I 11 migliori agenti IA per le riunioni: automatizza note, trascrizioni e pianificazione

Le riunioni non sono il problema. È ciò che accade dopo che lascia dietro di sé un cimitero di decisioni e elementi da intraprendere dimenticati.

Le persone passano ore a scrivere follow-up o a setacciare le registrazioni.

Infatti, i team perdono oltre il 60% del loro tempo cercando di ricordare il contesto e di stabilire i passaggi successivi.

È qui che entrano in gioco gli strumenti e gli agenti IA per le riunioni. Questi strumenti partecipano alle tue chiamate, prendono note, riepilogano i punti chiave e effettuano il monitoraggio delle azioni da intraprendere, così puoi rimanere concentrato durante la riunione.

E come fai a sapere quale è quello giusto per le tue riunioni?

Beh, ho testato i migliori per questo post sul blog. Ecco quindi i migliori agenti IA per le riunioni che trasformano automaticamente le conversazioni in informazioni chiare.

Io e il mio team abbiamo anche selezionato i migliori per questo breve video di confronto👇🏽

Cosa dovresti cercare negli agenti IA per le riunioni?

Non tutti gli agenti IA per le riunioni sono uguali. Alcuni sono eccellenti nel prendere appunti, mentre altri sono maghi della pianificazione. I migliori? Fanno tutto questo senza far sembrare le riunioni un caos robotico.

Ecco cosa cercare quando si scelgono gli agenti IA per le riunioni:

Trascrizioni accurate : se l'IA non è in grado di distinguere tra "elemento da intraprendere" e "incidente", c'è un problema

Riassunto intelligente : nessuno ha tempo di setacciare : nessuno ha tempo di setacciare verbali di riunione parola per parola — l'IA dovrebbe evidenziare le informazioni chiave, le decisioni e gli elementi da intraprendere

Integrazioni semplici : che tu utilizzi Zoom, Google Meet, Slack o Microsoft Teams, il tuo assistente IA dovrebbe integrarsi perfettamente

Assistenza nella pianificazione : i migliori strumenti non si limitano a prendere : i migliori strumenti non si limitano a prendere note durante le riunioni grazie all'IA , ma ti aiutano anche a prenotare, riprogrammare e organizzare le riunioni

Sicurezza e privacy: le discussioni delicate rimangono private: cerca la crittografia end-to-end e politiche rigorose in materia di dati

Sfrutta al meglio queste funzionalità/funzioni e il tuo agente IA non solo ti farà risparmiare tempo, ma renderà finalmente utili le riunioni virtuali. Ora, diamo un'occhiata ai migliori strumenti per portare a termine il lavoro!

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per effettuare il monitoraggio delle azioni da intraprendere, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse tra chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

I migliori agenti IA per le riunioni in sintesi

Strumento Funzionalità principale Caso d'uso principale Prezzi* ClickUp Gestione delle riunioni basata sull'IA, note e attività unificati, dashboard personalizzabili Team globali e ambienti di lavoro ibridi che hanno bisogno di stabilire una connessione tra le riunioni e il lavoro effettivo Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Otter IA Trascrizione in tempo reale, riepiloghi intelligenti, collaborazione asincrona Professionisti indipendenti e team che necessitano di riepiloghi rapidi e monitoraggio delle azioni Gratis; i piani a pagamento partono da 16,99 $ al mese Fireflies IA Trascrizioni ricercabili, integrazioni CRM, comandi vocali Teams che necessitano di riunioni ricercabili, registrazione CRM e analisi dei relatori Gratis; i piani a pagamento partono da 18 $ al mese Avoma Previsione dei ricavi, riepiloghi intelligenti, approfondimenti sulle trattative Team commerciali che ottimizzano le prestazioni e effettuano il monitoraggio dei rischi legati al fatturato Versione di prova gratis disponibile; 29 $ al mese per Meeting Assistant; 69 $ al mese per Revenue Intelligence tl;dv Aggiornamenti automatici degli strumenti CRM, tagging in tempo reale, trascrizione multilingue Team commerciali e team globali che necessitano di sincronizzazione CRM e condivisione dei punti salienti delle riunioni Gratis; i piani a pagamento partono da 29 $ al mese MeetGeek Riepiloghi automatici via email, creazione di attività, integrazioni CRM Teams che desiderano ricevere approfondimenti dettagliati direttamente dopo la riunione Gratuito; i piani a pagamento partono da 15,99 $ al mese Sembly IA Trascrizioni esportabili con indicatori temporali, Smart Notes per le riunioni Teams che necessitano di trascrizioni strutturate e con indicazione dell'ora per la documentazione Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 17 $ al mese Fathom IA Riepiloghi e punti salienti multilingue in tempo reale Remote teams and non-technical teams looking for simplicity Gratis; i piani a pagamento partono da 19 $ al mese Supernormal Trascrizione in oltre 60 lingue, sincronizzazione automatica con i CRM Studenti e docenti hanno bisogno di tutoraggio e assistenza allo studio basati sull'IA Gratis; i piani a pagamento partono da 18 $ al mese Jamworks Flashcard basate sull'IA, registrazione delle lezioni, acquisizione di note in tempo reale per gli studenti Teams in noisy environments have a need for clearer, more precise calls 18,99 $ al mese per gli studenti Krisp IA Cancellazione del rumore, chiarezza vocale, trascrizione basata sull'IA Teams che operano in ambienti rumorosi e necessitano di chiamate più chiare e nitide Gratuito; i piani a pagamento partono da 16 $ al mese

Gli 11 migliori agenti IA per le riunioni

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

👀 Lo sapevi? L'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per la comunicazione all'interno del team, disseminando informazioni vitali su canali scollegati tra loro e limitando una collaborazione efficace.

Il giusto agente IA per le riunioni cambia tutto questo, trasformando le riunioni in azioni concrete invece che in perdite di tempo. Ecco i miei 11 preferiti che mi aiutano a superare indenne una giornata piena di riunioni!

1. ClickUp (La migliore super app IA per le riunioni — gestione delle riunioni, azioni da intraprendere e automazione del flusso di lavoro)

Il primo della lista è ClickUp. Dalla gestione dei progetti e dal monitoraggio degli obiettivi alla gestione di un fitto calendario di riunioni, ClickUp ti aiuta a mantenere tutto organizzato, connesso e in movimento.

🤖 Super agenti IA per un follow-up delle riunioni e un'elaborazione degli elementi da intraprendere senza sforzo

I ClickUp AI Super Agents sono assistenti digitali proattivi progettati per automatizzare il "passo successivo" dopo ogni riunione. Sono i tuoi compagni di squadra IA, in grado non solo di suggerire i passaggi successivi, ma anche di eseguirli dall'inizio alla fine.

Ecco una breve spiegazione di come funzionano:

A differenza di altri agenti IA per le riunioni, i Super Agents agiscono concretamente, non si limitano ad analizzare o riepilogare le note delle riunioni.

Immagina una revisione settimanale della pipeline commerciale che si svolge il lunedì mattina.

