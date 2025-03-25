10 meilleures applications TDAH pour adultes en 2025 (gratuites et payantes)

Disclaimer: _Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et les stratégies de productivité. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement du TDAH ou de toute autre condition de santé

Lorsque l'on vit avec un TDAH (trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité), même les activités apparemment les plus simples peuvent donner l'impression d'avoir à déplacer une montagne. Selon le CDC il s'agit d'un défi auquel sont confrontés environ 4,4 % des adultes américains, avec une prévalence plus élevée chez les hommes (5,4 %) que chez les femmes (3,2 %), et qui se manifeste le plus souvent chez les personnes de race blanche non hispanique. Cela montre l'importance de trouver des stratégies d'adaptation efficaces pour les personnes souffrant de ce diagnostic.

Les symptômes courants du TDAH chez l'adulte comprennent la difficulté à se concentrer, à rester organisé et à suivre certaines tâches importantes. Cela peut poser un gros problème lorsque votre patron vous interpelle en vous demandant : "Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?" Et que vous n'avez rien à montrer ! Heureusement, il existe des moyens d'aider les gens à rester organisés, à hiérarchiser les tâches et à respecter les dates d'échéance importantes. Les applications de TDAH regorgent de fonctionnalités pour structurer vos journées et ne pas perdre de vue l'objectif, qu'il s'agisse du travail, de l'école ou de quelque chose d'aussi simple que la création d'une liste de courses. 🛒

Dans cet article, nous allons vous présenter les 10 meilleures Applications de TDAH pour l'organisation des tâches importantes dans votre vie ou au travail pour passer des journées sans anxiété et rester concentré. 💪

Que faut-il rechercher dans les applications pour le TDAH ?

Les applications efficaces pour le TDAH doivent présenter les qualités suivantes :

Facilité d'utilisation : L'application doit présenter une interface épurée et des onglets et sections bien organisés qui facilitent la navigation

: L'application doit présenter une interface épurée et des onglets et sections bien organisés qui facilitent la navigation Fonctionnalités de productivité et de planification : Elle doit offrir différentes options pour créer une liste à faire, structurer les activités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, et gérer les tâches ou les dates d'échéance

: Elle doit offrir différentes options pour créer une liste à faire, structurer les activités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, et gérer les tâches ou les dates d'échéance Polyvalence : L'application pratique doit fonctionner de manière transparente sur différents systèmes d'exploitation afin que vous puissiez toujours l'utiliser, quel que soit votre emplacement

: L'application pratique doit fonctionner de manière transparente sur différents systèmes d'exploitation afin que vous puissiez toujours l'utiliser, quel que soit votre emplacement Convivialité : L'application ADHD devrait vous permettre d'ajouter d'autres personnes à vos listes et à vos projets afin qu'elles puissent vérifier votre progression et vous tenir compte (en fin de compte, elle fonctionne comme un outil de gestion de projet)

: L'application ADHD devrait vous permettre d'ajouter d'autres personnes à vos listes et à vos projets afin qu'elles puissent vérifier votre progression et vous tenir compte (en fin de compte, elle fonctionne comme un outil de gestion de projet) Personnalisable : Vous devriez pouvoir modifier les couleurs, les thèmes et les styles de l'application et créer un environnement adapté à votre personnalité et à vos besoins

Les 10 meilleures applications sur le TDAH à utiliser en 2024

Ces applications ne sont pas des baguettes magiques qui feront disparaître les symptômes du TDAH, mais ceux qui en souffrent voudront peut-être voir comment elles pourraient potentiellement les aider.

Ces outils peuvent également vous permettre de prendre le contrôle de votre journée et de votre vie, et en fin de compte.. à faire ce que vous avez à faire . ☑️

1. ClickUp - Le meilleur pour la gestion des tâches

Créez des listes de tâches claires et multifonctionnelles pour gérer facilement vos idées et ne plus jamais rien oublier

ClickUp est un robuste outil de gestion de projet et un logiciel de collaboration doté d'une interface incroyable et d'innombrables fonctionnalités précieuses pour gérer les dates d'échéance et toutes vos tâches dans un seul espace.

