Le 10 migliori alternative a When2Meet per una pianificazione facile nel 2025

Stai cercando di pianificare una riunione. All'inizio sembra semplice. Devi solo trovare un orario che funzioni per tutti.

Ma poi iniziano le discussioni.

"Sono gratis lunedì mattina!"

"Monday non posso, che ne dici di martedì?"

"Martedì non va bene, forse giovedì?"

Prima che te ne accorga, sei sommerso dal lavoro e la riunione non è ancora stata programmata.

When2Meet è stata una scelta popolare per verificare rapidamente la disponibilità, ma presenta alcuni limiti. Se stai cercando calendari popolari con integrazioni migliori, pianificazione automatizzata o un'esperienza più fluida, hai a disposizione numerose opzioni.

In questo post del blog esploreremo alcune delle migliori alternative a When2Meet per aiutarti a pianificare eventi senza caos.

Panoramica delle alternative a When2Meet

Diamo un'occhiata a un rapido confronto tra le migliori alternative a When2Meet:

Strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi* ClickUp Pianificazione basata sull'IA, calendario, visualizzare calendario, appunti delle riunioni, analisi, monitoraggio del tempo, modelli predefiniti Startup, aziende moderne basate su appuntamenti e aziende che necessitano di una pianificazione end-to-end e di una gestione delle attività Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Calendly Link automatici per le riunioni, sondaggi, promemoria, pianificazione del team, integrazione dei pagamenti Freelancer, startup e PMI che automatizzano la pianificazione delle riunioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $/postazione/mese Google Calendar Integrazione riunione, codice colore degli eventi, Focus Time, Time Insights Freelancer e PMI all'interno dell'ecosistema Google Gratis con un account Google Doodle Pianificazione basata su sondaggi, supporto per i fusi orari, pagine di prenotazione personalizzate, promemoria Freelancer, startup e piccole imprese che coordinano la disponibilità di gruppo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,95 $/utente/mese Calendario Microsoft Outlook Assistente alla pianificazione, visualizzare multi-fuso orario, integrazione con Teams/OneDrive Aziende di media dimensione e aziende che utilizzano l'ecosistema Microsoft Gratis con un account Microsoft Acuity Scheduling Pagine di prenotazione personalizzate, promemoria e follow-up automatici, moduli di registrazione, gestione dei client Aziende aziendali alla ricerca di un'app di prenotazione intuitiva per i client Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese *hubSpot riunioni Integrazione CRM, moduli di prenotazione sul sito web, follow-up automatizzati Startup e aziende che integrano la pianificazione nei flussi di lavoro commerciali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $/utente/mese Bookafy Instradamento basato sulle competenze, richieste di revisione, API/webhook, branding personalizzato Piccole e medie imprese di dimensioni medio-piccole che necessitano di prenotazioni e promemoria automatizzati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Setmore Prenotazioni pubbliche/privato, prenotazioni client tramite social media, promemoria via SMS Freelancer e piccole imprese che offrono servizi di pianificazione degli appuntamenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $/utente/mese Zoho Bookings Portale self-service, calendari a livello di personale, CRM e automazione della fatturazione Startup e medie imprese di dimensione media che necessitano di una pianificazione flessibile orientata al client Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $/utente/mese

Cos'è When2Meet?

When2Meet è uno strumento di pianificazione semplice e senza registrazione che aiuta i team a trovare un orario comune per una riunione. Invece di scambiarsi messaggi all'infinito, consente a molti utenti di segnare la loro disponibilità comune su una griglia di condivisione. Questa app per la pianificazione giornaliera è leggera, facile da usare e non richiede la creazione di un account.

