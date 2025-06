Modelli di calendario Figma gratuiti per una pianificazione elegante e organizzata

Hai difficoltà a semplificare le attività e gli orari? Oppure trovi difficile organizzare manualmente i tuoi elenchi di cose da fare? Se sì, hai bisogno di un layout strutturato. 🗓️

🔍 Lo sapevi? Secondo alcuni studi, solo il 18% dei dipendenti dispone di strumenti efficaci per la gestione del tempo; il restante 82% porta a termine le attività utilizzando un elenco o la finestra In arrivo della propria email.

Un modello di calendario Figma è un'ottima soluzione per semplificare le attività ed eccellere nella pianificazione dei progetti. Niente più scadenze mancate, niente più distribuzione inadeguata del lavoro, solo una pianificazione efficace e organizzata.

In questo blog scoprirai 10 calendari Figma personalizzabili, come selezionare quello giusto, comprenderne i limiti ed esplorare alternative adeguate per aumentare l'efficienza.

È ora di smettere di fissare quei noiosi calendari vuoti!

Cosa rende un modello di calendario Figma efficace?

I modelli di calendario sono disponibili in Microsoft Word, Fogli Google, Excel e persino in formato PDF di una sola pagina, perfetti per organizzare il lavoro, la casa, l'anno scolastico o i piani aziendali.

Inoltre, se ti piace il design, Figma, uno degli strumenti di web design più diffusi, offre tantissimi modelli eleganti e gratuiti che aspettano solo di essere scaricati! Ma prima di selezionarli, dai un'occhiata ai parametri indispensabili per un "buon" modello di calendario Figma:

Interfaccia intuitiva e facile da navigare: Dovrebbe essere facile da navigare e fornire varie opzioni per aggiungere eventi, attività, promemoria, ecc.

Funzionalità collaborativa: Un buon layout dovrebbe consentire ai membri del team di accedere e contribuire ai calendari condivisi e alla pianificazione di gruppo per una corretta sincronizzazione

Personalizzabile per varie esigenze: Dovrebbe consentire opzioni di personalizzazione relative a visualizzazioni, stati, ecc. Deve inoltre supportare la codifica a colori per classificare le attività

Sincronizzazione dei dati su più dispositivi: Assicurati che il modello sincronizzi i dati su tutti i dispositivi, in particolare sui telefoni cellulari, per un accesso immediato

Richiede integrazioni di terze parti Figma: Scegli un modello che si connette perfettamente con queste app per evitare di perdere scadenze o riunioni

Funzionalità IA: un ottimo calendario deve possedere le funzionalità per suggerimenti basati sull'IA, automazioni per routine complesse e reportistica e analisi basate sull'IA per un processo decisionale basato sui dati

Modelli di calendario Figma

Ecco il nostro elenco completo di 10 fantastici modelli di calendario gratuiti di Figma che semplificano le tue routine di lavoro, si occupano dei tuoi post sui social media, gestiscono le tue cose da fare in modo efficiente e molto altro ancora.

1. Modello di calendario Figma

tramite Figma

Il modello di calendario Figma è uno dei framework più semplici e intuitivi per organizzare i tuoi orari a casa e al lavoro. Offre visualizzazioni settimanali e mensili del calendario, così puoi personalizzare il tuo piano in base alle tue esigenze.

Niente più elenchi scritti a mano, complicati Fogli Google, goffi documenti Microsoft Word o fogli di calcolo Microsoft Excel per gestire le routine quotidiane! Prova una gestione del tempo semplice ma efficace.

Perché ti piacerà

Monitora le tue riunioni, gli eventi, le sessioni di yoga mattutine, il tempo da dedicare alla famiglia, ecc.

Condividi il tuo orario di lavoro e la tua disponibilità con i colleghi

Crea una copia, modifica e stampa facilmente da qualsiasi dispositivo tu voglia

Fornisci a un nuovo dipendente una panoramica dei normali modelli di riunione del tuo team

📌 Ideale per: Chiunque abbia bisogno di gestire il tempo e pianificare le attività senza problemi, sia a casa che al lavoro

2. Modello di elenco delle cose da fare di Figma Calendar

tramite Figma

Gli elenchi delle cose da fare fanno la differenza quando si organizzano le attività di routine. Il modello interattivo di elenco delle cose da fare del Calendario Figma ti consente di redigere l'elenco perfetto e poi decidere chi deve fare cosa, contribuendo così a migliorare la produttività.