À quoi cela fait-il partie d'une liste des meilleures applications de TDAH ?

À défaut d'être explicitement conçue pour répondre aux problèmes de troubles de l'attention, la plateforme peut tout de même faire des merveilles pour les atténuer. Elle préconise une approche inhabituelle mais intéressante:considérez vos journées comme des mini-projets. Chaque projet se compose de tâches plus petites qui doivent être achevées pour progresser et atteindre la ligne d'arrivée. 🏁

À l'instar des missions de travail, votre journée est composée de plus petites activités que vous devez rayer de votre liste de choses à faire pour garder le cap et terminer la journée avec un sentiment de satisfaction et de sérénité. 🪷

ClickUp vous aide à faire cela avec son Fonctionnalité de la liste À faire . Créez ou assignez des tâches et des sous-tâches avec la fonction Rappels ClickUp vous pouvez créer des listes de tâches, laisser des notes et joindre des pièces jointes pour vous assurer que vous êtes toujours au courant de vos tâches. Les listes à faire de ClickUp sont hautement personnalisables, vous permettant de jouer avec les polices et les couleurs pour créer une expérience personnalisée.

De nombreuses personnes atteintes de TDAH ont besoin d'un coup de pouce occasionnel de la part de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues ou de leurs supérieurs. ClickUp Suivi du temps du projet permet cela grâce à ses fonctionnalités de collaboration. Ajoutez d'autres personnes à vos listes, ce qui leur permet de suivre vos projets et de s'assurer que vous ne prenez pas de retard.

Avec ClickUp, vous n'avez pas besoin de créer vos listes de choses à faire à partir de rien : vous pouvez utiliser des modèles, tels que le modèle Modèle de gestion des tâches ClickUp . Il vous aide à créer et à regrouper des tâches en fonction de leur priorité et de leur statut, et à collaborer avec d'autres personnes pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient.

Visualisez vos tâches quotidiennes et leur progression sur le modèle de gestion des tâches ClickUp

ClickUp meilleures fonctionnalités

Options fantastiques pour les listes à faire

Assistance à la collaboration

Mon travail sur les ordinateurs et les appareils mobiles

Offre de nombreuses fonctions d'organisation, de forfait et de gestion des tâchesgestion des tâches modèles

Encourage la créativité grâce aux options de personnalisation

Limites de ClickUp

L'optimisation des fonctions de la plateforme nécessite une courbe d'apprentissage

L'application mobile pourrait bénéficier d'améliorations

Prix de ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Inflow - Meilleur pour la gestion des symptômes du TDAH

Via : Flux d'entrée Entrez dans le flux avec l'application mobile Inflow et achevez plus de tâches sans vous sentir débordé ! ☑️

Gardez à l'esprit qu'Inflow n'est pas un calendrier ou un forfait une application permettant de créer des listes de choses à faire détaillées ou de gérer des tâches. En revanche, elle vous aide à en savoir plus sur le TDAH et à utiliser ces connaissances pour gérer les symptômes plus efficacement.

L'application a été développée par des experts du traitement du TDAH et est basée sur des recherches scientifiques. Elle s'appuie sur la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) qui affirme que nos pensées, nos émotions et nos sensations physiques sont toutes liées.

Elle aide les individus à surmonter leurs problèmes en les divisant en éléments plus petits et plus faciles à gérer et en adoptant une approche positive pour ceux qui ont du mal à rester concentrés.

Avec Inflow, vous pouvez explorer une multitude de **modules liés au $$$a$ concentrés sur différents aspects du trouble, de l'anxiété à la procrastination en passant par l'évitement. L'application offre une fenêtre sur vos luttes uniques et vous aide à comprendre leurs racines et leurs mécanismes. 🪟

Ces précieuses connaissances vous aident à identifier les méthodes qui vous conviennent le mieux pour stimuler votre concentration et établir une routine.

Une autre fonctionnalité fantastique offerte par Inflow est un coach personnel pour le TDAH. Il vous aide à élaborer des parcours personnalisés pour atteindre votre objectif et vous apporte son assistance à chaque étape.

