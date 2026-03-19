I 10 migliori software per database economici per piccole imprese nel 2026 (recensioni e prezzi)

I clienti alimentano la crescita, ma per una crescita sostenibile è necessario fidelizzarli e conquistare la loro fiducia. Costruire una relazione richiede tempo e lavoro richiesto, così come ottenere l'accesso ai loro dati e alle loro preferenze.

Ciò vale in particolare per le aziende più piccole e in rapida crescita. La raccolta dei dati dei clienti è alla base di relazioni durature e redditizie. Più informazioni hai, maggiori sono le possibilità di convertire i clienti.

Tuttavia, righe e colonne di numeri e attributi hanno scarso valore se non si crea un sistema per sfruttare i dati. In altre parole, i dati devono generare informazioni che alla fine guidino le decisioni.

La creazione di tali sistemi ha senso solo se si archiviano, ordinano e analizzano tendenze e modelli. Il modo più pratico è dotare la tua azienda di un software per database su misura per le piccole imprese.

Il software per database acquisisce e archivia i dati dei clienti e trasforma le informazioni in approfondimenti utilizzabili, favorendo la crescita e migliorando le interazioni con i clienti.

Abbiamo setacciato il mercato e stilato un elenco dei migliori software di database per le piccole imprese. Ciascuno di essi presenta funzionalità uniche che combinano funzionalità, facilità d'uso e convenienza.

Esamina l'elenco e scegli quello che meglio si adatta alle esigenze aziendali.

Panoramica dei migliori software per database per piccole imprese a prezzi accessibili

Ecco un breve riassunto per iniziare:

ClickUp Ideale per la gestione e l'esecuzione unificate dei dati basate sull'IA. Dimensione del team: aziende di tutte le dimensioni Vista tabellare basata sull'intelligenza artificiale, ClickUp Brain per l'analisi dei dati, automazioni personalizzate e documenti integrati. Gratuito per sempre; disponibili piani a pagamento Database Oracle Ideale per sicurezza e scalabilità di livello aziendale. Dimensione del team: da aziende in crescita a grandi aziende Crittografia avanzata dei dati, attività di gestione automatizzate e interazioni SQL ad alte prestazioni. Prezzi personalizzati SQL Connector per Jira Ideale per i dati di progetto basati su Jira. Dimensione del team: team di sviluppo e software Integrazione diretta SQL con Jira, esportazione automatica dei dati e autorizzazioni di accesso personalizzabili. Gratis per un massimo di 10 utenti PostgreSQL Ideale per esigenze complesse in materia di dati open source. Dimensione del team: piccoli team con forte componente tecnica Supporto per tipi di dati complessi, elevata estensibilità e solide funzionalità di sicurezza open source. Free Quickbase Ideale per lo sviluppo rapido di app personalizzate. Dimensione del team: PMI che necessitano di strumenti personalizzati Creazione di app senza codice, trigger automatizzati per i flussi di lavoro e perfetta integrazione dei dati di terze parti. A partire da 35 $ al mese per utente Microsoft SQL Server Ideale per analisi avanzate e prestazioni. Dimensione del team: PMI di medie dimensioni e con grandi volumi di dati Gestione delle query ad alta velocità, protocolli di sicurezza avanzati e funzionalità avanzate di visualizzazione dei dati. Prezzi personalizzati Kintone Ideale per la collaborazione in team senza codice. Dimensione del team: piccoli team non tecnici Interfaccia drag-and-drop, strumenti di collaborazione multiutente e dashboard per una facile visualizzazione dei dati. A partire da 16 $ al mese per utente Zoho Creator Ideale per l'integrazione nell'ecosistema low-code. Dimensione del team: aziende che utilizzano la suite Zoho Distribuzione di app multipiattaforma, automazioni aziendali e analisi dei dati in tempo reale. A partire da 12 $ al mese per utente MySQL Ideale per applicazioni web e affidabilità. Dimensione del team: sviluppatori e startup web Recupero dati ad alta velocità, supporto multilingue e una vasta comunità open source. Prezzi personalizzati Caspio Ideale per un numero illimitato di utenti e app pubbliche. Dimensione del team: team con un numero elevato di utenti Creazione di applicazioni senza codice, modellazione visiva dei dati e perfetta integrazione con i siti web. Gratuito; i piani a pagamento partono da 100 $ al mese

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cosa cercare in un software di database per piccole imprese aziendali?

