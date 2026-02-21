Les 13 meilleurs logiciels de gestion de projet avec portails clients en 2026

La gestion des projets clients vous oblige à changer constamment de contexte.

Un outil pour le suivi des tâches. Un autre pour le partage de fichiers. Des échéanciers dans un tableur. Des mises à jour par e-mail. Chaque projet est fragmenté, et la communication avec les clients devient une tâche à part entière. Vous gérez à la fois le travail et les attentes, sans disposer d'une source unique d'informations fiables.

Découvrez : les outils de gestion de projet avec portails clients.

Les commentaires apparaissent directement à côté du travail. L'avancement du projet est visible en temps réel. Vos équipes internes et vos parties prenantes externes restent sur la même longueur d'onde sans avoir besoin de relances manuelles.

Nous vous présentons ci-dessous les meilleurs portails clients parmi les outils de gestion de projet, ainsi que leurs principales fonctionnalités, leurs limites et leurs tarifs, afin de vous aider à prendre une décision éclairée.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de projet doté d'un portail client ?

Le choix du portail client approprié dépend du degré d'implication des autres parties prenantes dans vos projets, du niveau d'information que vous souhaitez leur fournir tout au long du processus, ainsi que des stratégies de gestion de la clientèle qui correspondent à votre modèle de prestation.

Voici les principaux critères à prendre en compte lorsque vous recherchez un logiciel de portail client avec gestion de projet :

Contrôles d'accès granulaires : recherchez des permissions basées sur les rôles au sein d'un portail client sécurisé qui protègent les données sensibles tout en permettant aux clients d'accéder aux tâches, aux échéanciers de projet, aux fichiers et aux mises à jour du projet

Une visibilité claire sur les projets pour les clients : les personnes extérieures à vos équipes internes doivent pouvoir comprendre d'un seul coup d'œil l'avancement des projets grâce à des vues partagées qui simplifient le suivi des tâches, le suivi des jalons et les personnes extérieures à vos équipes internes doivent pouvoir comprendre d'un seul coup d'œil l'avancement des projets grâce à des vues partagées qui simplifient le suivi des tâches, le suivi des jalons et la gestion des attentes des clients

Collaboration en temps réel avec les clients : les clients doivent pouvoir ajouter des commentaires, examiner des fichiers et répondre aux questions directement au sein des projets clients, ce qui favorise une véritable collaboration et permet à tout le monde d'être sur la même page

IA contextuelle : les fonctionnalités d'IA doivent s'intégrer à vos flux de travail existants, en vous aidant à résumer les mises à jour, à mettre en évidence les risques et à générer des rapports prêts à être présentés aux clients à partir des données réelles issues de plusieurs projets

Flux de travail automatisés : l'outil doit automatiser les étapes répétitives telles que les mises à jour de statut, l'attribution des tâches, les rappels et les validations pour l'outil doit automatiser les étapes répétitives telles que les mises à jour de statut, l'attribution des tâches, les rappels et les validations pour la gestion des clients

Tableaux de bord basés sur l'IA : les tableaux de bord doivent extraire des données en temps réel issues du suivi des tâches, des échéanciers de projet et des charges de travail afin d'offrir aux équipes internes et aux clients une visibilité alignée et en temps réel sur l'état d'avancement du projet

Partage centralisé des ressources et des commentaires : le partage fluide de fichiers, les commentaires et les validations doivent s'intégrer aux tâches, en définissant le partage fluide de fichiers, les commentaires et les validations doivent s'intégrer aux tâches, en définissant comment stocker les informations client , en organisant les commentaires et en évitant toute confusion entre les versions dans les autres outils de gestion de projet

Suivi fiable du temps et des livrables : que vous facturiez à l'heure ou par jalons, les rapports doivent être directement liés aux tâches et aux différents projets clients, afin de garantir une facturation transparente, des fonctionnalités de gestion de projet précises et de meilleures relations avec les clients

Aperçu des logiciels de gestion de projet avec portails clients

Vous manquez de temps ? Voici un aperçu rapide des meilleurs logiciels de gestion de projet dotés de fonctionnalités de portails clients sécurisés :

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Tâches basées sur l'IA, IA contextuelle, chat, tableaux de bord, Super Agents, automatisations Gestion d'équipe tout-en-un optimisée par l'IA avec des flux de travail personnalisables Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises monday.com Tableaux personnalisés, automatisations sans code, tableaux de bord, vues multiples, formulaires Créez des flux de travail personnalisés pour vos équipes avec un accès client autorisé Gratuit (2 places) ; forfaits payants à partir de 14 $/mois par utilisateur Asana Vues multiples des projets, attribution des tâches, multi-homing, Work Graph, plus de 200 intégrations Coordination multi-équipes avec des flux de travail internes et clients parallèles Gratuit ; forfaits payants à partir de 10,99 $/mois par utilisateur Teamwork.com Étiquette au niveau du client, flux d'activité au niveau des fichiers, formulaires personnalisés, automatisations Agences gérant de nombreux projets pour plusieurs clients sous contrat de services Gratuit ; forfaits payants à partir de 13,99 $/mois par utilisateur Wrike Portails clients intégrés, diagrammes de Gantt et tableaux de bord en temps réel, rôles détaillés, agents IA Prestation de services aux clients d'entreprise à grande échelle Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur OneDesk Continuité entre les tickets et les tâches, étapes visibles par le client, messagerie intégrée, portails personnalisés Travail client nécessitant une assistance importante ou basé sur des tickets Forfaits payants à partir de 26,99 $/mois par utilisateur Celoxis Tableaux de bord budget/réel, suivi de la rentabilité, saisie des données basée sur les indicateurs clés de performance (KPI), diagrammes de capacité Projets de clients à enjeux élevés et soumis à des contraintes budgétaires Forfaits payants à partir de 10 $ par mois et par utilisateur Notion Tâches et projets liés, hubs clients, automatisations légères, recherche par IA Créer un centre de commande unique dédié aux clients Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur Trello Tableaux Kanban visuels, Power-Ups, partage au niveau du tableau, intégrations Une visibilité simple et fluide pour vos clients Gratuit ; forfaits payants à partir de 5 $/mois par utilisateur Bonsai Portails clients, listes de tâches, contrats, factures, image de marque Freelances et petites équipes de services Forfaits payants à partir de 15 $/mois par utilisateur Dock Portails en marque blanche, intégrations, analyses d'engagement, tâches guidées Portails d'intégration et portails clients personnalisés Gratuit ; forfaits payants à partir de 350 $/mois par utilisateur FuseBase Salles de négociation, publication de documents, agents IA, suivi des activités Projets impliquant un volume important de documents, de type « deal room » Forfaits payants à partir de 39 $/mois par utilisateur Smartsheet Feuilles de calcul, tableaux de bord clients, permissions contrôlées, résumés générés par l'IA Rapports clients au format tableur Forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleurs logiciels de gestion de projet avec portails clients

Passons maintenant aux outils qui facilitent la gestion de projet en relation avec les clients, en particulier lorsque vous gérez plusieurs projets et clients simultanément.

