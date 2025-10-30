11 Alat Manajemen Proyek Terbaik yang Terintegrasi dengan Microsoft Teams (2025)

Microsoft Teams adalah pusat kolaborasi utama dalam ekosistem Microsoft 365. Bagi tim yang sudah menggunakan ekosistem Microsoft 365, inilah tempat di mana obrolan dan rapat dilakukan. Meskipun Teams dirancang untuk menghubungkan orang, platform ini tidak ideal untuk mengelola proyek kompleks. Anda juga tidak akan menemukan diagram Gantt, pelacakan sprint, atau aturan otomatisasi yang terintegrasi secara bawaan.

Ketika tugas tersebar di berbagai alat, tim Anda menghabiskan lebih banyak waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan, yang menyebabkan penyebaran pekerjaan, pembunuh produktivitas yang diam-diam. Oleh karena itu, perangkat lunak manajemen proyek yang terintegrasi dengan Microsoft Teams dapat menjadi keuntungan besar bagi tim Anda.

Dalam blog ini, kami membahas pilihan terbaik kami untuk perangkat lunak manajemen proyek yang terintegrasi dengan Microsoft Teams. Siap untuk meningkatkan produktivitas Anda 10 kali lipat?

👀 Tahukah Anda: Microsoft awalnya berencana untuk membeli Slack pada tahun 2016 dengan nilai sekitar $8 miliar. Setelah debat internal (dengan Bill Gates dilaporkan menentang ide tersebut), Microsoft memutuskan untuk membangun platformnya sendiri—Teams.

Berikut ini adalah tabel singkat yang menyoroti perbedaan utama antara opsi perangkat lunak manajemen proyek. Gulir ke bawah untuk penjelasan lebih detail.

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Buat, kelola, dan lacak tugas di dalam Teams, bagikan pratinjau tugas, dan terima pemberitahuan real-time. Manajemen proyek dan komunikasi tim all-in-one yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan. Wrike Work Intelligence®, jenis item kustom Agile, integrasi dengan lebih dari 400 aplikasi. Terbaik untuk mengoptimalkan alur kerja Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna. Microsoft Project Microsoft 365 Copilot, My Day, My Tasks Terbaik untuk perencanaan dan pengelolaan pekerjaan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna. Basecamp Lineup, Mission Control, Hill Charts, dan Doors Terbaik untuk bisnis kecil dalam mengelola proyek Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna. ProjectManager Penjadwalan jalur kritis, 5 tampilan proyek, 6 widget, Terbaik untuk merencanakan proyek dan membangun alur kerja Paket berbayar mulai dari $30/bulan per pengguna Trello Trello Inbox, Butler Automation, dan Power-Ups Terbaik untuk manajemen proyek visual Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6 per bulan per pengguna. Jira Atlassian Intelligence (AI), daftar tugas dinamis, dan integrasi dengan Slack dan Figma Terbaik untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak yang kompleks menggunakan metode Agile. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $8/bulan per pengguna. Kerja sama tim Teamwork Spaces, integrasi dengan Xero dan QuickBooks Terbaik untuk manajemen sumber daya Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10,99 per bulan per pengguna. Todoist Lebih dari 50 templat siap pakai, email ringkasan harian, dan lebih dari 80 integrasi. Terbaik untuk pengelolaan tugas dan produktivitas Gratis; Paket berbayar mulai dari $2/bulan per pengguna Zoho Projects Kalender bawaan, faktur Zoho, diagram Gantt, dan papan Kanban. Terbaik untuk manajemen proyek yang skalabel Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $4,20 per bulan per pengguna. Hive Buzz AI, Hive Mail, dan integrasi dengan QuickBooks Terbaik untuk mempermudah pengelolaan proyek Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $1/bulan per pengguna

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mengapa Menggunakan Alat Manajemen Proyek yang Terintegrasi dengan Teams?

Jika Anda pernah menggunakan Microsoft Planner, To Do di dalam Teams, atau menjelajahi alat seperti Lists, DevOps, atau Power Automate, Anda sudah tahu caranya.

Anda tidak dapat @menyebutkan anggota tim dalam komentar. Mengunggah beberapa lampiran sangat merepotkan. Pembaruan tugas membanjiri kotak masuk Anda dengan notifikasi yang berantakan. Daftar dan DevOps memerlukan pengaturan dan pengetahuan teknis. Semua ini berfungsi untuk daftar dasar.

Namun, seperti yang dikatakan oleh seorang pengguna Reddit:

Saat ini, hal ini menghambat alur kerja tim kami. Kami ingin beralih dari Planner dan To Do hingga fitur-fiturnya diperbaiki.

Saat ini, hal ini menghambat alur kerja tim kami. Kami ingin beralih dari Planner dan To Do hingga fitur-fiturnya diperbaiki.

Lebih penting lagi, informasi dan pembaruan penting tersebar di spreadsheet, Microsoft To-Do, dan email, menyebabkan penyebaran pekerjaan yang menghabiskan $2,5 triliun per tahun bagi organisasi. Hal ini menunjukkan ketidak efisienan yang tidak memadai untuk arus tugas, proyek, dan permintaan lintas fungsi yang terus menerus bagi tenaga kerja modern. Kami pikir sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada hal itu.