Prima di approfondire le migliori opzioni di software per database, cerchiamo di capire le funzionalità chiave da considerare, poiché incidono sull'efficienza della tua strategia di gestione dei database:

Scalabilità: Il software dovrebbe essere in grado di gestire l'aumento del volume dei dati e del carico degli utenti man mano che la tua azienda cresce, senza rallentamenti Sicurezza avanzata: Funzionalità di sicurezza avanzate come la crittografia dei dati e i controlli di accesso sicuri proteggono le informazioni sensibili relative all'attività aziendale e ai clienti Design intuitivo: Il software dovrebbe avere un'interfaccia semplice e intuitiva per ridurre al minimo i tempi di formazione Supporto clienti efficiente: un supporto clienti affidabile e accessibile per la risoluzione tempestiva dei problemi software riduce i tempi di inattività Funzionalità di integrazione: dovrebbe integrarsi con gli strumenti aziendali esistenti, garantendo un flusso di dati fluido e l'efficienza dei processi Analisi approfondite: le informazioni approfondite ottenute tramite l'analisi ti aiutano a prendere decisioni basate sui dati per la crescita aziendale Compatibilità con i fogli di calcolo : questa funzionalità/funzione consente una collaborazione fluida sui dati

I 10 migliori software di database economici per le piccole imprese aziendali

Ecco i 10 migliori software di database per piccole imprese attualmente disponibili:

1. ClickUp

Prova ClickUp oggi stesso Organizza, ordina e filtra le attività nella vista Tabella di ClickUp per ottenere informazioni più rapidamente su tutto il tuo lavoro

La maggior parte delle piccole imprese non ha difficoltà a memorizzare i dati. Ha difficoltà con ciò che accade dopo che sono stati memorizzati.

I dettagli dei clienti sono in un tool, le attività in un altro, le note nei documenti e i follow-up avvengono nella chat. Tutto esiste, ma nulla è collegato. Così i team passano più tempo a ricostruire il contesto che a portare avanti il lavoro.

ClickUp adotta un approccio diverso. Anziché funzionare come un database autonomo, opera come un unico spazio di lavoro in cui dati ed esecuzione coesistono. Puoi comunque strutturare le tue informazioni utilizzando la vista Tabella e la vista Elenco, sia che tu stia effettuando il monitoraggio dei lead, gestendo l'inventario o organizzando le operazioni interne. Ma ogni voce non è solo un record statico. È direttamente collegata a attività, documenti, Sequenze e conversazioni.

Prendiamo un semplice esempio di gestione dei lead utilizzando il CRM di ClickUp. Potrai visualizzare tutti i dati rilevanti dei tuoi clienti in un unico posto. Un'opportunità commerciale in ClickUp non è solo una riga in un database. Si presenta come un'attività di ClickUp, con note in ClickUp Docs, conversazioni in ClickUp Chat e aggiornamenti di stato, il tutto in un unico posto.

Funzionalità come AI Fields rendono il tuo database più dinamico. Invece di aggiornare o analizzare manualmente i dati, AI Fields può generare automaticamente riepiloghi/riassunti, estrarre dettagli chiave o classificare le informazioni man mano che arrivano. Ad esempio, un nuovo lead può essere arricchito con contesto, taggato in base alla priorità o riassunto all'istante, senza alcun inserimento manuale. Nel tempo, questo trasforma il tuo database in qualcosa che si gestisce autonomamente, piuttosto che in qualcosa che il tuo team deve aggiornare costantemente.

Ogni singola conversazione, elemento di azione e attività è ricercabile grazie all'IA in ClickUp

ClickUp Brain amplifica ulteriormente questa connettività. Invece di esaminare manualmente i record o cercare gli aggiornamenti, Brain raccoglie le informazioni presenti nell'area di lavoro e le trasforma in qualcosa di utilizzabile. Puoi chiedere lo stato più recente di un affare, ottenere un riepilogo/riassunto dell'attività dell'account o generare i passi successivi senza dover scavare tra attività e note. Agisce come un livello di connessione, trasformando input sparsi in informazioni chiare e utilizzabili.

L'esecuzione in ClickUp viene gestita tramite una combinazione di ClickUp Automazioni e ClickUp Super Agents .

