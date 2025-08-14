I 10 migliori strumenti di gestione dell'ambito per team nel 2025

Scope creep. Queste due parole possono trasformare un progetto ben pianificato in un disastro. Quello che era iniziato come un progetto con obiettivi chiari spesso si trasforma in un elenco infinito di modifiche. Le scadenze non vengono rispettate e il team si sente sopraffatto.

Con team ibridi e aspettative elevate da parte degli stakeholder, è essenziale rimanere in linea con gli obiettivi. Tuttavia, senza gli strumenti giusti, i requisiti passano inosservati e i team finiscono per lavorare straordinariamente solo per recuperare il ritardo.

Per aiutarti a mantenere il controllo, abbiamo creato un elenco dei migliori strumenti di gestione dell'ambito. Questi strumenti aiutano i team a creare una dichiarazione centralizzata dell'ambito del progetto, a prevenire lo scope creep e a rimanere in linea con gli obiettivi dall'inizio alla fine. 🚀

Che cos'è lo scope creep? Lo scope creep è l'espansione graduale e incontrollata degli obiettivi, delle attività o dei risultati finali di un progetto senza corrispondenti adeguamenti in termini di tempo, budget o risorse. Si verifica spesso quando vengono aggiunte nuove funzionalità/funzioni o richieste senza passare attraverso un processo di approvazione formale. Una gestione efficace e proattiva dello scope del progetto tiene a bada lo scope creep.

Ecco un rapido confronto delle funzionalità/funzioni chiave e delle strutture dei prezzi dei migliori strumenti.

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp ClickUp Brain, agenti IA, collaborazione in team, modelli, oltre 15 viste personalizzate, dashboard in tempo reale, automazione dei flussi di lavoro Dalle startup alle grandi aziende alla ricerca di una piattaforma all-in-one per la gestione dei progetti e della produttività Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Jira Vista pianificazione, tabella ambito, filtri, query personalizzate, viste attività, IA Atlassian Team tecnici, sviluppatori e aziende di software di medie e grandi dimensioni che necessitano di project management Agile e monitoraggio dei problemi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8,60 $ al mese per utente Asana Visualizzazioni multiple, IA Asana, etichette e campi personalizzati, automazione delle attività, report Piccole e medie imprese e team interfunzionali alla ricerca di uno strumento per la gestione del lavoro e il coordinamento delle attività Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $13,49 al mese per utente Smartsheet WBS, report di roll-up, analisi del percorso critico, assistenza IA, modelli Aziende di medie e grandi dimensioni con processi strutturati e ricchi di dati per la gestione di progetti e risorse in stile foglio di calcolo Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Wrike Avvisi automatici, flussi di lavoro di approvazione, grafici Gantt, bacheche Kanban Team di medie dimensioni alla ricerca di un software per la gestione dei progetti e del lavoro con funzionalità avanzate di reportistica Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10 al mese per utente Monday. com Bacheche con codici colore, grafici Gantt, assistenza IA, automazione, flussi di lavoro flessibili Dalle PMI alle grandi aziende alla ricerca di una piattaforma visiva per la gestione dei progetti e dei flussi di lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Microsoft Project Cronologia delle attività, viste, griglie, bacheche Kanban, monitoraggio dello stato dei progetti, Copilot, ecosistema Microsoft Aziende e PMO con project manager certificati alla ricerca di uno strumento avanzato per la pianificazione e la programmazione dei progetti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10 al mese per utente Lavoro di squadra Moduli personalizzabili, impostazioni sulla privacy, flussi di lavoro di approvazione, monitoraggio del tempo, assistenza IA Agenzie e team di assistenza clienti che necessitano di una piattaforma di project management incentrata sul cliente e sul servizio Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $13,99 al mese per utente Basecamp Grafici Hill, controllo delle missioni, strumenti di comunicazione per team, elenchi di cose da fare raggruppati Piccoli team, startup e team non tecnici alla ricerca di uno strumento semplice per la collaborazione ai progetti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $15 al mese per utente OpenProject Vista Elenco, analisi EVA, bacheche principali-secondarie, assistenza IA Agenzie governative, organizzazioni no profit e team esperti di tecnologia alla ricerca di software open source per il project management Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $7,25 al mese per utente

Come scegliere lo strumento di gestione dell'ambito giusto

Il miglior strumento di gestione dell'ambito di progetto deve essere in linea con la complessità del tuo progetto e adattarsi ai flussi di lavoro della tua organizzazione, consentendo al contempo una gestione efficace dell'ambito.

