Diagramma di Gantt e Sequenza: qual è la differenza?

Ti è mai capitato, durante una riunione iniziale, di chiederti se ti serva un diagramma di Gantt o "solo una Sequenza"? Questi due strumenti di project management possono sembrare simili, ma ti aiutano a gestire i progetti in modi molto diversi.

E la scelta è importante. Recenti analisi dimostrano che il rispetto delle scadenze è tutt'altro che garantito. Una ricerca di Wellingtone ha rilevato che solo il 34% delle organizzazioni ha dichiarato che i propri team completano i progetti quasi sempre o sempre nei tempi previsti.

In questa guida analizzeremo cosa mostrano effettivamente un diagramma di Gantt e una Sequenza, quando ciascuno di essi è lo strumento giusto per le esigenze del tuo progetto e come i project manager possono utilizzare entrambi per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto.

Scoprirai anche come ClickUp ti permette di passare dalla vista Gantt alla vista Sequenza senza dover ricostruire la pianificazione del progetto in un secondo tracker.

Diagramma di Gantt vs. Sequenza: un rapido confronto

Ecco un rapido confronto tra i diagrammi di Gantt e le visualizzazioni di Sequenza:

Funzionalità Diagramma di Gantt Sequenza Complessità Maggiore lavoro richiesto per la configurazione, poiché è necessario mappare le attività del progetto, le date di inizio e fine e le dipendenze tra le attività Riduci lo sforzo richiesto per la configurazione perché puoi inserire le fasi e le attività cardine in ordine cronologico Casi d'uso Ideale per progetti complessi come lo sviluppo di software, l'edilizia e la gestione di più progetti con attività multiple Ideale per una panoramica generale, come una roadmap del progetto, lanci, piani di marketing e pianificazione di eventi Dipendenze tra attività Mostra le dipendenze tra le attività e rende le attività dipendenti facili da individuare e gestire Non mostra chiaramente le dipendenze tra le attività, quindi le relazioni possono sfuggire Attività cardine Offre supporto per le attività cardine e le attività chiave dell'intero progetto Evidenzia le attività cardine e gli eventi significativi per una panoramica chiara Visibilità delle risorse Ideale per pianificare il piano dell'allocazione delle risorse quando il calendario del progetto è fitto di impegni Visibilità limitata delle risorse, per lo più una panoramica generale delle tempistiche Ideale per I project manager e i team di progetto che hanno bisogno di effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto e dell'avanzamento delle attività in corso I soggetti interessati che desiderano una rapida panoramica per presentazioni di alto livello

📖 Leggi anche: Tecniche di visualizzazione per raggiungere i tuoi obiettivi

⭐️ Modello in primo piano Il modello di sequenza compilabile di ClickUp è pensato per quei momenti in cui hai bisogno di una sequenza in fretta, ma devi anche assicurarti che rimanga accurata anche se le date cambiano. Puoi usarlo per mappare progetti o eventi e effettuare la condivisione di una sequenza chiara con il tuo team. Scarica il modello gratis Pianifica i progetti, tieni traccia delle attività cardine e monitora lo stato con una sequenza facile da aggiornare grazie al modello di calendario compilabile di ClickUp

Cos'è un diagramma Gantt?

Pianifica, monitora e visualizza le tue attività come mai prima d'ora con il potente software per diagrammi di Gantt di ClickUp

Un diagramma di Gantt è un modo visivo per pianificare la tempistica di un progetto, distribuendo le attività nel tempo. Ogni attività appare come una barra orizzontale, così puoi vedere cosa succede e quando, quali attività si sovrappongono e cosa deve essere fatto per primo.

Per i project manager, è uno dei modi più chiari per confrontare la sequenza del progetto con la realtà e effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento senza dover fare supposizioni.

Un tipico grafico Gantt è composto da alcune parti fondamentali:

Barre per le attività che vanno dalla data di inizio alla data di fine del progetto

Date di inizio e data di fine per ogni attività, in modo che la durata stimata sia visibile

Dipendenze tra attività che creano una connessione tra le attività correlate, in modo da poter individuare tempestivamente i colli di bottiglia

Attività cardine o tappe del progetto che segnano i passaggi principali dell'intero progetto

Lo scopo è la pianificazione avanzata dei progetti. Non si tratta solo di visualizzare le attività. Si tratta di mostrare come il lavoro si articola nel suo insieme, specialmente quando più attività procedono in parallelo e piccoli ritardi possono influire sul tasso di completamento del progetto.