1. ClickUp (Meilleur environnement de travail personnalisable pour la collaboration avec les clients et la gestion de projet)

La plupart des portails clients permettent de suivre la progression des travaux, mais ne participent pas au travail lui-même.

ClickUp, le premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, considère l'accès client comme une extension intégrée de votre système de livraison, et non comme une fenêtre d'affichage distincte.

Plutôt que d'exporter des tableaux de bord ou de copier-coller des mises à jour, ClickUp permet aux clients de s'impliquer directement dans le travail, là où il se déroule, grâce à des permissions qui contrôlent ce qu'ils voient et font, sans exposer la complexité interne.

Voici comment ClickUp facilite les flux de travail avec les clients d'une manière qui semble naturelle tant pour les équipes internes que pour les parties prenantes externes.

Créez des portails clients structurés et avec permission sans exposer la complexité interne

Utilisez la vue Liste dans ClickUp pour créer un portail client fluide et intuitif

ClickUp vous permet d'inviter des clients en tant qu'invités avec des autorisations détaillées basées sur les rôles. Vous pouvez contrôler la visibilité jusqu'au niveau de l'espace, du dossier, de la liste ou même de chaque tâche. Les notes internes, les données financières et la planification parallèle restent privées, tandis que les livrables, les jalons et les validations restent visibles.

Les équipes créent souvent des espaces ou des dossiers dédiés aux clients qui comprennent :

Affichage en temps réel des tâches filtrées pour la visibilité des clients

Échéancier ou vue Gantt pour le suivi des jalons

Documents intégrés pour les briefs, l'intégration ou les résumés de statut d'avancement

Champs de validation et flux de travail de commentaires structurés

Au lieu de renvoyer vos clients vers des tableaux de bord statiques ou des fichiers PDF exportés, offrez-leur un accès contrôlé à la source d'informations fiable.

Utilisez des tableaux de bord en temps réel pour assurer la visibilité des clients et le bon déroulement des projets

Les tableaux de bord ClickUp offrent une vue d'ensemble visuelle et en temps réel des projets clients à tous les niveaux. Cela inclut les livrables individuels, les portfolios multiprojets ou les performances à l'échelle du compte.

Comme les tableaux de bord reflètent les données d'exécution en temps réel, il n'est plus nécessaire de recréer manuellement des rapports d'état chaque semaine. Les clients voient la progression au fur et à mesure, et les équipes internes passent moins de temps à traduire le travail en présentations.

Grâce aux cartes IA intégrées aux tableaux de bord, vous pouvez également générer des résumés narratifs qui expliquent les tendances, les risques et les obstacles dans un langage simple, en s'appuyant sur des données réelles issues des projets.

Les tableaux de bord ClickUp avec cartes IA facilitent la compilation des mises à jour pour les clients

Facilitez la livraison aux clients grâce à l'IA contextuelle

L'IA contextuelle intégrée à ClickUp est conçue pour s'adapter aux flux de travail de vos clients.

ClickUp Brain comprend la structure complète de votre espace de travail, y compris les tâches, les documents, les commentaires, les échéanciers, les livrables, les propriétaires, les dépendances, etc. Chaque résumé, mise à jour ou recommandation s'appuie sur le travail avec le client.

Au lieu de rassembler manuellement les mises à jour issues des tâches, des e-mails et des tableaux de bord, posez à l'IA des questions concrètes et axées sur les résultats, et obtenez des réponses instantanées. Par exemple :

« Générez une mise à jour hebdomadaire pour ce compte. »

« Résumez les risques en cours pour le client A. »

« Qu'est-ce qui empêche le jalon du lancement prévu au troisième trimestre ? »

ClickUp Brain extraira ensuite des données de l'ensemble de l'environnement de travail pour générer des résumés prêts à être présentés aux clients, identifier les risques à un stade précoce et mettre en évidence les priorités en fonction de la progression réelle du projet.

De plus, la fonctionnalité Enterprise Search de ClickUp est conçue pour les équipes qui utilisent quotidiennement de nombreux outils. Plus besoin de passer d'une application à l'autre pour trouver des fichiers, des messages ou des mises à jour. Effectuez toutes vos recherches à partir d'une seule barre de recherche au sein de ClickUp.

Saisissez un mot-clé, et ClickUp Enterprise Search extrait les résultats les plus pertinents des tâches ClickUp, sous-tâches, commentaires, documents, pièces jointes et applications connectées de ClickUp, telles que Google Drive, GitHub, Jira, etc.

La recherche est contextuelle : elle affiche les fichiers, tickets ou liens les plus pertinents en fonction de ce sur quoi vous travaillez.

Utilisez la recherche d'entreprise pour trouver instantanément des réponses parmi les outils, les tâches et les discussions

Utilisez des agents IA pour réaliser l'automatisation des rapports clients et des communications récurrentes

C'est là que l'approche de ClickUp se distingue des autres portails. Les Super Agents de ClickUp peuvent être configurés pour fournir l'assistance aux flux de travail des clients sans intervention humaine.

Par exemple, un agent de rapports client peut suivre des projets spécifiques ou des Espaces clients et générer automatiquement :

Résumés hebdomadaires du statut dans un document soigné

Résumé des modifications ou des éléments en retard

Avertissements de risque basés sur les dépendances ou les tâches en retard

E-mails ou notifications par chat prêts à être envoyés aux clients

Comme les agents travaillent dans le même environnement de travail que les tâches, ils ne perdent jamais le contexte. Ils respectent les permissions, comprennent vos statuts et peuvent consulter les jalons, les champs personnalisés et les échéanciers sans intégration manuelle. Ainsi, vous ne vous contentez pas d'envoyer à vos clients une vue statique de votre travail : le système prépare et fournit pour vous une mise à jour en temps réel.

Pour en savoir plus sur Super Agents pour la gestion de projet, regardez cette vidéo 👇

Réduisez le travail fastidieux grâce à l'automatisation

Les automatisations de ClickUp réduisent la nécessité de faire avancer manuellement le travail des clients. Vous n'avez plus besoin d'attribuer manuellement des tâches, de mettre à jour les statuts, ni de relancer pour obtenir des validations et assurer le suivi. Il vous suffit de définir des règles simples qui permettent de faire avancer automatiquement le projet.