Il team discute di un accordo in fase di stallo. Il potenziale cliente è preoccupato per il prezzo e per la mancanza di un'integrazione fondamentale. Il Super Agente Meeting Manager di ClickUp interviene al termine della riunione.

Crea un'attività: "Rivedere la proposta di prezzo per l'accordo ACME". La assegna al responsabile clienti. Fissa una scadenza per mercoledì. Crea inoltre un'attività secondaria per il tecnico delle soluzioni: "Verificare i requisiti di integrazione con Salesforce". Quindi redige una bozza di email di follow-up per il potenziale cliente con le sequenze aggiornate.

Aggiorna la fase dell'affare nel tuo CRM. Segnala il rischio nella tua dashboard. E registra l'intera interazione per contestualizzarla in futuro.

Nessuno deve ricordarsi cosa fare dopo. Il lavoro è già in corso.

Puoi anche creare Super Agenti con un ambito di competenza più specifico, come un Agente per il riepilogo/riassunto dei verbali delle riunioni (crea e pubblica un riepilogo/riassunto delle tue riunioni su ClickUp) o un Agente per l'archiviazione delle note delle riunioni (trasforma le note grezze delle riunioni in record organizzati e ricercabili).

I migliori casi d'uso dei Super Agenti di ClickUp per le riunioni: Crea e assegna immediatamente gli elementi da intraprendere

Invia promemoria e follow-up automatici

Tieni traccia del completamento delle attività derivanti dalle riunioni

Automatizza la preparazione e il follow-up delle riunioni ricorrenti

Gli agenti IA puntano tutto sull'esecuzione e sulla responsabilità: automatizzano i follow-up di routine e la creazione delle attività, lasciando agli utenti il pieno controllo.

📝 ClickUp AI Notetaker per registrare, trascrivere e riassumere le riunioni

ClickUp AI Notetaker è l'MVP silenzioso delle tue riunioni, dedicato a catturare, applicare etichette e organizzare tutto ciò che viene discusso.

Si collega alle tue chiamate su Zoom, Google Meet e Teams, registra la conversazione, trascrive tutto in tempo reale e invia automaticamente riepiloghi accurati nella tua finestra In arrivo di ClickUp.

Lascia che ClickUp AI Notetaker automatizzi la presa di appunti, la sintesi e la pianificazione

Usa IA Notetaker per ottenere:

Trascrizione accurata post-riunione delle tue chiamate

Riassunti generati dall'IA con decisioni, punti chiave e prossimi passaggi identificati

Informazioni utili che si trasformano in che si trasformano in attività di ClickUp con un solo clic

Registrazioni consultabili per rivedere le riunioni passate in qualsiasi momento

Tu rimani concentrato e coinvolto, mentre IA Notetaker si occupa della documentazione.

💡 Consiglio dell'esperto: 👉 Proteggi il tempo dedicato alla concentrazione prima di pianificare le riunioni La maggior parte delle persone pianifica prima le riunioni... e poi cerca di incastrare il lavoro intorno a esse. È il contrario di come dovrebbe essere. Il calendario basato sull'IA di ClickUp può riservare automaticamente del tempo per le tue attività con priorità elevata e persino modificare il tuo programma in caso di conflitti. Come utilizzarlo: Blocca prima di tutto il "tempo di lavoro" (il tempo effettivamente dedicato al lavoro) sul tuo calendario

Lascia che ClickUp AI pianifichi automaticamente le attività in quegli slot

Quindi organizza le riunioni in base a quel tempo riservato In questo modo, avrai: Meno riunioni consecutive

Più lavoro approfondito senza interruzioni E il tuo calendario rifletterà effettivamente come viene svolto il lavoro, non solo quando sei impegnato.

ClickUp Brain: analisi contestuale e generazione di contenuti

ClickUp Brain è il tuo assistente IA integrato che trasforma conversazioni e contenuti in informazioni chiare e utilizzabili all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. Usalo per:

Generazione intelligente di contenuti: redigi istantaneamente programmi , riepiloghi/riassunti, email e aggiornamenti sui progetti su misura per il tuo flusso di lavoro

Estrazione di informazioni: riepiloga istantaneamente appunti delle riunioni , documenti e thread di commenti

Suggerimenti contestuali: proponi i passaggi successivi, le scadenze e le automazioni in base all'attività nella tua area di lavoro

Crea all'istante programmi dettagliati per le riunioni con ClickUp Brain

Casi d'uso ideali: Crea programmi delle riunioni in base agli obiettivi o alle riunioni precedenti

Riassumi note, documenti e thread

Redigi bozze di follow-up e aggiornamenti sui progetti

Fornisci risposte immediate basate sull'IA nell'area di lavoro

Brain MAX: la super app definitiva basata sull'IA per le riunioni

Per i team pronti a consolidare il proprio stack di IA, Brain MAX è l'aggiornamento che trasforma ClickUp in una vera e propria super app basata sull'intelligenza artificiale.

Usa ClickUp Brain MAX per effettuare ricerche contemporaneamente sul web e nella tua area di lavoro

Ecco come Brain Max migliora le tue riunioni:

Talk to Text per le riunioni: Dettate note, elementi da intraprendere o follow-up a voce: l'ideale per catturare idee durante la discussione o nei momenti in cui avete le mani occupate Dettate note, elementi da intraprendere o follow-up a voce: l'ideale per catturare idee durante la discussione o nei momenti in cui avete le mani occupate

Automazione delle riunioni basata sull'IA: trasforma automaticamente i riassunti delle riunioni in attività concrete, assegnale e programma i promemoria, senza bisogno di inserimenti manuali

Conoscenza centralizzata grazie all'IA: effettua ricerche in tutti i tuoi appunti delle riunioni, documenti e attività con query basate sull'IA, così non perderai mai di vista le decisioni o i passaggi successivi

Integrazioni avanzate: collegati senza soluzione di continuità a Zoom, Google Meet e al tuo calendario per attivare AI Notetaker, effettuare la sincronizzazione dei programmi e automatizzare la pianificazione

Eliminazione della frammentazione dell'IA: sostituisci un insieme eterogeneo di strumenti di IA, app per prendere appunti e sottoscrizioni per la produttività con un'unica piattaforma sicura e unificata sostituisci un insieme eterogeneo di strumenti di IA, app per prendere appunti e sottoscrizioni per la produttività con un'unica piattaforma sicura e unificata

Casi d'uso ideali: Dettati a voce note e elementi da intraprendere

Automatizza l'intero flusso di lavoro delle riunioni

Cerca immediatamente qualsiasi decisione o attività relativa a una riunione

Consolida tutti gli strumenti di IA per le riunioni in un'unica piattaforma

Organizza riunioni mirate e orientate all'azione con ClickUp Meetings

Oltre all'IA, ClickUp Meetings ti consente di pianificare, effettuare il monitoraggio e l'automazione dei follow-up, assicurandoti che gli elementi da intraprendere non vadano persi.