Le automazioni gestiscono flussi di lavoro prevedibili, come l'assegnazione di follow-up quando un affare passa da una fase all'altra o la notifica a qualcuno quando vengono aggiunti nuovi dati. I Super Agenti fanno un passo in più monitorando l'attività in tutto il sistema e intervenendo quando qualcosa non va. Se un lead si raffredda, manca un'attività o non è stato effettuato un aggiornamento, il problema viene segnalato senza che nessuno debba controllare manualmente.

Nel tempo, questo cambia il modo in cui il "database" si comporta. Diventa un sistema che mantiene attivamente il flusso di lavoro, creando connessioni tra i dati e le decisioni e tra le decisioni e l'azione.

I modelli di ClickUp semplificano la creazione di database, garantendo efficienza e personalizzazione. Incorporare un approccio strategico alle relazioni con i clienti nel tuo sistema di database migliorerà ulteriormente il coinvolgimento dei clienti.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Crea database flessibili utilizzando la vista Tabella e la vista Elenco, collegati direttamente al lavoro reale

Trasforma i dati in azioni concrete con le attività di ClickUp, collegando i dati all'esecuzione

Conserva il contesto in un unico posto con ClickUp Documenti e ClickUp Chat collegati a ogni record

Utilizza ClickUp Brain per generare riepiloghi/riassunti, rispondere alle domande e ricavare informazioni utili in tutta l'area di lavoro di ClickUp

Lascia che i Super Agenti di ClickUp monitorino l'attività, segnalino le lacune e triggerino automaticamente i passaggi successivi

Automatizza i flussi di lavoro come i follow-up e le modifiche di stato con ClickUp Automazioni

Personalizza il tuo sistema con i campi personalizzati per effettuare il monitoraggio di qualsiasi cosa, dalle trattative alle scorte

Inizia subito con le configurazioni predefinite della Libreria dei modelli

Sostituisci i diversi strumenti gestendo dati, lavoro e comunicazione in un'unica area di lavoro

Limiti di ClickUp

L'elevata flessibilità nella personalizzazione rappresenta spesso una sfida per i principianti

Gli attuali strumenti di monitoraggio del tempo necessitano di ulteriori sviluppi per una maggiore efficacia

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.000 recensioni)

📊 Mini caso di studio: sostituire più di 5 strumenti con un'unica area di lavoro Quando l'agenzia di marketing Hit Your Mark Media ha analizzato le proprie operazioni, il problema era evidente. Il lavoro era distribuito su Slack, Miro, Toggl, Loom e altri strumenti. I progetti procedevano più lentamente del dovuto perché le informazioni erano sparse su più strumenti. Così il team ha consolidato tutto in ClickUp. ⚡ I risultati sono stati immediati: Oltre 5 strumenti sostituiti nei settori della comunicazione, della pianificazione e della reportistica

Risparmio di 3.000 $ all'anno grazie all'eliminazione di Slack dopo il passaggio a ClickUp Chat

Dashboard in tempo reale per il monitoraggio degli sprint, dei carichi di lavoro e delle prestazioni

Pagamenti dei bonus più rapidi grazie a dati sulla produttività chiari e misurabili Il fondatore Derek Archer afferma che questo cambiamento ha trasformato il modo di operare dell'agenzia. Invece di mettere insieme gli aggiornamenti da più app, il team ora gestisce il lavoro con i clienti, la comunicazione, la documentazione e la reportistica da un unico spazio di lavoro. 🚀 Dimmi di più ClickUp riunisce oltre 20 app in un'unica piattaforma IA integrata, così avrai tutto ciò che ti serve con un solo strumento

2. Database Oracle

tramite Oracle Database

Il database Oracle, pensato per le grandi aziende, può essere utilizzato anche come software di database per le piccole imprese. La sua funzionalità principale per le piccole imprese è la sicurezza avanzata, che garantisce la protezione dei dati.

Inoltre, Oracle offre scalabilità e affidabilità, consentendo alle piccole imprese di gestire i propri dati in modo efficiente man mano che crescono.