L'application dispose également d'une communauté étonnante où vous pouvez échanger vos expériences, obtenir de l'assistance et découvrir des astuces contre le TDAH.

Les meilleures fonctionnalités d'Inflow

Utilise des faits scientifiques pour assister les personnes atteintes de TDAH

Dispose d'une communauté d'assistance

Offre des options pour construire une routine saine et gérable

Coachs personnels pour le TDAH

Limites de l'influx

Certains utilisateurs disent qu'il n'est axé que sur les personnes qui viennent de recevoir leur diagnostic

Un essai gratuit plus long pourrait être bénéfique

Prix d'Inflow

À partir de 0,55 $ par jour

Évaluations et critiques de l'Inflow

Google Play : 4.2/5 (1 000+ avis)

: 4.2/5 (1 000+ avis) App Store : 4.3/5 (2 500+ avis)

3. Due - Le meilleur pour combattre l'oubli

Via En raison de Due est une application de rappel particulièrement utile pour les adultes atteints de TDAH, Due aide à lutter contre l'oubli et l'hyperfixation en proposant des paramètres simples à régler qui se synchronisent sur tous vos appareils, qu'il s'agisse d'iCloud ou de Dropbox.

Ce qui différencie Due, c'est sa capacité unique à exécuter plusieurs chronomètres à rebours simultanément, ce qui en fait votre assistant virtuel fiable. Que vous ayez besoin de suivre votre prochaine réunion virtuelle, le suivi du four, une tâche immédiate ou le moment de presser votre rôti, Due vous offre l'ensemble des fonctionnalités, le tout à partir d'une seule application.

Contrairement à l'horloge habituelle de votre iPhone, Due va plus loin avec des fonctionnalités complémentaires de report et des dates d'échéance personnalisables, à la minute près, d'un simple effleurement de votre écran.

Meilleures fonctionnalités de Due

Rationalisez vos tâches grâce à des comptes à rebours réutilisables qui peuvent fonctionner en parallèle avec d'autres chronomètres.

Choisissez parmi différents thèmes en fonction de vos préférences pour un fond d'écran sombre, clair ou plus lumineux.

Mise en veille permanente des notifications et mise en veille automatique jusqu'à ce qu'un rappel soit achevé.

Personnalisez les dates d'échéance à la minute près.

Limites des échéances

Le fait de paramétrer trop de chronomètres simultanément pourrait encombrer votre écran, ce qui donnerait l'impression que votre gestion du temps est plus désorganisée.

La structure tarifaire est quelque peu complexe et pourrait entraîner des frais supplémentaires ou des abonnements pour un accès à long terme à certaines fonctionnalités.

Malheureusement, Due est exclusif aux appareils Apple, les utilisateurs d'Android devront donc s'en passer.

Prix de Due

App Store pour les appareils mobiles, les iPads et les montres : $7.99

: $7.99 Mac App Store : $14.99

Due évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

4. Routinery - Meilleur pour la gestion du temps

Via : Routine Disponible sur les appareils iOS et Android, Routinery peut être un outil qui change la vie des personnes atteintes de TDAH, mais il peut aussi aider tous ceux qui luttent contre la cécité temporelle. ⏰

L'application est conçue pour vous aider à forfaiter votre emploi du temps dans les moindres détails et à vous y tenir grâce à des rappels conviviaux sur votre appareil mobile.

Routinery vous permet de créer des tâches et de paramétrer la durée exacte de chacune d'entre elles pour éviter de trop réfléchir et de perdre du temps. Ses rappels audio et ses chronomètres visuels vous aident à garder le contrôle de votre routine et à vous assurer que vous ne vous égarez pas. 🚶

L'application récompense la régularité par des badges qui vous donnent un sentiment d'accomplissement et vous encouragent à continuer.

Et si votre journée ne se déroule pas comme prévu ? Pas de raison de s'inquiéter, car Routinery vous permet de réorganiser les tâches et de créer une routine actualisée qui s'adapte aux circonstances imprévisibles.

L'application travaille en arrière-plan, même si vous ne la consultez pas. Vous n'avez donc pas à vous soucier des rappels manqués et de la perturbation de votre routine.

