I 11 migliori generatori di verbali di riunioni IA

Le riunioni possono essere stressanti, soprattutto a causa delle infinite cose da ricordare.

Si cerca di rimanere coinvolti nella discussione mentre ci si affanna ad annotare i punti importanti. Improvvisamente vi sfugge un dettaglio vitale e, prima che ve ne rendiate conto, la riunione è finita.

La buona notizia è che potete usare i generatori di verbali di riunione IA per trascrivere ogni parola e organizzarla in riepiloghi strutturati in modo da poter partecipare alla conversazione.

Utilizzo di IA per le note delle riunioni è possibile trasformare rapidamente lunghe discussioni in una documentazione precisa e cancellata.

Il mio team e io abbiamo testato diversi strumenti di IA per verbali di riunione per trascrivere le conversazioni e generare verbali e riepiloghi/riassunti accurati in modo efficace.

In questo blog, vi illustrerò la mia esperienza con i migliori generatori di verbali di riunione IA, le loro funzionalità/funzione chiave, i prezzi e altro ancora!

Cosa cercare in un generatore di verbali di riunione IA?

Scegliere il generatore di verbali di riunione IA perfetto può sembrare complicato con così tante opzioni disponibili. Ma per trovare il miglior software per verbali di riunione per il vostro team, diamo un'occhiata ad alcuni dei componenti chiave:

Funzionalità/funzione: Verificare se lo strumento Da fare non si limita a prendere note e verbali di riunione e se aiuta anche con programmi, trascrizione e documentazione

Verificare se lo strumento Da fare non si limita a prendere note e verbali di riunione e se aiuta anche con programmi, trascrizione e documentazione Esperienza dell'utente: Assicuratevi che lo strumento per i verbali delle riunioni IA sia semplice da imparare e da utilizzare sia per voi che per il vostro team

Assicuratevi che lo strumento per i verbali delle riunioni IA sia semplice da imparare e da utilizzare sia per voi che per il vostro team Collaborazione: Il generatore di verbali di riunione IA deve consentire ai colleghi di collaborare in tempo reale ai verbali e alle note della riunione generata

Il generatore di verbali di riunione IA deve consentire ai colleghi di collaborare in tempo reale ai verbali e alle note della riunione generata Sicurezza: Scegliere uno strumento per verbali di riunioni IA con funzionalità/funzione di sicurezza di livello aziendale per mantenere i dati delle riunioni sicuri e conformi

Scegliere uno strumento per verbali di riunioni IA con funzionalità/funzione di sicurezza di livello aziendale per mantenere i dati delle riunioni sicuri e conformi **Integrazioni: il generatore di verbali di riunione IA deve integrarsi con piattaforme di videoconferenza, strumenti di gestione delle attività e app di messaggistica per facilitare la trascrizione e la comunicazione in tempo reale delle riunioni

Modelli precostituiti: Cercare modelli di verbali di riunione precostituiti per iniziare rapidamente senza dover annotare i verbali da zero

Ogni team ha le proprie esigenze. Definite i vostri obiettivi specifici e poi utilizzate questa lista di controllo delle funzionalità per trovare il vostro strumento di IA ideale per le riunioni e gli assistenti alle riunioni .

Gli 11 migliori strumenti di IA per i verbali delle riunioni

Ecco il nostro elenco dei migliori generatori di verbali di riunione IA che vi aiuteranno a rimanere concentrati sulla discussione quando partecipate alle riunioni:

1. ClickUp (il migliore per riepilogare/riassumere note e verbali di riunione con l'IA) ClickUp è una piattaforma di project management all-in-one che aiuta le startup e le aziende a migliorare la produttività, la collaborazione e la comunicazione tra i propri collaboratori.

È inoltre dotata di un incredibile generatore di verbali di riunione IA integrato, in grado di gestire i flussi di lavoro delle riunioni end-to-end utilizzando un'unica piattaforma. Proprio così, non sono necessari strumenti o plug-in aggiuntivi.

È possibile sfruttare ClickUp Brain , l'assistente IA integrato di ClickUp, per generare vari materiali per le riunioni, tra cui programmi, slide decks, verbali di riunione, note dettagliate e riepiloghi/riassunti.

