Comment créer une liste de choses à faire pour le TDAH afin d'achever les tâches (avec modèles)

Disclaimer: _Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et les stratégies de productivité. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement du TDAH ou de toute autre condition de santé

Si vous êtes facilement distrait, que vous passez d'une tâche à l'autre et que vous avez du mal à gérer votre temps, vous souffrez peut-être de TDAH (trouble du déficit de l'attention/hyperactivité).

Le TDAH est une condition neurodéveloppementale qui affecte des millions de personnes dans le monde. Il se caractérise par des difficultés d'attention, de l'hyperactivité et de l'impulsivité.

La recherche a montré que les personnes atteintes de TDAH présentent souvent des déséquilibres ou un dérèglement de leur système dopaminergique. La dopamine est essentielle pour réguler l'attention, la concentration et la capacité à se concentrer sur des tâches. Elle est également étroitement liée aux systèmes de récompense et de motivation du cerveau.

Chez les personnes atteintes de TDAH, le déséquilibre de la dopamine peut entraîner des difficultés d'attention soutenue, car le cerveau des personnes atteintes de TDAH a du mal à maintenir sa concentration et à ignorer les distractions. Il peut en résulter une baisse de la productivité et une augmentation du niveau de stress au travail. Cependant, des mesures proactives peuvent vous aider à contrôler les symptômes et à rester productif.

En fait, il existe une solution simple mais efficace pour vous aider à tenir le coup : les listes de choses à faire !

Ces checklists de tâches pratiques vous aident à rester organisé en divisant les tâches importantes en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Elles vous rappellent ce qui est important afin que vous puissiez mieux établir vos priorités et vous concentrer sur une chose à la fois.

De plus, le fait de noter les choses et de cocher les tâches vous motive à poursuivre votre travail forfaits de productivité . Il libère également de la dopamine dans le cerveau, ce qui constitue une récompense naturelle et un renforcement positif pour l'achèvement des tâches.

Explorons des stratégies pratiques pour gérer les tâches avec le TDAH à l'aide de listes de choses à faire. À la fin de l'atelier, vous disposerez de conseils pratiques pour stimuler la productivité et l'efficacité de votre travail améliorer la concentration malgré les défis posés par le TDAH.

Comprendre le TDAH (trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité)

Le TDAH a des répercussions diverses sur les individus. Voici quelques-uns de ses effets :

Focalisation et attention : Les personnes atteintes de TDAH ont souvent du mal à maintenir leur concentration et leur attention sur les tâches, ce qui entraîne des distractions fréquentes et des difficultés à rester sur la bonne voie

Les personnes atteintes de TDAH ont souvent du mal à maintenir leur concentration et leur attention sur les tâches, ce qui entraîne des distractions fréquentes et des difficultés à rester sur la bonne voie Organisation : L'organisation des tâches et la gestion du temps peuvent être difficiles en raison de l'impulsivité et de la tendance à la procrastination

: L'organisation des tâches et la gestion du temps peuvent être difficiles en raison de l'impulsivité et de la tendance à la procrastination Fonctionnement social : Le TDAH affecte également les interactions sociales, entraînant des difficultés de communication, une impulsivité dans les situations sociales et des difficultés à maintenir des relations

Façons de fonctionner et de gérer les tâches avec le TDAH

Utilisez ces méthodes pour atténuer les effets du TDAH :

Routines structurées: Établissez des routines structurées qui vous aident à gérer efficacement votre journée. Il s'agit notamment de paramétrer les tâches, les pauses, les repas et les heures de coucher

Établissez des routines structurées qui vous aident à gérer efficacement votre journée. Il s'agit notamment de paramétrer les tâches, les pauses, les repas et les heures de coucher **Rappels : utilisez des rappels, des alarmes ou des notifications pour vous aider à vous souvenir des tâches et des rendez-vous importants

Des tâches plus petites : Décomposez les tâches en étapes plus petites et plus faciles à gérer, afin qu'elles soient plus faciles à aborder et que vous vous sentiez moins débordé

