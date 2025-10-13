Come condurre un processo di pianificazione OKR

In "Measure What Matters", John Doerr traccia un'interessante analogia tra gli OKR di un team e un coltellino svizzero. Proprio come questo pratico strumento, gli OKR sono versatili, adattabili e fondamentali per districarsi nelle complessità di qualsiasi organizzazione.

Che tu faccia parte di una startup impegnata a sopravvivere o di una grande azienda che sta abbattendo i silos, gli OKR sono la tua guida definitiva. Tuttavia, una pianificazione OKR efficace va oltre la semplice impostazione degli obiettivi: si tratta di creare un processo dinamico. Questo processo aumenta la chiarezza, allinea il tuo team dirigenziale e genera nuove idee per raggiungere obiettivi misurabili.

Vediamo come pianificare con esito positivo gli OKR aziendali. Esamineremo anche come questi si collegano agli obiettivi SMART e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fondamentali della tua organizzazione.

Che cos'è il piano OKR?

Gli OKR, ovvero Obiettivi e Risultati Chiave, offrono un modo semplice ma flessibile per fissare gli obiettivi, definirli e misurarne i risultati. Con gli OKR, puoi allineare gli obiettivi individuali, di team e aziendali, tenendo traccia dei tuoi progressi.

Sebbene questo modello risalga agli anni '80, recentemente ha guadagnato popolarità tra le startup e le principali aziende tecnologiche. Questa popolarità deriva dalla sua capacità di favorire l'allineamento e garantire che tutti i membri del team siano concentrati sulle stesse priorità.

Quando i dipendenti percepiscono il proprio lavoro come altamente significativo per l'attività, mostrano prestazioni lavorative migliori.

Quando i dipendenti percepiscono il proprio lavoro come altamente significativo per l'attività, mostrano prestazioni lavorative migliori.

Sebbene il tuo team possa personalizzare gli OKR in base alle tue esigenze, quelli più efficaci condividono solitamente alcune caratteristiche:

Obiettivi: Gli obiettivi rappresentano ciò che si intende raggiungere. Gli obiettivi migliori sono specifici, misurabili e definiti nel tempo. Evita obiettivi vaghi e ambiziosi; opta invece per traguardi concreti a cui il tuo team possa aspirare

Risultati chiave: I risultati chiave sono gli indicatori che misurano i tuoi progressi verso questi obiettivi. Devono essere quantificabili, in modo che i dipendenti possano vedere chiaramente se hanno raggiunto o mancato l'obiettivo. Aggiungere dei limiti di tempo a questi risultati può aumentarne l'efficacia

L'importanza delle sessioni di pianificazione strategica OKR

Le riunioni OKR offrono a tutto il team una piattaforma per discutere e perfezionare i propri obiettivi, assicurando che tutti comprendano i propri ruoli e le proprie responsabilità. Integrare queste sessioni nelle strategie di definizione degli obiettivi può migliorare la collaborazione e l'impegno del team.

Ecco perché le sessioni di pianificazione OKR sono così cruciali per le organizzazioni:

Collaborazione: I team possono lavorare insieme, favorendo relazioni più solide e una comprensione condivisa. Ad esempio, quando il team di sviluppo del prodotto collabora con il supporto clienti durante una sessione di pianificazione OKR, possono allinearsi sugli obiettivi relativi al miglioramento della soddisfazione del cliente, il che può portare a funzionalità di prodotto migliori e strategie di supporto più efficaci

Adattabilità: una pianificazione regolare consente di apportare modifiche in base al mutare del contesto, mantenendo gli obiettivi pertinenti. Ad esempio, se un improvviso cambiamento del mercato richiede il lancio di un nuovo prodotto, una sessione di pianificazione OKR può aiutare il team a ridefinire rapidamente i propri obiettivi per rispondere in modo efficace, assicurando che rimangano pertinenti e incisivi

Chiarezza: offrono l'opportunità di chiarire gli obiettivi e i risultati chiave, riducendo la confusione. Durante una sessione di pianificazione OKR, un team potrebbe chiarire il proprio obiettivo di “migliorare il coinvolgimento degli utenti” specificando risultati chiave come “aumentare gli utenti attivi giornalieri del 20%,” rendendo l'obiettivo molto più chiaro

Concentrazione: Le sessioni di pianificazione favoriscono la concentrazione su ciò che conta davvero. In altre parole, invece di disperdere le energie affrontando più progetti contemporaneamente, un team potrebbe concentrarsi esclusivamente sull'aumento della fidelizzazione dei clienti, assicurandosi che il proprio lavoro porti a un esito positivo misurabile

Come strutturare OKR efficaci

Una struttura OKR efficace parte da un obiettivo chiaro e stimolante che definisce la direzione generale. A questo seguono da due a quattro risultati chiave che siano specifici, misurabili e limitati nel tempo.

