Meilleurs exemples de portails clients pour les agences, les SaaS et les freelancers

Les portails clients sont comme des salons VIP pour vos clients : un environnement de travail élégant, sécurisé et toujours disponible où ils peuvent consulter les mises à jour des produits et services, regarder des tutoriels vidéo, rechercher des documents à l'aide d'une barre de recherche et envoyer des messages pour demander de l'assistance. Ils aident les clients à se sentir informés et évitent que votre boîte de réception ne soit inondée de messages.

72 % des clients ont déjà utilisé des portails en libre-service.

Et non, vous n'avez pas besoin d'en créer un à partir de zéro ou d'engager une équipe de développeurs pour que vos clients se sentent pris en charge. Les outils sans code d'aujourd'hui permettent de créer très facilement des portails clients personnalisés qui améliorent l'expérience globale de gestion des clients, avec un minimum d'efforts.

Dans ce guide, vous trouverez :

Un cours accéléré sur ce qu'est réellement un portail libre-service client

Un aperçu des meilleurs exemples de portails clients en libre-service (et pourquoi ils fonctionnent)

Un guide pour créer votre propre portail de service client à l'aide du logiciel intelligent ClickUp

Vos clients méritent mieux que des e-mails épars et des mises à jour incomplètes de la part de votre équipe de service client. Faisons en sorte que cela devienne réalité !

Qu'est-ce qu'un portail client ?

Un portail client est une interface sécurisée en libre-service qui permet à vos différents clients d'accéder aux informations, documents et communications pertinents liés à vos services ou projets. Considérez-le comme un accueil numérique ouvert 24 h/24, 7 j/7.

Ses fonctionnalités principales comprennent : Flux de travail d'intégration : fournissez des formulaires, des checklists ou des kits de bienvenue pour stimuler l'engagement des clients

Partage de documents : téléchargez contrats, conceptions, rapports et factures de manière structurée

Suivi des tâches : affichez les échéanciers, les jalons et les actions assignées pour chaque projet en un seul endroit

Outils de communication : centralisez les discussions ou les fils de commentaires pour réduire les échanges d'e-mails

Facturation et paiements : partagez vos factures, surveillez le statut des paiements ou intégrez des passerelles de paiement

Fonctionnalités qui font un excellent portail client

88 % des clients déclarent qu'ils sont plus enclins à acheter à nouveau auprès d'une marque en fonction de la qualité de son service client.

Votre portail libre-service client peut être votre principal facteur de différenciation.

Grâce à la centralisation et à la transparence de tout, de la communication à la documentation, votre équipe perd moins de temps en tâches administratives. Vos clients se sentent en confiance et pris en charge. Et si vous demandez à vos clients, ils vous diront qu'il y a quelque chose de magique dans un portail client en libre-service fluide et personnalisé qui leur dit : « Nous nous occupons de tout. »

Voici ce qui distingue les meilleurs :

Personnalisation de la marque : ajoutez votre logo, vos couleurs et vos polices de caractères pour créer un espace familier qui s'apparente à une extension de votre marque

Permissions utilisateur : donnez à vos clients accès uniquement à ce dont ils ont besoin, ni plus, ni moins

Accessibilité mobile : environ : environ 80 % des consommateurs considèrent la rapidité, la commodité, l'aide compétente et le service convivial comme les facteurs les plus importants d'une expérience client positive. Disposer d'un portail client accessible sur un téléphone mobile facilite tous ces aspects. Assurez-vous que vos clients peuvent contacter l'assistance, consulter les mises à jour ou télécharger des fichiers où qu'ils se trouvent

Notifications et alertes : tenez tout le monde informé grâce aux rappels automatiques, aux changements de statut et aux nouvelles publications

Contrôle des versions : finie la confusion avec les fichiers « Final_v3_révisé. pdf ». Le contrôle des versions permet à vos clients d'accéder à la version la plus récente et la plus propre

