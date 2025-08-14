I 10 migliori strumenti di gestione dell'ambito per team nel 2025

Scope creep. Queste due parole possono trasformare un progetto ben pianificato in un disastro. Quello che era iniziato come un progetto con obiettivi chiari spesso si trasforma in un elenco infinito di modifiche. Le scadenze non vengono rispettate e il team si sente sopraffatto.
Con team ibridi e aspettative elevate da parte degli stakeholder, è essenziale rimanere in linea con gli obiettivi. Tuttavia, senza gli strumenti giusti, i requisiti passano inosservati e i team finiscono per lavorare straordinariamente solo per recuperare il ritardo.
Per aiutarti a mantenere il controllo, abbiamo creato un elenco dei migliori strumenti di gestione dell'ambito. Questi strumenti aiutano i team a creare una dichiarazione centralizzata dell'ambito del progetto, a prevenire lo scope creep e a rimanere in linea con gli obiettivi dall'inizio alla fine. 🚀
Che cos'è lo scope creep?
Lo scope creep è l'espansione graduale e incontrollata degli obiettivi, delle attività o dei risultati finali di un progetto senza corrispondenti adeguamenti in termini di tempo, budget o risorse. Si verifica spesso quando vengono aggiunte nuove funzionalità/funzioni o richieste senza passare attraverso un processo di approvazione formale. Una gestione efficace e proattiva dello scope del progetto tiene a bada lo scope creep.
I migliori strumenti di gestione dell'ambito in sintesi
Ecco un rapido confronto delle funzionalità/funzioni chiave e delle strutture dei prezzi dei migliori strumenti.
|Nome dello strumento
|Funzionalità/funzioni chiave
|Ideale per
|Prezzi*
|ClickUp
|ClickUp Brain, agenti IA, collaborazione in team, modelli, oltre 15 viste personalizzate, dashboard in tempo reale, automazione dei flussi di lavoro
|Dalle startup alle grandi aziende alla ricerca di una piattaforma all-in-one per la gestione dei progetti e della produttività
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|Jira
|Vista pianificazione, tabella ambito, filtri, query personalizzate, viste attività, IA Atlassian
|Team tecnici, sviluppatori e aziende di software di medie e grandi dimensioni che necessitano di project management Agile e monitoraggio dei problemi
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8,60 $ al mese per utente
|Asana
|Visualizzazioni multiple, IA Asana, etichette e campi personalizzati, automazione delle attività, report
|Piccole e medie imprese e team interfunzionali alla ricerca di uno strumento per la gestione del lavoro e il coordinamento delle attività
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $13,49 al mese per utente
|Smartsheet
|WBS, report di roll-up, analisi del percorso critico, assistenza IA, modelli
|Aziende di medie e grandi dimensioni con processi strutturati e ricchi di dati per la gestione di progetti e risorse in stile foglio di calcolo
|Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente
|Wrike
|Avvisi automatici, flussi di lavoro di approvazione, grafici Gantt, bacheche Kanban
|Team di medie dimensioni alla ricerca di un software per la gestione dei progetti e del lavoro con funzionalità avanzate di reportistica
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10 al mese per utente
|Monday. com
|Bacheche con codici colore, grafici Gantt, assistenza IA, automazione, flussi di lavoro flessibili
|Dalle PMI alle grandi aziende alla ricerca di una piattaforma visiva per la gestione dei progetti e dei flussi di lavoro
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente
|Microsoft Project
|Cronologia delle attività, viste, griglie, bacheche Kanban, monitoraggio dello stato dei progetti, Copilot, ecosistema Microsoft
|Aziende e PMO con project manager certificati alla ricerca di uno strumento avanzato per la pianificazione e la programmazione dei progetti
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10 al mese per utente
|Lavoro di squadra
|Moduli personalizzabili, impostazioni sulla privacy, flussi di lavoro di approvazione, monitoraggio del tempo, assistenza IA
|Agenzie e team di assistenza clienti che necessitano di una piattaforma di project management incentrata sul cliente e sul servizio
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $13,99 al mese per utente
|Basecamp
|Grafici Hill, controllo delle missioni, strumenti di comunicazione per team, elenchi di cose da fare raggruppati
|Piccoli team, startup e team non tecnici alla ricerca di uno strumento semplice per la collaborazione ai progetti
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $15 al mese per utente
|OpenProject
|Vista Elenco, analisi EVA, bacheche principali-secondarie, assistenza IA
|Agenzie governative, organizzazioni no profit e team esperti di tecnologia alla ricerca di software open source per il project management
|Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $7,25 al mese per utente
📚 Per saperne di più: Che cos'è la gestione del cambiamento? 3 fasi per una transizione senza intoppi
Come scegliere lo strumento di gestione dell'ambito giusto
Il miglior strumento di gestione dell'ambito di progetto deve essere in linea con la complessità del tuo progetto e adattarsi ai flussi di lavoro della tua organizzazione, consentendo al contempo una gestione efficace dell'ambito.