Fitur Utama yang Perlu Diperhatikan dalam Alat Manajemen Proyek yang Terintegrasi dengan Teams

Jika Anda mengelola proyek di Microsoft Teams, Anda memerlukan alat yang tidak hanya berada di tab. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih alat manajemen proyek yang terintegrasi dengan Teams:

Pengelolaan tugas di dalam Teams: Alat-alat ini harus memungkinkan Anda untuk membuat, menugaskan, dan memperbarui tugas langsung dari obrolan atau saluran Teams. Poin plus jika tugas dapat diubah langsung dari pesan menjadi item yang dapat ditindaklanjuti dengan tanggal jatuh tempo dan penugas.

Visibilitas proyek yang jelas: Menyediakan Menyediakan papan Kanban , diagram Gantt, peta jalan, dan dasbor untuk melacak kemajuan dan mengelola ketergantungan antar tim.

Dukungan untuk alur kerja Agile, Waterfall, atau hybrid: Menyesuaikan dengan berbagai gaya proyek melalui fitur seperti Menyesuaikan dengan berbagai gaya proyek melalui fitur seperti perencanaan sprint , pelacakan backlog, dan pengelolaan milestone.

Kolaborasi berdasarkan peran dan kontrol akses: Perangkat lunak manajemen proyek harus memungkinkan Anda menentukan siapa yang dapat melihat, mengedit, atau memberikan komentar, sambil menjaga data proyek yang sensitif tetap aman.

Fitur manajemen proyek tingkat lanjut : Meskipun : Meskipun Microsoft Teams mencakup komunikasi dalam manajemen proyek , perangkat lunak manajemen proyek terbaik akan mendukung ketergantungan, perencanaan sprint, pelacakan waktu, dan alokasi sumber daya.

Otomatisasi alur kerja: Cari aplikasi manajemen proyek yang memungkinkan Anda membuat otomatisasi berbasis aturan (misalnya, “ketika status berubah menjadi ‘Dalam Peninjauan’, tugaskan ke QA”) langsung di dalam Teams atau sinkronisasi secara mulus dengan platform manajemen proyek.

🧠 Fakta Menarik: Manajemen proyek pada awal tahun 1900-an dilakukan menggunakan papan klip dan stopwatch. Pelacakan proyek berarti berjalan di lantai pabrik dengan papan klip, stopwatch, dan buku catatan. Pendekatan "manajemen ilmiah" Frederick Taylor melibatkan pemecahan pekerjaan menjadi tugas-tugas dan mengoptimalkan alur kerja secara manual—bentuk awal pelacakan waktu dan analisis tugas.

Berikut adalah alat manajemen proyek Microsoft Teams yang berfungsi sebagai dukungan struktural dan meningkatkan manajemen proyek, bukan sekadar add-on.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek all-in-one yang didukung AI dan komunikasi tim)

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Ia menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan komunikasi dalam satu tempat—semua didukung oleh AI kerja paling terintegrasi di dunia. Dan ia terintegrasi dengan Microsoft Teams.

Mari kita lihat contohnya. Anda adalah manajer proyek yang mengawasi peluncuran yang kompleks. Tim Anda berkoordinasi di Microsoft Teams, tetapi tindakan kritis sering hilang dalam arus obrolan. Di dalam Teams, Anda telah menambahkan integrasi ClickUp Microsoft Teams. Ketika seorang pengembang menulis, “Kami membutuhkan prototipe antarmuka pengguna (UI) pada hari Senin,” Anda mengubahnya menjadi tugas ClickUp.

Alat manajemen proyek ClickUp terintegrasi dengan Microsoft Teams untuk kolaborasi yang lancar.

Kemudian, berikan tugas tersebut kepada desainer, tetapkan batas waktu, dan tautkan di bawah folder proyek yang relevan. Tugas tersebut akan muncul langsung di Teams, lengkap dengan semua detailnya.

Lacak dan kelola permintaan proyek menggunakan ClickUp untuk Manajemen Proyek

ClickUp juga mendukung ruang kerja manajemen proyek Microsoft Teams, memberikan tim Anda tampilan visual status tugas, daftar tugas sprint, tonggak pencapaian yang akan datang, dan beban kerja tim. Anda dapat memantau kemajuan dan mengelola ketergantungan langsung di tempat kerja berlangsung, tanpa perlu beralih alat. Tonton video singkat ini tentang cara mengintegrasikan ClickUp dengan MS Teams:

Saat brainstorming di ClickUp Chat, Anda dan desainer Anda dapat membagikan ide antarmuka pengguna (UI) dan menandai persyaratan, mengubah pesan obrolan apa pun menjadi tugas dengan satu klik, melampirkan pesan Anda ke tugas atau proyek yang relevan, untuk menjaga semua pekerjaan tetap sinkron di aplikasi komunikasi tim.

Gunakan ClickUp Chat untuk tetap mengikuti semua percakapan.

ClickUp Brain adalah asisten bertenaga AI di dalam ClickUp. Jika Anda meminta Brain untuk “Ringkas obrolan desain kami dan buat daftar tindakan sebagai Tugas,” Brain akan menghasilkan daftar tugas dengan pemilik yang ditugaskan dan langkah selanjutnya berdasarkan konteks percakapan, menghemat waktu dan usaha Anda.

Dan jika Anda adalah manajer proyek teknologi yang berkolaborasi dengan insinyur, Anda juga dapat meminta saran kode.

