Come automatizzare il processo di vendita con l'IA per conversioni più rapide

Come professionista commerciale, non hai accettato di rincorrere inviti di calendario, aggiornare CRM o scrivere la stessa email di follow-up cinque volte al giorno. Ma troppo spesso la tua giornata viene monopolizzata da queste attività ripetitive.

La buona notizia? L'intelligenza artificiale (IA) può occuparsi del lavoro più noioso, così voi potrete dedicarvi a ciò che sapete fare meglio: costruire relazioni e concludere accordi.

In questo blog vi spiegheremo come automatizzare il vostro processo di vendita con l'IA utilizzando ClickUp. 💁

Il modello di processo di vendita di ClickUp semplifica la gestione dell'intera pipeline di vendita dall'inizio alla fine. Monitora i lead nelle diverse fasi, gestisci le informazioni sugli accordi in un database senza codice e assicurati che nulla venga tralasciato.

Perché automatizzare il processo commerciale?

Tra la ricerca di potenziali clienti, la stesura di presentazioni di vendita e l'inserimento di informazioni nel CRM, i rappresentanti commerciali dedicano più tempo alla gestione delle attività che alla vendita vera e propria. È qui che entra in gioco il software di automazione delle vendite, che ti aiuta a muoverti più rapidamente e con meno errori.

Ecco cosa puoi usufruire con gli strumenti di automazione commerciale. 👇

Riduzione del lavoro richiesto: automatizza l'inserimento delle voci dei clienti, gli aggiornamenti sui lead, i follow-up e i promemoria per risparmiare ore di lavoro ogni settimana

*dati CRM più puliti: elimina le voci incoerenti con l'IA che arricchisce, convalida e compila automaticamente le informazioni sui potenziali clienti

Tempi di risposta più rapidi: utilizza i chatbot e i suggerimenti dell'IA per coinvolgere immediatamente i potenziali clienti, anche al di fuori dell'orario di lavoro

Priorità dei lead più intelligenti: valuta e ordina i lead in base al comportamento, al coinvolgimento e alla probabilità di conversione

Tassi di conversione più elevati: Individua opportunità di upsell e cross-sell utilizzando le informazioni fornite dall'IA sugli acquisti passati

maggiore allineamento tra marketing e commerciale: *sincronizzazione dei passaggi di consegne tra i team con la qualificazione dei lead basata sull'IA

🔍 Lo sapevi? I team commerciali negli Stati Uniti e in Canada dedicano oltre un terzo del loro tempo a tutto tranne che alla vendita. Tra l'aggiornamento dei CRM e la gestione del lavoro amministrativo, i rappresentanti perdono ogni giorno ore preziose che potrebbero dedicare ai clienti.

Principali attività commerciali che puoi automatizzare con l'intelligenza artificiale

La giornata di un responsabile commerciale comporta dei costi nascosti: tempo, attenzione e opportunità perse. Gli strumenti di IA mitigano tali perdite automatizzando le attività che non richiedono l'intervento umano.

Ecco le attività commerciali che può gestire con facilità.

Generazione e valutazione dei lead: utilizza l'apprendimento automatico per analizzare le attività passate, i dati demografici e i comportamenti al fine di identificare e dare priorità ai lead con maggiore probabilità di conversione

comunicazione commerciale automatizzata multicanale: *automazione dell'invio di email, messaggi sui social media e SMS in base al comportamento dei potenziali clienti e ottimizza i tempi di invio per ottenere il massimo coinvolgimento

*trascrizione delle chiamate e aggiornamenti CRM: registra, trascrive e riepiloga/riassume le chiamate commerciali, registrando i dettagli chiave direttamente nel CRM

*previsione commerciale: analizza i trend storici delle vendite e il comportamento degli acquirenti per prevedere i ricavi futuri e guidare il piano strategico

Creazione di proposte: crea proposte personalizzate e basate sui dati utilizzando accordi precedenti, preferenze dei clienti e crea proposte personalizzate e basate sui dati utilizzando accordi precedenti, preferenze dei clienti e IA generativa nel commerciale

Analisi del sentiment dei clienti: monitora recensioni, sondaggi e social media per valutare il sentiment e personalizzare i messaggi

Targeting per upselling e cross-selling: Consiglia prodotti complementari analizzando la cronologia degli acquisti e i modelli di acquisto

🌟 Bonus: stabilisci una base di riferimento per le prestazioni calcolando la produttività del tuo team di vendita con il nostro calcolatore gratis della produttività delle vendite!