Che lo chiami itinerario, programma, pianificatore di elenchi o lista di controllo, ti consente di passare dalle cose da fare alle cose fatte in modo ordinato e spensierato.

Perché ti piacerà

Utilizza la funzionalità/funzione drag-and-drop per organizzare tutte le attività nell'elenco in base alla loro importanza

Suddividi attività complesse e di grandi dimensioni in parti più piccole delineando i passaggi per ciascuna attività secondaria

Delega le attività ai membri del team e stampale per renderle accessibili da qualsiasi luogo

Goditi una pianificazione delle attività visivamente accattivante grazie a forme e immagini pronte all'uso

📌 Ideale per: Chiunque desideri organizzare i propri orari di lavoro, le scadenze, ecc. in un formato visivamente accattivante

3. Modello di pianificatore per social media Figma

tramite Figma

Stai cercando un pianificatore per i social media? Che tu voglia creare una strategia, identificare le piattaforme su cui pubblicare, raccogliere idee per i contenuti, organizzare i tuoi post e molto altro ancora, questo strumento può aiutarti!

Il modello Figma Social Media Planner è un modello di calendario mensile perfetto per stare al passo con le tendenze in continua evoluzione sui social network e mantenere la coerenza dei tuoi contenuti. Mantiene la tua presenza online sulla strada giusta per più piattaforme.

Perché ti piacerà

Sviluppa strategie di contenuti specifiche per piattaforma per Instagram, Facebook, X e altro ancora

Realizza post accattivanti per occasioni speciali, eventi, offerte commerciali, ecc.

Sfrutta i feedback all'interno dei documenti, i sondaggi di gruppo, i badge, le note Markdown e molto altro ancora

Dì addio ai messaggi "Cosa pubblichiamo oggi?" pianificando tutto in anticipo

📌 Ideale per: Sviluppare una strategia social media end-to-end, inclusa la pianificazione dei contenuti, la selezione dei creativi da utilizzare e la programmazione dei post in base alla piattaforma

4. Modello di calendario annuale Figma

tramite Figma

Con questo modello di calendario annuale Figma, avrai visibilità completa sulle attività principali che devi completare nei prossimi 365 giorni.

Questo layout personalizzabile del calendario annuale rende la pianificazione più facile che mai. Il suo aspetto accattivante rende facile pianificare i tuoi giorni, settimane e mesi con precisione cristallina.

Perché ti piacerà

Visualizza le date importanti, gli impegni di lavoro come le scadenze e gli obiettivi mensili

Assegna priorità alle attività in base alla loro importanza

Sincronizza i turni di lavoro per assicurarti che tutti siano sulla stessa pagina

Utilizza strumenti integrati come Sequenza e Organigramma per creare un itinerario generale per l'anno a venire

📌 Ideale per: Chiunque desideri organizzare in anticipo i propri piani annuali, pianificare le vacanze e definire i piani di investimento annuali

📮ClickUp Insight: il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in azione, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse nelle chat, nelle email, nei documenti o nei fogli di lavoro. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

5. Modello di programma settimanale Figma

tramite Figma

Che tu lavori da casa o gestisca più progetti contemporaneamente, avrai bisogno di un layout del calendario pulito e chiaro per gestire la tua routine. Il modello di pianificazione settimanale di Figma è utile per pianificare le attività della settimana.

Perché ti piacerà

Imposta promemoria per le sessioni di yoga mattutine e i pasti puntuali

Organizza riunioni di lavoro per assicurarti di non perdere nulla

Imposta orari specifici per trascorrere del tempo di qualità con la tua famiglia

Usa colori diversi per classificare le attività

📌 Ideale per: Chiunque abbia bisogno di soluzioni per la gestione del calendario esecutivo per semplificare i propri impegni

💡 Suggerimento: utilizza la vista Calendario settimanale per visualizzare le attività in un formato settimanale. Se desideri impostare orari diversi per i giorni feriali e i fine settimana, aprili e modificali nella vista giornaliera.

