Come essere produttivi a casa quando si lavora da remoto

La definizione di produttività è soggettiva e ampliabile. Prima del COVID, tutto ruotava attorno al lavoro frenetico e al maggior numero di ore possibile. Ora, le persone si concentrano sul mantenimento di una routine equilibrata che supporti sia la crescita professionale che quella personale.

Una cosa è certa: con il lavoro da remoto e l'eliminazione dei tempi di spostamento, possiamo finalmente fare di più. Uno studio riportato da Forbes ha rilevato che i dipendenti che lavorano da remoto sono in media il 20% più felici rispetto a quelli che non possono lavorare da casa.

Per garantire che questo continui, e addirittura migliori, mentre abbracciamo la cultura del lavoro da remoto, ecco alcune strategie e strumenti per rimanere produttivi durante tutta la giornata e sfruttare al meglio le ore di lavoro.

Inizia con una solida routine mattutina

Prepara in anticipo le attività domestiche

Organizza le attività più impegnative in modo efficiente

Ridurre al minimo le distrazioni diventa facile con queste strategie: Designa un'area di lavoro separata Disattiva le notifiche durante l'orario di lavoro Pianifica i check-in del team

Designa un'area di lavoro separata

Disattiva le notifiche durante l'orario di lavoro

Pianifica i check-in del team

Strategie essenziali per aumentare la produttività a casa

Vuoi imparare a gestire le attività personali rimanendo produttivo al lavoro? Ecco alcune strategie collaudate che ti aiuteranno ad aumentare la tua produttività complessiva.

1. Dai priorità alla routine mattutina dedicata alla cura di te stesso

Da generazioni, genitori e nonni sostengono che svegliarsi presto sia la chiave per una buona giornata. Anche se non siamo ancora del tutto convinti, gli psicologi concordano sul fatto che avere una routine mattutina costante può ridurre lo stress, aumentare i livelli di energia e migliorare la produttività sul lavoro.

Sebbene la routine di ognuno sia diversa, ecco alcune abitudini essenziali che ti aiuteranno a rimanere produttivo durante tutta la giornata:

Un allenamento mattutino può aumentare la concentrazione e scacciare la sonnolenza

Una colazione sana ti mantiene energico

Scrivere i tuoi obiettivi, pensieri o affermazioni aiuta a liberare la mente

Trascorri i primi momenti della giornata senza tecnologia per evitare il sovraccarico di informazioni

💡 Suggerimento professionale: fai fatica a stare al passo con le tue attività ma ti senti ancora improduttivo? 10 consigli su come lavorare più velocemente e portare a termine le cose con ClickUp illustra strategie pratiche per aiutarti a gestire il tempo in modo efficiente e finalmente prendere il controllo della tua produttività.

2. Prepara in anticipo le attività domestiche

"Come fai a lavorare più di 8 ore al giorno, occuparti della casa E avere ancora tempo per divertirti?" Questa è la domanda da un milione di dollari che un utente di Reddit ha posto di recente, e molti di noi possono capirlo.

Quando sei nel pieno di un lavoro impegnativo, l'ultima cosa di cui hai bisogno è renderti conto all'improvviso di non avere nulla di pronto per pranzo. Ecco come rimanere produttivo affrontando in anticipo le attività domestiche:

Preparare i pasti in anticipo significa non sprecare ore preziose di lavoro

Se hai bisogno di un'area di lavoro perfettamente pulita per concentrarti, sbriga le attività di pulizia più veloci al mattino o la sera prima

Imposta lavastoviglie, pentole a cottura lenta o cicli di lavanderia in modo che funzionino in background mentre lavori

Esiste un eccellente modello ClickUp chiamato Modello grafico delle faccende domestiche per organizzarti al meglio. Con esso puoi:

✅ Tieni traccia di tutte le attività domestiche in un unico posto invece di affidarti alla memoria

✅ Assegna immediatamente le faccende ai membri della famiglia (così non ricadono tutte su di te)

✅ Stabilisci delle scadenze in modo che le attività non si accumulino

📮 ClickUp Insight: il tuo team deve sedersi insieme per definire le attività Secondo una ricerca di ClickUp, il knowledge worker medio ha bisogno di connettersi con sei persone al giorno solo per raccogliere informazioni essenziali, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La sfida? Follow-up infiniti, confusione tra le versioni e mancanza di visibilità rallentano i team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, elimina questi ostacoli facendo emergere istantaneamente le informazioni di cui hai bisogno, proprio quando ne hai bisogno.

3. Organizza le attività e collegale agli obiettivi con ClickUp

Poche cose nella vita danno tanta soddisfazione quanto spuntare una lista di controllo. Ma se le attività non sono organizzate, possono rapidamente allontanarsi dagli obiettivi, lasciandoti occupato ma non realmente produttivo.

