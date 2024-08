À faire une gestion de projet efficace avec le TDAH

Disclaimer: Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et les stratégies de productivité. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement du TDAH ou de toute autre condition de santé.

À faire 3.1 % des adultes souffrent de TDAH des poussées ?

Le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention/hyperactivité, est un trouble neurologique du développement qui entraîne un manque de concentration, de l'impulsivité et de l'inattention. Ces schémas se développent dès la petite enfance et se poursuivent à l'âge adulte.

Faire face au TDAH peut s'avérer difficile, en particulier lorsque vous occupez un rôle qui vous oblige à gérer plusieurs situations stressantes. La gestion de projet est un champ qui exige structure et précision. Et si vous souffrez de TDAH, la gestion du temps et le traitement de projets complexes deviennent des tâches ardues.

Cependant, le TDAH et la gestion de projet peuvent aller de pair. La clé est d'apprendre à piloter positivement les traits qui apparaissent souvent comme des faiblesses. Nous savons que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Bill Gates, Simone Biles et plusieurs autres maîtres à penser ont connu le TDAH et ils ont appris à le gérer. Et vous pouvez en faire autant !

Explorons les moyens pratiques de transformer le chaos qui accompagne le TDAH en génie créatif.

Comprendre le TDAH et son impact sur la gestion de projet

Prendre conscience de ce qui se passe en soi est un bon point de départ. Examinons les symptômes du TDAH et la manière dont ils peuvent affecter la gestion de projet.

Symptômes du TDAH qui affectent la gestion de projet

Voici quelques symptômes du TDAH que les gestionnaires de projet trouvent difficiles à gérer.

**L'impulsivité : répondre sans réfléchir à un problème sous plusieurs angles, prendre des décisions sans tenir compte des facteurs importants et prévoir des scénarios qui ne peuvent jamais se produire peut provoquer un débordement extrême

**L'inattention : faire des erreurs d'inattention, être incapable de prêter attention, égarer des éléments et paniquer en les cherchant, et parfois oublier des routines banales peut faire dérailler la progression d'un projet

**L'hyperactivité : être excessivement agité, avoir besoin de plusieurs heures de travailles secrets de la concentration pour aider à maintenir la concentration, se sentir anxieux et avoir des difficultés à exprimer ses sentiments peuvent tous conduire à des défis en matière de communication

**La distraction : l'impatience dans la gestion des projets et la difficulté à achever les tâches entravent la productivité et retardent l'achèvement des projets

Pour surmonter ces symptômes, il faut d'abord comprendre pourquoi ils se manifestent.

La science derrière le TDAH - Comprendre la biologie du stress

Dans de nombreux cas, une personne atteinte de TDAH peut ne pas être diagnostiquée très tôt, car beaucoup choisissent d'ignorer les symptômes en les considérant comme de la léthargie ou de la paresse.

Bien que les causes exactes du TDAH ne soient pas entièrement comprises, des preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que le stress joue un rôle important dans son développement et sa progression.

Le stress chronique, en particulier dans la petite enfance, a été lié au développement des symptômes du TDAH. Les évènements stressants de la vie peuvent déclencher une cascade de réponses physiologiques, dont le l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA) qui entraîne la libération d'hormones de stress comme le cortisol.

Une exposition prolongée à ces hormones peut avoir des effets néfastes sur le développement et la fonction du cerveau, contribuant potentiellement aux changements neurobiologiques observés chez les personnes atteintes de TDAH.

La recherche a montré que les personnes atteintes de TDAH présentent des niveaux plus élevés de cortisol en réponse à des situations stressantes par rapport aux personnes ne souffrant pas de ce trouble. Cette réaction accrue au stress peut également contribuer à la comorbidité du TDAH avec d'autres conditions de santé mentale, telles que l'anxiété et la dépression.

Mais quel est le lien avec un gestionnaire de projet souffrant de TDAH ?