6. Modello di calendario editoriale Figma

tramite Figma

Il modello di calendario editoriale Figma è ideale per supervisionare l'intero processo di produzione dei contenuti. Offre un flusso metodico dall'ideazione alla scrittura, alla modifica, alla pianificazione dei media e alla pubblicazione.

Se sei a capo di un team che si occupa di contenuti, questo strumento è essenziale per tenere sotto controllo i contenuti, le campagne di marketing e gli annunci pubblicitari. Ti aiuta ad allineare i tuoi contenuti agli obiettivi di marketing, agli obiettivi aziendali e alle tendenze stagionali.

Perché ti piacerà

Compila un elenco completo dei contenuti che intendi creare

Assegna attività ai membri del team in ogni fase del processo

Ottieni visibilità sullo sviluppo e il monitoraggio di ogni contenuto attraverso le bacheche Kanban

Incorpora elementi come parole chiave di riferimento, il destinatario del contenuto, ecc.

📌 Ideale per: Chiunque desideri organizzare e allineare il proprio team con un solido piano di gestione dei contenuti

7. Modello di calendario per la gestione delle ferie Figma

tramite Figma

Hai un team numeroso e fai fatica a gestire le ferie e le assenze dei dipendenti? Non più! Questo modello di calendario per la gestione delle ferie di Figma semplifica le cose.

Dispone di un dashboard organizzato che ti consente di assicurarti che tutto il team sappia chi è fuori ufficio in quali giorni della settimana e quante risorse sono disponibili in un determinato giorno.

Perché ti piacerà

Organizza e accedi alle ferie e alle assenze dei dipendenti

Tieni traccia dei giorni festivi (nazionali e regionali) nelle schede

Approva o rifiuta le richieste di ferie senza alcuno sforzo

Pianifica il lavoro con le risorse disponibili

📌 Ideale per: Manager che necessitano di chiarezza sulle ferie retribuite dei dipendenti per pianificare i turni di lavoro e rispettare scadenze importanti con la forza lavoro rimanente

🧠 Curiosità: Secondo un rapporto di ricerca di mercato di Facts and Factors, il mercato globale dei software per la gestione delle assenze crescerà del 9,3% dal 2020 al 2026, raggiungendo l'incredibile cifra di 0,95 miliardi di dollari!

8. Modello di calendario dei contenuti Figma

tramite Figma

Per garantire che la voce del tuo marchio sia vista e ascoltata, devi fornire costantemente alle persone contenuti coinvolgenti, informativi e promozionali. Questo modello di calendario dei contenuti Figma ti aiuta a pianificare e pubblicare i tuoi contenuti in modo efficace.

Scopri un calendario mensile pulito, bello e completamente personalizzabile, con layout automatico per facili modifiche su una singola pagina.

Perché ti piacerà

Sapere cosa (reel/video/post statico/carosello) e quando pubblicare (data e ora incluse)

Scegli con chiarezza la piattaforma su cui pubblicare determinati contenuti (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube)

Tieni a portata di mano le didascalie e le call-to-action (CTA)

📌 Ideale per: Social media manager che desiderano pianificare in anticipo i propri obiettivi di contenuto in un formato organizzato

🔍 Lo sapevi? La regola 50-30-20 consiglia di pubblicare il 50% di contenuti coinvolgenti, il 30% di contenuti curati e il 20% di contenuti promozionali per mantenere vivo l'interesse del tuo pubblico di riferimento e promuovere efficacemente il tuo marchio senza sommergere i follower con messaggi commerciali.

9. Modello di pianificazione del team Figma

tramite Figma

In qualità di manager, vorrai rimanere aggiornato sul lavoro assegnato ai vari dipendenti e su quanto possono completare entro la scadenza prevista. Per questo, hai bisogno del modello di pianificazione del team Figma.

Ti consente di monitorare la disponibilità dei membri di vari team, come marketing, progettazione, commerciale, ecc. e quindi pianificare le attività di conseguenza. Mostra anche chi sta lavorando in ufficio e chi sta lavorando da remoto.

Perché ti piacerà

Semplifica i turni di lavoro dei tuoi dipendenti

Monitora il tempo di lavoro totale del team per il mese

Traccia il tempo di lavoro di ciascun dipendente

📌 Ideale per: Manager e team leader che desiderano monitorare e organizzare i carichi di lavoro di diversi team interfunzionali che lavorano insieme

10. Modello di roadmap di marketing Figma

tramite Figma

Il marketing coinvolge diversi aspetti che devi gestire. Pianificare e implementare le attività di marketing richieste è difficile senza un formato chiaro per il calendario di marketing. Il modello di roadmap di marketing di Figma entra in gioco proprio qui.