I diagrammi di Gantt sono utilizzati soprattutto nello sviluppo di software, nell'edilizia e nel lavoro con più team. Sono utili per progetti complessi, in cui il monitoraggio delle dipendenze tra le attività è importante tanto quanto le date.

📌 Esempio: un project manager gestisce una thread di pianificazione interfunzionale nella chat di ClickUp con i team di design, controllo qualità e marketing. Una volta presa una decisione, trasforma il messaggio in un'attività di ClickUp e assegna un titolare e una data di scadenza.

Quindi aprono la vista Gantt di ClickUp per inserirlo nella Sequenza, impostano le date di inizio e fine e collegano le attività dipendenti in modo che la pianificazione rimanga realistica anche se le date di fine cambiano.

📖 Leggi anche: Esempi di diagrammi di Gantt per il project management

👀 Curiosità: Nel rapporto "State of Project Management" di Wellingtone, gli intervistati hanno dichiarato di dedicare il 68% del loro tempo a progetti formali (più un altro 23% a progetti informali). Non c'è da stupirsi che la scelta della giusta vista di pianificazione sia così importante.

Cos'è una sequenza?

Un modo lineare per visualizzare la pianificazione di ogni progetto con la vista Sequenza di ClickUp

Una sequenza è una rappresentazione visiva semplice e lineare della cronologia di un progetto o del piano di un evento nel corso delle date. È pensata per fornire una panoramica di alto livello, in cui si desidera mostrare le fasi, le attività cardine e le date di inizio e fine in ordine cronologico, senza entrare nei dettagli di come ogni attività sia collegata alle altre.

Questa è la differenza principale tra la pianificazione con un grafico e quella con una Sequenza. Una visualizzazione a Sequenza si concentra su quando avvengono le cose e su cosa succede dopo. Si concentra meno sulle dipendenze tra le attività e più sul mantenere chiara la narrazione del progetto, specialmente quando si presentano gli aggiornamenti agli stakeholder.

Le sequenze sono particolarmente adatte a piani di marketing, roadmap di prodotto, lanci e pianificazione di eventi, dove gli eventi significativi e le date di fine contano più della catena di dipendenze.

La vista Sequenza di ClickUp ti consente di visualizzare e pianificare le attività su una sequenza, offrendoti una panoramica chiara e dettagliata del progetto o dell'evento. Puoi raggruppare la sequenza per stato, assegnatario, priorità, tag o campi personalizzati, il che semplifica la presentazione del lavoro per titolare o fase anziché per catene di dipendenze.

Aggiungi attività cliccando direttamente sull'area di lavoro: l'attività assumerà automaticamente il raggruppamento della riga, oltre alle date di inizio e di scadenza del punto in cui la inserisci.

Quando i piani cambiano, puoi trascinare i bordi della barra (o l'intera barra) per modificare le date, oppure trascinarla su un'altra riga per riassegnarla.

Differenze principali tra diagrammi di Gantt e Sequenze

A prima vista, un diagramma di Gantt e una Sequenza possono sembrare simili, poiché entrambi mappano il lavoro in base alle date. Tuttavia, rispondono a domande diverse.

Uno ti aiuta a gestire le dipendenze tra le attività e a effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto a livello di attività, mentre l'altro offre una panoramica generale più facile da consultare e condividere con gli stakeholder.

Vediamo ora in dettaglio la differenza tra i due:

Livello di dettaglio

Diagramma di Gantt

Visualizza le attività quotidiane e lo stato dei lavori nei diagrammi di Gantt di ClickUp

Un diagramma di Gantt è pensato per i dettagli a livello di attività. Suddivide l'intero progetto in singole attività con date di inizio e di fine, così puoi vedere cosa succede ogni giorno, non solo la fase. Ecco perché i diagrammi di Gantt funzionano bene per progetti complessi in cui è necessaria una suddivisione dettagliata per gestire la pianificazione del progetto.

Inoltre, rende più facile il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto su più attività, poiché puoi vedere cosa è in linea con i tempi, cosa è in ritardo e cosa sta influenzando il lavoro futuro.

