfazione del team senza sforzo con il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp rende facile trasformare il feedback in azione. Si tratta di un modello intuitivo che semplifica la raccolta di opinioni sincere e il monitoraggio dello stato di avanzamento. Come? Rendendo i moduli di feedback brevi e divertenti.

Puoi persino utilizzarli durante o dopo attività pianificate o giochi di team building per raccogliere informazioni fresche e immediate che portano a miglioramenti reali.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Progetta domande personalizzate per i sondaggi in modo che riflettano la tua cultura e i tuoi obiettivi utilizzando i moduli personalizzabili di ClickUp

Cattura feedback dettagliati e in tempo reale dai dipendenti con oltre 30 campi personalizzati

Visualizza il flusso delle domande e mappa le risposte utilizzando le lavagne online di ClickUp

🔑 Ideale per: Team leader e professionisti delle risorse umane che desiderano gamificare il feedback dei dipendenti e assicurarsi che ogni voce venga ascoltata

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di piani di comunicazione per progetti: Excel, Word e ClickUp

3. Modello di scheda di valutazione bilanciata ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e visualizza obiettivi e KPI in un unico posto con il modello Balanced Scorecards di ClickUp

Quando i dati sulle prestazioni iniziano a sembrare un labirinto, il modello Balanced Scorecards di ClickUp porta chiarezza grazie alla sua struttura ben definita. Costruito come una lavagna online pronta all'uso, è ideale per mappare obiettivi, KPI e iniziative tra i vari reparti in un unico spazio visivo collaborativo.

Questo modello orientato alla gamification consente ai team di monitorare lo stato di avanzamento come se si trattasse di livelli di un gioco divertente. Inoltre, rende attuabile una visione d'insieme, rendendolo ideale per la pianificazione trimestrale o l'implementazione di strategie.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza KPI, obiettivi e strategie in modo visivo con l'interfaccia drag-and-drop delle lavagne online di ClickUp

Tieni traccia delle prestazioni in tempo reale utilizzando grafici e metriche di punteggio interattive

Allinea i team interfunzionali attraverso la visibilità condivisa e gli aggiornamenti collaborativi

🔑 Ideale per: leader strategici e project manager che allineano i team agli obiettivi aziendali a lungo termine attraverso immagini gamificate

4. Modello Kanban ClickUp

Ottieni il modello gratis Sposta le attività da pianificate a terminate senza soluzione di continuità con il modello Kanban di ClickUp

Il modello Kanban di ClickUp è un sistema visivo di project management per il monitoraggio dello stato di avanzamento di varie attività e progetti.

Il modello ti consente di personalizzare lo stato delle attività come Aperto, In corso, In revisione, Bloccato e Chiuso, rispecchiando lo stato di avanzamento dello sviluppo di un gioco: dall'ideazione (concetto), allo sviluppo e al playtesting (in corso e in revisione), fino al rilascio (chiuso).

Puoi aggiungere campi personalizzati come "Tempo stimato", "Priorità" o "Livello" alle attività: questo imita il monitoraggio dei "XP" o dello stato di avanzamento nei giochi. Ogni scheda può sembrare un punto guadagnato nel gioco o un livello raggiunto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Sposta le attività attraverso i vari stati per ottenere ricompense visive immediate, proprio come quando guardi i personaggi o le missioni passare da una fase all'altra

Considera gli ostacoli come mini-sfide che il team deve risolvere in modo collaborativo per portare avanti le attività lungo il percorso

Semplifica il monitoraggio delle attività tra i team migliorando la trasparenza e la durata dei cicli

🔑 Ideale per: team agili e responsabili di progetto che desiderano un sistema flessibile per visualizzare e gestire lo stato di avanzamento delle attività

➡️ Per saperne di più: I migliori modelli gratuiti per elenchi di cose da fare

5. Modello Gantt semplice di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica i tuoi progetti in modo più intelligente con il modello Gantt semplice di ClickUp

Il modello Gantt semplice di ClickUp ti consente di mappare le attività quotidiane, individuare tempestivamente gli ostacoli e migliorare la produttività sul posto di lavoro.

La configurazione del grafico Gantt aiuta a visualizzare le fasi del progetto con dipendenze drag-and-drop, indicatori di stato e viste integrate. La parte migliore? Semplifica la gestione della sequenza sia per i piccoli team che per i progetti interfunzionali.

