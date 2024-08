10 Meilleures applications de calendrier pour les familles en 2024

La vie de famille peut être un tourbillon d'activités. Avec les évènements scolaires, les récitals de musique, les tournois sportifs, les réunions et d'innombrables autres évènements familiaux à suivre chaque mois, les calendriers familiaux deviennent rapidement surchargés. Ajoutez à cela les imprévus, comme une visite chez le médecin, et les impératifs, comme aller chercher les enfants à l'école, et tout le monde peut se retrouver submergé et débordé. Calendriers en ligne semblent être la solution idéale pour tout prévoir, mais la réalité est souvent bien différente. Vous téléchargez une application de calendrier, mais vous vous rendez compte qu'elle n'est pas adaptée à votre écran, qu'elle est difficile à gérer ou qu'elle contient trop de publicités.

La vie est tellement trépidante que vous avez besoin d'un application de calendrier partagé pour se tenir au courant-une solution mobile pour les rappels rapides, la gestion de votre emploi du temps, et pour rendre la planification amusante et fonctionnelle!

Alors, que devriez-vous rechercher dans une application de calendrier pour les familles ? Pour vous aider à maîtriser votre emploi du temps, mon équipe et moi-même, chez ClickUp, avons dressé une liste des meilleures applications de calendrier pour les familles.

Que rechercher dans une application de calendrier familial ?

Choisir les meilleures applications de calendrier susceptibles de plaire à toute la famille - étudiants, professionnels en activité et parents au foyer - n'a pas été facile. Il a fallu procéder à une évaluation méticuleuse pour répondre à des besoins variés tout en étant accessible à tous les utilisateurs. Nous nous sommes concentrés sur les applications qui excellent dans ces domaines cruciaux :

Options de personnalisation : Optez pour des applications offrant des possibilités de personnalisation étendues, vous permettant de modifier l'apparence de l'application, de sélectionner vos affichages de calendrier préférés et d'ajuster les paramètres en fonction de vos préférences uniques

: Optez pour des applications offrant des possibilités de personnalisation étendues, vous permettant de modifier l'apparence de l'application, de sélectionner vos affichages de calendrier préférés et d'ajuster les paramètres en fonction de vos préférences uniques Création efficace d'évènements : Choisissez des solutions dotées de diverses méthodes de saisie telles que le traitement du langage naturel, les commandes vocales et les fonctionnalités d'ajout rapide pour faciliter la planification des rendez-vous et des tâches

: Choisissez des solutions dotées de diverses méthodes de saisie telles que le traitement du langage naturel, les commandes vocales et les fonctionnalités d'ajout rapide pour faciliter la planification des rendez-vous et des tâches Synchronisation multiplateforme transparente : Assurez-vous que l'application peut se synchroniser avec les plateformes de calendrier natives les plus populaires comme Google Agenda, Outlook et iCloud

: Assurez-vous que l'application peut se synchroniser avec les plateformes de calendrier natives les plus populaires comme Google Agenda, Outlook et iCloud Intégration mobile approfondie : Vérifiez si le calendrier familial partageable s'intègre à d'autres applications système sur votre mobile et offre des fonctionnalités pratiques telles que des widgets sur l'écran d'accueil, des notifications et des rappels, ainsi que des raccourcis personnalisables pour ajouter, supprimer et modifier des rendez-vous ou des tâches

: Vérifiez si le calendrier familial partageable s'intègre à d'autres applications système sur votre mobile et offre des fonctionnalités pratiques telles que des widgets sur l'écran d'accueil, des notifications et des rappels, ainsi que des raccourcis personnalisables pour ajouter, supprimer et modifier des rendez-vous ou des tâches Modèles : Sélectionnez un outil qui offre une variété de modèlesmodèles d'emploi du tempsy comprisModèles de calendriers Google Agendapour rationaliser le processus de forfait et maintenir un calendrier organisé

: Sélectionnez un outil qui offre une variété de modèlesmodèles d'emploi du tempsy comprisModèles de calendriers Google Agendapour rationaliser le processus de forfait et maintenir un calendrier organisé Fonctionnalités collaboratives : Donner la priorité aux applications qui permettent un partage facile des calendriers, la création conjointe d'évènements et des mises à jour en temps réel pour faciliter une communication fluide entre les membres de la famille

: Donner la priorité aux applications qui permettent un partage facile des calendriers, la création conjointe d'évènements et des mises à jour en temps réel pour faciliter une communication fluide entre les membres de la famille Interface utilisateur intuitive : Recherchez une application de calendrier partagé avec des dispositions épurées, des menus simples et des fonctions faciles à naviguer pour une expérience utilisateur transparente

Avec ces fonctionnalités clés à l'esprit, explorons nos 10 meilleures applications de calendrier familial pour 2024, chacune choisie pour sa capacité exceptionnelle à répondre aux divers besoins des familles.

