Modelli di miniatura per YouTube gratis e personalizzabili

Immagina di passare ore a creare incredibili contenuti per YouTube solo per vederli scomparire tra la folla di YouTube. 💔

Senza miniature attraenti, perdersi nel mare dei contenuti di YouTube è piuttosto facile. Gli spettatori scorreranno anche il meglio dei tuoi contenuti solo perché non lo trovano avvincente o non riconoscono il tuo canale.

È qui che i modelli di miniatura di YouTube possono essere utili.

Questi modelli consentono di creare rapidamente miniature dall'aspetto professionale, senza il fastidio di dover partire da zero. Garantiscono inoltre la coerenza del design tra i video, con un impatto positivo sul riconoscimento del marchio, consentendo di concentrarsi sulla creazione di ottimi contenuti.

In questo articolo abbiamo elencato i 20 migliori modelli di miniatura per YouTube che possono semplificarti la vita.

Cosa sono i modelli di miniatura per YouTube?

I modelli di miniatura di YouTube sono layout predefiniti e modificabili per creare miniature visivamente accattivanti per i video di YouTube da pubblicare su piattaforme social e siti web. Questi modelli includono aree di testo, segnaposto per immagini e grafica che rispettano il formato standard di YouTube.

I modelli di miniatura di YouTube servono come strutture che fanno risparmiare tempo e lavoro richiesto fornendo la struttura di base per le miniature. È quindi possibile personalizzare questi modelli per adattarli allo stile del prodotto o dei video personalizzati.

Cosa rende un modello di miniatura YouTube valido?

Un buon modello di miniatura per YouTube dovrebbe avere i seguenti attributi:

opzioni di personalizzazione*: scegli modelli che offrono la flessibilità di modificare font, colori, immagini e altri elementi per allinearli al tuo marchio mantenendo una struttura chiara

Struttura coerente : scegli modelli che stabiliscono una struttura ripetibile che può aiutare a mantenere la coerenza visiva tra i contenuti del tuo canale YouTube, consentendo al contempo personalizzazioni specifiche

*posizionamento strategico di testo e immagini: scegliete modelli che forniscano posizionamenti adeguati per immagini, titoli, sottotitoli, ecc. Assicuratevi che la dimensione del font del sottotitolo sia leggibile, mantenendo l'estetica della miniatura

Semplicità e facilità d'uso: Cerca modelli facili da personalizzare da desktop o dispositivi mobili. Devono essere puliti e con funzionalità drag-and-drop che possano aiutarti a modificarli senza problemi

Modelli gratis per le miniature di YouTube

Ora, esploriamo i migliori modelli di miniatura di YouTube e come utilizzarli per aumentare le visualizzazioni.

1. Modello di miniatura ClickUp per YouTube

Ottieni il modello gratis Progetta, organizza e monitora le miniature personalizzate di YouTube con il modello di miniatura di YouTube ClickUp

Stai cercando di ottenere più visualizzazioni? Il modello di miniatura per YouTube ClickUp può aiutarti a creare design accattivanti per le miniature.

Questo modello pronto all'uso e ottimizzato per YouTube può aiutarti a ottenere più clic da potenziali spettatori. Offre funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza e altre funzionalità per migliorare il monitoraggio delle miniature dei video. La parte migliore? Ha una vista Bacheca di produzione che ti consente di mantenere tutte le informazioni delle miniature in un unico posto di facile accesso.

🌻 Perché amerai questo modello:

Crea miniature personalizzate in linea con le linee guida del marchio

Organizzazione e monitoraggio delle bozze delle miniature

Rimani aggiornato sullo stato di ciascuna miniatura

🌟 Ideale per: progettazione e monitoraggio di miniature YouTube personalizzate.

2. Modello di piano per i contenuti YouTube di ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano, organizza e monitora i video di YouTube utilizzando il modello ClickUp per la pianificazione dei contenuti di YouTube

Che tu sia un operatore di marketing che pubblica video di prodotti o un autore di contenuti di salute e fitness che pubblica video di yoga, il modello per la pianificazione dei contenuti di YouTube di ClickUp ha tutto ciò che ti serve per semplificare il processo di produzione dei contenuti di YouTube.