Gunakan ClickUp Brain sebagai asisten AI Anda di dalam ClickUp.

Selama rapat tinjauan sprint, ClickUp Meetings berjalan di latar belakang. Ia secara otomatis mencatat keputusan dan melacak tugas tindak lanjut. Anda bahkan dapat meminta ClickUp untuk menghasilkan ringkasan rapat yang dapat diposting langsung ke Teams. Dan ClickUp’s AI Notetaker dapat bergabung dalam rapat Anda atau menggantikan Anda sebagai asisten pribadi yang praktis jika Anda sibuk. Sebagai alat rapat online bertenaga AI, ia merekam audio, membuat transkrip yang dapat dicari, merangkum poin-poin penting, dan menyoroti tindakan yang perlu dilakukan dalam dokumen ClickUp.

Fitur terbaik ClickUp

Otomatisasi alur kerja yang dapat diulang: Gunakan Gunakan Agen AI ClickUp untuk pembaruan proyek dan pembangkitan tugas—tanpa perlu perintah atau pengaturan.

Pengeditan real-time: Buat draf, edit, dan kolaborasi pada dokumen dengan komentar langsung, halaman bertingkat, dan pengaitan tugas di dalam Buat draf, edit, dan kolaborasi pada dokumen dengan komentar langsung, halaman bertingkat, dan pengaitan tugas di dalam ClickUp Docs

Izin dan privasi tingkat lanjut: Kelola visibilitas dengan kontrol akses berbasis peran yang detail untuk folder, tugas, dan dokumen.

Pengelolaan beban kerja yang disederhanakan: Visualisasikan kapasitas tim dengan lebih dari 15 Visualisasikan kapasitas tim dengan lebih dari 15 tampilan ClickUp , termasuk tampilan Beban Kerja dan Garis Waktu, sehingga Anda dapat menyeimbangkan tugas sebelum kelelahan terjadi.

Rekam dan bagikan konteks: Gunakan Gunakan ClickUp Clips untuk merekam layar dengan audio secara cepat dan bagikan langsung dalam tugas atau obrolan.

Visualisasikan garis waktu dengan diagram Gantt: Rencanakan dan kelola proyek kompleks menggunakan Rencanakan dan kelola proyek kompleks menggunakan tampilan Diagram Gantt ClickUp

Bangun basis pengetahuan yang dapat dicari: Organisasikan SOP internal, panduan langkah demi langkah, dan referensi proyek, lalu hubungkan dengan tugas—dan buat semuanya dapat dicari dengan fitur pencarian universal ClickUp.

Batasan ClickUp

Bagi pengguna baru, hal ini mungkin terasa sedikit membingungkan karena ada begitu banyak fitur dan opsi yang dapat dipilih.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

ClickUp menawarkan berbagai fitur yang mengesankan yang memudahkan untuk menyesuaikan alur kerja, mengelola tugas, dan melacak kemajuan di satu tempat. Saya suka bagaimana saya dapat membuat tampilan yang disesuaikan untuk setiap proyek, mengatur otomatisasi, dan mengintegrasikannya dengan alat lain yang sudah saya gunakan.

ClickUp menawarkan berbagai fitur yang mengesankan yang memudahkan untuk menyesuaikan alur kerja, mengelola tugas, dan melacak kemajuan di satu tempat. Saya suka bagaimana saya dapat membuat tampilan yang disesuaikan untuk setiap proyek, mengatur otomatisasi, dan mengintegrasikannya dengan alat lain yang sudah saya gunakan.

2. Wrike (Terbaik untuk mengoptimalkan alur kerja)

melalui Wrike

Wrike adalah alat manajemen proyek berbasis cloud yang dirancang untuk pengelolaan beban kerja dan sumber daya secara visual. Alat ini menyediakan diagram beban kerja dengan fitur seret dan lepas serta laporan penggunaan sumber daya dinamis yang memberikan visibilitas real-time kepada manajer proyek tentang kapasitas tim.

Sebagai alat manajemen proyek visual, Wrike juga memungkinkan Anda membuat diagram Gantt interaktif dan dasbor yang dapat disesuaikan, sehingga memudahkan perencanaan, pengurutan, dan penyesuaian tugas di proyek-proyek kompleks.

Dengan integrasi Microsoft Teams dari Wrike, Anda dapat mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan proyek langsung ke dalam alur komunikasi harian tim Anda. Fitur ini juga memungkinkan Anda menambahkan kemampuan pengeditan tugas dan pembaruan dua arah untuk meningkatkan efisiensi proyek.

Tambahkan proyek Wrike sebagai tab di saluran Teams mana pun untuk mengelola tugas dalam tampilan daftar atau Gantt, memperbarui status, menugaskan pemilik, dan mengedit batas waktu. Tugas dapat dibuat langsung dari percakapan obrolan, dan pratinjau langsung memudahkan berbagi pembaruan atau merujuk pekerjaan selama rapat.

Fitur terbaik Wrike

Otomatiskan alur kerja dengan saran yang didukung AI, dan gunakan Work Intelligence® untuk rekomendasi dan mengurangi tugas-tugas rutin.

Gunakan formulir permintaan untuk mengumpulkan dan secara otomatis menugaskan tugas proyek yang berulang, berdasarkan aturan dan proses kustom.

