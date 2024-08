Come scrivere la Carta del progetto (con esempi)

Gli esiti positivi dei progetti non si verificano e basta, ma iniziano con una solida base: la carta del progetto.

Sebbene il concetto di project charter esista da tempo, il Project Management Institute (PMI) ne ha sottolineato l'importanza solo di recente nella Guida al Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Nella Guida terza edizione della Guida PMBOK è stato aggiunto un nuovo processo "Develop Project Charter", che lo ha reso un deliverable più visibile ed essenziale nel project management.

Tuttavia, la creazione di una carta del progetto è impegnativa. Ci sono stakeholder che seguono, scadenze incombenti e un team di professionisti da coordinare.

Con così tante cose in ballo, non potete permettervi di improvvisare. L'ultima cosa che volete è incappare nella temuta "morte per mille tagli della carta", ovvero in quelle piccole decisioni che possono lentamente dissanguare il vostro progetto.

Se volete che il vostro progetto abbia un esito positivo, questo articolo vi guiderà passo dopo passo nella creazione di una carta del progetto.

Dalla comprensione delle basi e delle best practice della carta di progetto alle alternative per la carta di progetto, abbiamo tutto ciò che vi serve.

Che cos'è un Project Charter?

La Guida PMBOK, 3a edizione, descrive la carta del progetto come "il documento che autorizza formalmente il progetto"

Nel suo nucleo, un project charter elenca gli obiettivi del progetto, determina i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte, fornisce un budget previsto, identifica i rischi e fornisce una Sequenza e delle metriche per misurare l'esito positivo del progetto

Ma Da fare, perché ne abbiamo bisogno? Beh, una carta del progetto:

Fornisce chiarezza e trasparenza a tutti gli stakeholder coinvolti, favorendo una comunicazione più fluida e un lavoro di squadra più coeso

Aiuta a mantenere il progetto in carreggiata, riducendo le possibilità di incomprensioni, scadenze non rispettate o sforamenti di budget

Fornisce un unico punto di riferimento, assicurando che tutti gli stakeholder abbiano accesso alle stesse informazioni e comprendano l'ambito e gli oggetti del progetto

Analizziamo in dettaglio ogni componente della carta del progetto.

$$$a Composizione di una Carta del progetto

Una carta di progetto deve fornire una panoramica del progetto, di solito in 2-4 pagine, a seconda della sua complessità e lunghezza.

Ecco i componenti chiave di una carta di progetto ben scritta e dettagliata.

1. Nome e descrizione del progetto

Il nome del progetto deve essere conciso ma descrittivo Accompagnare il nome, si deve anche scrivere una breve descrizione del progetto in poche righe che catturi l'essenza della vostra idea.

Ecco un esempio:

nome del progetto: Riprogettazione del portale personalizzato_

descrizione: Rinnovamento del portale clienti per migliorare l'esperienza dell'utente, le prestazioni e l'impegno._Descrizione: il portale clienti è stato rinnovato per migliorare l'esperienza dell'utente, le prestazioni e l'impegno

2. Visione e scopo (oggetti)

La visione detta la direzione del progetto e ciò che si desidera raggiungere come obiettivo generale. Queste informazioni sono fondamentali per capire perché il progetto viene intrapreso.

L'oggetto è tradurre questa visione in attività più piccole, raggiungibili e attuabili per offrire una prospettiva più chiara.

Ad esempio,

visione: Migliorare la nostra presenza online e aumentare il coinvolgimento dei clienti del 25% entro sei mesi"

obiettivo

creare e distribuire video di marketing coinvolgenti

condurre sondaggi sui clienti per raccogliere informazioni e stimolare l'interazione

3. Ambito del progetto

Prima di iniziare un progetto, è meglio definire tutto ciò che riguarda il suo ambito per evitare confusione o ambito del progetto strisciante in seguito. Questa sezione descrive in dettaglio quali attività o attività da svolgere rientrano nell'ambito del progetto e quali no

Ecco come dovrebbe apparire questa sezione in una carta del progetto rinnovata:

ambito: Riprogettazione della pagina iniziale, delle pagine dei prodotti e del menu di navigazione_

fuori ambito: Riscrittura dei blog_

4. Parti interessate chiave

L'elenco delle parti interessate chiave include tutti coloro che sono investiti o essenziali per l'esito positivo del progetto Aiuta a mantenere la comunicazione fluida durante il progetto e chiarisce i ruoli e le responsabilità di ciascuna parte interessata.