Ecco cosa può fare per te:

Struttura di suddivisione del lavoro: Aiuta a creare una Aiuta a creare una struttura di suddivisione del lavoro (WBS) per dividere i progetti in componenti più piccoli e gestibili, facilitando l'assegnazione e il monitoraggio dei risultati finali

Gestione delle modifiche e dei rischi: Supporta flussi di lavoro integrati per Supporta flussi di lavoro integrati per le richieste di modifica e valuta i rischi prima che influenzino i tuoi piani

Collaborazione in tempo reale: offre funzionalità/funzioni quali commenti, notifiche e condivisione di documenti, per mantenere sincronizzato il team di progetto

Flussi di lavoro personalizzabili: consentono di dare forma al processo in base alle esigenze specifiche del progetto, anziché imporre un approccio rigido e standardizzato

Report e dashboard: Fornisce reportistica avanzata e dashboard per monitorare lo stato dell'ambito e identificare tempestivamente eventuali colli di bottiglia

Autorizzazioni e gestione dei ruoli: Consente di controllare chi può accedere o modificare gli elementi dell'ambito

Di seguito abbiamo compilato un elenco dei migliori strumenti di gestione dell'ambito che puoi utilizzare:

1. ClickUp (Ideale per la gestione dell'ambito basata su IA con assistenza agile)

Prova ClickUp gratis Gestisci progetti complessi, pianifica e visualizza le sequenze dei progetti e coordina il lavoro interfunzionale con ClickUp per i team di project management

ClickUp è una piattaforma ricca di funzionalità che aiuta i team a pianificare ed eseguire progetti con facilità e completa visibilità.

Con la gestione delle attività basata sull'IA e l'automazione integrata, puoi gestire efficacemente l'ambito, definire aspettative chiare con le parti interessate al progetto, delineare come verranno gestiti i cambiamenti e garantire che eventuali adeguamenti siano sottoposti a un'adeguata revisione.

Crea campi personalizzati in ClickUp per registrare e classificare i costi stimati e quelli effettivi

Con il software di project management di ClickUp, i team possono suddividere i progetti in fasi, attività, attività secondarie e sprint gestibili per una pianificazione e un'esecuzione strutturate.

Per controllare efficacemente l'ambito del progetto, puoi aggiungere ulteriori dettagli a ciascuna attività utilizzando campi personalizzati che si adattano al tuo flusso di lavoro e classificare i risultati finali del progetto in base alla priorità o al reparto.

Sfrutta l'IA per un monitoraggio e un controllo accurati

L'assistente IA integrato, ClickUp Brain, collega attività, documenti, persone e conoscenze in un unico posto. Semplifica la gestione dell'ambito di progetto per i project manager con:

Risposte immediate alle domande relative all'ambito di applicazione grazie alla ricerca basata sull'IA e agli assistenti IA in tutta l'area di lavoro

Rilevamento delle modifiche all'ambito tramite segnalazione di nuove attività o requisiti che potrebbero influire sull'ambito originale

Aggiornamenti automatici sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle modifiche dell'ambito di applicazione alle parti interessate

Analisi dell'impatto per valutare rapidamente in che modo le modifiche proposte influiscono sulle sequenze, sulle risorse e sui risultati finali

Visualizza le tue attività e assegna loro una priorità in base all'urgenza e all'importanza utilizzando ClickUp Brain

Semplifica e standardizza con modelli personalizzabili

I modelli dedicati all'ambito del progetto di ClickUp forniscono un quadro chiaro per definire fin dall'inizio i confini del progetto, i risultati finali, le sequenze e le responsabilità. Ciò consente di definire le aspettative, mantenere tutti sulla stessa pagina e facilitare la collaborazione.

Ad esempio, il modello Scope of Work di ClickUp delinea il piano di comunicazione, il processo di gestione delle modifiche, i dettagli del budget e i passaggi di approvazione necessari per garantire l'esito positivo del progetto.

Ottieni un modello gratuito Condividi facilmente l'ambito del progetto e il piano d'azione con il modello Scope of Work di ClickUp

Definisci chiaramente le attività specifiche, i risultati finali con i relativi titolari e gli esiti attesi dal progetto per evitare qualsiasi disallineamento in merito all'ambito

Stabilisci la sequenza temporale e le attività cardine , fornendo una tabella di marcia chiara ed evitando l'aggiunta di nuove attività in un secondo momento

Evidenzia eventuali limiti relativi a risorse, budget, ecc. e ciò che non è incluso nell'ambito

Personalizzalo con campi personalizzati e stati personalizzati in modo da poter monitorare il progetto a modo tuo

Allo stesso modo, il modello di piano di gestione dell'ambito di ClickUp definisce gli obiettivi del progetto durante la fase di pianificazione e delinea i controlli utilizzati per gestire i cambiamenti durante il ciclo di vita del progetto.