Utilizzando questa struttura, infonderai un senso di scopo e garantirai che il lavoro richiesto dal tuo team sia allineato al raggiungimento dell'obiettivo.

Impostare obiettivi ambiziosi

Gli obiettivi dovrebbero essere motivanti, memorabili e qualitativi. Quando definisci gli obiettivi, valuta se suscitano una risonanza emotiva. Vuoi che il tuo team si senta entusiasta e pensi: “Sì, voglio farne parte!”

In genere, gli obiettivi vengono fissati mensilmente o trimestralmente. Non fissare più di uno o tre obiettivi per team ogni trimestre, anche se questo può variare a seconda delle esigenze della tua organizzazione.

L'obiettivo è evitare di avere così tante priorità da finire per non darne priorità a nessuna. Mantenere gli obiettivi brevi, incisivi e concisi li rende più facili da comprendere per tutti.

💡 Consiglio dell'esperto: quando definisci gli obiettivi, chiediti perché è importante raggiungerli.

Definizione dei risultati chiave

Stabilire risultati chiave quantitativi — metriche chiaramente definite — è fondamentale per il monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi. Utilizzare numeri per i risultati chiave consente una comunicazione chiara e significativa sui progressi compiuti.

Inoltre, assicurati che i risultati chiave si concentrino sugli esiti piuttosto che sulle attività specifiche. Dovrebbero descrivere i risultati ideali necessari per raggiungere l'obiettivo senza imporre come raggiungerli.

Puoi limitare i risultati chiave a un numero compreso tra tre e cinque per ogni obiettivo, ma questo può dipendere dal contesto aziendale. La buona notizia è che puoi sempre rivedere queste definizioni in un secondo momento, e ci vuole pratica per trovare un buon ritmo nella definizione sia degli obiettivi che dei risultati chiave.

📌 Ora diamo un'occhiata ad alcuni buoni esempi di OKR. Un obiettivo semplice ma efficace potrebbe essere “Ridurre l’impronta di carbonio.” I risultati chiave potrebbero includere il passaggio al 100% di energia rinnovabile entro sei mesi o l’utilizzo di materiali riciclati al 100% entro tre mesi. Su una scala più ampia, potresti voler “rendere felici i clienti”. Potresti sostenere questo obiettivo con risultati chiave come il raggiungimento di uno specifico Net Promoter Score (NPS), la riduzione del tasso di abbandono dei clienti a una certa percentuale o la raccolta di una determinata quantità di feedback dei clienti ogni mese.

Gli OKR possono servire a vari scopi, sia che si tratti di promuovere obiettivi a livello aziendale o di migliorare la produttività personale. Indipendentemente dalla loro portata, la loro vera forza sta nel creare consenso, chiarire le azioni e motivare le persone a raggiungere obiettivi strategici significativi.

Infine, quando vuoi effettuare il monitoraggio degli OKR, tieni presente che revisioni e aggiornamenti regolari contribuiranno a mantenere l'allineamento e lo slancio verso quegli obiettivi cruciali.

Come gestire un processo di pianificazione OKR

Gli OKR forniscono un quadro chiaro per definire obiettivi misurabili, aiutando i team a rimanere concentrati e a effettuare il monitoraggio dei progressi.

Ma per implementare davvero gli OKR e usufruire appieno del loro potenziale, non bastano obiettivi ben definiti: occorre un approccio strutturato che favorisca la collaborazione, la definizione delle priorità e la comunicazione continua.

Inizia con l'allineamento della strategia

Il primo passaggio per gestire con successo un processo di pianificazione OKR è assicurarsi che gli OKR siano direttamente allineati agli obiettivi strategici dell'azienda.

📌 Ad esempio, se la strategia a lungo termine di un'azienda è quella di espandersi in nuovi mercati, un OKR per il team di marketing potrebbe essere: aumentare la notorietà del marchio nel Sud-Est asiatico entro il secondo trimestre.

Questo obiettivo è in linea con la strategia aziendale e garantisce che tutti contribuiscano al quadro generale. Senza questo allineamento, i team potrebbero finire per lavorare in compartimenti stagni, perseguendo obiettivi che non supportano direttamente la direzione dell'organizzazione.