🎥 Guarda il video: Se vuoi vedere come un diagramma di Gantt ti aiuta a gestire i dettagli a livello di attività in strumenti reali (e quali funzionalità/funzioni sono effettivamente importanti per il monitoraggio delle dipendenze e la modifica delle date di fine), questo breve video te lo spiega in modo chiaro.

Sequenza

Passa alla vista della Sequenza di ClickUp per una visione d'insieme chiara del progetto

Una visualizzazione a Sequenza è una semplice panoramica che si concentra sulle attività cardine, sulle fasi e sugli eventi significativi in ordine cronologico, senza mostrare ogni dipendenza o micro-passaggio. È utile quando l'obiettivo è la chiarezza, non il controllo.

Per gli aggiornamenti e le presentazioni di alto livello, una sequenza del progetto è spesso lo strumento giusto perché le parti interessate possono dare un'occhiata veloce al piano senza perdersi nei dettagli delle attività coinvolte.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di pianificazione dei progetti in Excel e ClickUp

2. Dipendenze

Diagramma di Gantt

Visualizza le dipendenze tra le attività per evitare ritardi con il grafico Gantt di ClickUp

È qui che il confronto tra diagramma di Gantt e Sequenza diventa molto utile.

Un diagramma di Gantt mostra le dipendenze tra le attività, così puoi vedere quali attività devono essere completate prima che la successiva possa iniziare. Avendo una visione chiara delle attività dipendenti sin dall'inizio, i project manager possono evitare che un piccolo ritardo comprometta silenziosamente la data di fine del progetto.

In altre parole, un diagramma di Gantt non si limita a visualizzare le attività. Mostra come queste attività siano collegate tra loro, ed è per questo che rappresenta la scelta ideale per la pianificazione avanzata dei progetti.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, il rumore digitale può oscurare le informazioni aziendali critiche. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai mai preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!

Sequenza

Tramite Sequenza Office

Una visualizzazione a sequenza non si concentra sulle dipendenze. È una rappresentazione grafica di quando si verificano le fasi o le attività, ma solitamente non mostra le relazioni tra le attività in modo tale da aiutarti a gestire gli effetti a catena.

Va bene per progetti più semplici, lanci o una roadmap di progetto in cui vuoi una chiara panoramica delle tempistiche, non della catena di dipendenze.

Leggi anche: Come creare grafici delle attività cardine del project management

3. Complessità e lavoro richiesto per la configurazione

Diagramma di Gantt

Un diagramma di Gantt richiede una maggiore configurazione perché è necessario definire chiaramente le attività del progetto, aggiungere le date di inizio e fine e mappare le dipendenze tra le attività. È proprio questo lavoro iniziale che lo rende affidabile per la gestione di progetti in cui le tempistiche cambiano spesso.

Una volta impostato, diventa più facile effettuare il monitoraggio dei progressi perché puoi vedere come un ritardo influisca sul resto della pianificazione del progetto.

Sequenza

Ottieni una rapida panoramica del progetto per gli stakeholder con la vista Sequenza di ClickUp

Una visualizzazione a Sequenza è più veloce da realizzare perché si concentra sulle fasi e offre una panoramica generale delle date. Puoi delineare la roadmap del progetto senza dover suddividere tutto nei dettagli a livello di attività.

Questo minore lavoro richiesto lo rende perfetto quando hai bisogno di una panoramica semplice e veloce, specialmente per gli aggiornamenti agli stakeholder o per la pianificazione nella fase iniziale.

4. Collaborazione e comunicazione con gli stakeholder

Diagramma di Gantt

Via Slide Team

Un diagramma di Gantt è in genere la vista operativa più efficace per i project manager e i team di progetto. Fornisce i dettagli necessari per gestire le operazioni quotidiane, monitorare lo stato di avanzamento del progetto e identificare eventuali ostacoli causati da attività interdipendenti.

Inoltre, favorisce la collaborazione interna perché tutti vedono lo stesso calendario del progetto, anziché interpretazioni separate sparse tra documenti e Messaggi.

Sequenza

Via Slide Team

Una visualizzazione a Sequenza è più facile da condividere con i dirigenti e gli stakeholder che desiderano una rapida panoramica. Mette in evidenza le attività cardine e le date di inizio e fine in ordine cronologico, senza coinvolgere le persone nei dettagli a livello di attività.