Ottieni un modello gratuito Imposta la tua strategia di esecuzione del progetto con il modello di piano di gestione dell'ambito di ClickUp

Delinea il problema che il progetto mira a risolvere, le opportunità che presenta e gli obiettivi che intende raggiungere

Definisci cosa rientra nell'ambito e cosa no, per garantire che tutti i soggetti coinvolti comprendano i confini del progetto

Condividi con le parti interessate chiave per la revisione e l'approvazione tramite un link sicuro

Questo documento è un accordo condiviso per mantenere il progetto focalizzato, in linea con gli obiettivi e privo di sorprese.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Viste multiple : visualizza le attività a modo tuo con : visualizza le attività a modo tuo con oltre 15 viste personalizzate , come Elenco, Bacheca, Gantt e Calendario per ogni flusso di lavoro

Collaborazione in tempo reale: Lavora insieme ai team e alle parti interessate per pianificare e monitorare collettivamente i progetti utilizzando strumenti di collaborazione in tempo reale come Lavora insieme ai team e alle parti interessate per pianificare e monitorare collettivamente i progetti utilizzando strumenti di collaborazione in tempo reale come ClickUp Docs e lavagne online

Chat contestualizzata: mantieni tutti allineati con le conversazioni che avvengono proprio dove si svolge il lavoro, con mantieni tutti allineati con le conversazioni che avvengono proprio dove si svolge il lavoro, con ClickUp Chat

Monitoraggio degli obiettivi: Imposta obiettivi chiari per i tuoi progetti in Imposta obiettivi chiari per i tuoi progetti in ClickUp Obiettivi , suddividili in traguardi misurabili e monitora lo stato in tempo reale

Reportistica: crea report personalizzati che mostrano tutto, dalle prestazioni delle campagne alle ore fatturabili con crea report personalizzati che mostrano tutto, dalle prestazioni delle campagne alle ore fatturabili con i dashboard di ClickUp

Vuoi eliminare la confusione sulle priorità, lo stato di avanzamento o le responsabilità? Guarda questo video per scoprire come creare una dashboard condivisibile che fornisce a team e client una panoramica chiara dello stato senza inviare lunghi report di aggiornamento.

Limiti di ClickUp

Funzionalità/funzioni avanzate o flussi di lavoro più complessi richiedono un periodo di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Ogni campagna, escalation, miglioramento di processo e attività è conservata in un unico posto, collegata tramite viste personalizzate, automazioni, documenti e dashboard. Sostituisce fogli di calcolo sparsi, thread Slack infiniti e strumenti isolati. Posso monitorare facilmente la titolarità delle attività, le prestazioni SLA e i flussi di lavoro interfunzionali senza uscire dalla piattaforma. In poche parole, ClickUp mi offre visibilità e controllo completi su più team e funzioni.

2. Jira (Il migliore per il project management agile)

Jira è uno strumento di gestione dell'ambito che aiuta i team a pianificare, monitorare e gestire semplici elenchi di attività fino a complessi progetti di sviluppo software Agile.

Le viste dell'ambito offrono una panoramica del lavoro nel tuo piano. Ad esempio, la vista Pianificazione mostra una roadmap visiva di tutte le attività, mentre la vista Tabella dell'ambito funziona come un elenco delle cose da fare. Puoi visualizzare tutte le informazioni attraverso epiche, storie e attività secondarie, rendendo più facile definire ciò che deve essere fatto e ciò che può aspettare.

I filtri e le query personalizzate aiutano a regolare l'ambito di un progetto e a monitorare in qualsiasi momento ciò che rientra o meno nell'ambito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Assegna le priorità e gestisci il backlog del progetto per garantire che il team stia lavorando sugli elementi più importanti

Automatizza i flussi di lavoro comuni con Atlassian IA

Monitora lo stato di avanzamento utilizzando metodologie come Scrum, Kanban o un modello ibrido che si adatta al flusso di lavoro del tuo team

Gestisci le dipendenze delle attività comprendendo l'ordine delle attività, identificando i colli di bottiglia e prevenendo i ritardi

Personalizza le visualizzazioni delle attività per monitorarle e ottimizzare i flussi di lavoro con la frequenza di distribuzione e la durata del ciclo

Genera report dettagliati e dashboard per mantenere la visibilità sullo stato del progetto

Limiti di Jira

Può essere complesso da impostare e configurare, soprattutto per i team non tecnici

Il filtraggio può essere complicato, rendendo difficile trovare esattamente ciò che desideri

Prezzi di Jira

Free

Standard : 8,60 $ al mese per utente

Premium : 17 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di JIRA?