Pistes d'audit : voyez qui a accédé à quoi et quand afin de garantir la transparence pour toutes les parties

👀 Le saviez-vous ? Le concept du portail client, tel que nous le connaissons aujourd'hui, trouve ses racines dans le secteur juridique. Les cabinets d'avocats ont été parmi les premiers à avoir besoin d'un moyen sécurisé, organisé et transparent pour partager des documents confidentiels et communiquer le statut des dossiers à leurs clients, des besoins auxquels les systèmes traditionnels basés sur l'e-mail ou le papier ne pouvaient pas répondre de manière adéquate. Cette demande a conduit à la création des premiers portails clients, qui servaient d'espaces numériques sécurisés pour l'échange de documents, la mise à jour des dossiers et la rationalisation de la communication. Ils ont contribué à maintenir une confidentialité stricte, conformément aux exigences déontologiques.

Meilleurs exemples de portails clients

Passons maintenant aux choses sérieuses : les logiciels de portail client qui donnent vie à ces fonctionnalités de portail en libre-service. Des hubs de travail tout-en-un aux outils de gestion client ultra-spécialisés, voici à quoi ressemblent les meilleurs portails en libre-service client en action.

1. ClickUp – l'application qui fait tout pour la gestion des clients

Essayez ClickUp gratuitement Créez des portails clients pour collaborer sur des tâches et des livrables avec ClickUp

Si vous recherchez un portail client qui fait plus que simplement afficher des listes de tâches, ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail, est la solution qu'il vous faut. Il ne s'agit pas seulement d'une application de gestion de projet client, mais aussi d'un portail client et d'un hub de travail tout-en-un qui combine le suivi des tâches, le partage de documents, la discussion en temps réel, l'automatisation et la communication avec les clients dans une expérience élégante.

Qu'est-ce qui distingue ClickUp ? Sa flexibilité inégalée. Vous pouvez personnaliser chaque environnement de travail en fonction des besoins spécifiques de vos clients et du style de travail de votre équipe. Que vous soyez une agence de branding assurant le suivi des validations créatives, une équipe SaaS chargée de l'intégration de nouveaux clients ou un cabinet d'avocats partageant des fichiers sécurisés, ClickUp s'adapte à votre flux de travail.

Vous pouvez donner à vos clients un accès invité avec des permissions granulaires. Les vues ClickUp partagées, telles que les listes, les tableaux et les documents, permettent une collaboration en temps réel avec les clients, tandis que les tableaux de bord ClickUp personnalisés affichent les indicateurs clés de performance et la progression sous une forme visuelle et conviviale pour les clients.

Avec ClickUp, nous avons franchi une étape supplémentaire et créé des tableaux de bord où nos clients peuvent accéder et surveiller les performances, le taux d'occupation et les projets en temps réel. Cela permet aux clients de se sentir connectés à leurs équipes, d'autant plus qu'ils sont situés dans différents pays, voire parfois sur différents continents.

Vous avez besoin de recueillir des commentaires ou des approbations ? Les formulaires ClickUp transmettent directement les réponses sous forme de tâches exploitables, accompagnées de dates d'échéance, d'assignés et d'automatisations pour faire avancer les choses.

Intégrez les formulaires ClickUp dans votre portail client pour suivre les problèmes et les commentaires des clients, et les transformer en tâches exploitables

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer des wikis clients, des guides d'intégration ou des feuilles de route de projet, et les lier directement à des tâches et des jalons.

Modifiez les documents ClickUp en temps réel avec vos clients pour collaborer avec eux en toute transparence. Recueillez des commentaires grâce aux @mentions et aux commentaires assignés

Les commentaires intégrés garantissent que le contexte reste intact, et les intégrations ClickUp Chat ou e-mail permettent de fluidifier les discussions avec les clients.

Pour les agences, les consultants ou les freelancers qui jonglent entre plusieurs clients, la hiérarchie de projets de ClickUp vous aide à séparer les flux de travail tout en conservant une structure cohérente.