Il punto forte di questo modello è la vista Sequenza dei pilastri dei contenuti, che aiuta a organizzare i contenuti intorno a temi fondamentali o "pilastri". Utilizza la Sequenza o la vista Grafico di Gantt per mappare quando un video sarà creato, modificato e pubblicato.

🌻 Perché amerai questo modello:

Collaborare alle idee utilizzando la visualizzazione lavagna online

Centralizzare la pianificazione dei contenuti

Organizza idee per i contenuti, attività relative ai contenuti e scadenze

Monitoraggio dei contenuti attraverso le varie fasi di produzione

🌟Ideale per: gestire il processo completo di produzione dei contenuti, dal brainstorming alla pubblicazione, in un unico luogo.

3. Modello ClickUp per la produzione di video per YouTube

Ottieni il modello gratis Gestisci la produzione video in modo efficiente con il modello ClickUp per la produzione di video su YouTube

Il modello per la produzione di video su YouTube ClickUp ti aiuta a pianificare e organizzare l'intero processo di produzione video in un unico luogo. Questo modello ti consente di visualizzare tutte le attività, dalla pianificazione alla post-produzione.

La parte migliore è che puoi creare campi personalizzati e aggiungere attributi alle categorie video per gestire la produzione video in modo efficiente. Ad esempio, puoi aggiungere campi per didascalie video, sceneggiatori, durata, canali di pubblicazione e altro ancora.

🌻 Perché amerai questo modello:

Pianifica e collabora ai video

Monitoraggio dello stato e impostazione delle date di scadenza

Organizza sceneggiature, filmati e storyboard

🌟Ideale per: Semplificare e gestire la produzione di video.

4. Modello ClickUp per la pianificazione e la produzione su YouTube

Ottieni il modello gratis Gestisci i tuoi flussi di lavoro su YouTube con il modello di pianificazione e produzione di YouTube ClickUp

La pianificazione e la produzione dei media su YouTube ti sembrano caotiche? Se sì, questo modello può portare ordine nel caos. Il modello di pianificazione e produzione YouTube ClickUp di Nate Black può aiutarti a semplificare il processo generale di creazione dei contenuti su YouTube.

Ciò che spicca è che questo modello ha una sezione "Affiliati e sponsor" in cui è possibile monitorare gli sponsor dei video utilizzando stati personalizzati come "potenziale accordo", "richiesta in arrivo", "in corso" e "in comunicazione"

Inoltre, avrai a disposizione una pagina "Direzione" dove potrai iniziare a pianificare il tuo YouTube rispondendo a domande come: cosa vuoi fare con YouTube, gli standard e i nemici del tuo marchio, la tua posizione in azienda e altro ancora.

🌻 Perché amerai questo modello:

Perfezionare il processo di creazione dei contenuti su YouTube

Produci e pubblica video di alta qualità

Brainstorming di idee, organizzazione delle risorse video e monitoraggio delle prestazioni

🌟Ideale per: organizzare e gestire il flusso di lavoro della produzione video su YouTube.

5. Modello ClickUp per YouTube

Ottieni il modello gratis Fai crescere il tuo canale YouTube utilizzando il modello ClickUp per YouTube

Se far crescere il tuo canale YouTube ti sembra difficile, prova a utilizzare il modello YouTube di ClickUp. Questo modello ti aiuta a pianificare tutto, dalle idee per i video alla gestione delle campagne di marketing.

Le visualizzazioni uniche del modello come "Video 2.0" e "Programma di caricamento" facilitano il monitoraggio dei contenuti di YouTube in modo che nulla sfugga. Con i video 2.0, è possibile classificare ogni video in playlist e allegare URL per un facile accesso. Inoltre, è possibile mantenere un programma di caricamento e automatizzare la condivisione dei video con il pubblico attraverso i canali social utilizzando ClickUp Automations.

🌻 Perché amerai questo modello:

Ideare, organizzare e gestire i contenuti video in un unico posto

Collaborare con i membri del team su progetti, video e campagne di marketing

Monitoraggio dello stato di ogni video dalla pre-produzione alla post-produzione

🌟Ideale per: autori di contenuti che desiderano semplificare la gestione dei video e far crescere il proprio canale YouTube.