Déclenchez des actions en fonction de changements en temps réel, tels que le statut d'une tâche, sa priorité, l'individu qui l'a assignée, sa date d'échéance ou les validations du client, directement depuis votre portail.

Utilisez les automatisations ClickUp sans code pour garantir le bon déroulement des processus en arrière-plan

Gardez le fil de la communication sur les projets et avec les clients grâce à ClickUp Chat

ClickUp Chat permet de centraliser les discussions avec les clients et les discussions internes là où le travail s'effectue.

Les informations ne sont pas dispersées dans des fils de discussion par e-mail, des applications de messagerie ou des outils tiers cloisonnés. Les discussions, les décisions et les processus de mise en œuvre restent centralisés. Cela signifie que :

Le contexte reste intact : les discussions restent associées à la tâche ou au livrable auquel elles se rapportent

Les clients voient les mises à jour pertinentes : lorsqu'ils disposent des permissions nécessaires, les clients peuvent participer directement, ce qui réduit les allers-retours via des applications de chat externes

Plus besoin de fouiller dans l'historique : chaque message, lien ou clarification reste consultable dans son contexte, sans être enfoui dans une boîte de réception distincte

Partagez des mises à jour instantanées grâce aux publications sur ClickUp Chat

ClickUp Chat fournit également l’assistance pour les contenus multimédias : GIF, téléchargement de fichiers, intégrations, réponses en fil de discussion et réactions, ce qui facilite la collaboration entre les services ou entre les clients et les fournisseurs.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

La multitude de fonctionnalités peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 850 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

ClickUp rassemble toutes nos tâches, nos documents, nos objectifs et le suivi du temps dans un environnement de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018, et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets clients. Les vues personnalisables (Liste, Tableau, Calendrier, etc.) et les options d'automatisation détaillées nous font gagner des heures chaque semaine. De plus, leurs mises à jour fréquentes des fonctionnalités montrent qu'ils prennent très au sérieux l'amélioration de la plateforme.

ClickUp rassemble toutes nos tâches, nos documents, nos objectifs et le suivi du temps dans un environnement de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018, et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets clients. Les vues personnalisables (Liste, Tableau, Calendrier, etc.) et les options d'automatisation détaillées nous font gagner des heures chaque semaine. De plus, leurs mises à jour fréquentes des fonctionnalités montrent qu'ils prennent très au sérieux l'amélioration de la plateforme.

2. monday.com (Idéal pour les équipes qui ont besoin d'une collaboration client flexible et avec permission)

monday.com est une plateforme de gestion de projet personnalisable et basée sur le cloud qui vous permet de concevoir des flux de travail, de suivre les tâches et de créer des applications simples sans code.

Vous pouvez inviter des clients en tant qu’« invités » sur des tableaux spécifiques, afin qu’ils ne voient que ce qui les concerne. Votre planification interne, vos notes privées et vos autres projets restent totalement masqués. Cette installation constitue un exemple de portail client allégé, offrant aux clients une visibilité contrôlée sur les livrables tout en préservant la confidentialité des flux de travail internes.

Contrairement aux vues en lecture seule, les utilisateurs invités peuvent également se voir accorder la permission de commenter des tâches, de télécharger des fichiers et de modifier les statuts (tels que « Approuvé » ou « Commentaires requis »).

De plus, vous pouvez analyser les commentaires des clients pour en évaluer le sentiment, ce qui vous permettra de détecter rapidement les insatisfactions ou d'identifier les projets à risque en fonction de la vélocité historique de l'équipe grâce aux AI Blocks de monday.com. Transformez chaque tableau en un système d'avertissement précoce intégré.

Les meilleures fonctionnalités de monday.com

Automatisez les flux de travail des projets pour transmettre les mises à jour, les changements de statut et les notifications à l'ensemble des équipes à l'aide de règles configurables

Affichez la capacité de votre équipe en temps réel grâce au widget « Charge de travail », qui regroupe les tâches attribuées par propriétaire et par échéancier

Créez des formulaires d'accueil qui mappent directement les champs renseignés aux colonnes du Tableau et génèrent automatiquement de nouveaux éléments

Limites de monday.com

Les automatisations liées au suivi du temps sont relativement limitées, ce qui peut constituer une contrainte pour les équipes chargées de la facturation, de la budgétisation et des rapports financiers

Tarifs de monday.com

Particuliers : Gratuit

Forfait Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 14 760 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 600 avis)

Que disent les utilisateurs de monday.com ?

Un utilisateur de G2 déclare :

En tant que responsable RH à temps partiel et propriétaire d'entreprise, j'utilise monday.com depuis plus de 5 ans, et cet outil a véritablement révolutionné ma façon de gérer mon entreprise et d'accompagner mes clients. Que vous cherchiez à rationaliser votre processus de recrutement, à gérer vos relations clients ou à assurer la cohésion de votre équipe, monday.com répond à tous ces besoins, et bien plus encore !

En tant que responsable RH à temps partiel et propriétaire d'entreprise, j'utilise monday.com depuis plus de 5 ans, et cet outil a véritablement révolutionné ma façon de gérer mon entreprise et d'accompagner mes clients. Que vous cherchiez à rationaliser votre processus de recrutement, à gérer vos relations clients ou à assurer la cohésion de votre équipe, monday.com répond à tous ces besoins, et bien plus encore !

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des personnes interrogées dans notre sondage utilisent quotidiennement au moins trois outils, et sont confrontées à une « prolifération des applications » et à des flux de travail dispersés. Même si vous avez l'impression d'être productif et occupé, votre contexte se perd tout simplement entre les différentes applications, sans parler de l'énergie que vous dépensez à taper. Brain MAX rassemble tout cela : parlez une seule fois, et vos mises à jour, tâches et notes atterrissent exactement là où elles doivent être dans ClickUp. Fini l’activation/désactivation, fini le chaos : place à une productivité fluide et centralisée. Découvrez comment. 👇🏼

3. Asana (Idéal pour les équipes gérant simultanément des flux de travail internes et clients)

via Asana

Si vous avez besoin d'un outil pour organiser vos tâches, gérer vos projets et vos portefeuilles, suivre l'avancement des travaux et aligner le tout sur vos objectifs et vos OKR tout en tenant vos clients informés, Asana mérite le détour.

Son principal avantage réside dans le « multi-homing », qui permet d'exécuter simultanément la même tâche sur plusieurs projets. Cela signifie que vous pouvez conserver un projet interne pour le travail brut de votre équipe et un projet distinct, soigné et destiné au client, en ne plaçant que les livrables sélectionnés dans la vue client.