Ecco come si presenta un tipico elenco di stakeholder per un progetto di costruzione:

architetto responsabile (nome, indirizzo email)_

ingegnere responsabile (nome, indirizzo email)_

responsabile del progetto di costruzione (nome, indirizzo email)_

supervisore del cantiere (nome, indirizzo email)_

5. Rischi e vincoli identificati

È essenziale identificare le potenziali sfide che potrebbero avere un impatto sul progetto e riconoscere i vincoli di budget. Affrontare questi aspetti permette al team di sviluppare e incorporare piani d'emergenza nelle aspettative del progetto.

alcuni rischi identificati per un progetto di costruzione potrebbero essere l'aumento dei costi delle materie prime o la mancata disponibilità di manodopera

6. Bilancio del progetto

Quando si presenta un progetto, è fondamentale comunicare i costi che comporta. Il budget del progetto delinea i requisiti finanziari e fornisce una ripartizione dettagliata delle spese, offrendo una visione d'insieme. project management .

supponiamo che stiate proponendo lo sviluppo di un nuovo prodotto a una società di software. Ecco come si presenterà la sezione del bilancio del progetto

progettazione - 20.000 dollari

sviluppo: 15.000 dollari

collaudo - 10.000 dollari

marketing - 5.000 dollari

7. Ruoli e responsabilità del team di progetto

Conoscete tutti coloro che sono coinvolti nell'esecuzione del progetto. Ma cosa succede se c'è una sovrapposizione o una confusione? Questa sezione definisce i ruoli e le responsabilità interne del team per garantire che tutti conoscano i propri compiti

Questa sezione ha tipicamente il seguente aspetto:

Sarah Parker (Project Manager) - Responsabile della supervisione del progetto sequenza del progetto e coordinamento dei compiti

john Williamson (esperto SEO) - Responsabile del miglioramento del posizionamento del sito web

8. Sequenza e attività cardine del progetto

Considerate queste due affermazioni.

Dichiarazione 1: "Migliorare l'impegno sui social media e la visibilità del marchio"

Affermazione 2: "Aumentare il coinvolgimento sui social media del 30% e aumentare la visibilità del marchio del 40% entro i prossimi sei mesi"

Quale delle due approverete con maggiore probabilità? La seconda, perché vi dà una Sequenza e delle attività cardine da perseguire.

Quando si presenta un progetto, è fondamentale delineare il tempo totale necessario per completarlo e stabilire le attività cardine. Questo permette agli stakeholder di monitorare lo stato di avanzamento e di rimanere informati sulla sequenza temporale del progetto

per illustrare questo aspetto, si consideri l'implementazione da parte di un'agenzia di marketing ClickUp , un'applicazione completa software per il project management . Una Sequenza del progetto con chiare attività cardine potrebbe essere simile a questa

fase 1 (settimana 1): Conduzione di interviste approfondite con gli stakeholder per raccogliere i requisiti e definire l'ambito del progetto

fase 2 (settimana 2): Configurazione di ClickUp per adattarlo al flusso di lavoro dell'agenzia e creazione di modelli di progetto iniziali_

fase 3 (Settimana 3): Formazione di tutto il team sulle funzionalità/funzione di ClickUp relative ai loro ruoli_

fase 4 (Settimana 4): Avvio di un progetto pilota per testare il nuovo sistema e raccogliere feedback_

9. Indicatori di performance per l'esito positivo

Infine, Da fare per dimostrare l'esito positivo del progetto? È qui che entrano in gioco gli indicatori di performance. Essi forniscono misure quantificabili dell'esito positivo e indicazioni per il miglioramento.

ad esempio, l'esito positivo sarà misurato da un aumento del 30% delle iscrizioni e del 10% delle sottoscrizioni a pagamento dopo un evento aziendale

Passaggi per la creazione di una Carta del progetto

Con così tanti componenti, può essere difficile stabilire da dove iniziare. Per semplificare il tutto, abbiamo creato una guida con passaggi che vi aiuterà ad orientarvi nella procedura di creazione di una carta del progetto.