Décomposez les tâches en étapes plus petites et plus faciles à gérer, afin qu'elles soient plus faciles à aborder et que vous vous sentiez moins débordé Apprenez à hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance pour gagner du temps et de l'argentl'allocation des ressources* Outils: Utiliser des outils numériques tels que les applications de liste à faire des applications de calendrier, des modèles de listes de tâches et des outils de productivité pour organiser les tâches, paramétrer les rappels et suivre la progression

Outils: Utiliser des outils numériques tels que les applications de liste à faire des applications de calendrier, des modèles de listes de tâches et des outils de productivité pour organiser les tâches, paramétrer les rappels et suivre la progression Assistance: Rechercher l'assistance de professionnels, tels que des thérapeutes ou des coachs spécialisés dans le TDAH, pour obtenir des stratégies et des conseils personnalisés

Rechercher l'assistance de professionnels, tels que des thérapeutes ou des coachs spécialisés dans le TDAH, pour obtenir des stratégies et des conseils personnalisés Mindfulness and self-care: Pratiquer des techniques de pleine conscience et donner la priorité aux activités d'autosoins, comme faire de l'exercice, dormir suffisamment, la lecture de livres sur le TDAH et la gestion du stress, afin d'améliorer le bien-être général et la concentration

Si vous souffrez de TDAH, vous pouvez être confronté à l'inattention et à l'oubli. Vous pouvez avoir des difficultés à vous concentrer sur vos tâches, à rester organisé et à maintenir votre attention. Vous pouvez également souffrir d'hyperactivité qui provoque de l'agitation et de l'impulsivité qui conduit à une mauvaise prise de décision.

L'utilisation de listes à faire permet de lutter contre ces problèmes. Les listes À faire :

Vous fournissent une structure et une organisation pour les tâches quotidiennes

Aident à hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et des échéances

Permettent de suivre la progression et de s'assurer que les tâches sont achevées à temps

Agissent comme un aide-mémoire externe, réduisant les oublis et l'inattention

Réduire les sentiments d'accablement et de frustration

Améliorer la gestion du temps et la concentration

Offrir une feuille de route claire pour s'acquitter des responsabilités quotidiennes

Composantes d'une liste de choses à faire pour le TDAH

Pas besoin d'un diplôme d'études supérieures pour créer une bonne liste de choses à faire ! Des éléments simples peuvent vous aider à prendre le contrôle de votre journée et à rester maître de votre vie éléments d'action .

Voici quelques éléments essentiels pour créer des listes de choses à faire :

L'organisation des tâches en fonction de l'urgence et de la priorité : La catégorisation des tâches en fonction de l'urgence et de la priorité est un aspect fondamental des listes de choses à faire. Elles vous aident à vous concentrer sur ce qui est le plus important et vous évitent de vous sentir débordé. Vous pouvez utiliser des libellés ou un code couleur pour différencier les tâches qui nécessitent une attention immédiate, celles qui peuvent être faites plus tard et les projets à long terme

La catégorisation des tâches en fonction de l'urgence et de la priorité est un aspect fondamental des listes de choses à faire. Elles vous aident à vous concentrer sur ce qui est le plus important et vous évitent de vous sentir débordé. Vous pouvez utiliser des libellés ou un code couleur pour différencier les tâches qui nécessitent une attention immédiate, celles qui peuvent être faites plus tard et les projets à long terme Les rappels : Les rappels empêchent les tâches de passer entre les mailles du filet. Qu'il s'agisse d'une notification sur votre téléphone, de notes autocollantes sur votre bureau ou d'une alerte dans votre application de calendrier, la mise en place de rappels vous permet de rester sur la bonne voie et d'achever les éléments à faire dans les délais impartis

: Les rappels empêchent les tâches de passer entre les mailles du filet. Qu'il s'agisse d'une notification sur votre téléphone, de notes autocollantes sur votre bureau ou d'une alerte dans votre application de calendrier, la mise en place de rappels vous permet de rester sur la bonne voie et d'achever les éléments à faire dans les délais impartis Délais: Assigner des délais aux tâches crée un sentiment d'urgence et aide à hiérarchiser votre charge de travail. Mais vous devez fixer des paramètres réalistes qui laissent suffisamment de temps pour achever les tâches sans causer de stress inutile. Tenez compte de facteurs tels que la complexité de la tâche, les ressources disponibles et les autres paramètres à valider lorsque vous fixez des paramètres

Exemples et modèles de listes à faire pour le TDAH

Les adultes atteints de TDAH ont besoin d'un système de liste de tâches facile à créer et qui, en même temps, réduit les inefficacités. Voici quelques exemples modèles de listes à faire proposés par ClickUp .