Ecco perché hai bisogno di uno strumento che ti aiuti a monitorare i tuoi progressi.

ClickUp è l'app definitiva per tutto il lavoro, che combina la gestione dei progetti e delle attività. Ecco come puoi collegare le tue attività utilizzando gli Obiettivi di ClickUp:

Il sistema centralizzato di ClickUp ti garantisce una roadmap chiara di ciò che deve essere fatto

ClickUp Obiettivi ti permette di vedere ciò che è veramente importante, in modo da poter dedicare il tuo tempo al lavoro che conta davvero

Comunica lo stato di avanzamento con più parti interessate nello stesso posto

Assicurati che tutti siano allineati e che gli obiettivi diventino attività realizzabili con ClickUp Obiettivi

4. Riduci al minimo i rumori per evitare distrazioni

Secondo il Digital Noise Impact Report, un lavoratore su tre riferisce di essere interrotto ogni 15 minuti a causa delle notifiche sul posto di lavoro.

Ecco cosa puoi fare per ridurre al minimo le distrazioni nella configurazione del tuo ufficio domestico:

✅ Trova uno spazio tranquillo e chiudi la porta

✅ Investi in cuffie con cancellazione del rumore

✅ Stabilisci confini chiari con i tuoi coinquilini

5. Designa un'area di lavoro separata

Il luogo in cui lavori può determinare il successo o il fallimento della tua produttività a casa. È importante creare un ambiente in cui desideri davvero trascorrere le tue ore di lavoro.

Rachel, una product manager di Brooklyn, ha imparato questa lezione a proprie spese dopo nove ore al giorno trascorse su una sedia economica che le causavano dolori alla schiena.

La sua soluzione? Un'area di lavoro dedicata con una sedia ergonomica e, se possibile, una scrivania sit/stand.

Sarebbe intelligente rifornire il tuo spazio con ulteriori elementi essenziali per lavorare da casa, tra cui:

Cuffie con cancellazione del rumore per bloccare le distrazioni

Taccuini e penne per annotare le attività importanti

Accendi una candela per iniziare una giornata produttiva

Usa una tovaglia per lavorare e rimuovila quando hai terminato per separare l'orario di lavoro dalla vita privata

💡 Suggerimento professionale: Hai difficoltà a conciliare grandi idee e attività quotidiane? 10 consigli per la produttività degli imprenditori ti aiuteranno a sfruttare al massimo ogni minuto, eliminare le distrazioni e trasformare la tua visione in azione.

6. Disattiva le notifiche delle app durante l'orario di lavoro

Se hai mai pensato "Controllo solo questa notifica veloce", per poi ritrovarti 50 minuti dopo a scorrere Instagram, non sei il solo.

La FOMO (Fear of Missing Out, paura di perdersi qualcosa) è reale. Il flusso costante di aggiornamenti, chat e menzioni crea un bisogno compulsivo di controllare tutto, anche se il 90% non è urgente. La chiave per rimanere produttivi a casa è padroneggiare la prioritizzazione delle notifiche in modo da vedere solo ciò che conta davvero.

ClickUp Chat ti supporta con notifiche personalizzabili che ti aiutano a rimanere produttivo durante tutta la giornata senza essere sommerso da avvisi. Ecco come:

Personalizza le notifiche globali : clicca sull'icona delle impostazioni nella parte inferiore della barra laterale per regolare le notifiche del browser, del cellulare, della finestra In arrivo e delle email, in modo da ricevere gli aggiornamenti solo dove e quando ti servono

Personalizza le notifiche della chat: fai clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi chat e seleziona Modifica impostazioni di notifica per filtrare il rumore e concentrarti solo sulle cose importanti

7. Pianifica il tempo da dedicare al tuo team utilizzando le funzionalità/funzioni di comunicazione di ClickUp

Il lavoro da remoto ha i suoi vantaggi, ma può anche far sentire isolati. Quando lavori da remoto, sentirti scollegato dal tuo team può uccidere la motivazione.

Ecco perché un rapido check-in o una chiacchierata informale possono aumentare i livelli di energia e prevenire la temuta sensazione di "Mi sono perso qualcosa?" .

Gli strumenti di comunicazione di ClickUp facilitano la sincronizzazione:

Rispondi ai messaggi : passa con il mouse su una chat, clicca su Mi piace o utilizza il pulsante Aggiungi reazione

Rispondi nei thread : mantieni le conversazioni organizzate utilizzando l'opzione Rispondi nei thread

Collega le attività alle chat: non dovrai più cercare quel messaggio: collega le attività importanti direttamente ai thread delle chat per avere immediatamente il contesto

Scegli messaggi in tempo reale, reazioni e conversazioni collegate alle attività per mantenere il tuo team sincronizzato con ClickUp Chat

Inoltre, ClickUp Docs semplifica la collaborazione in team centralizzando tutte le informazioni in un unico posto.