🧠 Curiosità: L'idea del funnel di vendita è nata nel 1898, quando il teorico della pubblicità E. St. Elmo Lewis propose il modello AIDA (attenzione, interesse, desiderio e azione).

Come automatizzare il processo commerciale con l'IA

Un processo di vendita manuale presenta molte possibilità di ritardi: follow-up mancati, attività dimenticate, appunti sparsi e fogli di calcolo obsoleti. L'IA può risolvere questi problemi, ma solo se tutto è in un unico posto.

ClickUp è l'app tutto per il lavoro che combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente. Con il software di gestione dei progetti di vendita ClickUp, ottieni strumenti integrati per gestire la tua pipeline e automatizzare le attività amministrative in uno spazio di lavoro unificato.

Esaminiamo i passaggi chiave per utilizzare l'IA nel commerciale e come ClickUp può aiutarti. 💼

Passaggio n. 1: mappare il tuo flusso di lavoro commerciale

Prima di aggiungere automazione o IA, delinea il percorso che seguono i tuoi lead, dal primo contatto alla chiusura. Inizia identificando queste fasi:

➡️ Acquisizione di lead

➡️ Qualificazione

➡️ Scopri

➡️ Proposta

➡️ Negoziazione

➡️ Chiusura

Per ogni fase, definisci quali azioni devono essere intraprese, chi è responsabile e quali informazioni devono essere raccolte per migliorare la produttività commerciale.

💡 Suggerimento professionale: Visualizza il tuo processo di vendita mappato creando stati delle attività in ClickUp per ogni fase di vendita che hai identificato in precedenza (ad esempio, Nuovo lead, Chiamata di scoperta, Proposta inviata) e utilizza i campi personalizzati di ClickUp come Valore dell'affare, Fonte del lead, Dimensioni dell'azienda e Data di chiusura prevista per tenere traccia delle informazioni di vendita chiave. Personalizza lo stato delle attività in ClickUp

Passaggio n. 2: automatizza l'acquisizione dei lead

L'inserimento manuale dei dati è una delle attività che richiede più tempo ai team commerciali. Ecco alcuni modi per automatizzare l'acquisizione dei lead con l'IA:

Acquisisci immediatamente i potenziali clienti con moduli intelligenti e chatbot che li registrano direttamente nel tuo CRM

Estrai dettagli chiave come nome, azienda e numero di telefono con strumenti di analisi delle email

Inserisci i lead delle campagne direttamente nel tuo sistema utilizzando integrazioni con piattaforme pubblicitarie

Compila automaticamente i dati mancanti relativi all'azienda o ai contatti tramite strumenti di arricchimento basati sull'IA come Clearbit o ZoomInfo

🤩 Bonus: per standardizzare ulteriormente l'inserimento delle voci, utilizza i moduli ClickUp che convertono automaticamente gli invii in attività di ClickUp. Puoi semplicemente trascinare e rilasciare campi come Email, Nome azienda, Budget e Servizio di interesse utilizzando i campi personalizzati e applicare la logica condizionale per adattare le domande in base alle risposte (ad esempio, mostra solo "Dimensione del team" se selezionano "Azienda"). Sfrutta i campi personalizzati di ClickUp per acquisire informazioni chiave sui clienti

🧠 Curiosità: Il concetto di script commerciale moderno risale al 1880, quando la National Cash Register Company formava i propri rappresentanti utilizzando sequenze di presentazioni memorizzate.