L'intersection du TDAH et de la gestion de projet

Vous nous croyez quand nous disons que les personnes atteintes de TDAH apportent un sentiment d'unicité à la gestion de projet ? Nous sommes d'accord pour dire que cela pose des défis, mais cela apporte aussi de nombreux avantages.

Vous pouvez faire l'expérience de l'hyperfocalisation (concentration intense pendant une période prolongée). Cela vous aide à gérer les projets et les tâches avec précision, en prêtant attention aux moindres détails. Bravo !

La gestion de projet exige de l'adaptabilité et de la résilience. En tant que gestionnaire de projet souffrant de TDAH, vous vous adaptez peut-être depuis très longtemps à de nouveaux scénarios sur le plan personnel, devenant ainsi un véritable maître en la matière. C'est une autre victoire pour vous.

Le multitâche est votre superpouvoir Vous excellez dans les domaines suivants créer des listes de choses à faire pour le TDAH qui vous permettent de rester sur la bonne voie tout en jonglant avec de multiples tâches.

Nous avons fait mention du fait que vous pouvez envisager diverses situations qui ne peuvent jamais se produire, et ce trait de caractère peut vous mettre sur la voie de la réussite. Comment ? En ouvrant votre neurologie diversifiée.

TDAH et créativité : Le rôle de la neurodiversité

Voici quelques pistes sur la façon dont votre neurodiversité vous aide à vous démarquer et à résoudre des problèmes apparemment insolubles :

Lorsqu'un problème survient sur le lieu de travail, vous n'avez pas qu'une seule solution . **Vous avez des forfaits B, C et D prêts à l'emploi

Vous possédez un sens accru de la créativité , vous aidant à tracer des chemins là où il n'y a pas de possibilités. Cela est dû à un profil cognitif unique qui vous permet de trouver des solutions innovantes

, vous aidant à tracer des chemins là où il n'y a pas de possibilités. Cela est dû à un profil cognitif unique qui vous permet de trouver des solutions innovantes Les compétences en matière de résolution de problèmes vous sont naturelles. Cela vous aide à gérer les employés difficiles et les échéances de dernière minute et à générer des idées hors du commun

vous sont naturelles. Cela vous aide à gérer les employés difficiles et les échéances de dernière minute et à générer des idées hors du commun Les gestionnaires de projet atteints de TDAH peuvent développer de nouvelles approches des tâches, structurer des stratégies de gestion difficiles et donner vie à des missions ennuyeuses

Vous avez peut-être remarqué que, contrairement à vos homologues neurotypiques, vous pouvez vraiment être dans votre élément dans des situations stressantes ou difficiles - éteindre un feu après l'autre, ce qui peut être bénéfique pour des projets et des situations complexes.

Les traits du TDAH bénéfiques à la gestion de projet

Supposons que vous soyez un manager travaillant pour une agence de publicité. Vous devez constamment développer des idées pour les lancements de produits, les notes de marketing et le contenu des médias sociaux. Cette pression permanente pour trouver de nouvelles idées peut facilement devenir un défi.

Mais pour un gestionnaire de projet hyperconcentré et créatif atteint de $$$a, il s'agit d'un domaine dans lequel il s'épanouit. Votre créativité vous aide à concevoir des stratégies de marketing efficaces, votre capacité d'adaptation vous permet de gérer intelligemment les imprévus, et votre style de gestion de projet hyper-enthousiaste apporte un sentiment d'excitation et de motivation à l'équipe.

Voyons comment les caractéristiques spécifiques d'un cerveau TDAH peuvent vous être bénéfiques.

Penser différemment

En tant que gestionnaire de projet, chaque jour apporte son lot de nouveaux défis, et toutes les tâches n'exigent pas la même solution.

C'est là que votre capacité à sortir des sentiers battus vous est utile **Vous avez l'habitude de forfaiter plusieurs scénarios, ce qui aurait pu être trop contraignant. Une équipe dont le manager d'un projet est atteint de TDAH se distingue par des points de vue uniques, une prise de risque équilibrée et des résultats extrêmement gratifiants.