Le funzionalità di Oracle spaziano dall'archiviazione dei dati alla gestione dei dati strutturati, fino all'estrazione di informazioni preziose. Ciò favorisce il processo decisionale strategico per le piccole imprese che desiderano espandere le proprie attività e sfruttare i propri dati in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Oracle Database

Gestisci le crescenti esigenze in materia di dati, offrendo il supporto per l'espansione della tua attività

Semplifica le attività di gestione dei dati , migliorando l'efficienza operativa

Proteggi le tue informazioni aziendali sensibili con misure di sicurezza avanzate

Semplifica le interazioni con il database utilizzando il noto linguaggio SQL, facilitando le attività del tuo team

Limiti del database Oracle

Costoso per le piccole imprese aziendali

Richiede conoscenze e risorse specializzate per ottenere prestazioni ottimali

Prezzi di Oracle Database

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle Database

G2 : 4,3/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

📖 Per saperne di più: Perché le piccole imprese pagano di più per avere meno

3. SQL Connector per Jira

tramite Alpha Serve

SQL Connector for Jira di Alpha Serve potenzia le funzionalità degli utenti Jira grazie all'integrazione diretta con database SQL come MySQL e Oracle.

Questo strumento semplifica il processo di connessione ed esportazione dei dati, eliminando la necessità di strumenti intermedi. Ciò è particolarmente vantaggioso per le aziende che fanno affidamento su una gestione efficiente dei dati.

SQL Connector per Jira è noto per la sua capacità di integrazione diretta. Consente un flusso di dati senza soluzione di continuità tra Jira e vari database SQL, semplificando i processi di gestione dei dati.

Questo lo rende uno strumento essenziale per lo sviluppo di software o per le aziende che desiderano ottimizzare il project management e l'analisi dei dati all'interno dell'ecosistema Jira.

Le migliori funzionalità di SQL Connector per Jira

Effettua una connessione diretta a database come MySQL e Oracle da Jira, aggirando le complessità di SSL o SSH per migliorare l'integrazione dei dati e l'efficienza del flusso di lavoro

Automatizza l'esportazione dei dati da Jira, semplificando i processi di trasferimento dei dati e risparmiando molto tempo

Personalizza le autorizzazioni di accesso ai dati all'interno di Jira, garantendo una gestione sicura e controllata dei dati

Limiti di SQL Connector per Jira

Richiede competenze tecniche per la configurazione e la gestione

Specifico per Jira ma non versatile per altri sistemi

Prezzi di SQL Connector per Jira

Gratis: fino a 10 utenti

Valutazioni e recensioni di SQL Connector for Jira

G2 : Nessuna recensione

Capterra: Nessuna recensione

4. PostgreSQL

tramite pgAdmin

PostgreSQL è un sistema di database relazionale-oggetti open source che si distingue per affidabilità e prestazioni. È ideale per le aziende che necessitano di una gestione avanzata dei dati e offre supporto per tipi di dati complessi e l'ottimizzazione.

La sua estensibilità consente di definire funzioni e tipi personalizzati, rendendolo adattabile alle diverse esigenze aziendali. È affidabile nella gestione di set di dati grandi e complessi, garantendo integrità e velocità.

L'adattabilità di PostgreSQL a diversi ambienti e il suo set completo di funzionalità lo rendono la scelta ideale per le aziende alla ricerca di una soluzione di database affidabile e scalabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di PostgreSQL

Sfrutta la sua natura open source per una gestione dei dati conveniente

Utilizza tipi di dati avanzati e funzionalità/funzioni di ottimizzazione delle prestazioni

Personalizzalo in base alle specifiche esigenze aziendali

Proteggi efficacemente i dati aziendali sensibili grazie a solide funzionalità di sicurezza

Limiti di PostgreSQL

Troppo complesso per i principianti o per i piccoli team che non dispongono di amministratori di database dedicati

Non eguaglia le prestazioni di alcuni database commerciali sotto carico elevato

L'assistenza professionale dipende da provider terzi, a differenza dei database commerciali che offrono un supporto dedicato

Prezzi di PostgreSQL

Free

Valutazioni e recensioni su PostgreSQL

G2 : 4,4/5 (oltre 611 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

👉🏽 Il nostro Manuale sull'IA per le piccole imprese spiega in dettaglio come utilizzare l'IA per ridurre la complessità anziché aggiungere ulteriori strumenti.

5. Quickbase

tramite Quickbase

QuickBase è una piattaforma basata su cloud che consente ai titolari di piccole imprese di creare facilmente applicazioni personalizzate, app web e flussi di lavoro, il tutto senza richiedere competenze di programmazione avanzate.