Ecco cosa può fare per te:
- Struttura di suddivisione del lavoro: Aiuta a creare una struttura di suddivisione del lavoro (WBS) per dividere i progetti in componenti più piccoli e gestibili, facilitando l'assegnazione e il monitoraggio dei risultati finali
- Gestione delle modifiche e dei rischi: Supporta flussi di lavoro integrati per le richieste di modifica e valuta i rischi prima che influenzino i tuoi piani
- Collaborazione in tempo reale: offre funzionalità/funzioni quali commenti, notifiche e condivisione di documenti, per mantenere sincronizzato il team di progetto
- Flussi di lavoro personalizzabili: consentono di dare forma al processo in base alle esigenze specifiche del progetto, anziché imporre un approccio rigido e standardizzato
- Report e dashboard: Fornisce reportistica avanzata e dashboard per monitorare lo stato dell'ambito e identificare tempestivamente eventuali colli di bottiglia
- Autorizzazioni e gestione dei ruoli: Consente di controllare chi può accedere o modificare gli elementi dell'ambito
📖 Per saperne di più: Scopri come creare e gestire una baseline di ambito nel project management per mantenere i tuoi progetti in linea con gli obiettivi.
I migliori strumenti per gestire l'ambito dei progetti
Di seguito abbiamo compilato un elenco dei migliori strumenti di gestione dell'ambito che puoi utilizzare:
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
1. ClickUp (Ideale per la gestione dell'ambito basata su IA con assistenza agile)
ClickUp è una piattaforma ricca di funzionalità che aiuta i team a pianificare ed eseguire progetti con facilità e completa visibilità.
Con la gestione delle attività basata sull'IA e l'automazione integrata, puoi gestire efficacemente l'ambito, definire aspettative chiare con le parti interessate al progetto, delineare come verranno gestiti i cambiamenti e garantire che eventuali adeguamenti siano sottoposti a un'adeguata revisione.
Con il software di project management di ClickUp, i team possono suddividere i progetti in fasi, attività, attività secondarie e sprint gestibili per una pianificazione e un'esecuzione strutturate.
Per controllare efficacemente l'ambito del progetto, puoi aggiungere ulteriori dettagli a ciascuna attività utilizzando campi personalizzati che si adattano al tuo flusso di lavoro e classificare i risultati finali del progetto in base alla priorità o al reparto.
Sfrutta l'IA per un monitoraggio e un controllo accurati
L'assistente IA integrato, ClickUp Brain, collega attività, documenti, persone e conoscenze in un unico posto. Semplifica la gestione dell'ambito di progetto per i project manager con:
- Risposte immediate alle domande relative all'ambito di applicazione grazie alla ricerca basata sull'IA e agli assistenti IA in tutta l'area di lavoro
- Rilevamento delle modifiche all'ambito tramite segnalazione di nuove attività o requisiti che potrebbero influire sull'ambito originale
- Aggiornamenti automatici sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle modifiche dell'ambito di applicazione alle parti interessate
- Analisi dell'impatto per valutare rapidamente in che modo le modifiche proposte influiscono sulle sequenze, sulle risorse e sui risultati finali
Semplifica e standardizza con modelli personalizzabili
I modelli dedicati all'ambito del progetto di ClickUp forniscono un quadro chiaro per definire fin dall'inizio i confini del progetto, i risultati finali, le sequenze e le responsabilità. Ciò consente di definire le aspettative, mantenere tutti sulla stessa pagina e facilitare la collaborazione.
Ad esempio, il modello Scope of Work di ClickUp delinea il piano di comunicazione, il processo di gestione delle modifiche, i dettagli del budget e i passaggi di approvazione necessari per garantire l'esito positivo del progetto.
- Definisci chiaramente le attività specifiche, i risultati finali con i relativi titolari e gli esiti attesi dal progetto per evitare qualsiasi disallineamento in merito all'ambito
- Stabilisci la sequenza temporale e le attività cardine, fornendo una tabella di marcia chiara ed evitando l'aggiunta di nuove attività in un secondo momento
- Evidenzia eventuali limiti relativi a risorse, budget, ecc. e ciò che non è incluso nell'ambito
- Personalizzalo con campi personalizzati e stati personalizzati in modo da poter monitorare il progetto a modo tuo
Allo stesso modo, il modello di piano di gestione dell'ambito di ClickUp definisce gli obiettivi del progetto durante la fase di pianificazione e delinea i controlli utilizzati per gestire i cambiamenti durante il ciclo di vita del progetto.