Ecco una recensione di G2:

La cosa più utile di Jira è la sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze di project management. Supporta una reportistica dettagliata e integrazioni con molti strumenti di terze parti, oltre a garantire la responsabilità attraverso un'assegnazione chiara delle attività e il monitoraggio.

La cosa più utile di Jira è la sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze di project management. Supporta una reportistica dettagliata e integrazioni con molti strumenti di terze parti, oltre a garantire la responsabilità attraverso l'assegnazione chiara delle attività e il monitoraggio.

3. Asana (ideale per la gestione dei flussi di lavoro e il monitoraggio delle attività)

tramite Asana

Asana è un software di project management che offre strumenti avanzati di pianificazione che ti aiutano ad allocare le risorse, controllare gli elementi in azione, monitorare lo stato di avanzamento e gestire i progetti.

Con modelli di progetto e campi personalizzabili, puoi suddividere tutti i dettagli in modo che tutti sappiano cosa è incluso e cosa è escluso dall'ambito. Quando devi apportare modifiche, puoi utilizzare le dipendenze delle attività e i flussi di lavoro di approvazione integrati per rivederle e controllarle.

Tieni traccia di ogni richiesta di modifica, ottieni l'approvazione e verifica in modo efficace nell'ambito della gestione dello scope creep.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Dividi il lavoro in attività gestibili con informazioni su titolari, date di scadenza e priorità

Visualizza il lavoro in diversi formati, come elenchi, calendari, grafici Gantt o bacheche Kanban

Comunica e collabora con i membri del team direttamente all'interno delle attività

Aggiungi etichette e campi personalizzati per ordinare, filtrare e creare report automaticamente

Automatizza le attività di routine e i flussi di lavoro per risparmiare tempo e ridurre gli errori

Sfrutta l'IA di Asana per creare aggiornamenti di stato e identificare i rischi dei progetti

Limiti di Asana

Capacità limitata di ricerca all'interno di campi specifici, come commenti o descrizioni

Prezzi di Asana

Personale: 0 $

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 12.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Ecco una recensione di G2:

Mi piace molto usare l'app Asana. Il processo di configurazione di un progetto è stato piuttosto semplice; i modelli sono utili. I modelli di attività hanno reso la vita ancora più facile. Mi piacciono le regole e i flussi di lavoro che posso impostare, che hanno reso l'automazione di alcune attività davvero facile da usare.

Mi piace molto usare l'app Asana. Il processo di configurazione di un progetto è stato piuttosto semplice; i modelli sono utili. I modelli di attività hanno reso la vita ancora più facile. Mi piacciono le regole e i flussi di lavoro che posso impostare, che hanno reso l'automazione di alcune attività davvero facile da usare.

4. Smartsheet (ideale per la gestione del lavoro in stile foglio di calcolo)

tramite Smartsheet

Smartsheet consente ai team di definire chiaramente l'ambito del progetto creando un piano dettagliato con attività, attività secondarie, dipendenze e scadenze disposte in una vista a griglia.

La sua libreria di modelli di ambito di progetto già pronti aiuta i team a documentare l'ambito del progetto, i risultati finali, le sequenze e le esclusioni in un formato strutturato. I report di riepilogo forniscono viste consolidate dello stato dell'ambito, dell'avanzamento dei risultati finali e delle metriche chiave in più progetti.

Lo strumento aiuta inoltre i team a visualizzare le dipendenze e a misurare lo stato di avanzamento rispetto alla linea di base del progetto utilizzando grafici Gantt e analisi del percorso critico. In questo modo è più facile vedere come le modifiche dell'ambito influiscono sulle sequenze o sull'allocazione delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Centralizza i file e le conversazioni relativi ai progetti allegandoli direttamente alle attività

Ottieni il controllo delle versioni e i commenti a livello di riga per i documenti, i commenti e le approvazioni dei progetti

Automatizza i processi e i flussi di lavoro per stare al passo con i cambiamenti e richiedere approvazioni

Utilizza una visualizzazione dinamica per filtrare dati specifici che altri potranno visualizzare e modificare

