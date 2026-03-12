Come gestire gli stakeholder di un progetto (modelli + esempi)

Molte organizzazioni faticano ancora a riconoscere e dare priorità al coinvolgimento degli stakeholder, anche se i progetti che prevedono un coinvolgimento efficace degli stakeholder hanno una probabilità significativamente maggiore di raggiungere gli obiettivi e gli intenti aziendali (PMI).

Questa guida ti accompagna nell'identificazione, nell'analisi e nel coinvolgimento di ogni persona in grado di influenzare l'esito del tuo progetto, dalla mappatura degli influencer nascosti alla personalizzazione delle strategie di comunicazione che favoriscono un reale allineamento e producono risultati concreti.

Che cos'è uno stakeholder nel project management?

Succede continuamente. Lanci un progetto, tutto sembra andare per il verso giusto, e poi un dirigente che non hai mai incontrato si infuria all'improvviso perché il tuo lavoro sta compromettendo l'intero trimestre del suo team. Questo accade quando non sai chi sono i tuoi stakeholder, ed è un problema che può mandare all'aria anche i piani meglio preparati. Ciò porta a modifiche frenetiche dell'ultimo minuto, scadenze non rispettate e una grave perdita di fiducia da parte della leadership.

Uno stakeholder è qualsiasi individuo, gruppo o organizzazione che può influenzare, essere influenzato o ritenersi influenzato dal risultato di un progetto. Comprendere questo concetto è il primo passaggio per prevenire quegli scenari da incubo. Significa vedere il tuo progetto non solo come un elenco di attività, ma come una rete di persone con esigenze e aspettative diverse.

A differenza di un membro del team che svolge il lavoro quotidiano, uno stakeholder ha un interesse o un'influenza sull'esito positivo del progetto. Esistono in una gamma che va da un estremo all'altro; alcuni devono partecipare a ogni riunione chiave, mentre altri hanno solo bisogno di un aggiornamento di alto livello una volta al mese. La chiave è che identificarli non è un'attività una tantum: nuovi stakeholder possono emergere in qualsiasi fase del ciclo di vita del progetto.

Tipi di stakeholder del progetto

Sai di avere degli stakeholder, ma li tratti tutti allo stesso modo. Invii lo stesso rapporto iper-dettagliato al tuo CEO e a un utente finale, e ricevi il silenzio da entrambi. Il CEO è infastidito da tutte quelle informazioni, mentre l'utente finale si perde nel gergo tecnico che pensavi fosse utile.

Questo approccio "taglia unica" ti fa perdere tempo e allontana proprio le persone di cui hai bisogno dalla tua parte. Per porre fine a questa situazione, devi classificarli. Gli stakeholder si dividono in gruppi distinti in base alla loro relazione con il tuo progetto, il che ti aiuta a personalizzare il tuo coinvolgimento ed evitare di inviare il messaggio sbagliato alle persone giuste.

Stakeholder interni

Gli stakeholder interni sono persone all'interno della tua organizzazione che hanno un interesse diretto nel progetto. Le loro preoccupazioni ruotano solitamente attorno all'impatto del progetto sulle risorse, sui budget e sulla strategia aziendale. Spesso hanno autorità diretta sulle decisioni.

Esempi comuni includono:

Dirigenti e sponsor del progetto

Responsabili di reparto

I membri del tuo team di progetto

Responsabili funzionali di altri team

Dipendenti il cui lavoro quotidiano ne risentirà

Parti interessate esterne

Gli stakeholder esterni sono individui o gruppi al di fuori della tua azienda che possono influenzare o essere influenzati dal tuo progetto. Le loro preoccupazioni si concentrano in genere sui risultati attesi, sulla sequenza e sugli obblighi contrattuali. Sebbene abbiano una minore visibilità sui tuoi processi interni, la loro influenza può essere enorme.

Questo gruppo spesso comprende:

Clienti

Fornitori e distributori

Enti governativi o normativi

Investitori

Membri della comunità

Stakeholder primari vs. secondari

All'interno di questi gruppi, esiste un'altra importante distinzione. Gli stakeholder primari sono coloro che sono direttamente influenzati dall'esito positivo o dal fallimento del progetto. Pensa agli utenti finali, allo sponsor del progetto e al tuo team principale.