Ces modèles offrent diverses dispositions et conceptions pour répondre à différents besoins, qu'il s'agisse de gérer des tâches personnelles, /%href/ vous pouvez ainsi créer une liste de tâches principales, de projets ou d'organisation de votre emploi du temps. Utilisez-les pour créer une liste de tâches principale ou des tâches spécifiques pour des domaines tels que le travail, les achats, les voyages, etc.

Discutons de chaque modèle en détail pour trouver celui qui correspond le mieux à votre flux de travail et à vos préférences.

1. Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Créez des sections pour les tâches, les priorités, les notes et les dates dans le modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp

Modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp vous aide à organiser votre liste quotidienne de tâches et d'activités. Il fournit une disposition structurée pour lister les tâches, définir les priorités et suivre la progression tout au long de la journée. Il comprend :

Des sections pour lister les tâches avec des cases à cocher pour faciliter le suivi

Des options de hiérarchisation pour marquer les tâches comme étant de priorité élevée, moyenne ou faible

Une fonctionnalité de suivi du temps pour allouer une estimation de la durée et la comparer à la durée réelle de chaque tâche

Une section "Notes" pour des détails supplémentaires ou des rappels

Une section "Tâches achevées" pour passer en revue ce qui a été accompli

En outre, vous pouvez créer des tâches avec différents statuts personnalisés pour suivre la progression de vos tâches quotidiennes. Vous pouvez également utiliser des champs personnalisés pour gérer vos tâches quotidiennes et ajouter des vues personnalisées telles que Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier.

2. ClickUp Modèle de liste quotidienne de choses à faire

Organisez vos tâches avec le modèle de liste des choses à faire au quotidien de ClickUp, qui comporte des cases à cocher, des niveaux de priorité, des dates et des notes

Si vous devez gérer quotidiennement un mélange de tâches personnelles et de tâches liées au travail, ce modèle de liste de tâches quotidiennes de ClickUp vous permettra d'organiser vos tâches modèle de productivité est idéal pour vous. Modèle de liste des choses à faire au quotidien de ClickUp offre une flexibilité et des options de personnalisation pour répondre aux diverses listes de tâches en utilisant :

Sections pour catégoriser les tâches en fonction de différents domaines de le forfait de vie ou du travail (personnel, professionnel, ménager)

Libellés de priorité pour mettre en évidence les tâches urgentes

Fonctionnalité de date d'échéance pour fixer des paramètres pour les tâches

Cases à cocher pour le suivi de l'achevé des tâches

Section "Notes" pour des détails ou des commentaires supplémentaires

3. ClickUp Modèle de travail à faire

Gérez efficacement vos tâches grâce au modèle de travail à faire de ClickUp, qui contient des cases à cocher, des échéances, des notes et des sections de projet

Modèle de travail à faire de ClickUp est le bon choix pour la gestion des tâches, des projets et des délais liés au travail.

Il affiche en détail vos priorités de travail et vous aide à rester organisé et concentré avec :

L'organisation des tâches par projet pour une meilleure gestion des projets

Niveaux de priorité (urgent, élevé, moyen, faible) pour la priorisation des tâches

Suivi des délais avec paramètres de date d'échéance et d'heure

Suivi de l'état d'avancement pour contrôler le statut d'achevé de la tâche

Fonctionnalités de collaboration permettant aux membres de l'équipe de partager des mises à jour et des commentaires

Créez des statuts personnalisés tels que "Annulé", "Achevé", "En cours" et "À faire" pour suivre la progression des tâches. Catégorisez et ajoutez des attributs pour gérer vos tâches, tels que le type de tâche, les notes importantes, l'e-mail du contact, les ressources et la fréquence.