Ajoutez ClickUp Brain pour obtenir des récapitulatifs, des résumés ou les prochaines étapes alimentés par l'IA, et votre portail client deviendra une expérience fluide et personnalisée que vos clients adoreront.

Générez des mises à jour de statut, des briefs, des documentations et bien plus encore destinés à vos clients grâce à l'assistance IA de ClickUp Brain

Vous avez besoin d'automatiser des mises à jour répétitives ou des changements de statut ? Les automatisations ClickUp sans code vous permettent de définir des règles personnalisées qui exécutent automatiquement le travail, vous faisant gagner des heures sur la coordination des projets.

Pensez au suivi automatique, aux changements de statut lorsque les tâches sont achevées ou à l'attribution de propriétaires lorsque les formulaires sont soumis.

Configurez des automatisations ClickUp personnalisées pour être averti lorsqu'une nouvelle réponse à un formulaire est reçue d'un client

Si vous gérez de nombreux clients, ClickUp fait également office de CRM léger. Ses champs personnalisés robustes permettent de centraliser toutes les informations client (appels, livrables, dates de renouvellement) dans un espace unifié.

📮ClickUp Insight : 30 % des travailleurs estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % estiment qu'elle pourrait débloquer 3 à 5 heures pour un travail approfondi et concentré. Même les petits gains de temps s'additionnent : deux heures récupérées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, un temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel. 💯 Avec les agents IA et ClickUp Brain de ClickUp, vous pouvez automatiser les flux de travail, générer des mises à jour de projet et transformer vos notes de réunion en étapes concrètes, le tout au sein de la même plateforme. Pas besoin d'outils ou d'intégrations supplémentaires : ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour automatiser et optimiser votre journée de travail en un seul endroit. 💫 Résultats réels : RevPartners a réduit de 50 % ses coûts SaaS en consolidant trois outils dans ClickUp, obtenant ainsi une plateforme unifiée avec plus de fonctionnalités, une collaboration plus étroite et une source unique d'informations plus facile à gérer et à faire évoluer.

2. Notion – un portail wiki visuel pour la collaboration créative

via Notion

Parfait pour les studios de design, les équipes de contenu et les créateurs solo, Notion vous aide à créer des portails clients incroyablement simples qui ressemblent à un tableau d'ambiance numérique et fonctionnent comme un hub de flux de travail. Que vous souhaitiez partager la progression, organiser les commentaires créatifs ou déposer des liens importants, Notion rend tout cela intuitif.

Son interface glisser-déposer permet à tout le monde de concevoir un portail, sans code et sans friction. Vous avez besoin d'un calendrier de contenu, d'un outil de suivi des révisions et d'une bibliothèque de ressources ? Vous pouvez tout créer sur une seule page grâce à sa structure modulaire basée sur des blocs, personnaliser les permissions et inviter vos clients via un lien clair. Ils n'ont pas besoin de s'inscrire et il n'y a aucune courbe d'apprentissage.

Les fonctionnalités clés de Notion en tant qu'outil de portail client comprennent :

Partagez des pages avec des listes à bascule, des tableaux Kanban et des bases de données

Intégrez Google Docs, des vidéos Loom, des fichiers Figma et bien plus encore pour un contexte complet

Définissez des permissions pour contrôler ce que chaque client peut afficher

Utilisez des modèles de portail client prêts à l'emploi pour concevoir des flux d'intégration, des formulaires de commentaires et des hubs de ressources

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires et aux mentions

Notion est idéal lorsque vous souhaitez allier fonction et esthétique, et lorsque vos clients attendent les deux.

🧠 Anecdote : La personnalisation est un puissant levier de persuasion ancré dans la psychologie. Dans son ouvrage emblématique Influence : The Psychology of Persuasion, le Dr Robert Cialdini décrit des principes tels que l'appréciation, l'engagement et la réciprocité, qui sont tous activés lorsque votre portail semble adapté à votre client. Lorsque les clients voient leur nom, leur logo ou leur flux de travail reflétés dans un espace, cela déclenche un sentiment de propriété et d'engagement. Cette connexion émotionnelle rend la collaboration plus fluide, les retours plus rapides et la fidélité des clients plus forte.