*immagina: stai per lanciare "Progetto Nova", una campagna virale, ma tramite ClickUp for Marketing. Dimentica i fogli di calcolo sparsi; i campi personalizzati di ClickUp ti consentono di tenere traccia di ogni dettaglio, dal budget della campagna al coinvolgimento degli influencer, direttamente all'interno di ogni attività. Hai bisogno di chiarezza visiva? Le bacheche Kanban trasformano la produzione di contenuti in un flusso continuo con la funzione drag-and-drop. La collaborazione diventa un gioco da ragazzi con la modifica in tempo reale su ClickUp Docs e la correzione di bozze aggiunte direttamente sulle immagini, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina. Automatizza le cose noiose con le Automazioni ClickUp; attiva le notifiche e-mail quando il contenuto viene approvato o assegna attività in base alle scadenze. E per tenere il polso della situazione? Le dashboard di ClickUp con schede personalizzabili mostrano analisi in tempo reale, indicando quali canali stanno funzionando e dove è necessario intervenire. Il clou? ClickUp Brain, il potente assistente IA di ClickUp, può aiutarti a fare brainstorming di idee creative per campagne e a redigere contenuti. Con i flussi di lavoro di marketing organizzati di ClickUp, i tuoi contenuti fluiscono senza soluzione di continuità da un flusso di lavoro all'altro.

Fai brainstorming di idee di marketing e crea contenuti utilizzando ClickUp Brain

6. Modello ClickUp UX Roadmap

Ottieni il modello gratis Raggiungi una maggiore soddisfazione degli utenti con il modello ClickUp UX Roadmap

Se sei un designer o uno YouTuber alla ricerca del modello di miniatura YouTube personalizzabile perfetto che aiuti a creare un'esperienza utente straordinaria, la tua ricerca finisce qui.

Il modello ClickUp UX Roadmap ti consente di visualizzare completamente il tuo progetto di design delle miniature di YouTube. Con questo modello, puoi mappare l'evoluzione dei tuoi progetti di miniature, monitorare diverse versioni, raccogliere feedback e garantire un miglioramento continuo.

🌻 Perché amerai questo modello:

Monitoraggio dello stato dei progetti delle miniature

Dare priorità alle idee in base agli obiettivi aziendali e alle esigenze degli utenti

Creare una roadmap per le attività UX, come test utente, ricerca e iterazione del design delle miniature

Ottieni visibilità sullo stato e sulle attività cardine dei tuoi progetti

Questo modello aiuta il team a concentrarsi sul quadro generale e imposta un solido sistema per il monitoraggio di attività, risultati, risultati, potenziali ostacoli, ecc. in un unico luogo.

🌟Ideale per: Creare un sistema per visualizzare, pianificare e progettare le miniature di YouTube.

7. Modello di grafica ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizzazione e monitoraggio dei progetti di design con il modello di progettazione grafica ClickUp

I flussi di lavoro di progettazione possono essere caotici: richieste perse nelle email, revisioni infinite con cartelle disordinate di file jpg revisionati, sequenze vaghe, date di scadenza mancate, con il risultato di un processo di progettazione inefficiente.

Entra nel modello di progettazione grafica ClickUp: hai file organizzati, sequenze aggiornate, attività prioritarie e un flusso di lavoro di progettazione sistematico. Questo modello aiuta ad automatizzare i flussi di lavoro, le attività e le scadenze per la produzione di video su YouTube e ti consente di concentrarti maggiormente sulla progettazione di miniature e altri elementi grafici per i tuoi video.

La Visualizzazione incorporata del modello può importare il lavoro da app di progettazione basate sul web, strumenti di editor e archiviazione cloud. Inoltre, assiste i campi personalizzati, che consentono di aggiungere dettagli ai progetti, tra cui valutazioni di qualità, collegamenti a modelli, fasi di bozza e altro ancora.

🌻 Perché amerai questo modello:

Visualizza e dai priorità alle attività di progettazione

Accedi facilmente a tutti i file di progettazione

Imposta la durata stimata per attività e progetti

🌟Ideale per: grafici che desiderano organizzare i propri processi di progettazione e flussi di lavoro.