Crea programmi con l'editor di testo avanzato per evidenziare i punti chiave e mantieni l'ordine con ClickUp riunioni

Con questo, puoi utilizzare:

Commenti assegnati per delegare le attività e garantire la responsabilità

Lista di controllo per tenere traccia di tutto ciò che intendi discutere e spuntare gli elementi man mano che procedi

Attività ricorrenti per generare automaticamente i programmi delle riunioni ricorrenti

Comandi slash per azioni rapide ed efficienti senza clic superflui

💡 Suggerimento da esperto: integra ClickUp con Zoom, Google Calendar e altri strumenti per pianificare, partecipare e effettuare il monitoraggio delle riunioni, il tutto senza dover passare da un'app all'altra.

Hai difficoltà a mantenere le tue note delle riunioni ordinate, utili e leggibili in un secondo momento? Questi modelli ClickUp mettono ordine nella documentazione:

Aspettative della riunione per strutturare le tue riunioni in modo efficace Il modello di appunti per riunioni di ClickUp aiuta a organizzare le note con pagine e sottopagine e utilizza l'IA per generare riepiloghi/riassunti. Include sezioni comeper strutturare le tue riunioni in modo efficace

Il modello di verbale di riunione di ClickUp è lo strumento ideale per documentare tutto ciò che accade in una riunione in un formato strutturato e di facile consultazione. Include sezioni dedicate a dettagli chiave come il moderatore, i partecipanti, il programma, i punti di discussione, gli aggiornamenti del comitato e le azioni da intraprendere, rendendo semplice il monitoraggio delle decisioni e dei follow-up

Le migliori funzionalità di ClickUp

Archivia appunti delle riunioni, ordini del giorno e azioni da intraprendere in ClickUp Docs con riepiloghi integrati e creazione di attività

Trasforma le discussioni in attività con commenti assegnati per garantire che vengano effettuati i follow-up

Tieni traccia dei programmi e dei punti di discussione in tempo reale con le liste di controllo

Registra le riunioni asincrone con ClickUp Clips e usa l'IA per trascrivere i video come riferimento

Genera automaticamente i programmi per le riunioni interne ricorrenti

Integra Zoom e Google Calendar per pianificare e partecipare facilmente

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni che consentono di risparmiare tempo potrebbe richiedere un po' di tempo per abituarsi ai nuovi utenti

L'app mobile include le funzionalità principali, ma non offre tutte le funzionalità della versione desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Una recensione su TrustRadius dice:

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane nell'ambito del nostro rituale Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato di avanzamento del mio sprint e delle mie attività, oltre a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie attività.

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane nell'ambito del nostro rituale Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato di avanzamento del mio sprint e delle mie attività, oltre a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie attività.

📮 ClickUp Insight: Il 12% degli intervistati afferma che gli agenti IA sono difficili da configurare o da collegare ai propri strumenti, mentre un altro 13% sostiene che siano necessari troppi passaggi solo per svolgere operazioni semplici con gli agenti. I dati devono essere inseriti manualmente, le autorizzazioni devono essere ridefinite e ogni flusso di lavoro dipende da una catena di integrazioni che può interrompersi o subire variazioni nel tempo. Buone notizie? Non devi "collegare" i Super Agenti di ClickUp alle tue attività, ai tuoi documenti, alle chat o alle riunioni. Sono integrati nativamente nell'area di lavoro di ClickUp e utilizzano gli stessi oggetti, autorizzazioni e flussi di lavoro di qualsiasi altro collega umano. Poiché le integrazioni, i controlli di accesso e il contesto vengono ereditati dall'area di lavoro per impostazione predefinita, gli agenti possono agire immediatamente su tutti gli strumenti senza bisogno di configurazioni personalizzate. Dimentica la configurazione degli agenti da zero!

2. Otter IA (Ideale per creare riepiloghi/riassunti concisi delle riunioni)

tramite Otter IA

Ora puoi evitare di prendere appunti freneticamente e di dimenticare gli elementi da intraprendere. Otter.ai, uno dei migliori assistenti di riunione basati sull'IA, trascrive le riunioni in tempo reale, genera riepiloghi istantanei e assegna persino le attività per aiutarti a rimanere concentrato mentre si occupa dei punti chiave e degli elementi da intraprendere.

A differenza degli strumenti di trascrizione standard, Otter.ai va oltre con OtterPilot, che si collega automaticamente a Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per prendere appunti al posto tuo. Uno dei suoi punti di forza è la capacità di condensare lunghe riunioni di un'ora in rapidi riassunti di 30 secondi di facile comprensione.

Identifica automaticamente i momenti chiave, gli oratori e il contesto, creando note di riunione dettagliate senza bisogno di tagging manuale. Puoi evidenziare sezioni della trascrizione nello stesso spazio di lavoro, allegare slide e generare approfondimenti di follow-up.

Le funzionalità di collaborazione in tempo reale di Otter AI lo rendono particolarmente efficace per le riunioni di gruppo. I colleghi possono commentare, taggarsi a vicenda e assegnare follow-up mentre la riunione è ancora in corso, senza dover aspettare che finisca. I canali IA supportano gli aggiornamenti asincroni, trasformando le trascrizioni in una base di conoscenze condivisa dal team che si evolve nel tempo.

Funzionalità IA: OtterPilot utilizza l'IA per partecipare automaticamente alle riunioni, registrare e trascrivere le conversazioni in tempo reale, generare riepiloghi/riassunti e attività, oltre a fornire un assistente di chat per rispondere alle domande e redigere bozze di contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter IA

Trascrivi, riepiloga/riassume e registra automaticamente gli elementi da intraprendere con un assistente per le riunioni basato sull'IA

Usa Otter IA Chat per porre domande o generare email, aggiornamenti di stato e altre informazioni

Collabora oltre le riunioni dal vivo utilizzando i canali IA che combinano discussioni in tempo reale con aggiornamenti asincroni

Integra Slack, Salesforce, HubSpot e altri strumenti per automatizzare i flussi di lavoro e mantenere i progetti in linea con gli obiettivi

Evidenzia sezioni della trascrizione manualmente o con l'IA per creare follow-up immediati

Aggiungi immagini, diapositive di presentazioni o documenti come allegati ai momenti della riunione per fornire un contesto aggiuntivo

Limiti di Otter IA

Potrebbe avere difficoltà con gli accenti non americani o non britannici nelle trascrizioni automatiche

Opzioni di formattazione limitate per le trascrizioni esportate rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Otter IA

Free

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Aziendale : 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter IA

G2 : 4,4/5 (oltre 460 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter IA

Una recensione su G2 dice:

La cosa che preferisco di Otter è che posso dedicare tutta la mia attenzione alle persone con cui sto parlando al telefono, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni possono scorrere più liberamente, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

La cosa che preferisco di Otter è che posso dedicare tutta la mia attenzione alle persone con cui sto parlando al telefono, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni possono scorrere più liberamente, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

3. Fireflies IA (Ideale per trascrizioni e appunti delle riunioni basati sull'IA)

tramite Fireflies IA

Vuoi automatizzare appunti, trascrizioni e riassunti delle tue riunioni? Fireflies IA ti garantisce che nessun dettaglio venga tralasciato.