Riepilogare/riassumere istantaneamente i verbali delle riunioni utilizzando ClickUp Brain

Diamo una rapida occhiata a come è possibile utilizzare l'IA di ClickUp per documentare riunioni e altro. Creazione di programmi

Se le riunioni sono programmate senza preavviso, è sufficiente chiedere a ClickUp Brain di generare i programmi delle riunioni. Basta incollare il prompt e ClickUp Brain analizzerà i dati delle riunioni passate, i temi e gli argomenti discussi per preparare l'ordine del giorno della riunione.

Programma riunioni efficaci e discussioni fruttuose con ClickUp Brain

Verbali di riunione

Una volta terminata la riunione, sfruttate le funzioni di ClickUp Brain Capacità di trascrizione dell'IA per analizzare la trascrizione e riepilogare il verbale della riunione.

È inoltre possibile sincronizzare ClickUp con il calendario di Google Calendar e sfruttare le funzioni di Visualizzazione del calendario di ClickUp per gestire le riunioni e tenere sotto controllo gli impegni. La parte migliore è che si può passare dalla visualizzazione giornaliera, settimanale e mensile alle riunioni, con filtri avanzati per evidenziare le riunioni importanti.

Se volete eliminare del tutto le riunioni per le dimostrazioni dei prodotti o le sessioni di feedback, registrate il vostro schermo usando ClickUp Clip e condividete il collegato con il vostro team o anche all'esterno.

💡Pro Tip: Non avete tempo di guardare un Clip lungo? Utilizzate ClickUp Brain per trascriverlo. È quindi possibile porre domande sulle informazioni contenute nella Clip e il programma fornirà immediatamente le risposte pertinenti.

Pianifica e gestisci tutte le riunioni in un unico luogo con ClickUp Calendar View

Promemoria e notifiche

Impostazione di avvisi utilizzando Promemoria ClickUp e ricevere notifiche sulle riunioni importanti su tutti i dispositivi.

È anche possibile trasformare commenti e attività in promemoria, rendendo più facile seguire le attività importanti. La scheda "Gestione promemoria" nella schermata iniziale consente di disattivare, posticipare o riprogrammare i promemoria in base alle esigenze del momento.

Imposta i promemoria e saluta le riunioni puntuali con ClickUp Reminders

🌈 Caso di studio: Vida Health, un'azienda sanitaria virtuale, risparmia 8 ore nelle riunioni settimanali tra tutti gli stakeholder dell'evento e risparmia 1 ora a settimana nella ricerca di documenti grazie alla piattaforma centralizzata di ClickUp. ClickUp qui per saperne di più.

Modelli pronti all'uso

ClickUp offre una libreria di modelli pronti per l'uso per più riunioni più produttive .

Per istanza, il Modello di verbale di riunione ClickUp fornisce un quadro strutturato per organizzare i riepiloghi delle riunioni e le note individuali.

Permette di includere tutti i dettagli vitali, come obiettivi, programma, partecipanti, collegamenti, elementi d'azione, annunci e altro ancora. È possibile tracciare le chiavi di lettura e i risultati per tenere informati gli stakeholder e assegnare attività ai compagni di squadra in base ai loro elementi d'azione.

È sufficiente personalizzare, modificare e condividere questo documento di una sola pagina con i propri collaboratori per qualsiasi tipo di riunione .

💈Bonus: 16 esempi di programmi per riunioni e modelli gratis

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Ottenete riepiloghi istantanei delle riunioni con programmi, elementi d'azione, momenti chiave e decisioni con ClickUp Brain

Utilizzo ClickUp Documenti per creare, accedere e archiviare tutti i materiali delle riunioni in una posizione centralizzata

Trasformate le attività della riunione in elementi d'azione e assegnateli ai vostri compagni di squadra usando Attività di ClickUp Utilizzate un file preformattato,modelli gratuiti di note per riunioni per organizzare e categorizzare rapidamente le informazioni chiave

Integrazione di ClickUp con i vostri strumenti aziendali, tra cui Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, HubSpot, Salesforce e altri, per automatizzare le attività e snellire i flussi di lavoro post-riunione

Limiti di ClickUp

La versione mobile di ClickUp potrebbe non includere l'ampio intervallo di funzionalità/funzione disponibili sull'app desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Fireflies.ai (il migliore per le note e gli elementi d'azione automatici delle riunioni)

via Lucciole.ai Fireflies.ai trascrive automaticamente i video delle riunioni e ne genera i verbali, semplificando la revisione di elementi chiave, azioni, attività e metriche con un solo clic.