8. Modello per la gestione dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci diversi tipi di contenuti utilizzando il modello di gestione dei contenuti all-in-one di ClickUp

Gestire i contenuti può essere difficile, soprattutto quando si sta scalando la produzione di contenuti. C'è la gestione dei canali social, la comunicazione con più parti interessate, il monitoraggio delle sequenze e molto altro ancora. È qui che entra in gioco il modello di gestione dei contenuti ClickUp. Aiuta a pianificare, organizzare e monitorare i contenuti di YouTube.

Puoi utilizzare i modelli 8+ visualizzazioni per visualizzare il lavoro nel modo desiderato. Ad esempio, la vista Bacheca ti aiuta a tenere traccia di tutte le attività, dei loro progressi e delle scadenze a colpo d'occhio. Puoi anche utilizzare la vista Grafico Gantt per impostare le sequenze temporali, identificare potenziali problemi e garantire consegne puntuali.

La parte migliore? Diversi tipi di autori di contenuti possono utilizzare questo modello per gestire in modo efficiente vari tipi di contenuti: email, post di blog, siti web, video e podcast.

🌻 Perché amerai questo modello:

Ottieni visibilità nella produzione di contenuti e collabora con il tuo team in tempo reale

Standardizzare la formattazione e lo stile dei contenuti

Accelerare la revisione e la pubblicazione dei contenuti

Misurare le prestazioni rispetto agli obiettivi prefissati

🌟Ideale per: Gestire vari tipi di contenuti in un'unica piattaforma.

9. Modello piano progetto ClickUp Creative

Ottieni il modello gratis Gestisci progetti creativi come mai prima d'ora con il modello di piano per progetti creativi ClickUp

Il modello per piano di progetto creativo ClickUp può aiutarti a organizzare, coordinare e gestire i tuoi progetti creativi in modo efficace.

Il modello fornisce una roadmap per il progetto e garantisce che tutto sia realizzato senza problemi e senza superare i budget. Consente inoltre di suddividere le attività complesse, stabilirne le priorità e farle terminare in tempo.

🌻 Perché amerai questo modello:

Tieni aggiornati gli interessati sugli obiettivi e le sequenze del progetto

Apporta modifiche rapide ai progetti

Gestire le attività per aiutare i team a rimanere concentrati

Ottieni visibilità sulle cose da fare per non perderti nulla

🌟Ideale per: team creativi per pianificare, organizzare e monitorare progetti.

10. Modello di guida allo stile ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati coerenza e migliora il riconoscimento del marchio con il modello della guida di stile ClickUp

Senza uno stile di marchio, si rischia di perdere il proprio business in un mare di anonimato. Si diventa indistinguibili e si lotta con la coerenza che influisce direttamente sulla consapevolezza e sul riconoscimento del marchio.

Con il modello della guida di stile ClickUp, non dovrai più preoccuparti di mantenere la coerenza del tuo marchio. Questo modello ti aiuta a documentare la guida di stile del tuo marchio con ClickUp Docs e lo rende accessibile in modo che i team possano fare riferimento agli elementi di design ogni volta che ne hanno bisogno.

🌻 Perché amerai questo modello:

Organizza gli elementi del marchio in un unico posto

Assicurati che i tuoi team utilizzino lo stesso stile del marchio su varie piattaforme

Imposta standard da seguire ed evita revisioni frequenti

🌟 Ideale per: stabilire le linee guida di stile del marchio e garantire la coerenza tra le risorse di marketing.

11. Modello di miniatura YouTube per vlog di viaggio di Canva

Vuoi progettare una miniatura per un vlog di viaggio che trasmetta l'idea di avventura? Il modello di miniatura per YouTube di Canva per vlog di viaggio può aiutarti a creare miniature personalizzate e accattivanti senza doverle progettare da zero.

Puoi semplicemente trascinare e rilasciare le foto di viaggio che aggiungi ai preferiti e aggiungere un testo personalizzato con un titolo per il vlog e le parole chiave necessarie.