Les 10 meilleures applications de calendrier familial à utiliser en 2024

Ces 10 options de calendrier familial ont fait notre liste simplement parce qu'elles excellent à garder les calendriers des familles sur la bonne voie. Que vous préfériez les applications sobres ou progressives, il y en a pour tous les goûts dans cette liste ! 📅

Commençons par l'application que nous préférons utiliser en interne : ClickUp !

1. ClickUp (meilleure pour la gestion des tâches)

Imaginez un endroit unique où toute votre famille peut gérer son emploi du temps, collaborer sur des tâches et rester organisée. La plateforme de productivité tout-en-un de ClickUp se trouve à cet endroit.

Commencez par créer un Espace partagé pour votre famille, où vous pouvez organiser tout, des projets scolaires aux sorties en famille. C'est là que vous pouvez créer divers Tâches ClickUp et les attribuer aux membres de la famille à l'aide des champs personnalisés.

Supposons que vous planifiez une réunion de Noël et que vous confiez à votre frère, Jacob, la tâche d'obtenir des réservations pour le dîner. Vous pouvez ajouter le reste de votre famille en tant qu'observateurs afin qu'ils soient informés lorsque le Statut de tâche personnalisé dans ClickUp passe de "À faire" à "Terminé".

Mentionnez les coordonnées du restaurant, l'heure, le code vestimentaire et d'autres détails directement à l'intérieur commentaires filés sur la tâche pour que tout le monde soit sur la même page et pour éviter les allers-retours.

Suivez la progression des tâches partagées en un coup d'œil grâce aux statuts de tâches personnalisés de ClickUp

Vous pouvez également mettre en place un système de suivi des tâches ClickUp Automatisation pour ajouter l'évènement à un partage Affichage du Calendrier dans ClickUp lorsque le statut de la tâche change. ClickUp peut même envoyer un rappel à tous les membres de la famille ajoutés à l'approche de la date du dîner.

Gérez votre travail (à domicile) et organisez des réunions directement à partir de l'affichage du Calendrier dans ClickUp

Le plus intéressant ? Choisissez parmi différentes options pour visualiser tous les engagements, tâches et évènements sur votre Calendrier : Jour, Semaine, Mois ou Liste. Modifiez facilement les tâches, déplacez-les par glisser-déposer pour les reprogrammer et hiérarchisez les évènements importants à l'aide de la fonction Priorités des tâches ClickUp. Vous pouvez personnaliser ClickUp à l'infini pour l'adapter aux besoins uniques de votre famille. Créez des affichages personnalisés pour vous concentrer sur des domaines spécifiques de la vie de votre famille, tels que l'école, la vie personnelle ou le travail. Utilisez des filtres pour rechercher des tâches ou des évènements en fonction de mots-clés, d'assignés, de dates d'échéance, etc.

Pour vous faciliter la vie, en toute transparence connecter ClickUp à vos outils existants comme Google Agenda, Outlook ou Zoom. Synchronisez l'emploi du temps de votre famille avec d'autres plateformes pour un accès et des mises à jour faciles.

En plus de ces fonctionnalités, ClickUp propose de puissants modèles préconstruits qui améliorent considérablement vos capacités de planification.

Par exemple, les Modèle de calendrier ClickUp **L'utilisation de ce modèle peut s'avérer très efficace pour rester organisé et gérer son emploi du temps de manière efficace.