1. Organizzare una riunione per la stesura del documento di progetto

Non è possibile creare una carta di project management senza consultare le altre parti interessate. E se il team di marketing contattasse direttamente il client e ne comprendesse i requisiti in dettaglio?

Ecco perché, prima di iniziare, è fondamentale organizzare una riunione rapida e invitare tutti coloro che hanno un ruolo significativo nel progetto, dagli sponsor ai team leader.

Quali sono le basi da coprire durante la riunione?

Brainstormare le idee, assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina e raccogliere informazioni preziose per gettare solide basi per il progetto

2. Identificare gli obiettivi e gli scopi del progetto

In questo passaggio ci si chiede che cosa si vuole ottenere da questo progetto. Ci aiuterà a definire e quantificare gli obiettivi e i traguardi per renderli misurabili.

Se si punta ad aumentare il traffico del sito web del 30% nei prossimi sei mesi, quali sono gli obiettivi più piccoli e misurabili in cui suddividere questo traguardo?

3. Definizione dell'ambito, dei ruoli, del budget e della Sequenza

Una volta deciso l'obiettivo, stabilite quali fattori coprirete nell'ambito del piano di progetto. Inoltre, scrivete i ruoli e le responsabilità dei singoli membri del team e di cosa sono responsabili.

Una volta che avrete un quadro chiaro, sarà semplice creare un budget e una sequenza temporale provvisori per la chiarezza e la gestione avanzata.

4. Gestione e identificazione dei rischi

Questo è il vostro piano del progetto 'A'. Tuttavia, un buon project manager ha sempre un piano di progetto "B" come backup

Che si tratti di vincoli di budget, sfide tecniche o limiti di forza lavoro, dovete testare le acque in anticipo e sapere Da fare se il piano A del progetto va a monte.

Riunitevi con il vostro team, esaminate tutti i potenziali problemi che potrebbero ostacolare lo stato del progetto e il suo esito positivo, ed elaborate una soluzione di project management per rendere la carta del progetto a prova di bomba.

5. Processo di approvazione: Revisione, allineamento e approvazione finale

Ecco la prima bozza della carta del progetto.

In altre parole, è il momento di ricevere un avviso dalle parti interessate prima di presentarlo ai vostri superiori. Accettate il feedback, apportate le modifiche necessarie e assicuratevi che il progetto sia sincronizzato con gli obiettivi dell'organizzazione

Una volta che tutti sono d'accordo, ottenete l'approvazione finale degli sponsor del progetto o del project management. Questo passaggio formalizza l'avvio del progetto e vi dà il via libera!

Il ruolo e l'utilità del software di project management nella creazione di carte di progetto

Coordinarsi con gli stakeholder del progetto, stilare un elenco di tutti i punti critici e stimare le attività cardine e le sequenze temporali può talvolta essere complicato, ritardando inevitabilmente la creazione di una carta del progetto.

È qui che il software di project management può fare miracoli.

Aiuta a pianificare, organizzare ed eseguire il progetto, suddividendolo in attività più piccole e in elementi attuabili. Dividendo il lavoro e sistematizzando le attività, si può evitare di sentirsi sopraffatti e mantenere il controllo per tutta la durata del progetto.

ClickUp è un software di project management all-in-one che fornisce soluzioni di produttività, migliora la collaborazione tra i membri del team e aumenta l'efficienza complessiva del progetto. L'ampia gamma di funzionalità/funzione rende la creazione di carte di progetto un gioco da ragazzi.