Konfigurasikan aturan otomatisasi alur kerja pada berbagai lingkup, baik secara global di seluruh akun maupun di dalam ruang/proyek individu.

Batasan Wrike

Proses pengelolaan tugas dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru maupun yang sudah ada.

Harga Wrike

Gratis: $0/bulan per pengguna

Team : $10 per bulan per pengguna

Bisnis : $25 per bulan per pengguna

Enterprise : Harga khusus

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Wrike

G2: 4.0/5 (4.000+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Berikut ulasan G2:

Kami telah menggunakan Wrike selama lebih dari enam tahun, dan alat ini benar-benar menjadi inti dari proses peninjauan dan persetujuan konten kami. Apa yang awalnya dimulai sebagai solusi manajemen proyek yang cepat akhirnya berkembang menjadi tulang punggung alur kerja yang esensial di seluruh perusahaan kami.

Kami telah menggunakan Wrike selama lebih dari enam tahun, dan alat ini benar-benar menjadi inti dari proses peninjauan dan persetujuan konten kami. Apa yang awalnya dimulai sebagai solusi manajemen proyek yang cepat akhirnya berkembang menjadi tulang punggung alur kerja yang esensial di seluruh perusahaan kami.

3. Microsoft Project (Terbaik untuk perencanaan dan pengelolaan pekerjaan)

melalui Microsoft Project

Microsoft Planner adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dirancang untuk tim yang sudah terintegrasi dalam ekosistem Microsoft 365. Antarmuka berbasis kartu memungkinkan pengguna untuk mengatur tugas dan mengelola tenggat waktu secara visual.

Dengan papan seret-dan-lepas dan kotak visual, Planner menawarkan tata letak yang familiar bagi tim yang ingin mengelola pekerjaan sehari-hari tanpa kerumitan perangkat lunak manajemen proyek tradisional. Platform low-code/no-code ini memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi, mengotomatisasi, dan memperluas Planner agar sesuai dengan alur kerja Anda.

Sebagai aplikasi Microsoft Teams, Planner terintegrasi langsung ke dalam saluran Teams, memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengelola papan tugas tanpa meninggalkan ruang kerja mereka. Anda dapat menempelkan tab Planner ke saluran Teams tertentu, membuat tugas dari pesan, dan menugaskan pemilik dengan tanggal jatuh tempo.

Meskipun tidak memiliki fitur canggih seperti pelacakan ketergantungan atau otomatisasi manajemen proyek, Planner berfungsi dengan baik untuk perencanaan dasar saat digabungkan dengan Microsoft To Do dan Outlook.

Fitur terbaik Microsoft Project

Otomatiskan pembaruan proyek dengan email laporan status yang dihasilkan oleh AI, yang merangkum kemajuan, tonggak pencapaian, dan tugas-tugas yang akan datang.

Sederhanakan pengelolaan tugas melalui aplikasi Microsoft Planner baru di Teams, yang menggabungkan To Do dan Planner untuk pekerjaan individu dan kolaboratif.

Bekerja sama dengan berbagi file, mengobrol, dan mengadakan pertemuan langsung di dalam Microsoft Teams dan Planner.

Batasan Microsoft Project

Tidak termasuk fungsi obrolan bawaan seperti yang ada pada aplikasi obrolan tim kolaboratif.

Harga Microsoft Project

Microsoft Planner: $0

Planner Plan 1: $10 per pengguna/bulan

Planner dan Project Plan 3: $30 per pengguna/bulan

Planner dan Project Plan 5: $55 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Microsoft Project

G2: 4.0/5 (1.600+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Project?

Berikut ulasan G2:

Salah satu fitur unggulan Microsoft PPM adalah antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna. Menavigasi melalui perangkat lunak dan mengakses berbagai fungsi sangat mudah, bahkan bagi pengguna dengan pengetahuan teknis terbatas.

Salah satu fitur unggulan Microsoft PPM adalah antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna. Menavigasi melalui perangkat lunak dan mengakses berbagai fungsi sangat mudah, bahkan bagi pengguna dengan pengetahuan teknis terbatas.

4. Basecamp (Terbaik untuk bisnis kecil dalam mengelola proyek)

melalui Basecamp

Basecamp adalah alat manajemen proyek sederhana yang dibangun di sekitar daftar tugas, papan pesan, jadwal, dan dokumen bersama. Alat ini cocok untuk tim kecil yang ingin membagikan tugas dan mengonsolidasikan diskusi proyek.

Meskipun Basecamp tidak menawarkan integrasi asli dengan Microsoft Teams, Anda dapat menghubungkannya melalui aplikasi pihak ketiga seperti Zapier, Make, atau Integrately. Integrasi ini memungkinkan Anda memicu pembaruan di Microsoft Teams berdasarkan aktivitas di Basecamp.

Misalnya, saat mengirim pesan di saluran Teams saat tugas baru dibuat, komentar ditambahkan, atau tonggak proyek tercapai. Meskipun tidak terintegrasi secara mendalam seperti alat lain, alur kerja ini membantu membawa pelacakan tugas Basecamp ke lingkungan Teams dengan usaha minimal.

Fitur terbaik Basecamp

Atur akses klien dalam templat proyek untuk mengontrol apa yang dapat dilihat klien dan apa yang tetap privat sejak awal.