Nelle presentazioni di alto livello e negli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, una sequenza spesso concentra la conversazione sui risultati piuttosto che sui dettagli.

5. La soluzione più adatta in base al tipo di team

Diagramma di Gantt

I diagrammi di Gantt sono particolarmente adatti ai project manager e ai team di ingegneri e operativi che gestiscono progetti complessi.

Ad esempio, quando lo sviluppo di un software comporta molte attività con dipendenza, priorità e date di fine variabili, un diagramma di Gantt ti aiuta a mantenere il controllo sulla pianificazione del progetto e a monitorarne lo stato di avanzamento senza perdere il filo.

È utile anche quando più progetti condividono persone o scadenze, poiché le dipendenze tra le attività rendono più facile individuare i conflitti.

Sequenza

Via Slide Team

Le sequenze sono ideali per i team di marketing e di prodotto che necessitano di una chiara panoramica delle fasi, delle finestre di lancio e delle attività cardine. Una visualizzazione a sequenza supporta un aggiornamento in stile roadmap di progetto, dove l'obiettivo è l'allineamento, non la gestione delle dipendenze.

Se devi comunicare i piani a tutte le parti interessate, una panoramica di alto livello rende più facile mettere rapidamente tutti d'accordo.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la gestione delle attività in ClickUp ed Excel

Quando utilizzare un grafico Gantt

Una sequenza è utile quando vuoi una visione chiara della storia. Ma quando sei responsabile della consegna, la storia non basta. Devi conoscere la realtà operativa: quali attività devono essere svolte per prime, quali possono essere svolte contemporaneamente e cosa succede se una non viene terminata.

È in quel momento che il diagramma di Gantt smette di essere un "extra" e diventa il formato di pianificazione più sicuro.

Usa un diagramma di Gantt quando gestisci progetti in cui la sequenza è fondamentale e i dettagli non possono essere trascurati. È particolarmente utile quando devi mantenere realistico il calendario di un progetto mentre gestisci più attività, più titolari e date di fine mutevoli.

Un diagramma Gantt è solitamente lo strumento giusto quando hai bisogno di:

Mappa le dipendenze delle attività in modo che le attività dipendenti non compromettano le date di fine

Suddividi l'intero progetto in singole attività con date di inizio e fine ben definite

Coordina più progetti quando gli stessi team effettuano la condivisione di tempo e risorse

Tieni traccia dello stato del progetto grazie alle attività completate e allo stato di avanzamento delle attività in corso, tutto a colpo d'occhio

Proteggi le attività cardine individuando tempestivamente i colli di bottiglia e adeguando rapidamente la durata stimata

✅ Verifica veloce: se un ritardo in un'attività può modificare il resto della pianificazione, ti serve un diagramma di Gantt, non solo una Sequenza.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di diagrammi di Gantt in Excel e ClickUp

👀 Curiosità: Nel sondaggio Pulse of the Profession del PMI, gli intervistati hanno riportato un 63% di rispetto delle scadenze per i progetti completati entro i tempi inizialmente previsti (rispetto al 59% degli altri). Questo divario è proprio il motivo per cui la pianificazione che tiene conto delle dipendenze (diagramma di Gantt) è fondamentale una volta che il lavoro vero e proprio inizia a prendere forma.

Quando utilizzare una Sequenza

Una sequenza è la scelta migliore quando il tuo obiettivo è l'allineamento, non la gestione delle dipendenze. Se stai cercando di mettere tutti d'accordo su cosa succede e quando, una vista di sequenza ti offre una panoramica chiara e di alto livello senza trascinare il gruppo nei dettagli a livello di attività.

Inoltre, la condivisione è più facile. Gli stakeholder possono dargli un'occhiata in pochi secondi e avere tutti la stessa comprensione del piano.

Utilizza una sequenza quando il progetto richiede una semplice panoramica delle fasi, delle attività cardine e degli eventi significativi in ordine cronologico. Questo approccio funziona bene nelle prime fasi della pianificazione del progetto, quando le date sono ancora approssimative, o quando devi presentare una roadmap del progetto incentrata più sulla direzione che sull'esecuzione.