Passaggio n. 3: assegnare e dare priorità ai lead automaticamente

Hai nuovi potenziali clienti? È il momento di automatizzare questi incarichi per garantire che il rappresentante giusto dia rapidamente seguito alla richiesta. Ecco cosa puoi fare:

Assegna automaticamente i rappresentanti con regole di instradamento dei lead basate sul territorio, sulle dimensioni dell'affare o sulla linea di prodotti

Classifica i lead utilizzando modelli di punteggio basati su /IA/ML che valutano il coinvolgimento, l'idoneità o l'intenzione

Identifica gli account con maggiori probabilità di conversione grazie a informazioni predittive

💡 Suggerimento professionale: crea automazioni ClickUp che assegnano istantaneamente le attività in base a criteri specifici (ad esempio, valore dell'affare, fonte). Puoi anche impostare regole di prioritizzazione automatica in modo che i lead di livello azienda vengano contrassegnati come "Alta priorità". Crea automazioni ClickUp personalizzate che si adattano al tuo flusso di lavoro di vendita unico

Il 47% dei partecipanti al nostro sondaggio non ha mai provato a utilizzare l'IA per gestire le attività manuali, ma il 23% di coloro che hanno adottato l'IA afferma che questa ha ridotto significativamente il proprio carico di lavoro. Questo contrasto potrebbe essere più di un semplice divario tecnologico. Mentre i primi ad adottare questa tecnologia stanno usufruendo di vantaggi misurabili, la maggioranza potrebbe sottovalutare quanto l'IA possa essere trasformativa nel ridurre il carico cognitivo e recuperare tempo. ClickUp Brain colma questa lacuna integrando perfettamente l'IA nel tuo flusso di lavoro. Dal riepilogare i thread e la stesura del contenuto alla suddivisione di progetti complessi e alla generazione di attività secondarie, la nostra IA può fare tutto. Non è necessario passare da uno strumento all'altro o ricominciare da zero. Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto il tempo dedicato alla creazione di report del 50% o più grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno su come formattare e più su una previsione.

Passaggio n. 4: trigger promemoria e follow-up

Il follow-up al momento giusto spesso determina il successo o il fallimento di un affare. L'IA può garantire che nessun lead venga perso grazie a:

Creazione di promemoria automatici dopo una chiamata o una riunione

Invio di email di follow-up in base all'attività o all'inattività dei lead

segnalazione delle trattative in stallo* che non hanno avanzato una fase entro un determinato periodo di tempo

Molti strumenti, dai componenti aggiuntivi di Gmail ai CRM dedicati, offrono ora suggerimenti basati sull'IA o promemoria intelligenti che consigliano quando e come ricontattare i clienti.

📍 Esempio di automazione: Se lo stato cambia in Scoperta → Crea un'attività secondaria: invia un'email di follow-up entro tre giorni

Se non ci sono cambiamenti di stato entro cinque giorni → Pubblica un commento: "Ehi, ricontatta questo potenziale cliente!"

Se la data di scadenza è oggi → Sposta l'attività in "Urgente" e avvisa l'assegnatario

Passaggio n. 5: utilizza l'IA per redigere bozze di email, riepilogare/riassumere le chiamate e qualificare i lead

Non dovrai più passare ore a redigere messaggi e prendere note. L'IA può migliorare istantaneamente la produttività e farti risparmiare tempo.

Non sai da dove iniziare? Prova queste idee:

Automazione della redazione delle email: utilizza strumenti di IA (ad es. Copy. ai, Lavender, ClickUp Brain) per personalizzare e-mail fredde, follow-up e comunicazioni, quindi esegui test A/B sulle versioni per verificarne le prestazioni

Riassumi automaticamente le chiamate: registra e trascrivi le riunioni con strumenti come registra e trascrivi le riunioni con strumenti come ClickUp AI Notetaker , Gong, Chorus o Otter; estrai segnali di acquisto, obiezioni e passaggi successivi