Monitora lo stato di avanzamento e le metriche chiave in tempo reale con dashboard e report personalizzabili

Estrai informazioni chiave, genera formule e automatizza la creazione di contenuti con l'assistenza IA

Limiti di Smartsheet

Mancano strumenti di comunicazione integrati e l'app mobile ha funzionalità limitate

L'interfaccia simile a un foglio di calcolo, sebbene familiare, può diventare macchinosa per la gestione di progetti molto grandi e complessi

Prezzi di Smartsheet

Pro: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 19.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Ecco una recensione di G2:

La mia azienda utilizza Smartsheet per archiviare informazioni utili, dai prezzi del carburante alle richieste IT, fino al monitoraggio dello stato di avanzamento delle conversioni dei negozi. Non c'è davvero alcun limite al numero di modi in cui Smartsheet può essere d'aiuto. È possibile creare flussi di lavoro e automazioni per risparmiarsi tutte le email di follow-up. Conserva tutte le informazioni in un unico posto accessibile a tutta la nostra azienda e fornisce aggiornamenti in tempo reale a tutti i reparti.

La mia azienda utilizza Smartsheet per archiviare informazioni utili, dai prezzi del carburante alle richieste IT, fino al monitoraggio dello stato di avanzamento delle conversioni dei negozi. Non c'è davvero alcun limite al numero di modi in cui Smartsheet può essere d'aiuto. È possibile creare flussi di lavoro e automazioni per risparmiarsi tutte le email di follow-up. Tutte le informazioni sono conservate in un unico posto, accessibile a tutta la nostra azienda, e si ottengono aggiornamenti in tempo reale in tutti i reparti.

5. Wrike (Ideale per standardizzare l'acquisizione del lavoro)

tramite Wrike

Wrike utilizza l'IA per migliorare il tuo piano di gestione dell'ambito identificando i potenziali rischi, evidenziando le aree di miglioramento e suggerendo regole di automazione per garantire che i progetti rimangano nell'ambito previsto.

Robusti strumenti di monitoraggio come i grafici di Gantt e le bacheche Kanban aiutano i team a visualizzare lo stato di avanzamento rispetto alla linea di base originale, rendendo semplice individuare eventuali cambiamenti o ritardi imprevisti prima che sfuggano di mano.

I moduli di richiesta personalizzati di Wrike sono utili per standardizzare l'acquisizione di nuovi lavori. Ciò consente di controllare l'ambito garantendo che tutte le nuove richieste siano sottoposte a un processo formale di revisione e approvazione prima di essere aggiunte al progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Assegna tag incrociati ai team per aiutarli a visualizzare le attività dei loro progetti

Collabora con i membri del team tramite commenti specifici sulle attività e modifiche in tempo reale

Visualizza i programmi e le dipendenze dei progetti con grafici Gantt interattivi

Registra le modifiche e crea una traccia verificabile per garantire la trasparenza

Utilizza l'IA per segnalare i rischi relativi all'ambito, come ritardi e sovraccarico delle risorse

Limiti di Wrike

La versione mobile presenta alcune funzionalità in meno rispetto all'app desktop

Può essere più costoso per i team di grandi dimensioni rispetto ad altre alternative a Wrike

Prezzi di Wrike

Gratis: 0

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Ecco una recensione di G2:

Apprezzo molto il modo in cui Wrike aiuta il nostro team a rimanere allineato su più progetti e scadenze. Le dashboard personalizzabili e le viste delle attività rendono facile vedere chi sta lavorando su cosa, mentre gli strumenti di collaborazione integrati (come i commenti e la condivisione dei file) riducono la necessità di interminabili thread di email.

Apprezzo molto il modo in cui Wrike aiuta il nostro team a rimanere allineato su più progetti e scadenze. Le dashboard personalizzabili e le viste delle attività rendono facile vedere chi sta lavorando su cosa, mentre gli strumenti di collaborazione integrati (come i commenti e la condivisione dei file) riducono la necessità di interminabili thread di email.

6. Monday. com (Ideale per semplificare i flussi di lavoro e migliorare la visibilità)

Monday. com aiuta i team a definire, documentare e gestire l'ambito del progetto con chiarezza, delineando gli obiettivi, i risultati finali, le esclusioni, i vincoli, le ipotesi, l'analisi degli stakeholder e le sequenze temporali.