3. HoneyBook – Le CRM rencontre le portail client

via HoneyBook

Conçu pour les entrepreneurs individuels, les créatifs et les professionnels des services tels que les organisateurs d'évènements, les photographes, les coachs de vie et les designers, Honeybook propose des portails clients conviviaux et intuitifs. La plateforme combine CRM, suivi de projet, facturation, propositions et même planification dans un seul système qui ressemble moins à un logiciel qu'à un service de conciergerie.

Les clients reçoivent des liens soignés où ils peuvent afficher les contrats, les signer, répondre à des questionnaires et même effectuer des paiements, sans avoir besoin de créer un compte. Vous bénéficiez d'une visibilité complète sur ce qui a été affiché ou signé, ainsi que de flux de travail automatisés qui font avancer le client.

HoneyBook simplifie également la communication. Vous pouvez créer des modèles personnalisés, envoyer des rappels automatiques et tout gérer depuis votre téléphone.

Les fonctionnalités clés de Honeybook en tant qu'application de portail client comprennent :

Créez des portails personnalisés avec des devis, des factures et des contrats

Automatisez les suivis, les tâches d'intégration des clients et les rappels

Planifiez des appels, recouvrez vos paiements et capturez des prospects en toute simplicité

Réutilisez des modèles pour gagner du temps et garantir la cohérence

Gérez facilement le flux de vos clients depuis votre mobile ou votre bureau

💡 Conseil de pro : créez un modèle pour votre processus d'intégration afin que chaque client bénéficie de la même expérience exceptionnelle. Dans ClickUp, vous pouvez enregistrer des listes de tâches, des échéanciers, des documents et des formulaires entiers sous forme de modèles réutilisables. Cela garantit la cohérence, réduit le temps d'installation et aide les nouveaux membres de l'équipe à se mettre rapidement au travail. Les clients bénéficient également d'un accueil soigné et fluide, au lieu de checklists éparpillées. Considérez-le comme votre solution incontournable pour une prestation de services évolutive.

4. SuiteDash – plateforme complète de portail client

via SuiteDash

SuiteDash est conçu pour les entreprises de services telles que les agences, les consultants, les cabinets d'avocats et les entreprises de taille moyenne qui souhaitent contrôler entièrement chaque étape du parcours client, de la connexion à la facturation en passant par le LMS.

Créez des tableaux de bord personnalisés, des pipelines personnalisés, du contenu protégé, un chat interne, des signatures électroniques, des flux automatisés d'intégration des clients, et bien plus encore, le tout dans un seul outil de gestion des clients.

Et ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet pour votre portail client. Vous pouvez utiliser ce hub de services aux entreprises comme logiciel de base de connaissances, plateforme de formation, CRM et système de facturation. Vous pouvez même restreindre l'accès à certains modules selon les clients ou les équipes. C'est le type d'outil d'assistance client qui récompense les utilisateurs expérimentés en leur offrant une liberté totale, mais qui nécessite une installation préalable pour fonctionner correctement.

Les fonctionnalités clés de Suitedash pour l'assistance client comprennent :

Concevez des tableaux de bord entièrement personnalisés et restreignez l'accès selon vos besoins

Créez des pipelines et suivez les transactions des clients grâce au CRM intégré

Gérez les signatures électroniques, la facturation, les propositions et les tâches des clients

Lancez des cours ou des programmes d'intégration grâce au LMS intégré

Envoyez des messages sécurisés et créez des expériences de connexion personnalisées

SuiteDash est idéal pour les équipes en pleine expansion et les utilisateurs expérimentés qui souhaitent bénéficier d'une expérience de portail complète et entièrement personnalisée afin d'améliorer la satisfaction de leurs clients.

