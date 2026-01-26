Les 10 meilleurs outils d'organisation et de gestion pour les adultes atteints de TDAH en 2026

Avertissement : Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et stratégies de productivité. Il ne vise pas à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement du TDAH ou de toute autre condition médicale.

Trouver les bons outils pour aider à gérer le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez l'adulte peut constituer l'une des nombreuses stratégies d'adaptation permettant d'organiser les tâches importantes et de booster la productivité. Et les personnes atteintes de TDAH savent bien que l'organisation et la productivité ne vont pas de soi.

En effet, selon l'organisation CHADD, les symptômes du TDAH chez l'adulte s'accompagnent de difficultés à gérer des projets complexes et à long terme dans la vie professionnelle. Les projets d'envergure exigent non seulement de rester organisé, mais aussi de maîtriser la communication, de suivre de nombreuses tâches et de bien gérer son temps.

Mais cela ne devrait pas empêcher les personnes atteintes de TDAH d'exceller dans leur carrière. Il existe de nombreuses bonnes habitudes et d'excellents outils à utiliser au quotidien.

C'est pourquoi nous avons compilé cette liste des 10 meilleures applications pour adultes atteints de TDAH en 2024.

De la gestion des tâches à la gestion de projet, en passant par le suivi du temps et la prise de notes, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Les meilleurs outils pour l'ADHD doivent s'intégrer naturellement à votre routine, en améliorant votre quotidien sans ajouter de stress supplémentaire.

Ils doivent être intuitifs, personnalisables en fonction de vos besoins spécifiques et offrir des fonctionnalités qui répondent aux défis courants liés au TDAH, tels que la gestion de projet, la gestion du temps, l'organisation et la concentration.

La plupart de ces outils pour l'ADHD se présentent sous la forme d'applications pratiques auxquelles vous pouvez accéder depuis votre téléphone ou votre ordinateur, vous garantissant ainsi de toujours avoir à portée de main l'aide dont vous avez besoin pour accomplir vos tâches importantes.

Dans un monde de plus en plus numérique, trouver le bon outil peut s'avérer difficile. Vous trouverez ci-dessous notre sélection des meilleurs outils pour l'ADHD, conçus pour vous aider à rester concentré, organisé et efficace.

Gérer les tâches dans ClickUp Convertissez les commentaires en tâches ClickUp ou attribuez-les à des membres de l'équipe

ClickUp est un outil complet de gestion de projet qui aide les personnes atteintes de TDAH à rester organisées. Bien plus qu'une simple application de liste de tâches, il intègre la gestion des tâches, la collaboration sur des documents, le suivi des objectifs et la gestion du temps au sein d'une seule et même plateforme.

Cela permet de regrouper toutes les informations nécessaires en un seul endroit, ce qui améliore la productivité et réduit la charge cognitive liée au passage d'une application à l'autre. Ses fonctionnalités robustes et son interface intuitive en font l'un des meilleurs outils d'organisation pour adultes atteints de TDAH, et l'une des meilleures applications d'organisation, tout simplement.

Avec ClickUp, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Notes comme des post-it directement sur la plateforme. Vous pouvez également hiérarchiser vos tâches, fixer des échéances et visualiser votre flux de travail à l'aide de diagrammes de Gantt, de vues Liste ou de vues Tableau, selon ce qui vous convient le mieux.

L'interface personnalisable de ClickUp vous permet d'adapter l'outil à votre style de travail et à vos préférences, plutôt que l'inverse.

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, ClickUp n'est pas seulement un outil d'organisation ; il peut devenir un élément essentiel de vos astuces de productivité quotidiennes pour rester concentré.

