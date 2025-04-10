10 meilleurs outils d'IA pour le TDAH en 2025

Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) peut poser des défis uniques dans votre vie personnelle et professionnelle ! J'en ai fait l'expérience : projets inachevés et délais non respectés à cause de la procrastination, problèmes de concentration et recherche permanente de moyens pour mieux gérer mon temps et mon énergie.
J'ai donc essayé de nombreux outils d'IA Outils ADHD pour automatiser les tâches et me faciliter la vie.
Si vous êtes dans le même bateau, je vous comprends ! J'ai créé une liste de tous les outils TDAH que j'ai essayés et que j'utilise régulièrement pour organiser mes tâches importantes, rester concentré et prendre des notes rapides. Vous pouvez facilement intégrer ces applications de productivité pour TDAH dans vos processus existants pour une meilleure gestion.
Plongeons dans les meilleurs outils d'IA pour le TDAH !
Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour le TDAH ?
Trouver les meilleurs outils d'IA Applications pour le TDAH qui vous aident à désencombrer votre esprit peut s'avérer difficile. Vous avez besoin d'un outil qui facilite la gestion des tâches et la concentration tout en répondant à vos besoins spécifiques.
Voici ce que j'ai pris en compte lorsque j'ai cherché des outils d'IA pour le TDAH :
- Simplicité : Avec le TDAH, notre cerveau est constamment surchargé en raison de l'hyperactivité. Nous avons besoin d'outils simples avec une interface interactive qui ne surstimule pas notre cerveau
- Personnalisation: Recherchez des outils qui peuvent s'adapter à votre flux de travail et à vos préférences. Cela inclut la personnalisation des polices et des couleurs (pour une meilleure lisibilité), des vues du calendrier, des notifications de rappel et des thèmes
- Fonctionnalités de focalisation: Privilégiez les outils d'intelligence artificielle (ADHD) qui analysent vos habitudes de navigation et bloquent les distractions pour vous permettre de terminer vos tâches. Vous gagnerez des points si l'outil dispose de minuteries de concentration
- Automatisation des tâches: Les cerveaux TDAH aiment sauter partout. Les outils capables d'automatiser plusieurs tâches, telles que la prise de notes, le suivi des habitudes, la fixation d'objectifs, la gestion des tâches et l'autoréflexion, sont des atouts
- **Abordabilité : un outil d'IA pour le TDAH doit offrir un bon rapport qualité-prix. Il est préférable de choisir des outils qui offrent une version gratuite ou au moins une version d'essai gratuite afin que vous puissiez explorer les fonctionnalités premium avant de vous abonner
Qu'est-ce que le TDAH ?
Le TDAH peut donner l'impression que "tout est dans la tête" Mais ce n'est pas le cas ! Voici ce qu'est le Docteur Russell Barkley une autorité en la matière, s'exprime à ce sujet :
- **Le Dr Barkley insiste sur le fait que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire qu'il résulte de différences dans le fonctionnement du cerveau. Et non ! Ce n'est pas le résultat d'une mauvaise éducation ou d'un manque de volonté
- **Il souligne que le défi principal du TDAH réside dans les fonctions exécutives, qui ont un impact sur des compétences telles que la planification, l'organisation, la concentration et la gestion du temps. La prochaine fois que vous aurez du mal à vous concentrer, rappelez-vous ces aspects physiologiques de la maladie
- L'importance d'un traitement complet: Le Dr Barkley préconise une approche multimodale du traitement du TDAH. Cette approche peut inclure des médicaments, une thérapie comportementale, un soutien éducatif et une formation aux compétences. Les bons outils peuvent vous aider à développer des stratégies d'adaptation utiles pour vous concentrer
- **Il insiste sur le fait que le TDAH persiste à l'âge adulte et nécessite des stratégies de gestion continues
Je trouve utile d'en savoir plus sur la science derrière le TDAH car cela me permet de développer et de maintenir une perspective unique sur mon fonctionnement !
Les 10 meilleurs outils d'IA pour le TDAH à utiliser en 2024
Avec toutes ces fonctionnalités utiles à l'esprit, passons à la liste des meilleures applications pour le TDAH qui vous aident à devenir plus productif.