Gli stakeholder secondari sono coinvolti indirettamente. Tra questi rientrano gruppi quali i reparti di supporto interni (come l'IT o le Risorse Umane), le organizzazioni di settore o persino i media. Questa distinzione è fondamentale per stabilire le priorità nella comunicazione: gli stakeholder primari necessitano di un coinvolgimento frequente e approfondito, mentre quelli secondari devono semplicemente essere tenuti informati.

Perché la gestione degli stakeholder è fondamentale per l'esito positivo di un progetto

Pensi che il tuo unico compito sia portare a termine il lavoro e rispettare la scadenza. Metti da parte la "parte umana", solo per scoprire che il tuo progetto è bloccato in cicli di revisione infiniti o completamente ostacolato da una persona chiave che hai dimenticato di consultare. Ora il tuo progetto è in ritardo, ha superato il budget e il morale del team è a terra perché non hai ricevuto il giusto contributo al momento giusto.

Ecco perché la gestione degli stakeholder non è un "plus", ma una funzione fondamentale per un project management di successo. Quando gestisci gli stakeholder in modo efficace, ottieni vantaggi concreti: i progetti raggiungono gli obiettivi nel 93% dei casi, contro solo il 15% di quelli con una gestione degli stakeholder inadeguata.

Resistenza ridotta: quando le persone si sentono ascoltate, sono molto meno propense a creare attriti o a creare blocchi che ostacolano i progressi

Migliore processo decisionale: ottenere input da gruppi eterogenei migliora il ottenere input da gruppi eterogenei migliora il processo decisionale e aiuta a individuare i punti ciechi che altrimenti sarebbero sfuggiti

Aspettative più chiare: una comunicazione proattiva previene il temuto disallineamento tra ciò che gli stakeholder si aspettano e ciò che il tuo team è realisticamente in grado di fornire

Risoluzione più rapida dei problemi: quando si hanno relazioni solide, i problemi vengono segnalati ai livelli superiori e risolti rapidamente, invece di peggiorare

Maggiore coinvolgimento: gli stakeholder coinvolti si trasformano da critici a sostenitori che promuovono il tuo progetto in tutta l'organizzazione

Ignorare questo processo comporta rischi enormi come lo slittamento degli obiettivi, ritardi infiniti e una totale mancanza di supporto da parte dei dirigenti. Si tratta di un lavoro richiesto costante durante tutto il ciclo di vita del progetto, non di una casella da spuntare all'inizio.

Come identificare gli stakeholder di un progetto

Stai per dare il via a un nuovo progetto, ma hai un timore ricorrente: chi sto dimenticando? Temi di tralasciare qualcuno di fondamentale, che tra tre mesi potrebbe farsi vivo e mandare all'aria tutto. Questa incertezza può essere paralizzante e portare a un inizio debole.

Trascurare uno stakeholder chiave non è solo una svista: è una bomba a orologeria. Significa richieste di modifica in fase avanzata, sforamenti di budget e conversazioni imbarazzanti in cui dovrai spiegare perché non li hai coinvolti prima. Puoi evitare tutto questo utilizzando un processo sistematico per identificare tutte le persone che contano fin dal primo giorno.

Fai un brainstorming sui potenziali stakeholder

Inizia dalle categorie più ovvie: chi ha richiesto il progetto, chi lo finanzia, chi utilizzerà il prodotto finale e chi deve approvare le decisioni chiave. Poi, amplia la tua riflessione con alcune domande stimolanti. Chi ne beneficia se il progetto ha successo? Chi ci rimette se fallisce? Chi può ostacolarne l'avanzamento?

Coinvolgi il tuo team principale in questa sessione di brainstorming. Spesso hanno una conoscenza diretta delle persone e dei team che potresti trascurare. Non filtrare ancora l’elenco: annota semplicemente tutti quelli che ti vengono in mente.

Esamina la documentazione del progetto

Successivamente, analizza i documenti esistenti per individuare indizi su chi debba essere coinvolto.

Cerca nomi e ruoli in:

Il documento di avvio del progetto o il business case

Contratti e accordi sul livello di servizio

Grafici organizzativi

Retrospettive da progetti simili realizzati in passato

Presta particolare attenzione ai flussi di lavoro di approvazione e ai requisiti di conformità, poiché spesso questi rimandano a stakeholder esterni come revisori o agenzie di regolamentazione.