Puoi convertire gli elementi dell'ambito in bacheche personalizzabili, consentendo ai team di assegnare titolari, impostare date di scadenza, monitorare lo stato e visualizzare lo stato di avanzamento utilizzando più viste, tra cui Kanban, Gantt e Sequenza.

Le dashboard personalizzabili raccolgono le informazioni da più bacheche di progetto in un'unica vista dettagliata, consentendo ai manager di monitorare lo stato di avanzamento, tracciare i KPI e individuare potenziali scostamenti dall'ambito e sforamenti del budget prima che diventino un problema.

Aiuta a prevenire il gold plating assicurando che tutto il lavoro sia rigorosamente allineato con l'ambito del progetto documentato e che qualsiasi modifica o aggiunta richieda un'approvazione formale.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Visualizza i programmi e identifica le attività cardine utilizzando i grafici di Gantt

Definisci i problemi, stabilisci gli obiettivi e visualizzali utilizzando modelli di piani di progetto

Personalizza tutto facilmente, dalle bacheche con codici colore ai flussi di lavoro flessibili

Automatizza le attività di routine e le notifiche per semplificare i flussi di lavoro e la comunicazione

Collabora aggiungendo commenti, file e aggiornamenti direttamente nel contesto di ciascuna attività

Automatizza le attività e crea attività e flussi di lavoro utilizzando l'assistenza IA

Limiti di Monday.com

Alcune funzionalità/funzioni richiedono una configurazione avanzata per funzionare in modo efficiente, il che può rallentare l'inserimento di nuovi collaboratori

Prezzi di Monday.com

Gratis (fino a 2 utenti)

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Ecco una recensione di G2:

Mi piace la possibilità di personalizzare le bacheche e le automazioni, che rende facile adattare il sistema al nostro flusso di lavoro. Le integrazioni con strumenti come Slack e Google Drive sono perfette.

Mi piace la possibilità di personalizzare le bacheche e le automazioni, che rende facile adattare il sistema al nostro flusso di lavoro. Le integrazioni con strumenti come Slack e Google Drive sono perfette.

7. Microsoft Project (ideale per la pianificazione di progetti a livello aziendale)

tramite Microsoft Project

Microsoft Project è un software di pianificazione che fornisce un'area di lavoro centralizzata per la gestione di progetti, attività ed elenchi di cose da fare nelle app Microsoft 365. Offre funzionalità/funzioni quali pianificazione agile degli sprint, campi personalizzati e cronologia delle attività.

Il punto di forza principale di Microsoft Project nella gestione dell'ambito risiede nelle sue rigorose funzionalità di pianificazione e monitoraggio. Una volta impostato il piano iniziale (la baseline dell'ambito), è possibile identificare facilmente qualsiasi deviazione confrontando lo stato attuale con il piano.

Inoltre, l'IA di Copilot può aiutare a generare piani di progetto, identificare i costi aggiuntivi e i rischi, redigere rapporti sullo stato di avanzamento e suggerire obiettivi in base all'ambito di un progetto.

Lo strumento ha un layout intuitivo con viste come La mia giornata, Le mie attività e I miei piani, così saprai sempre su cosa concentrarti. Puoi mappare i progetti con viste come grafici Gantt, griglie e bacheche Kanban.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Project

Sviluppa una struttura dettagliata di suddivisione del lavoro (WBS) per definire meticolosamente l'ambito

Gestisci le dipendenze tra attività complesse e identifica il percorso critico del progetto

Utilizza modelli per creare piani e scegli viste come elenchi, bacheche e sequenze temporali

Visualizza lo stato di avanzamento, il budget del progetto e l'allocazione delle risorse con dashboard e report in tempo reale

Crea bucket e attività in base ai tuoi obiettivi di pianificazione

Genera report personalizzabili approfonditi per analizzare le prestazioni e lo stato di salute dei progetti

Integrazione nativa con altre applicazioni Microsoft come Teams e Power BI per una collaborazione e una reportistica migliorate

Limiti di Microsoft Project

Opzioni di personalizzazione limitate, mancanza di flessibilità e potenziali difficoltà di integrazione con altri sistemi

Il software è costoso, il che può rappresentare un ostacolo per le organizzazioni o i team più piccoli

Prezzi di Microsoft Project

Microsoft Planner: Gratis

Piano Planner 1: 10 $ al mese per utente

Planner e Project Plan 3: 30 $ al mese per utente

Planner e Project Plan 5: 55 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4,0/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Project?

Ecco una recensione di G2:

La loro funzionalità/funzione di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: sequenza visiva (grafici Gantt) e monitoraggio delle dipendenze, che ci aiutano a monitorare lo stato di avanzamento del progetto.