1. ClickUp : La meilleure pour la gestion de projet assistée par l'IA
Pendant longtemps, j'ai utilisé ClickUp comme un simple outil de gestion de projet outil de gestion de projet . Mais en explorant ses fonctionnalités, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'une plateforme puissante qui peut également aider à la gestion du TDAH. Il offre des options de personnalisation uniques, une interface intuitive et un suivi complet des projets, ce qui m'aide à mieux organiser et suivre les choses.
ClickUp transforme la façon dont vous collaborez, organisez et exécutez les projets. Sa flexibilité et sa clarté visuelle permettent de décomposer les tâches en étapes gérables, de définir des priorités claires et de minimiser les distractions.
clickUp vous aide à diviser les projets en petites tâches faciles à gérer, ce qui accélère la productivité et l'efficacité Cerveau ClickUp la fonction d'intelligence artificielle, est l'une des meilleures Outils TDAH pour rester organisé . Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour automatiser votre flux de travail :
- Organise les tâches en listes claires
- Fixer des rappels pour les échéances
- Décomposer les grands projets en petites étapes
- Obtenir des résumés de l'état d'avancement du projet pour s'assurer que tout est sur la bonne voie
- Gérer les tâches prioritaires à l'aide d'un code couleur
utilisez ClickUp Brain pour obtenir des réponses instantanées à partir de vos fichiers et de vos tâches
Avec un assistant IA pour vous garder sur la bonne voie, l'étape suivante consiste à s'attaquer à la procrastination. Nous connaissons tous la règle sacrée du TDAH : faire des listes ! Aussi utiles soient-elles, les listes peuvent être accablantes si elles ne sont pas bien faites. ButClickUp peut être votre copilote dans ce cas :
- Réorganisez vos listes de choses à faire ! L'interface de ClickUpFonctionnalité de la liste des choses à faire vous permet de tout personnaliser, des polices de caractères aux couleurs, afin qu'elle soit visuellement attrayante et qu'elle retienne votre attention. De plus,Rappels ClickUp et des notes vous aident à garder à l'esprit tous les détails importants
- Enrôlez votre équipe de soutien ! Invitez vos collègues dans votre espace ClickUp pour qu'ils vous félicitent virtuellement et vous rappellent gentiment (et peut-être même pour qu'ils vous donnent un coup de coude si vous en avez besoin)
- Découvrez vos habitudes de travail avecLe suivi du temps de ClickUp. Voyez exactement où vont vos heures de travail afin de comprendre vos schémas de concentration et de repérer les distractions sournoises
- Lancez-vous dans la productivité avec des modèles. Pas besoin de partir de zéro. Utilisez des centaines deModèles adaptés au TDAH de ClickUp pour rester organisé, qu'il s'agisse de projets professionnels ou de votre routine quotidienne
Les meilleures caractéristiques de ClickUp
ClickUp possède toutes les fonctionnalités qui personnes neurodiverses ont besoin de rester sur la bonne voie au travail et de gérer les choses efficacement. Voici un aperçu de ce que la plateforme globale de ClickUp offre :
- Automatisez les flux de travail: Laissez ClickUp Brain s'occuper des tâches répétitives, telles que la génération de sous-tâches, le résumé des commentaires, et même l'aperçu du projet afin que vous puissiez vous concentrer sur la situation dans son ensemble
- Créez plus ensemble: Créez et partagez des bases de connaissances et des plans de projet avecClickUp Docs
- Planifiez efficacement les ressources: Gérez les charges de travail de manière transparente grâce à la fonction de planification des ressources de ClickUpmodèles de planification des ressources de ClickUp
- Communiquez facilement: Créez des fils de communication, recevez des mises à jour instantanées, partagez des liens, assignez des tâches et faites avancer le projet grâce àVue du chat de ClickUp
- Visualisez vos idées: Faites un brainstorming, planifiez et organisez n'importe quoi, des projets aux pensées aléatoires, grâce àCartes mentales de ClickUp. Glissez-déposez pour établir des relations entre les tâches, créer des flux de travail et visualiser la situation dans son ensemble