Allineare i tuoi OKR agli obiettivi strategici dell'azienda permette a tutti di essere sulla stessa lunghezza d'onda e garantisce che il lavoro richiesto sia concentrato dove contano di più.

Organizza sessioni di brainstorming

Dopo aver verificato che l'obiettivo sia in linea con la strategia aziendale, il passaggio successivo è riunire i membri chiave del team per un brainstorming sui possibili modi per raggiungerlo. Invita i partecipanti dei team di marketing, commerciali e prodotto a contribuire con le loro idee.

📌 Durante una sessione di brainstorming, il team di marketing potrebbe suggerire idee come il lancio di campagne pubblicitarie specifiche per regione o la creazione di contenuti localizzati. Il team di prodotto potrebbe proporre di offrire funzionalità regionalizzate per catturare l'attenzione del pubblico, mentre il team commerciale potrebbe valutare partnership con influencer o aziende locali.

Incoraggiando i diversi team a effettuare la condivisione delle loro intuizioni, si generano idee diverse e si favorisce la collaborazione, garantendo che gli obiettivi godano di un ampio contributo e sostegno da parte di tutta l'organizzazione.

Stabilisci le priorità e definisci gli OKR

Una volta raccolte le idee dalla sessione di brainstorming, è il momento di stabilire quali risultati chiave avranno il maggiore impatto.

📌 Potresti avere diverse proposte di risultati chiave per aumentare la notorietà del marchio, ma dovresti concentrarti su quelli che avranno la massima portata e che sono realistici entro il periodo di tempo previsto. Ad esempio, potresti decidere di dare priorità a risultati chiave quali: Lancio di tre campagne pubblicitarie mirate

Collaborazione con cinque influencer locali con una portata di oltre 150.000 follower ciascuno

Aumentare il coinvolgimento sui social media nel Sud-est asiatico del 15%

Questi risultati chiave sono chiari, attuabili e misurabili, rendendo più facile il monitoraggio dello stato.

In questa fase, è fondamentale evitare di disperdere le risorse scegliendo un numero eccessivo di risultati chiave. Concentrati su quelli che sono direttamente in linea con l'obiettivo e la visione aziendale e che il tuo team può realisticamente raggiungere entro il periodo di tempo stabilito.

Comunicare e implementare gli OKR

Dopo aver definito i tuoi OKR, è essenziale comunicare in modo chiaro. Assicurati che i team di marketing, prodotto e commerciale conoscano l'obiettivo e i risultati chiave.

Allinea la pianificazione OKR alla gestione del lavoro e raggiungi obiettivi ambiziosi più rapidamente con ClickUp

Utilizzando piattaforme di project management come ClickUp, puoi garantire che ogni team conosca il proprio ruolo e abbia visibilità sullo stato dei progetti.

Verifica regolarmente lo stato

Infine, il processo OKR non è completato senza controlli periodici. Pianifica revisioni bisettimanali o mensili per valutare lo stato del tuo team verso l'obiettivo.

Durante queste revisioni, verifica se i risultati chiave sono stati raggiunti. Ad esempio, se hai già lanciato una delle campagne pubblicitarie ma non hai riscontrato l'aumento previsto del coinvolgimento, questo sarebbe il momento perfetto per adeguare l'approccio.

Oppure, se le collaborazioni con gli influencer stanno dando ottimi risultati, potresti voler puntare ancora di più su questa strategia.

Le revisioni periodiche mantengono il team sulla strada giusta e consentono di apportare rapidamente modifiche in caso di difficoltà. Offrono inoltre l'opportunità di festeggiare i successi, come il raggiungimento anticipato dei traguardi di coinvolgimento, il che mantiene alto il morale e la concentrazione.

Disporre degli strumenti giusti può fare la differenza tra un piano OKR inefficace ed uno efficace, e ClickUp può essere il Watson del tuo Sherlock in questo caso.

In quanto piattaforma di project management all-in-one, ClickUp ti consente di ottenere una visibilità completa sugli OKR pianificati, dalla definizione degli obiettivi e dall'assegnazione delle attività alla misurazione dei risultati.

Per iniziare, crea uno Spazio o una Cartella dedicati ai tuoi OKR in ClickUp. Definisci i tuoi obiettivi di alto livello, che dovrebbero essere ambiziosi ma realistici, e collegali a risultati chiave specifici e misurabili.