I team possono collaborare senza problemi aggiungendo commenti, elementi fissati e reazioni. Questo generatore di verbali di riunione alimentato dall'IA crea anche attività in Asana, Trello e Monday.com tramite comandi vocali durante le riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies

Ottenere verbali di riunione automatici e catturare i momenti chiave delle riunioni

Organizzate i verbali delle riunioni per reparto e scoprite le informazioni con una ricerca basata sull'IA

Impostazione di controlli di privacy personalizzati per i verbali delle riunioni generati dall'IA

Mantenere i compagni di squadra sulla stessa pagina condividendo i verbali delle riunioni nelle app di collaborazione come Slack, Notion e Google Documenti

Limiti di Fireflies

La funzionalità/funzione di Fireflies.ai spesso non cattura le attività importanti delle riunioni

Alcuni utenti segnalano problemi di accuratezza ed errori durante la trascrizione di riunioni con termini tecnici o accenti forti

Prezzi di Fireflies

Free Forever: gratis per sempre

Pro: $18/mese per utente

$18/mese per utente Business: $29/mese per utente

$29/mese per utente Azienda: $39/mese per utente

$39/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni di Fireflies

G2: 4.8/5 (490+ recensioni)

4.8/5 (490+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

3. Otter.ai (Il migliore per generare risposte e contenuti con l'IA)

via Lontra.ai Otter.ai, un'azienda di App per prendere appunti con l'IA si unisce automaticamente alle riunioni di Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per generare verbali e elementi d'azione.

Consente di fare domande all'IA, individuare rapidamente i dettagli chiave, e redigere email di follow-up e aggiornamenti basati sulle riunioni. Conserva tutti gli elementi delle riunioni passate in un'unica posizione centralizzata, rendendo più semplice l'organizzazione e la presa di decisioni informate.

Le migliori funzionalità/funzione di Otter.ai

Analizza le registrazioni delle riunioni e ne estrae automaticamente i punti chiave

Condivide automaticamente i verbali e i riepiloghi delle riunioni via email e sul canale Slack del team

Si integra perfettamente con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, HubSpot, Salesforce, Egnyte e Snowflake

Limiti di Otter.ai

Non c'è modo di identificare i diversi relatori in quanto li nomina come Speaker 1 e Speaker 2

Prezzi di Otter.ai

Basic: Gratis

Gratis Pro: $16,99/mese per utente

$16,99/mese per utente Business: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Otter.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (200+ recensioni)

4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

4. Fathom (il migliore per i verbali delle riunioni)

via Fathom Fathom genera verbali di riunione completi entro 30 secondi dalla fine di ogni riunione e sincronizza senza problemi le attività con gli strumenti CRM. Ogni riepilogo/riassunto della riunione include le chiavi di lettura, gli elementi d'azione e le attività di follow-up, aiutandovi a semplificare i flussi di lavoro post-riunione.

Inoltre, Fathom aderisce agli standard HIPAA, SOC-2 e GDPR per garantire che le informazioni sensibili siano protette e gestite secondo i requisiti normativi.

Le migliori funzionalità/funzione di Fathom

Si unisce alle riunioni come partecipante per prendere note e creare automaticamente i verbali delle riunioni

Condivide i verbali delle riunioni e invia elementi d'azione a strumenti di produttività come Asana, Slack e Todoist

Limiti di Fathom

La struttura dei prezzi e la suddivisione delle funzionalità/funzione sono piuttosto complesse

Prezzi di Fathom

Free

Standard: $29/mese per utente

$29/mese per utente Pro: $39/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (3000+ recensioni)

5/5 (3000+ recensioni) Capterra: 5/5 (450+ recensioni)

5. tl;dv (Il migliore per ottenere approfondimenti da più riunioni)

via tl;dv tl;dv trascrive automaticamente le riunioni e genera verbali di riunione in oltre 30 lingue. Fornisce le note delle riunioni e le chiavi di lettura direttamente ai membri del team interessati, consentendo loro di agire subito su attività ed elementi d'azione.