Intervista i protagonisti

Vai direttamente alla fonte. Siediti con lo sponsor del progetto e chiedigli direttamente: "Chi altro deve essere coinvolto in questo? Chi pensi possa avere delle preoccupazioni?"

Quindi, prendi quell'elenco e intervista i responsabili di reparto e le figure chiave. Poni loro le stesse domande. Questa è anche l'occasione per cogliere le dinamiche politiche e le influenze informali che non compaiono in nessun organigramma.

Mappa le connessioni organizzative

Infine, traccia le linee di dipendenza all'interno della tua organizzazione. Identifica le risorse condivise, come il budget, il personale o i sistemi critici, che creano relazioni tra gli stakeholder. Cerca sia le dipendenze a monte (chi fornisce gli input di cui hai bisogno) sia quelle a valle (chi fa affidamento sui risultati del tuo progetto).

📮 ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve interagire in media con 6 persone per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente 6 connessioni chiave per raccogliere informazioni essenziali, allinearsi sulle priorità e far avanzare i progetti. La sfida è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e "buchi neri" di visibilità minano la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con ClickUp Connected Search e ClickUp AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.

Modelli di analisi degli stakeholder che funzionano

Hai fatto i compiti e ora hai un elenco di 50 stakeholder. Il problema è che ti senti completamente sopraffatto. Chi ha bisogno di un aggiornamento quotidiano e chi si accontenta di un'email trimestrale? Trattare tutti allo stesso modo significa o infastidire le persone influenti con troppe informazioni o trascurare i sostenitori silenziosi che potrebbero essere i tuoi più grandi alleati.

È qui che sprechi tempo e capitale politico. Hai bisogno di un sistema per dare priorità al tuo lavoro. Questi semplici schemi ti aiutano a passare da un elenco caotico a un piano d'azione chiaro.

Matrice potere-interesse

Questo è lo strumento classico per un motivo. Si tratta di una semplice matrice 2×2 che ti aiuta a classificare gli stakeholder in base a due dimensioni chiave: il loro potere di influenzare il progetto e il loro livello di interesse nei confronti del risultato.

Grande interesse Scarso interesse Alto potere Gestisci da vicino: questi sono i tuoi attori chiave. Coinvolgi spesso con comunicazioni dettagliate. Mantieni la soddisfazione: tienili informati per conservare il loro supporto, ma non sommergerli di dettagli. Basso potere Rimani informato: hanno a cuore il progetto e possono essere preziosi sostenitori. Tienili aggiornati sullo stato del progetto. Monitorare: questi stakeholder richiedono un lavoro richiesto minimo. Di solito è sufficiente un aggiornamento periodico di alto livello.

Ricorda: la posizione di uno stakeholder in questa griglia può cambiare. Rivedila periodicamente per assicurarti che la tua strategia di coinvolgimento sia ancora pertinente.

Matrice influenza-impatto

Questo modello è simile alla griglia Potere-Interesse, ma con una sottile differenza. Si concentra sull'influenza di uno stakeholder (la sua capacità di influenzare le opinioni altrui) e sull'impatto del progetto su di lui. Ciò è particolarmente utile per identificare gli "influencer nascosti" che potrebbero non avere un'autorità formale, ma che possono determinare il successo o il fallimento dell'adozione da parte degli utenti.

Valutazione del livello di coinvolgimento

Questo modello ti aiuta a valutare la posizione attuale dei tuoi stakeholder rispetto a quella che vorresti che occupassero. Classifica ogni stakeholder in base al suo attuale livello di coinvolgimento.

Le categorie più comuni includono:

Ignaro

Resistente

Neutrale

In supporto

All'avanguardia

Identificando il divario tra i livelli di coinvolgimento attuali e quelli desiderati, potrai concentrare il tuo lavoro richiesto nel guidare gli stakeholder chiave nella giusta direzione.

Strategie di comunicazione per diversi gruppi di stakeholder

Hai appena inviato un'email generica di aggiornamento sul progetto a tutti i destinatari del tuo elenco. Nel giro di pochi minuti, lo sponsor del progetto risponde chiedendo l'impatto finanziario complessivo, mentre l'ingegnere capo richiede i dettagli tecnici che hai tralasciato. Ora sei intrappolato in un circolo vizioso in cui devi spiegare nuovamente le stesse informazioni in modi diversi a persone diverse, e nessuno ha la sensazione di ottenere ciò di cui ha bisogno.