Que vous souhaitiez repenser vos techniques de gestion du temps ou que vous ayez simplement besoin de mieux organiser votre bureau, ClickUp peut vous aider à mener une vie plus équilibrée et plus productive en termes de productivité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Intégration transparente avec plus de 1 000 applications et outils

Fonctionnalités complètes de gestion des tâches, des documents et de la gestion de projet

Automatisation des tâches routinières pour une productivité accrue

Gestion de la charge de travail et interfaces personnalisables pour répondre à vos besoins

Des modèles prédéfinis pour l'ADHD , tels que des modèles de listes de tâches , pour gérer vos tâches et mener à bien vos projets

Télécharger ce modèle Restez organisé et productif dans votre parcours de gestion de produit grâce au modèle de liste à faire ClickUp

Limites de ClickUp

En raison de ses nombreuses fonctionnalités, les nouveaux utilisateurs auront peut-être besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec l'outil

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles hors ligne

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à tout forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

2. Brain Focus

via Brain Focus

Brain Focus est une application de gestion du temps qui utilise la technique Pomodoro, qui encourage les utilisateurs à se concentrer sur des tâches pendant de courtes périodes définies, entrecoupées de pauses.

Cette technique de gestion de la charge de travail peut s'avérer particulièrement efficace pour les personnes atteintes de TDAH, car elle permet de réduire l'appréhension face à des tâches volumineuses en les divisant en segments plus petits et plus faciles à gérer.

L'application permet de classer les tâches par catégorie et son interface est intuitive, ce qui réduit les difficultés potentielles lors de l'organisation de vos tâches.

Son accent mis sur la hiérarchisation et la planification des tâches en fait un outil pratique pour ceux qui ont du mal à ne pas remettre les choses à plus tard ou qui se sentent submergés par un trop grand nombre de tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Brain Focus

Durées de travail et de pause personnalisables pour adapter l'application à votre style de travail et à vos stratégies de communication

Possibilité de mettre en pause et de reprendre les sessions, pour s'adapter aux interruptions imprévues

Possibilité de désactiver le Wi-Fi et le son pendant les sessions de travail, afin de minimiser les distractions numériques et de rester concentré

Une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de naviguer facilement et de suivre leur progression au fil du temps

Limites de Brain Focus

Le manque d'intégration avec d'autres applications de productivité peut entraîner un transfert manuel des données

L'interface de l'application, bien que simple, peut sembler trop basique à certains utilisateurs, car elle ne présente pas l'esthétique sophistiquée de certaines autres applications

Tarifs de Brain Focus

Free

Évaluations et avis sur Brain Focus

G2 : N/A

Capterra : N/A

Découvrez les outils d'IA pour le TDAH!

3. Mint

via Mint

Mint est une application de gestion financière qui vous permet de suivre, de budgétiser et de gérer votre argent en un seul endroit.

Pour les adultes atteints de TDAH qui ont du mal à gérer leur argent, Mint propose une solution pour vous aider à garder le contrôle de vos finances.

Il rassemble toutes vos informations financières, des comptes bancaires aux cartes de crédit en passant par les factures, et les affiche dans un format facile à comprendre. Il envoie également des alertes en cas de dépenses inhabituelles, des rappels de paiement pour éviter les frais de retard, et propose même des conseils pour réduire les frais et faire des économies.

Les meilleures fonctionnalités de Mint

Synchronisation automatique avec diverses institutions financières pour un suivi en temps réel des dépenses, de l'épargne et de la santé financière globale

Des analyses approfondies des habitudes de dépenses, aidant les utilisateurs à identifier les points à améliorer et proposant des conseils pour une meilleure gestion de leur budget

Les fonctionnalités de suivi des factures et de rappel permettent d'éviter les retards de paiement et leur impact négatif potentiel sur la cote de crédit

Limites de Mint

Certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation avec certaines institutions financières

Le système de catégorisation automatique des transactions de l'application peut parfois classer les achats dans la mauvaise catégorie, ce qui nécessite des corrections manuelles

Tarifs de Mint

Free

Premium : 4,99 $/mois

Évaluations et avis sur Mint

G2 : N/A

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

4. Remember the Milk

via Remember the Milk

Remember the Milk est un outil intelligent de gestion des tâches et des listes de choses à faire qui simplifie la gestion du temps et l'organisation, vous permettant ainsi d'être plus productif.

Il vous permet de créer des listes de tâches à faire pour les personnes atteintes de TDAH, de fixer des dates d'échéance, d'attribuer des tâches à d'autres personnes et même de joindre des fichiers ou des notes aux tâches. Vous pouvez également hiérarchiser les tâches, ce qui vous aide à déterminer l'ordre dans lequel vous devez les traiter.

Remember the Milk intègre également des rappels, pour que vous n'oubliiez plus jamais une tâche ni ne manquiez une échéance.