Dopo che ogni persona ha inserito la propria disponibilità, questo strumento basato su sondaggio si aggiorna dinamicamente per evidenziare i periodi liberi che si sovrappongono.

tramite When2Meet

Limiti di When2Meet

Sebbene When2Meet sia un software semplice e utile per raccogliere rapidamente le disponibilità, manca di alcune funzionalità/funzioni che potrebbero essere determinanti a seconda delle tue esigenze:

Nessuna integrazione con il calendario : non è possibile la sincronizzazione con i calendari Google, Outlook o iCloud. Ciò significa che è necessario controllare e aggiornare manualmente la propria disponibilità attuale

Nessun promemoria automatico : una volta scelta l'ora, sta a te ricordarla. Non ci sono avvisi di follow-up o email relative agli eventi

Interfaccia obsoleta : il design ha funzione, ma risulta un po' goffo e datato, soprattutto se paragonato ai moderni strumenti di pianificazione

Nessun supporto per i fusi orari : se devi coordinare persone in fusi orari diversi, dovrai convertire manualmente gli orari Mancanza di personalizzazione : con When2Meet non puoi aggiungere il tuo marchio, personalizzare il design del sondaggio o raccogliere informazioni aggiuntive dai partecipanti

funzionalità di collaborazione con limite:* When2Meet non dispone di funzionalità di Chattare, di condivisione di file o di sistema di commenti integrati, quindi qualsiasi discussione relativa alla pianificazione deve avvenire altrove

Questi limiti rendono When2Meet più adatto a pianificazioni rapide e informali piuttosto che a casi d'uso più professionali o ricorrenti.

Le migliori alternative a When2Meet da utilizzare

Se stai cercando strumenti di pianificazione che offrano più funzionalità/funzione, integrazioni o un'esperienza utente più fluida rispetto a When2Meet, ecco alcune delle migliori alternative che vale la pena esplorare:

1. ClickUp (il miglior strumento all-in-one per la project management con calendario e riunioni)

Prova ClickUp Calendar Visualizza i tuoi eventi, invita gli ospiti, crea attività e molto altro con ClickUp Calendar

ClickUp, l'app completa per il lavoro, riunisce pianificazione, team e gestione del tempo, rendendola una potente alternativa a When2Meet.

Ad esempio, ClickUp Calendar è un hub di pianificazione completo creato per la collaborazione. Uno dei suoi vantaggi più esclusivi è la possibilità di creare, modificare e gestire eventi direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp.

Utilizza questo strumento per configurare l'orario di lavoro, impostare il blocco di tempo per aumentare la produttività o impostare più calendari per diversi team o ruoli. Questo video ti mostra come fare!

Puoi anche invitare ospiti (anche se non fanno parte del tuo spazio di lavoro) e impostare regole di ricorrenza personalizzate.

ClickUp Calendario crea la connessione tra il tuo programma e il tuo lavoro effettivo. Questo software di pianificazione delle attività consente di allegare documenti, attività, attività secondarie e persino note direttamente agli eventi.

💡 Suggerimento: usa Calendar Glance per visualizzare i prossimi eventi da qualsiasi punto del tuo area di lavoro! Accedi a Calendario Glance passando con il mouse sull'icona del calendario o sul nome dell'evento nella barra degli strumenti di ClickUp.

Quando devi partecipare a una riunione programmata, puoi farlo direttamente da ClickUp, senza dover cambiare app o passare da una scheda all'altra.

Se ClickUp Calendario ti aiuta a pianificare in modo più intelligente, ClickUp Riunioni fa un ulteriore passaggio, trasformando le tue riunioni in azioni concrete.

Documenta tutte le tue riunioni e assicurati la condivisione con il tuo team utilizzando ClickUp Meetings.

Questo software di gestione delle riunioni genera automaticamente gli ordini del giorno, tiene traccia dei punti di discussione, assegna le azioni da intraprendere in tempo reale e collega tutto direttamente alle attività o ai documenti.

Inoltre, se hai perso una riunione, puoi porre domande a ClickUp Brain come "Cosa abbiamo deciso riguardo alla tempistica di lancio?" e ottenere risposte immediate senza dover cercare in tutto il documento.

Mentre ClickUp Calendario e Riunioni ti aiutano a organizzare la tua agenda, ClickUp Calendario Visualizzare funge da soluzione di gestione delle attività completamente interattiva.

È dotato di intervalli di tempo personalizzabili, tra cui visualizzare giornaliero, quadriennale, settimanale e mensile, ed è perfetto per visualizzare la visione d'insieme delle scadenze imminenti, modificare le sequenze e stabilire le priorità di ciò che va fatto (senza mai lasciare l'area di lavoro).