- Delinea il problema che il progetto mira a risolvere, le opportunità che presenta e gli obiettivi che intende raggiungere
- Definisci cosa rientra nell'ambito e cosa no, per garantire che tutti i soggetti coinvolti comprendano i confini del progetto
- Condividi con le parti interessate chiave per la revisione e l'approvazione tramite un link sicuro
Questo documento è un accordo condiviso per mantenere il progetto focalizzato, in linea con gli obiettivi e privo di sorprese.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Viste multiple: visualizza le attività a modo tuo con oltre 15 viste personalizzate, come Elenco, Bacheca, Gantt e Calendario per ogni flusso di lavoro
- Collaborazione in tempo reale: Lavora insieme ai team e alle parti interessate per pianificare e monitorare collettivamente i progetti utilizzando strumenti di collaborazione in tempo reale come ClickUp Docs e lavagne online
- Chat contestualizzata: mantieni tutti allineati con le conversazioni che avvengono proprio dove si svolge il lavoro, con ClickUp Chat
- Monitoraggio degli obiettivi: Imposta obiettivi chiari per i tuoi progetti in ClickUp Obiettivi, suddividili in traguardi misurabili e monitora lo stato in tempo reale
- Reportistica: crea report personalizzati che mostrano tutto, dalle prestazioni delle campagne alle ore fatturabili con i dashboard di ClickUp
Vuoi eliminare la confusione sulle priorità, lo stato di avanzamento o le responsabilità? Guarda questo video per scoprire come creare una dashboard condivisibile che fornisce a team e client una panoramica chiara dello stato senza inviare lunghi report di aggiornamento.
Limiti di ClickUp
- Funzionalità/funzioni avanzate o flussi di lavoro più complessi richiedono un periodo di apprendimento
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Ecco una recensione di G2:
Ogni campagna, escalation, miglioramento di processo e attività è conservata in un unico posto, collegata tramite viste personalizzate, automazioni, documenti e dashboard. Sostituisce fogli di calcolo sparsi, thread Slack infiniti e strumenti isolati. Posso monitorare facilmente la titolarità delle attività, le prestazioni SLA e i flussi di lavoro interfunzionali senza uscire dalla piattaforma. In poche parole, ClickUp mi offre visibilità e controllo completi su più team e funzioni.
Ogni campagna, escalation, miglioramento di processo e attività è conservata in un unico posto, collegata tramite viste personalizzate, automazioni, documenti e dashboard. Sostituisce fogli di calcolo sparsi, thread Slack infiniti e strumenti isolati. Posso monitorare facilmente la titolarità delle attività, le prestazioni SLA e i flussi di lavoro interfunzionali senza uscire dalla piattaforma. In poche parole, ClickUp mi offre visibilità e controllo completi su più team e funzioni.
2. Jira (Il migliore per il project management agile)
Jira è uno strumento di gestione dell'ambito che aiuta i team a pianificare, monitorare e gestire semplici elenchi di attività fino a complessi progetti di sviluppo software Agile.
Le viste dell'ambito offrono una panoramica del lavoro nel tuo piano. Ad esempio, la vista Pianificazione mostra una roadmap visiva di tutte le attività, mentre la vista Tabella dell'ambito funziona come un elenco delle cose da fare. Puoi visualizzare tutte le informazioni attraverso epiche, storie e attività secondarie, rendendo più facile definire ciò che deve essere fatto e ciò che può aspettare.
I filtri e le query personalizzate aiutano a regolare l'ambito di un progetto e a monitorare in qualsiasi momento ciò che rientra o meno nell'ambito.
Le migliori funzionalità/funzioni di Jira
- Assegna le priorità e gestisci il backlog del progetto per garantire che il team stia lavorando sugli elementi più importanti
- Automatizza i flussi di lavoro comuni con Atlassian IA
- Monitora lo stato di avanzamento utilizzando metodologie come Scrum, Kanban o un modello ibrido che si adatta al flusso di lavoro del tuo team
- Gestisci le dipendenze delle attività comprendendo l'ordine delle attività, identificando i colli di bottiglia e prevenendo i ritardi
- Personalizza le visualizzazioni delle attività per monitorarle e ottimizzare i flussi di lavoro con la frequenza di distribuzione e la durata del ciclo
- Genera report dettagliati e dashboard per mantenere la visibilità sullo stato del progetto
Limiti di Jira
- Può essere complesso da impostare e configurare, soprattutto per i team non tecnici
- Il filtraggio può essere complicato, rendendo difficile trovare esattamente ciò che desideri
Prezzi di Jira
- Free
- Standard: 8,60 $ al mese per utente
- Premium: 17 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Jira
- G2: 4,3/5 (oltre 6.600 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 15.200 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di JIRA?
Ecco una recensione di G2:
La cosa più utile di Jira è la sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze di project management. Supporta una reportistica dettagliata e integrazioni con molti strumenti di terze parti, oltre a garantire la responsabilità attraverso un'assegnazione chiara delle attività e il monitoraggio.