Una sequenza è solitamente lo strumento giusto quando desideri:

Comunica la roadmap di un progetto e le attività cardine senza entrare nella dipendenza delle attività correlate

Condividi una panoramica generale per presentazioni di alto livello e aggiornamenti agli stakeholder

Visualizza eventi e fasi in ordine cronologico, in particolare per i lanci e la pianificazione di eventi

Mantieni i team di progetto allineati sulle date di inizio e di fine quando le attività coinvolte sono ancora in evoluzione

Monitora lo stato del progetto a livello di fase quando un'analisi dettagliata rallenterebbe il processo decisionale

È possibile utilizzarli entrambi insieme?

Sì, e spesso è il modo più pratico per mantenere una visione chiara e rispettare le scadenze. Puoi utilizzare una Sequenza per la struttura generale del progetto, poi passare a un diagramma di Gantt quando devi gestire le dipendenze tra le attività, le modifiche alle date e i dettagli di consegna.

È così che funzionano i flussi di lavoro ibridi, perché la maggior parte dei project manager ha due compiti contemporaneamente: spiegare cosa sta succedendo agli stakeholder e coordinare il lavoro affinché venga effettivamente svolto. Una singola vista raramente riesce a fare bene entrambe le cose.

Pertanto, i team spesso utilizzano insieme sequenze e diagrammi di Gantt, a seconda di chi ha bisogno di chiarezza e del tipo di decisione da prendere.

Sequenza per lo storytelling

Una visualizzazione a timeline è la versione "sintetica" del progetto. Ti aiuta a condividere la roadmap del progetto in modo che sia facile da consultare, specialmente quando devi allineare la leadership, i clienti o i partner interfunzionali su fasi, attività cardine e finestre di lancio.

È utile anche quando i piani sono ancora in evoluzione. Puoi comunicare la direzione, la sequenza e gli eventi significativi senza incastrarti nei dettagli a livello di attività che potrebbero cambiare domani.

Diagramma di Gantt per la pianificazione operativa

Un diagramma di Gantt è la vista "dietro le quinte" che rende credibile la Sequenza. È qui che i project manager mappano le dipendenze tra le attività, assegnano le date di inizio e di fine e si assicurano che la pianificazione del progetto regga quando più attività procedono in parallelo.

Quando qualcosa va storto, questa visualizzazione ti aiuta a vedere rapidamente gli effetti a catena. Invece di aggiornare cinque documenti diversi, puoi modificare il piano a livello di attività e mantenere lo stato di avanzamento del progetto in linea con ciò che sta realmente accadendo.

Come ClickUp consente di cambiare vista per lo stesso progetto

I flussi di lavoro ibridi funzionano al meglio quando si accetta una semplice verità: persone diverse hanno bisogno di livelli di dettaglio diversi. Una visualizzazione a Sequenza ti aiuta a raccontare la storia del progetto in fasi e attività cardine. Un diagramma Gantt ti aiuta a gestire il lavoro quando le dipendenze tra le attività e le date di fine iniziano a cambiare.

La dispersione del lavoro inizia solitamente quando la visione della pianificazione e quella dell'esecuzione sono distribuite su strumenti diversi. Una diapositiva o un documento ospita la Sequenza, le attività risiedono in un sistema distinto e gli aggiornamenti si intrecciano nelle conversazioni e nelle riunioni.

Nel tempo, questa frammentazione si traduce in duplicazione del lavoro, perdita di contesto e rallentamento del processo decisionale.

È qui che entra in gioco ClickUp. ✨️

ClickUp è la prima area di lavoro AI convergente al mondo che unisce project management, documenti, chat e IA in un'unica piattaforma interconnessa, in modo che la pianificazione e l'esecuzione rimangano sincronizzate man mano che il lavoro evolve.