Pour réduire encore davantage les frictions, l'IA Studio d'Asana vous aide à capturer, trier et acheminer les demandes des clients. Il peut résumer les commentaires, extraire les éléments à mener et attribuer automatiquement le travail, garantissant ainsi que le flux de contributions des clients soit réintégré dans votre pipeline de livraison sans tri manuel.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Passez d'un affichage à l'autre (liste, Tableau, Échéancier et Calendrier) et utilisez des champs personnalisés pour le suivi des tâches et la création de rapports

Utilisez des formulaires de projet pour recueillir les demandes des clients et convertir directement les envois en tâches grâce à des champs prédéfinis

Suivez le volume de tâches attribuées par utilisateur grâce à la vue Charge de travail et rééquilibrez les attributions sur l'ensemble des échéanciers

Limites d'Asana

Les fonctionnalités avancées de rapports et de gestion des clients sont réservées aux forfaits haut de gamme, ce qui peut augmenter considérablement le coût par utilisateur

Tarifs d'Asana

Particuliers : Gratuit

Formule Starter : 10,99 $/mois par utilisateur

Version avancée : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 12 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 450 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie les fonctionnalités et les ressources numériques d'Asana, car elles me permettent de gérer mes projets et mes flux de travail de manière efficace et professionnelle, en facilitant la collaboration et la contribution de tous les membres de mon entreprise pour organiser mes tâches.

J'apprécie les fonctionnalités et les ressources numériques d'Asana, car elles me permettent de gérer mes projets et mes flux de travail de manière efficace et professionnelle, en facilitant la collaboration et la contribution de tous les membres de mon entreprise pour organiser mes tâches.

👀 Le saviez-vous ? En 2001, la publication du Manifeste Agile a marqué un tournant dans la gestion de projet, passant d'une planification en cascade rigide à une approche adaptative et itérative. Cela a entraîné une transformation culturelle, passant d'une bureaucratie axée sur la documentation à une plus grande collaboration, flexibilité et livraison continue.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents d'Asana

4. Teamwork.com (Idéal pour les agences gérant de nombreux clients sous contrat)

Teamwork.com est une plateforme de gestion de projets et de ressources. Elle vous permet de personnaliser les colonnes afin de mettre en avant les informations les plus importantes pour chaque client, qu'il s'agisse du statut, de la priorité, de l'étape de facturation ou du propriétaire.

Maintenez votre liste de clients à jour et bien organisée en effectuant des modifications sur les fiches, en filtrant par groupes de clients spécifiques et en désignant clairement les propriétaires pour garantir la transparence. Les étiquettes au niveau des clients fournissent un contexte utile en un coup d'œil, ce qui permet à votre équipe de comprendre plus facilement qui est qui et ce qui est en cours.

De plus, grâce à TeamworkAI, vous pouvez analyser l'historique des données de projet pour réaliser une prévision des besoins en ressources à venir et savoir à l'avance quand un client sous contrat est susceptible de dépasser les heures allouées.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork.com

Consignez tous les commentaires au niveau des fichiers, les validations des clients et les révisions de l'équipe dans un flux d'activité unique associé à chaque tâche ou ressource

Personnalisez vos formulaires clients pour refléter l'identité de marque de votre entreprise, notamment avec des logos, des couleurs et des bannières

Déclenchez des automatisations en fonction des dates des tâches pour envoyer des e-mails ou mettre à jour les statuts pour les utilisateurs internes et les clients

Limites de Teamwork.com

La plateforme peut sembler fragmentée, avec de multiples espaces dédiés aux projets, à la planification et à la documentation, ce qui alourdit la navigation et complique le changement de contexte.

Tarifs de Teamwork.com

Free

Deliver : 13,99 $/mois par utilisateur

Grow : 25,99 $/mois par utilisateur

Tarification : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 910 avis)

Que disent les utilisateurs de Teamwork.com ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Nous gérons l'ensemble de notre agence de marketing numérique (plus de 25 collaborateurs) avec Teamwork depuis que nous avons abandonné Asana il y a près de deux ans, et nous ne l'avons jamais regretté. Nos clients sous contrat mensuel sont enregistrés sous forme de projets avec des budgets mensuels directement liés aux durées estimées des tâches et au temps enregistré et facturable saisi par notre équipe.

Nous gérons l'ensemble de notre agence de marketing numérique (plus de 25 membres de l'équipe) avec Teamwork depuis que nous avons abandonné Asana il y a près de deux ans, et nous ne l'avons jamais regretté. Nos clients sous contrat mensuel sont enregistrés sous forme de projets avec des budgets mensuels directement liés aux durées estimées des tâches et au temps enregistré et facturable saisi par notre équipe.

⭐ Bonus : Voici comment créer une présentation client gagnante qui vous permettra de décrocher les clients de vos rêves.

5. Wrike (Idéal pour la gestion de projets à grande échelle pour les entreprises)

via Wrike

Vous avez du mal à gérer les livraisons à l'échelle de l'entreprise face à des demandes éparses, des périmètres changeants et des transferts de tâches lents ? Wrike, une plateforme de gestion des tâches basée sur l'IA, peut vous aider.

Vous pouvez standardiser l'accueil des clients, la définition du périmètre et les validations au sein d'un seul flux de travail. Au lieu d'attendre des échanges par e-mail ou des réunions, les parties prenantes peuvent valider le travail directement dans Wrike. Cette validation peut déclencher automatiquement la création du projet, l'établissement des échéanciers et l'attribution des tâches.

Et si vous souhaitez optimiser la livraison en fonction de la capacité prévue, récupérez les prévisions de demande via les intégrations du pipeline Wrike CRM, et évaluez en permanence la demande par rapport à la capacité disponible grâce aux tableaux de bord et aux analyses.