La cosa più utile di Jira è la sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze di project management. Supporta una reportistica dettagliata e integrazioni con molti strumenti di terze parti, oltre a garantire la responsabilità attraverso l'assegnazione chiara delle attività e il monitoraggio.
📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Jira per team agili
3. Asana (ideale per la gestione dei flussi di lavoro e il monitoraggio delle attività)
Asana è un software di project management che offre strumenti avanzati di pianificazione che ti aiutano ad allocare le risorse, controllare gli elementi in azione, monitorare lo stato di avanzamento e gestire i progetti.
Con modelli di progetto e campi personalizzabili, puoi suddividere tutti i dettagli in modo che tutti sappiano cosa è incluso e cosa è escluso dall'ambito. Quando devi apportare modifiche, puoi utilizzare le dipendenze delle attività e i flussi di lavoro di approvazione integrati per rivederle e controllarle.
Tieni traccia di ogni richiesta di modifica, ottieni l'approvazione e verifica in modo efficace nell'ambito della gestione dello scope creep.
Le migliori funzionalità/funzioni di Asana
- Dividi il lavoro in attività gestibili con informazioni su titolari, date di scadenza e priorità
- Visualizza il lavoro in diversi formati, come elenchi, calendari, grafici Gantt o bacheche Kanban
- Comunica e collabora con i membri del team direttamente all'interno delle attività
- Aggiungi etichette e campi personalizzati per ordinare, filtrare e creare report automaticamente
- Automatizza le attività di routine e i flussi di lavoro per risparmiare tempo e ridurre gli errori
- Sfrutta l'IA di Asana per creare aggiornamenti di stato e identificare i rischi dei progetti
Limiti di Asana
- Capacità limitata di ricerca all'interno di campi specifici, come commenti o descrizioni
Prezzi di Asana
- Personale: 0 $
- Starter: 13,49 $ al mese per utente
- Avanzato: 30,49 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
- Enterprise+: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Asana
- G2: 4,4/5 (oltre 12.200 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 13.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Asana?
Ecco una recensione di G2:
Mi piace molto usare l'app Asana. Il processo di configurazione di un progetto è stato piuttosto semplice; i modelli sono utili. I modelli di attività hanno reso la vita ancora più facile. Mi piacciono le regole e i flussi di lavoro che posso impostare, che hanno reso l'automazione di alcune attività davvero facile da usare.
Mi piace molto usare l'app Asana. Il processo di configurazione di un progetto è stato piuttosto semplice; i modelli sono utili. I modelli di attività hanno reso la vita ancora più facile. Mi piacciono le regole e i flussi di lavoro che posso impostare, che hanno reso l'automazione di alcune attività davvero facile da usare.
📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Asana
📮 Approfondimento ClickUp: Pensi che il tuo elenco delle cose da fare funzioni? Ripensaci. Il nostro sondaggio mostra che il 76% dei professionisti utilizza un proprio sistema di prioritizzazione per la gestione delle attività. Tuttavia, una recente ricerca conferma che il 65% dei lavoratori tende a concentrarsi su attività facili da portare a termine piuttosto che su attività di alto valore senza un'efficace prioritizzazione.
Le priorità delle attività di ClickUp trasformano il modo in cui visualizzi e affronti progetti complessi, evidenziando facilmente le attività critiche. Con i flussi di lavoro basati sull'IA di ClickUp e i flag di priorità personalizzati, saprai sempre cosa affrontare per primo.
4. Smartsheet (ideale per la gestione del lavoro in stile foglio di calcolo)
Smartsheet consente ai team di definire chiaramente l'ambito del progetto creando un piano dettagliato con attività, attività secondarie, dipendenze e scadenze disposte in una vista a griglia.
La sua libreria di modelli di ambito di progetto già pronti aiuta i team a documentare l'ambito del progetto, i risultati finali, le sequenze e le esclusioni in un formato strutturato. I report di riepilogo forniscono viste consolidate dello stato dell'ambito, dell'avanzamento dei risultati finali e delle metriche chiave in più progetti.
Lo strumento aiuta inoltre i team a visualizzare le dipendenze e a misurare lo stato di avanzamento rispetto alla linea di base del progetto utilizzando grafici Gantt e analisi del percorso critico. In questo modo è più facile vedere come le modifiche dell'ambito influiscono sulle sequenze o sull'allocazione delle risorse.
Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet
- Centralizza i file e le conversazioni relativi ai progetti allegandoli direttamente alle attività
- Ottieni il controllo delle versioni e i commenti a livello di riga per i documenti, i commenti e le approvazioni dei progetti
- Automatizza i processi e i flussi di lavoro per stare al passo con i cambiamenti e richiedere approvazioni
- Utilizza una visualizzazione dinamica per filtrare dati specifici che altri potranno visualizzare e modificare
- Monitora lo stato di avanzamento e le metriche chiave in tempo reale con dashboard e report personalizzabili
- Estrai informazioni chiave, genera formule e automatizza la creazione di contenuti con l'assistenza IA
Limiti di Smartsheet
- Mancano strumenti di comunicazione integrati e l'app mobile ha funzionalità limitate
- L'interfaccia simile a un foglio di calcolo, sebbene familiare, può diventare macchinosa per la gestione di progetti molto grandi e complessi
Prezzi di Smartsheet
- Pro: 12 $ al mese per utente
- Business: 24 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
- Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Smartsheet
- G2: 4,4/5 (oltre 19.000 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 3400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?
Ecco una recensione di G2:
La mia azienda utilizza Smartsheet per archiviare informazioni utili, dai prezzi del carburante alle richieste IT, fino al monitoraggio dello stato di avanzamento delle conversioni dei negozi. Non c'è davvero alcun limite al numero di modi in cui Smartsheet può essere d'aiuto. È possibile creare flussi di lavoro e automazioni per risparmiarsi tutte le email di follow-up. Conserva tutte le informazioni in un unico posto accessibile a tutta la nostra azienda e fornisce aggiornamenti in tempo reale a tutti i reparti.
La mia azienda utilizza Smartsheet per archiviare informazioni utili, dai prezzi del carburante alle richieste IT, fino al monitoraggio dello stato di avanzamento delle conversioni dei negozi. Non c'è davvero alcun limite al numero di modi in cui Smartsheet può essere d'aiuto. È possibile creare flussi di lavoro e automazioni per risparmiarsi tutte le email di follow-up. Tutte le informazioni sono conservate in un unico posto, accessibile a tutta la nostra azienda, e si ottengono aggiornamenti in tempo reale in tutti i reparti.
📚 Per saperne di più: Migliori alternative e concorrenti di Smartsheet
5. Wrike (Ideale per standardizzare l'acquisizione del lavoro)
Wrike utilizza l'IA per migliorare il tuo piano di gestione dell'ambito identificando i potenziali rischi, evidenziando le aree di miglioramento e suggerendo regole di automazione per garantire che i progetti rimangano nell'ambito previsto.
Robusti strumenti di monitoraggio come i grafici di Gantt e le bacheche Kanban aiutano i team a visualizzare lo stato di avanzamento rispetto alla linea di base originale, rendendo semplice individuare eventuali cambiamenti o ritardi imprevisti prima che sfuggano di mano.
I moduli di richiesta personalizzati di Wrike sono utili per standardizzare l'acquisizione di nuovi lavori. Ciò consente di controllare l'ambito garantendo che tutte le nuove richieste siano sottoposte a un processo formale di revisione e approvazione prima di essere aggiunte al progetto.
Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike
- Assegna tag incrociati ai team per aiutarli a visualizzare le attività dei loro progetti
- Collabora con i membri del team tramite commenti specifici sulle attività e modifiche in tempo reale
- Visualizza i programmi e le dipendenze dei progetti con grafici Gantt interattivi
- Registra le modifiche e crea una traccia verificabile per garantire la trasparenza
- Utilizza l'IA per segnalare i rischi relativi all'ambito, come ritardi e sovraccarico delle risorse
Limiti di Wrike
- La versione mobile presenta alcune funzionalità in meno rispetto all'app desktop
- Può essere più costoso per i team di grandi dimensioni rispetto ad altre alternative a Wrike
Prezzi di Wrike
- Gratis: 0
- Team: 10 $ al mese per utente
- Business: 25 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
- Pinnacle: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Wrike
- G2: 4,2/5 (oltre 4.000 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?
Ecco una recensione di G2:
Apprezzo molto il modo in cui Wrike aiuta il nostro team a rimanere allineato su più progetti e scadenze. Le dashboard personalizzabili e le viste delle attività rendono facile vedere chi sta lavorando su cosa, mentre gli strumenti di collaborazione integrati (come i commenti e la condivisione dei file) riducono la necessità di interminabili thread di email.
Apprezzo molto il modo in cui Wrike aiuta il nostro team a rimanere allineato su più progetti e scadenze. Le dashboard personalizzabili e le viste delle attività rendono facile vedere chi sta lavorando su cosa, mentre gli strumenti di collaborazione integrati (come i commenti e la condivisione dei file) riducono la necessità di interminabili thread di email.
📚 Per saperne di più: Principali KPI e metriche per il monitoraggio della gestione del cambiamento
6. Monday. com (Ideale per semplificare i flussi di lavoro e migliorare la visibilità)
Monday. com aiuta i team a definire, documentare e gestire l'ambito del progetto con chiarezza, delineando gli obiettivi, i risultati finali, le esclusioni, i vincoli, le ipotesi, l'analisi degli stakeholder e le sequenze temporali.