Invitando Fireflies AI Notetaker alle tue chiamate, puoi trascrivere e riassumere le riunioni su Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e altre piattaforme. La funzionalità di ricerca basata sull'intelligenza artificiale individua istantaneamente argomenti chiave, elementi da intraprendere o dettagli essenziali.

Fireflies si distingue per le sue analisi approfondite delle riunioni e la knowledge base consultabile. Ogni riunione diventa una risorsa consultabile grazie all'assegnazione di tag con parole chiave, all'analisi del sentiment e alla ripartizione del tempo di parola dei partecipanti. Puoi anche generare playlist personalizzate delle chiamate registrate per argomento, come le obiezioni o le richieste di funzionalità/funzioni.

La piattaforma consente inoltre l'integrazione con strumenti CRM come Salesforce e HubSpot, aiutando i team commerciali, di supporto e di reclutamento a registrare automaticamente le conversazioni e gli elementi da intraprendere. La sua funzionalità di comando vocale ti permette di controllare il bot con frasi come "prendi nota" o "evidenzia questo", perfetta per il monitoraggio a mani libere durante le chiamate che richiedono la massima concentrazione.

Funzionalità IA: Fireflies IA utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e l'apprendimento automatico per trascrivere le riunioni in tempo reale, identificare il sentiment, estrarre gli elementi da intraprendere e abilitare comandi vocali per la registrazione delle note durante le riunioni senza bisogno di usare le mani.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies IA

Tieni traccia della durata delle conversazioni, del sentiment e delle metriche chiave per guidare i tuoi colleghi in modo più efficace

Collabora con commenti, elementi fissi e citazioni per una facile condivisione all'interno del team

Registra le note delle chiamate, le attività e le registrazioni nel tuo CRM per riferimento futuro

Condividi le note su Slack, Notion, Asana e altre piattaforme per un'integrazione perfetta nel flusso di lavoro

Cerca nelle trascrizioni per parola chiave, relatore o argomento per un rapido recupero delle informazioni

Crea playlist personalizzate con estratti delle riunioni per la formazione, il coaching o il passaggio di consegne tra i team

Limiti di Fireflies IA

Offre un supporto per una sola lingua di trascrizione per riunione

I timestamp nelle trascrizioni possono occasionalmente subire uno scostamento nelle chiamate lunghe con più interlocutori

Prezzi di Fireflies IA

Free

Pro : 18 $ al mese per postazione

Aziendale : 29 $ al mese per postazione

Enterprise: 39 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Fireflies IA

G2 : 4,8/5 (oltre 730 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 490 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies IA

Una recensione su Capterra dice:

Ho scelto Fireflies perché è in grado di redigere verbali sia per le riunioni faccia a faccia che per le video riunioni

Ho scelto Fireflies perché è in grado di redigere verbali sia per le riunioni faccia a faccia che per le video riunioni

Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la trascrizione da provare

4. Avoma (Ideale per le previsioni di fatturato con avvisi basati sull'IA)

tramite Avoma

Avoma è una piattaforma IA all-in-one che automatizza ogni aspetto, dalla presa di appunti alla pianificazione, al coaching e alle previsioni di fatturato per i team di vendita. La vera magia sta nelle sue funzionalità/funzioni di Conversation Intelligence e Revenue Intelligence. Queste funzionalità/funzioni analizzano le riunioni per individuare informazioni chiave, effettuare il monitoraggio delle tendenze e fornire supporto al processo decisionale.

Avoma migliora le prestazioni del team commerciale automatizzando la valutazione delle chiamate, fornendo coaching personalizzato e inviando avvisi in tempo reale sui rischi delle trattative. Ciò porta a migliori tassi di successo e al raggiungimento delle quote, rendendo il tuo team più efficiente ed efficace.

Oltre alle vendite, Avoma aiuta i team dedicati al successo dei clienti e ai prodotti ad analizzare i feedback, a formare gli addetti all'assistenza e a identificare i punti di attrito nell'onboarding. La piattaforma supporta la trascrizione multilingue, la creazione collaborativa di note e la riproduzione delle riunioni basata sull'IA, in modo che i team possano rivedere i momenti chiave senza dover riascoltare l'intera chiamata.

L'IA Scheduler abbina automaticamente i partecipanti alle fasce orarie disponibili, mentre gli Smart Summaries suddividono ogni chiamata in programmi, punti chiave e obiezioni, pronti per essere inviati a CRM, Slack o via email.

Funzionalità IA: Avoma sfrutta l'IA per trascrivere, riiepilogare e analizzare le riunioni, effettuare una previsione dell'andamento dei ricavi, valutare la qualità delle conversazioni e generare approfondimenti di coaching per i team commerciali e del supporto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Risparmia più di quattro ore alla settimana automatizzando la presa di appunti, le email di follow-up e gli aggiornamenti del CRM

Pianifica riunioni e indirizza i lead senza sforzo con uno scheduler e un router per lead basati sull'IA

Genera verbali delle riunioni con l'intelligenza conversazionale per aumentare i tassi di successo e accelerare l'onboarding

Migliora le previsioni di fatturato e l'esito positivo delle trattative con avvisi basati sull'IA, analisi delle opportunità vinte e perse e monitoraggio delle vendite

Effettua la sincronizzazione di appunti, azioni da intraprendere e riassunti delle riunioni direttamente su Salesforce, HubSpot e altri CRM

Suddividi le riunioni in capitoli, raggruppati automaticamente per argomento o obiezione, in modo che i rappresentanti commerciali possano rivedere i contenuti più rapidamente

Utilizza i dashboard di coaching per valutare le prestazioni dei rappresentanti e fornire feedback personalizzati su larga scala

Limiti di Avoma

La sua vasta gamma di funzionalità/funzioni può risultare scoraggiante per i nuovi utenti

Le funzionalità avanzate di Revenue Intelligence richiedono piani tariffari più costosi

I riassunti potrebbero richiedere una revisione manuale quando gli interventi si sovrappongono o la qualità audio è scarsa

Prezzi di Avoma

Versione di prova gratis disponibile

Prezzo di partenza: 29 $ al mese per utente

Organizzazione: 39 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente, fatturati annualmente

+Componenti aggiuntivi:

Conversazione Intelligence : 35 $ al mese per utente

Revenue Intelligence : 35 $ al mese per utente

Lead Router: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dei clienti di Avoma

G2 : 4,6/5 (oltre 1.330 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma

Una recensione su G2 dice:

Le funzionalità di registrazione e trascrizione automatica sono molto accurate, ci fanno risparmiare tempo e garantiscono che nulla vada perso durante la conversazione. La capacità di distinguere i diversi oratori e il riepilogo/riassunto degli appunti della riunione fornito alla fine rendono facile seguire le discussioni e consultare in seguito i punti chiave.