- Communiquez facilement: Créez des fils de communication, recevez des mises à jour instantanées, partagez des liens, assignez des tâches et faites avancer le projet grâce àVue du chat de ClickUp
- Planifiez efficacement les ressources: Gérez les charges de travail de manière transparente grâce à la fonction de planification des ressources de ClickUpmodèles de planification des ressources de ClickUp
- Organisez vos tâches sans effort: Capturez des notes,listes de tâcheset même des tâches à part entière, le tout à l'intérieur deBloc-notes ClickUp. L'édition de texte enrichi vous permet d'ajouter des en-têtes, des puces, des couleurs, etc. pour rendre vos notes visuellement attrayantes et faciles à numériser
- Restez dans le coup:Ayez une vue d'ensemble de vos tâches grâce àVue d'accueil de ClickUp qui vous permet de définir des rappels, de redéfinir les priorités et de ne jamais perdre le fil
Limitations de ClickUp
- Certaines vues de ClickUp n'ont pas encore été intégrées à l'application mobile
- ClickUp est truffé de fonctionnalités qui peuvent sembler un peu écrasantes au premier abord
Prix de ClickUp
- Gratuit : Pour toujours
- Illimité: 7$/mois par utilisateur
- Entreprise: 12$/mois par utilisateur
- Entreprise: Contacter pour la tarification
- ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois
ClickUp : évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)
2. Numo ADHD : Le meilleur pour l'apprentissage et l'auto-réflexion dans le cadre du TDAH
le site web de l'association a été créé en 2001 et est maintenant disponible en anglais Numo ADHD Cette application est comme un Livre d'aide sur le TDAH dans votre poche ! Il est rempli de mèmes (parce que qui n'aime pas rire ?), d'une communauté de soutien, de conseils pratiques et d'encouragements quotidiens.
Et le plus beau, c'est qu'il a été créé par quelqu'un qui comprend le problème L'application a été créée par quelqu'un qui comprend directement les difficultés liées au TDAH. L'application fournit donc des informations pertinentes et des conseils pratiques qui peuvent faire une réelle différence.
Les meilleures caractéristiques de Numo ADHD
- Obtenez un contenu attrayant comme des mèmes pour rendre la gestion du TDAH moins accablante et plus facile à comprendre
- Créez des listes de tâches personnalisées et suivez vos progrès
- Entrez en contact avec une tribu TDAH pour obtenir du soutien, des expériences partagées et des encouragements
- Apprendre des trucs pratiques sur le TDAH
- Passer des tests TDAH personnalisés pour les adultes et les femmes, afin de favoriser la connaissance de soi et la compréhension
Numo Limites du TDAH
- Des informations limitées sont disponibles sans inscription
Prix de Numo ADHD
- 15,99 $/mois
- Les nouveaux clients peuvent bénéficier d'un essai gratuit de 7 jours
Numo ADHD évaluations et critiques
- G2: Non disponible
- Capterra: Non disponible
3. Kawaii Tasks : Le meilleur pour améliorer l'efficacité des tâches
il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Tâches kawaii Si l'idée de vous attaquer à votre liste de tâches vous donne envie de vous réfugier dans votre lit, Kawaii Tasks pourrait être votre nouveau BFF. Il a été conçu par la même équipe qui a créé Numo ADHD.
Kawaii Tasks utilise l'IA pour décomposer ces tâches décourageantes en étapes plus petites et plus faciles à gérer, le tout enveloppé dans une interface conviviale.
Les meilleures caractéristiques de Kawaii Tasks
- Exploite l'IA pour décomposer les tâches en sous-tâches faciles à gérer
- Gratuit et disponible sur les plateformes iOS et Android
- Simplifiez le flux de travail grâce à une application native simple et conviviale
Limitations de Kawaii Tasks
- Limité à la gestion des tâches ; n'offre pas une suite complète d'outils de soutien au TDAH
Prix de Kawaii Tasks
- Gratuit
Kawaii Tasks ratings and reviews
- G2: Non disponible
- Capterra: Non disponible
4. ChatGPT : Le meilleur pour l'automatisation pilotée par l'IA
il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider ChatGPT ChatGPT n'est pas une application personnalisée pour le TDAH, mais elle améliore la productivité et l'efficacité générales. J'aime l'utiliser pour créer des listes de tâches, lancer des idées et élaborer des plans de projet.