Puoi convertire gli elementi dell'ambito in bacheche personalizzabili, consentendo ai team di assegnare titolari, impostare date di scadenza, monitorare lo stato e visualizzare lo stato di avanzamento utilizzando più viste, tra cui Kanban, Gantt e Sequenza.
Le dashboard personalizzabili raccolgono le informazioni da più bacheche di progetto in un'unica vista dettagliata, consentendo ai manager di monitorare lo stato di avanzamento, tracciare i KPI e individuare potenziali scostamenti dall'ambito e sforamenti del budget prima che diventino un problema.
Aiuta a prevenire il gold plating assicurando che tutto il lavoro sia rigorosamente allineato con l'ambito del progetto documentato e che qualsiasi modifica o aggiunta richieda un'approvazione formale.
Monday. com migliori funzionalità/funzioni
- Visualizza i programmi e identifica le attività cardine utilizzando i grafici di Gantt
- Definisci i problemi, stabilisci gli obiettivi e visualizzali utilizzando modelli di piani di progetto
- Personalizza tutto facilmente, dalle bacheche con codici colore ai flussi di lavoro flessibili
- Automatizza le attività di routine e le notifiche per semplificare i flussi di lavoro e la comunicazione
- Collabora aggiungendo commenti, file e aggiornamenti direttamente nel contesto di ciascuna attività
- Automatizza le attività e crea attività e flussi di lavoro utilizzando l'assistenza IA
Limiti di Monday.com
- Alcune funzionalità/funzioni richiedono una configurazione avanzata per funzionare in modo efficiente, il che può rallentare l'inserimento di nuovi collaboratori
Prezzi di Monday.com
- Gratis (fino a 2 utenti)
- Base: 12 $ al mese per utente
- Standard: 14 $ al mese per utente
- Pro: 24 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Monday.com
- G2: 4,7/5 (oltre 13.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?
Ecco una recensione di G2:
Mi piace la possibilità di personalizzare le bacheche e le automazioni, che rende facile adattare il sistema al nostro flusso di lavoro. Le integrazioni con strumenti come Slack e Google Drive sono perfette.
Mi piace la possibilità di personalizzare le bacheche e le automazioni, che rende facile adattare il sistema al nostro flusso di lavoro. Le integrazioni con strumenti come Slack e Google Drive sono perfette.
📚 Per saperne di più: Migliori alternative e concorrenti di monday.com
7. Microsoft Project (ideale per la pianificazione di progetti a livello aziendale)
Microsoft Project è un software di pianificazione che fornisce un'area di lavoro centralizzata per la gestione di progetti, attività ed elenchi di cose da fare nelle app Microsoft 365. Offre funzionalità/funzioni quali pianificazione agile degli sprint, campi personalizzati e cronologia delle attività.
Il punto di forza principale di Microsoft Project nella gestione dell'ambito risiede nelle sue rigorose funzionalità di pianificazione e monitoraggio. Una volta impostato il piano iniziale (la baseline dell'ambito), è possibile identificare facilmente qualsiasi deviazione confrontando lo stato attuale con il piano.
Inoltre, l'IA di Copilot può aiutare a generare piani di progetto, identificare i costi aggiuntivi e i rischi, redigere rapporti sullo stato di avanzamento e suggerire obiettivi in base all'ambito di un progetto.
Lo strumento ha un layout intuitivo con viste come La mia giornata, Le mie attività e I miei piani, così saprai sempre su cosa concentrarti. Puoi mappare i progetti con viste come grafici Gantt, griglie e bacheche Kanban.
Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Project
- Sviluppa una struttura dettagliata di suddivisione del lavoro (WBS) per definire meticolosamente l'ambito
- Gestisci le dipendenze tra attività complesse e identifica il percorso critico del progetto
- Utilizza modelli per creare piani e scegli viste come elenchi, bacheche e sequenze temporali
- Visualizza lo stato di avanzamento, il budget del progetto e l'allocazione delle risorse con dashboard e report in tempo reale
- Crea bucket e attività in base ai tuoi obiettivi di pianificazione
- Genera report personalizzabili approfonditi per analizzare le prestazioni e lo stato di salute dei progetti
- Integrazione nativa con altre applicazioni Microsoft come Teams e Power BI per una collaborazione e una reportistica migliorate
Limiti di Microsoft Project
- Opzioni di personalizzazione limitate, mancanza di flessibilità e potenziali difficoltà di integrazione con altri sistemi
- Il software è costoso, il che può rappresentare un ostacolo per le organizzazioni o i team più piccoli
Prezzi di Microsoft Project
- Microsoft Planner: Gratis
- Piano Planner 1: 10 $ al mese per utente
- Planner e Project Plan 3: 30 $ al mese per utente
- Planner e Project Plan 5: 55 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Microsoft Project
- G2: 4,0/5 (oltre 1.000 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Project?