Le funzionalità di registrazione e trascrizione automatica sono molto accurate, ci fanno risparmiare tempo e garantiscono che nulla vada perso durante la conversazione. La capacità di distinguere i diversi oratori e il riepilogo/riassunto degli appunti della riunione fornito alla fine rendono facile seguire le discussioni e consultare in seguito i punti chiave.

🧠 Curiosità: La parola "minute" in "meeting minutes" non si riferisce al tempo: deriva dal latino minuta scriptura, che significa "scrittura piccola". Quindi sì, le tue note delle riunioni sono sempre state pensate per essere brevi e concise.

tl;dv (too long; didn’t view) è un assistente di riunione basato sull'IA che registra, trascrive, riepiloga/riassume e, soprattutto, integra i risultati delle riunioni con altri strumenti del flusso di lavoro. Si effettua la sincronizzazione con Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Registra automaticamente le chiamate e fornisce riassunti concisi e punti salienti generati dall'IA.

Inoltre, aggiorna il tuo CRM dopo ogni chiamata, compilando automaticamente i dettagli chiave e inserendo le attività in CRM come Salesforce e HubSpot o in strumenti come Jira, Slack, Asana e ClickUp. Grazie ai promoti per le riunioni su argomenti specifici o alle chiamate dei clienti, puoi concentrarti maggiormente sul perfezionamento delle tue competenze commerciali.

tl;dv si distingue per la possibilità di taggare i momenti in tempo reale e generare istantaneamente clip condivisibili con titoli e riassunti generati dall'IA. Queste clip possono essere incorporate nei documenti, condivise tramite Slack o salvate negli account dei clienti per un passaggio di consegne più rapido all'interno del team.

Include la ricerca basata su parole chiave, evidenziazioni con indicazione dell'ora e una casella di posta intelligente che segnala le riunioni che richiedono la tua revisione. Grazie alla trascrizione multilingue e all'identificazione delle etichette dei relatori, tl;dv è ideale per i team globali che lavorano a ritmi serrati.

Funzionalità IA: tl;dv utilizza l'IA per trascrivere le riunioni, riepilogare i punti chiave, individuare i segnali degli oratori e attivare automaticamente gli aggiornamenti delle attività nei sistemi CRM e negli strumenti di gestione dei progetti.

tl;dv: le migliori funzionalità/funzioni

Utilizza modelli personalizzabili di note delle riunioni con supporto per oltre 30 lingue

Aggiorna automaticamente il tuo CRM con i dettagli delle riunioni e trasferisci le attività di routine ad altri strumenti

Crea clip, tagga i momenti chiave e condividili senza ingombrare le chat del team

Utilizza i suggerimenti automatici per individuare riunioni o argomenti chiave e ricevere i report direttamente nella tua finestra In arrivo

Aggiungi tag in tempo reale durante le riunioni e crea punti salienti istantanei con riassunti generati dall'IA

Effettua ricerche in tutte le trascrizioni utilizzando filtri per relatore, parola chiave o argomento per un recupero più rapido del contesto

tl;dv limitazioni

Il bot tl;dv non può partecipare alle riunioni con il piano Free

La versione mobile è meno intuitiva rispetto alla versione desktop, rendendo difficile registrare le riunioni mentre si è in viaggio

Le registrazioni delle riunioni potrebbero occasionalmente presentare problemi tecnici o ritardi

La generazione dei Clip potrebbe richiedere più tempo per riunioni lunghe con scarsa qualità audio

tl;dv prezzi

Free

Pro : 29 $ al mese per utente

Aziendale : 98 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

tl;dv valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4,7/5 (oltre 480 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv

Una recensione su G2 dice:

TLDV ha cambiato radicalmente il mio modo di gestire le riunioni. Le trascrizioni e i riassunti automatici mi fanno risparmiare un sacco di tempo, soprattutto quando devo rivedere punti specifici o condividere note con il mio team. Apprezzo molto anche la possibilità di taggare i momenti chiave e di navigare rapidamente tra le registrazioni più lunghe. L'interfaccia è pulita e facile da usare, e si integra bene con gli strumenti che già utilizzo.

TLDV ha cambiato radicalmente il mio modo di gestire le riunioni. Le trascrizioni e i riassunti automatici mi fanno risparmiare un sacco di tempo, soprattutto quando devo rivedere punti specifici o condividere note con il mio team. Apprezzo molto anche la possibilità di contrassegnare i momenti chiave e di navigare rapidamente tra le registrazioni più lunghe. L'interfaccia è pulita e facile da usare, e si integra bene con gli strumenti che già utilizzo.

👀 Lo sapevi? Microsoft ha rilevato che circa il 50% delle riunioni viene programmato tra le 9:00 e le 11:00 e tra le 13:00 e le 15:00. Si tratta delle stesse fasce orarie in cui le persone raggiungono solitamente il picco di produttività, grazie ai nostri ritmi circadiani. Invece di utilizzare questo tempo per lavorare in modo concentrato, spesso viene consumato dalle riunioni, lasciando poco spazio alla riflessione approfondita. Gli strumenti giusti possono aiutarti a mantenere le riunioni produttive e a preservare la tua sanità mentale!

tramite MeetGeek

MeetGeek è un altro assistente intelligente basato sull'IA per le riunioni che vale la pena prendere in considerazione. Offre potenti strumenti che partecipano automaticamente alle riunioni nel Calendario e generano registrazioni, trascrizioni e note delle riunioni.

La funzionalità distintiva di MeetGeek è la sua capacità di individuare e classificare gli argomenti, taggando fatti, decisioni e questioni emerse, e di inviare automaticamente via email riepiloghi dettagliati e approfondimenti agli strumenti o alle parti interessate dopo la riunione.

MeetGeek supporta anche flussi di lavoro automatizzati per le riunioni, come l'invio di email di follow-up personalizzate, l'aggiornamento delle voci nel CRM e la creazione di attività negli strumenti di progetto. Consente inoltre di inviare email di riepilogo personalizzate con il proprio marchio, con formati e link personalizzabili, che possono essere inviate automaticamente ai partecipanti o ai canali del team.

Con aree di lavoro condivise e archivi ricercabili, MeetGeek è un hub centrale per le riunioni. Il tagging intelligente e la navigazione nella Sequenza consentono ai team di accedere rapidamente a decisioni o rischi, mentre le integrazioni con strumenti come Notion, Asana e HubSpot rendono facile agire sulla base delle informazioni raccolte.

