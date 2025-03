Comment créer un tableau de bord client (+ exemples)

De nombreux clients préfèrent aujourd'hui le libre-service. 🤖✨

Ils attendent des réponses rapides à leurs requêtes, des informations détaillées à portée de main et des outils leur permettant d'effectuer des tâches de manière autonome - comme la commande, la programmation, le suivi ou le dépannage.

La plupart des entreprises le savent.

Vérification des faits : 53 % d'entre elles pensent que leurs clients sont très satisfaits de leurs offres de libre-service .

Mais devinez quoi ? Les taux moyen de réussite en libre-service n'est aujourd'hui que de 14%.

Cela s'explique par le fait que la plupart des clients trouvent les systèmes de libre-service trop rigides pour faire face à la complexité de leurs problèmes. Dans 43 % des cas, ils ne trouvent pas le contenu pertinent à leurs requêtes.

C'est là qu'un tableau de bord client bien conçu peut transformer la donne. Dans ce blog, nous allons plonger dans tout ce que vous devez savoir sur la création de tableaux de bord clients qui offrent une réelle valeur.

Commençons. ✅

Qu'est-ce qu'un tableau de bord client ?

Un tableau de bord client est un environnement de travail numérique personnalisé qui permet aux clients de s'engager avec votre entreprise en temps réel. Il offre un accès centralisé aux ressources essentielles, telles que les bases de connaissances, les échéanciers des projets, les indicateurs clés de performance et les rapports personnalisés, en rassemblant des données provenant de diverses sources. 📊

Intégré à une pile technologique complète, y compris les services payants ou.. des logiciels de gestion de projet gratuits ou payants le tableau de bord du client facilite la collaboration dans l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise grâce à l'utilisation d'outils de gestion de projet, de plateformes de BI, de systèmes de CRM et d'outils de communication.

Cette transparence permet de tenir les clients informés de la progression du projet, ce qui renforce les relations en veillant à ce qu'aucun détail critique ne soit négligé. Le tableau de bord stimule également l'efficacité des ressources en centralisant les données pertinentes et en automatisant les mises à jour.

Avantages de la création d'un tableau de bord client

Vous vous dites peut-être : "_Tout cela semble bien, mais ne pouvons-nous pas nous contenter de l'e-mail et du téléphone pour entrer en contact avec les clients ? Mais cela ne fonctionnera pas si vous voulez développer vos activités de manière efficace. La création d'un tableau de bord client présente des avantages. Vous pouvez :

1. Gérer les relations avec de multiples parties prenantes

Que se passe-t-il si vos agents de réussite personnalisée doivent répondre aux questions de 10 parties prenantes ou plus pour chaque compte client ?

N'est-ce pas épuisant à long terme ?

Lorsque toutes les parties intéressées ont accès au même portail pratique avec chaque élément d'information à leur disposition, gestion des clients devient beaucoup plus facile et plus efficace.

2. Aider les clients à éviter des erreurs coûteuses

Si vos clients travaillent dans des secteurs réglementés tels que la santé, la banque ou l'industrie, offrir un tableau de bord avec des fonctionnalités de conformité intégrées change la donne. Il peut les aider à rester alignés sur les normes du secteur, à gagner du temps et de l'argent et à éviter les maux de tête juridiques.

3. Mettez en avant la valeur que vous fournissez

Imaginons que vous soyez une agence de marketing.

Vous pouvez intégrer des visualisations de données dans le tableau de bord de vos clients, en affichant des indicateurs spécifiques tels que le taux de rebond du site Web, le classement des mots clés et le CTR organique. De cette façon, les clients peuvent instantanément voir l'impact de vos efforts sur leur référencement à chaque fois qu'ils se connectent.

Plus le travail avec vous sera bénéfique, plus les clients voudront rester. Et étant donné qu'un simple 5% de renouvellement des clients peut générer une augmentation de plus de 25% des bénéfices pour vous (c'est toujours vrai en 2024), créer un tableau de bord client est une évidence.

4. Se démarquer de la concurrence

Toutes les entreprises ne proposent pas de tableau de bord client. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont utiles dans tous les secteurs d'activité.