5. Portail client – portail simple basé sur WordPress

via Portail client

Vous disposez déjà d'un site WordPress et vous recherchez une solution peu exigeante en maintenance, mais professionnelle ? Client Portal est un plugin intelligent et léger qui transforme votre site web en un espace client sécurisé. Il est conçu sur mesure pour les freelancers, les petites agences et les designers qui souhaitent bénéficier d'un contrôle total sans les fonctionnalités superflues des outils tout-en-un.

L'avantage ? Vous n'avez pas besoin d'apprendre à vos clients à l'utiliser. Il vous suffit de leur envoyer leur lien privé. Ils accèdent alors à une page claire et personnalisée où ils peuvent afficher les livrables, suivre la progression et télécharger des fichiers. Vous décidez ce qu'ils voient et quand ils le voient. De plus, comme le portail est auto-hébergé, vous contrôlez entièrement vos données et votre conception.

L'installation est simple et vous ne payez qu'une seule fois. Vous ne trouverez pas d'automatisation poussée ni de chat en direct, mais c'est justement le but : ce portail est conçu pour rester minimaliste. Pour les créatifs qui aiment déjà WordPress, c'est le compagnon idéal.

Les fonctionnalités clés de ce portail client basé sur WordPress comprennent :

Installez-le facilement sur votre site WordPress existant

Personnalisez et identifiez les hubs individuels de vos clients

Définissez les permissions d'accès pour la visibilité et les mises à jour des fichiers

Payez une seule fois et évitez les coûts mensuels liés au SaaS

Assurez une installation légère, sécurisée et sous votre contrôle

Cet outil est idéal pour les équipes utilisant WordPress qui recherchent la simplicité, le contrôle et une installation sans abonnement.

Maintenant que vous disposez des outils nécessaires, voyons les étapes à suivre pour créer un portail client qui satisfera vos clients et assurera la prospérité de votre entreprise.

Comment créer un portail client étape par étape

La création d'un portail client peut sembler être un projet très technique, mais avec des outils tels que ClickUp, c'est étonnamment simple. La clé est de savoir ce que vous voulez que votre portail accomplisse et d'utiliser les bons éléments pour soutenir cette vision.

Étape n° 1 : commencez par définir clairement votre cas d'utilisation

Vous accueillez de nouveaux clients ? Vous partagez des mises à jour en direct sur vos projets ? Vous assurez le suivi des demandes de service ? Plus vous définissez clairement vos besoins, plus il sera facile de concevoir un portail qui résoudra réellement vos principaux goulets d'étranglement.

Réfléchissez à ce qui pose le plus de difficultés à vos clients. Est-ce le respect des échéanciers ? L'approbation des conceptions ? L'envoi des commentaires dans les délais ? Vos réponses donneront forme à votre stratégie.

Étape n° 2 : choisir la bonne plateforme

Un excellent portail ne se contente pas de faciliter le travail de votre équipe interne, il doit également être intuitif pour vos clients. Chaque clic doit les guider vers plus de clarté, et non vers la confusion. Optez pour une disposition claire, des légendes explicites et un niveau d'accès adapté afin qu'ils se sentent autonomes et non dépassés

Il est essentiel de choisir une plateforme qui répond aux besoins de votre équipe et aux attentes de vos clients. Si votre entreprise jongle avec de nombreux éléments (projets, documents, approbations, commentaires), une plateforme tout-en-un robuste comme ClickUp est idéale.

L'outil de gestion de projet ClickUp vous permet de mapper les tâches, les échéanciers, les documents et les flux de travail des clients dans un espace unifié, réduisant ainsi le chaos lié aux changements de contexte tout en améliorant la visibilité. Des feuilles de route de haut niveau aux tâches quotidiennes, il offre aux équipes un contrôle total sur la manière dont le travail des clients est planifié, suivi et livré.