Obiettivi ClickUp

ClickUp Goals offre un fantastico spazio virtuale per definire i tuoi obiettivi e mantenere tutto organizzato, rendendo più facile impostare, monitorare e raggiungere gli obiettivi del tuo team, il tutto in un unico posto. Inoltre, dispone di un framework strutturato che ti aiuta a suddividere gli obiettivi principali in piani attuabili, che puoi impostare come attività per un monitoraggio senza intoppi.

Crea, misura e raggiungi gli obiettivi del tuo team con ClickUp Goals

Per garantire che i tuoi obiettivi siano misurabili, puoi integrare i Target. Questi Target sono estremamente utili per il monitoraggio delle metriche di successo e per aiutarti a rimanere concentrato su ciò che conta.

Ad esempio, potresti effettuare il monitoraggio:

Un numero: ad esempio, quanti e-book sono stati scaricati durante la tua ultima campagna di marketing

Vero/Falso: Verificare se il tuo nuovo flusso di onboarding è privo di bug e pronto per il lancio

Una percentuale: ad esempio l'aumento del fatturato registrato nell'ultimo trimestre

Valuta: Ad esempio, il traguardo del risparmio previsto grazie all'automazione in questo trimestre

Puoi anche organizzare i tuoi obiettivi creando cartelle per i tuoi OKR, monitorando i cicli di sprint, visualizzando le schede di valutazione dei progressi e confrontando i risultati su diversi intervalli di tempo.

I campi personalizzati e i modelli di monitoraggio degli obiettivi di ClickUp ti consentono di collegare questi risultati chiave ai dati in tempo reale. Questa configurazione offre una visione chiara di quanto i tuoi obiettivi siano allineati con quelli più ampi dell'azienda.

Se sei appena agli inizi, questi modelli per la definizione degli obiettivi sono qui per aiutarti:

Il modello OKR di ClickUp

Scarica questo modello Consenti un monitoraggio preciso e l'allineamento degli obiettivi con il modello OKR di ClickUp, facilitando la definizione organizzata degli obiettivi e aiutandoti a misurare i tuoi progressi in modo efficace

Iniziare con il modello OKR di ClickUp è un ottimo modo per immergersi nel mondo degli OKR. Con questo modello, puoi:

Ottieni un quadro di riferimento ben definito insieme alle aree di lavoro, semplificando l'avvio della pianificazione dei tuoi obiettivi

Trova modelli OKR personalizzabili, una pratica guida alla definizione degli obiettivi e persino campioni di OKR da cui trarre ispirazione

Accedete a una lista di controllo e a un manuale sugli OKR che illustrano le best practice per l'implementazione degli OKR all'interno della vostra organizzazione

Tutti questi elementi interagiscono perfettamente tra loro per aiutarti a muovere i primi passi con gli OKR senza difficoltà.

Per attuare con successo gli OKR, è fondamentale comprendere il contesto specifico del tuo team. Questo modello ti aiuta a impostare e personalizzare gli OKR in base alle esigenze specifiche del tuo team. Grazie a tutti gli strumenti visivi, le aree di lavoro e le risorse inclusi, tutti comprenderanno i propri obiettivi e sapranno come lavorare per raggiungerli in modo efficace.

Il modello di framework OKR di ClickUp

Scarica questo modello Aiuta il tuo team a concentrarsi sugli obiettivi di priorità e a misurare lo stato in modo sistematico con il modello di framework OKR di ClickUp

Il modello di modello di framework OKR di ClickUp è una risorsa fantastica per iniziare il tuo percorso OKR in modo rapido e senza intoppi. Include framework OKR già pronti, modelli personalizzabili, guide utili ed esempi pratici per rendere la pianificazione un gioco da ragazzi. Troverai anche una lista di controllo e un playbook dedicati agli OKR, che forniscono preziose indicazioni per integrare gli OKR nella tua strategia aziendale.

Ecco come i manager possono utilizzare questo modello OKR per definire e monitorare i propri obiettivi e risultati chiave:

Inizia utilizzando la vista OKR globale per creare e effettuare il monitoraggio degli obiettivi generali della tua azienda

Successivamente, ottieni informazioni dettagliate sull'andamento di ciascun team grazie alla vista Bacheca dei progressi OKR

Infine, pianifica e monitora le tempistiche per ciascun obiettivo tramite la vista Sequenza

💡 Suggerimento da esperto: Utilizza questi modelli di obiettivi SMART per definire obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo (SMART), monitorare i progressi e rivederli periodicamente.