Hubungkan alat eksternal seperti Google Docs atau Notion menggunakan fitur Doors untuk mengintegrasikan alur kerja Anda.

Lacak daftar tugas Anda dengan Hill Charts dan gunakan Hilltop View untuk melihat semua grafik proyek di semua akun dalam satu layar.

Batasan Basecamp

Kurang fitur lanjutan seperti diagram Gantt, ketergantungan, dan perencanaan sprint

Harga Basecamp

Gratis : $0

Plus : $15 per pengguna/bulan

Pro Unlimited: $299/bulan (tarif tetap)

Ulasan dan penilaian Basecamp

G2: 4.0/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: 4.3/5 (14.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Basecamp?

Berikut ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari Basecamp adalah betapa mudahnya digunakan. Sejak awal, Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu membuang waktu untuk mengatur ribuan pengaturan. Semuanya terorganisir dengan jelas—tugas, pesan, kalender, semuanya dalam satu tempat.

Yang paling saya sukai dari Basecamp adalah betapa mudahnya digunakan. Sejak awal, Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu membuang waktu untuk mengatur ribuan pengaturan. Semuanya terorganisir dengan jelas—tugas, pesan, kalender, semuanya dalam satu tempat.

📮 ClickUp Insight: 70% manajer menggunakan ringkasan proyek terperinci untuk menetapkan ekspektasi, 11% mengandalkan pertemuan awal tim, dan 6% menyesuaikan pertemuan awal proyek berdasarkan tugas dan kompleksitas. Artinya, sebagian besar pertemuan awal cenderung berfokus pada dokumentasi, bukan pada konteks. Rencana mungkin jelas, tetapi apakah jelas bagi semua orang, sesuai dengan cara mereka membutuhkannya? Fitur AI ClickUp Brain membantu Anda menyesuaikan komunikasi sejak awal. Gunakan fitur ini untuk merangkum dokumen kickoff menjadi ringkasan tugas yang disesuaikan dengan peran, menghasilkan rencana aksi berdasarkan fungsi, dan mengidentifikasi siapa yang membutuhkan detail lebih banyak versus siapa yang membutuhkan detail lebih sedikit. 💫 Hasil Nyata: Hawke Media mengurangi keterlambatan proyek sebesar 70% dengan fitur pelacakan proyek canggih dan otomatisasi ClickUp.

5. ProjectManager (Terbaik untuk merencanakan proyek dan membangun alur kerja)

melalui ProjectManager

Ketika komunikasi di Teams berjalan lancar tetapi pembaruan proyek terhambat, ProjectManager mengisi celah tersebut. ProjectManager adalah alat manajemen proyek berbasis cloud dengan diagram Gantt, papan Kanban, daftar tugas, dasbor, dan diagram beban kerja.

Dengan integrasi manajemen proyek Teams, Anda dapat membuat, mencari, dan memperbarui tugas menggunakan perintah slash yang sederhana. Perubahan yang dilakukan di Teams akan disinkronkan secara instan dengan alat manajemen proyek, memastikan kedua platform tetap sinkron.

Baik saat memperbarui status tugas dari pesan di saluran atau merujuk ID tugas dalam obrolan, ProjectManager mengintegrasikan alur kerja Anda ke dalam kolaborasi sehari-hari. Alat ini menawarkan otomatisasi alur kerja tanpa kode di semua tampilan proyek untuk mengurangi ketergantungan tim proyek Anda pada tim IT.

Fitur terbaik ProjectManager

Alokasikan dan seimbangkan kapasitas tim dengan diagram beban kerja, peta jalan portofolio, dan pelacakan sumber daya/waktu yang terintegrasi.

Pantau status proyek Anda dengan Project Dashboard, yang mencakup enam widget, yaitu: kesehatan proyek, tugas, kemajuan, waktu, biaya, dan beban kerja.

Impor rencana proyek dari Microsoft Excel, CSV, atau MS Project dengan pemetaan bidang dan deteksi header otomatis.

Batasan ProjectManager

Integrasi terbatas, terutama pada aplikasi; situs web juga lambat dibandingkan dengan aplikasi lain.

Harga ProjectManager

Team : $17 per pengguna/bulan

Bisnis : $30 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian ProjectManager

G2: 4. 4/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProjectManager?

Berikut ulasan G2:

Antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lingkungan tim yang baik untuk menjalankan aktivitas manajemen proyek yang biasa. Dilengkapi dengan dashboard dan laporan yang mudah digunakan, sehingga sangat powerful untuk mengelola proyek.

Antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lingkungan tim yang baik untuk menjalankan aktivitas manajemen proyek yang biasa. Dilengkapi dengan dashboard dan laporan yang mudah digunakan, sehingga sangat powerful untuk mengelola proyek.

6. Trello (Terbaik untuk manajemen proyek visual)

melalui Trello

Trello adalah alat manajemen proyek berbasis kartu yang membantu manajer proyek Anda mengorganisir pekerjaan secara visual. Bayangkan sebagai papan digital tempat Anda dapat menyeret dan meletakkan daftar. Di atas daftar-daftar ini, Anda dapat menugaskan pemilik dan bahkan melacak kemajuan.

Di Trello, Anda dapat mengubah email menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Yang perlu Anda lakukan hanyalah meneruskan email tersebut ke kotak masuk Trello Anda, dan Atlassian Intelligence (AI) akan mengubahnya menjadi daftar tugas yang terorganisir, lengkap dengan tautan yang relevan.