Les meilleures fonctionnalités de Routinery

Plein de fonctionnalités pour créer des emplois du temps quotidiens et des routines

Récompense la régularité par des badges

Rappels audio encourageants

Routines ajustables pour faire face aux changements inattendus dans la routine

Convient à toute personne ayant des difficultés à gérer son temps

Limites de la routine

Certains utilisateurs ont signalé des blocages occasionnels

Plusieurs utilisateurs ont rencontré des problèmes de synchronisation

Prix de Routinery

Free (permet deux routines gratuites)

(permet deux routines gratuites) Routinery Premium :

3,99 $/mois 18,99 $ pour six mois 27,49 $/an

:

Google Play : 4.6/5 (10 500+ avis)

: 4.6/5 (10 500+ avis) App Store : 4.7/5 (8 000+ avis)

5. AutoSilent - Le meilleur pour la gestion des notifications

Via : Application Store Avec le TDAH, la moindre nuisance peut faire l'effet d'une bombe sur votre concentration, et se remettre dans le bain peut relever de la mission impossible. 💣

Bien qu'AutoSilent ne s'adresse pas spécifiquement aux personnes atteintes de TDAH et ne puisse pas vous aider à créer une routine ou à stimuler la productivité, cette application iOS pratique peut être une arme utile dans votre lutte pour rester concentré.

Bien que vous ne puissiez pas prévoir quand votre téléphone sonnera, vous pouvez vous assurer que le son n'interrompt pas votre flux grâce à AutoSilent. L'application met automatiquement votre téléphone en sourdine pendant les périodes désignées, ce qui vous aide à terminer vos activités et minimise le risque de distraction. 📴

En plus de mettre votre téléphone en sourdine pendant les périodes programmées, AutoSilent peut relever votre emplacement (si vous l'autorisez) et mettre votre appareil en sourdine lorsque vous êtes à l'école, au travail, au cinéma ou à la bibliothèque.

AutoSilent peut même se synchroniser avec votre Calendrier et mettre automatiquement votre téléphone en sourdine pendant les réunions.

Meilleures fonctionnalités d'AutoSilent

Simple à utiliser

Se synchronise automatiquement avec votre Calendrier

Aide à maintenir la concentration dans diverses situations

Réduit les distractions

Peut rendre votre appareil silencieux en fonction de votre emplacement

Limites d'AutoSilent

Vous devez désactiver un évènement à la fois si vous souhaitez désactiver l'application

La version gratuite offre des fonctionnalités limitées

Prix d'AutoSilent

1,99 $ par mois

App Store : 3.9/5 (150+ avis)

6. SimpleMind Pro - Le meilleur pour visualiser les tâches

Via : SimpleMind Si vous considérez vos pensées et vos idées comme des piles de livres éparpillées dans la pièce, SimpleMind Pro agit comme une étagère pour vous aider à organiser votre bibliothèque et à la garder bien rangée et facilement accessible. 📚

SimpleMind Pro fournit le cadre nécessaire pour mettre de l'ordre dans tout ce qui se passe dans votre titre, grâce à ses excellentes options de visualisation. Vous pouvez créer des tableaux fonctionnels et esthétiques cartes mentales et organiser votre train de pensée pour le maintenir sur la bonne voie. 🛤️

L'application est achevé de personnaliser et peut être ajusté pour répondre à des besoins spécifiques. Utilisez la conception par glisser-déposer pour réorganiser et restructurer, ajouter des cases à cocher aux listes de tâches, insérer des barres de progression, connecter des sujets et joindre des fichiers.

Les options de partage de l'application vous permettent d'imprimer vos cartes mentales, de les partager au format PDF, de créer des diaporamas ou de les exporter vers votre calendrier.

SimpleMind Pro est disponible sur Mac, Windows, iOS et Android. Si vous accédez à la plateforme depuis plusieurs appareils, vous serez heureux d'apprendre qu'elle se synchronise automatiquement.