Gérez toutes vos activités et gardez tout organisé avec le modèle de calendrier ClickUp

Voici quelques avantages clés de l'utilisation de ce modèle :

Tenir compte des tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pour s'assurer que rien ne passe inaperçu

pour s'assurer que rien ne passe inaperçu Restez au courant des échéances et des dates importantes , réduisant ainsi le risque de manquer des engagements cruciaux

, réduisant ainsi le risque de manquer des engagements cruciaux Ajustez facilement votre emploi du temps en fonction des besoins , en vous adaptant aux changements avec un minimum d'effort

, en vous adaptant aux changements avec un minimum d'effort Obtenez une visibilité claire de votre flux de travail global et de vos cours, ce qui permet une meilleure planification et une meilleure exécution

de votre flux de travail global et de vos cours, ce qui permet une meilleure planification et une meilleure exécution Simplifiez le processus de planification grâce à un modèle facile à utiliser qui vous aide à créer et à gérer un calendrier complet

Rester organisé est crucial pour atteindre vos objectifs et faire les choses terminées, mais gérer plusieurs tâches simultanément peut s'avérer difficile. C'est pourquoi Modèle de liste à faire du calendrier de ClickUp intervient pour vous aider à rester au courant de tout !

Gardez une trace de toutes vos heures de travail, de vos attentes et de vos objectifs avec le modèle de liste à faire du calendrier ClickUp

Grâce à ce modèle, vous pourrez :

Avoir un aperçu clair de vos objectifs et de vos dates clés

de vos objectifs et de vos dates clés Organiser vos tâches et les classer par ordre de priorité pour optimiser votre temps

pour optimiser votre temps Contrôler votre progression pour maintenir votre motivation à un niveau élevé

pour maintenir votre motivation à un niveau élevé Obtenir des informations sur la durée des tâches afin de planifier plus efficacement

Le modèle de liste à faire du Calendrier de ClickUp simplifie la gestion du temps, rendant plus facile que jamais de rester organisé.

Une autre bonne nouvelle ? ClickUp est abordable pour toutes les familles. Avec des forfaits gratuits et payants, vous pouvez trouver l'option parfaite pour votre budget.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage en raison des fonctionnalités étendues de ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par environnement de travail, par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

_L'utilisation des calendriers pour achever les tâches avant les dates limites est toujours cruciale. Avec ClickUp, c'est très facile car vos échéances sont visibles sur vos calendriers en même temps que les tâches, de sorte que le forfait de votre journée/semaine est super facile et rapide

Kartikeya Thapliyalm, chef de produit chez Smallcase

Lire aussi: 15 Meilleures applications de planification quotidienne en 2024 (fonctionnalités, prix)

2. Cozi Family Organizer (meilleure application de planification familiale)

via Google Play FamCal est une excellente application gratuite de calendrier familial pour les parents occupés qui ont besoin de gérer leur emploi du temps familial, les forfaits repas, les listes de courses et les tâches ménagères

Vous pouvez installer l'application depuis Google Play ou App Store gratuitement. Une fois que vous avez fait cela, dirigez-vous vers la section calendrier, où vous pouvez sans effort créer des évènements, attribuer des codes de couleur, et partager le calendrier avec votre famille.

Ce qui distingue FamCal, c'est sa flexibilité : il n'est pas nécessaire que chaque utilisateur ait son e-mail. L'application vous aide à garder une trace des anniversaires, des anniversaires et des contacts partagés.

Meilleures fonctionnalités de FamCal

Créez et organisez des listes de tâches, de courses et d'achats pour une gestion efficace de votre foyer

Stockez les notes importantes, les mémos et les recettes en un seul endroit pratique pour un accès rapide

Partagez les informations de contact entre les membres de la famille pour que tout le monde reste connecté

Limites de FamCal

Pas d'affichages de calendriers horaires, quotidiens ou hebdomadaires

Pas d'outils de communication en temps réel

Prix de FamCal

Installation gratuite à partir de Google Play et de l'App Store (contient des achats in-app)

Évaluations et critiques de FamCal

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

4. Google Agenda (idéal pour la planification du travail en interne)

via Google Agenda GCal se distingue par son intégration transparente avec les autres services Google. Il permet la création d'évènements en un clic à partir de Gmail et une planification efficace avec Google Meet.

Son interface intuitive, ses affichages personnalisables et sa fonction de recherche robuste facilitent la gestion de votre emploi du temps.

Des fonctionnalités telles que le blocage du temps, les évènements récurrents et le calendrier multiple assistance répondent à des besoins divers, vous permettant de ne pas perdre de vue vos validations.