Qualifica i lead più rapidamente: applica modelli di punteggio basati sull'IA per classificare i lead in base all'intenzione, all'idoneità o al coinvolgimento

Semplifica il lavoro post-chiamata: automatizza gli aggiornamenti CRM, crea attività e trigger follow-up utilizzando strumenti come Hints AI o Zapier, oppure automatizza semplicemente questi flussi di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Coach con approfondimenti basati sull'IA: Esamina le analisi delle conversazioni commerciali per identificare i comportamenti vincenti e migliorare i messaggi

🚀 Vantaggio di ClickUp: Preoccupato di dover passare da uno strumento all'altro e di interrompere il flusso di lavoro? ClickUp Brain porta la potenza dell'IA direttamente nel tuo spazio di lavoro dedicato alle vendite, operando su attività, documenti e conversazioni per eliminare il lavoro in silos e aiutare il tuo team a concludere le trattative più rapidamente. All'interno di qualsiasi attività, utilizza IA Writer per generare istantaneamente: Messaggi di contatto a freddo

Email di follow-up

Script per la gestione degli oggetti Genera un'email di follow-up o uno script per un comunicato stampa con ClickUp Brain

🚀 Prova prompt come: Scrivi un'email di presentazione del nostro nuovo modello di prezzi alle startup SaaS negli Stati Uniti. Epilogare/riassumere questa chiamata esplorativa ed evidenzia i segnali di acquisto, le preoccupazioni e i passaggi successivi Elenco gli elementi da intraprendere relativi a questa chiamata commerciale e assegna le attività secondarie in base all'urgenza

Passaggio n. 6: semplifica la gestione delle proposte e dei contratti

La creazione di proposte e contratti può essere ripetitiva e soggetta a errori, ma puoi cambiare questa situazione:

Generazione automatica di bozze di contratto con clausole e termini approvati

Identificare i dati mancanti prima di inviare una proposta

Segnalazione di linguaggio rischioso che necessita di revisione legale

Monitoraggio della cronologia delle versioni per la conformità

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Doc per archiviare proposte, contratti e contenuto di supporto alle vendite, in modo da facilitarne l'accesso e la standardizzazione all'interno del tuo team. Crea, modifica e assegna attività contrattuali utilizzando ClickUp Doc Puoi: Utilizza pagine nidificate per organizzare i client in base al tipo, alla linea di servizi o alla fase della trattativa

Collabora in tempo reale taggando i membri del team, lasciando commenti per l'ufficio legale o finanziario e assegnando elementi direttamente all'interno del documento

Utilizza i comandi slash per aggiungere tabelle, pulsanti, banner e persino file incorporati, in modo che ogni proposta sia ricca, strutturata e in linea con il marchio

Per risparmiare tempo, puoi anche provare i modelli personalizzabili di ClickUp.

Il modello di processo di vendita ClickUp può riunire tutto in un unico flusso di lavoro pulito e collaborativo che l'intero team può seguire.

Il modello di processo di vendita ClickUp può riunire tutto in un unico flusso di lavoro pulito e collaborativo che l'intero team può seguire. Questo modello di piano di vendita pronto all'uso ti aiuta a:

Archivia le informazioni chiave relative alle trattative e ai contatti utilizzando un database collaborativo senza codice

Visualizza l'attività dei rappresentanti, le sequenze e i movimenti della pipeline con grafici, calendari e dashboard

Rendi l'inserimento dei nuovi rappresentanti un gioco da ragazzi, fornendo loro un percorso chiaro e ripetibile da seguire

Passaggio n. 7: Previsione delle vendite e delle prestazioni

Previsioni accurate ti aiutano a pianificare in anticipo, fissare traguardi realistici e rimanere in linea con i tuoi obiettivi. Ma è difficile prevedere le prestazioni commerciali quando i tuoi dati sono sparsi.