Résolution dynamique des problèmes

La gestion de projet est cruciale pour les chefs de projet, et lorsque vous êtes atteint de TDAH, cela devient une seconde nature. Vous pouvez concevoir des moyens non conventionnels de gérer une crise et gérer les problèmes en tenant compte de différentes perspectives.

Les situations imprévisibles peuvent vous rendre perplexe, mais elles peuvent aussi vous garder engagé et chargé, en allumant les neurones qui génèrent des solutions créatives qui mènent à la réussite de l'équipe.

Flexibilité

La gestion du TDAH vous a appris à vous adapter rapidement, ce qui fait de vous un leader résilient. Les changements faisant partie de votre quotidien professionnel, c'est une aubaine, n'est-ce pas ?

Cela peut vous aider à faire face facilement aux les défis de la gestion de projet et gérer les urgences imprévues.

Hyperfocalisation

C'est votre atout ; utilisez-le à bon escient lorsqu'il est à son maximum. En canalisant vos accès d'hyperfocalisation vers une gestion productive des tâches, vous pouvez prêter attention à des détails infimes qui passent souvent inaperçus. Dans cet état de concentration intense, vous pouvez faire plus en moins de temps.

Il en résulte une productivité exceptionnelle et des résultats de grande qualité. Il permet de transformer les problèmes d'inattention en ingéniosité.

Nous aimerions que ces traits de caractère suffisent à faire face aux exigences des montagnes russes que peut être la gestion de projet. Ils ne vous mèneront peut-être pas jusqu'au bout seuls, mais en les associant aux bons outils et aux bonnes techniques, vous pourrez bientôt célébrer la réussite de vos projets sans craindre que le TDAH ne fasse irruption dans la fête.

Faire face aux défis du TDAH dans la gestion de projet

Vous en avez probablement assez que l'on vous dise de "faire des efforts". À ne pas faire.

L'anxiété, l'oubli, l'inattention et la gestion du temps sont des défis qui nécessitent une combinaison de stratégies éprouvées et adaptées aux besoins de chacun. Concentrons-nous plutôt sur ces problèmes.

Techniques de gestion du temps pour les chefs de projet souffrant de TDAH

La gestion du temps peut être un défi pour les gestionnaires de projet TDAH en raison des difficultés à maintenir la concentration et à organiser les tâches, qui sont deux des principaux symptômes du TDAH.

Voici comment vous pouvez surmonter ce défi :

Faites le meilleur usage possible de Outils logiciels et applications de productivité pour le TDAH disponibles en ligne

Outils logiciels et applications de productivité pour le TDAH disponibles en ligne Faites des forfaits et adaptez-vous au fur et à mesure. Ne faites pas une fixation sur les délais et ne travaillez pas jusqu'à l'effondrement. Soyez transparent avec votre équipe et créez des horaires qui tiennent compte de votre neurodivergence

au fur et à mesure. Ne faites pas une fixation sur les délais et ne travaillez pas jusqu'à l'effondrement. Soyez transparent avec votre équipe et créez des horaires qui tiennent compte de votre neurodivergence Décomposez les tâches en listes de choses à faire plus petites et plus faciles à gérer afin de tirer parti des périodes de concentration intense

en listes de choses à faire plus petites et plus faciles à gérer afin de tirer parti des périodes de concentration intense Faites des pauses régulières pour garder votre esprit énergique et frais

Le maintien de la concentration à long terme avec le TDAH

Il peut être difficile de maintenir sa concentration en présence d'échéances contraignantes. Il est toutefois possible de le réguler :

Paramétrez régulièrement des alarmes et des rappels qui vous aident à vous concentrer. Utilisez des rappels visuels pour vous remettre sur la bonne voie

qui vous aident à vous concentrer. Utilisez des rappels visuels pour vous remettre sur la bonne voie Utilisez l'assistance de membres de l'équipe d'assistance de confiance . Ayez un partenaire qui vous rende des comptes