Gestisci le attività e monitora le scadenze utilizzando la visualizza calendario di ClickUp.

💡 Suggerimento professionale: uno dei migliori consigli per aumentare la produttività è utilizzare la funzione drag-and-drop della visualizzazione calendario di ClickUp per riprogrammare le attività senza sforzo. Per una maggiore concentrazione, sfrutta le opzioni di filtro per individuare le attività in base allo stato, alla priorità o all'assegnatario.

Se hai già semplificato le tue riunioni e la tua pianificazione, usa il modello di pianificazione dei turni dei dipendenti di ClickUp per assegnare i turni, effettuare il monitoraggio della disponibilità ed evitare conflitti in modo chiaro e organizzato.

Ti consentono di organizzare il lavoro e abbinare le attività alla disponibilità di ciascun membro del team, aiutandoti a evitare il burnout e a migliorare la comunicazione all'interno del team.

Ottieni un modello gratis Gestisci gli orari dei dipendenti, il carico di lavoro e altro ancora con il modello di orario di lavoro dei dipendenti di ClickUp.

Inoltre, puoi anche aggiungere campi personalizzati come tariffe orarie, ruoli e responsabili dei turni per avere sempre sotto controllo la pianificazione della forza lavoro. E quando si tratta di visualizzare il tuo programma, sei tu a decidere: passa dal programma settimanale alla capacità dei dipendenti o alla bacheca di stato per ottenere le informazioni precise di cui hai bisogno.

⌛ Risparmio di tempo: prova il modello di calendario pianificatore di ClickUp per organizzarti al meglio consolidando attività, eventi e scadenze in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Usa ClickUp AI Notetaker per partecipare automaticamente alle tue riunioni, trascrivere le conversazioni, riepilogare/riassumere le decisioni ed evidenziare i follow-up.

Crea moduli di pianificazione personalizzati utilizzando ClickUp Forms per raccogliere disponibilità o orari preferiti per le riunioni, convertendo automaticamente le risposte in attività da seguire.

Monitora il tempo effettivamente dedicato alle attività utilizzando ClickUp Time Tracking o integrazioni come Toggl e Harvest, che ti aiutano a valutare come il lavoro si allinea con i piani programmati.

Automatizza le attività amministrative ricorrenti come promemoria, assegnazione di attività o follow-up per riunioni riprogrammate o modificate con ClickUp Automazioni

Crea una visualizzazione centralizzata di tutte le riunioni imminenti, della disponibilità del team e dei conflitti di pianificazione utilizzando i dashboard di ClickUp

Collabora alla creazione di ordini del giorno o note delle riunioni direttamente all'interno della stessa piattaforma utilizzando ClickUp Doc.

Integra i tuoi calendari Google e Outlook con ClickUp Calendar per visualizzare tutte le tue attività, riunioni e impegni in un'unica soluzione.

Limiti di ClickUp

Sebbene questa sia la migliore app per la pianificazione delle riunioni, il numero di funzionalità/funzione chiave può essere eccessivo per gli utenti alle prime armi.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione su G2:

Da quando siamo passati a ClickUp, tutto è in un unico posto: attività, sequenze, documenti, dashboard, commenti e persino note delle riunioni. È incredibilmente personalizzabile ma abbastanza intuitivo da poter essere adottato rapidamente da tutti. Funzionalità come le automazioni, l'assistente di scrittura IA e il rinnovato Calendario consentono di risparmiare davvero tempo. E la parte migliore? Si adatta alle nostre esigenze, sia che stiamo lanciando una nuova campagna o gestendo operazioni a lungo termine. ClickUp non solo ci aiuta a rimanere organizzati, ma ci aiuta anche a fare il nostro lavoro in modo più intelligente. Niente più fatica con gli strumenti. Niente più lavoro duplicato. Solo chiarezza, allineamento ed esecuzione.