Funzionalità IA: MeetGeek utilizza l'IA per identificare gli argomenti, contrassegnare le decisioni, estrarre i punti salienti e inviare riepiloghi automatici, follow-up e attività a strumenti esterni in base al contesto della riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek

Cerca le note delle riunioni passate per parola chiave per trovare più rapidamente dettagli specifici

Invia riepiloghi via email accurati e dettagliati con approfondimenti granulari a qualsiasi strumento dopo ogni riunione

Personalizza il nome, i messaggi e i riassunti del tuo assistente IA per un branding personalizzato

Integra con piattaforme CRM come HubSpot per fornire ai team commerciali e di assistenza clienti informazioni cruciali sui clienti durante le chiamate

Invia email di follow-up automatizzate e personalizzate con il tuo marchio in base ai ruoli dei partecipanti e agli argomenti discussi

Utilizza aree di lavoro condivise e indicatori di sequenza per semplificare le revisioni interfunzionali

Limiti di MeetGeek

Partecipa automaticamente a ogni riunione, anche se utilizzato solo per prendere note, cosa che alcuni trovano invadente

Secondo alcuni utenti, la condivisione diretta delle registrazioni delle riunioni potrebbe essere più fluida

La modifica dei riassunti generati dopo la riunione potrebbe richiedere un lavoro richiesto in casi d'uso specifici

Prezzi di MeetGeek

Piano Free

Pro : 15,99 $ al mese per utente

Aziendale : 27 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MeetGeek

G2 : 4,6/5 (oltre 480 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek

Una recensione su G2 dice:

Se ho più di una riunione contemporaneamente, posso impostare MeetGeek in modo che partecipi alle riunioni e prenda tutte le note rilevanti, registri chi era presente e fornisca un resoconto dettagliato di ciò che è accaduto durante la riunione.

Se ho più di una riunione contemporaneamente, posso impostare MeetGeek in modo che partecipi alle riunioni e prenda tutte le note rilevanti, registri chi era presente e fornisca un resoconto dettagliato di ciò che è accaduto durante la riunione.

tramite Sembly IA

Non c'è bisogno di avviare la registrazione ad ogni riunione: l'IA di Sembly registra automaticamente le tue riunioni. Hai una chiamata preregistrata? Carica l'audio o il video per ottenere rapidamente trascrizioni, note e approfondimenti.

Sembly si distingue per le trascrizioni esportabili che includono timestamp personalizzabili e le etichette dell'interlocutore, ideali per la conformità, la documentazione o l'analisi dettagliata. Puoi anche registrare conversazioni offline tramite browser o telefono.

L'assistente IA personale di Sembly può partecipare alle riunioni al posto tuo e analizzare le discussioni per individuare il tono generale, i follow-up e le decisioni significative. Smart Meeting Notes organizza le trascrizioni in sezioni strutturate come problemi, rischi, soluzioni e risultati.

La piattaforma supporta oltre 40 lingue e si integra con strumenti come Microsoft Teams, Zoom e Google Calendar. Le aree di lavoro per i team consentono ai team di archiviare, annotare, cercare e taggare le trascrizioni in modo centralizzato tra i vari reparti.

Funzionalità IA: Sembly utilizza l'IA per trascrivere, taggare e strutturare le conversazioni delle riunioni, fornendo riassunti intelligenti, rilevamento dei parlanti, analisi del sentiment e trascrizioni ricercabili con indicatori temporali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sembly IA

Esporta le trascrizioni in formato TXT, SRT o DOCX con timestamp e etichette dell'oratore personalizzabili, quindi effettua la condivisione tramite Slack o il tuo CRM

Integrazione con piattaforme di videoconferenza e servizi di archiviazione cloud per un accesso senza interruzioni

Cerca le riunioni per parola chiave, elemento principale o partecipante per trovare immediatamente le informazioni

Usa Smart Meeting Notes per organizzare le conversazioni in base a problema, soluzione e risultato

Collabora in aree di lavoro condivise con il team grazie a filtri avanzati, tag e analisi

Limiti di Sembly IA

La navigazione potrebbe risultare meno intuitiva rispetto a strumenti più semplici

La funzionalità Chat per riunioni con IA ha limiti di prompt ridotti nei piani inferiori

Alcuni utenti riscontrano un rallentamento durante l'esportazione di file di grandi dimensioni o registrazioni lunghe

Prezzi di Sembly IA

Versione di prova gratis disponibile

Basic : 15 $ al mese

Pro : 29 $ al mese per utente

Max: 39 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sembly IA

G2 : 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Sembly IA

Una recensione su G2 dice:

Sembly funziona con tutte le piattaforme e anche quando non sei online, fornendo una fonte costante per la creazione di note. Lo uso ogni giorno e, essendo basato sul web, è facile da integrare.

Sembly funziona con tutte le piattaforme e anche quando non sei online, fornendo una fonte costante per la creazione di note. Lo uso ogni giorno e, essendo basato sul web, è facile da integrare.

🧠 Curiosità: un americano su cinque svolge oggi un lavoro a forte contatto con l'IA. Con l'evoluzione degli ambienti di lavoro, la chiave non è evitare l'IA, ma imparare a lavorarci insieme, specialmente nelle riunioni dove gli strumenti di IA possono aumentare la produttività, cogliere spunti e mantenere tutti allineati.

8. Fathom IA (Ideale per aiutare i team non tecnici a ottimizzare le loro riunioni)

tramite Fathom IA

Per i team che vogliono evitare la curva di apprendimento, Fathom IA è una soluzione semplice ed efficace. È dotato di un'interfaccia pulita e intuitiva, che lo rende uno degli assistenti per riunioni più facili da usare. Puoi trasformare le tue discussioni in un riepilogo della riunione e creare un piano d'azione in pochi minuti. Fathom genera note dettagliate, evidenzia gli elementi da intraprendere e ti aiuta a redigere le email di follow-up.

Una delle funzionalità distintive di Fathom è il supporto per 38 lingue, che garantisce note accurate indipendentemente dalla lingua della riunione.

Fathom IA è molto apprezzato dai team a contatto con i clienti e da quelli che lavorano da remoto, che desiderano rimanere concentrati durante le chiamate e ricevere una documentazione accurata. Durante le riunioni, gli utenti possono evidenziare i momenti chiave con un solo clic e Fathom aggiunge immediatamente quei frammenti al riepilogo.

Dopo ogni riunione, Fathom invia via email o Slack dei riassunti che includono decisioni, domande e passaggi successivi. Inserisci automaticamente le informazioni relative alla riunione in strumenti come HubSpot o Salesforce, senza alcun lavoro manuale.