De plus, l'anonymat et l'absence de jugement de ChatGPT peuvent encourager une communication ouverte et l'expression de soi.
Voici un conseil qui a fait ses preuves : Brain Dump Synthesizing . Lorsque vous êtes sur les nerfs et en spirale en pensant au million de choses que vous devez faire, tapez tout cela sur ChatGPT.
Une fois que vous avez terminé, demandez à l'outil de résumer vos pensées en trois ou quatre points. Cela vous aidera à retrouver la clarté de vos pensées et à hiérarchiser les tâches qui doivent être accomplies immédiatement.
Vous pouvez également demander à ChatGPT de créer des listes de choses à faire à partir de votre "vidage de cerveau". Essayez et remerciez-moi plus tard !
Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT
- Utilisez l'assistance de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches
- Automatisez les tâches répétitives et rationalisez les flux de travail grâce à GenerativeAI
- Peser le pour et le contre de différents plans et idées pour une prise de décision stratégique
- Stimuler le développement des compétences en accédant à des ressources d'apprentissage
Limites de ChatGPT
- Il peut ne pas fournir un soutien aussi personnalisé que les outils spécialisés dans le TDAH
- Les informations fournies par ChatGPT peuvent parfois être erronées ou biaisées
Prix de ChatGPT
- Gratuit : Version gratuite
- Plus: $20 par utilisateur
- Equipe: 30$ par utilisateur
- Entreprise: Contacter les ventes
ChatGPT évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (513 commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (45 commentaires)
5. Jasper : Le meilleur pour automatiser la création de contenu
la société de l'information a été créée par un groupe d'experts Jasper AI Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour le TDAH, Jasper AI peut améliorer votre productivité grâce à une assistance à l'écriture alimentée par l'IA. Vous pouvez utiliser Jasper AI pour générer des idées et créer du contenu.
En l'utilisant pour structurer vos pensées, vous pouvez surmonter le syndrome de la page blanche et automatiser les tâches répétitives, ce qui facilite la gestion du TDAH. Pour les personnes atteintes de TDAH qui travaillent dans le domaine du marketing de contenu ou de la création de contenu en général, Jasper peut changer la donne.
Les meilleures caractéristiques de Jasper
- Utilisez la génération de contenu assistée par l'IA pour vaincre la procrastination
- Créez des plans de projet détaillés et décomposez les tâches
- Intégrer l'outil à diverses plateformes telles que Slack, Google Sheets, Airtable, WordPress, etc. pour un flux de travail transparent
- Personnalisez l'application pour qu'elle réponde à vos besoins individuels
- Générer du contenu dans plus de 30 langues
Limitations de Jasper
- Principalement axée sur la création de contenu, l'application ne dispose peut-être pas de toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer vos besoins spécifiques en matière de TDAH
Prix de Jasper
- Creator: 49 $/mois par utilisateur
- Pro: 69 $/mois par utilisateur
- Entreprise:Tarification personnalisée
Jasper ratings and reviews
- G2: 4.7/5 (1200+ reviews)
- Capterra : 4.8/5 (1800+ commentaires)
6. Leantime : Le meilleur pour la gestion de petits projets
Leantime.io Si vous gérez une équipe ou si vous jonglez avec de nombreux projets, Leantime vaut la peine d'être consulté. Il réduit la surcharge cognitive en décomposant les tâches complexes en étapes simples.
L'intégration de l'IA permet de personnaliser les vues des tâches, les thèmes, les intégrations de calendriers et les rapports d'état pour vous aider à accéder à la bonne information sans être surchargé. Leantime vous permet également de relier votre vision globale à des objectifs afin d'augmenter votre motivation à accomplir vos tâches.