Cet outil est particulièrement adapté aux adultes atteints de TDAH, car il les libère de la charge mentale liée au fait de devoir se souvenir de leurs tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Remember the Milk

La fonctionnalité Smart Add permet aux utilisateurs d'ajouter des tâches rapidement et efficacement, en utilisant des raccourcis pour définir les dates d'échéance, les priorités, les fréquences de répétition, et plus encore

Possibilité de partager des tâches et des listes, ce qui facilite le travail collaboratif ou la gestion des tâches ménagères

Intégration complète avec une multitude d'applications, permettant aux utilisateurs de gérer leurs tâches où qu'ils se trouvent sans avoir à changer de contexte

Limites de Remember the Milk

Certaines fonctionnalités avancées, telles que le partage illimité, les pièces jointes et les étiquettes de couleur, ne sont disponibles que dans la version Pro

Certains utilisateurs pourraient trouver l'interface utilisateur un peu dépassée par rapport à des applications plus modernes et visuellement attrayantes

Tarifs de Remember the Milk

Free

Pro : 39,99 $/an

Évaluations et avis sur Remember the Milk

G2 : 4,4/5 (plus de 10 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 50 avis)

5. Google Tasks

via Google Tasks

Google Tasks est un outil de gestion des tâches qui s'intègre parfaitement à la suite de produits Google, tels que Gmail et Google Agenda, offrant ainsi aux utilisateurs un environnement cohérent et familier.

Cet outil vous permet de créer des tâches directement depuis votre boîte de réception Gmail, ce qui simplifie le processus de saisie des tâches à partir des e-mails. De plus, Google Tasks permet de créer des sous-tâches afin de décomposer les tâches plus importantes en parties plus petites et plus faciles à gérer.

Les tâches sont synchronisées sur tous vos appareils, ce qui vous permet de consulter facilement votre liste de tâches où que vous soyez.

Cependant, il s'agit d'un outil relativement simple, ce qui signifie certes qu'il est facile à utiliser, mais qu'il peut également manquer de certaines fonctionnalités présentes dans des outils de gestion des tâches plus complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Google Tasks

L'intégration facile avec Gmail et Google Agenda permet une transition fluide entre les tâches, les e-mails et la planification

Les tâches peuvent être créées directement à partir d'e-mails, ce qui contribue à un flux de travail efficace

Permet la création de sous-tâches, offrant ainsi un moyen de décomposer les tâches volumineuses en parties plus faciles à gérer

Limites de Google Tasks

Il lui manque certaines des fonctionnalités de gestion des tâches les plus complexes que l'on trouve dans d'autres outils

Pas de rappels ni de notifications intégrés pour les tâches à échéance

Tarifs de Google Tasks

Free

Notes et évaluations sur Google Tasks

G2 : 4,2/5 (plus de 10 avis)

Capterra : N/A

6. Evernote

via Evernote

Evernote est un puissant outil de prise de notes qui vous permet de conserver toutes vos notes, idées et tâches à faire au même endroit.

Au-delà des simples notes de texte, Evernote vous permet d'ajouter des images, des pages web et même des mémos audio à vos notes, vous garantissant ainsi de capturer les informations dans le meilleur format possible. L'outil dispose d'une puissante fonctionnalité de recherche, capable de reconnaître le texte même au sein des images.

Grâce à la possibilité de synchroniser vos notes sur tous les appareils offerte par Evernote, vos notes sont toujours à portée de main, que ce soit sur votre ordinateur de bureau, votre tablette ou votre smartphone.

Pour les personnes atteintes de TDAH, la flexibilité et les fonctionnalités robustes d'Evernote peuvent changer la donne en matière de capture et d'organisation des idées.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Des fonctionnalités de prise de notes multimédia riches, comprenant du texte, des images, de l'audio et des clips Web

Une fonction de recherche puissante capable de reconnaître le texte contenu dans les images

Se synchronise sur tous vos appareils, vous garantissant ainsi l'accès à vos notes où que vous soyez

Limites d'Evernote

La version gratuite comporte certaines limites d'utilisation, notamment en ce qui concerne la quantité de nouveau contenu que vous pouvez ajouter chaque mois

L'interface peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs en raison de son tableau de fonctionnalités

Tarifs d'Evernote

Free

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Notes et évaluations sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

7. ScheduleOnce

via ScheduleOnce

ScheduleOnce est une application de gestion du temps et de planification qui simplifie la prise de rendez-vous, l'organisation de réunions et la gestion des appels.