Ecco una recensione di G2:
La loro funzionalità/funzione di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: sequenza visiva (grafici Gantt) e monitoraggio delle dipendenze, che ci aiutano a monitorare lo stato di avanzamento del progetto.
La loro funzionalità/funzione di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: sequenza visiva (grafici Gantt) e monitoraggio delle dipendenze, che ci aiutano a monitorare lo stato di avanzamento del progetto.
📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Microsoft Project per il 2025 (gratuite e a pagamento)
8. Teamwork (ideale per la gestione dei progetti e la reportistica)
Teamwork è una piattaforma completa di project management creata per gestire il lavoro dei client, rendendola particolarmente adatta alla gestione dell'ambito dei progetti.
Semplifica il processo di gestione dell'ambito consentendoti di definire obiettivi e punti di controllo. Puoi anche impostare attività cardine, monitorare lo stato di avanzamento del progetto e offrire ai client visibilità in tempo reale in ogni fase del progetto.
Utilizzando moduli personalizzabili, puoi raccogliere richieste e feedback, che vengono automaticamente convertiti in attività concrete. Grazie alle autorizzazioni flessibili e alle impostazioni sulla privacy, i team possono consentire ai client di collaborare direttamente, mantenendo il controllo su ciò che vedono.
Teamwork IA aiuta i team a sintetizzare le informazioni, ottenere rapidamente informazioni dettagliate sulle capacità e compilare automaticamente i registri delle spese.
Le migliori funzionalità/funzioni per il lavoro di squadra
- Visualizza tutte le attività per avere un quadro del carico di lavoro del tuo team
- Monitora accuratamente il tempo a livello di attività per controllare il lavoro richiesto e il budget
- Standardizza la configurazione dei progetti con modelli riutilizzabili per progetti ed elenchi di attività
- Utilizza le sezioni comprimibili per ingrandire o ridurre i progetti di alto livello e visualizzare le attività secondarie dettagliate
- Semplifica la revisione e l'approvazione da parte dei client gestendo tutto, dalle bozze iniziali alle revisioni fino all'approvazione finale, in un unico posto
Limiti del lavoro di squadra
- Alcune funzionalità/funzioni non sono disponibili o sono difficili da navigare nell'app mobile rispetto alla versione desktop
- Le prestazioni possono talvolta rallentare quando si gestisce un numero elevato di progetti contemporaneamente
Prezzi per il lavoro di squadra
- Free
- Consegna: 13,99 $ al mese per utente
- Grow: 25,99 $ al mese per utente
- Scala: 69,99 $ al mese per utente
- Enterprise+: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra
- G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork?
Ecco una recensione di G2:
Teamwork ha un'interfaccia super intuitiva; non mi sono perso in un mare di impostazioni per iniziare. Sono stato in grado di creare progetti, assegnare attività e fissare scadenze senza sentirmi come se stessi decifrando un codice segreto. Una cosa che ha davvero fatto la differenza è il modo in cui ti permette di organizzare il tuo lavoro con dipendenze e attività secondarie.
Teamwork ha un'interfaccia super intuitiva; non mi sono perso in un mare di impostazioni per iniziare. Sono stato in grado di creare progetti, assegnare attività e fissare scadenze senza sentirmi come se stessi decifrando un codice segreto. Una cosa che ha davvero fatto la differenza è il modo in cui ti permette di organizzare il tuo lavoro con dipendenze e attività secondarie.
📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti per il lavoro di squadra
9. Basecamp (Ideale per la gestione dei progetti e la collaborazione)
Basecamp è uno strumento di project management e comunicazione per team noto per la sua semplicità. Suddivide gli ambiti dei progetti in elenchi di cose da fare, in modo che tutti sappiano quali attività devono essere svolte e cosa fa parte del progetto.
Il layout chiaro e cronologico della piattaforma e gli strumenti di comunicazione sono risorse preziose per la gestione dell'ambito. La Bacheca centralizza gli annunci relativi al progetto e le discussioni sull'ambito, mentre gli Elenchi delle cose da fare consentono di assegnare e monitorare in modo chiaro risultati specifici. Il Calendario mantiene tutte le date e le scadenze chiave visibili a tutti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp
- Ottieni una panoramica di tutte le cose da fare in un unico posto per avere un quadro completo del tuo progetto
- Pianifica date importanti, attività cardine e scadenze per una visibilità completa del team
- Automatizza le domande di check-in ricorrenti per mantenere il team allineato sullo stato di avanzamento
- Utilizza Hill Charts, LineUp e Mission Control per monitorare visivamente lo stato di avanzamento
- Utilizza elenchi di attività raggruppate per ingrandire attività specifiche o ridurre la visualizzazione per una visione più ampia
Limiti di Basecamp
- Diventa difficile tenere traccia di tutto quando si passa da schede e progetti diversi
- Mancano funzionalità/funzioni avanzate di project management come grafici Gantt, monitoraggio del tempo e reportistica dettagliata, che possono essere fondamentali per progetti complessi
Prezzi di Basecamp
- Personale: Gratis
- In più: 15 $ al mese per utente
- Pro Unlimited: 299 $ al mese (fatturato annualmente)
Valutazioni e recensioni di Basecamp
- G2: 4,1/5 (oltre 5.000 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 14.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?