Niente più confusione sullo stato delle attività! La pianificazione del marketing diventa più semplice con una registrazione visiva delle attività che hai completato, che stai svolgendo o che hai in programma di fare.

Perché ti piacerà

Traccia e monitora le strategie dei contenuti, la SEO e gli annunci a pagamento

Gestisci le partnership con gli influencer

Sviluppa funnel di marketing e crea e alimenta i cicli di vita dei clienti per aumentare i tassi di conversione

Analizza i risultati sulla base dei dati per prendere decisioni oculate

📌 Ideale per: Responsabili marketing che desiderano facilitare le promozioni dei prodotti sfruttando un'interfaccia visiva

Limiti dell'utilizzo dei modelli di calendario Figma

Hai visto come Figma può migliorare la gestione del tempo in un ambiente collaborativo. Tuttavia, presenta anche alcuni svantaggi. In questa sezione li esploreremo:

Funzionalità dipendente da Internet: Figma è uno strumento basato su cloud che richiede sempre una connessione Internet stabile. Ciò ostacola il lavoro dei membri del team che non dispongono di una connessione Internet adeguata

Costoso: se gestisci un'azienda con molti collaboratori, Figma potrebbe sembrare costoso rispetto ai prezzi della concorrenza

Interruzioni del layout: il formattare può essere disturbato anche da piccole modifiche, come il ridimensionamento o l'aggiunta di nuovi elementi. Questi richiedono ulteriore lavoro di progettazione

Interattività complessa: le interazioni complesse (come gli stati al passaggio del mouse o le opzioni con più date) sono difficili da gestire per i principianti

A causa di queste limitazioni, il lavoro diventa complicato. Per questo motivo, abbiamo raccolto alcune alternative a Figma.

Modelli di calendario Figma alternativi utili

ClickUp offre diversi modelli di calendario interattivi gratuiti con molteplici casi d'uso.

Diamo un'occhiata a 14 modelli gratuiti e utilissimi che puoi modificare, scaricare e stampare per ridurre il disordine e adottare un approccio organizzato alla gestione del tempo.

1. Modello di pianificatore calendario ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Rimani aggiornato sulle attività e sulle scadenze, tutto in un unico posto con il modello di pianificatore di calendario ClickUp

Con il modello di pianificatore di calendario ClickUp, tu e il tuo team potrete rimanere organizzati e sempre un passo avanti. La vista di riepilogo/riassunto offre una rapida panoramica delle attività e delle azioni imminenti.

Con questo modello, puoi suddividere i progetti più grandi in passaggi gestibili, gestire facilmente eventi, scadenze e attività e adattare la tua routine.

Perché ti piacerà

Organizza le attività in diversi stati: Bloccato, Annullato, Terminato, In corso, In attesa, per tenere d'occhio lo stato di avanzamento

Organizza il tuo mese in anticipo con una visualizzazione del planner mensile

Scaricalo e stampalo per appenderlo sulla scrivania, sul frigorifero, ecc.

Visualizza i dati in base ad attività cardine, riferimenti, sedi, costi effettivi e valutazioni

📌 Ideale per: chiunque dia priorità a flussi di lavoro organizzati, gestione delle risorse e adeguamenti flessibili dei piani

2. Modello di elenco delle cose da fare del calendario ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Suddividi attività ed eventi di grandi dimensioni per organizzarti al meglio con il modello di elenco delle cose da fare del Calendario di ClickUp

Il modello di elenco delle cose da fare del calendario ClickUp ti aiuta a portare a termine le attività e a raggiungere i tuoi obiettivi in modo organizzato. Semplifica inoltre la pianificazione del lavoro per i membri del team e ti consente di monitorare lo stato di avanzamento in modo ottimizzato.

Il layout offre una visualizzazione su una singola pagina di tutte le attività, consentendoti di pianificare rapidamente e con facilità le tue attività.