Cet outil permet de planifier des rendez-vous individuels ou en groupe, et s'intègre aux principales applications de calendrier telles que Google Agenda, Outlook et iCloud.

Par l'automatisation du processus de planification, ScheduleOnce vous fait gagner du temps et réduit le risque d'erreurs ou de doubles réservations.

Grâce à la détection automatique du fuseau horaire, cet outil garantit que vous et vos contacts êtes toujours sur la même longueur d'onde quant à l'heure prévue d'une réunion, quel que soit l'emplacement de chacun.

Les meilleures fonctionnalités de ScheduleOnce

Permet de planifier aussi bien des rendez-vous individuels que des réunions de groupe

S'intègre aux principales applications de calendrier, pour regrouper tous vos rendez-vous au même endroit

Automatise l'ensemble du processus de planification, vous faisant gagner du temps et vous épargnant des efforts

Limites de ScheduleOnce

Plus cher que d'autres outils de planification

Ses fonctionnalités très complètes peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de ScheduleOnce

Version d'essai : Gratuit

Growth : 10 $/mois

Enterprise : contactez ScheduleOnce pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur ScheduleOnce

G2 : N/A

Capterra : N/A

8. SimpleMind

via SimpleMind

SimpleMind est un outil de cartographie mentale qui vous permet d'organiser vos pensées de manière visuelle. Les cartes mentales peuvent s'avérer particulièrement efficaces pour les personnes atteintes de TDAH, car elles offrent une manière plus flexible et créative de noter des idées par rapport aux notes linéaires traditionnelles.

Avec SimpleMind, vous pouvez créer des cartes mentales sur une toile infinie, ce qui vous garantit de ne jamais manquer d'espace.

Cet outil vous permet de personnaliser vos cartes mentales avec des couleurs, des styles et des images, ce qui rend vos cartes plus attrayantes et plus faciles à comprendre.

De plus, vos cartes mentales sont accessibles depuis n'importe quel appareil, ce qui vous permet de les consulter et de réaliser des modifications en cours, où que vous soyez.

Les meilleures fonctionnalités de SimpleMind

Une toile infinie permet de créer des cartes mentales sans limites, sans contraintes d'espace

Personnalisez vos cartes mentales avec des styles, des couleurs et des images pour créer un contenu visuellement attrayant

La synchronisation multiplateforme permet d'accéder aux cartes mentales depuis n'importe quel appareil

Limites de SimpleMind

La version gratuite est quelque peu limitée, les fonctionnalités plus avancées étant réservées aux versions payantes

Certains utilisateurs font des rapports selon lesquels l'interface peut être un peu difficile à prendre en main au début

Tarifs de SimpleMind

Free

Pro : Contactez SimpleMind pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur SimpleMind

G2 : 4,5/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

9. 24me

via 24me

24me est une application d'assistant personnel qui regroupe vos calendriers électroniques, vos tâches, vos notes et vos comptes personnels en un seul endroit.

Grâce à des rappels automatiques pour des tâches telles que le paiement des factures ou la gestion des rendez-vous, 24me vous garantit de ne jamais manquer une échéance importante. Voyons voir si une pile de post-it et un calendrier papier peuvent en faire autant !

L'application comprend également des outils de gestion du temps, comme une fonctionnalité d'« alertes intelligentes » qui calcule le temps de trajet jusqu'à votre prochain rendez-vous et vous envoie automatiquement des rappels lorsqu'il est temps de partir. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour les personnes atteintes de TDAH, car cela leur évite d'avoir à se souvenir et à planifier.

L'application s'intègre à divers assistants numériques, ce qui facilite encore davantage la gestion de vos tâches et de vos rendez-vous.