Par instance, en tant que conseiller financier, vous pourriez créer un tableau de bord pour que vos clients puissent suivre leurs investissements. Vous pouvez les encourager à payer une prime pour cette commodité supplémentaire.

Ainsi, non seulement vos clients actuels vous resteront fidèles, mais vous en attirerez de nouveaux qui souhaitent mieux contrôler leurs nouvelles données historiques.

5. Découvrir les possibilités d'innovation

Au fil du temps, les analyses d'engagement intégrées dans votre logiciel de portail client vous donnera des indications incroyables sur ce que vous devez offrir, améliorer ou supprimer de vos offres.

📌 Par exemple, vos clients SaaS pourraient vouloir des outils d'IA ou des options de marque personnalisées (comme l'ajout de leur logo) dans votre produit. Vous pouvez donc innover rapidement en fonction de leurs commentaires et lancer des solutions avant même que quiconque dans votre secteur n'y pense.

Que faut-il inclure dans un tableau de bord client ?

L'intérêt de concevoir un tableau de bord pour vos clients est de leur donner toutes les informations dont ils ont besoin sans les demander.

Voici une suite de toutes les fonctionnalités qu'il devrait typiquement offrir :

Suivi des contrats et des accords: Accès facile pour réviser, modifier ou signer numériquement les contrats et les accords

Accès facile pour réviser, modifier ou signer numériquement les contrats et les accords **Centre de collaboration documentaire : un hub pour la rédaction, le partage et la modification en cours de propositions, de rapports professionnels ou de fichiers de conception

Sécurité et contrôle d'accès: Protection des données sensibles grâce à l'authentification multifactorielle (MFA), au contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et au cryptage des données

Protection des données sensibles grâce à l'authentification multifactorielle (MFA), au contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et au cryptage des données Fonctionnalités de communication: Correspondance simplifiée grâce à l'intégration de discussions, de tableaux d'affichage et d'e-mails

Correspondance simplifiée grâce à l'intégration de discussions, de tableaux d'affichage et d'e-mails Planificateur d'évènements ou de réunions: Un outil de calendrier intégré pour fixer des rendez-vous, des échéances et des paramètres de réunion

Un outil de calendrier intégré pour fixer des rendez-vous, des échéances et des paramètres de réunion **Aperçu de l'état d'avancement du projet : visibilité instantanée des principaux jalons des tâches, des dates d'échéance et de la progression des produits livrables

Interface conviviale: Conception intuitive avec des libellés clairs et des structures de menu organisées

Conception intuitive avec des libellés clairs et des structures de menu organisées Analyse des performances: Un aperçu des indicateurs et des KPI offrant une vue d'ensemble des performances de l'entreprise

Un aperçu des indicateurs et des KPI offrant une vue d'ensemble des performances de l'entreprise **Bibliothèque de formation : un référentiel de guides pratiques, de FAQ et de référentiels vidéo pour l'assistance à la formation et à l'intégration des clients

La création d'un tableau de bord peut sembler insurmontable, surtout si c'est la première fois que vous le faites. La meilleure approche consiste à prendre du recul et à commencer par les bases. Décomposons les choses.

1. Définissez vos objets

Avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous souhaitez créer un tableau de bord pour vos clients.

Quels sont les problèmes que vous voulez résoudre pour eux ?

À font-ils un suivi du projet en temps réel ? Leur problème est-il d'organiser tous les documents et factures qu'ils reçoivent ?

À moins que vous ne vouliez simplement réduire la charge de travail de vos équipes lors de la gestion des clients ?

Quoi qu'il en soit, demandez d'abord à vos clients.

Rencontrez-les, que ce soit en personne ou virtuellement, ou partagez un sondage ouvert à l'aide de l'outil des outils d'évaluation de la clientèle . Écoutez leurs pensées, leurs préoccupations et leurs idées, et compilez-les proprement dans un document de référence Documents ClickUp .

Grâce à des fonctionnalités telles que les pages imbriquées, les options de style et les modèles, vous pouvez créer un document centralisé qui présente le "pourquoi" et le "comment" de votre projet de tableau de bord.