Da quando siamo passati a ClickUp, tutto è in un unico posto: attività, sequenze, documenti, dashboard, commenti e persino appunti delle riunioni. È incredibilmente personalizzabile ma abbastanza intuitivo da poter essere adottato rapidamente da tutti. Funzionalità come le automazioni, l'assistente di scrittura IA e il rinnovato Calendario consentono di risparmiare davvero tempo. E la parte migliore? Si adatta alle nostre esigenze, sia che stiamo lanciando una nuova campagna o gestendo operazioni a lungo termine. ClickUp non solo ci aiuta a rimanere organizzati, ma ci aiuta anche a lavorare in modo più intelligente. Niente più fatica con gli strumenti. Niente più lavoro duplicato. Solo chiarezza, allineamento ed esecuzione.

🌟Bonus: Talk to Text in ClickUp (tramite Brain MAX) semplifica la creazione di un nuovo evento nel calendario utilizzando la voce invece della digitazione. Basta tenere premuto il tasto scorciatoia Talk to Text (come fn o il tasto personalizzato), pronunciare i dettagli dell'evento (esempio, "Pianifica una riunione con il team di marketing lunedì prossimo alle 10") e rilasciare il tasto

Il tuo discorso viene immediatamente convertito in testo utilizzando l'IA e incollato nel campo di creazione dell'evento o nella barra di comando del Brain Assistant

ClickUp AI interpreta le tue istruzioni vocali e può creare l'evento nel calendario per te, inserendo titolo, data, ora, partecipanti e altri dettagli, il tutto senza usare le mani

Calendly è uno strumento di pianificazione che aiuta a gestire la disponibilità e a ridurre il disordine nel calendario. Per un maggiore controllo su chi prenota un appuntamento con te, Calendly offre tipi di eventi nascosti che ti aiutano a creare link solo su invito per mantenere private determinate riunioni individuali e di gruppo.

Quando devi coordinarti con più persone, i sondaggi sulle riunioni di Calendly rendono più facile trovare un orario che vada bene per tutti: gli invitati votano le fasce orarie preferite e tu scegli l'orario definitivo in base alla disponibilità del gruppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Personalizza le notifiche con impostazioni di promemoria, scegliendo i tempi di consegna e selezionando i metodi di consegna come email o avvisi sul desktop

Integra il pagamento per riscuotere le tariffe dai clienti durante il flusso di pianificazione

Coordina le riunioni del team mettendo in comune la disponibilità dei membri, consentendo agli invitati di prenotare un orario che vada bene per tutti

Prendi note e riassumi le riunioni con Calendly Notetaker

Limiti di Calendly

A volte, le impostazioni del calendario possono cambiare senza il tuo intervento, con il risultato della confusione

I diversi tipi di regole associate alla pianificazione possono creare un po' di confusione

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $/postazione/mese

Teams: 20 $/postazione/mese

Azienda: a partire da 15.000 $/anno

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (oltre 2200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Calendly?

Ecco una recensione su G2:

Adoro poter creare una connessione con diversi calendari (Google, Outlook, ecc.) e incorporare automaticamente i link Zoom. Mantiene tutto in sincronizzazione e senza conflitti.

Adoro la possibilità di poter creare una connessione tra diversi calendari (Google, Outlook, ecc.) e incorporare automaticamente i link Zoom. Mantiene tutto in sincronizzazione e senza conflitti.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per il monitoraggio delle azioni da intraprendere, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentari. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse tra chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutti i tuoi compiti, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

3. Google Calendar (ideale per una facile pianificazione all'interno dell'ecosistema Google)

Google Calendar è uno strumento di pianificazione integrato in Google Calendar che consente di gestire gli appuntamenti di più persone.

Con essa, puoi utilizzare la funzionalità Focus Time (disponibile per account di lavoro o scolastici idonei) per ritagliarti blocchi di tempo senza distrazioni nella tua giornata, disattivando le notifiche e contrassegnandoti come non disponibile. La codifica a colori degli eventi ti consente di scegliere i colori per le riunioni di lavoro, i piani personali e i calendari di condivisione.