Les meilleures fonctionnalités de 24me

La consolidation des calendriers, des tâches et des notes permet aux utilisateurs de visualiser toutes leurs obligations en un seul endroit

Exécution automatisée de certaines tâches, telles que le paiement de factures et l'envoi de cadeaux

Permet la saisie vocale pour ajouter des tâches et des notes, ce qui est pratique pour les utilisateurs qui préfèrent parler plutôt que taper

Limites de 24me

Des problèmes de synchronisation ont été signalés lors de l'intégration avec certaines autres applications

Certains utilisateurs font des rapports selon lesquels l'interface de l'application pourrait être plus intuitive

Tarifs de 24me

Free

Pro : 5,99 $/mois

Évaluations et avis sur 24me

G2 : N/A

Capterra : N/A

10. Cozi

via Cozi

Cozi est une application d'organisation familiale conçue pour regrouper les emplois du temps, les tâches et les listes de choses à faire de votre famille en un seul endroit. Cette application de planification des tâches comprend un calendrier familial partagé, où les membres peuvent ajouter leurs rendez-vous et leurs évènements, ce qui permet de voir facilement qui fait quoi et quand.

Cozi vous permet également de créer et de gérer des tâches et des listes de courses auxquelles tous les membres de la famille peuvent accéder. L'application envoie des rappels pour les évènements ou les tâches à venir, garantissant ainsi que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Pour les personnes atteintes de TDAH qui doivent gérer leurs responsabilités familiales, Cozi peut être un excellent outil d'organisation pour rester coordonné.

Les meilleures fonctionnalités de Cozi

Un calendrier familial partagé permet à tous les membres de la famille de voir qui a quoi de prévu et quand

Comprend des listes de tâches partagées, permettant à chacun de voir les tâches à faire et qui en est responsable

Cozi propose également des listes de courses partagées, qui se mettent à jour en temps réel à mesure que les membres de la famille cochent les éléments

Limites de Cozi

Certaines fonctionnalités, comme l'affichage mensuel du calendrier et l'absence de publicités, ne sont disponibles que dans la version payante

Certains utilisateurs trouvent l'interface un peu dépassée par rapport à d'autres applications modernes

Tarifs de Cozi

Free

Cozi Gold : 29,99 $/an

Évaluations et avis sur Cozi

G2 : N/A

Capterra : N/A

Restez concentré au travail grâce aux outils de gestion du TDAH

Gérer le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité peut être difficile, mais vous pouvez transformer ce défi en atout grâce aux bons outils. Chacun des outils d'organisation pour l'ADHD dont nous avons parlé offre des fonctionnalités uniques.

Que ce soit pour vous aider à gérer vos tâches, à organiser vos idées, à planifier vos rendez-vous ou à suivre les détails importants grâce à des notes autocollantes numériques, vous trouverez tout ce qu’il vous faut. Mais n’oubliez pas : la clé de la réussite ne réside pas dans l’utilisation simultanée de tous ces outils numériques. Cherchez plutôt ceux qui correspondent le mieux à vos besoins spécifiques.

L'objectif est de vous simplifier la vie, pas de la compliquer davantage. Prenez donc le temps d'explorer ces options et de voir ce qui vous convient le mieux. Et n'oubliez pas : chacun est différent ; ce qui fonctionne pour une personne ne convient pas forcément à une autre.

L'important est de trouver ce qui vous aide à vous sentir le plus organisé et à atteindre la plus grande productivité.

N'oubliez pas de découvrir la vue Calendrier de ClickUp dans votre quête de la maîtrise de l'organisation. Elle fournit un aperçu complet de toutes vos tâches et de leurs dates d'échéance dans un format visuellement intuitif.

C'est une véritable révolution pour les personnes qui pensent de manière visuelle, et cet outil est particulièrement utile pour celles et ceux qui doivent jongler entre plusieurs tâches et échéances. Découvrez également ClickUp Docs pour créer, partager et collaborer efficacement sur des documents au sein de votre environnement de travail ClickUp.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez prendre des notes, attribuer des tâches et effectuer des modifications en cours sur des listes de tâches en collaboration, ce qui en fait un outil polyvalent pour les projets personnels et d'équipe. Pour les personnes atteintes de TDAH, trouver les bons outils peut faire toute la différence dans leur vie professionnelle et personnelle.

Alors, qu'attendez-vous ?

Commencez dès aujourd'hui à découvrir ces outils et profitez des avantages d'une vie bien organisée.