💡 Suggerimento da esperto: Quando confronti i diagrammi di Gantt e le visualizzazioni di Sequenza, ClickUp BrainGPT può aiutarti a trasformare più aggiornamenti in un piano chiaro e ordinato più velocemente. È utile quando gestisci più progetti e una singola modifica alle dipendenze può far slittare diverse date di fine. Usa la tua voce per registrare note e riassunti con la funzione "Talk to Text" di ClickUp BrainGPT Ecco come utilizzarli: Registra un breve aggiornamento con Talk to Text subito dopo una riunione StandUp, poi aggiungilo all'attività giusta in modo che il programma rimanga aggiornato

Chiedi a ClickUp BrainGPT di riepilogare/riassumere cosa è cambiato questa settimana e cosa significa per il tuo prossimo attività cardine, così gli aggiornamenti agli stakeholder richiederanno pochi minuti, non ore

Chiedi: "Quali attività potrebbero causare un blocco nel raggiungimento del prossimo attività cardine in base alle dipendenze e allo stato attuale delle attività?" per individuare i rischi prima che si diffondano

Usalo per redigere un breve aggiornamento in stile Sequenza per la dirigenza, poi torna ai dettagli del diagramma Gantt per il piano di esecuzione del team

Diagramma di Gantt e Sequenza in ClickUp

Passa dalla vista Elenco alla vista Bacheca, alla vista Calendario e a una dozzina di altre con un solo clic in ClickUp Views

La maggior parte dei team non ha difficoltà perché manca di un piano. Ha difficoltà perché è difficile mantenere il piano aggiornato una volta che il lavoro prende il via. Le date cambiano, i titolari cambiano e i "rapidi aggiornamenti" si trasformano in modifiche sparse tra documenti, fogli di lavoro e chat.

Con ClickUp Views , non devi ricostruire il piano solo per cambiare il modo in cui lo visualizzi.

Dalla barra delle viste nella parte superiore di uno Spazio, una Cartella o un Elenco, puoi aggiungere visualizzazioni come la Sequenza e il Diagramma di Gantt. In questo modo, verranno visualizzate le attività già presenti in quella posizione.

Pianifica e monitora le scadenze con la vista Diagramma di Gantt di ClickUp

Ottieni un quadro chiaro dello stato del tuo team, delle dipendenze e di eventuali scadenze pericolosamente troppo ottimistiche con la vista Diagramma Gantt di ClickUp

La vista Diagramma di Gantt di ClickUp trasforma le attività del tuo progetto in un diagramma di Gantt in tempo reale. Ottieni una sequenza chiara con date di inizio e di fine. In questo modo, puoi vedere cosa succede questa settimana e cosa ti aspetta prossimamente.

La vista Diagramma di Gantt ti aiuta anche a controllare l'"effetto domino" che si verifica quando un'attività subisce un ritardo. Puoi tracciare linee di dipendenza tra le attività per mapparne le interdipendenze, quindi riprogrammare il lavoro quando le date cambiano. Infine, puoi monitorare lo stato di avanzamento grazie a una barra di avanzamento integrata basata sulle attività completate.

📌 Esempio: stai gestendo il rilancio di un sito web che comprende progettazione, sviluppo e controllo qualità. Quando lo sviluppo subisce un ritardo di due giorni, aggiorni l'attività nella vista Gantt e le attività dipendenti di controllo qualità e preparazione al lancio si spostano di conseguenza. Vedi immediatamente quali date di fine sono a rischio prima della riunione settimanale sullo stato di avanzamento.

Quando hai bisogno di un piano di progetto in fretta, inizia con il modello Gantt semplice di ClickUp, perché è progettato per essere intuitivo per i principianti e veloce da configurare. Questo ti aiuta quando crei la prima Sequenza durante il kickoff (non due settimane dopo l'inizio della consegna).

Scarica il modello gratis Crea un programma di progetto chiaro e individua tempestivamente gli ostacoli con il modello Gantt semplice di ClickUp

Da lì, passa alla vista Gantt e fai in modo che la pianificazione si comporti come un piano concreto, non solo come un'aspettativa. Non appena le tue attività avranno date di inizio e di scadenza, appariranno nel diagramma di Gantt, così potrai organizzare il lavoro in sequenza e individuare tempestivamente eventuali ritardi.