Utilizza dashboard basate sull'IA per raggiungere i tuoi obiettivi commerciali:

Monitoraggio i tassi di conversione e la velocità delle trattative

Identifica gli account a rischio o i segnali di abbandono

Modella i risultati migliori, peggiori e più probabili in termini di ricavi

Molti CRM ora integrano funzionalità di previsione basate sull'apprendimento automatico, offrendo ai responsabili commerciali una maggiore visibilità.

🚀 Vantaggio di ClickUp: le dashboard basate sull'intelligenza artificiale di ClickUp offrono reportistica in tempo reale per il monitoraggio di ogni fase della tua pipeline. Monitora lo stato di avanzamento delle trattative, l'attività dei rappresentanti e i tassi di conversione, tutto in un unico posto, per una previsione dei ricavi con la tua dashboard di vendita. Monitora le metriche di vendita chiave e la soddisfazione dei clienti con i dashboard ClickUp Con queste dashboard intuitive, hai la possibilità di aggiungere schede come: Numero di attività per stato (per visualizzare il flusso della pipeline)

Somma del valore dell'accordo (per il fatturato totale della pipeline)

Attività per assegnatario (per monitorare il carico di lavoro dei rappresentanti)

andamento della completata delle attività *(per monitorare lo stato)

Ecco alcuni dei migliori strumenti di IA per i team commerciali:

Gong utilizza l'intelligenza della conversazione per analizzare le chiamate commerciali e fornire approfondimenti di coaching. Aiuta i rappresentanti a capire cosa funziona (e cosa non funziona) nelle conversazioni Lavender è un assistente di vendita basato sull'IA che aiuta i rappresentanti a scrivere email fredde ad alto tasso di conversione. Fornisce feedback in tempo reale, suggerimenti per la personalizzazione e aggiustamenti del tono per aumentare le valutazioni di risposta Clari si concentra sull'intelligence dei ricavi, utilizzando l'IA per effettuare una previsione con precisione dei risultati delle trattative e dello stato della pipeline. Offre ai responsabili commerciali la visibilità necessaria per gestire i rischi e prendere decisioni più intelligenti

🧠 Curiosità: Le aziende che utilizzano strumenti basati sull'IA stanno già registrando un notevole aumento del ROI, con alcuni che riportano guadagni tra il 10 e il 20%.

Perché scegliere ClickUp?

Mentre tutti gli strumenti di automazione delle vendite risolvono parti specifiche del puzzle commerciale, ClickUp è il punto in cui tutto converge.

Ecco perché ClickUp si distingue e perché il tuo team lo adorerà. 😍

Visualizza e gestisci i contatti con i clienti tramite gli elenchi in ClickUp

🔍 Lo sapevi? Nel 1911, Frederick Winslow Taylor introdusse i principi della gestione scientifica nel commerciale industriale. I suoi metodi enfatizzavano il monitoraggio dei dati e la standardizzazione dei processi, gettando le basi per le pipeline commerciali strutturate ancora oggi in uso.

Porta avanti le trattative con ClickUp

Il commerciale non rallentano, quindi perché dovrebbe farlo il tuo processo?

Certo, esistono molti strumenti di IA in grado di gestire diverse parti del ciclo di vendita. Ma per quanto tempo potrai continuare a passare da una scheda all'altra e a mettere insieme flussi di lavoro frammentari? La proliferazione dell'IA è reale e sta mettendo a dura prova i team!

ClickUp consolida le funzionalità di più strumenti di IA in un unico posto, con il contesto completo del tuo lavoro. Con ClickUp, puoi semplificare ogni fase della pipeline utilizzando l'IA e l'automazione integrate.

Automatizza le attività ripetitive, i follow-up dei lead e gli aggiornamenti della pipeline con ClickUp Automazioni. Utilizza ClickUp Brain per redigere istantaneamente bozze di comunicazioni per le interazioni con i clienti, riepilogare le note dei client o generare i passaggi successivi. Inoltre, puoi tenere sotto controllo le prestazioni dei rappresentanti, lo stato di avanzamento delle trattative e il carico di lavoro del team con dashboard personalizzabili.