Vous pouvez également créer des agents IA simples et sans code pour hiérarchiser davantage les files d'attente de tâches personnelles en fonction de l'urgence et des dépendances, générer des sous-tâches et alerter les responsables grâce à des notifications en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Proposez un logiciel de portail client entièrement intégré au même environnement de travail que celui utilisé par vos équipes internes, permettant ainsi à vos clients de afficher en temps réel l'avancement des projets, les échéanciers et les livrables

Partagez des aperçus détaillés de vos projets à l'aide de diagrammes de Gantt en temps réel, de tableaux Kanban, de vues Tableur et de tableaux de bord qui se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure de l'avancement des travaux

Appliquez des rôles d'accès détaillés pour définir précisément ce que les clients peuvent afficher, modifier, commenter ou télécharger

Limites de Wrike

Les chaînes d'automatisation et les modèles de permission complexes nécessitent souvent un administrateur dédié pour éviter la prolifération des notifications et les interruptions du flux de travail

Tarifs de Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 470 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 860 avis)

Que disent les utilisateurs de Wrike dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Wrike centralise le travail des clients, les validations et la propriété des tâches, ce qui évite à notre équipe de 5 personnes de devoir suivre les fils de discussion dans les e-mails et les chats. Les tableaux de bord et les vues Charge de travail me donnent une vision en temps réel de l'état d'avancement des projets, et les automatisations éliminent les relances répétitives, ce qui nous permet d'avancer plus vite sans augmenter nos effectifs.

Wrike centralise le travail des clients, les validations et la propriété des tâches, ce qui évite à notre équipe de 5 personnes de devoir suivre les fils de discussion dans les e-mails et les chats. Les tableaux de bord et les vues Charge de travail me donnent une vision en temps réel de l'état d'avancement des projets, et les automatisations éliminent les relances répétitives, ce qui nous permet d'avancer plus vite sans augmenter nos effectifs.

🚀 L'avantage ClickUp : avec ClickUp Clips, vous pouvez enregistrer de courtes vidéos d'écran ou filmées pour expliquer les livrables, guider vos clients à travers les changements et les tenir informés de manière asynchrone. Les clients peuvent regarder, commenter et répondre directement sur le Clip, sans réunion, sans longs échanges ni malentendus. Améliorez la collaboration de manière asynchrone en enregistrant votre écran ou en partageant des extraits audio avec ClickUp Clips Cela s'avère particulièrement utile à grande échelle, où un contexte visuel rapide remplace souvent les multiples cycles d'approbation et permet de maintenir le rythme des livraisons aux clients sans ralentir les équipes.

💟 Bonus : Nous avons testé les meilleures alternatives et concurrents de Wrike

6. OneDesk (Idéal pour le travail client nécessitant une assistance importante ou basé sur des tickets)

via OneDesk

OneDesk est un logiciel de centre d'assistance, de gestion de projet et d'automatisation des services professionnels.

Cela vous permet de montrer à vos clients l'étape exacte du cycle de vie de leurs demandes. Au lieu d'un vague « En cours », ils peuvent voir précisément où en est le travail, qu'il soit en attente, en cours de développement ou en contrôle qualité, directement depuis la plateforme.

Le principal avantage de OneDesk réside dans la continuité : le client continue de voir la demande sous forme de ticket dans son portail, tandis que votre équipe y travaille comme une tâche dans les diagrammes de Gantt et les vues de projet.

Les meilleures fonctionnalités de OneDesk

Utilisez les fils de discussion intégrés à la plateforme pour mener des discussions en temps réel, visibles par les clients, liées aux tickets et aux tâches

Proposez des formulaires de ticket et de demande personnalisables, avec des champs obligatoires et des règles de routage, pour saisir et acheminer les demandes des clients

Personnalisez l'apparence de votre portail avec vos logos et vos couleurs – aucun codage requis

Limites de OneDesk

Les contrôles de permission basés sur les rôles manquent de granularité, ce qui oblige les équipes à accorder un accès d'administrateur complet pour bénéficier d'une autonomie de base

Tarifs OneDesk

Standard : 26,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 31,99 $/mois par utilisateur

Conforme à la norme HIPAA : 46,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur OneDesk

G2 : 4,2/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de OneDesk ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Le principal atout de OneDesk est qu'il regroupe plusieurs fonctionnalités en un seul endroit, notamment des outils de gestion de la clientèle, un service d'assistance, des outils de gestion de projet et l'automatisation des flux de travail. Cela nous permet d'utiliser un seul logiciel à des fins multiples.

Le principal atout de OneDesk est qu'il regroupe plusieurs fonctionnalités en un seul endroit, notamment des outils de gestion de la clientèle, un service d'assistance, des outils de gestion de projet et l'automatisation des flux de travail. Cela nous permet d'utiliser un seul logiciel à des fins multiples.

7. Celoxis (Idéal pour les projets de clients à enjeux élevés et à budget restreint)

via Celoxis

Si vous travaillez sur des projets à enjeux élevés où le client a besoin de connaître la santé financière (budgets, coûts et bénéfices) tout autant que l’échéancier du projet, essayez Celoxis.

Vous pouvez fournir à vos clients un tableau de bord affichant les dépenses prévues et les dépenses réelles. Si un projet en est à 50 % de son échéancier mais a déjà utilisé 80 % de son budget, ils le voient en temps réel, ce qui facilite les discussions précoces (et moins pénibles) sur le périmètre du projet.

Pour votre équipe interne, Celoxis regroupe toutes les données de projet afin de vous montrer quels clients sont rentables. La plupart des outils nécessitent un tableur séparé pour cela ; dans Celoxis, cette fonctionnalité est intégrée.

Les meilleures fonctionnalités de Celoxis

Regroupez les demandes de projet provenant d'e-mails, de formulaires et d'envois manuels, puis triez-les en fonction des indicateurs clés de performance (KPI) de votre entreprise

Suivez la capacité de votre équipe à l'aide de diagrammes de charge de travail en temps réel qui tiennent compte des horaires, des jours fériés et de la disponibilité, avec des alertes en cas de condition de surcharge

Configurez des alertes e-mail automatiques pour les jalons, les tâches et les mises à jour de projet, avec des notifications gérées directement depuis le tableau de bord

Limites de Celoxis

La plateforme présenterait une courbe d'apprentissage initiale abrupte, nécessitant une configuration approfondie et une grande rigueur dans les processus avant que les équipes ne puissent en tirer une valeur ajoutée constante

Tarifs de Celoxis

Core : 10 $/mois par utilisateur

Essential : 25 $/mois par utilisateur

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

Entreprise : 45 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Celoxis

G2 : 4,6/5 (plus de 430 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 320 avis)

Que disent les utilisateurs de Celoxis ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Celoxis, c'est la clarté avec laquelle il présente les calendriers de projet, les charges de travail et les dépendances en un seul et même endroit. Il affiche une vision réelle de ce qui se passe dans chaque projet, ce qui permet de ne rien laisser passer. Le tableau de bord permet d'identifier facilement les risques à un stade précoce, de maintenir la cohésion des équipes et de prendre de meilleures décisions sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul.