Abilita la collaborazione in tempo reale e trasforma il feedback in attività concrete per il lavoro di squadra utilizzando ClickUp Docs

Con la modifica in tempo reale, più membri del team possono contribuire contemporaneamente ai documenti ClickUp. Inoltre, il monitoraggio integrato della cronologia delle versioni garantisce che gli errori possano essere annullati e lo stato di avanzamento rimanga visibile, in modo che nessun aggiornamento passi inosservato.

Il feedback non rimane solo nei commenti: ClickUp Assign Comments ti consente di trasformare immediatamente quei pensieri in attività concrete. Ogni commento può essere assegnato alla persona giusta, monitorato e risolto direttamente all'interno del documento.

Inoltre, ClickUp Docs è strettamente integrato con attività, chat e dashboard, così puoi modificare, assegnare e avviare progetti direttamente dal tuo spazio di scrittura. Aggiungi widget ai tuoi documenti per aggiornare lo stato delle attività, monitorare i progressi o collegarti alle dashboard, senza mai cambiare strumento.

8. Usa ClickUp per aumentare la produttività e ridurre il passaggio da un'app all'altra

Il passaggio da un'app all'altra distrae e fa perdere tempo. Per evitare questo, ClickUp offre un intervallo di funzionalità/funzioni che ti aiutano a pianificare, monitorare, automatizzare e migliorare le tue attività durante la giornata.

ClickUp per team remoti è progettato per la collaborazione. Ciò significa che, dalla gestione dei carichi di lavoro alla sincronizzazione delle priorità, i lavoratori remoti possono affidarsi a ClickUp per eseguire i progetti più rapidamente, senza comunicazioni errate.

Per cominciare, le oltre 15 viste personalizzabili di ClickUp aiutano i team remoti a visualizzare lo stato di avanzamento del lavoro nel modo più adatto alle loro modalità operative. Inoltre, grazie a integrazioni come Zoom, Slack e Google Drive, puoi conservare tutte le conversazioni, i file e gli aggiornamenti in un unico posto.

Il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp ti aiuta a monitorare autonomamente le attività e a vedere esattamente dove va a finire il tuo tempo. Basta premere "Avvia" prima di iniziare un'attività e "Stop" quando hai terminato, sia che tu stia utilizzando un computer o un dispositivo mobile.

Desideri un flusso di lavoro strutturato? Puoi utilizzare le dashboard di ClickUp per:

Crea e assegna attività direttamente dalla tua dashboard di produttività

Usa le viste Elenco, Bacheca o Gantt per organizzare i progetti

Filtra per stato, scadenza o assegnatario per monitorare immediatamente lo stato di avanzamento

Se hai un team che ha recentemente iniziato a lavorare da remoto, il modello di piano di lavoro da remoto di ClickUp semplifica la transizione al lavoro da remoto fornendo una struttura chiara per la collaborazione del team, il monitoraggio delle attività e la gestione dei ruoli.

Scarica questo modello Questo modello elimina la confusione fornendo un piano strutturato per la collaborazione e la responsabilità, in modo che i team rimangano produttivi e allineati senza interruzioni.

Un'altra funzionalità che può davvero aiutarti a gestire meglio il tuo lavoro? Gli strumenti basati sull'IA. Questi possono rendere il tuo lavoro più veloce e intelligente automatizzando le attività ripetitive, riassumendo le informazioni e generando contenuti su richiesta. ClickUp Brain, ad esempio, migliora la produttività a casa:

Creazione di contenuti intelligenti per la scrittura, la correzione di bozze e la parafrasi

Semplificare le attività importanti attraverso la gestione automatizzata delle attività

Risposte immediate grazie al consolidamento di documenti, attività e interazioni del team

Prova ClickUp Brain Raddoppia la produttività generando contenuti intelligenti in pochi secondi con ClickUp Brain

Infine, i flussi di lavoro ripetitivi rallentano i lavoratori remoti produttivi. Le automazioni di ClickUp ti consentono di impostare trigger, azioni e condizioni che gestiscono per te le attività che richiedono molto tempo.

Elimina le attività ripetitive creando flussi di lavoro personalizzati che attivano automaticamente le azioni con le automazioni di ClickUp

Ora, con ClickUp Brain, puoi persino creare automazioni utilizzando il linguaggio naturale: basta descrivere ciò di cui hai bisogno e il sistema imposta le condizioni per te.

📌 Esempio: se sei un responsabile delle buste paga, ClickUp può:

Crea automaticamente un'attività di pagamento per il mese successivo quando paghi un appaltatore

Invia un avviso via email quando le spese di un dipendente superano una soglia prestabilita

Se hai ancora la sensazione che sia la tua lista delle cose da fare a gestire la tua vita invece che il contrario, prova il modello di produttività personale di ClickUp.