Les meilleures caractéristiques de Leantime
- Accès à des outils complets de gestion de projet, y compris le suivi du temps et le tableau de bord Mon travail
- Ajout d'un nombre illimité d'utilisateurs, même avec le plan gratuit ; avantageux pour la gestion d'équipes
- Intégrer l'IA pour la priorisation et la décomposition des tâches sur les plans plus élevés
- Améliorez votre productivité grâce aux fonctionnalités de gestion des clients et des stratégies
- Visualisez votre travail à l'aide de tableaux de stratégie, de tableaux de plans et de canevas de modèle d'entreprise
Limitations de Leantime
- Certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles que sur les plans supérieurs
- Limité à 150 To-Dos sur le plan gratuit
Prix de Leantime
- **Gratuit
- Essentiel: 4$/mois par utilisateur
- Premium: 8$/mois par utilisateur
- Ultimate: 10$/mois par utilisateur
Leantime notes et commentaires
- G2: 4.7/5 (3 commentaires)
- Capterra: 4.3/5 (10 commentaires)
7. Forest App : Meilleur pour augmenter la concentration
la forêt, c'est la vie.. Forêt L'application Forest a fait de rester concentré amusant pour moi. Il utilise la méthode Pomodoro - qui consiste à travailler en continu pendant 25 minutes, puis à faire une courte pause - pour améliorer la productivité. Le plus beau ? L'application vous permet de faire pousser des arbres virtuels pour vous aider à vous concentrer !
Lorsque vous démarrez le minuteur de concentration, vous plantez un arbre qui grandit pendant les 30 minutes suivantes. Si vous quittez l'application, la plante meurt. Forest vous aide donc à résister à l'envie de faire défiler votre téléphone sans réfléchir.
Ce qui est étonnant avec Forest, c'est qu'il s'est associé à de véritables organisations de plantation. Les pièces virtuelles que vous utilisez pour planter un arbre sont reversées à ses partenaires pour la plantation d'arbres.
Les meilleures caractéristiques de Forest App
- Pratiquez la pleine conscience et améliorez votre concentration et votre productivité grâce à une approche ludique
- Améliorer la gestion du temps et réduire l'addiction au téléphone
- Collaborer avec des amis et des membres de la famille pour planter des arbres ensemble
- Contribuer à la plantation de vrais arbres grâce aux partenariats de Forest avec des organisations de plantation d'arbres
Limites de l'application Forest
- Fonctionnalités limitées sans l'achat de la version Pro ou d'articles in-app
Prix de Forest App
- iOS: 3,99 $ (paiement unique)
- Android: Gratuit avec une option de mise à niveau vers la version Pro pour 1,99 $ (paiement unique)
Forest App : notes et commentaires
- G2: Non disponible
- Capterra: Non disponible
8. Brain.fm : Meilleur pour améliorer la concentration, le sommeil et la relaxation
il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Brain.fm Brain.fm est une application musicale alimentée par l'IA pour les personnes souffrant de TDAH. Elle crée des musiques personnalisées pour vous aider à rester concentré à vous détendre et même à mieux dormir. Considérez-le comme une bande-son pour votre productivité et la gestion des symptômes courants du TDAH.
Brain.fm mène des recherches sur la fréquence sonore optimale pour le cerveau, augmentant ainsi son pouvoir de concentration. Il joue subtilement en arrière-plan pendant que vous effectuez des tâches.
Les meilleures caractéristiques de Brain.fm
- Écoutez de la musique générée par l'IA et conçue pour améliorer la concentration, la relaxation et le sommeil
- Accédez à des listes de lecture personnalisées, adaptées aux besoins et aux préférences de chacun
- Améliorez vos performances cognitives et votre productivité grâce à des tonalités musicales scientifiquement prouvées
- Passer en mode hors ligne pour une écoute ininterrompue
Limites de Brain.fm
- Nécessite un abonnement pour un accès complet
- L'efficacité peut varier en fonction de la réaction personnelle à la musique
Prix de Brain.fm
- Mensuel : 9,99 $/mois
- Annuel : 69,99 $/an
Brain.fm évaluations et commentaires
- G2: Non disponible
- Capterra: Non disponible
9. RescueTime : Mieux vaut réduire les distractions
il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Temps de sauvetage L'un des principaux défis du TDAH pour moi est de gérer mon temps. Parfois, j'ai l'impression de n'avoir rien accompli malgré des heures de travail. RescueTime m'a énormément aidé à cet égard.