Ecco una recensione di G2:
Sono stato molto sollevato quando Basecamp è entrato nella mia vita lavorativa; l'interfaccia intuitiva garantisce che anche chi non ha alcuna conoscenza possa comprenderlo. Creare elenchi di cose da fare mi permette di organizzare la mia giornata, delegare il lavoro al mio team e controllare gli elementi quando sono stati completati. Spuntare quegli elementi dall'elenco è una sensazione meravigliosa!
Sono stato molto sollevato quando Basecamp è entrato nella mia vita lavorativa; l'interfaccia intuitiva garantisce che anche chi non ha alcuna conoscenza possa comprenderlo. Creare elenchi di cose da fare mi permette di organizzare la mia giornata, delegare il lavoro al mio team e controllare gli elementi quando sono stati completati. Spuntare quegli elementi dall'elenco è una sensazione meravigliosa!
📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Basecamp
10. OpenProject (Ideale per la gestione di progetti complessi)
OpenProject è un software di project management open source che aiuta i team a rimanere organizzati e sotto controllo durante tutto il ciclo di vita del progetto. Puoi facilmente raccogliere idee e definire l'ambito e i risultati finali del tuo progetto. Inoltre, puoi suddividerli in pacchetti di lavoro strutturati utilizzando una vista Elenco.
I team possono monitorare il tempo e i costi spesi per ogni pacchetto di lavoro, confrontandoli con il budget iniziale per evitare lo slittamento dell'ambito e garantire il controllo finanziario. Qualsiasi modifica all'ambito può essere gestita formalmente attraverso flussi di lavoro e aggiornamenti di stato.
Inoltre, EVA (Earned Value Analysis) consente di monitorare lo stato di avanzamento rispetto ai tempi e ai costi effettivi.
Le migliori funzionalità/funzioni di OpenProject
- Tieni traccia delle attività in modo dettagliato con descrizioni, priorità, stati e assegnatari
- Utilizza le bacheche principali e secondarie per creare e visualizzare la struttura WBS dei tuoi progetti
- Pianifica e visualizza sequenze, dipendenze e percorsi critici con i grafici di Gantt
- Condividi la roadmap del progetto con le parti interessate, richiedi feedback e crea un piano attuabile
- Genera programmi/riassunti delle riunioni con un assistente IA per catturare le decisioni chiave
Limiti di OpenProject
- Essendo uno strumento open source, la versione self-hosted richiede competenze tecniche significative per l'installazione, la configurazione e la manutenzione
- L'interfaccia utente, sebbene potente, non è moderna e intuitiva come quella di alcuni dei suoi concorrenti commerciali
Prezzi di OpenProject
- Community: Free
- Cloud Basic: 7,25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)
- Cloud Professional: 13,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)
- Cloud Premium: 19,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)
- Cloud Aziendale: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di OpenProject
- G2: 3,8/5 (oltre 20 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 180 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di OpenProject?
Ecco una recensione di G2:
OpenProject è uno strumento all-in-one con ampie funzionalità di project management. Lo strumento consente anche di gestire le sequenze temporali delle attività e di monitorare i problemi. Inoltre, i membri del team possono personalizzare il flusso di lavoro e impostare una roadmap dettagliata del progetto utilizzando la sua interfaccia intuitiva.
OpenProject è uno strumento all-in-one con ampie funzionalità di project management. Lo strumento consente anche di gestire le sequenze temporali delle attività e di monitorare i problemi. Inoltre, i membri del team possono personalizzare il flusso di lavoro e impostare una roadmap dettagliata del progetto utilizzando la sua interfaccia intuitiva.
📚 Per saperne di più: Strategie per sviluppare un piano chiaro di gestione degli stakeholder
Tieni sotto controllo lo scope creep dei progetti con ClickUp
Un controllo chiaro dell'ambito dà forma al percorso del tuo progetto. Gestendo attentamente l'ambito del progetto, non solo previeni il caos, ma crei lo spazio necessario per fornire esattamente ciò che serve, nei tempi previsti.
Con ClickUp, puoi individuare tempestivamente i problemi relativi all'ambito, cambiare direzione e garantire il corretto svolgimento del progetto. La piattaforma basata sull'intelligenza artificiale integra tutte le attività, i documenti, le conversazioni e i report del progetto in un'unica area di lavoro condivisa, rendendo la gestione dell'ambito del progetto semplice per i team.
Sei pronto a trasformare lo scope creep in controllo dello scope? Registrati su ClickUp gratis.