È dotato di un'interfaccia intuitiva e consente di sviluppare e distribuire rapidamente le applicazioni. Ciò lo rende ideale per le aziende che necessitano di soluzioni rapide a problemi complessi di gestione dei processi.

Questa accessibilità e facilità d'uso rendono QuickBase la scelta preferita dalle piccole imprese che desiderano migliorare la propria efficienza operativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quickbase

Accelerate lo sviluppo di applicazioni personalizzate con strumenti di sviluppo rapido, risparmiando tempo e risorse

Migliora la collaborazione e l'efficienza del team utilizzando strumenti di gestione e automazione del flusso di lavoro

Integra facilmente i dati con altre origini dati e applicazioni

Limiti di Quickbase

Alcune funzionalità complesse richiedono una comprensione approfondita o competenze tecniche

Aumento dei costi complessivi, poiché alcune funzionalità avanzate richiedono ulteriore supporto da parte di un esperto della piattaforma

Prezzi di Quickbase

Versione di prova gratis per 30 giorni

Team : 35 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Aziendale : 55 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Quickbase

G2 : 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

📖 Per saperne di più: Le 15+ migliori app aziendali per semplificare il tuo lavoro

6. Microsoft SQL Server

tramite Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server è un sistema completo di gestione di database che offre prestazioni elevate, sicurezza avanzata e scalabilità.

Gestisce in modo efficiente lo spazio di archiviazione, l'elaborazione e l'analisi di dati su larga scala. È noto per le sue funzionalità di analisi avanzate, che ti aiutano ad analizzare i dati e a ricavarne approfondimenti significativi. Archivia i dati, ospita grandi quantità di dati non strutturati nei data warehouse, esegui analisi dei dati e crea visualizzazioni: tutto in un'unica piattaforma.

Questa combinazione di prestazioni, scalabilità e analisi rende questa soluzione ideale per consentire alle aziende di sfruttare efficacemente le proprie risorse di dati.

Le migliori funzionalità di Microsoft SQL Server

Ottieni prestazioni elevate con Microsoft SQL Server, che gestisce in modo efficiente query complesse

Garantisci la sicurezza dei dati grazie a funzionalità di sicurezza avanzate

Scalate facilmente il vostro database con SQL Server, gestendo database di grandi dimensioni e transazioni complesse man mano che la vostra azienda cresce

Limiti di Microsoft SQL Server

Piuttosto complesso per i principianti

Versioni complete troppo costose per le piccole imprese

Prezzi di Microsoft SQL Server server

Versione di prova gratis

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft SQL Server

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

7. Kintone

tramite Kintone

Kintone è una piattaforma basata su cloud che consente alle piccole imprese di sviluppare e personalizzare applicazioni senza bisogno di conoscenze approfondite di codice.

Favorisce il lavoro di squadra e la collaborazione consentendo agli utenti di creare, condividere e automatizzare applicazioni aziendali e flussi di lavoro personalizzati.

L'interfaccia intuitiva di Kintone consente anche agli utenti senza competenze tecniche di creare applicazioni. Ciò aumenta la produttività e la collaborazione tra i team nelle piccole imprese.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kintone

Crea app facilmente con l'interfaccia no-code e drag-and-drop di Kintone

Migliora la collaborazione tra i membri del team con strumenti di collaborazione multipla

Gestisci e visualizza i dati in modo efficiente per un processo decisionale basato sui dati

Limiti di Kintone

Opzioni di integrazione limitate con altri sistemi

La personalizzazione avanzata richiede un lungo periodo di apprendimento

Prezzi di Kintone

A partire da 16 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Kintone

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Il 46% dei knowledge worker si affida a una combinazione di chat, note, strumenti di project management e documentazione di team solo per tenere traccia del proprio lavoro. Per loro, il lavoro è frammentato su piattaforme scollegate tra loro, rendendo più difficile mantenere l'organizzazione. In quanto app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutto. Con funzionalità come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat e ClickUp Brain, tutto il tuo lavoro è centralizzato in un unico posto, ricercabile e perfettamente integrato. Dì addio al sovraccarico di strumenti e dai il benvenuto a una produttività senza sforzo. Scopri come. 👇🏼

8. Zoho Creator

tramite Zoho Creator

Zoho Creator è una piattaforma basata su cloud che aiuta le piccole imprese a sviluppare facilmente applicazioni personalizzate. Si distingue per l'interfaccia intuitiva e la flessibilità, rendendola accessibile anche a chi ha conoscenze di programmazione minime.