Vous pouvez collaborer avec votre équipe en temps réel dans ces documents, en les étiquetant, en leur assignant des éléments d'action spécifiques et même en convertissant les commentaires en tâches pouvant être suivies.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif tableau de bord client : Connexion des documents ClickUp aux flux de travail /$$img/

Gardez tous les objets du tableau de bord du client en vue avec ClickUp Docs

En outre, le Hub Documents de ClickUp facilite l'accès, la vérification et la recherche de toutes les ressources spécifiques au client, de sorte que chaque membre de l'équipe puisse rapidement localiser les informations essentielles au projet.

💡Pro Tip : Vous pouvez également avoir des discussions en interne pour comprendre les requêtes les plus courantes que les clients existants ont souvent. Ces informations façonneront votre tableau de bord et le rendront plus utile dès le premier jour.

2. Définir les indicateurs clés de performance du client

Les données recueillies lors de la première étape vous aideront à identifier les ICP pertinents à suivre dans le tableau de bord.

📌 Par exemple, si vous construisez des sites de commerce électronique pour vos clients, ils seront intéressés par l'évaluation de l'efficacité de votre service et de son impact sur leurs résultats, de la vitesse du site aux mesures de sécurité.

Dans ce cas, leurs indicateurs clés seraient les temps de chargement des pages, la fiabilité du temps de fonctionnement, les conversions de trafic et les taux d'abandon de panier. Tout autre fournisseur qui ne s'alignerait pas étroitement sur leur stratégie d'entreprise serait un gaspillage. Objectifs de ClickUp par exemple, peut être un complément précieux au processus de création de votre tableau de bord.

Au sein de la plateforme, vous pouvez créer des objectifs mesurables spécifiques aux besoins de chaque client et les décomposer en cibles, y compris des comptes numériques, des valeurs monétaires, des achèvements de tâches ou des options binaires (vrai/faux).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-820-1400x935.png tableau de bord du client : Enquête sur l'index culturel des Objectifs ClickUp /$$img/

Menez vos clients à la réussite avec ClickUp Objectifs

Vous pouvez également créer des dossiers au sein de la plateforme pour suivre les KPI par catégories comme les cycles sprints, les OKR, les cartes de pointage hebdomadaires et tout objectif essentiel en un seul endroit.

3. Concevoir la disposition et l'interface utilisateur

Lors de la conception de l'expérience du tableau de bord, donnez la priorité au point de vue du client. Votre objectif principal doit être la fonction et la facilité de navigation. Vous ne voulez pas que vos clients recherchent des informations - ils veulent de la clarté et de la simplicité.

Par conséquent, pensez à leur flux de travail et posez-vous des questions telles que :

Quelle est la première chose qu'ils veulent voir lorsqu'ils se connectent ?

Comment faire en sorte que l'interface soit la plus intuitive possible pour les nouveaux utilisateurs ?

À quel degré de personnalisation s'attendent-ils en termes de disposition, de widgets ou d'options de visualisation des données ?

Y a-t-il des fonctionnalités d'accessibilité (par exemple, la navigation au clavier, la compatibilité avec les lecteurs à écran unique ou la synthèse vocale) qui devraient être prises en compte ?

En tant que plateforme d'aide à la vente, imaginez que vous puissiez fournir à vos clients un portail qui affiche les indicateurs dans des zones bien visibles - en haut ou dans une section marquée comme "haute priorité"

Regroupez les indicateurs connexes de manière logique pour améliorer la convivialité.

Par exemple, les données liées aux interactions avec les clients (nombre d'abonnements ou temps de réponse) peuvent se trouver dans une section. Parallèlement, les indicateurs de performance commerciale (par exemple, les affaires remportées, la croissance du pipeline et les prévisions de chiffre d'affaires) peuvent être regroupés séparément.

Une telle structure de l'équipe commerciale Rapports CRM permet à vos clients d'interpréter leurs données en un coup d'œil, sans surcharge d'informations. Tableaux de bord ClickUp offrent notamment des dispositions personnalisables qui vous permettent de concevoir une interface axée sur les besoins du client. En utilisant des widgets comme blocs de construction, vous pouvez ajouter des diagrammes, des listes de tâches et des indicateurs de statut pour afficher des informations pertinentes en évidence.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Burnup-Card-in-ClickUp-Dashboards-Example.gif tableau de bord client : Carte Burnup dans l'exemple des tableaux de bord ClickUp /$$img/

Créez un centre de commande personnel pour des flux de travail efficaces en utilisant les tableaux de bord ClickUp

Par exemple, supposons que les clients aient besoin d'une visibilité rapide sur les échéanciers de leurs projets.