Il raggiungimento degli OKR è fondamentale per allineare gli sforzi del team e ottenere risultati misurabili. ClickUp semplifica il processo grazie a funzionalità intuitive che aiutano i team a definire, effettuare il monitoraggio e adeguare i propri OKR.

Ecco una panoramica su come raggiungere gli OKR in modo efficace utilizzando ClickUp.

Attività di ClickUp

Una volta definiti gli OKR, suddividili in attività concrete e attività cardine per ciascun membro del team. Le attività di ClickUp ti consentono di farlo assegnando responsabilità, fissando scadenze e stabilendo dipendenze. Assegna ogni risultato chiave a titolari specifici, garantendo la responsabilità.

L'interfaccia intuitiva drag-and-drop semplifica la gestione delle attività e puoi scegliere tra oltre 15 visualizzazioni di ClickUp — Elenco, Tabella, Calendario, Bacheca Kanban, Diagramma di Gantt e altro — per una maggiore visibilità sul tuo flusso di lavoro.

Utilizza le attività di ClickUp per delineare i risultati chiave e le iniziative senza ricorrere a fogli di calcolo disordinati

Ecco alcuni fattori aggiuntivi da considerare nel valutare l'esito positivo del processo di implementazione degli OKR:

Sequenze : usa : usa il monitoraggio del tempo di ClickUp per confrontare la durata stimata con quella effettivamente impiegata per raggiungere gli obiettivi

Dipendenze : monitora le dipendenze che hanno accelerato i risultati o rallentato il tuo team utilizzando : monitora le dipendenze che hanno accelerato i risultati o rallentato il tuo team utilizzando le dipendenze di ClickUp

Traguardi: Cogli i momenti chiave del progetto e festeggia i successi con : Cogli i momenti chiave del progetto e festeggia i successi con i Traguardi di ClickUp , come il raggiungimento del 50% del tuo obiettivo iniziale

ClickUp offre inoltre una serie di automazioni, attività ricorrenti e funzionalità simili che riducono il lavoro manuale, consentendoti di dedicare più tempo al processo decisionale.

Con la funzionalità di monitoraggio degli obiettivi di ClickUp, puoi facilmente apportare modifiche secondo necessità e informare tutti dei cambiamenti, migliorando così la trasparenza nel ciclo OKR.

Crea un chiaro ordine operativo aggiungendo dipendenze di tipo "bloccante" o "in attesa" tra le attività, per mantenere il tuo team sulla strada giusta e sapere su cosa lavorare per primo con la funzionalità di monitoraggio degli obiettivi di ClickUp

Puoi anche stabilire le dipendenze tra le attività, assegnare i membri del team, impostare le tempistiche e automatizzare il monitoraggio dei progressi.

Con gli OKR, valuterai l'esito positivo in base ai risultati chiave.

Dashboard di ClickUp

I dashboard di ClickUp sono ideali per il monitoraggio e il miglioramento delle prestazioni organizzative attraverso diversi obiettivi e metriche. Crea dashboard personalizzabili e aggiungi widget per gli obiettivi che contano di più per te.

Ottieni informazioni immediate dalla dashboard OKR

ClickUp offre anche una dashboard OKR predefinita, che semplifica la visualizzazione delle prestazioni, l'identificazione dei colli di bottiglia e l'individuazione tempestiva dei rischi.

Attualmente, gli OKR vengono solitamente definiti ogni trimestre a livello di team. A livello organizzativo, seguono cicli e possono essere in qualche modo iterativi. Ciò significa che i gestori dei team possono ridefinire i propri OKR ogni trimestre.

ClickUp Documenti

A questo punto, è importante chiedersi se tutti i membri del tuo team possono accedere ai dati che hai raccolto. Sanno cosa ha funzionato bene e cosa no?

È fondamentale documentare gli esiti positivi e le sfide. È importante migliorare il processo di monitoraggio degli OKR basandosi su dati in tempo reale anziché su supposizioni o intuizioni.

ClickUp Docs funge da hub centralizzato in cui i membri del team, i project manager, i leader e i dirigenti di alto livello possono archiviare tutte le informazioni relative agli OKR. Queste possono includere approfondimenti sui cicli OKR precedenti, le ragioni alla base degli esiti positivi e dei fallimenti, le procedure operative standard e i metodi di monitoraggio.

Formatta facilmente i documenti e collabora con il team senza sovrapposizioni in ClickUp

ClickUp Docs offre la modifica in tempo reale e funzionalità di formattazione avanzate. Ciò garantisce che i documenti rimangano intuitivi e siano sempre aggiornati con le informazioni più recenti.