Les meilleures fonctionnalités de SimpleMind Pro

Facile à paramétrer et à utiliser

Carte mentale avec des fonctionnalités personnalisables pour créer des cartes mentales visuellement attrayantes et fonctionnelles

Partage et exportation faciles des cartes mentales

Mon travaille sur plusieurs plateformes et se synchronise de façon transparente

Limites de SimpleMind Pro

Certains utilisateurs ont rencontré des bugs dans leur application mobile

L'application a un aspect un peu différent sur Windows et Mac

Prix de SimpleMind Pro

Android : 8,49

iOS : 10,99

Windows : Visitez le site web pour les options de prix

Mac : Visitez le site web pour les options de prix

App Store : 4.7/5 (300+ avis)

: 4.7/5 (300+ avis) Google Play : 4.7/5 (20 000+ avis)

7. À faire - Le meilleur pour créer des listes de choses à faire

Via : Logement Le fait de négliger certaines choses fait partie de la nature humaine. Toutefois, les personnes atteintes de TDAH ont tendance à le faire plus souvent. Si oublier de sortir les poubelles n'a pas de conséquences graves, oublier de faire immatriculer sa voiture ou de nourrir son animal de compagnie n'est pas si anodin.

Dwellingright est l'application parfaite pour prévenir de tels scénarios. Elle fait office de disque dur externe où vous pouvez copier toutes les petites (et moins petites) corvées et tâches que vous devez achever dans un avenir proche et lointain.

Ajoutez des tâches et classez-les en fonction de leur contexte. Par exemple, vous pouvez avoir des listes à faire pour les voyages, les tâches ménagères ou les rendez-vous médicaux.

Grâce à ses capacités d'IA, Dwellingright peut même prédire les tâches à venir et vous aider à devenir un pro de l'organisation de votre routine et de la planification. 🦾

Vous vivez avec votre famille, un colocataire ou un partenaire ? Dwellingright vous permet de rester en connexion avec eux et d'organiser qui doit faire quoi pour éviter les malentendus et les erreurs de communication.

Les meilleures fonctionnalités de Dwellingright

Vous aide à organiser les tâches en catégories

Disponible sur les appareils Android et iOS

Fait des suggestions basées sur l'IA

Vous permet de vous connecter aux membres de votre ménage et de gérer les tâches ensemble

Vous permet de joindre des documents et des photos à vos listes de tâches

Ne nécessite pas d'abonnement

Limites de Dwellingright

N'est pas disponible dans tous les emplacements

Certains utilisateurs mentionnent que l'application envoie beaucoup d'e-mails sans moyen apparent de se désabonner

Prix de Dwellingright

Free

Dwellingright évaluations et critiques

App Store : 4.7/5 (10+ avis)

: 4.7/5 (10+ avis) Google Play : 3/5 (50+ avis)

8. Brain Focus - Le meilleur pour se concentrer

Via : Google Play Brain Focus est une application mobile uniquement application de gestion du temps qui peut changer la donne pour ceux qui ont du mal à se concentrer sur les bonnes tâches au bon moment et qui ne savent pas comment s'y prendre déterminer les priorités .

L'application est basée sur des techniques populaires comme 52/17 et Pomodoro, qui reposent sur le travail pendant des périodes déterminées et sur des pauses entre les deux. Avec Brain Focus, vous pouvez ajuster la durée de chaque période de travail.

Brain Focus est incroyablement facile à utiliser - définissez la durée de vos sessions de travail et de vos pauses et laissez-vous guider par l'application l'amélioration de vos processus et les flux de travail.

Une fois que vous avez achevé une tâche donnée, vous pouvez comparer les durées estimées et réelles pour savoir où vous en êtes.

Les distractions étant parmi les pires ennemis de nombreuses personnes atteintes de TDAH, cette application vous permet de désactiver le Wi-Fi et de faire taire votre sonnerie pendant les sessions de travail. Cela peut améliorer vos performances et minimiser le risque d'interruptions.