Scarica questo modello Rimani al passo con le tue responsabilità quotidiane e semplifica la gestione del tempo con il modello di produttività personale di ClickUp

Quando le attività si accumulano e le priorità diventano confuse, rimanere produttivi può sembrare impossibile. Questo modello ti aiuta a organizzare le attività, impostare priorità chiare e monitorare lo stato di avanzamento, in modo da mantenere il controllo e sfruttare al meglio il tuo tempo ogni giorno.

Come gestire l'equilibrio tra lavoro e vita privata mentre si lavora da casa

I lavoratori da remoto stanno ridefinendo il confine tra orario di lavoro e vita privata. Tuttavia, sempre più professionisti sono attratti da questa modalità lavorativa grazie alla sua flessibilità.

via Randstad Workmonitor 2023

Ciò che può aiutare in questo caso è stabilire dei limiti e rispettarli. Ecco alcuni consigli per lavorare da casa:

Definisci orari di lavoro chiari e resisti alla tentazione di "controllare solo un'altra email" alle 10 di sera.

Disconnettiti correttamente: esci fisicamente dalla tua area di lavoro o disattiva le notifiche dopo il lavoro

Prenditi le ferie (PTO, Paid Time Off): la tua agenda personale è importante tanto quanto le tue scadenze

🧠 Lo sapevate che: secondo il Pew Research Center, 1 dipendente su 10 che lavora da remoto ha difficoltà a conciliare vita privata e lavoro, spesso lavorando oltre l'orario senza rendersene conto. Come creare un programma di lavoro da casa offre consigli pratici per stabilire confini chiari, strutturare la giornata e rimanere produttivi senza esaurirsi.

Inoltre, non dimenticare di muoverti, fare stretching e prendere una boccata d'aria fresca. Stare seduti tutto il giorno non fa solo male alla schiena, ma riduce anche i livelli di energia e prosciuga la creatività.

Se hai difficoltà a gestire il tempo, prova il metodo del blocco del tempo per strutturare la tua giornata in blocchi mirati per il lavoro intenso, le email e le riunioni.

Superare le sfide comuni del lavoro da remoto

Il lavoro da remoto offre flessibilità, ma presenta anche ostacoli unici. La cosa più intelligente da fare è riconoscere queste sfide e implementare soluzioni pratiche.

Sfida n. 1: la mancanza di interazione diretta rende la comunicazione meno efficace

✅ Soluzione: stabilisci riunioni video regolari, documenta chiaramente le decisioni e utilizza strumenti di messaggistica istantanea per mantenere la trasparenza.

Sfida n. 2: lavorare in isolamento può portare alla solitudine e a una diminuzione della motivazione

✅ Soluzione: incoraggia attività virtuali di team building, check-in informali e interazioni sociali per creare un senso di connessione.

Sfida n. 3: l'assenza di un ambiente di lavoro strutturato rende labile il confine tra lavoro e vita privata

✅ Soluzione: stabilisci orari di lavoro chiari, fai pause programmate e utilizza tecniche di gestione del tempo per evitare che il lavoro invada la tua vita privata.

Sfida n. 4: gli ambienti domestici sono pieni di distrazioni che riducono la produttività

✅ Soluzione: crea un'area di lavoro dedicata, disattiva le notifiche non essenziali e utilizza gli strumenti di monitoraggio del tempo e automazione di ClickUp per rimanere concentrato.

L'importanza della produttività a casa

Uno studio condotto in California ha rilevato un aumento del 47% della produttività tra i dipendenti che lavorano da remoto. Per il restante 53%, alcune semplici strategie possono fare una grande differenza.

Perché ciò avvenga, dobbiamo prima comprendere i fondamenti del lavoro da casa e perché essere produttivi a casa è davvero importante:

Meno stress, più concentrazione : resta al passo con le attività per evitare il temuto accumulo di faccende incompiute e scadenze

Gestire il tempo in modo efficace : scopri come risparmiare tempo dando priorità alle attività e pianificandole

Senso di soddisfazione : spunta i progetti fai da te, i pasti preparati o le nuove competenze acquisite per rendere la vita domestica più gratificante

Migliore equilibrio tra lavoro e vita privata: organizza la tua routine quotidiana per separare le ore di lavoro dalla vita privata

La produttività trova casa in ClickUp

Starr, responsabile degli account di West Tech Shipping, nota: "ClickUp mi aiuta a organizzarmi e aumenta la mia produttività sul lavoro. Ora riesco a fare di più in meno tempo perché sono più concentrata".

Questa affermazione riassume il potere di ClickUp: gestione semplificata delle attività, automazione e collaborazione per rimanere produttivi a casa senza bisogno di centinaia di altri strumenti.

Iscriviti subito gratis a ClickUp e fai di più in meno tempo!