Ce que j'apprécie le plus chez Celoxis, c'est la clarté avec laquelle il présente les calendriers de projet, les charges de travail et les dépendances en un seul et même endroit. Il affiche une vision réelle de ce qui se passe dans chaque projet, ce qui permet de ne rien laisser passer. Le tableau de bord permet d'identifier facilement les risques à un stade précoce, de maintenir la cohésion des équipes et de prendre de meilleures décisions sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul.

📚 À lire également : Les meilleures stratégies pour gérer la gestion de projet pour clients

8. Notion (Idéal pour créer un centre de commande unique destiné aux clients)

via Notion

Notion est un environnement de travail numérique tout-en-un que vous pouvez utiliser pour trouver des idées, planifier des feuilles de route de projet et suivre le travail de bout en bout.

Concrètement, vous pouvez lier des tâches à des projets et afficher une barre de progression en temps réel sur le tableau de bord de votre client, qui calcule automatiquement le pourcentage d'avancement en fonction des sous-tâches. Cela permet à toutes les parties prenantes d'avoir une vue claire et toujours à jour de l'avancement des travaux.

Notion prend également en charge des automatisations simples pour rationaliser les tâches administratives répétitives. Par exemple, vous pouvez attribuer automatiquement un responsable qualité lorsqu'une tâche passe à l'état « En cours de révision », ou notifier un canal Slack spécifique dès qu'un projet est marqué comme « Bloqué ».

Tout cela peut être présenté sous la forme d'un hub unique destiné aux clients grâce à des modèles de portails clients réutilisables. Vous pouvez intégrer l'échéancier du projet, un dossier Google Drive, une vidéo de bienvenue Loom et même les factures en cours sur une seule page.

Avec Notion IA, vous pouvez effectuer des recherches parmi des milliers de pages pour résumer l'historique d'un client spécifique ou remplir automatiquement les champs d'une base de données à partir d'un brief de projet. Cela permet d'assurer une parfaite cohérence entre la documentation et la livraison sans avoir à effectuer de synthèse manuelle.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Suivez vos projets à l'aide de bases de données flexibles dotées de propriétés personnalisées et de plusieurs modes d'affichage, notamment sous forme de tableau, de tableau de bord et d'échéancier

Créez de la documentation collaborative, des briefs, des cahiers des charges et des mises à jour à l'aide de documents partagés qui coexistent avec les données du projet

Publiez des pages de projet et des environnements de travail destinés à vos clients à l'aide de Notion Sites, avec des contrôles de partage et d'accès personnalisables

Limites de Notion

Les performances peuvent être réduites sur les pages volumineuses ou complexes, tandis qu'un accès hors ligne limité peut affecter les équipes travaillant sans connexion stable

Tarifs de Notion

Free

En plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,6/5 (plus de 9 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 650 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Notion est de loin le meilleur outil que j'ai utilisé pour regrouper mes projets, mes idées et mes tâches dans un espace pratique, sans surcharge ni désordre. Les bases de données sont incroyablement robustes, et l'utilisation des vues pour obtenir des informations exploitables ou créer rapidement un tableau de bord personnel s'est avérée inestimable. J'ai également commencé récemment à tester les agents IA, et jusqu'à présent, ils se sont révélés à la fois utiles et vraiment passionnants à utiliser.

Notion est de loin le meilleur outil que j'ai utilisé pour regrouper mes projets, mes idées et mes tâches dans un espace pratique, sans surcharge ni désordre. Les bases de données sont incroyablement robustes, et l'utilisation des vues pour obtenir des informations exploitables ou créer rapidement un tableau de bord personnel s'est avérée inestimable. J'ai également commencé récemment à tester les agents IA, et jusqu'à présent, ils se sont révélés à la fois utiles et vraiment passionnants à utiliser.

🚀 L'avantage ClickUp : Alors que Notion vous aide à créer un centre de commande destiné aux clients, ClickUp va encore plus loin en rendant la collaboration en temps réel et concrète au sein même du flux de travail. Avec ClickUp SyncUps, les équipes et les clients peuvent se lancer dans des discussions contextuelles en temps réel, directement liées aux tâches, aux documents ou aux échéanciers. Plus besoin de rediriger les clients vers un tableau de bord statique ou d'attendre qu'ils prennent connaissance des mises à jour asynchrones. Le résultat ? Des décisions plus rapides, moins de réunions de suivi et moins de tâches manuelles, car les discussions, les mises à jour et les prochaines étapes se déroulent au même endroit où le travail est réellement effectué. Collaborez en temps réel avec vos clients grâce à ClickUp SyncUps

9. Trello (Idéal pour une visibilité simple et fluide pour les clients)

via Trello

Vous cherchez à organiser vos listes de tâches, à suivre les échéances et à collaborer avec vos équipes à l'aide de tableaux Kanban simples ? Trello, un outil visuel de gestion de travail, est là pour vous aider.

Vous pouvez créer des tableaux pour les projets, des listes pour les étapes (comme À faire, En cours et Terminé) et des cartes pour les tâches individuelles, que vous pouvez déplacer d'une liste à l'autre au fur et à mesure de votre progression. L'ensemble du système est conçu pour être immédiatement compréhensible, même pour les utilisateurs non techniciens.

Trello ne propose pas de portail client dédié prêt à l'emploi. Cependant, vous pouvez utiliser les Power-Ups, les modules complémentaires et intégrations de Trello, pour mettre en place des automatisations, des permissions et des contrôles de visibilité.

Cela vous permet de ne montrer aux clients que les cartes ou les colonnes sélectionnées d'un tableau, créant ainsi une vue client simple et intuitive sans les submerger d'informations.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Partagez des tableaux ou des cartes spécifiques avec des parties prenantes externes à l'aide de Power-Ups tiers qui génèrent des liens sécurisés en lecture seule sans nécessiter de compte Trello

Contrôlez les projets accessibles aux clients en isolant le travail dans des tableaux dédiés et en limitant la visibilité externe au niveau des tableaux

Intégrez des tableaux Trello ou des vues de cartes dans des outils de portail externes ou des hubs clients, aux côtés de documents, de liens et d'autres ressources partagées

Limites de Trello

Les fonctionnalités avancées de rapports et de gestion des dépendances nécessitent généralement des modules complémentaires payants ou des intégrations externes

Tarifs de Trello

Free

Forfait Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 880 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 425 avis)

Que disent les utilisateurs de Trello dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'aime utiliser Trello pour la gestion de projet et de tâches, car cela m'aide à gérer plusieurs tâches à la fois et facilite la révision. J'apprécie les environnements de travail et les fonctionnalités de suivi du temps. Nous gérons plusieurs projets simultanément en créant des environnements de travail distincts pour chaque client. Pour les différentes tâches, nous créons des tableaux afin de tout gérer facilement.