Poiché questa app calendario è perfettamente integrata con Google Meet, ogni riunione pianificata riceve automaticamente anche un link per la videochiamata. Inoltre, l'assistente AI Gemini di Google ora può suggerirti gli orari ideali per le riunioni in base alle informazioni presenti nel tuo calendario e nella tua email.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Calendar

Imposta le risposte "Fuori sede" per rifiutare automaticamente gli inviti alle riunioni durante il tuo periodo di assenza

Condivisione di interi calendari con i membri del team con autorizzazioni specifiche per visualizzare o per modificare

Crea pagine di prenotazione pubbliche e condivisibili per gli appuntamenti

Monitora le ore dedicate alle riunioni con "Time Insights" per vedere quanto tempo del tuo programma è dedicato alle riunioni

Gestisci le tue cose da fare e i tuoi promemoria direttamente dal tuo calendario per una gestione ottimizzata delle attività

Limiti di Google Calendar

Alcuni sostengono che la gestione delle attività di Google Calendar sia carente di funzionalità avanzate come le dipendenze delle attività ricorrente o la definizione delle priorità

Funzionalità avanzate come la riscossione del pagamento e i promemoria automatici richiedono una sottoscrizione a pagamento a Google Workspace

Prezzi di Google Calendar

Gratis per uso personale con un account Google

Parte dei piani a pagamento per Google Workspace

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 3700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Calendar?

Ecco una recensione di Capterra:

L'integrazione è la parte migliore di Google Calendar. Insieme alla facilità d'uso, la compatibilità e il costante aggiornamento rendono l'utilizzo del programma un sogno.

L'integrazione è la parte migliore di Google Calendar. Insieme alla facilità d'uso, la compatibilità e il costante aggiornamento rendono l'utilizzo del programma un sogno.

4. Doodle (ideale per trovare orari comuni per le riunioni tramite sondaggi)

Doodle semplifica la pianificazione di gruppo consentendo agli utenti di proporre orari di riunione e sondare i partecipanti (gli invitati non devono effettuare il login). Una volta scelto uno slot, Doodle lo blocca con una conferma automatica.

Puoi anche aggiungere dei tempi di buffer tra le riunioni per evitare il burnout e regolare automaticamente i fusi orari prima ancora che i partecipanti votino. Per gli amministratori o gli assistenti esecutivi, l'opzione di prenotare per conto di altri rende la pianificazione per qualcun altro altrettanto semplice.

Puoi integrarlo con un'ampia gamma di calendari (Google, Outlook, O365) e strumenti di videoconferenza (Zoom, Microsoft Teams).

Le migliori funzionalità/funzioni di Doodle

Monitora la pianificazione con un dashboard che centralizza le riunioni imminenti, le risposte ai sondaggi e gli inviti in sospeso

Crea sondaggi di gruppo per trovare l'orario ottimale per la riunione per più partecipanti

Aggiungi domande personalizzate alle prenotazioni per raccogliere informazioni importanti sui client prima di una riunione

Semplifica la pianificazione con una pagina di prenotazione personalizzata che consente alle persone di vedere i tuoi orari disponibili e prenotare immediatamente

Limiti di Doodle

La versione gratuita è con limite; le funzionalità/funzione principali come l'invio di promemoria o l'impostazione delle scadenze dei sondaggi richiedono un piano a pagamento

L'interfaccia può essere macchinosa per impostare più eventi o riunioni individuali

Alcuni utenti segnalano che le notifiche non vengono visualizzate in modo affidabile quando un sondaggio o un sondaggio è completato

Prezzi di Doodle

Free

Pro: 14,95 $/utente/mese

Team: 19,95 $/utente/mese, pagamento annuale

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Doodle

G2: 4. 4/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Doodle?

Ecco una recensione su G2:

Doodle ha reso molto più facile "sondare" quali date e orari sono più adatti per le riunioni. Ci ha fatto risparmiare un sacco di tempo e stress nel cercare di trovare gli orari migliori per riunire gruppi numerosi di persone con calendari diversi.

Doodle ha reso molto più facile "sondare" quali date e orari sono più adatti per le riunioni. Ci ha fatto risparmiare un sacco di tempo e stress nel cercare di trovare i momenti migliori per incontrare gruppi numerosi di persone con calendari diversi.