Di dalam Microsoft Teams, Trello memungkinkan Anda mengubah pesan langsung menjadi tindakan tertentu, misalnya selama rapat tim. Anda dapat menempelkan papan ke saluran mana pun untuk akses cepat, membuat kartu baru dari pesan obrolan, dan menerima pemberitahuan saat rekan tim berkomentar, memperbarui tugas, atau menyelesaikan daftar periksa.

Fitur terbaik Trello

Integrasikan dengan alat seperti UBit Trello Tool, BetterBugs, Pegasus, dan Costello untuk memperluas alur kerja Anda di dalam Trello.

Perkuat papan Anda dengan Power-Ups yang menambahkan fitur seperti kalender, tugas berulang, bidang kustom, dan pelaporan.

Lihat detail proyek dalam berbagai tampilan, seperti Board, Table, Calendar, Timeline, Map, dan Dashboard, untuk mendapatkan kejelasan yang Anda butuhkan.

Batasan Trello

Trello tidak menyediakan ketergantungan tugas bawaan, sehingga Anda memerlukan Power-Ups seperti Planyway atau Elegantt untuk mensimulasikan urutan tugas.

Harga Trello

Gratis: $0

Standar: $6 per pengguna/bulan

Premium: $12,50 per pengguna/bulan

Enterprise: $17,50 per pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Trello

G2: 4. 4/5 (13.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Berikut ulasan G2:

Yang saya sukai dari Trello adalah betapa mudahnya digunakan dan betapa visualnya semuanya. Saya adalah tipe orang yang suka melihat semuanya terorganisir dengan jelas, dan Trello melakukannya dengan sempurna. Papan dan kartu memungkinkan saya mengorganisir tugas-tugas saya persis seperti yang saya inginkan, dan sangat mudah untuk menugaskan hal-hal dan melacak kemajuan.

Yang saya sukai dari Trello adalah betapa mudahnya digunakan dan betapa visualnya semuanya. Saya adalah tipe orang yang suka melihat semuanya terorganisir dengan jelas, dan Trello melakukannya dengan sempurna. Papan dan kartu memungkinkan saya mengorganisir tugas-tugas saya persis seperti yang saya inginkan, dan sangat mudah untuk menugaskan hal-hal dan melacak kemajuan.

👀 Tahukah Anda: Sebuah tim inti beranggotakan 8 orang awalnya mengembangkan Microsoft Teams secara rahasia, setelah Microsoft memutuskan untuk tidak mengakuisisi Slack, guna menciptakan pesaing mereka sendiri. Dipimpin oleh Jigar Thakkar dan Brian MacDonald, tim kecil ini ditugaskan dengan tujuan ambisius untuk menciptakan platform kolaborasi berbasis obrolan guna meningkatkan suite produktivitas Microsoft dan bersaing dengan popularitas Slack yang semakin meningkat di tempat kerja.

7. Jira (Terbaik untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak yang kompleks menggunakan metode Agile)

Jira adalah alat manajemen proyek yang dirancang untuk tim perangkat lunak dan teknik untuk mengelola pekerjaan menggunakan alur kerja Agile. Saat percakapan tentang bug, fitur, atau insiden terjadi di Microsoft Teams, Jira memudahkan untuk menangkap dan menindaklanjuti informasi tersebut secara instan.

Dengan menggunakan aplikasi Jira Cloud, Anda dapat mengubah pesan Teams apa pun menjadi masalah Jira. Penulis AI bawaan memungkinkan Anda mengisi otomatis ringkasan dan deskripsi berdasarkan konteks pesan. Kartu masalah muncul langsung di obrolan, menampilkan status, penugas, dan prioritas.

Dari sana, Anda dapat mencari, memantau, memperbarui, atau memberikan komentar pada masalah tanpa pernah meninggalkan Teams. Perintah seperti /jira find, @Jira Cloud, atau /create membantu pengguna menarik tiket ke dalam percakapan atau menerima pemberitahuan saat mereka disebutkan atau ditugaskan.

Otomatisasi di Jira juga dapat mengirimkan aktivitas penting, seperti transisi masalah atau laporan bug baru, langsung ke saluran Teams.

Fitur terbaik Jira

Buat item pekerjaan langsung dari percakapan Teams menggunakan agen AI untuk manajemen proyek

Perbarui masalah Jira (tugaskan, beri komentar, ubah status, atau prioritas) langsung dari antarmuka Teams.

Gunakan daftar tugas dinamis untuk memprioritaskan tugas dan merencanakan sprint guna menyeimbangkan beban kerja tim.

Batasan Jira

Integrasi Teams bergantung pada aturan otomatisasi Jira (misalnya webhooks) yang tunduk pada batasan eksekusi.

Harga Jira

Gratis : Gratis selamanya untuk 10 pengguna

Standard : $8 per pengguna/bulan

Premium : $14 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jira

G2: 4. 3/5 (6.000+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (15.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jira?

Berikut ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari Jira adalah semua hal terpusat di satu tempat, dan memudahkan pengelolaan proyek kompleks. Kemampuannya untuk menyesuaikan alur kerja, membuat tiket deskriptif, dan melacak kemajuan secara visual benar-benar membantu dalam organisasi.