La loro funzionalità/funzione di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: sequenza visiva (grafici Gantt) e monitoraggio delle dipendenze, che ci aiutano a monitorare lo stato di avanzamento del progetto.

8. Teamwork (ideale per la gestione dei progetti e la reportistica)

tramite Teamwork

Teamwork è una piattaforma completa di project management creata per gestire il lavoro dei client, rendendola particolarmente adatta alla gestione dell'ambito dei progetti.

Semplifica il processo di gestione dell'ambito consentendoti di definire obiettivi e punti di controllo. Puoi anche impostare attività cardine, monitorare lo stato di avanzamento del progetto e offrire ai client visibilità in tempo reale in ogni fase del progetto.

Utilizzando moduli personalizzabili, puoi raccogliere richieste e feedback, che vengono automaticamente convertiti in attività concrete. Grazie alle autorizzazioni flessibili e alle impostazioni sulla privacy, i team possono consentire ai client di collaborare direttamente, mantenendo il controllo su ciò che vedono.

Teamwork IA aiuta i team a sintetizzare le informazioni, ottenere rapidamente informazioni dettagliate sulle capacità e compilare automaticamente i registri delle spese.

Le migliori funzionalità/funzioni per il lavoro di squadra

Visualizza tutte le attività per avere un quadro del carico di lavoro del tuo team

Monitora accuratamente il tempo a livello di attività per controllare il lavoro richiesto e il budget

Standardizza la configurazione dei progetti con modelli riutilizzabili per progetti ed elenchi di attività

Utilizza le sezioni comprimibili per ingrandire o ridurre i progetti di alto livello e visualizzare le attività secondarie dettagliate

Semplifica la revisione e l'approvazione da parte dei client gestendo tutto, dalle bozze iniziali alle revisioni fino all'approvazione finale, in un unico posto

Limiti del lavoro di squadra

Alcune funzionalità/funzioni non sono disponibili o sono difficili da navigare nell'app mobile rispetto alla versione desktop

Le prestazioni possono talvolta rallentare quando si gestisce un numero elevato di progetti contemporaneamente

Prezzi per il lavoro di squadra

Free

Consegna: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Scala: 69,99 $ al mese per utente

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork?

Ecco una recensione di G2:

Teamwork ha un'interfaccia super intuitiva; non mi sono perso in un mare di impostazioni per iniziare. Sono stato in grado di creare progetti, assegnare attività e fissare scadenze senza sentirmi come se stessi decifrando un codice segreto. Una cosa che ha davvero fatto la differenza è il modo in cui ti permette di organizzare il tuo lavoro con dipendenze e attività secondarie.

Teamwork ha un'interfaccia super intuitiva; non mi sono perso in un mare di impostazioni per iniziare. Sono stato in grado di creare progetti, assegnare attività e fissare scadenze senza sentirmi come se stessi decifrando un codice segreto. Una cosa che ha davvero fatto la differenza è il modo in cui ti permette di organizzare il tuo lavoro con dipendenze e attività secondarie.

9. Basecamp (Ideale per la gestione dei progetti e la collaborazione)

tramite Basecamp

Basecamp è uno strumento di project management e comunicazione per team noto per la sua semplicità. Suddivide gli ambiti dei progetti in elenchi di cose da fare, in modo che tutti sappiano quali attività devono essere svolte e cosa fa parte del progetto.

Il layout chiaro e cronologico della piattaforma e gli strumenti di comunicazione sono risorse preziose per la gestione dell'ambito. La Bacheca centralizza gli annunci relativi al progetto e le discussioni sull'ambito, mentre gli Elenchi delle cose da fare consentono di assegnare e monitorare in modo chiaro risultati specifici. Il Calendario mantiene tutte le date e le scadenze chiave visibili a tutti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Ottieni una panoramica di tutte le cose da fare in un unico posto per avere un quadro completo del tuo progetto

Pianifica date importanti, attività cardine e scadenze per una visibilità completa del team

Automatizza le domande di check-in ricorrenti per mantenere il team allineato sullo stato di avanzamento

Utilizza Hill Charts, LineUp e Mission Control per monitorare visivamente lo stato di avanzamento

Utilizza elenchi di attività raggruppate per ingrandire attività specifiche o ridurre la visualizzazione per una visione più ampia

Limiti di Basecamp

Diventa difficile tenere traccia di tutto quando si passa da schede e progetti diversi