5. Calendario di Microsoft Outlook (ideale per la pianificazione tra fusi orari diversi all'interno degli ecosistemi Microsoft)

Il calendario di Microsoft Outlook semplifica il coordinamento del team consentendo di visualizzare più fusi orari affiancati. È particolarmente utile quando si pianificano attività in diverse regioni.

Si integra in modo nativo con l'ecosistema Microsoft 365, inclusi i calendari di Outlook e Microsoft Teams per le riunioni virtuali. Puoi allegare file direttamente da OneDrive e avviare riunioni Teams senza uscire dalla visualizzazione del calendario.

Outlook utilizza anche filtri intelligenti per ridurre il numero di notifiche, rendendo più facile individuare gli inviti di priorità senza distrazioni.

Le migliori funzionalità/funzione del calendario di Microsoft Outlook

Visualizza più calendari contemporaneamente sovrapponendoli per individuare facilmente eventuali conflitti di pianificazione

Trova il momento migliore per la riunione analizzando la disponibilità di tutti con "Scheduling Assistant" (Assistente alla pianificazione)

Trasforma una conversazione via email in un evento del calendario all'istante utilizzando la funzionalità/funzione "Rispondi con una riunione"

Condividi le email e i relativi allegati da Outlook direttamente in una chat o in un canale di Teams per pianificare un follow-up

Limiti del calendario di Microsoft Outlook

Alcuni utenti segnalano che la ricerca può rallentare quando la finestra In arrivo è piena di email di automazione, rallentando le ricerche rapide

È più efficace se utilizzato nell'ambiente a pagamento Microsoft 365; la versione gratis e autonoma ha limiti

Prezzi del calendario di Microsoft Outlook

Account gratis per uso personale (integrato in Microsoft Outlook)

Parte dei piani a pagamento per Microsoft 365

Valutazioni e recensioni del calendario di Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (oltre 3200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2100 recensioni)

6. Acuity Scheduling (ideale per le aziende aziendali con esigenze di prenotazione complesse)

Acuity Scheduling, ora parte di Squarespace, offre una piattaforma robusta progettata per semplificare il modo in cui le aziende gestiscono i propri appuntamenti e interagiscono con i client.

Consente ai tuoi client di visualizzare la disponibilità in tempo reale e prenotare le sessioni direttamente attraverso un portale online personalizzabile. Oltre alla disponibilità per tipo di appuntamento, puoi controllare con quanto anticipo i client possono prenotare o quanto tempo prima possono cancellare/riprogrammare.

La piattaforma supporta anche promemoria automatici via email e SMS, moduli di registrazione dei client e elaborazione del pagamento integrata tramite Stripe, Square o PayPal per un'esperienza utente fluida.

Le migliori funzionalità/funzioni di Acuity Scheduling

Sincronizzazione della disponibilità su più calendari (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) per evitare doppie prenotazioni

Offri servizi e appuntamenti illimitati attraverso una pagina di prenotazione personalizzabile e brandizzata

Crea moduli di registrazione personalizzati per raccogliere le informazioni necessarie sui client prima degli appuntamenti

Gestisci più membri del personale e posizioni, ciascuno con disponibilità e fusi orari distinti

Limiti di Acuity Scheduling

Non offre un piano Free, ma fornisce una versione di prova gratuita di 7 giorni

Alcuni utenti fanno menzione che l'interfaccia utente, sebbene dotata di funzione, a volte può sembrare meno intuitiva o leggermente obsoleta rispetto ai concorrenti di Acuity Scheduling

Prezzi di Acuity Scheduling

Versione di prova gratuita

Starter: 20 $ al mese

Standard: 34 $ al mese

Premium: 61 $ al mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 5.700 recensioni)

💡Suggerimento: configura gli agenti AI in ClickUp per creare, aggiornare o inviare promemoria automatici per gli eventi e le attività del calendario in base a determinati trigger (come data di scadenza, nuovi incarichi o modifiche al tuo programma). In questo modo ridurrai il lavoro richiesto. Gli agenti possono anche rispondere alle domande relative alla pianificazione nei canali di chat (ad esempio, "Quali riunioni ho oggi?"), pubblicare aggiornamenti o persino intraprendere azioni, come riprogrammare eventi o avvisare i membri del team, in base alle tue istruzioni.