Partagez les mises à jour de produits, les annonces, le statut de résolution des problèmes et bien plus encore avec vos clients dans plusieurs vues ClickUp

Stefani DiGiovanni, spécialiste des systèmes chez Micro, déclare :

Je suis tombé sur ClickUp alors que je cherchais un portail client. Je ne savais pas encore qu'il allait devenir notre bureau virtuel, car il offre tellement plus de fonctionnalités. Il a remplacé plusieurs autres logiciels et coûts, et il est personnalisable en fonction des types de processus de chacune de nos équipes. Je l'utilise à titre personnel et professionnel, et j'aide d'autres personnes à faire de même. ClickUp pour la vie !

Cette expérience de première main résume pourquoi il est important de choisir le bon outil. Les meilleures plateformes de portail client débloquent une collaboration plus fluide et améliorent la satisfaction client.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant remonter les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, pour que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Étape n° 3 : Créez votre portail

Voici comment commencer à créer un portail client dans ClickUp:

Créez un dossier dédié pour chaque client afin de centraliser les projets, les échéanciers et les livrables actifs dans un seul emplacement

Organisez les flux de travail à l'aide de listes qui divisent le travail en phases, services ou catégories de tâches distinctes, facilitant ainsi le suivi de la progression

Utilisez ClickUp Docs pour stocker vos contrats, briefs, notes de réunion et kits d'intégration, tous accessibles en temps réel pour stocker vos contrats, briefs, notes de réunion et kits d'intégration, tous accessibles en temps réel

Assignez des tâches ClickUp avec des priorités, des dates d'échéance, des assignés et des champs personnalisés pour suivre des détails spécifiques tels que l'étape du projet, le statut de facturation ou le niveau d'approbation

Créez des tâches ClickUp avec des champs personnalisés détaillés pour gérer les relations avec vos clients, de l'intégration à l'établissement de relations à long terme

Visualisez la santé de vos projets grâce aux tableaux de bord ClickUp en ajoutant des cartes et des diagrammes qui présentent le statut des tâches, la charge de travail, les accords de niveau de service (SLA) des clients et les échéances à venir, offrant ainsi à votre équipe et à vos clients une visibilité en temps réel en ajoutant des cartes et des diagrammes qui présentent le statut des tâches, la charge de travail, les accords de niveau de service (SLA) des clients et les échéances à venir, offrant ainsi à votre équipe et à vos clients une visibilité en temps réel

Recueillez les commentaires à l'aide des formulaires ClickUp, qui convertissent automatiquement les envois (tels que les tickets d'assistance, les demandes de ressources ou les commentaires) en tâches exploitables qui convertissent automatiquement les envois (tels que les tickets d'assistance, les demandes de ressources ou les commentaires) en tâches exploitables

Automatisez les mises à jour de routine avec les automatisations ClickUp : déclenchez des changements de statut, envoyez des rappels ou attribuez automatiquement des tâches en fonction des dates d'échéance ou des réponses aux formulaires

Ensemble, ces éléments constitutifs transforment votre environnement de travail ClickUp en un portail client bien huilé, aussi stratégique que simple.

Davide Mameli, directeur de l'unité commerciale chez ICM. S (filiale d'Accenture), partage cet avis :

Les clients peuvent créer des tickets liés à des projets, et nos chefs d'équipe peuvent rapidement répondre et déléguer des tâches. Cela permet de gagner un temps considérable en évitant les échanges d'e-mails et offre une meilleure expérience client. De plus, l'intégration des clients à ClickUp est simple, car l'outil est très convivial.

Les clients peuvent créer des tickets liés à des projets, et nos chefs d'équipe peuvent rapidement répondre et déléguer des tâches. Cela permet de gagner un temps considérable en évitant les échanges d'e-mails et offre une meilleure expérience client. De plus, l'intégration des clients à ClickUp est simple, car l'outil est très convivial.

Étape n° 4 : utilisez des modèles pour accélérer l'installation

Ne partez pas de zéro à chaque fois que vous devez accueillir un client, lancer un projet ou envoyer une mise à jour.