Ecco un'anticipazione di come ciascuna delle sue funzionalità/funzione può aiutarvi a creare carte di progetto senza problemi.

Collaborare in tempo reale con ClickUp Documenti

Quando si crea un documento di progetto, è inevitabile che ci siano molti scambi di informazioni. La gestione di molte versioni create da persone diverse richiede tempo, crea confusione ed è soggetta a errori. E se ci fosse un documento a cui tutto il team potesse fare riferimento in una sola volta? Documenti ClickUp rende tutto questo possibile! Il team si riunisce per lavorare su un documento comune. Questo è il luogo ideale per redigere e archiviare la carta del progetto, in quanto qualsiasi modifica apportata da uno qualsiasi dei membri sarà visibile a tutti, e anche in tempo reale.

Collaborate con tutti gli stakeholder del progetto in tempo reale con ClickUp Docs e non perdete mai le modifiche importanti

Con questa piattaforma collaborativa, tutti gli stakeholder del progetto possono fornire input e aggiungere commenti e feedback che gli altri possono vedere.

La parte migliore? I documenti ClickUp sono dotati di funzionalità di formattazione e stesura di testi ricchi. È possibile:

Inserire URL all'interno delle pagine e personalizzarne l'aspetto

all'interno delle pagine e personalizzarne l'aspetto Annidare diverse pagine all'interno del documento del progetto in Documenti per una migliore categorizzazione

all'interno del documento del progetto in Documenti per una migliore categorizzazione Gestire i controlli di accesso per una maggiore sicurezza e per mantenere la privacy dei dati

Rendete il vostro documento di progetto visivamente accattivante con le ricche funzionalità di modifica e formattazione di ClickUp Docs

Suddividete la carta del progetto in attività più piccole con ClickUp Tasks

Ecco un suggerimento per completare la carta del progetto in tempo: suddividete il mastodontico progetto in attività più piccole e assegnatele alle rispettive persone.

Il vantaggio? Ognuno sa cosa deve fare e anche la Sequenza entro la quale deve completare le attività assegnate. Attività di ClickUp consente di convertire le sezioni della carta in attività e attività secondarie. Ad esempio, se la carta include una sezione sui deliverable del progetto, è possibile creare attività per ogni deliverable e assegnarle ai membri del team.

Dividete la carta del progetto in attività più piccole e assegnatele ai membri del team interessati con ClickUp Tasks

Cosa c'è di più?

Dite addio ai testi che inviate ai membri del team per sapere se hanno terminato di definire il budget del progetto o di specificarne l'ambito. Attività di ClickUp personalizzate sullo stato delle attività Permette di avere una rapida visione dello stato attuale dell'attività, se è in corso o completata.

Ecco la ciliegina sulla torta.

Supponiamo che il team che si occupa del budget stia lavorando a diversi progetti contemporaneamente, ma che dobbiate inviarne uno questa sera. Potete aggiungere dei tag di priorità e far sapere al team del budget su cosa lavorare per primo.

Infine, creare una Lista di controllo per le attività di ClickUp dei passaggi e organizzare le attività e le attività secondarie. In questo modo, potrete contrassegnare ogni attività e assicurarvi che nessun aspetto della carta del progetto venga tralasciato.

Con la lista di controllo dei compiti di ClickUp potete controllare le attività in corso e non perdere mai un dettaglio importante

Tracciate lo stato di avanzamento del progetto con ClickUp Obiettivi

Quando si crea una carta del progetto, è anche fondamentale ideare un modo per monitorare i risultati e i traguardi del progetto. Obiettivi di ClickUp da fare proprio in questo senso.

Supponiamo che stiate creando una carta per il lancio di un nuovo prodotto. L'ordine è di raggiungere 10.000 pre-ordini entro il primo trimestre dal lancio. Si possono stabilire obiettivi quali il completamento delle campagne di marketing, la finalizzazione del design del prodotto e il lancio delle pagine di pre-ordine.