J'aime utiliser Trello pour la gestion de projet et de tâches, car cela m'aide à gérer plusieurs tâches à la fois et facilite la révision. J'apprécie les environnements de travail et les fonctionnalités de suivi du temps. Nous gérons plusieurs projets simultanément en créant des environnements de travail distincts pour chaque client. Pour les différentes tâches, nous créons des tableaux afin de tout gérer facilement.

💟 Bonus : Les meilleures alternatives et concurrents de Trello

10. Bonsai (Idéal pour les freelances et les petites équipes de services)

via Bonsai

Bonsai est une plateforme de gestion d'entreprise qui vous offre un hub centralisé pour organiser les projets, les documents, les contrats et les factures de vos clients.

Vous pouvez créer des listes de tâches, appliquer des modèles de gestion des clients, définir des dates d'échéance et recevoir des rappels par e-mail, ce qui rend la livraison simple et prévisible.

Du côté client, vous pouvez entièrement personnaliser le portail avec votre logo, vos couleurs et votre identité visuelle, afin que chaque interaction soit professionnelle et cohérente. Partagez des liens sécurisés qui permettent aux clients d'accéder à leur portail sans avoir à créer de compte.

Les meilleures fonctionnalités de Bonsai

Voyez qui travaille sur quoi et réorganisez les tâches à la volée grâce à des rapports en temps réel sur la charge de travail, la capacité et le statut des tâches

Partagez vos projets en définissant des permissions client personnalisables, permettant ainsi d'ajouter des commentaires, de réaliser des révisions et de collaborer directement sur les éléments.

Suivez les budgets, les entrées de temps et les performances financières à mesure que vos équipes enregistrent leur travail et avancent dans leurs tâches

Limites de Bonsai

Les flux de travail d'intégration des clients, qu'il s'agisse des devis, des contrats, de la facturation ou des questionnaires, ne sont pas entièrement automatisés et nécessitent souvent des validations manuelles

Tarifs de Bonsai

Formule Basic : 15 $/mois par utilisateur

Essentiels : 25 $/mois par utilisateur

Premium : 39 $/mois par utilisateur

Elite : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Bonsai

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs de Bonsai ?

Un utilisateur de G2 déclare :

C'est incroyable de pouvoir envoyer des contrats, des devis, des factures et des formulaires à ses clients depuis une seule et même plateforme. J'apprécie particulièrement le fait que Bonsai soit une solution tout-en-un pour les freelances et les petites entreprises. J'utilise Bonsai presque tous les jours pour mon entreprise. Leur équipe d'assistance est très serviable et réagit rapidement à tous les problèmes que j'ai pu rencontrer.

C'est incroyable de pouvoir envoyer des contrats, des devis, des factures et des formulaires à ses clients depuis une seule et même plateforme. J'apprécie particulièrement le fait que Bonsai soit une solution tout-en-un pour les freelances et les petites entreprises. J'utilise Bonsai presque tous les jours pour mon entreprise. Leur équipe d'assistance est très serviable et réagit rapidement à tous les problèmes que j'ai pu rencontrer.

📚 En savoir plus : Le processus d'intégration des clients en 8 étapes avec des modèles

11. Dock (Idéal pour l'intégration et les portails personnalisés)

via Dock

Vos plans de projet commencent-ils à sembler fastidieux à consulter pour vos clients ? Dock pourrait vous être utile. Son éditeur par glisser-déposer vous permet de personnaliser les sections, les pages et les éléments intégrés du portail afin qu'ils correspondent à votre façon de travailler avec vos clients.

Utilisez ses formulaires intégrés ou intégrez n'importe quel outil de sondage pour recueillir des contributions directement au sein du flux de travail. Avec Dock AI, vous pouvez également créer des tâches riches en contexte en associant des appels à l'action clairs à des liens, des fichiers et des vidéos, transformant ainsi des ressources statiques en étapes guidées.

Les vidéos Loom, les présentations Google Slides, les formulaires Typeform et les fichiers Figma peuvent être directement intégrés au portail sous forme de widgets interactifs au sein de chaque section ou tâche. Dock s'intègre aux outils de gestion de projet clients les plus courants, tels qu'Asana, ClickUp et Jira.

Les meilleures fonctionnalités de Dock

Personnalisez vos portails clients avec le logo, la bannière, les couleurs de votre marque et le nom de domaine de votre site web afin d'offrir une expérience cohérente et conforme à votre image de marque

Analysez l'engagement des clients à l'aide d'analyses au niveau de l'environnement de travail, notamment les consultations, les interactions et le temps passé sur les ressources partagées

Partagez les livrables, les ressources et le contenu intégré (fichiers, liens, tableaux de bord, vidéos) dans un environnement de travail collaboratif et sécurisé

Limites de Dock

Les outils de configuration des devis et de conception de portails manquent de fonctionnalités avancées pour une personnalisation poussée

Tarifs Dock

Free

Forfait Standard : 350 $/mois par utilisateur

Premium : 750 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Afficher les évaluations et les avis

G2 : 4,7/5 (plus de 430 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Dock dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Dock est facile à utiliser et intuitif, tant pour notre équipe interne que pour nos clients. Le service d'assistance par chat intégré est remarquable : il est accessible, réactif et véritablement utile dès qu'une question se pose. Plus important encore, Dock a apporté une structure et une clarté à notre processus d'intégration que nous n'avions pas avec notre ancienne approche basée sur les e-mails.

Dock est facile à utiliser et intuitif, tant pour notre équipe interne que pour nos clients. Le service d'assistance par chat intégré est remarquable : il est accessible, réactif et véritablement utile dès qu'une question se pose. Plus important encore, Dock a apporté une structure et une clarté à notre processus d'intégration que nous n'avions pas avec notre ancienne approche basée sur les e-mails.

⭐ Bonus : Voici un aperçu rapide des meilleurs logiciels de portail client dotés de fonctionnalités de gestion de projet 👇

👀 Le saviez-vous ? La gestion de projet moderne remonte à Frederick Winslow Taylor, qui a introduit la gestion scientifique au début du XXe siècle. Ses travaux portaient sur l'optimisation des flux de travail, l'efficacité des tâches et la productivité du travail. Ces principes ont ensuite façonné la planification structurée des projets.

12. FuseBase (Idéal pour les projets impliquant un volume important de documents, de type « deal room »)

via FuseBase

FuseBase est une plateforme de collaboration tout-en-un qui fait le lien entre votre environnement de travail interne et l'expérience de vos clients.