Dans ce cas, vous pouvez inclure des widgets pour les échéances des tâches, des diagrammes de Gantt ou des vues du travail, en veillant à ce que les indicateurs importants soient toujours faciles à trouver. ClickUp assiste également la fonction "glisser-déposer" pour les widgets, ce qui vous permet d'ajuster et d'affiner la disposition en fonction des préférences de vos clients, créant ainsi une interface intuitive.

Vous souhaitez montrer à vos clients comment vous accélérez la livraison de logiciels grâce à des mécanismes de rapports spécifiques, tels que le diagramme de combustion/réduction et la vitesse de sprint ? Montez un tableau de bord Sprint en toute simplicité sur ClickUp. Il existe un modèle pour chaque secteur d'activité ou étendue de travail.

En outre, le code couleur des sections et les options de regroupement rendent les données plus accessibles et visuellement attrayantes.

Pour finir, ClickUp Brain fait passer vos tableaux de bord au niveau supérieur en fournissant des fournisseurs prestataires instantanés à vos questions. Demandez n'importe quoi à l'IA et elle effectuera une recherche dans tous les tableaux de bord de votre environnement de travail, vous aidant ainsi à faire émerger des informations critiques sans avoir à rechercher des données manuellement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization_GIF.gif tableau de bord client : GIF de résumé de fil dans ClickUp AI /$$img/

Automatisation des résumés rapides dans votre tableau de bord avec ClickUp Brain

💡 Pro Tip : Utilisez des diagrammes, des graphiques et des indicateurs visuels comme des barres de progression pour présenter des données complexes. Incorporez des menus déroulants ou des onglets pour offrir des aperçus plus profonds à la demande tout en gardant une interface épurée. Enfin, concevez une disposition qui s'adapte de manière fluide à toutes les tailles d'écran, qu'elles soient affichées sur des ordinateurs de bureau, des tablettes ou des appareils mobiles.

4. Intégrer les outils et services clés

La valeur d'un tableau de bord client est directement liée à l'exactitude et à la fraîcheur des données qu'il affiche.

C'est pourquoi vous devrez l'intégrer à leur pile technologique existante, de gestion de projet visuelle les outils de gestion de la relation client (CRM) et les logiciels de compte, de sorte que le tableau de bord est alimenté par un large intervalle de sources de données.

Par exemple, le tableau de bord d'une entreprise cliente axée sur les services peut afficher des données de facturation provenant de QuickBooks, des indicateurs de trafic web provenant de Google Search Console et des scores de satisfaction de la clientèle provenant de HubSpot. ClickUp CRM offre des intégrations avec de nombreux outils qui améliorent la précision des données et la connexion.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-155.png tableau de bord du client : Modèle de CRM simple de ClickUp /$$img/

Donnez un aperçu rapide des données de vos clients avec ClickUp CRM

Par exemple, vous pouvez l'intégrer à Asana ou Jira pour centraliser les mises à jour et les jalons des projets dans un seul tableau de bord. Pour le suivi de la productivité, vous pouvez opter pour Slack, Google Workspace et Microsoft Teams afin de rationaliser la communication sans changer d'application.

💡Pro Tip : En intégrant des API et des données en temps réel, vous pouvez ajouter des alertes ou des notifications qui se déclenchent lorsque certains seuils sont atteints (par exemple, l'utilisation des ressources passe en dessous d'un nombre spécifique ou une erreur de planification critique se produit).

5. Donner la priorité à la sécurité

Ces dernières années ont montré les effets dévastateurs que des mesures de sécurité insuffisantes peuvent avoir sur les entreprises.

Par exemple, en 2024, une vulnérabilité majeure dans un système de gestion de contenu.. utilisé par Hathway a exposé les détails sensibles de KYC tels que les noms, adresses, numéros de téléphone et identifiants e-mail de plus de 4 millions de clients, ce qui a entraîné des dommages coûteux et une grave atteinte à la réputation.