Inoltre, tl;dv distribuisce i verbali delle riunioni al CRM e agli strumenti di comunicazione, facilitando la discussione istantanea e la collaborazione tra i team.

Le migliori funzionalità/funzione di tl;dv

Generazione di verbali di riunione e raggruppamento in base ad argomenti quali punti dolenti, oggetti e passaggi successivi

Assegnazione di elementi d'azione o evidenziazione di attività ai tuoi compagni di squadra direttamente all'interno della trascrizione

Invio automatico del verbale a tutti i partecipanti dopo la riunione

limiti di #### tl;dv

Manca di funzionalità avanzate di modifica

Non offre la collaborazione in tempo reale sulle note e sui punti salienti della riunione

tl;dv prezzi

Free Forever per sempre

Pro: $29/mese per utente

$29/mese per utente Business: $98/mese per utente

$98/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

tl;dv valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (250+ recensioni)

4.7/5 (250+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Fellow (Il migliore per la gestione delle riunioni)

via Compagno Con questo software di gestione delle riunioni il software di gestione delle riunioni consente di collaborare senza problemi con le parti interessate grazie alla condivisione delle note delle riunioni per tenere tutti informati. I membri del team possono anche collegare l'app Calendario per accedere ai verbali delle riunioni precedenti, garantendo un facile accesso a registrazioni accurate di decisioni e discussioni passate.

Le migliori funzionalità/funzione di Fellow

Risparmiate tempo con i modelli di riunione preconfezionati di Fellow per le riunioni di consiglio, formali e interne

Assegnazione di elementi d'azione ai tuoi collaboratori con specifiche date di scadenza

Bloccare i verbali delle riunioni dopo la loro conclusione per evitare modifiche future

Limiti di Fellow

Alcuni utenti segnalano l'impossibilità di taggare e assegnare follower a più persone contemporaneamente

Non si integra bene con altri strumenti di project management

Prezzi di Fellow

Free: Pro: 11 dollari al mese per utente

11 dollari al mese per utente Pro: $11/mese per utente

$11/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dei colleghi

G2: 4.7/5 (oltre 2000 recensioni)

4.7/5 (oltre 2000 recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

7. Read.ai (il migliore per i riepiloghi/riassunti)

via Leggere.ai Read.ai automatizza il processo di annotazione manuale e fornisce i verbali delle riunioni con i punti chiave, le decisioni e i punti di arrivo. Una delle caratteristiche principali è che l'assistente di riunione IA offre trascrizioni complete catturando le reazioni e i sentimenti in tempo reale dei partecipanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Read.ai

Generazione di verbali di riunione e cattura automatica delle chiavi di lettura

Isolare e segnalare gli argomenti chiave che fanno tendenza nelle riunioni grazie all'IA generativa

Integrazione con Slack, Zapier e Webhook per l'invio automatico dei verbali delle riunioni a queste piattaforme

Limiti di Read.ai

La piattaforma non dispone di impostazioni e politiche di privacy avanzate per le riunioni riservate

Prezzi di Read.ai

Versione Free

Pro: $19,75/mese per utente

$19,75/mese per utente Enterprise: $29,75/mese per utente

$29,75/mese per utente Enterprise+: $39,75/mese per utente

8. Avoma (il migliore per le note generate dall'IA)

via Avoma Avoma è il vostro assistente di riunione tutto in uno che registra, trascrive e analizza le riunioni virtuali, fornendo automaticamente utili verbali di riunione. Basta digitare '@' per scegliere rapidamente i partecipanti e lavorare insieme sulle note generate dall'IA. Avoma si distingue per la sua funzionalità/funzione privata, che vi permette di registrare i vostri appunti personali, i vostri impegni e altri dettagli accessibili solo a voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Avoma

Create categorie personalizzate in base alle vostre esigenze aziendali e organizzate le note delle riunioni in modo più efficiente

Integrazione perfetta della piattaforma con gli strumenti di videoconferenza, dialer, calendario e CRM specifici per l'azienda

Limiti di Avoma

Può richiedere troppo tempo per cercare una riunione o trovare un frammento specifico

Prezzi di Avoma

Basic: Free

Free Starter: $24/mese per utente

$24/mese per utente Plus: $59/mese per utente

$59/mese per utente Business: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4.6/5 (1300+ recensioni)