De plus, utilisez quatre vues différentes, telles que le Guide de démarrage, le Calendrier hebdomadaire, le Calendrier mensuel et la Liste des tâches, afin que toutes vos tâches soient faciles d'accès et bien organisées.

4. Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp

Gardez une trace de vos heures de travail, ainsi que de vos attentes et objectifs, avec le modèle de liste à faire du Calendrier de ClickUp

Le Modèle de liste à faire du calendrier ClickUp intègre votre liste principale à une vue Calendrier, affichant visuellement vos tâches et votre emploi du temps.

Il aide à la planification et à l'allocation efficace du temps pour diverses activités et est livré avec :

Une vue Calendrier avec des tâches affichées à des dates et heures spécifiques

Fonctionnalité de glisser-déposer pour replanifier les tâches dans le Calendrier

Libellés avec code couleur pour les différentes catégories de tâches ou les priorités

Des rappels et des notifications pour les tâches à venir ou les échéances

Options de synchronisation avec des calendriers externes pour une intégration transparente

Ajoutez des statuts personnalisés aux tâches, tels que Ouvert et Achevé, et ajoutez des attributs tels que Catégorie, Ressources, Niveau de productivité et Rôle pour visualiser et suivre votre progression. Suivez la progression des tâches grâce à cinq affichages, notamment Par rôle, Par catégorie et Horaires, pour accéder facilement à vos informations.

5. Modèle ClickUp Simple To-Dos

Suivez les tâches par date en utilisant le modèle simple de ClickUp, avec des zones dédiées à la description des tâches, aux échéances et aux cases à cocher

Comme son nom l'indique, Le modèle simple de ClickUp pour les tâches à accomplir fournit une approche minimaliste et directe de la gestion des listes À faire.

Il convient aux tâches quotidiennes rapides ou aux projets à court terme qui ne nécessitent pas beaucoup de détails. Ses fonctionnalités clés sont les suivantes

Disposition propre et épurée pour faciliter l'accès à la liste des tâches liste de tâches Fonctionnalité de case à cocher pour marquer les tâches comme achevées

Possibilité d'ajouter des dates d'échéance pour les tâches sensibles au facteur temps

Section de notes de base pour noter de brèves descriptions ou des rappels

Interface conviviale pour une gestion rapide des tâches

En outre, vous pouvez ajouter des statuts personnalisés tels que "bloqué", "achevé", "en cours" et "à faire", ainsi que des champs personnalisés pour visualiser votre flux de travail.

Toutes vos tâches peuvent être organisées à l'aide de vues personnalisées telles que Toutes les tâches, Tâches prioritaires, Comment utiliser ce modèle et le Tableau des statuts.

Autres outils et applications de liste à faire pour le TDAH

Divers outils et applications pour la liste à faire applications sont spécifiquement conçues pour aider les personnes atteintes de TDAH à suivre leurs tâches et à rester concentrés. ClickUp est l'un de ces outils puissants.

Plus qu'une simple liste à faire, il s'agit d'une plateforme qui vous permet de centraliser toutes vos tâches et tous vos projets en un seul endroit.

Cette intégration vous permet d'afficher une vue achevée de vos responsabilités, de vos échéances et de votre progression, ce qui facilite la hiérarchisation et la gestion des tâches. Voici ses offres clés :

ClickUp Online To-Do List

Organisez-vous avec la liste à faire en ligne de ClickUp La liste des choses à faire en ligne de ClickUp simplifie la gestion des tâches pour les individus, en particulier ceux qui souffrent de TDAH. Elle offre une plateforme centralisée pour suivre les tâches, les classer par ordre de priorité et s'assurer que rien n'est laissé sans surveillance.