Yang paling saya sukai dari Jira adalah semua hal terpusat di satu tempat, dan memudahkan pengelolaan proyek kompleks. Kemampuannya untuk menyesuaikan alur kerja, membuat tiket deskriptif, dan melacak kemajuan secara visual benar-benar membantu dalam organisasi.

8. Teamwork (Terbaik untuk manajemen sumber daya)

melalui Teamwork

Teamwork adalah platform manajemen proyek dan sumber daya yang dirancang untuk bisnis yang berorientasi pada klien. Platform ini mengatasi ketidakcocokan antara percakapan dan tindakan bagi tim yang berorientasi pada klien yang bekerja di dalam Microsoft Teams.

Dengan terintegrasi dengan Teams, pengguna tidak perlu beralih aplikasi—mereka tetap berada di Teams sambil mengubah obrolan menjadi pekerjaan terstruktur. Hal ini mengurangi upaya dan menciptakan transparansi seputar hasil kerja.

Tab Teamwork yang di-pin di dalam saluran Teams membuat papan proyek (seperti Kanban atau Gantt) terlihat oleh semua orang. Anda bahkan dapat menambahkan pembaruan tugas dan sinkronisasi tenggat waktu langsung di dalam Teams.

Fitur terbaik untuk kerja tim

Perbarui tugas langsung dari Teamwork Spaces dan hubungkan proyek ke Spaces untuk mengonsolidasikan SOP dan brief klien.

Buat tugas Teamwork dari pesan Teams dengan memilih pesan dan mengubahnya langsung menjadi tugas, lengkap dengan pemilihan proyek, tanggal jatuh tempo, penugas, dan tag melalui shortcode.

Berikan komentar dan balasan pada tugas, lihat pembaruan, dan berkolaborasi dalam konteks tanpa perlu kembali ke aplikasi Teamwork.

Batasan kerja tim

Meskipun tugas dan komentar sinkronisasi antara Teamwork dan Teams, templat, pengaturan otomatisasi, atau alur kerja administratif masih harus ditangani di portal Teamwork.

Harga Teamwork

Gratis : $0

Deliver : $13,99 per pengguna/bulan

Grow : $25,99 per pengguna/bulan

Scale: Harga kustom

Ulasan dan penilaian kerja tim

G2: 4. 4/5 (1.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Teamwork?

Berikut ulasan G2:

Kerja sama tim memudahkan kita untuk membagi beban kerja di antara rekan kerja dengan visibilitas penuh terhadap kemajuan yang telah dicapai. Tugas-tugas ditugaskan, dilacak, dan diarsipkan dengan kemudahan penuh, artinya seluruh tim kami memiliki kesadaran terus-menerus terhadap gambaran besar.

Kerja sama tim memudahkan kita untuk membagi beban kerja di antara rekan kerja dengan visibilitas penuh terhadap kemajuan yang telah dicapai. Tugas-tugas ditugaskan, dilacak, dan diarsipkan dengan kemudahan penuh, artinya seluruh tim kami memiliki kesadaran terus-menerus terhadap gambaran besar.

👀 Tahukah Anda: Pada tahun 2019, Microsoft mengumumkan bahwa Skype for Business akan dihentikan dan digantikan oleh Teams. Transisi ini selesai pada tahun 2021, menjadikan Teams sebagai alat komunikasi andalan Microsoft.

9. Todoist (Terbaik untuk pengelolaan tugas)

melalui Todoist

Aplikasi manajemen tugas, Todoist, membantu pengguna mencatat ide, mengorganisir proyek, dan memprioritaskan tindakan di berbagai bidang pribadi dan profesional menggunakan masukan bahasa alami.

Pengguna dapat dengan cepat mengubah pesan Teams menjadi tugas Todoist tanpa meninggalkan obrolan—cukup klik menu "Aksi Lainnya" pada pesan dan pilih "Tambahkan tugas ke Todoist."

Selain integrasi bawaan, Todoist juga kompatibel dengan alat otomatisasi tanpa kode seperti Zapier untuk mengotomatisasi alur kerja antara Microsoft Teams dan Todoist. Misalnya, Anda dapat secara otomatis membuat tugas Todoist saat pesan baru diposting di saluran tertentu di Teams, atau mengirim pemberitahuan Teams saat tugas selesai. Integrasi ini mengurangi pekerjaan manual dan menjaga semua orang tetap sinkron.

Fitur terbaik Todoist

Gunakan tampilan yang difilter untuk membuat tampilan apa pun yang Anda inginkan, misalnya, semua tugas yang diberi label @waiting di proyek "Work" Anda.

Bagikan tugas dan detail Todoist dengan rekan tim Anda langsung dari dalam Microsoft Teams.

Tetapkan batas waktu dan prioritas untuk proyek Anda.

Batasan Todoist

Tema dan ikon terbatas pada versi gratis.

Harga Todoist

Pemula : $0

Pro : $2,50 per pengguna/bulan

Bisnis: $8+ pajak lokal per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Todoist?

Berikut ulasan G2:

Saya menggunakan Todoist sejak 2016. Hingga saat ini, saya telah menyelesaikan 57.500 tugas. Dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat banyak perkembangan dalam program ini. Saya pikir ini adalah program yang mudah digunakan dengan banyak alat dan opsi yang berguna. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa alat seperti Todoist.