Visualizzate il raggiungimento degli obiettivi e seguite lo stato di avanzamento grazie a ClickUp Obiettivi

ClickUp offre diverse funzionalità/funzione per monitorare lo stato degli obiettivi, come ad esempio:

Relazione dei progressi: Raggruppa le attività e gli obiettivi e visualizza la percentuale di stato a colpo d'occhio

Raggruppa le attività e gli obiettivi e visualizza la percentuale di stato a colpo d'occhio Obiettivi in numero: Creare traguardi numerici per attività quantificabili, come la creazione di cinque post su Instagram

Creare traguardi numerici per attività quantificabili, come la creazione di cinque post su Instagram Obiettivi monetari: Tracciate lo stato di avanzamento attraverso attività monetarie per le carte dei progetti commerciali o legate alle entrate

Tracciate lo stato di avanzamento attraverso attività monetarie per le carte dei progetti commerciali o legate alle entrate Target veri o falsi: Utilizzate semplici traguardi Sì e No per attività come la prenotazione di un locale, il pagamento del catering, ecc. per la festa di lancio

Semplificare e accelerare i processi con le Automazioni ClickUp

Con così tante attività in fila, rimanere in cima ad ognuna di esse può essere difficile. Da fare per rimanere informati e assicurarsi di completare tutte le attività in tempo? Con Automazioni ClickUp naturalmente!

ClickUp può ricordare automaticamente a tutti le scadenze e inviare notifiche al progetto. Può inviare promemoria per le scadenze di revisione della carta o aggiornare automaticamente lo stato delle attività relative alla carta.

Impostazione di automazioni e notifiche personalizzate per gli aggiornamenti della carta del progetto e le promemoria con ClickUp Automazioni

È inoltre possibile impostare notifiche automatiche per tenere informati i membri del team sulle modifiche apportate alla carta del progetto. In questo modo si promemoria automaticamente al team di budget di aggiornare la carta del progetto ogni volta che si verifica una nuova modifica.

Ecco cosa Soluzioni Pontica racconta la propria esperienza con ClickUp.

Il nostro team può ora lavorare insieme allo stesso progetto e comunicare con qualsiasi stakeholder all'istante, ovunque si trovi. ClickUp ospita tutti i nostri progetti, precedenti, attuali e futuri"

Dayana Mileva, Account Director, Pontica Solutions

Semplificate la creazione della carta del progetto con il modello di carta del progetto di ClickUp

Se creare un documento da soli è un lavoro troppo impegnativo e avete bisogno di una soluzione già pronta, saltate tutto e scaricate un modello di documento di progetto.

A modello di statuto del team ha già tutti i campi presenti, quindi è sufficiente inserire i dettagli specifici per sviluppare una carta del progetto ben strutturata e completa. Modello di Carta del progetto di ClickUp fornisce un format strutturato per delineare e gestire i dettagli chiave del progetto. Include sezioni per gli obiettivi del progetto, l'ambito, i deliverable, gli stakeholder e la Sequenza.

Inoltre, presenta funzionalità/funzione per la gestione del rischio, il piano di budget e i campi del processo di approvazione.

Questo modello di carta del progetto è la scelta più adatta per promuovere chiarezza e organizzazione fin dall'inizio.

Con questo modello gratuito di carta del progetto, potete:

definire in modo chiaro gli obiettivi, lo scopo, gli oggetti e i risultati del progetto

Mantenere gli stakeholder e il team di progetto allineati sui vari obiettivi del progetto

sui vari obiettivi del progetto Delegare e assegnare le attività per snellire i flussi di lavoro e organizzare la divisione del lavoro

per snellire i flussi di lavoro e organizzare la divisione del lavoro Promuovere una collaborazione e una comunicazione fluida ed efficace tra le figure chiave

e una comunicazione fluida ed efficace tra le figure chiave Monitorare lo stato di avanzamento del progetto e rispettare le scadenze del progetto stesso

Scarica questo modello

Implementare una carta del progetto nel mondo reale

Avete a disposizione gli strumenti giusti. Da fare per implementare efficacemente una carta del progetto nel mondo reale?