Principales fonctionnalités et avantages

Gestion centralisée des tâches: Consolide toutes les tâches en un seul endroit, réduisant ainsi le besoin de listes multiples et minimisant la confusion

Consolide toutes les tâches en un seul endroit, réduisant ainsi le besoin de listes multiples et minimisant la confusion Interface intuitive: Utilisez une interface intuitive pour naviguer et gérer les tâches efficacement, en réduisant la charge cognitive

Utilisez une interface intuitive pour naviguer et gérer les tâches efficacement, en réduisant la charge cognitive Affichages personnalisables : Passez d'une vue Liste, Tableau ou Calendrier à l'autre pour organiser vos tâches en fonction de vos préférences personnelles. La possibilité de créer des affichages et des tableaux de bord personnalisés permet de répondre à différents styles cognitifs et préférences

: Passez d'une vue Liste, Tableau ou Calendrier à l'autre pour organiser vos tâches en fonction de vos préférences personnelles. La possibilité de créer des affichages et des tableaux de bord personnalisés permet de répondre à différents styles cognitifs et préférences Dates d'échéance et rappels : Restez concentré et sur la bonne voie en paramétrant des échéances et en recevant des rappels

: Restez concentré et sur la bonne voie en paramétrant des échéances et en recevant des rappels Accessibilité mobile: Gérer les tâches en déplacement grâce à l'application mobile ClickUp, en s'assurant de l'accessibilité de l'applicationune productivité maximale quel que soit l'emplacement

Tâches ClickUp

Gardez le contrôle de vos tâches avec ClickUp Tasks Tâches ClickUp vont au-delà de la gestion des tâches de base, en offrant une solution tout-en-un pour l'organisation et la hiérarchisation des tâches. Il fournit des outils pour décomposer les tâches en étapes exploitables, réduisant ainsi la charge cognitive des personnes souffrant de TDAH qui peuvent avoir du mal à s'attaquer à des projets complexes.

Les fonctionnalités collaboratives, telles que le partage des tâches, les commentaires et l'étiquetage des membres de l'équipe, peuvent favoriser le sens des responsabilités et la motivation externe, ce qui est également utile pour les personnes atteintes de TDAH.

Principales fonctionnalités et avantages

Répartition des tâches : Diviser les tâches en étapes plus petites pour une gestion plus facile et une réduction de l'accablement

: Diviser les tâches en étapes plus petites pour une gestion plus facile et une réduction de l'accablement Paramètres d'échéances : Assurez-vous que les tâches sont achevées à temps, évitant ainsi la procrastination

: Assurez-vous que les tâches sont achevées à temps, évitant ainsi la procrastination Teams : Assurer la responsabilité et la collaboration en assignant des tâches aux membres de l'équipe

: Assurer la responsabilité et la collaboration en assignant des tâches aux membres de l'équipe Suivi des cours : surveillez la progression des tâches et les jalons et obtenez un sentiment d'accomplissement et de motivation

: surveillez la progression des tâches et les jalons et obtenez un sentiment d'accomplissement et de motivation Intégration avec la liste à faire en ligne de ClickUp: Connexion avec la liste à faire en ligne de ClickUp pour une expérience de gestion des tâches cohérente

ClickUp Brain

Hiérarchiser les tâches et réduire la charge cognitive avec ClickUp Brain ClickUp Brain s'appuie sur l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion des tâches en fournissant des suggestions de tâches intelligentes, des recommandations de priorisation et des aperçus prédictifs.

Principales fonctionnalités et avantages

Suggestions de tâches: Obtenez des suggestions de tâches pilotées par l'IA pour prioriser efficacement et vous concentrer sur les tâches essentielles

Obtenez des suggestions de tâches pilotées par l'IA pour prioriser efficacement et vous concentrer sur les tâches essentielles Recommandations de priorisation: Utilisez les recommandations de l'IA pour la priorisation des tâches en fonction de l'importance, de l'urgence et de la qualitéles dépendances du projet Insights prédictifs: Utiliser l'analyse prédictive pour l'estimation des durées d'achevé des tâches, l'anticipation des retards potentiels et l'amélioration de l'allocation des ressources

Utilisez les recommandations de l'IA pour la priorisation des tâches en fonction de l'importance, de l'urgence et de la qualitéles dépendances du projet Gestion des tâches: Intégrer les capacités de l'IA pour réduire la charge cognitive et les défis liés à la prise de décision

Fonctionnalités de la gestion de projet ClickUp

Stimulez la réussite de vos projets grâce à la plateforme de gestion de projet de ClickUp Les fonctionnalités de la gestion de projet de ClickUp sont idéales pour les équipes travaillant sur des projets en collaboration. Elles fournissent des outils pour la planification des projets, la répartition des tâches, le suivi de la progression, la communication et la gestion des ressources, ce qui permet de maintenir les projets sur la bonne voie pour un suivi du temps et une livraison dans les délais.