D'une part, vous pouvez rédiger et peaufiner des documents en privé avec votre équipe, ajouter des commentaires, suivre le temps facturable et échanger librement des idées. D'autre part, une fois que tout est prêt, vous pouvez publier la même page sur le portail client afin que celui-ci ne voie que la version professionnelle.

Chaque portail peut intégrer son propre agent IA, formé exclusivement sur le contenu partagé par ce client. Ces agents font office de concierge 24 h/24 et 7 j/7, répondant à des questions telles que « Quand est le prochain jalon ? » ou « Quels ont été les retours sur la dernière maquette ? » en s'appuyant sur les données propres au portail.

FuseBase répond également à un défi spécifique de la gestion de projet : le changement de contexte. Une seule page de la plateforme peut contenir un échéancier de projet (diagramme de Gantt/Kanban), une feuille Google Sheets intégrée, une vidéo explicative et une zone de téléchargement de fichiers. Elle sert de source unique d'informations pour le projet, remplaçant ainsi les liens épars et les e-mails de statut.

Les meilleures fonctionnalités de FuseBase

Créez des salles de négociation et des espaces de projet dédiés qui regroupent les discussions, les fichiers, les contrats et l'historique des activités pour chaque client ou projet

Configurez des agents IA formés sur le contenu partagé pour répondre aux questions, extraire des informations et réaliser l'automatisation des interactions courantes sur le portail

Surveillez l'utilisation de l'environnement de travail et l'activité des clients grâce à des outils d'analyse intégrés, au suivi des accès et aux contrôles de permission

Limites de FuseBase

Des problèmes de performances et de fiabilité ont fait l'objet de rapports, et la mise en place des corrections de bugs et des améliorations demandées prend parfois plus de temps que prévu.

Tarifs de FuseBase

Solo : 39 $/mois par utilisateur

Essentiels : 99 $/mois par utilisateur

Avancé : 332 $/mois par utilisateur

Unlimited : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FuseBase

G2 : 4,7/5 (plus de 105 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs de FuseBase ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que je trouve le plus utile, c'est le style épuré et l'utilisation des portails clients. Il s'agit d'une solution web qui fonctionne presque comme un site web personnalisé avec une connexion. Il s'agit là uniquement du portail destiné aux clients. Elle dispose également d'un backend pour les administrateurs et les utilisateurs avec des droits d'accès granulaires. L'interface d'administration est un environnement de travail destiné aux administrateurs, aux utilisateurs et aux équipes. C'est là que vous stockez les fichiers téléchargés, ajoutez des tâches et même des éléments intégrés. Vous pouvez ensuite choisir de les lier ou de les afficher sur le portail destiné aux clients.

Ce que je trouve le plus utile, c'est le style épuré et l'utilisation des portails clients. Il s'agit d'une solution web qui fonctionne presque comme un site web personnalisé avec une connexion. Il s'agit là uniquement du portail destiné aux clients. Elle dispose également d'un backend pour les administrateurs et les utilisateurs avec des droits d'accès granulaires. L'interface d'administration est un environnement de travail destiné aux administrateurs, aux utilisateurs et aux équipes. C'est là que vous stockez les fichiers téléchargés, ajoutez des tâches et même des éléments intégrés. Vous pouvez ensuite choisir de les lier ou de les afficher sur le portail destiné aux clients.

13. Smartsheet (Idéal pour les rapports clients sous forme de feuilles de calcul)

via Smartsheet

Smartsheet est une plateforme de gestion des tâches. Largement reconnue pour son interface de type tableur, elle vous permet non seulement d'organiser votre travail, de suivre les livrables clés et de créer des rapports personnalisés, mais aussi de partager des données en temps réel avec vos clients sans exposer les champs internes sensibles.

Vous pouvez contrôler précisément ce que les clients sont autorisés à modifier. Par exemple, ils peuvent être en mesure de mettre à jour le statut « Approbation client » ou de télécharger des fichiers, mais il leur est totalement impossible de modifier les colonnes « Budget dépensé » ou « Date d'échéance ».

Pour faciliter la compréhension de l'avancement des projets, vous pouvez créer des tableaux de bord destinés aux clients, avec des diagrammes et des résumés en temps réel. Les outils d'IA de Smartsheet peuvent vous aider à générer des visualisations, à résumer le statut des tâches et à traduire ou réécrire du contenu, afin que les clients bénéficient d'une vision claire sans avoir à établir de rapports manuels.

Smartsheet s'adapte au flux de travail de votre équipe, que vous suiviez une méthodologie Agile, Waterfall ou hybride.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Partagez des feuilles de calcul et des rapports avec des utilisateurs externes grâce à des permissions contrôlées et à un accès basé sur des formulaires

Utilisez le formulaire prédéfini de Smartsheet pour collecter, filtrer, rendre obligatoires les champs clés et afficher toutes les demandes de travail des clients

Configurez des flux de travail polyvalents avec de multiples actions et conditions sur tous les appareils et toutes les plateformes de communication, ou sur des applications telles que Teams et Slack

Limites de Smartsheet

Les récentes modifications apportées aux licences exigent que davantage d'utilisateurs disposent de licences payantes, ce qui peut augmenter considérablement les coûts pour les entreprises où de nombreux collaborateurs n'ont besoin que d'un accès en lecture seule.

Tarifs Smartsheet

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Avancé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 21 370 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 460 avis)

Que disent les utilisateurs de Smartsheet dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Smartsheet propose une large gamme d'outils pour travailler efficacement. Il y a beaucoup de fonctionnalités que je n'ai pas encore pleinement découvertes, mais tout semble simple et intuitif à utiliser. La meilleure façon de le décrire, c'est comme un Excel dopé aux stéroïdes.

Smartsheet propose une large gamme d'outils pour travailler efficacement. Il y a beaucoup de fonctionnalités que je n'ai pas encore pleinement découvertes, mais tout semble simple et intuitif à utiliser. La meilleure façon de le décrire, c'est comme un Excel dopé aux stéroïdes.

📊 Découvrez : Les meilleures alternatives et concurrents de Smartsheet pour la gestion de projet

Repensez la livraison grâce à un logiciel de gestion de projet avec portails clients

Le travail avec les clients se transforme souvent en une boucle sans fin de mises à jour, d'explications et de recontextualisation.

Le temps consacré à la livraison cède la place aux e-mails de statut, aux disques partagés et aux relances. Un système moderne de gestion de projet doté d'un portail client sécurisé intègre ces interactions directement dans le flux de travail.

ClickUp combine des portails clients avec une IA contextuelle, des automatisations, des tableaux de bord, un partage de fichiers sécurisé et des flux de travail structurés au sein d'un environnement de travail connecté.

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