Cela nous rappelle brutalement qu'un tableau de bord client peut également être un point d'entrée pour des acteurs malveillants s'il n'est pas correctement protégé. Même quelque chose d'aussi simple qu'une politique de mot de passe faible peut rendre votre système vulnérable.

C'est pourquoi les fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification multifactorielle (MFA), le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et le cryptage des données doivent être des éléments non négociables de votre tableau de bord client.

Bien sûr, vous pouvez inviter n'importe quel client à ClickUp en tant qu'invité et partager le tableau de bord avec lui afin qu'il puisse afficher les mises à jour du projet et collaborer en un seul endroit. Cependant, la maintenance de la sécurité est un élément important de ce processus.

Vous pouvez organiser les comptes clients individuels avec une hiérarchie évolutive de Dossiers et de Listes et définir des permissions granulaires pour contrôler qui voit quoi, y compris les membres de votre équipe et les parties prenantes externes.

💡 Pro Tip : Mettez régulièrement à jour vos protocoles de sécurité afin que les permissions des utilisateurs restent alignées sur les éventuels changements de rôles ou de responsabilités au sein de l'équipe. Faites savoir à vos clients comment leurs données sont protégées. Faites de la sécurité un argument de vente et instaurez la confiance.

Exemples de tableaux de bord clients : Principaux modèles ClickUp à utiliser

Il n'est pas toujours nécessaire de partir de zéro ou de réinventer la roue lors de la création d'un tableau de bord. De nombreux modèles de gestion des clients peuvent vous faire gagner du temps et des efforts tout en garantissant une disposition professionnelle. Vous trouverez ci-dessous cinq excellents exemples de tableaux de bord de ClickUp que vous pouvez utiliser.

1. Suivi de la santé des clients de l'agence

En tant qu'agence, vous devez probablement jongler avec plusieurs clients. Le suivi de leur niveau de satisfaction et de la santé de leur projet sera toujours en haut de votre liste de choses à faire, mais avouons-le, c'est une tâche accablante.

Le Suivi de la santé des clients de l'agence par ZenPilot intégré à ClickUp, résout justement ce problème.

Il centralise les données importantes, des e-mails aux feuilles de calcul, et vous donne une vision Effacée des clients qui ont besoin d'une assistance immédiate et des comptes qui fonctionnent bien.

Le modèle offre des fonctionnalités telles que :

Un tracker d'activité intégré pour garder un œil sur l'engagement et la réactivité des clients

Des paramètres vidéo pour vous aider à configurer et à personnaliser la disposition en fonction des besoins de votre agence

Huit vues préconfigurées pour tout afficher, des services rendus et des objectifs atteints aux scores NPS

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Agency-Client-Health-Tracker-from-ZenPilot-and-ClickUp.avif Suivi de la santé des clients de l'agence par ZenPilot et ClickUp https://clickup.com/agency-client-health-tracker-template-zenpilot Télécharger ce modèle /$cta/

Télécharger ce modèle

2. Modèle de ClickUp pour la réussite des clients

Comme pour toute autre entreprise, la réussite des clients doit être au centre de vos préoccupations. Pour analyser le degré d'engagement et de validation des clients dans la maintenance de leur relation avec vous, tirez parti du modèle de réussite client de ClickUp Modèle ClickUp de réussite client .

En fait, cela a même plus de sens si vous êtes une entreprise SaaS qui veut s'assurer que les clients tirent une valeur maximale du produit.

Le modèle affiche une vue d'ensemble du parcours de chaque client, couvrant les étapes allant de l'intégration au renouvellement, tout en suivant les risques potentiels et les performances. Il vous permet de leur fixer des objectifs clairs et de mesurer la réussite de vos services par rapport à ces objectifs.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-260.png Modèle de réussite client de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-109300739&department=support Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utiliser la vue diagramme Gantt pour visualiser les échéanciers du projet

Distribuer les tâches en interne aux membres de l'équipe concernés

Assurer le suivi avec les clients pour obtenir un retour d'information grâce à l'intégration d'e-mails

3. Modèle de collaboration pour la réussite des clients de ClickUp

Ce modèle est spécialement conçu pour aligner les équipes commerciales et de production qui doivent coordonner leurs efforts afin de garantir des flux de travail fluides et la livraison des projets dans les délais impartis.

