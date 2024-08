L'impact de la journée de travail en trois temps sur la productivité

À quand remonte la dernière fois où vous avez éteint votre ordinateur à 18 heures et terminé votre journée à ce moment-là ? Aujourd'hui, la plupart des professionnels ne ferment pas du tout leur ordinateur et travaillent aux heures qui leur conviennent le mieux.

En particulier depuis la pandémie, avec le travail télétravail/hybride, le traditionnel 9-5 a cédé la place à ce que l'on appelle une journée à triple pointe.

Qu'est-ce qu'une journée à triple pointe ?

On parle de journée à triple pointe lorsqu'un professionnel connaît trois poussées de productivité distinctes au cours d'une journée de travail - une le matin, une autre après le déjeuner et la troisième en fin de soirée.

Qu'il s'agisse de répondre aux e-mails une dernière fois dans la soirée ou de rédiger un rapport après avoir mis les enfants au lit, le troisième pic fait de plus en plus partie intégrante du travail moderne.

Comprendre la journée de travail en trois temps

Pendant la pandémie, les chercheurs de Microsoft ont constaté une augmentation du nombre d'heures de travail augmentation dans l'utilisation de Teams le soir. Cette tendance s'est poursuivie bien après, avec environ 30 % des employés de Microsoft ayant un pic de travail le soir, et pas seulement de messagerie interne, comme mesuré dans les évènements clavier ci-dessous.

Fixer des priorités

Classez les tâches par ordre d'urgence et d'importance. Cela vous aide à décider ce qu'il faut faire pendant les pics de productivité et ce que vous pouvez déléguer ou programmer pour plus tard.

Prendre des pauses régulières

Prévoyez de courtes pauses entre les périodes de pointe pour éviter l'épuisement et maintenir un niveau d'énergie élevé afin de pouvoir vous concentrer tout au long de la journée. Une pause peut prendre la forme d'une séance de gymnastique, d'une promenade, d'un passe-temps ou d'une sieste. Faites ce qui vous convient le mieux.

Communiquer clairement

Maintenez des lignes de communication ouvertes avec votre équipe sur la façon dont vous organisez vos horaires flexibles. Par exemple, si vous êtes le plus créatif tard dans la soirée, faites savoir à vos coéquipiers que vous n'êtes pas disponible pour des réunions.

Adapt

Examinez régulièrement l'efficacité de vos trois jours de pointe en utilisant les outils suivants des applications de planification du travail . Mesurez votre niveau d'énergie. Soyez ouvert aux commentaires de vos collègues sur la façon dont ils affectent la collaboration. Adaptez vos temps de productivité en fonction de l'évolution de vos besoins et de ceux de votre équipe.

Aujourd'hui, le triple jour de pointe constitue un changement important dans notre façon de travailler. Comme toute nouveauté, elle offre à la fois des opportunités et des défis. Voici comment tirer parti des premières et surmonter les seconds.

Opportunités et défis du jour de pointe triple

Tout argument a deux faces, comme le fait le jour de triple pointe. Voici quelques-unes des plus grandes opportunités et des défis qui y sont liés :

Elle crée de nouvelles voies pour la productivité. Cependant, si elle n'est pas bien gérée, elle peut conduire à l'épuisement professionnel

Certains membres de l'équipe peuvent être poussés à utiliser le troisième pic pour compenser la distribution inégale du travail

Le délai de production supplémentaire offert par le troisième sommet peut conduire à un épuisement professionnelune paralysie de la charge de travail* Pire encore, le triple pic risque d'empiéter sur le temps personnel de l'employé, ce qui va à l'encontre de l'objectif même de l'entreprise

Maximisez votre productivité avec ClickUp

Bien que la journée à triple pointe puisse sembler productive, elle a un coût. En pensant qu'il s'agit uniquement d'une productivité supplémentaire, vous risquez de vous surmener et de vous épuiser.

En particulier pour les travailleurs à distance, les journées de travail pourraient fusionner avec les nuits, devenant ainsi un cycle d'activité sans fin. Pour éviter cela, vous avez besoin des bons outils et processus.

FAQ communes

1. Qu'est-ce qu'une journée de travail à triple pointe ?

Une journée de travail à triple pic est une tendance à la productivité qui structure la journée de travail autour de trois périodes distinctes de haute énergie ou de pic de productivité. Ces périodes sont les suivantes :

Le pic de concentration ou pic du matin Le pic de collaboration ou pic de l'après-midi Pic de récupération ou pic de fin de soirée

2. Quel est le troisième pic de la journée à trois pics ?

Le troisième pic de la journée à triple pic est appelé pic de récupération ou pic de fin de soirée.

Il se caractérise par un regain d'énergie et de concentration, ce qui en fait le moment idéal pour achever les tâches de la journée, se concentrer sur un travail administratif plus léger, forfaiter pour le jour abonné ou s'engager dans des tâches créatives qui bénéficient d'un état d'esprit plus détendu.

3. Quelles sont les heures les plus productives ?

Les heures de productivité maximale désignent des moments précis de la journée où l'énergie, la concentration et la productivité globale sont à leur maximum. Ces périodes peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Les heures de productivité maximale les plus courantes sont :