🌻 Perché amerai questo modello:

Aggiungi diversi elementi o disegni alla miniatura per renderla ancora più attraente per il pubblico

Aggiungi loghi del marchio e tavolozza di colori

Modifica i colori delle miniature (che sono bianchi, blu e gialli per impostazione predefinita) per adattarli allo stile del tuo marchio

🌟 Ideale per: Vlogger di viaggio alla ricerca di modi rapidi per progettare le miniature di YouTube.

12. Corso di progettazione grafica Modello di miniatura per YouTube di Canva

tramite Canva

Se hai iniziato a fare video marketing per il tuo corso di grafica appena lanciato, il modello di miniatura per YouTube del corso di grafica di Canva può aiutarti a creare miniature accattivanti senza molto lavoro richiesto.

🌻 Perché amerai questo modello:

Utilizza questa moderna miniatura gialla e nera per promuovere i tuoi corsi attraverso i video di YouTube

Pubblica frammenti del tuo corso per comunicare i punti salienti del corso

Personalizza il modello con il titolo del corso, le immagini, i colori e il logo del marchio e altri elementi visivi come font, layout e grafica per farlo risaltare

🌟Ideale per: lancio o promozione di corsi su YouTube.

13. Modello di miniatura YouTube Breaking News di Canva

tramite Canva

*il modello per le miniature dei video di Canva è progettato per attirare l'attenzione, letteralmente. La sua combinazione di colori rosso acceso può fermare gli spettatori del tuo video mentre navigano nella galleria dei contenuti di YouTube.

🌻 Perché amerai questo modello:

Personalizza facilmente il modello per comunicare al pubblico grandi novità, come fusioni, aggiornamenti di prodotti, lanci di nuovi prodotti o qualsiasi altro evento importante

Personalizza il design generale e cambia il titolo per adattare il modello a più categorie

Allineatelo allo stile del marchio del vostro canale

🌟Ideale per: annunci aziendali importanti e condivisione di aggiornamenti critici.

14. Modello per miniatura YouTube "Musica rilassante" di Canva

tramite Canva

*il modello di miniatura YouTube con musica rilassante di Canva è per i canali musicali che vogliono aiutare gli spettatori a rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. La rilassante tavolozza blu e la grafica orizzontale, abbinate a font puliti, fanno risaltare la miniatura.

🌻 Perché amerai questo modello:

Comunica visivamente un elemento rilassante, rendendo il video degno di essere cliccato dagli spettatori

Fai sentire la tua musica con lo sfondo zen di questo modello

Personalizza il testo e il design con elementi visivi

🌟Ideale per: canali musicali alla ricerca di miniature YouTube pulite e rilassanti.

🧠 Lo sapevi? I video musicali rilassanti di YouTube sono uno dei primi generi nella storia di YouTube. La piattaforma è stata lanciata nel 2005 e nel 2007 YouTube aveva già visto molti video musicali con temi rilassanti e ambient.

15. Modello di miniatura YouTube semplice e aziendale di Canva

tramite Canva

Con il modello per miniatura YouTube Simple Business di Canva, puoi evitare di perderti nel rumore di YouTube. Questo semplice modello a tema nero-verde può aiutarti a creare miniature professionali per i tuoi video aziendali.

L'estetica professionale e il design minimalista del modello eliminano il superfluo e trasmettono solo ciò che il pubblico ha bisogno di sapere. È perfetto per tutorial, presentazioni di prodotti e condivisione di approfondimenti aziendali senza sopraffare gli spettatori.

🌻 Perché amerai questo modello:

Crea miniature per video esplicativi o educativi

Personalizza il colore di sfondo in base all'estetica del tuo canale

Aggiungi icone del marchio e altri elementi visivi

🌟Ideale per: video aziendali, inclusi tutorial, approfondimenti aziendali, suggerimenti e altro ancora.

16. Modello di miniatura per YouTube per podcast di Canva

tramite Canva

Vuoi aumentare la visibilità del tuo podcast su YouTube? Il modello di miniatura per YouTube di Canva per podcast può aiutarti con la sua palette di colori accattivante, l'uso strategico delle immagini, il layout e i font dinamici.