Perché ti piacerà

Monitora le riunioni imminenti e le attività da completare prima della riunione

Ordina le attività per categoria per facilitarne l'accesso e la comprensione

Apri cinque diverse visualizzazioni, come Richiesta riunione, Per ruolo, Per categoria, Programmi e Guida introduttiva, per accedere facilmente alle informazioni

Ottieni un monitoraggio del tempo più efficiente grazie agli avvisi di dipendenza e ai tag

📌 Ideale per: Persone che desiderano semplificare la propria routine quotidiana

💡 Suggerimento utile: È facile dare la colpa al tuo obiettivo di portare a termine 15 attività per la tua mancanza di progressi. Ma il vero problema è un altro: non ti stai concentrando su ciò che conta davvero oggi. Inizia identificando le tre-cinque cose più importanti da fare nella giornata. Non puoi permetterti di trascurare queste attività, anche se dovessi lasciare tutto il resto. Assegna loro la massima priorità e vedrai la tua produttività salire alle stelle!

3. Modello di calendario moderno per social media ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Gestisci i tuoi account social senza sforzo con il modello di calendario social media moderno di ClickUp

Supponiamo che tu stia gestendo diversi account in diversi settori. In tal caso, hai bisogno del modello di calendario moderno per social media di ClickUp per rimanere organizzato, avere il controllo dei tuoi contenuti e stare al passo con la concorrenza sui social media.

Questo modello ti aiuta a pianificare e gestire facilmente le tue campagne di social media marketing monitorando tutte le tue attività sui social media. Migliora anche il monitoraggio con IA, commenti e monitoraggio del tempo.

Perché ti piacerà

Pianifica e monitora il processo di generazione dei contenuti per garantire la coerenza su tutte le piattaforme

Categorizza e aggiungi attributi per gestire le tue attività, come Tema, Data di pubblicazione, Canale, Risultato finale e Hashtag

Ottieni visibilità sulle campagne e sugli eventi imminenti

📌 Ideale per: Social media manager che hanno bisogno di organizzare i contenuti su più piattaforme in modo coerente, monitorare le prestazioni in tempo reale e utilizzare la visualizzazione dei dati per valutare le prestazioni

4. Modello di calendario annuale ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Sfrutta il modello di calendario annuale ClickUp per pianificare in modo più intelligente e raggiungere i tuoi obiettivi con facilità

Il modello di calendario annuale ClickUp ti offre una visualizzazione chiara e mirata delle attività cardine da portare a termine nel corso dell'anno. Ti aiuta a organizzare, pianificare e monitorare gli incarichi e le attività durante tutto l'anno.

Non perderai più attività, eventi, appuntamenti o scadenze importanti! Con questo modello, puoi pianificare e organizzare tutte le tue attività senza problemi.

Perché ti piacerà

Pianifica obiettivi, attività e impegni mensili e assegna priorità alle attività per concentrarti prima su quelle più importanti

Ottieni una visione completa del tuo anno con una panoramica completa di tutte le attività e le operazioni

Crea attività con cinque stati personalizzati, come Completata, Ritardata, In corso, In linea con i tempi e Da avviare, per monitorarne lo stato di avanzamento

📌 Ideale per: Ottenere una visione chiara dell'anno a venire per pianificare e svolgere al meglio le attività

Ecco cosa ha detto Victoria Berryman, Marketing Operations Manager di Seequent, sull'utilizzo di ClickUp:

ClickUp ci ha aiutato a centralizzare le nostre risorse, la comunicazione e il project management, rendendoci due volte, se non tre volte, più efficienti.

ClickUp ci ha aiutato a centralizzare le nostre risorse, la comunicazione e il project management, rendendoci due volte, se non tre volte, più efficienti.

5. Modello di calendario settimanale ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Usa il modello di calendario settimanale ClickUp per pianificare e visualizzare l'intera settimana in un unico posto

Il modello di calendario settimanale ClickUp offre una panoramica della settimana e degli eventi personali, consentendoti di pianificare meglio la settimana e rimanere organizzato. Questo modello intuitivo è ideale per identificare e risolvere conflitti o sovrapposizioni.