Si une session vient de se terminer, mais que vous vous sentez prêt à continuer, vous pouvez sauter la pause et terminer le travail encore plus rapidement. 💨

Meilleures fonctionnalités de Brain Focus

Permet de personnaliser la durée des sessions de travail et des pauses

Peut désactiver le Wi-Fi et mettre votre appareil en sourdine

Permet de mesurer le temps nécessaire pour achever des tâches spécifiques

Permet de classer les tâches par catégories

Limites de Brain Focus

Les utilisateurs se sont plaints de l'absence d'une version pour ordinateur de bureau

Plusieurs utilisateurs ont déclaré que l'application vidait la batterie

Disponible uniquement sur les appareils Android

Prix de Brain Focus

Gratuit à télécharger, contient des achats in-app

Google Play : 4.5/5 (14 500+ avis)

9. Effacées Todos - Le meilleur pour catégoriser les tâches

Via : Application Store De nombreuses applications vous permettent de créer des listes de choses à faire pour ne pas perdre le fil de votre journée. Cependant, dans une tentative de vous aider à être plus productif , de nombreux développeurs d'applications prennent le mauvais virage et finissent par compliquer à l'excès. 🪢

Si vous voulez une application dotée d'une interface simple et épurée qui reste fidèle à son objectif - vous permettre de créer des listes de tâches et rien de plus -, ne cherchez pas plus loin que Effacées ! Elle vous permet de créer des tâches et de les regrouper dans différentes catégories pour assurer une organisation maximale et éviter le chaos.

L'Affichage du jour de l'application sert de rappel utile, vous permettant de suivre les tâches prévues pour la journée afin de ne pas en manquer une miette. 🎶

Une fois que vous avez achevé une tâche, vous pouvez la barrer et profiter du sentiment d'accomplissement et de satisfaction ! ❎

Effacées Todos meilleures fonctionnalités

Interface Free

Fonctionnalités simples parfaites pour les personnes souffrant de TDAH

Permet de regrouper les tâches en catégories

Liste des tâches de la journée affichée dans la vue Aujourd'hui

Options de personnalisation

Limites Effacées Todos

Disponible uniquement pour les utilisateurs d'iOS

Prix d'Effacées Todos

Gratuit, mais comprend des achats in-app

App Store : 4.8/5 (300+ avis)

10. Productive-Habit Tracker - Meilleure pour le suivi des habitudes

Via : Productifpp Productive-Habit Tracker est l'une des meilleures applications de planification pour le TDAH, vous permettant de construire une routine positive, de vous y tenir et d'améliorer votre autodiscipline . Il vous permet de forfaiter chaque partie de votre journée, qu'il s'agisse d'activités anodines comme les soins de la peau le soir ou de tâches liées au travail ou à l'école.

Vous pouvez laisser des notes pour chaque habitude afin de suivre votre progression et de voir quelles parties nécessitent une attention particulière.

L'application joue le rôle d'assistant personnel en proposant des conseils sur les habitudes et des messages de motivation pour que vous continuiez à travailler à la réalisation de votre objectif. Si vous avez l'esprit de compétition, vous apprécierez l'option Défis, qui vous permet de vous mesurer à d'autres utilisateurs dans le monde entier.

Productive-Habit Tracker est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de créer un monde personnalisé dans lequel tout tourne autour de vos activités.

Productive-Habit Tracker meilleures fonctionnalités

Vous aide à prendre des habitudes saines et à maintenir votre motivation

Offre d'excellentes fonctionnalités d'analyse pour suivre votre progression

Disponible sur les appareils Android et iOS

Vous permet de rivaliser avec d'autres utilisateurs

S'accompagne d'options de personnalisation exceptionnelles

Limites de Productive-Habit Tracker

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles qu'avec la version premium

Certains utilisateurs ont mentionné qu'ils avaient rencontré des bugs

Prix de Productive-Habit Tracker

Free, mais inclut des achats in-app

Google Play : 4/5 (16 000+ commentaires)

: 4/5 (16 000+ commentaires) App Store : 4.6/5 (88 500+ avis)

Reprendre la place du conducteur avec les applications pour le TDAH

Les applications TDAH sont comme des ponts qui vous aident à traverser une rivière traîtresse et à arriver sain et sauf au pays de la productivité et de l'organisation. 🌉

Ces outils étonnants sont dotés de nombreuses fonctionnalités qui vous aident à transformer vos journées, à jongler avec votre emploi du temps avec facilité et à devenir un maître de la planification. 😎