🌻 Perché amerai questo modello:

Comunica immediatamente l'atmosfera del tuo podcast insieme a dettagli importanti come il numero dell'episodio, l'ospite, l'ospite e il titolo del podcast

Aggiungi il logo del tuo canale per aumentare il riconoscimento del marchio

Personalizza facilmente il testo e le immagini

🌟Ideale per: Promozione di episodi di podcast su YouTube.

17. Modello di miniatura YouTube per lezioni di ginnastica di Freepik

via Freepik

il modello di miniatura per YouTube Freepik's Gym Class* ha un potente impatto visivo che può motivare gli spettatori a fare il primo passo verso il fitness. Mette in evidenza un essere umano in azione con font forti e un layout pulito in modo da poter comunicare le informazioni chiave in pochi secondi.

🌻 Perché amerai questo modello:

Personalizza il modello utilizzando Photoshop e scambia le immagini

Modifica titoli e sottotitoli per adattarli al tema della sessione in palestra

Allinea il design completo al tuo canale di fitness

🌟Ideale per: canali di fitness per promuovere le sessioni di allenamento.

18. Modello di miniatura YouTube per canale alimentare di Freepik

via Freepik

Cerchi una miniatura minimalista per il tuo canale YouTube di cucina? Il modello di Freepik per le miniature dei canali YouTube di cucina offre un'estetica pulita e vivace che può far risaltare il tuo canale.

🌻 Perché amerai questo modello:

Sostituisci le immagini disordinate di piatti appetitosi per ottenere più visualizzazioni

Personalizza il titolo con la tua ricetta o il nome del canale per comunicare gli aspetti chiave del video

Scarica il modello nei formati .ia, .eps, .jpg e anche come file zip

🌟Ideale per: Creare miniatura minimaliste per canali YouTube di cucina.

19. Modello per miniatura YouTube Ricette di cibo di Adobe

tramite Adobe

Vuoi che i tuoi spettatori smettano di scorrere e guardino le ricette complete sul tuo canale YouTube? Il modello di miniatura per YouTube di Adobe per ricette di cibo può invogliare gli spettatori a cliccare.

🌻 Perché amerai questo modello:

Mostra il tuo piatto ed evidenzia gli ingredienti chiave

Personalizza il testo per aggiungere titoli, consigli di cucina o il nome del tuo canale

Utilizza gli strumenti integrati di Adobe per aggiungere grafica e sovrapposizioni e cambiare la combinazione di colori per far risaltare la miniatura

🌟Ideale per: chef, vlogger di cucina o canali di cucina per mostrare le ricette.

20. Modello di miniatura per YouTube per podcast di VistaCreate

tramite VistaCreate

Se vuoi creare una buona prima impressione per il tuo podcast, il modello di miniatura YouTube per podcast di VistaCreate può aiutarti a personalizzare il titolo del podcast, i nomi degli ospiti o i numeri degli episodi. Puoi scaricare questo modello nei formati png, jpg, PDF e gif.

🌻 Perché amerai questo modello:

Sostituisci le immagini di repertorio con loghi del marchio, primi piani o immagini specifiche dell'episodio

Regola font e colori per adattarli al tuo canale

Incorporare icone, forme e altri elementi visivi

🌟Ideale per: Creare miniature per podcast.

Fai crescere il tuo canale con i migliori modelli di miniatura di YouTube

Non si può negare che l'algoritmo di YouTube dipenda da diversi fattori. Tuttavia, le miniature accattivanti rimangono uno degli strumenti più sottovalutati per aumentare il numero di spettatori e il tasso di clic.

I modelli che abbiamo elencato coprono un ampio intervallo di contenuti. Ce n'è per tutti i gusti, dai marchi e designer agli autori di YouTube che condividono vari tipi di contenuti. Da fare è solo scegliere quelli che servono e iniziare a lavorare per garantire la coerenza del marchio.

Mentre i modelli di Canva e Freepik possono aiutarti a progettare le miniature, i modelli di ClickUp possono aiutarti a semplificare l'intero processo di creazione dei contenuti. Puoi creare miniature, organizzarle, monitorare le sequenze, programmare la pubblicazione dei contenuti e molto altro ancora utilizzando questi modelli.