Saya menggunakan Todoist sejak 2016. Hingga saat ini, saya telah menyelesaikan 57.500 tugas. Dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat banyak perkembangan dalam program ini. Saya pikir ini adalah program yang mudah digunakan dengan banyak alat dan opsi yang berguna. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa alat seperti Todoist.

10. Zoho Projects (Terbaik untuk manajemen proyek yang skalabel)

melalui Zoho Projects

Laporan Grammarly memperkirakan bahwa bisnis di Amerika Serikat mengalami kerugian sebesar $1,2 triliun per tahun akibat kegagalan komunikasi. Salah satu penyebabnya? Manajemen proyek yang dilakukan di luar alat komunikasi utama tim Anda.

Zoho Projects terintegrasi secara mendalam dengan Microsoft Teams untuk mengisi celah tersebut—mengubah percakapan menjadi kolaborasi terstruktur. Alat ini membawa daftar tugas, diagram Gantt, tonggak pencapaian, dan pelacakan masalah langsung ke antarmuka Teams.

Anda dapat menandai tampilan proyek secara keseluruhan sebagai tab di dalam saluran, membuat tugas dari pesan obrolan, dan menggunakan bot Zoho Projects untuk menugaskan pekerjaan, menetapkan tenggat waktu, dan menandai penyelesaian tugas.

Ketika rekan tim menandai hambatan dalam obrolan, Anda tidak perlu menyalinnya ke alat lain. Ubah pesan tersebut menjadi tugas, berikan tugas tersebut di tempat, dan lihat perubahannya secara langsung di dasbor proyek Anda di Microsoft Teams.

Fitur terbaik Zoho Projects

Otomatiskan alur kerja proyek menggunakan Blueprint Editor dengan mendefinisikan status tugas dan memicu tindakan seperti pembaruan bidang atau pemberitahuan email.

Mendukung manajemen portofolio proyek melalui diagram Gantt lintas proyek, dasbor portofolio, dan integrasi dengan Zoho Analytics untuk pelaporan yang lebih mendalam.

Aktifkan otomatisasi cerdas dengan fungsi kustom, misalnya, secara otomatis mengalihkan masalah, memberitahu pemangku kepentingan melalui SMS atau email, memanggil webhook, atau menjalankan logika kompleks.

Batasan Zoho Projects

Hanya pengguna yang menjadi bagian dari portal Zoho Projects yang dapat mengakses tab proyek di saluran Teams.

Harga Zoho Projects

Rencana gratis

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Projects?

Berikut ulasan G2:

Zoho Projects ternyata sangat mudah digunakan untuk sebuah alat manajemen proyek yang lengkap. Kami dapat memulai dengan cepat tanpa proses onboarding yang rumit.

Zoho Projects ternyata sangat mudah digunakan untuk sebuah alat manajemen proyek yang lengkap. Kami dapat memulai dengan cepat tanpa proses onboarding yang rumit.

🧠 Tahukah Anda? Henry L. Gantt, seorang insinyur mekanik dan konsultan manajemen Amerika, menciptakan diagram Gantt pada tahun 1910-an untuk memberikan representasi visual aktivitas proyek terhadap waktu.

11. Hive (Terbaik untuk menyederhanakan manajemen proyek)

melalui Hive

Saat mengelola proyek, hal terakhir yang Anda butuhkan adalah tab lain yang harus diperiksa. Hive membantu tim merencanakan dan melaksanakan pekerjaan dengan alat bawaan untuk pelacakan waktu dan manajemen beban kerja. Dasbornya menampilkan aktivitas ruang kerja secara real-time, dan Anda dapat menyesuaikan filter dan widget untuk fokus pada hal yang penting.

Integrasi Hive memungkinkan Anda mengakses semua fungsi aplikasi Hive langsung di dalam MS Teams. Anda juga dapat mengakses ruang kerja proyek langsung di dalam saluran tempat tim Anda berkolaborasi.

Cukup pin proyek sebagai tab untuk memberikan akses real-time kepada semua orang terhadap tugas, jadwal, dan pembaruan.

Fitur terbaik Hive

Visualisasikan proyek Anda menggunakan delapan tampilan proyek yang berbeda.

Lakukan komunikasi bisnis yang spesifik untuk tim dan proyek menggunakan fitur pesan bawaan Hive.

Sentralisasikan umpan balik menggunakan formulir permintaan yang dapat disesuaikan dan alur persetujuan, tidak perlu lagi mengikuti rantai email.

Batasan Hive

Anda tidak dapat melampirkan file atau media langsung ke kartu tugas—hanya teks.

Harga Hive

Gratis

Starter : $1,50 per pengguna/bulan

Teams : $5 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Hive

G2: 4. 6/5 (600+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hive?

Berikut ulasan G2:

Hive benar-benar membantu tim kami tetap terorganisir dalam berbagai proyek. Kami adalah tim besar dengan sekitar 21 orang yang bekerja di kampus-kampus yang berbeda. Hive menjaga kami tetap terhubung dan tepat waktu seolah-olah kami semua berada di kantor yang sama.

Hive benar-benar membantu tim kami tetap terorganisir dalam berbagai proyek. Kami adalah tim besar dengan sekitar 21 orang yang bekerja di kampus-kampus yang berbeda. Hive menjaga kami tetap terhubung dan tepat waktu seolah-olah kami semua berada di kantor yang sama.