Perché ti piacerà

Monitora le attività completate per concentrarti su quelle rimanenti della settimana

Annota tutti gli eventi e gli impegni regolari, come riunioni, lezioni e appuntamenti, per accedervi immediatamente

Utilizza tre diversi attributi personalizzati, come "Mi sento bene", "Tipo di attività" e "Note importanti", per classificare e aggiungere brevi note alle attività

📌 Ideale per: Gestire attività e scadenze, pianificare e visualizzare l'intera settimana e organizzare attività con modifiche in tempo reale per aumentare la produttività

6. Modello di calendario per post ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Usa il modello di calendario di pubblicazione ClickUp per risparmiare tempo e rimanere al passo con la tua strategia di contenuti

Il modello di calendario di pubblicazione ClickUp è un modo efficiente per pianificare e gestire i tuoi post in un unico posto. Ti aiuta a organizzare, controllare e ottimizzare il calendario mensile del tuo marchio, i social media e la routine di pubblicazione dei contenuti del blog.

Che tu stia gestendo un blog per una piccola impresa o un team di social media marketer, questo modello ti offre gli strumenti per organizzarti e portare a termine tutto in tempo.

Perché ti piacerà

Produci contenuti coerenti seguendo i requisiti del marchio richiesti

Semplifica il processo di creazione, modifica e approvazione dei post

Imposta i post futuri ed evita errori di pianificazione e scadenze mancate

📌Ideale per: Social media manager che collaborano con i membri del team alla pianificazione e alla pubblicazione dei contenuti.

7. Modello di calendario editoriale ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Rimani aggiornato sulle tue attività editoriali con questo elenco del calendario editoriale di ClickUp

Questo modello di calendario editoriale ClickUp, facile da usare anche per i principianti, è ideale per monitorare le attività che richiedono modifiche. Ciò include blog di leadership di pensiero, notizie sui prodotti, post sponsorizzati, ecc.

Questo layout ti consente di menzionare le rispettive sequenze di pubblicazione, i canali attraverso i quali pubblicherai i contenuti (email, annunci a pagamento, PR, sito web, ecc.) e la fase di marketing specifica in cui si trova ogni contenuto (nuova bozza, progettazione, approvazione del client, correzione di bozze, ecc.).

Perché ti piacerà

Assegna scrittori e revisori a ciascun elemento di contenuto

Menziona se le modifiche richieste sono minori o importanti per garantire una pubblicazione senza intoppi

Utilizza quattro diverse viste, quali Documento, Elenco, Calendario e Bacheca, per organizzare e visualizzare le informazioni in base alle tue esigenze

📌 Ideale per: Tracciare e delegare varie esigenze di modifica dei contenuti alle risorse prima di pubblicarli

🧠 Curiosità: I lettori degli articoli del blog WordPress lasciano oltre 77 milioni di commenti sui blog ogni mese

8. Modello di calendario PTO ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Organizza, monitora e gestisci le richieste di ferie del tuo team con il modello PTO di ClickUp

Il modello di calendario PTO di ClickUp offre un formato adeguato per organizzare ferie, vacanze e giorni festivi.

Ciò riduce i conflitti di turni e migliora la visibilità della disponibilità del personale. Sfrutta inoltre le funzionalità di ClickUp per migliorare l'efficienza del lavoro, tra cui l'integrazione delle email, gli avvisi di dipendenza e il monitoraggio del tempo per tenerti sempre informato.

Che si tratti di pochi dipendenti o di una grande azienda, questo renderà la gestione delle ferie del tuo team veloce e indolore!

Perché ti piacerà

Utilizza quattro diversi campi personalizzati, come Approvatore, Giorni di ferie, Motivo ferie e Tipo di ferie, per salvare informazioni importanti su ogni richiesta

Approva o rifiuta rapidamente le richieste

Consenti ai dipendenti di inviare nuove richieste di ferie retribuite senza ricorrere a email e approvazioni

📌 Ideale per: Manager o professionisti delle risorse umane che hanno bisogno di visualizzare le ferie dei dipendenti, gestire le vacanze dei dipendenti e coordinare le festività con un semplice clic

9. Calendario aziendale ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Usa il calendario aziendale di ClickUp per organizzare tutto, dalle presentazioni commerciali alle scadenze, in un unico posto

Stai cercando una strategia efficace per gestire la tua attività e rimanere organizzato? Se sì, dai un'occhiata al modello di calendario aziendale ClickUp. Si tratta di un layout gratuito progettato per aiutarti a organizzare le attività, pianificare e visualizzare le ore di lavoro dei dipendenti in modo collaborativo.