Funzionalità IA: Fathom utilizza l'IA per registrare, trascrivere, evidenziare e riassumere le riunioni, offrendo supporto multilingue, creazione di Clip in tempo reale e contenuti di follow-up automatizzati tramite email o sincronizzazione CRM.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fathom IA

Crea e condividi brevi video Clip per mettere in evidenza i momenti salienti

Genera punti salienti in tempo reale e riassunti delle riunioni basati sull'IA

Effettua il monitoraggio delle visualizzazioni delle pagine e delle principali fonti di traffico in una dashboard centralizzata di Fathom Analytics

Inserisci le informazioni sulle riunioni direttamente in strumenti come HubSpot o Salesforce senza muovere un dito

Ricevi email di riepilogo/riassunto con azioni da intraprendere, elenchi dei relatori e sequenze subito dopo ogni chiamata

Limiti di Fathom IA

Le note copiate possono includere link a video, che alcuni utenti ritengono superflui

L'installazione è semplice, ma potrebbe richiedere più tempo del previsto

Integrazione limitata con piattaforme non CRM rispetto alla concorrenza

Prezzi di Fathom IA

Gratis (per privati)

Premium: 20 $ al mese per utente (per privati)

Team : 19 $ al mese per utente

Aziendale: 34 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom IA

G2 : 5/5 (oltre 6.600 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom IA

Una recensione su G2 dice:

Questa app è stata incredibilmente utile per rimanere organizzato e aumentare la produttività, specialmente durante le riunioni. Adoro il modo in cui cattura automaticamente i momenti chiave, genera riassunti e mi permette di concentrarmi sulla conversazione invece di prendere note continuamente. L'interfaccia è pulita e intuitiva, e le funzionalità/funzioni sono esattamente ciò di cui ho bisogno. La consiglio vivamente a chiunque voglia lavorare in modo più efficiente e risparmiare tempo!

Questa app è stata incredibilmente utile per rimanere organizzato e con una buona produttività, specialmente durante le riunioni. Adoro il modo in cui cattura automaticamente i momenti chiave, genera riassunti e mi permette di concentrarmi sulla conversazione invece di prendere note continuamente. L'interfaccia è pulita e intuitiva, e le funzionalità/funzioni sono esattamente ciò di cui ho bisogno. La consiglio vivamente a chiunque voglia lavorare in modo più efficiente e risparmiare tempo!

Leggi anche: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

9. Supernormal (Ideale per i team internazionali che necessitano di supporto multilingue per la redazione dei verbali delle riunioni)

via Supernormal

Il prossimo è Supernormal, un agente IA compatibile con Zoom progettato per semplificare le tue riunioni.

Progettato per team internazionali, si integra con Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot e Asana e offre supporto in oltre 60 lingue.

Supernormal elimina il lavoro amministrativo post-riunione trasformando i riepiloghi/riassunti in azioni strutturate e assegnandole immediatamente. Include modelli su misura per i ruoli commerciali, nei prodotti o nelle risorse umane, in modo che ogni formato di riunione si adatti al flusso di lavoro del tuo team.

La sincronizzazione avviene automaticamente con il tuo Calendario per partecipare alle riunioni giuste e supporta riassunti personalizzati con il marchio e la formattazione delle trascrizioni specifica per ogni relatore. I team possono collaborare sulle note in tempo reale o in modo asincrono: l'ideale per gli ambienti ibridi.

Funzionalità IA: Supernormal utilizza l'IA per partecipare alle riunioni, trascrivere in oltre 60 lingue, generare automaticamente riassunti strutturati, assegnare attività e inviare aggiornamenti a strumenti CRM e di gestione dei progetti con una configurazione minima.

Le migliori funzionalità/funzioni di Supernormal

Acquisisci trascrizioni in tempo reale e riassunti delle riunioni generati dall'IA

Assegna elementi da intraprendere e crea automaticamente attività in Asana, ClickUp e altri strumenti

Garantisci la crittografia di livello aziendale e la certificazione SOC 2 per la sicurezza

Ricevi ogni domenica un'email riassuntiva con i punti salienti delle riunioni

Utilizza i modelli di riunione in base al ruolo per generare più rapidamente riassunti pertinenti

Collabora sulle note in tempo reale, anche se alcuni partecipanti non possono partecipare alla riunione dal vivo

Limiti di Supernormal

Alcuni utenti trovano le opzioni di personalizzazione complesse all'inizio

È previsto un limite di token: superarlo può causare risposte troncate o errori

Ritardi occasionali nella sincronizzazione degli aggiornamenti tra tutti gli strumenti integrati

Prezzi Supernormal

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente (7 giorni di versione di prova gratis)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Supernormal

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Supernormal

Una recensione su G2 dice:

Ciò che apprezzo di più di Supernormal è la sua trascrizione accurata, anche in portoghese, e il modo in cui organizza automaticamente gli appunti delle riunioni per argomento. Mi ha fatto risparmiare molto tempo nella preparazione della documentazione post-riunione e dei riepiloghi/riassunti per l'allineamento con i team tecnici. Apprezzo anche la perfetta integrazione con Google Meet, che consente l'avvio automatico delle registrazioni senza alcun intervento manuale. L'interfaccia è pulita e intuitiva, il che aiuta molto nella gestione di più progetti.

Ciò che apprezzo di più di Supernormal è la sua trascrizione accurata, anche in portoghese, e il modo in cui organizza automaticamente gli appunti delle riunioni per argomento. Mi ha fatto risparmiare molto tempo nella preparazione della documentazione post-riunione e dei riepiloghi/riassunti per l'allineamento con i team tecnici. Apprezzo anche la perfetta integrazione con Google Meet, che consente l'avvio automatico delle registrazioni senza alcun intervento manuale. L'interfaccia è pulita e intuitiva, il che aiuta molto nella gestione di più progetti.

👀 Lo sapevi? Gli studi dimostrano che il 68% dei dipendenti ritiene che le riunioni di gruppo inefficienti siano il principale ostacolo alla produttività. Si tratta di un enorme spreco di tempo che avrebbe potuto essere evitato con uno strumento software di gestione delle riunioni basato sull'IA!

10. Jamworks (Ideale per lezioni private con flashcard)

tramite Jamworks

Stai ancora prendendo appunti come se fossimo negli anni '90? Scopri Jamworks. Non è solo un'altra app per prendere appunti: è il tuo assistente personale per lo studio. Registra le lezioni, genera appunti basati sull'IA e crea persino flashcard interattive per aiutarti a memorizzare i concetti chiave.

Ti sei distratto in classe? Hai bisogno di un ripasso veloce prima di un esame? Jamworks ha la soluzione che fa per te.

Jamworks è pensato per studenti, docenti e discenti attenti all'accessibilità che desiderano memorizzare di più con meno lavoro richiesto. Evidenzia i momenti chiave durante una lezione e genera istantaneamente materiali di studio da quei segmenti.

Il tutor IA è in grado di spiegare concetti complessi in termini semplici, tradurre le note in diverse lingue e sottoporti a quiz utilizzando flashcard personalizzate. Si integra con piattaforme di apprendimento come Canvas e Moodle per mantenere i tuoi contenuti in sincronia.