Ecco perché questo modello ti piacerà:

Aggiungi le date di inizio e di scadenza a ogni attività della "fase" in modo che la Sequenza sia immediatamente comprensibile

Traccia delle linee di dipendenza tra le attività per mappare cosa deve avvenire per primo

Trasforma i risultati finali in attività cardine, in modo che appaiano come rombi sulla Sequenza

Abilita le dipendenze di riprogrammazione in modo che, quando un'attività viene spostata, la catena a valle si sposti di conseguenza

Usa il cursore sulla barra di avanzamento del diagramma di Gantt per verificare quanto manca a Spazio/Cartella/Elenco per essere terminati durante gli aggiornamenti di stato

🧩 Lo sapevi? Nel rapporto "State of Project Management " di Wellingtone, circa il 50% degli intervistati ha dichiarato di non avere accesso ai KPI di progetto in tempo reale, eppure dedica comunque almeno un giorno al mese alla creazione di report.

📖 Leggi anche: I migliori software gratis per creare diagrammi di Gantt

Rendi i tuoi piani facili da consultare con la vista Sequenza di ClickUp

Scopri cosa succede e quando, raggruppato per titolare o fase, senza dover approfondire ogni dettaglio delle attività con la vista Sequenza di ClickUp

La vista Sequenza di ClickUp è un modo lineare per visualizzare e pianificare le tue attività, così puoi condividere un piano di alto livello senza trasformarlo in una presentazione che diventa presto obsoleta. Questa funzionalità ti aiuta con i lanci, i calendari di marketing e la pianificazione di eventi, dove le persone hanno bisogno di chiarezza su date e fasi.

Il grande vantaggio è la rapidità di aggiornamento. Puoi creare un'attività cliccando sull'area della Sequenza e questa terrà automaticamente conto delle date di inizio e di scadenza che specifichi. Puoi anche raggruppare le righe per "Stato, Assegnatario, Priorità, Tag o Campi personalizzati", quindi spostare le attività tra le righe quando cambiano la titolarità o la fase.

📌 Esempio: stai pianificando il lancio di un prodotto con il supporto del marketing e del commerciale. Definisci fasi come "Teaser", "Settimana di lancio" e "Post-lancio" su una Sequenza e raggruppi le attività in base al titolare. Quando la data di lancio cambia, trascini le attività interessate in modo che tutti rimangano allineati alla nuova finestra.

Il modello di sequenza compilabile di ClickUp mantiene le attività, la durata stimata e il monitoraggio dei costi nello stesso flusso di lavoro, in modo che gli aggiornamenti rimangano collegati al lavoro.

Scarica il modello gratis Pianifica attività, scadenze e stime di tempo e costi in un unico posto con il modello di Sequenza compilabile di ClickUp

Ecco perché questo modello ti piacerà:

💡 Suggerimento da esperto: dopo aver esaminato gli aggiornamenti del progetto, usa ClickUp Brain per trasformare i numeri in un piano d'azione. Chiedigli di riepilogare cosa è cambiato dall'ultimo aggiornamento, di individuare i principali ostacoli dai commenti alle attività e di redigere una breve nota sullo stato che puoi condividere con le parti interessate. Riassumi le tue attività da tutti i tuoi dati sparsi per un processo più fluido con ClickUp Brain

Usa ClickUp per portare avanti il tuo progetto

Se sei indeciso tra "diagramma di Gantt e Sequenza", ecco un modo semplice per decidere: a quale domanda stai rispondendo in questo momento?

Se l'obiettivo è avere una rapida panoramica delle date di inizio e di fine, delle attività cardine e di cosa succede quando, una visualizzazione in Sequenza ti offre questa visione d'insieme senza troppe configurazioni.

Ma se sei in fase di consegna, un diagramma Gantt è più indicato quando le dipendenze tra le attività e la pianificazione quotidiana del progetto iniziano a diventare importanti. Aiuta i project manager a capire cosa sta bloccando cosa e a mantenere realistico il calendario del progetto man mano che le priorità cambiano.

Tuttavia, la maggior parte dei team finisce per utilizzare entrambi gli strumenti nello stesso progetto. Puoi utilizzare una Sequenza di progetto per comunicare il piano, quindi utilizzare un diagramma di Gantt per gestire il lavoro quando le attività coinvolte diventano più dettagliate.

E se vuoi evitare di aggiornare due tracker separati, strumenti di project management come ClickUp ti consentono di mantenere un unico insieme di attività di progetto e di cambiare vista quando hai bisogno di un diverso livello di dettaglio.

Fai la tua scelta, registrati su ClickUp e mantieni le tue sequenze e i tuoi diagrammi di Gantt collegati alle stesse attività. 💯