Guardare le attività che avanzano sulla sequenza Gantt, specialmente quando sono dipendenti l'una dall'altra, dà un chiaro senso di progresso, come avanzare di livello in un gioco.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza le sequenze e le dipendenze delle attività utilizzando le viste Gantt, Elenco e Documento

Contrassegna i risultati principali come attività cardine in ClickUp : obiettivi grandi e visibili che sembrano punti di controllo da superare

Tieni traccia facilmente dello stato di avanzamento con le etichette di stato integrate e i campi personalizzati come Fase del progetto e Avanzamento

Allega file o note direttamente alle attività per una documentazione centralizzata dei progetti

Usa le automazioni di ClickUp per attivare messaggi celebrativi (ad es. "🎉 Attività cardine completata!") quando completi le attività

🔑 Ideale per: Teams che hanno bisogno di un grafico Gantt semplice per ottimizzare la pianificazione, monitorare le dipendenze delle attività e ridurre i ritardi

➡️ Per saperne di più: Come gamificare la produttività del lavoro per i team

6. Modello lavagna online ClickUp Ideation

Ottieni il modello gratis Trasforma le idee "ad alta voce" in azioni concrete con il modello di lavagna online Ideation di ClickUp

Le idee brillanti sono facili da perdere, ma non quando si dispone di un sistema visivo per catturarle e svilupparle. Il modello Lavagna online per idee di ClickUp è progettato per il brainstorming libero che trasforma le scintille creative in progetti funzionali.

Questa lavagna online ti consente di inserire note adesive, aggiungere connettori e riorganizzare le idee con facilità. Supporta la collaborazione in tempo reale con elementi ludici come priorità codificate con colori, votazione delle idee e strumenti di monitoraggio dello stato che rendono il brainstorming più interattivo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza le idee su una matrice per decidere quali "missioni" affrontare per prime, imitando la strategia rischio-ricompensa di un gioco (maggior lavoro richiesto = più XP)

Aggiungi campi come "Difficoltà", "Impatto" o "XP" e guarda le idee trasformarsi in sfide di gioco complete

Etichetta le priorità utilizzando reazioni ai commenti, attività secondarie e tag di priorità per il monitoraggio degli obiettivi

Visualizza lo stato di avanzamento con i grafici Gantt e la conversione da lavagna online ad attività per il project management Agile

Crea una vista dashboard per monitorare quali membri del team stanno ideando e completando il maggior numero di attività e ricompensali

🔑 Ideale per: team creativi che desiderano uno spazio flessibile per il brainstorming con una struttura integrata per una rapida esecuzione

7. Modello di lavagna online Mappa mentale vuota ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma pensieri sparsi in una narrazione visiva coerente con il modello di lavagna online Mappa mentale vuota di ClickUp

Il modello di lavagna online Mappa mentale vuota di ClickUp offre un'area di lavoro visiva per organizzare le idee ed esplorare come sono collegate tra loro.

La modalità vuota è un'esplorazione libera: cerca e raccogli idee come in un gioco open world. Puoi convertire ogni nodo in un'attività strutturata, simile alle missioni di una campagna con obiettivi chiari.

Questo modello di lavagna online va oltre la mappatura delle idee per supportare il pensiero critico e un processo decisionale più rapido, mostrando come tutto si incastra alla perfezione. Usalo per brainstorming, delineare contenuti, strutturare sessioni di apprendimento o prepararti per riunioni strategiche.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Trascina e collega argomenti utilizzando nodi interattivi per un brainstorming immediato e chiaro

Personalizza la direzione del flusso per visualizzare flussi di lavoro, strategie o gerarchie di apprendimento

Assegna passaggi operativi a ciascun ramo per trasformare idee astratte in attività tracciabili

Aggiungi, sposta o completa i nodi per mostrare lo stato di avanzamento visibile, attingendo a quella soddisfacente meccanica di gioco

🔑 Ideale per: Teams o singoli individui che necessitano di uno spazio dinamico per visualizzare idee e flussi di lavoro complessi

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

8. Modello di dashboard per il project management di ClickUp

Ottieni il modello gratis Traccia e gestisci i progetti in un unico posto con il modello di dashboard per il project management di ClickUp

Il modello di dashboard per il project management di ClickUp fornisce un'istantanea in tempo reale delle prestazioni del tuo team, delle sequenze dei progetti e dei budget. Ciò significa che non dovrai passare da decine di fogli di calcolo o app per monitorare l'attività delle attività.