Zoho Creator offre una funzionalità di sviluppo low-code e consente di creare e personalizzare rapidamente le app.

Questo lo rende una soluzione ideale per le piccole imprese che desiderano snellire i processi e aumentare la produttività senza dover investire ingenti risorse tecniche.

Le migliori funzionalità di Zoho Creator

Crea e personalizza le applicazioni con una piattaforma intuitiva

Automatizza vari processi aziendali per aumentare l'efficienza e ridurre il lavoro richiesto

Integra il software con altri prodotti Zoho e vari servizi di terze parti per semplificare le operazioni

Ottieni informazioni preziose grazie all'analisi dei dati in tempo reale

Limiti di Zoho Creator

Alcuni utenti riscontrano dei limiti nella sua capacità di adattare le funzionalità/funzioni a esigenze aziendali altamente specifiche

La gestione di set di dati molto grandi o di query complesse influisce sulle prestazioni

L'integrazione con sistemi esterni richiede talvolta assistenza tecnica

Prezzi di Zoho Creator

Standard: 12 $ al mese per utente

Professional: 30 $ al mese per utente

Enterprise: 37 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Creator

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

9. MySQL

tramite MySQL

MySQL è un sistema di gestione di database relazionali open source noto per la sua affidabilità, le sue prestazioni e la sua facilità d'uso. Ampiamente utilizzato in progetti di varie dimensioni, MySQL si distingue per la sua versatilità nella gestione dei database relazionali.

Offre un equilibrio tra facilità d'uso e potenti funzionalità di gestione dei database. Ciò lo rende adatto alle piccole imprese alla ricerca di una soluzione affidabile, efficiente e facile da gestire, che non richieda competenze approfondite nell'amministrazione dei database.

Le migliori funzionalità di MySQL

Approfitta della sua natura open source, supportata da un vasto gruppo di supporto

Recupera i dati rapidamente grazie a prestazioni e velocità elevate

Scopri la flessibilità di MySQL, che offre supporto per diversi linguaggi di programmazione per lo sviluppo di applicazioni di vario tipo

Limiti di MySQL

Affronta le sfide poste dalle applicazioni su scala estremamente ampia

Meno adatto a sistemi di transazioni complesse rispetto ad altri sistemi di gestione di database

Prezzi di MySQL

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su MySQL

G2 : 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

📖 Per saperne di più: Perché le piccole imprese adorano ClickUp

10. Caspio

tramite Caspio

Caspio offre una soluzione no-code che consente alle piccole imprese di creare applicazioni di database online. È facile da usare, versatile e adatta per CRM, project management e database personalizzati.

La funzionalità distintiva di Caspio è la sua interfaccia intuitiva e lo sviluppo di applicazioni senza codice, che rende accessibile a tutti il processo di creazione di applicazioni database complesse.

Ciò lo rende accessibile alle aziende prive di competenze tecniche, consentendo loro di creare e personalizzare le applicazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Caspio

Crea applicazioni senza sforzo utilizzando la sua piattaforma no-code

Personalizza le applicazioni in base alle esigenze specifiche

Integra Caspio senza soluzione di continuità con vari software e servizi

Limiti di Caspio

Difficile da navigare e da utilizzare in modo efficace

Prezzi di Caspio

Free

Piani a pagamento a partire da 100 $

Valutazioni e recensioni su Caspio

G2 : 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

📖 Per saperne di più: I migliori software gratis per database

Un passaggio fondamentale per il successo delle piccole imprese

La scelta del software di database giusto è una decisione fondamentale per le piccole imprese. Ogni software offre funzionalità uniche. Alcuni sono scalabili e intuitivi, mentre altri dispongono di solide misure di sicurezza e analisi approfondite.

Scegli una soluzione di database che soddisfi le tue esigenze attuali e sia in linea con la crescita e gli obiettivi futuri della tua azienda. Il software di database giusto, che si tratti di un software di marketing CRM o di un software per la gestione del database clienti, semplificherà le tue operazioni e fornirà informazioni preziose.

ClickUp offre soluzioni personalizzate per una gestione efficiente dei dati, la crescita e una personalizzazione senza pari. Se sei pronto a riunire i tuoi flussi di lavoro relativi ai dati in un'unica piattaforma con connessione, contattaci oggi stesso!