7. HubSpot riunioni (ideale per integrare la pianificazione nel flusso di lavoro del tuo CRM)

HubSpot Meetings consente ai team commerciali di generare link per riunioni in diversi scenari, come incontri individuali, sessioni di gruppo o eventi a rotazione.

Il widget calendario personale integrato in questo strumento per riunioni online ti consente di inserire un modulo di prenotazione direttamente sul tuo sito web, permettendo ai client di pianificare le riunioni senza dover navigare altrove.

Inoltre, i risultati automatici delle riunioni garantiscono che i follow-up avvengano senza sforzo, registrando i risultati delle riunioni e triggerando i flussi di lavoro, riducendo l'inserimento manuale dei dati e mantenendo allineati i team commerciali e del supporto.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot riunioni

Personalizza le pagine di pianificazione con intervalli di tempo specifici, tempi di buffer e durata variabile degli appuntamenti

Adattamento automatico alle differenze di fuso orario, con visualizzazione degli orari disponibili per le riunioni nel fuso orario locale del contatto

Automatizza il processo di vendita registrando le riunioni in HubSpot CRM, triggerando attività di follow-up e aggiornando le fasi delle trattative senza inserimenti manuali

Limite di HubSpot riunioni

Questa app per la pianificazione delle riunioni offre meno opzioni per il design della pagina di prenotazione e non dispone di opzioni di personalizzazione estese

Lo strumento fa parte di un ecosistema CRM ampio e complesso, che può risultare opprimente per gli utenti che hanno solo bisogno di un semplice strumento di pianificazione

Prezzi di HubSpot riunioni

piano Free

Sales Hub Starter: 20 $ al mese per utente

Sales Hub Professional: 100 $ al mese per utente

Sales Hub Enterprise: 150 $ al mese per utente

🔖 Nota: HubSpot Meetings fa parte di HubSpot Sales Hub e il suo prezzo è legato a quel prodotto.

Valutazioni e recensioni di HubSpot riunioni

G2: 4. 4/5 (oltre 12.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

8. Bookafy (ideale per l'automazione delle prenotazioni, dei pagamenti e dei promemoria)

Bookafy rende la pianificazione facile ed efficiente, sia che tu gestisca un piccolo team o una grande azienda.

Grazie all'assegnazione basata sulle competenze e al round-robin, gli appuntamenti vengono assegnati al membro del team più adatto in base alla sua esperienza o con distribuzione uniforme per mantenere equilibrato il carico di lavoro.

Puoi anche impostare dei limiti per le riunioni, in modo che nessuno sia oberato di impegni o si senta sopraffatto. Inoltre, puoi impostare dei tempi di preparazione prima degli appuntamenti di lavoro, dando al tuo team il tempo sufficiente per prepararsi ed evitando la fretta dell'ultimo minuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bookafy

Imposta fino a due promemoria automatici prima di una riunione e richiedi recensioni dopo la sessione per migliorare il coinvolgimento dei client

Integra Bookafy con i tuoi sistemi utilizzando API e webhook per automatizzare i flussi di lavoro

Sincronizzazione bidirezionale con i calendari Google, Outlook, Exchange e iCloud

Incorpora un widget di prenotazione direttamente in qualsiasi sito web come iframe o pop-up

Aggiungi elementi di branding personalizzati come loghi, colori, modelli di email e un dominio (URL personalizzato) per creare un tocco personale

Limiti di Bookafy

A differenza delle app di calendario basate sull'IA che consentono di risparmiare tempo, Bookafy non ottimizza automaticamente la pianificazione in base alle abitudini o al carico di lavoro degli utenti. Ciò significa che devi affidarti esclusivamente all'approvazione manuale per la selezione delle fasce orarie

Prezzi di Bookafy

*piano Free

Piano Pro: 9 $ al mese per utente

Piano Pro+: 13 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Bookafy

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bookafy?

Ecco una recensione di Capterra:

Uso Bookafy da un anno e ne sono molto soddisfatto. Bookafy è conveniente, facile da usare e il suo software è in costante miglioramento.