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di project management come grafici Gantt, monitoraggio del tempo e reportistica dettagliata, che possono essere fondamentali per progetti complessi

Prezzi di Basecamp

Personale: Gratis

In più: 15 $ al mese per utente

Pro Unlimited: 299 $ al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4,1/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Ecco una recensione di G2:

Sono stato molto sollevato quando Basecamp è entrato nella mia vita lavorativa; l'interfaccia intuitiva garantisce che anche chi non ha alcuna conoscenza possa comprenderlo. Creare elenchi di cose da fare mi permette di organizzare la mia giornata, delegare il lavoro al mio team e controllare gli elementi quando sono stati completati. Spuntare quegli elementi dall'elenco è una sensazione meravigliosa!

Sono stato molto sollevato quando Basecamp è entrato nella mia vita lavorativa; l'interfaccia intuitiva garantisce che anche chi non ha alcuna conoscenza possa comprenderlo. Creare elenchi di cose da fare mi permette di organizzare la mia giornata, delegare il lavoro al mio team e controllare gli elementi quando sono stati completati. Spuntare quegli elementi dall'elenco è una sensazione meravigliosa!

10. OpenProject (Ideale per la gestione di progetti complessi)

tramite OpenProject

OpenProject è un software di project management open source che aiuta i team a rimanere organizzati e sotto controllo durante tutto il ciclo di vita del progetto. Puoi facilmente raccogliere idee e definire l'ambito e i risultati finali del tuo progetto. Inoltre, puoi suddividerli in pacchetti di lavoro strutturati utilizzando una vista Elenco.

I team possono monitorare il tempo e i costi spesi per ogni pacchetto di lavoro, confrontandoli con il budget iniziale per evitare lo slittamento dell'ambito e garantire il controllo finanziario. Qualsiasi modifica all'ambito può essere gestita formalmente attraverso flussi di lavoro e aggiornamenti di stato.

Inoltre, EVA (Earned Value Analysis) consente di monitorare lo stato di avanzamento rispetto ai tempi e ai costi effettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenProject

Tieni traccia delle attività in modo dettagliato con descrizioni, priorità, stati e assegnatari

Utilizza le bacheche principali e secondarie per creare e visualizzare la struttura WBS dei tuoi progetti

Pianifica e visualizza sequenze, dipendenze e percorsi critici con i grafici di Gantt

Condividi la roadmap del progetto con le parti interessate, richiedi feedback e crea un piano attuabile

Genera programmi/riassunti delle riunioni con un assistente IA per catturare le decisioni chiave

Limiti di OpenProject

Essendo uno strumento open source, la versione self-hosted richiede competenze tecniche significative per l'installazione, la configurazione e la manutenzione

L'interfaccia utente, sebbene potente, non è moderna e intuitiva come quella di alcuni dei suoi concorrenti commerciali

Prezzi di OpenProject

Community: Free

Cloud Basic: 7,25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Cloud Professional: 13,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Cloud Premium: 19,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Cloud Aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OpenProject

G2: 3,8/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di OpenProject?

Ecco una recensione di G2:

OpenProject è uno strumento all-in-one con ampie funzionalità di project management. Lo strumento consente anche di gestire le sequenze temporali delle attività e di monitorare i problemi. Inoltre, i membri del team possono personalizzare il flusso di lavoro e impostare una roadmap dettagliata del progetto utilizzando la sua interfaccia intuitiva.

OpenProject è uno strumento all-in-one con ampie funzionalità di project management. Lo strumento consente anche di gestire le sequenze temporali delle attività e di monitorare i problemi. Inoltre, i membri del team possono personalizzare il flusso di lavoro e impostare una roadmap dettagliata del progetto utilizzando la sua interfaccia intuitiva.

Tieni sotto controllo lo scope creep dei progetti con ClickUp

Un controllo chiaro dell'ambito dà forma al percorso del tuo progetto. Gestendo attentamente l'ambito del progetto, non solo previeni il caos, ma crei lo spazio necessario per fornire esattamente ciò che serve, nei tempi previsti.

Con ClickUp, puoi individuare tempestivamente i problemi relativi all'ambito, cambiare direzione e garantire il corretto svolgimento del progetto. La piattaforma basata sull'intelligenza artificiale integra tutte le attività, i documenti, le conversazioni e i report del progetto in un'unica area di lavoro condivisa, rendendo la gestione dell'ambito del progetto semplice per i team.

Sei pronto a trasformare lo scope creep in controllo dello scope? Registrati su ClickUp gratis.