Qu'il s'agisse d'une réunion de travail clé, d'une réunion de famille ou d'un jalon personnel, Google Agenda vous permet de ne jamais manquer l'essentiel.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Tirez parti des notifications personnalisables pour les rappels

Utilisez la prise de rendez-vous pour les réservations professionnelles

Partagez votre Calendrier avec d'autres personnes pour leur permettre d'afficher vos évènements programmés

les limites de Google Agenda

La visualisation peut être difficile lorsqu'il s'agit de planifier plusieurs choses dans le même créneau horaire

Prix du Google Agenda

Free dans le cadre de l'environnement de travail de Google

Business Starter: $6/utilisateur par mois

$6/utilisateur par mois Business Standard: 12 $/utilisateur par mois

12 $/utilisateur par mois Business Plus : 18 $/utilisateur par mois

: 18 $/utilisateur par mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2 : Non disponible

: Non disponible Capterra: 4.8/5 (3,000+ reviews)

5. FamilyWall (le meilleur pour un réseau familial privé)

via Mur d'enceinte Family Wall va plus loin que les simples calendriers, listes de tâches et listes de courses partagés. L'un des points forts est sa capacité de partage d'emplacement, qui permet aux membres de la famille de suivre les allées et venues des uns et des autres et d'assurer leur sécurité.

La fonction de messagerie facilite la communication au sein de la famille dans un environnement privé et sécurisé.

Les meilleures fonctionnalités de FamilyWall

Gérez les finances de la famille et partagez les dépenses grâce au suivi budgétaire

Utilisez-le comme un journal de famille pour partager des photos et des vidéos avec la famille

Préparez les repas et gérez efficacement les courses grâce aux planificateurs de repas et aux fonctionnalités de recettes

Limites de FamilyWall

À ne pas faire d'application web

Offre des fonctionnalités de tâches limitées

Prix de FamilyWall

free : Premium : Free

Premium Free Premium : 4,99 $/mois

FamilyWall évaluations et critiques

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

6. À faire (Meilleur pour la gestion des tâches et du Calendrier)

via À faire Bien que Any.do soit principalement centré sur les tâches, c'est aussi un excellent choix pour une application simple de calendrier et d'organisation familiale.

Il s'intègre de manière transparente avec diverses applications de calendrier, y compris Microsoft Outlook, Apple Calendrier et Google Agenda, ce qui vous permet d'intégrer des évènements et des rendez-vous dans Any.do pour une gestion centralisée. Vous pouvez également afficher les évènements synchronisés pour aujourd'hui ou les sept prochains jours, ce qui vous permet de ne pas perdre de vue vos forfaits.

Vous souhaitez mieux vous organiser ? Créez des listes catégorisées pour vos tâches et vos validations. Si votre famille accorde de l'importance à la coordination des tâches et à la planification, À faire est un complément parfait à vos efforts.

Les meilleures fonctionnalités d'À faire

Ajoutez rapidement des tâches en utilisant le langage naturel, en tapant simplement ce que vous avez à faire

Paramétrer des rappels qui s'affichent à des heures ou à des emplacements spécifiques

Marquez les tâches comme étant urgentes, importantes ou de faible priorité pour rester concentré sur ce qui compte le plus

Limites d'Any.do

Les évaluateurs signalent des pertes de données dues à des interruptions de connexion

Pas de stockage cloud

Prix d'À faire

Personnel : Free

: Free Premium : 5,99 $/utilisateur par mois

: 5,99 $/utilisateur par mois Teams : 7,99 $/utilisateur par mois

: 7,99 $/utilisateur par mois Famille : 9,99 $/mois pour quatre membres

G2: 4.2/5 (190+ commentaires)

4.2/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (170+ avis)

7. FabFam (le meilleur pour les calendriers familiaux partagés)

via FabFam FabFam est une application d'organisation familiale tout-en-un conçue pour simplifier la vie de famille en simplifiant la planification et la coordination. Vous pouvez également définir des rappels pour diverses tâches ménagères, comme la planification des repas, la sortie des poubelles ou le retour des livres de la bibliothèque, afin que les affaires de la maison se déroulent sans encombre.

FabFam est également gratuit, offrant toutes ses précieuses fonctionnalités sans nécessiter de mises à niveau premium. Sa synchronisation de calendrier garantit que toutes les activités et responsabilités de votre famille sont regroupées en un seul endroit.

Bien que conçu pour les familles, FabFam est également idéal pour les colocataires ou les amis qui partagent les tâches liées aux courses.