Uso Bookafy da un anno e ne sono molto soddisfatto. Bookafy è conveniente, facile da usare e il suo software è in costante miglioramento.

📚 Leggi anche: Il miglior software gratis per project management

9. Setmore (ideale per consentire ai client di prenotare appuntamenti online)

Setmore ti consente di controllare la tua disponibilità con opzioni di prenotazione pubbliche e private: lascia che chiunque possa prenotare liberamente o approva gli appuntamenti manualmente.

Per i team, gli accessi del personale con accesso basato sui ruoli assicurano che tutti possano gestire il proprio programma senza interferire con le impostazioni aziendali.

Inoltre, puoi consentire ai client di pianificare gli eventi direttamente da Instagram, Facebook o dal tuo sito web, in modo che possano fissare un appuntamento senza complicazioni. E con le Shoutout pagine che mostrano automaticamente le recensioni dei client, i nuovi clienti ottengono una prova sociale immediata proprio prima del processo di prenotazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Setmore

Personalizza i promemoria SMS con i nomi dei client, i dettagli degli appuntamenti e messaggi personalizzati per tenere sotto controllo le prenotazioni

Gestisci gli orari del personale e un elenco digitale dei clienti (rolodex) da un'unica dashboard

Analizza il traffico delle prenotazioni collegando Google Analytics alla tua pagina di pianificazione e con il monitoraggio del comportamento dei visitatori

Guida i client dopo la prenotazione con un URL di richiamata, indirizzandoli a una pagina di ringraziamento, a un modulo di feedback o a qualsiasi link personalizzato per un ulteriore coinvolgimento

Accetta pagamenti online per i tuoi servizi

Limiti di Setmore

Questo strumento di prenotazione appuntamenti non consente di impostare servizi specifici in giorni o orari specifici

Alcuni utenti dicono che non c'è la possibilità di ricevere un pagamento parziale in anticipo

Prezzi di Setmore

Free

Pro: 12 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Setmore

G2 : 4,5/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Setmore?

Ecco una recensione su G2:

Setmore è un'ottima piattaforma per la pianificazione degli appuntamenti, che utilizziamo per prenotare gli appuntamenti di psicologia. È intuitiva, facile da usare, gratis e offre un eccellente supporto tecnico, veloce ed efficace.

Setmore è un'ottima piattaforma per la pianificazione degli appuntamenti, che utilizziamo per prenotare gli appuntamenti di psicologia. È intuitiva, facile da usare, gratis e offre un eccellente supporto tecnico, veloce ed efficace.

10. Zoho Bookings (ideale per riunioni video sicure con pianificazione integrata)

Con il portale self-service di Zoho Bookings, i client possono prenotare, riprogrammare o cancellare le riunioni in modo indipendente.

Per le aziende che offrono più servizi o operano in più posizioni, è possibile impostare pagine di prenotazione separate per ogni membro del personale, servizio o sito, in modo da mantenere organizzata la pianificazione.

La piattaforma include anche la prenotazione delle risorse, che centralizza la gestione delle sale e delle attrezzature per evitare doppie prenotazioni. Nel backend, flussi di lavoro personalizzati e automazione si occupano dei promemoria, degli aggiornamenti CRM e della fatturazione, riducendo la necessità di follow-up manuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Bookings

Imposta la disponibilità specifica per diversi tipi di riunioni, inclusi orari speciali o blocchi di indisponibilità

Personalizza le pagine di prenotazione con il white labeling e utilizza un dominio personalizzato

Si integra perfettamente con la suite Zoho One, inclusi Zoho CRM e Zoho riunioni

Consenti a più client di prenotare la stessa sessione con l'impostazione di un numero totale di postazioni disponibili

Raccogli i dettagli chiave dai client al momento della prenotazione con campi personalizzati, in modo da avere tutte le informazioni necessarie prima dell'appuntamento

Limiti di Zoho Bookings

L'interfaccia di Zoho può sembrare disordinata e meno intuitiva rispetto a quella dei concorrenti

Prezzi di Zoho Bookings

*piano Free

Piano base: 6 $ al mese per utente

Piano Premium: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Bookings

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