Niente più note adesive perse! Con questo framework, puoi gestire facilmente tutto, dalle chiamate commerciali alle scadenze, in un unico posto.

Perché ti piacerà

Assegna il lavoro da svolgere ai dipendenti in categorie giornaliere, settimanali o mensili

Pianifica impegni e obiettivi a lungo termine

Utilizza quattro diversi attributi personalizzati, come "È stato divertente", Tipo di attività, File e Reparto, per salvare le informazioni sulle attività e visualizzarle

📌 Ideale per: Titolari di aziende che necessitano di organizzare il calendario con l'aiuto del monitoraggio del tempo, delle email e delle notifiche tempestive

10. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Pianifica, organizza, pubblica e monitora i contenuti durante tutto l'anno con il modello di calendario dei contenuti di ClickUp

Il modello di calendario dei contenuti ClickUp è la soluzione perfetta per pianificare vari tipi di contenuti.

Il framework è uno dei modelli di calendario dei contenuti più intuitivi per i principianti, con cartelle pronte all'uso. Ciò ti consente di concentrarti su altre aree aziendali fondamentali, pubblicando regolarmente i tuoi contenuti.

Perché ti piacerà

Utilizza quattro diverse viste, come Calendario, Bacheca, Elenco e Sequenza, per personalizzare il piano dei contenuti in base alle tue esigenze

Allinea e monitora diversi contenuti (blog, post sui social media, ecc.)

Ordina i contenuti in base a risorse, categorie, canali, link e date di pubblicazione

📌 Ideale per: Responsabili del social media marketing che devono pianificare i contenuti da pubblicare nei prossimi mesi

11. Modello di calendario di pre-produzione ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Semplifica il processo di pre-produzione e rimuovi gli ostacoli con il modello di pre-produzione ClickUp

Ti occupi di produzione video o cinematografica? Oppure devi gestire le riprese per creatività pubblicitarie, campagne di brand awareness e altro ancora? Allora prova il modello di calendario di pre-produzione di ClickUp.

È ideale per semplificare le fasi di pre-produzione e garantire che nulla sfugga. Questa soluzione utilizza tag per mantenere tutto organizzato, offre un calendario personalizzato ed è facile da integrare con strumenti come Dropbox e Google Drive.

Perché ti piacerà

Utilizza cinque diversi attributi personalizzati, come Livello di lavoro richiesto, Impatto delle modifiche, Tipo di attività, Fase di produzione e Risorse per salvare le attività importanti

Contrassegna lo stato delle attività come Bloccato, Da fare, In corso e Completato per tenere traccia dei risultati attuali

Pianifica le tempistiche e monitora lo stato di avanzamento utilizzando la vista Gantt del progetto

📌 Ideale per: Gestire riprese complesse o semplici video sfruttando il potere della visualizzazione

12. Modello di pianificazione del team ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Sfrutta il modello di pianificazione del team di ClickUp per avere chiarezza sulle scadenze del tuo team, collaborare con facilità e portare a termine il lavoro

Se trovi difficile gestire i turni di lavoro del team e garantire un'efficiente distribuzione del lavoro tra i membri del team, prendi in considerazione il modello di pianificazione del team ClickUp.

Utilizzando questo modello, otterrai la visibilità necessaria per aiutare il tuo team a rispettare le scadenze, collaborare senza intoppi e aumentare la produttività, il tutto da un unico posto! Ti consente di visualizzare e pianificare i carichi di lavoro dei team in base a sequenze temporali reali.

Perché ti piacerà

Monitora lo stato di avanzamento delle singole attività con l'aiuto degli stati personalizzati "Aperto" e "Completato"

Riduci la confusione e le incomprensioni tra i membri del team grazie a una corretta assegnazione delle attività

Apri diverse viste, come Attività del progetto, Carico di lavoro, ecc., per organizzare e accedere facilmente alle informazioni

Monitora e valuta il carico di lavoro di ciascun membro del team

📌 Ideale per: Pianificare e monitorare i carichi di lavoro del team per garantire maggiore chiarezza, responsabilizzare i membri del team sul proprio lavoro e ridurre i malintesi

Ecco cosa ha detto Anne Thomas, responsabile delle risorse umane presso Snowville Creamery LLC, riguardo all'utilizzo di ClickUp:

ClickUp ci consente di pubblicare tutte le comunicazioni tra tutte le aree della nostra azienda in un unico posto centrale. Rende facile e conveniente ricevere notifiche e gestire programmi, percorsi e consegne per la nostra azienda. Personalmente lo utilizzo per monitorare le richieste di ferie, i programmi degli autisti e i clienti che necessitano di rimborsi.