Puoi anche utilizzare i commenti e le discussioni in thread all'interno delle attività per stabilire una connessione con il tuo team, effettuare la condivisione di aggiornamenti e affrontare eventuali sfide.

Suggerimento bonus: rivedere e adeguare regolarmente gli obiettivi

Gli OKR richiedono un'attenzione costante, quindi è importante verificare regolarmente lo stato dei progressi compiuti.

Utilizzando la dashboard degli obiettivi di ClickUp, puoi verificare il raggiungimento complessivo degli obiettivi, prestando particolare attenzione a quelli che sono rimasti indietro. Pianifica check-in ricorrenti o Sprints per rivedere e adeguare i tuoi OKR secondo necessità.

❗️Se noti che un risultato chiave è fuori strada, rialloca le risorse, modifica la Sequenza o, se necessario, modifica l'OKR.

ClickUp offre anche widget dedicati agli obiettivi, che consentono di visualizzare facilmente lo stato e correggere la rotta in tempo reale.

Definendo OKR chiari, suddividendoli in attività gestibili e rivedendoli regolarmente su ClickUp, i team possono rimanere allineati, concentrati e flessibili, ottenendo i risultati che contano di più.

Migliori pratiche per le sessioni di pianificazione OKR

Se vuoi che la tua sessione di pianificazione OKR raggiunga l'obiettivo, è essenziale affrontarla con una strategia ben ponderata. Prendi in considerazione queste best practice per rendere la sessione più efficace e mantenere tutti sulla strada giusta:

Incoraggia la partecipazione

Coinvolgi il tuo team nella conversazione. Il contributo di tutti è importante e aiuta a creare un senso di titolarità.

Quando le persone sentono di aver dato il proprio contributo, si impegnano maggiormente nel raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, avere prospettive diverse può portare a obiettivi più completi e realistici.

Assicurati che gli obiettivi siano raggiungibili e misurabili

Sebbene sia positivo puntare in alto, assicurati che gli obiettivi siano alla tua portata e possano essere chiaramente misurati.

Attenendoti agli obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e limitati nel tempo), eviterai di fissare obiettivi troppo vaghi o troppo ambiziosi.

Mantieni un equilibrio

Un buon equilibrio tra obiettivi ambiziosi e stimolanti e quelli più realizzabili può mantenere alta la motivazione del team.

Mentre alcuni obiettivi dovrebbero spingere oltre i limiti, altri devono essere facilmente raggiungibili per mantenere alto il morale e incoraggiare il progresso.

Verifica regolarmente

Frequenti revisioni dello stato sono fondamentali per mantenere il progetto sulla strada giusta.

Monitorare regolarmente i risultati chiave ti consente di apportare modifiche tempestive e offre a tutti l'opportunità di discutere delle eventuali difficoltà incontrate.

Sfrutta la tecnologia a tuo vantaggio

Infine, la tecnologia può fare la differenza nel monitoraggio dei progressi. Gli strumenti di project management (come ClickUp 🤩) ti aiutano a tenere d'occhio i risultati chiave in tempo reale e consentono al team di assumersi le proprie responsabilità.

Integrando queste pratiche nelle tue sessioni di pianificazione OKR, non solo fisserai obiettivi chiari e raggiungibili, ma promuoverai anche un team più coinvolto e allineato, pronto a ottenere risultati.

Migliora il piano OKR e ottieni risultati migliori con ClickUp

Una migliore pianificazione degli OKR consiste nell'impostare obiettivi chiari e realizzabili e nel garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda durante l'intero processo. Se ben implementati, gli OKR possono collegare le ambizioni ai risultati effettivi.

Anche se il tuo team non dovesse raggiungere tutti gli obiettivi ambiziosi, impostare aspirazioni elevate può ispirarlo a ottenere risultati superiori a quelli che inizialmente riteneva possibili.

ClickUp può accelerare l'implementazione degli OKR grazie alle sue funzionalità esclusive, come ClickUp Goals, i modelli predefiniti e le dashboard personalizzabili. Questi strumenti ti aiutano a creare un quadro trasparente e strutturato per sviluppare OKR chiari e effettuare il monitoraggio degli obiettivi del team in ogni fase del tuo percorso verso il successo.

Registrati per ottenere un account ClickUp gratis e inizia a lavorare sui tuoi OKR oggi stesso!