. Ayez un partenaire qui vous rende des comptes Discutez de vos lacunes avec vos associés tout en assumant des tâches à court délai de livraison

avec vos associés tout en assumant des tâches à court délai de livraison Développez une habitude saine qui vous ramène sur le droit chemin. Il peut s'agir d'une minute de méditation, de peinture, de marche, de regarder des plantes ou de ne rien faire

Il peut s'agir d'une minute de méditation, de peinture, de marche, de regarder des plantes ou de ne rien faire Considérez de suivre leTechnique Pomodoro, méthode consistant à utiliser des intervalles chronométrés de travail ciblé, en alternance avec de courtes pauses

Stratégies de gestion du stress pour les chefs de projet souffrant de TDAH

Des niveaux élevés de production de cortisol dans le cerveau peuvent déclencher toutes sortes d'alertes rouges dans votre cerveau, toutes en même temps, entraînant une crise d'hyperventilation et de surcompensation. Voici quelques conseils pour vous ancrer dans le moment présent et reprendre le contrôle.

Pratiquez les techniques de relaxation qui vous conviennent

qui vous conviennent Prenez un moment pour tenir un journal de votre anxiété. Si c'est trop, essayez de vous concentrer sur une respiration profonde dans un sac en papier avec des expirations allongées par la bouche et régulez votre système nerveux

de votre anxiété. Si c'est trop, essayez de vous concentrer sur une respiration profonde dans un sac en papier avec des expirations allongées par la bouche et régulez votre système nerveux Planifiez et assemblez les tâches difficiles . UtiliserOutils d'organisation pour le TDAH dans la mesure du possible

. UtiliserOutils d'organisation pour le TDAH dans la mesure du possible Priorisez vos tâches quotidiennes en fonction de l'urgence et déléguez autant que possible

Importance de la prise de décision et du TDAH

La prise de décision est une part importante de votre rôle mais aussi la plus stressante ! Les gestionnaires de projet TDAH peuvent être confrontés à l'impulsivité et à la procrastination, ce qui affecte leur capacité à prendre de bonnes décisions.

Voici quelques conseils pour gérer ces symptômes et éviter qu'ils ne vous gênent :

Planifiez. Prenez des microdécisions chaque fois que c'est possible

Prenez des microdécisions chaque fois que c'est possible Suivez le processus de décision et tirez les leçons des erreurs commises

et tirez les leçons des erreurs commises Automatisez les tâches de routine , ce qui vous permet de prendre de meilleures décisions stratégiques

, ce qui vous permet de prendre de meilleures décisions stratégiques Soyez prêt à revenir sur les décisions qui ne vous conviennent pas

Lorsque nous disons qu'il faut utiliser les bons outils et les bonnes techniques, nous le pensons vraiment.

Maintenant que vous connaissez les techniques, parlons des outils et de la technologie nécessaires à leur mise en œuvre.

Commencez par mettre en place des systèmes d'assistance physique. Le fait d'avoir un partenaire qui vous rend des comptes peut vous donner beaucoup de pouvoir. Il vous aide à garder le suivi, à vous améliorer et à vous calmer lorsque vous vous sentez dépassé ou désorienté.

Ensuite, créez un environnement de travail sans distraction qui s'adapte à vos goûts. Pensez à une esthétique minimaliste, à des plantes apaisantes, à des lumières d'ambiance, à des casques antibruit ou à d'autres moyens de réduire les stimulations visuelles et auditives excessives.

Ensuite, investissez dans des systèmes de productivité numériques qui sont personnalisables et qui jouent sur vos points forts. Évitez les planificateurs de projets personnels aux structures rigides. Ces planificateurs peuvent avoir une approche de pensée linéaire, ce qui met souvent les personnes atteintes de TDAH sous pression.

Choisissez plutôt des outils qui combinent des organisateurs visuels personnalisables, des systèmes de suivi et des alarmes de rappel pour mieux organiser vos projets et automatiser autant de tâches que possible.