Funzionalità IA: Jamworks utilizza l'IA per trascrivere le lezioni, identificare gli argomenti chiave, generare flashcard e offrire tutoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite un assistente IA personalizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jamworks

Registra e trascrivi le lezioni in tempo reale, così potrai concentrarti sull'apprendimento invece che sul prendere freneticamente note

Individua automaticamente gli argomenti chiave e suddividi le lezioni in capitoli per una navigazione più semplice

Crea appunti delle lezioni di alta qualità e sufficientemente dettagliati da impressionare i professori

Crea flashcard basate sull'IA con domande e risposte generate automaticamente per ripassare senza sforzo

Chiedi a un tutor IA spiegazioni personalizzate, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi lingua

Evidenzia i passaggi chiave delle lezioni e convertili istantaneamente in promoti di studio o schede didattiche

Integra con le piattaforme LMS più diffuse come Canvas, Blackboard e Moodle per una sincronizzazione perfetta

Limiti di Jamworks

La funzione di registrazione può risultare macchinosa, poiché richiede diversi clic per individuare e effettuare la condivisione del link della riunione

I contenuti del sito web potrebbero non essere sempre accurati, completi o aggiornati

Attualmente offre solo il supporto per l'uso individuale: non è prevista la collaborazione integrata per lo studio di gruppo o la condivisione degli appunti

Prezzi di Jamworks

Versione di prova gratis di 14 giorni

Prezzo: 18,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Jamworks

G2 : Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Jamworks

Un commento su Reddit dice:

Consiglio vivamente l'app Jamworks! Registra le mie lezioni e usa un'IA intelligente per fare gli appunti al posto mio 🙂 Ha anche appena introdotto un quiz sui tuoi appunti!!

Consiglio vivamente l'app Jamworks! Registra le mie lezioni e usa un'IA intelligente per prendere appunti al posto mio 🙂 Ha anche appena introdotto un quiz sui tuoi appunti!!

11. Krisp IA (Ideale per migliorare l'esperienza delle riunioni grazie alla cancellazione del rumore)

tramite Krisp IA

Hai difficoltà a causa dei rumori di fondo o del sovraccarico di informazioni durante le riunioni? Krisp, un assistente basato sull'IA, è progettato per aumentare la produttività delle riunioni.

Filtra il rumore, trascrive le conversazioni e genera appunti delle riunioni: l'ideale per singoli e team. Krisp funziona perfettamente con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, senza bisogno di plugin.

Krisp non solo elimina il rumore, ma separa le voci, rileva l'eco e ti permette di attivare il tuo filtro di chiarezza vocale. Questo garantisce che la tua voce rimanga chiara, anche in ambienti rumorosi.

L'assistente IA per le riunioni trascrive le conversazioni, identifica chi parla e fornisce riassunti delle chiamate scaricabili. Per i team ibridi o remoti che operano in ambienti rumorosi, Krisp migliora la qualità audio senza richiedere aggiornamenti hardware.

Funzionalità IA: Krisp utilizza l'IA per rimuovere il rumore di fondo, eliminare l'eco, convertire gli accenti per una maggiore chiarezza e generare trascrizioni e riepiloghi/riassunti intelligenti in tempo reale.

Le migliori funzionalità di Krisp IA

Elimina il rumore di fondo in tempo reale con la cancellazione del rumore basata sull'IA

Trascrivi automaticamente le riunioni con testi accurati generati dall'IA

Genera note basate sull'IA con punti chiave e elementi da intraprendere

Registra le riunioni e accedi alle registrazioni in un secondo momento per rivederle o effettuare la condivisione

Usa l'IA per convertire gli accenti e migliorare la chiarezza

Attiva la cancellazione dell'eco, il miglioramento della voce e il filtraggio del cross-talk

Scarica trascrizioni riassunte e approfondimenti a livello di relatore

Limiti di Krisp IA

Il piano Free limita il numero di riassunti giornalieri generati dall'IA e la durata della cancellazione del rumore

Alcuni utenti riscontrano occasionalmente problemi con determinate integrazioni delle app

Opzioni di modifica delle trascrizioni limitate all'interno dell'app rispetto agli strumenti dedicati alla presa di appunti

Prezzi di Krisp IA

Free

Pro : 16 $ al mese per utente

Aziendale : 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Krisp IA

G2: 4,6/5 (oltre 1.110 recensioni)

Capterra: Valutazioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Krisp

Un commento su Reddit dice:

Lo uso da anni dal Brasile (dove i cani abbaiano ovunque e in continuazione) e funziona alla grande. Tutti gli altri rumori vengono filtrati ancora meglio.

Lo uso da anni dal Brasile (dove i cani abbaiano ovunque e in continuazione) e funziona alla grande. Tutti gli altri rumori vengono filtrati ancora meglio.

💡Consiglio da esperto: prima di inviare quell'invito alla riunione, chiediti: potrebbe essere una semplice email? Se sì, fai risparmiare tempo a tutti e usa ClickUp Brain per abbozzare le tue idee o riepilogare/riassumere i punti chiave!

Sebbene questi strumenti non siano entrati nella nostra top 11, stanno guadagnando popolarità grazie ai loro punti di forza unici e potrebbero essere integrazioni perfette al tuo kit di strumenti per le riunioni.

💡 Ideale per: una partecipazione inclusiva ed equilibrata durante le riunioni

Perché si distingue: Equal Time utilizza l'IA per il monitoraggio del tempo di parola e garantire che tutti abbiano voce in capitolo, il che è particolarmente utile per i team ibridi e le culture orientate alla diversità, all'equità e all'inclusione (DEI). Incoraggia chi parla troppo, stimola i partecipanti più silenziosi e offre analisi sulla partecipazione dopo la riunione.

Casi d'uso: sessioni di sincronizzazione della leadership, sessioni di brainstorming e incontri di aggiornamento con il team

💡 Ideale per: trascrizioni veloci e multilingue

Perché si distingue: Notta trascrive le riunioni in oltre 40 lingue e supporta il caricamento di file audio/video per ottenere trascrizioni ricercabili e con indicazione temporale. È particolarmente utile per i team globali che necessitano di precisione in tempo reale senza configurazioni complesse.

Casi d'uso: interviste internazionali, webinar e sessioni di ricerca sui clienti

💡 Ideale per: Collaborazione video asincrona + note IA sincronizzate

Perché si distingue: Bubbles combina la registrazione dello schermo con note generate dall'IA, consentendo ai membri del team di lasciare commenti dettagliati e contrassegnati dall'ora. Ideale per ridurre il sovraccarico delle riunioni in tempo reale e mantenere la comunicazione contestualizzata, anche quando è asincrona.

Casi d'uso: presentazioni di prodotti, revisioni di demo e cicli di feedback asincroni

Rendi le riunioni più efficaci con ClickUp

Negli Stati Uniti si tengono oltre 11 milioni di riunioni al giorno, 55 milioni alla settimana e oltre un miliardo all'anno! Ma siamo onesti, non tutte portano a progressi concreti.

Anche con un assistente IA per le riunioni, la vera sfida inizia dopo la chiamata: le note si accumulano, gli elementi da intraprendere vanno persi e i follow-up vengono trascurati.

È qui che ClickUp offre un vantaggio distintivo. Non è solo un altro assistente per le riunioni; è la piattaforma in cui le informazioni raccolte durante le riunioni si trasformano in attività concrete, integrate direttamente con i tuoi progetti e la comunicazione del team.

Perché le riunioni dovrebbero portare all'azione, non a più caos. Sei pronto a trasformare le discussioni in risultati?

Prova ClickUp gratis e trasforma le tue riunioni oggi stesso! 🎯