Il s'agit d'un logiciel de suivi du temps automatisé qui calcule le temps que vous passez sur différentes applications, sites web et même documents. Ainsi, vous savez où va tout votre temps et quand vous faites de petites pauses. RescueTime suit les activités et les habitudes de travail, ce qui vous aide à fixer des objectifs sur la façon dont vous voulez utiliser votre temps.
Les meilleures fonctionnalités de RescueTime
- Automatisez le suivi du temps et la gestion des distractions
- Obtenez des rapports détaillés et des informations sur votre productivité
- Fixez des objectifs de productivité et recevez des alertes de distraction en temps réel pour rester sur la bonne voie
- Intégrer RescueTime avec GMail, Google Calendar, Trello, Evernote, et bien d'autres applications pour une meilleure productivité
- Permettre des sessions de concentration avec l'application du site web et le blocage de temps
Limitations de RescueTime
- Certaines fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement premium
- Peut nécessiter une configuration initiale et une personnalisation pour répondre aux besoins individuels
Prix de RescueTime
- Lite: Gratuit
- Premium: 12 $/mois
Notes et commentaires sur RescueTime
- G2: 4.1/5 (90 commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (130+ commentaires)
10. Outils Goblin : Le meilleur pour une productivité polyvalente
la société de l'eau a été créée par un groupe d'experts de la société de l'eau Outils du gobelin Goblin est mon outil de prédilection les jours où je me sens débordée et où je n'ai pas envie de planifier ou de réfléchir. J'utilise simplement sa fonction magique ToDo pour ajouter une vue d'ensemble de mes tâches. Goblin décompose les tâches les plus importantes en éléments plus petits.
Par exemple, j'ai mentionné que je devais planifier des campagnes de marketing et Goblin a créé pour moi des sous-tâches que je peux reprendre une par une. Il m'indique ce que je dois faire et ajoute même une estimation du temps nécessaire pour terminer chaque tâche.
Ce qui est bien, c'est que je peux même décider du niveau de simplification des tâches. Il me permet également de modifier les tâches et d'ajouter des sous-tâches. Alors, si vos tâches vous angoissent, utilisez Goblin pour faire le gros du travail et réduire la charge mentale.
Meilleures caractéristiques de Goblin Tools
- Transformez vos pensées brutes en messages professionnels avec Formalizer
- Gérez vos pensées excessives en laissant la fonction de jugement de Goblin évaluer le ton des messages que vous recevez
- Obtenez un cours accéléré sur n'importe quel sujet complexe avec Goblin Professor
- Estimez le temps nécessaire à la réalisation de vos tâches. Cela améliore la gestion du temps
- Rassemblez vos pensées dans des listes pour réduire les distractions
Limitations des outils Goblin
- Goblin ne fournit pas de rappels de tâches et n'affiche pas la progression des tâches
- Il est difficile de créer un compte et d'enregistrer ses tâches dans Goblin
Prix de Goblin Tools
- Gratuit
Goblin Tools ratings and reviews (en anglais)
- G2: Non disponible
- Capterra: Non disponible
Restez au top de vos tâches avec ClickUp
Le TDAH peut être une véritable montagne russe sur le plan émotionnel et vous donner l'impression d'être débordé. C'est pourquoi vous devriez vous tourner vers les outils d'IA pour le TDAH, non pas comme une panacée, mais comme des alliés dans votre parcours.
Les applications pour le TDAH sont conçues pour comprendre et s'adapter aux besoins uniques du cerveau TDAH. Mais trouver les meilleurs outils pour le TDAH est une autre tâche difficile que notre cerveau veut éviter.
Pourquoi jongler avec plusieurs applications alors que ClickUp peut être votre centre de commande tout-en-un ? Il s'agit d'un outil de suivi du temps, d'un calendrier, d'un outil de gestion des tâches et d'un outil de prise de notes, le tout regroupé en une seule plateforme élégante.
Avec ClickUp, vous pouvez vous attaquer de front aux défis du TDAH et enfin conquérir votre liste de tâches. S'inscrire sur ClickUp gratuitement aujourd'hui et améliorez votre productivité !