Le modèle Modèle de collaboration ClickUp pour la réussite des clients permet aux deux départements d'être sur la même page avec des affichages partagés, ce qui réduit les problèmes de communication et les erreurs lors du transfert des clients, ce qui est une bonne stratégie.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUps-Client-Success-Collaboration-Template.jpeg Modèle de collaboration pour la réussite des clients de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216126854&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec ce modèle, vous pouvez :

Accéder à des outils clés comme les Plans pour les notes internes, les Formulaires pour collecter des informations sur les clients et les Tableaux pour cartographier la progression des tâches

Simplifier le suivi grâce à des statuts tels que Ouvert et Achevé, afin que tous les membres de l'équipe puissent rapidement savoir où en est le compte

Paramétrer des déclencheurs automatiques, comme la mise à jour des champs personnalisés lorsque de nouvelles tâches sont créées

4. Démarrage rapide de ClickUp : Modèle de services aux clients

Qui ne souhaite pas conclure des affaires rapidement et efficacement tout en gérant les comptes clients, les demandes de cadrage et en optimisant les ressources ? Que vous soyez représentant commercial, responsable de la relation client ou chef de projet, vous avez besoin d'un outil de travail adapté outils de gestion des clients pour le travail.

Et les ClickUp Démarrage rapide : Modèle de services aux clients est l'un de ces cadres sur lesquels vous pouvez vous achever. Bien qu'il puisse sembler complexe à utiliser au départ, il est facile à utiliser pour les débutants.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Quick-Start-Client-Services-Template.png ClickUp Modèle de démarrage rapide pour les services clients https://app.clickup.com/signup?template=t-90090433234&department=professional-services Télécharger ce modèle /$$cta/

Les fonctionnalités clés comprennent :

Créer des tâches et paramétrer des assignés, des dates d'échéance, des statuts, etc

Contrôler la santé du projet avec des champs personnalisés tels que les estimations de durée, les priorités, les jalons et les dépendances

Stockez les processus, les ressources et les informations essentielles grâce au wiki de l'équipe

5. Modèle de Tableau de la Voix du Client de ClickUp

Dans une mer de Modèles de CRM à faire, comment trouver quelque chose qui vous aide à mieux comprendre les besoins, les désirs et les préférences de vos clients ?

Leurs commentaires sont d'une valeur inestimable pour affiner vos offres. Mais la collecte, l'organisation et l'exploitation de ces informations peuvent s'avérer difficiles Modèle de Tableau de la Voix du Client ClickUp .

Grâce à sa disposition de type Kanban, vous recueillez les avis des clients de manière organisée et vous vous assurez rapidement qu'ils sont classés par ordre de priorité et traités par les bonnes équipes.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-330.png Modèle ClickUp Voix du client https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6327950&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle vous permet de :

Incorporer le suivi du temps, les avertissements de dépendance et les étiquettes pour une résolution des problèmes invitée, instructions

D'utiliser des vues personnalisées telles que Liste, Tableau et Commencer ici pour afficher le retour d'information dans diverses configurations

Structurer le retour d'information à partir de champs personnalisés tels que "Besoin du client", "Source VoC" et "Solution"

Gardez vos clients heureux et stimulez la croissance de votre entreprise grâce aux tableaux de bord

Maintenant que vous comprenez la valeur des tableaux de bord, il ne s'agit pas seulement d'outils agréables à utiliser : ils sont essentiels pour permettre aux clients de prendre des décisions sûres et fondées sur des données.

Lorsque les clients sont satisfaits des informations qu'ils voient dans le portail et qu'ils reconnaissent vos contributions, tout le monde y gagne. 🎉

De plus, avec des outils comme ClickUp, vous pouvez facilement créer les meilleurs tableaux de bord clients pour répondre à des besoins spécifiques. L'un des principaux avantages est sa vaste bibliothèque de modèles prêts à l'emploi, ce qui rend le démarrage simple et rapide. Créer un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et commencez à améliorer la satisfaction de vos clients. 🚀