Abbina questo modello di dashboard per il project management alla vista Carico di lavoro di ClickUp per ottenere informazioni più approfondite sulla capacità e la distribuzione delle attività del tuo team.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Registra e visualizza i dettagli del progetto come costo pianificato, costo effettivo, livello del problema e budget rimanente

Condividi gli obiettivi del progetto e i piani d'azione in un documento collegato per unificare la direzione tra i team

Evidenzia il completamento delle attività, l'equilibrio del carico di lavoro e la velocità tramite le viste Team Performance e Pianificazione della capacità, perfette per il monitoraggio competitivo o collaborativo come le classifiche

🔑 Ideale per: Project manager, team leader e team interfunzionali che necessitano di un hub centralizzato per monitorare lo stato dei progetti e i KPI in tempo reale

Ecco cosa dice Alfred Titus, responsabile dell'assistenza amministrativa presso Brighten A Soul Foundation, su ClickUp:

A qualsiasi organizzazione che abbia difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp fornirà assistenza nella collaborazione sulle attività. Con questo software, le persone possono tenere traccia degli elementi della loro lista di cose da fare e lavorare su tali attività entro i tempi previsti. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato generale dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

A qualsiasi organizzazione che abbia difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp fornirà assistenza nella collaborazione alle attività. Con questo software, le persone possono tenere traccia degli elementi dell'elenco delle cose da fare e lavorare su tali attività entro i tempi stabiliti. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato generale dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

9. Modello Obiettivi SMART di ClickUp

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi ambiziosi e rendili raggiungibili con il modello Obiettivi SMART di ClickUp

Fissare gli obiettivi è facile. Ma raggiungerli? È qui che la maggior parte dei team incontra difficoltà.

Il modello SMART Goal di ClickUp ti aiuta a impostare e strutturare meglio obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo.

Questo modello di livello intermedio è ideale per i team che hanno una certa esperienza nel project management e desiderano allineare gli obiettivi ai risultati. È anche un ottimo modo per mantenere il tuo team remoto coinvolto e allineato sulle priorità condivise.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Suddividi gli obiettivi in attività e attività secondarie più piccole; completando le attività iniziali è possibile "usufruire" dei follow-up, proprio come si sbloccano nuovi livelli o missioni

Tieni traccia degli obiettivi in modo visivo con percentuali di completamento e layout personalizzati come il foglio di lavoro SMART Goal e Goal Effort

Assegna obiettivi, imposta date di scadenza e misura i risultati chiave in un unico posto

Utilizza la vista Bacheca di ClickUp per suddividere ogni obiettivo SMART in attività gestibili con aggiornamenti di stato e mantieni lo slancio

🔑 Ideale per: Team leader, responsabili di reparto, team HR e professionisti orientati alla crescita che desiderano creare obiettivi strutturati e misurarne l'impatto con precisione

➡️ Per saperne di più: Le migliori app per il monitoraggio degli obiettivi (gratuite e a pagamento)

10. Modello di scheda di complimenti stampabile gratis ClickUp

Ottieni il modello gratis Apprezza il lavoro richiesto e i successi del tuo team utilizzando il modello di scheda di complimenti stampabile di ClickUp

Il modello di scheda di complimenti stampabile e gratuito di ClickUp rende l'apprezzamento sul posto di lavoro più intenzionale e memorabile. Questo modello offre un modo significativo per celebrare le vittorie, grandi o piccole, con note personali, nomi, immagini e messaggi che vanno oltre i complimenti generici.

Puoi progettare la scheda, aggiungere immagini o citazioni e stamparla per consegnarla fisicamente o inviarla in formato digitale se il tuo team lavora da remoto. Questo piccolo gesto può avere un grande impatto e rafforzerà anche una cultura della gratitudine.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Usa i campi personalizzati di ClickUp per aggiungere tocchi personali come citazioni preferite o emoji

Pianifica momenti di apprezzamento ricorrenti utilizzando la visualizzazione Calendario di ClickUp

Tieni traccia dei ringraziamenti nel tempo con tag, attività secondarie annidate ed etichette di priorità

🔑 Ideale per: team HR, responsabili delle risorse umane e chiunque desideri rafforzare una cultura del riconoscimento e del coinvolgimento dei dipendenti con il minimo sforzo ma con intenzioni sincere

📮 Approfondimento ClickUp: Revisioni mensili delle prestazioni? Solo il 34% dei dipendenti riceve feedback con questa frequenza, mentre gli altri devono aspettare mesi, o anche più a lungo, per sapere come stanno andando. E se i cicli di feedback fossero più intelligenti e proattivi? Con ClickUp Brain, puoi generare promemoria per controlli regolari e utilizzare la pianificazione basata sull'IA per suggerire tempi di revisione ottimali in base al carico di lavoro e alla disponibilità del team. L'IA può persino redigere modelli di revisione personalizzati e domande di follow-up, garantendo che ogni conversazione sia tempestiva e significativa.

11. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Ottieni il modello gratis Crea routine migliori e mantieni la coerenza con il modello ClickUp Personal Habit Tracker

Le abitudini danno forma ai risultati e la coerenza porta a esiti positivi, ma rimanere coerenti è più facile a dirsi che a farsi. Il modello ClickUp Personal Habit Tracker ti aiuta a trasformare le routine quotidiane in risultati significativi. Fornisce un quadro organizzato per costruire, mantenere e rivedere regolarmente le tue abitudini personali.