La chiave sta nel tradurre la visione strategica in passaggi attuabili

Una carta del progetto dettagliata e ben definita è solo l'inizio. La fase di implementazione richiede un impegno continuo degli stakeholder per incorporare i feedback, mantenere l'allineamento e fornire un supporto costante per tutta la durata del progetto ciclo di vita del project management .

Una comunicazione efficace e l'adattabilità sono fondamentali per affrontare le sfide e mantenere il progetto in linea. Integrando queste pratiche, la carta del progetto si trasforma da un documento statico in un quadro dinamico che guida il progetto verso esiti positivi.

$$$a Ruolo del project manager nella creazione di una carta del progetto

Diversi esperti specializzati nei loro campi lavorano con impegno all'ideazione di un progetto. Chi assemblerà questi frammenti e formulerà un piano finale che metta in evidenza aspetti unici e irresistibili da rifiutare? Il project manager, naturalmente!

Allo stakeholder o allo sponsor piace l'idea del progetto in generale, ma è preoccupato di sforare il budget. Chi gestirà queste preoccupazioni e farà gli aggiustamenti necessari? Il project manager, ancora una volta!

È il mediatore tra il team e gli stakeholder, il risolutore di problemi, il negoziatore e persino il coordinatore.

I ruoli centrali di un project manager comprendono:

Raccogliere e integrare i contributi degli stakeholder, tra cui facilitare le discussioni, negoziare le priorità e sintetizzare i feedback in una visione unitaria

Assegnare ruoli come l'architetto del progetto, il responsabile del cantiere e il responsabile della sicurezza e specificare le responsabilità

Assicurare l'allineamento con gli obiettivi organizzativi per supportare la visione organizzativa più ampia

Elaborare e finalizzare il documento del progetto e apportare le necessarie revisioni, se necessario

Il project manager è l'ancora del progetto, che ha completa autorità sulla carta del progetto e guida il team nell'esecuzione del progetto.

Carta del progetto vs. altri documenti

Siete confusi su come una carta di progetto differisca da un piano di progetto, da un business case o da un brief di progetto? Anche se possono sembrare intercambiabili, ogni documento ha uno scopo specifico per facilitare le operazioni aziendali.

Cerchiamo di capire la differenza tra i due documenti in dettaglio.

Differenza tra carta di progetto e piano di progetto

Aspetto Carta del progetto Piano del progetto Profondità Panoramica di alto livello con un minimo di dettagli Spiegazione approfondita e dettagliata del progetto che copre tutti gli aspetti dell'esecuzione del progetto Ambito Definisce l'ambito generale e i deliverable di alto livello Descrive in dettaglio le attività specifiche, le sequenze e le attività cardine Scopo Autorizza il progetto e fornisce gli oggetti e l'ambito di alto livello Delinea le modalità di esecuzione e di controllo del progetto Destinatari Dirigenti e stakeholder interessati all'approvazione del progetto Il team del progetto e gli stakeholder coinvolti nel project management quotidiano

Differenza tra project charter e business case

Aspetto Carta del progetto Business Case Profondità Panoramica di alto livello con i dettagli essenziali del progetto Analisi dettagliata delle esigenze aziendali, dei benefici e della giustificazione finanziaria Scopo Autorizza il progetto e ne delinea gli oggetti e la portata Giustifica la necessità del progetto dimostrandone il valore e i vantaggi Componenti Include gli oggetti del progetto, l'ambito, gli stakeholder e i rischi di alto livello Include l'analisi costi-benefici, la valutazione dei rischi e l'allineamento strategico Destinatari Dirigenti e interessi interessati all'approvazione del progetto Responsabili delle decisioni, dirigenti e finanziatori