Questo caos comunicativo è un enorme spreco di tempo e una delle principali fonti di frustrazione per gli stakeholder. La soluzione è smettere di comunicare in modo indiscriminato e iniziare a mirare. Un piano di comunicazione uguale per tutti semplicemente non funziona.

Per gli stakeholder di alto livello e con forte interesse: hai bisogno di aggiornamenti frequenti e dettagliati e di un dialogo bidirezionale. Coinvolgi questi soggetti nelle decisioni chiave per assicurarti il loro continuo sostegno

Per dirigenti e sponsor: Siate concisi e concentratevi sui risultati. A loro interessano l'allineamento strategico, i rischi e le decisioni che dovete ottenere da loro, non le minuzie quotidiane

Per gli utenti finali: Concentrati su come il progetto influirà sul loro lavoro quotidiano. Fornisci sequenze chiare per il cambiamento, materiali di formazione e risorse di supporto

Per gli stakeholder esterni come clienti o provider: affidati ai canali di comunicazione formali. Fornisci documentazione chiara e aggiornamenti legati alle attività cardine contrattuali

Il tuo obiettivo è creare un piano di comunicazione che documenti chi ha bisogno di quali informazioni, con quale frequenza e attraverso quale canale. E ricorda: la comunicazione è una strada a doppio senso. Ascoltare è importante tanto quanto trasmettere.

💡 Suggerimento da esperto: per aiutarti a iniziare, ecco un modello di piano di comunicazione di ClickUp che ti aiuterà a semplificare le variabili e a coordinarti in modo efficace!

Sfide comuni nella gestione degli stakeholder

Hai identificato i tuoi stakeholder, li hai analizzati e hai persino creato un piano di comunicazione. Eppure, ti ritrovi ancora a spegnere incendi. I protagonisti sono in disaccordo sulle priorità, qualcuno è sparito nel nulla e un vicepresidente influente sta chiedendo una nuova funzionalità/funzione che farà saltare in aria il tuo ambito di lavoro.

Ma queste sfide sono una parte normale e inevitabile di qualsiasi progetto complesso, specialmente ora che il dipendente medio si trova ad affrontare 10 programmi di cambiamento pianificati all'anno, cinque volte di più rispetto a un decennio fa. Ma queste sfide sono una parte normale e inevitabile di qualsiasi progetto complesso, specialmente ora che il dipendente medio si trova ad affrontare 10 programmi di cambiamento pianificati all'anno, cinque volte di più rispetto a un decennio fa. L'obiettivo non è eliminarli, ma anticiparli e gestirli in modo efficace.

Conflitti di interesse: Gli stakeholder avranno sempre esigenze diverse. Il tuo compito è facilitare la negoziazione e definire criteri chiari per stabilire le priorità su ciò che il progetto farà e non farà

Disimpegno degli stakeholder: una persona chiave smette improvvisamente di rispondere. È qui che la costruzione proattiva delle relazioni dà i suoi frutti, fornendoti le risorse necessarie per attirare la loro attenzione quando ne hai bisogno

Scope creep: uno stakeholder influente insiste per "solo un'altra cosa". Un uno stakeholder influente insiste per "solo un'altra cosa". Un processo di gestione del cambiamento chiaro e concordato è la tua migliore difesa contro questo fenomeno

Resistenza al cambiamento: Alcuni stakeholder potrebbero sentirsi minacciati dall'esito del tuo progetto. Coinvolgerli sin dall'inizio per comprendere e affrontare direttamente le loro preoccupazioni è l'unico modo per mitigare questa Alcuni stakeholder potrebbero sentirsi minacciati dall'esito del tuo progetto. Coinvolgerli sin dall'inizio per comprendere e affrontare direttamente le loro preoccupazioni è l'unico modo per mitigare questa resistenza al cambiamento

Come ClickUp semplifica la gestione degli stakeholder

Dove svolgi effettivamente tutto questo lavoro? La tua mappa degli stakeholder è in un foglio di calcolo, il tuo piano di comunicazione è in un documento separato e il feedback è sepolto in 100 diverse conversazioni via email. Questo è il Context Sprawl — quando i team sprecano ore a cercare informazioni tra app e piattaforme scollegate — ed è qui che anche i migliori piani di gestione degli stakeholder falliscono. 🛠️

Questa frammentazione comporta la perdita di informazioni, la mancata ricezione di aggiornamenti e l'impossibilità di collegare la strategia relativa agli stakeholder al lavoro effettivamente svolto. È un caos manuale e disorganizzato che mina tutto il tuo duro lavoro. Puoi eliminare questo caos integrando la gestione degli stakeholder direttamente nell'area di lavoro.