Principales fonctionnalités et avantages

Planification de projets en collaboration: Coordonnez les projets en collaboration avec des outils de planification clairs et précis des objectifs de productivité clairs des échéanciers et des responsabilités

Coordonnez les projets en collaboration avec des outils de planification clairs et précis des objectifs de productivité clairs des échéanciers et des responsabilités Attribution et suivi des tâches : Attribuez des tâches, surveillez la progression et gérez les délais pour une meilleure responsabilisation

: Attribuez des tâches, surveillez la progression et gérez les délais pour une meilleure responsabilisation Outils de communication : utiliser les outils intégrésoutils de communication intégrés pour réduire les erreurs de communication et améliorer l'efficacité

: utiliser les outils intégrésoutils de communication intégrés pour réduire les erreurs de communication et améliorer l'efficacité Gestion des ressources: Optimiser l'allocation des ressources en termes de temps, de budget et de matériel, en minimisant le stress

En tant que personne atteinte de TDAH, vous pouvez bénéficier d'une assistance encore plus grande pour organiser vos responsabilités et atteindre vos objectifs grâce à des plateformes de gestion des tâches et des projets innovantes et personnalisables telles que ClickUp.

Utilisez les fonctionnalités de ClickUp, telles que les listes de tâches personnalisées, les rappels, les options de collaboration et les intégrations avec d'autres plateformes de gestion des tâches et des projets outils de productivité pour créer un système de gestion des tâches qui vous convienne le mieux. Améliorez votre flux de travail et votre capacité à rester concentré et organisé.

Que vous gériez des projets de travail, des travaux universitaires ou des tâches personnelles, ClickUp peut vous aider à rester sur la bonne voie et à accomplir davantage de choses avec moins de stress. Essayez ClickUp et découvrez un nouveau niveau de productivité et d'organisation.

Foire aux questions (FAQ)

1. À faire des listes pour lutter contre le TDAH ?

Oui, les listes de choses à faire peuvent être extrêmement bénéfiques pour les cerveaux atteints de TDAH. Elles permettent d'organiser les tâches, de diviser les tâches plus importantes en petites étapes gérables, de fixer des priorités et de réduire le stress.

En disposant d'un guide visuel de ce qui doit être fait, les personnes atteintes de TDAH peuvent améliorer leur concentration, gérer leur temps plus efficacement et suivre leur progression, ce qui peut conduire à un sentiment d'accomplissement et à une réduction de la charge cognitive.

2. À faire des checklists pour lutter contre le TDAH ?

Oui, les checklists peuvent être utiles aux personnes atteintes de TDAH. Les checklists fournissent un schéma clair et une liste de tâches à achever, ce qui permet de rester plus facilement sur la bonne voie et d'éviter d'oublier des étapes importantes.

Elles peuvent également servir de rappel et contribuer au maintien de la cohérence et de la structure des routines quotidiennes.

En utilisant des checklists, les personnes atteintes de TDAH peuvent améliorer leurs compétences organisationnelles, accroître leur productivité et réduire la probabilité que des distractions ou l'impulsivité fassent dérailler leur progression

3. À font les personnes atteintes de TDAH ont-elles besoin de listes ?

Les personnes atteintes de TDAH ont souvent des difficultés avec les fonctions exécutives telles que l'organisation, la gestion du temps et la hiérarchisation des tâches.

Les listes, y compris les listes de choses à faire, les rappels et les checklists, fournissent un cadre structuré qui compense ces difficultés.

Les listes aident également à décomposer les tâches complexes en étapes réalisables, ce qui peut rendre les tâches moins écrasantes et plus gratifiantes.

En outre, les listes servent de rappels externes, réduisant ainsi le risque d'oublier des tâches ou des échéances importantes.

Elles fournissent une orientation, une clarté et un contrôle, ce qui est particulièrement utile aux personnes souffrant de TDAH pour gérer leurs responsabilités quotidiennes et améliorer leur productivité globale.