Le modèle d'intégration client ClickUp vous offre un flux de travail prêt à l'emploi pour mapper étape par étape le parcours des nouveaux clients. Que vous définissiez des livrables, créiez des échéanciers ou attribuiez des tâches, le modèle garantit la cohérence et vous fait gagner des heures sur les installations répétitives.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez l'intégration des clients et offrez une expérience client positive grâce au modèle ClickUp Customer Onboarding Template

Utilisez ce modèle pour :

Mappez les parcours d'intégration à l'aide de listes de tâches personnalisées

Attribuez des responsabilités et des délais à votre équipe interne

Intégrez les documents, contrats et documents de bienvenue de vos clients dans les tâches

Créez des formulaires pour collecter les informations ou les commentaires des clients en un seul endroit

Personnalisez les statuts et les affichages pour refléter le flux de travail unique de vos clients

Suivez la progression et centralisez la communication avec les clients à l'aide de commentaires et d'étiquettes

Pour les projets récurrents ou les clients réguliers, cette approche change la donne !

Étape n° 5 : centralisez les informations clients grâce à un CRM

70 % des responsables du service client s'appuient sur une source unique d'informations au sein de leur entreprise.

Avant d'inviter vos clients sur votre portail, il est important de vous assurer que tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour les servir est centralisé et facilement accessible. Cela inclut les coordonnées, les dossiers de service, la progression de l'intégration et les échéanciers des transactions.

ClickUp CRM vous facilite la tâche en vous offrant des pipelines personnalisables, des affichages de profils et une intégration dans votre environnement de travail.

Optez pour la solution CRM ClickUp à chaque étape de votre relation client, de la capture de prospects à l'intégration et à la gestion continue des comptes

Utilisez-le pour :

Consolidez les informations, les notes et les communications relatives à vos clients en un seul endroit

Suivez l'intégration, les livrables et les renouvellements parallèlement aux tâches du projet

Liez les éléments CRM directement aux documents, commentaires et flux de travail

Attribuez des propriétaires de compte et des étapes à chaque client

Éliminez le recours à des outils CRM externes tout en bénéficiant d'un contrôle total

Que vous gériez cinq ou cinquante clients, ClickUp CRM vous aide à rester aligné et prêt à servir.

Étape n° 6 : partagez l'accès et guidez vos clients

Même le portail le mieux conçu peut échouer si les clients ne savent pas comment l'utiliser. Une fois votre installation terminée, invitez-les avec un accès invité et guidez-les à travers les fonctionnalités essentielles.

Où vérifient-ils les mises à jour ? Où doivent-ils télécharger des documents ou laisser des commentaires ? Un simple Clip ClickUp de votre présentation enregistrée à l'écran ou un guide de bienvenue rapide peut transformer les utilisateurs novices en collaborateurs confiants.

Enregistrez facilement une visite guidée ou une vidéo de démonstration de votre portail client avec ClickUp Clips

L'objectif est de rendre chaque interaction fluide, afin que vos clients restent engagés et impressionnés dès le premier jour.

ClickUp : là où les clients deviennent des champions

Lorsque les relations avec les clients sont fluides, tout le reste suit le même flux : échéanciers, commentaires, voire paiements. C'est exactement ce qu'offre un portail client bien conçu.

De la présentation des échéanciers dans un tableau de bord unique à l'organisation des documents, formulaires et messages destinés aux clients dans un seul environnement de travail, les portails clients éliminent les incertitudes liées à la collaboration. Les applications telles que ClickUp vous permettent d'aller au-delà des simples « outils de gestion de projet pour les clients ». Elles vous offrent un hub complet que vos clients apprécieront réellement, de l'assistance directe aux options en libre-service.

Si vous en avez assez des fils dispersés et des suivis manqués dans les forums de discussion en ligne, il est temps de tout regrouper au même endroit.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et commencez à créer des portails clients qui travaillent aussi dur que vous.