4.6/5 (1300+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Krisp (Migliori per la cancellazione del rumore da parte dell'IA durante le riunioni)

via Krisp Krisp è utilissimo per tenere traccia di tutto ciò che avviene nelle riunioni, dai verbali e dalle chiavi di lettura agli elementi di azione e alle discussioni. Inoltre, è possibile accedere facilmente alle trascrizioni delle riunioni ogni volta che se ne ha bisogno per riferimenti rapidi o modifiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Krisp

Automazioni nella generazione dei verbali delle riunioni grazie alla connessione di Krisp con il vostro calendario

Utilizzo di modelli facilmente reperibili per condividere i verbali delle riunioni e gli elementi d'azione con gli altri partecipanti

Connessione con le app per videoconferenze come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom senza richiedere estensioni

Limiti di Krisp

Il frequente danneggiamento dei file richiede la costante disinstallazione e reinstallazione dell'app

Prezzi di Krisp

Free: Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Business: $30/mese per utente

Krisp valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5(550+ recensioni)

4.7/5(550+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Sembly IA (migliore per le note e le attività automatiche delle riunioni)

via IA di tipo "paragonabile Sembly IA consente agli utenti di concentrarsi sulla conversazione mentre gestisce i verbali delle riunioni. È sufficiente caricare l'audio o il video delle riunioni preregistrate per generare istantaneamente verbali e approfondimenti. La funzionalità/funzione di chattare di Sembly estrae i dettagli chiave dalle riunioni passate, fornendo risposte rapide e passaggi successivi attuabili in risposta alle vostre domande.

Le migliori funzionalità di Sembly IA

Generazione di verbali di riunione in oltre 40 lingue e personalizzazione con una ricca serie di opzioni

Condivisione dei verbali delle riunioni con i vostri client e compagni di squadra in modo sicuro, consentendo loro di visualizzarli o modificarli

Limiti di Sembly IA

L'elenco delle cose da fare non include le date di scadenza delle attività menzionate nella riunione

Le integrazioni possono essere complicate e complesse

Prezzi di Sembly IA

Personale: Free

Free Professionale: $15/mese per utente

$15/mese per utente Teams: $29/mese per utente

$29/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Sembly IA valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

11. Jamie (Il migliore per la documentazione completa delle discussioni delle riunioni)

via IncontrareJamie Jamie è un generatore di verbali di riunione IA che produce riepiloghi/riassunti di alta qualità, simili a quelli umani, per Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e persino per le riunioni offline, il tutto senza interrompere le chiamate con un bot virtuale. Per ottenere informazioni rapide, è sufficiente chiedere a Jamie, che fornisce risposte immediate insieme a riferimenti pertinenti alla riunione.

Funzionalità/funzioni migliori di MeetJamie

Creazione di modelli personalizzati di verbali di riunione che Jamie compilerà in base alle vostre esigenze

Insegnamento di parole e acronimi personalizzati per aumentare l'accuratezza della trascrizione della riunione

Limiti di MeetJamie

Non supporta l'analisi delle registrazioni video per motivi di privacy

Prezzi di MeetJamie

Piano Free

Standard: $25,76/mese

$25,76/mese Pro: $50,44/mese

$50,44/mese Esecutivo: $106,28/mese

Risparmia tempo e concentrati sulle tue riunioni con i generatori di verbali di riunione IA

Con un ampio intervallo di strumenti di IA disponibili per la generazione di verbali di riunione, trovare quello giusto dipende dal formato, dalla durata e dagli obiettivi specifici della riunione. Dopo aver esaminato queste 11 opzioni, è chiaro che ognuna di esse offre funzionalità/funzione uniche: dai riepiloghi istantanei agli elementi d'azione automatizzati, dagli approfondimenti sulle riunioni alle integrazioni senza soluzione di continuità.

Se si sceglie da questo elenco, ClickUp è la scelta migliore. L'interfaccia user-friendly, le funzionalità/funzione avanzate, i modelli di riunione personalizzabili, gli approfondimenti guidati dall'IA e la forte interoperabilità lo distinguono dai generatori di verbali di riunione standard.

È il momento perfetto per ottimizzare i flussi di lavoro delle riunioni con lo strumento di IA giusto. Prova ClickUp gratuitamente e ottenere note e riepiloghi di riunioni in pochi secondi.