Differenze tra carta del progetto e brief di progetto

Aspetto Carta del progetto Breviario del progetto $$$a - Documento di alto livello con i dettagli essenziali del progetto e le autorizzazioni - Breve e mirato, che offre un'istantanea dei punti principali del progetto Tempistica Creato all'inizio del progetto per autorizzare formalmente il progetto In genere viene creato all'inizio della fase di avvio del progetto per trasmettere rapidamente gli elementi essenziali del progetto Autorità Concede l'approvazione formale e l'autorità per procedere con il progetto Fornisce un riepilogo/riassunto per la comprensione iniziale; non concede l'autorità formale Rilevanza Rilevante per tutta la durata del progetto come documento guida Spesso usato nelle fasi iniziali, meno centrale con lo stato di avanzamento del progetto

Esempi di Carta del progetto

Infine, diamo un'occhiata ad alcuni esempi di project charter da cui trarre ispirazione per iniziare a creare il vostro project charter.

In primo luogo, ecco un campione di carta di progetto per un progetto di costruzione di un edificio per uffici greenfield:

Carta del progetto: Costruzione di un edificio per uffici in un terreno verde

Costruzione di un edificio per uffici greenfield di 10 piani per migliorare la capacità operativa e supportare gli obiettivi di sostenibilità.

**Visione e oggetti del progetto

Costruire uno spazio per uffici che promuova l'efficienza operativa e ottenga la certificazione LEED Gold. Completare il progetto entro 18 mesi e un budget di 25 milioni di dollari.

**Ambito di applicazione del progetto

Inclusioni: Preparazione del sito, fondamenta, intelaiatura, rivestimento, allestimento degli interni, sistemazione del paesaggio e parcheggio

Esclusioni: Acquisto di mobili e gestione continua della struttura

Interlocutori chiave

Sponsor del progetto: Bacheca della XYZ Corporation

Project Management: David Smith

Architetto: ABC Design Architects

Appaltatore generale: BuildRight Construction Inc.

Rischi identificati del progetto

Ritardi dovuti alle condizioni atmosferiche

Potenziale superamento dei costi a causa di condizioni impreviste del sito

Bilancio del progetto

Totale: 25 milioni di dollari

Costi principali: Acquisizione del sito, materiali di costruzione, manodopera, permessi

Ruoli e responsabilità del team del progetto

Project Management: Supervisione della costruzione e gestione del budget e della Sequenza

Architetto: Progetta l'edificio e garantisce la conformità agli standard LEED

Appaltatore generale: Gestire le attività di costruzione e le operazioni di cantiere

Sequenza e attività cardine del progetto

Data di inizio: 15 gennaio 2024

Data di completamento: 15 luglio 2025

Attività cardine: Preparazione del sito completata entro marzo 2024, intelaiatura strutturale entro luglio 2024, rivestimento esterno entro dicembre 2024, allestimento interno entro aprile 2025, ispezione finale e permesso di occupazione entro luglio 2025.

Indicatori di performance per l'esito positivo

Ottenimento della certificazione LEED Gold

Completamento entro 18 mesi e con un budget di 25 milioni di dollari

Cambiamo brevemente contesto ed esaminiamo un esempio di carta del progetto di un sito web per un'azienda.

Carta del progetto: Sviluppo di un sito web per XYZ

Sviluppare un nuovo sito web di facile utilizzo per XYZ per migliorare la sua presenza online e il coinvolgimento dei clienti.

**Visione e oggetti del progetto

Progettare e lanciare un sito web reattivo e ottimizzato per il SEO che migliori l'esperienza dell'utente e aumenti il traffico web del 30% entro sei mesi - budget totale: 100.000 dollari.

Ambito del progetto

Inclusioni: Progettazione, sviluppo, ottimizzazione SEO, integrazione dei contenuti, test degli utenti e lancio del sito web.