Gestisci facilmente gli obiettivi quotidiani come leggere 15 pagine, camminare 10.000 passi o bere 2 litri d'acqua con attributi personalizzati che monitorano e motivano lo stato di avanzamento. Puoi anche aggiungere abitudini o routine professionali al mix. Questo modello funziona bene per i team che puntano a migliorare il benessere e la produttività.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato di completamento delle abitudini con gli stati personalizzati delle attività di ClickUp , come Aperto e Completato

Crea attività cardine per mantenere alta la motivazione e premiare le abitudini positive

Utilizza viste visive come un Calendario o una Bacheca per monitorare l'evoluzione delle tue routine nel tempo

🔑 Ideale per: Professionisti impegnati, appassionati di sviluppo delle abitudini, coach di crescita personale e chiunque desideri un sistema quotidiano per trasformare le intenzioni in risultati a lungo termine

💡 Suggerimento: crea abitudini migliori con il potere della community. Trasforma il monitoraggio in un gioco condividendo lo stato di avanzamento con amici e familiari per rendere la crescita personale più divertente e responsabile.

12. Modello di modulo di feedback ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma le opinioni dei clienti in decisioni aziendali più intelligenti con il modello di modulo di feedback ClickUp

Se la tua è un'azienda che offre servizi o prodotti, raccogliere feedback dai clienti è fondamentale per migliorare la tua offerta. Il modello di modulo di feedback di ClickUp semplifica la raccolta di opinioni sincere che ti aiutano a capire cosa funziona e cosa deve essere migliorato.

Questo modello ti consente di trasformare il feedback grezzo in azioni strategiche. Inoltre, grazie alla sua interfaccia intuitiva, puoi personalizzare le domande in base al tuo pubblico e raccogliere risposte dettagliate.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Utilizza sette attributi personalizzati come Service Provider, Data di acquisto e Livello cliente per organizzare i dati dei feedback

Accedi a sei viste versatili, tra cui Elenco raccomandazioni generali, Tabella feedback e Vista Bacheca, per un monitoraggio e una collaborazione semplici

Automatizza la distribuzione dei feedback tramite email, social media e altri canali per raggiungere i clienti in modo efficiente

🔑 Ideale per: team dedicati al successo dei clienti, professionisti del marketing e chiunque abbia bisogno di raccogliere, analizzare e agire sul feedback dei clienti per migliorare l'esperienza degli utenti

13. Modello scala Likert ClickUp

Ottieni il modello gratis Cattura il sentiment del pubblico con chiarezza e precisione utilizzando il modello Scala Likert di ClickUp

Un sondaggio con scala Likert è uno degli strumenti più affidabili disponibili per comprendere veramente i sentimenti dei tuoi dipendenti. Ma crearne uno da zero non è certo divertente.

Il modello Scala Likert di ClickUp ti aiuta a saltare la configurazione e passare direttamente alla raccolta di feedback significativi e strutturati. È progettato per aiutarti a ottenere informazioni chiare senza la solita perdita di tempo. Con questo modello, puoi progettare sondaggi, gestire le risposte e trasformare le opinioni in informazioni pratiche contemporaneamente.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Crea moduli di sondaggio personalizzati con domande basate su scale e menu a tendina

Utilizza attributi personalizzati come l'equità del carico di lavoro e la percezione dell'ambiente di lavoro per classificare i risultati

Organizza e monitora le risposte ai sondaggi con la vista Bacheca di ClickUp e analizza i modelli con ClickUp Brain

🔑 Ideale per: comunicazioni interne, lead del supporto clienti, amministrazione scolastica e chiunque desideri raccogliere feedback quantificabili per prendere decisioni migliori

Il gioco è iniziato: sali di livello con ClickUp

Perché la produttività dovrebbe essere una routine noiosa? Con ClickUp, puoi gamificare tutti i tuoi progetti e passare da "bah" a "missione compiuta" 10 volte più velocemente.

I modelli flessibili e le funzionalità/funzioni di gamification integrate di ClickUp, come le barre di stato, le attività cardine, i campi personalizzati e le dashboard del team, ti consentono di trasformare gli obiettivi in missioni, le attività in sfide e le vittorie del team in momenti degni della classifica.

Che si tratti di gestire obiettivi, abitudini o feedback, ClickUp offre un hub centralizzato per mantenere tutto organizzato e trasparente. Vuoi usufruire del livello successivo delle tue competenze di project management e della motivazione del tuo team?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp, così il lavoro diventerà un gioco!