ClickUp ci permette di pubblicare tutte le comunicazioni tra tutte le aree della nostra azienda in un unico posto centrale. Rende facile e conveniente ricevere notifiche e mantenere programmi, percorsi e consegne per la nostra azienda. Personalmente lo uso per monitorare le richieste di ferie, i programmi degli autisti e i clienti che necessitano di rimborsi.

13. Modello di calendario marketing ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Usa il modello di marketing ClickUp per semplificare la pianificazione dei contenuti e delle campagne

Se sei un professionista del marketing e hai difficoltà a sviluppare un piano di marketing completo, hai bisogno del modello di calendario di marketing ClickUp.

Questo modello di calendario alternativo a Figma ti consente di gestire attività come ricerche di mercato, analisi della concorrenza, lead nurturing, campagne e assegnazioni con automazioni, promemoria e visualizzazioni personalizzate. Puoi anche dare priorità alle attività ad alto impatto in un database semplificato e senza codice.

Sfrutta tutto il suo potenziale per creare una strategia di marketing di successo!

Perché ti piacerà

Ottieni una vista coerente e centralizzata di tutte le attività di marketing attuali e future

Tieni d'occhio lo stato di avanzamento delle attività con stati personalizzati come Annullato, Completato, In corso, In revisione e Richiede attenzione

Monitora il budget e assegna le risorse in modo efficace

📌 Ideale per: Professionisti del marketing che desiderano ottenere un accesso centralizzato alle attività di marketing e facilitare una pianificazione efficiente del budget e delle risorse attraverso un approccio collaborativo

📈 Scopri come Vida Health ha registrato un aumento del 50% della produttività delle operazioni di marketing con ClickUp.

14. Modello di calendario podcast ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Semplifica la produzione di podcast con il modello ClickUp Podcast

Con il modello di calendario podcast di ClickUp, creare un podcast di successo diventa semplicissimo! Ottieni una panoramica completa dei prossimi episodi, degli ospiti e degli argomenti da trattare.

Inoltre, 18 campi personalizzati rivelano informazioni cruciali sui singoli episodi, mentre gli stati personalizzati (Completato, In corso, Da fare) ti aiutano a monitorare il processo di produzione dall'inizio alla fine.

Usa questo layout per assicurarti che il tuo podcast rimanga in carreggiata!

Perché ti piacerà:

Utilizza la visualizzazione dello stato delle trascrizioni per creare e monitorare trascrizioni specifiche per ogni episodio

Tieni facilmente traccia degli argomenti dei podcast futuri e delle sequenze temporali

Salva e organizza note per ogni episodio

Utilizza la funzione Visualizza sponsor podcast per monitorare gli sponsor e le loro esigenze

📌 Ideale per: Gestori di podcast e produttori esecutivi per semplificare la pianificazione e l'esecuzione dei podcast

Organizza le attività e rispetta le scadenze con stile grazie a ClickUp

Sfruttando i modelli di calendario mensile di Figma, non ingombrerai inutilmente i tuoi programmi. Inoltre, ti aiuteranno a organizzare le tue routine, goderti del tempo di qualità con la famiglia, gestire bene il tuo team ed evitare di perdere scadenze importanti.

Tuttavia, presenta anche alcuni svantaggi. Potresti non trovare layout Figma pertinenti che soddisfino le tue esigenze o trovarli difficili da usare. Ma non preoccuparti.

ClickUp semplifica la gestione delle attività con layout annuali e mensili versatili, ben organizzati e facili da usare che si adattano a diversi scenari di utilizzo. Non importa quanto siano complicate le tue attività e le tue routine, con ClickUp rimani al passo con le cose da fare, risparmi tempo e riduci lo stress.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratuitamente per scaricare questi modelli e gestire i tuoi piani senza sforzo.