Esclusioni: Manutenzione post-lancio e aggiornamenti dei contenuti

Soggetti chiave

Sponsor del progetto: Direttore marketing XYZ

Project Management: Jane Smith

Web Designer: ABC Web Solutions

Specialista SEO: Servizi SEO Pro

**Rischi del progetto identificati

Ritardi nella consegna dei contenuti

Potenziali problemi di compatibilità del sito web con i vari browser

Bilancio del progetto

Totale: 100.000 dollari

Costi principali: Progettazione, sviluppo, SEO, test e spese di lancio

Ruoli e responsabilità del team del progetto

Project Manager: Coordinare le attività del progetto e gestire il budget e la Sequenza

Web Designer: Creazione del design del sito web e dell'interfaccia utente

Sviluppatore web: Costruire la funzione del sito web e integrare i contenuti

Specialista SEO: Ottimizza il sito per i motori di ricerca

Sequenza e attività cardine del progetto

Data di inizio: 1 febbraio 2024

Data di completamento: 1 agosto 2024

Attività cardine: Approvazione del progetto entro marzo 2024, completamento dello sviluppo entro giugno 2024, test entro luglio 2024 e lancio entro agosto 2024.

Indicatori di performance per l'esito positivo

Lancio del sito web entro la data prevista

Aumento del 30% del traffico web

Feedback positivo da parte degli utenti e metriche di performance positive

Benefici e potenziali svantaggi dei diagrammi di progetto

La creazione di una carta del progetto può mettervi in moto per realizzare le vostre idee. Ecco un rapido riepilogo di tutto ciò che può aiutarvi a realizzare:

Chiarificazione degli obiettivi e dello scopo del progetto: Fornisce un documento scritto a cui fare riferimento come unica fonte di verità per gli obiettivi e lo scopo del progetto. Questo rende semplice sia per il team che per gli altri stakeholder capire cosa ci si aspetta e rimanere in carreggiata

Fornisce un documento scritto a cui fare riferimento come unica fonte di verità per gli obiettivi e lo scopo del progetto. Questo rende semplice sia per il team che per gli altri stakeholder capire cosa ci si aspetta e rimanere in carreggiata Ruoli e responsabilità cancellati: delineando chiaramente i ruoli e le responsabilità dei project manager e dei leader, si garantisce che le attività siano facilmente rintracciabili e che i progetti siano eseguiti con un coordinamento e una collaborazione senza soluzione di continuità

Tempistiche e budget chiari: Stabilire fin dall'inizio una tempistica e un budget ben definiti assicura che il progetto sia semplice da gestire e da seguire. Grazie a questa chiarezza, è possibile progettare in modo proattivo un piano di progetto in grado di riunire il budget e rispettare le scadenze

La creazione di una carta del progetto presenta molti vantaggi, ma non è priva di limiti. Ecco alcuni problemi potenziali che possono sorgere durante la creazione di una carta del progetto:

Mancato allineamento degli stakeholder: Se la carta del progetto non elenca chiaramente le aspettative di tutti gli stakeholder, può verificarsi un disallineamento delle aspettative che può portare a un conflitto

Se la carta del progetto non elenca chiaramente le aspettative di tutti gli stakeholder, può verificarsi un disallineamento delle aspettative che può portare a un conflitto Una delle sfide più comuni che riguardano la carta del progetto è la mancanza di un'adeguata definizione dell'ambito, che può causare l'insinuarsi di attività aggiuntive, facendo deragliare le scadenze e il budget

A volte, il documento non fornisce una panoramica delle responsabilità dei membri del team, il che può portare a confusione e a una mancanza di concentrazione, causando ritardi o conflitti

Tenete conto di questi limiti durante la creazione di una carta di del team per assicurarsi che il piano, i dettagli e l'assegnazione siano a prova di bomba.

Creare un documento di progetto efficace con ClickUp

Una carta di progetto ben redatta è un piano per rendere un progetto fluido, di esito positivo e privo di confusione. Non è solo un documento di approvazione cruciale, ma anche una risorsa completa su cui gli stakeholder e il team del progetto fanno affidamento.

Strumenti di project management efficaci come ClickUp aiutano a trasformare idee astratte in un piano di progetto attuabile, grazie al loro intervallo di funzionalità/funzione modelli per il project management . Il programma consente di portare a termine il progetto con facilità, facilitando la collaborazione in tempo reale e la suddivisione delle attività. Iscriviti a ClickUp per creare carte di progetto complete senza alcuno sforzo.