Les meilleures fonctionnalités de FabFam

Partage d'informations par e-mail, texte, messagerie ou autres applications

Stockez les cartes de membre et de fidélité en un seul endroit pour que la famille puisse y accéder facilement

Organisez vos recettes grâce à un espace dédié à leur stockage

Limites de FabFam

Pas de messagerie dans l'application

Prix de FabFam

Free

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

8. OurCal (le meilleur pour le partage sécurisé de calendriers)

via NotreCal Application de calendrier familial partagé, OurCal se distingue de ses concurrents par l'importance qu'elle accorde à la confidentialité et à la sécurité

Vos données dans OurCal sont protégées par un cryptage de bout en bout certifié, sans publicité ni suivi. De plus, des contrôles de partage avancés vous permettent d'achever le contrôle de qui voit quoi.

OurCal vous permet également de recevoir des mises à jour instantanées lorsque des évènements sont ajoutés ou modifiés, avec des notifications intégrées directement dans votre discussion de groupe, le tout sécurisé par un cryptage de bout en bout.

Vous pouvez inviter d'autres personnes via un lien privé, et elles peuvent vous rejoindre et commencer à partager leurs calendriers avec vous en quelques secondes.

Les meilleures fonctionnalités d'OurCal

Choisissez parmi les versions de l'application conçues spécifiquement pour les familles, les couples et les groupes

Créez des canaux de discussion distincts pour chaque groupe afin d'organiser les discussions

Accédez à votre calendrier partagé en déplacement grâce à l'application mobile

Limites d'OurCal

Il s'agit d'une simple application de calendrier sans fonction supplémentaire d'amélioration de la productivité

Prix d'OurCal

Installation gratuite à partir de Google Play et de l'App Store (contient des achats in-app)

Evaluations et critiques d'OurCal

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

Lire aussi: 10 modèles de blocs de temps (hebdomadaires, quotidiens et mensuels)

9. TimeTree (le meilleur pour le partage et la communication de calendriers en ligne)

via BusyKid BusyKid est plus qu'une simple application de calendrier familial - $$$a est conçu pour organiser les horaires, enseigner aux enfants la responsabilité financière et la valeur du travail

Avec BusyKid, les parents peuvent facilement assigner des tâches à leurs enfants, paramétrer des dates d'échéance et suivre leur achvé.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de BusyKid est son intégration financière. Lorsque les enfants achèvent leurs tâches, ils gagnent de l'argent réel qui peut être géré directement dans l'application. Ils peuvent épargner, dépenser ou même investir leurs gains, tout en apprenant la valeur de la gestion de l'argent.

BusyKid propose également un contrôle parental robuste, permettant aux parents d'approuver ou d'ajuster les allocations et les corvées. Des notifications tiennent tout le monde au courant, garantissant qu'aucune corvée ne passe inaperçue et qu'aucun paiement n'est manqué.

Les meilleures fonctionnalités de BusyKid

Tirez parti de la fonctionnalité de jumelage des parents pour stimuler l'épargne et encourager la discipline financière

Dépôt direct des allocations sur les comptes des enfants selon un paramètre défini

Ressources et conseils sur l'éducation financière pour les enfants et les parents

Limites de BusyKid

Certains utilisateurs ont eu du mal à lier leurs comptes bancaires

Prix de BusyKid

Prix facile : 4$/mois (facturé annuellement)

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

Lire aussi: 10 Meilleures applications de planification et de calendrier de l'IA en 2024

Gérer efficacement son temps avec les meilleures applications de calendrier familial

La gestion de l'emploi du temps de votre famille est cruciale pour équilibrer les vies occupées et s'assurer que tout le monde reste sur la bonne voie.

Avec la bonne application de calendrier familial partagé, vous pouvez rationaliser la planification des évènements, coordonner les activités et tenir tout le monde informé avec un minimum d'efforts. Que vous ayez besoin de reprogrammer des réunions , partager des mises à jour ou simplement suivre les validations de chacun, notre liste des meilleures applications de calendrier familial propose des solutions adaptées à vos besoins.

Pour ceux qui recherchent une solution de calendrier IA tout-en-un qui va au-delà de la planification familiale, ClickUp est le meilleur choix. Elle vous permet de gérer les tâches, de suivre les projets et de stimuler la productivité de manière transparente, que ce soit à la maison ou sur le lieu de travail. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez pourquoi il s'agit de l'outil ultime pour une gestion efficace du temps !