Offri a tutti la visibilità di cui hanno bisogno e smetti di destreggiarti tra diversi strumenti grazie alle dashboard di ClickUp. Puoi creare report di alto livello in tempo reale per i tuoi dirigenti, fornendo al contempo ai responsabili del team le viste dettagliate sui progressi necessarie per gestire il lavoro. Non dovrai più esportare manualmente i dati o creare presentazioni per gli aggiornamenti sullo stato.

Ottieni una panoramica dettagliata dello stato, delle attività e delle metriche del tuo team con i dashboard di ClickUp

Crea un registro dinamico degli stakeholder e monitora attributi chiave come potere, interesse, preferenze di comunicazione o data dell'ultimo contatto con ClickUp Lists e ClickUp campi personalizzati. Questo trasforma un elenco statico in uno strumento di gestione utilizzabile. Mantieni i tuoi piani di comunicazione e le note delle riunioni collegati direttamente alle attività e agli stakeholder rilevanti con ClickUp Documenti.

Per scoprire come organizzare le informazioni relative al tuo progetto in una struttura di database centralizzata che renda i dati degli stakeholder immediatamente accessibili e utilizzabili, guarda questa guida pratica:

Redigi aggiornamenti coerenti per gli stakeholder, riepiloga lunghe discussioni nei commenti e genera azioni da intraprendere dalle note delle riunioni più velocemente con ClickUp Brain. Usalo per redigere aggiornamenti coerenti per gli stakeholder, riepilogare lunghe discussioni nei commenti per cogliere i punti chiave o generare azioni da intraprendere dalle note delle riunioni. Questo ti fa risparmiare ore di lavoro amministrativo senza sacrificare la qualità.

Automatizza le notifiche agli stakeholder, l'assegnazione delle attività di follow-up e gli avvisi di rischio con ClickUp Automations. Crea regole per avvisare automaticamente gli stakeholder quando viene completata un'attività cardine, assegnare attività di follow-up dopo una riunione o avvisare il tuo team quando un'attività di uno stakeholder chiave è a rischio.

Semplifica il feedback con un processo strutturato di raccolta delle richieste di modifica utilizzando ClickUp Forms, che converte automaticamente gli invii in attività nel backlog del tuo progetto.

Soddisfa le preferenze di ogni stakeholder presentando le informazioni in diversi formati. Che preferiscano una semplice lista di cose da fare, una bacheca Kanban, una Sequenza o un calendario, puoi visualizzare lo stesso insieme di attività nella vista Elenco, nella vista Bacheca, nella vista Gantt o nella vista Calendario di ClickUp con un solo clic.

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Andare avanti con la gestione degli stakeholder

Una gestione efficace degli stakeholder non è una scienza occulta; è un processo sistematico volto a identificare le persone giuste, comprendere le loro esigenze e comunicare con loro in modo efficace. Si tratta di una pratica continua, non di una lista di controllo una tantum da completare all'inizio di un progetto. Man mano che i progetti diventano più complessi e interfunzionali, la tua capacità di gestire questa rete di relazioni diventa il principale fattore predittivo di esito positivo.

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Domande frequenti

Utilizza un piano di comunicazione che adatti la frequenza degli aggiornamenti e il livello di dettaglio alle esigenze di ciascun stakeholder. Le dashboard centralizzate sono inoltre ottime per consentire agli stakeholder di accedere autonomamente alle informazioni sullo stato ogni volta che ne hanno bisogno.

L'analisi degli stakeholder è il processo complessivo volto a identificare gli stakeholder e a comprenderne gli interessi e l'influenza. La mappatura degli stakeholder è una tecnica di visualizzazione specifica, come la griglia potere-interesse, utilizzata durante tale analisi per classificarli.

Sì, assolutamente. Un capo reparto potrebbe essere sia uno stakeholder interno le cui risorse sono interessate, sia un decisore chiave che deve approvare i risultati finali, quindi dovrai affrontare entrambe le questioni.