10 meilleurs outils d'IA pour le TDAH en 2025

Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) peut poser des défis uniques dans votre vie personnelle et professionnelle ! J'en ai fait l'expérience : projets inachevés et délais non respectés à cause de la procrastination, problèmes de concentration et recherche permanente de moyens pour mieux gérer mon temps et mon énergie.

J'ai donc essayé de nombreux outils d'IA Outils ADHD pour automatiser les tâches et me faciliter la vie.

Si vous êtes dans le même bateau, je vous comprends ! J'ai créé une liste de tous les outils TDAH que j'ai essayés et que j'utilise régulièrement pour organiser mes tâches importantes, rester concentré et prendre des notes rapides. Vous pouvez facilement intégrer ces applications de productivité pour TDAH dans vos processus existants pour une meilleure gestion.

Plongeons dans les meilleurs outils d'IA pour le TDAH !

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour le TDAH ?

Trouver les meilleurs outils d'IA Applications pour le TDAH qui vous aident à désencombrer votre esprit peut s'avérer difficile. Vous avez besoin d'un outil qui facilite la gestion des tâches et la concentration tout en répondant à vos besoins spécifiques.

Voici ce que j'ai pris en compte lorsque j'ai cherché des outils d'IA pour le TDAH :

Qu'est-ce que le TDAH ?

Le TDAH peut donner l'impression que "tout est dans la tête" Mais ce n'est pas le cas ! Voici ce qu'est le Docteur Russell Barkley une autorité en la matière, s'exprime à ce sujet :

**Le Dr Barkley insiste sur le fait que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire qu'il résulte de différences dans le fonctionnement du cerveau. Et non ! Ce n'est pas le résultat d'une mauvaise éducation ou d'un manque de volonté

**Il souligne que le défi principal du TDAH réside dans les fonctions exécutives, qui ont un impact sur des compétences telles que la planification, l'organisation, la concentration et la gestion du temps. La prochaine fois que vous aurez du mal à vous concentrer, rappelez-vous ces aspects physiologiques de la maladie

L'importance d'un traitement complet: Le Dr Barkley préconise une approche multimodale du traitement du TDAH. Cette approche peut inclure des médicaments, une thérapie comportementale, un soutien éducatif et une formation aux compétences. Les bons outils peuvent vous aider à développer des stratégies d'adaptation utiles pour vous concentrer

Le Dr Barkley préconise une approche multimodale du traitement du TDAH. Cette approche peut inclure des médicaments, une thérapie comportementale, un soutien éducatif et une formation aux compétences. Les bons outils peuvent vous aider à développer des stratégies d'adaptation utiles pour vous concentrer **Il insiste sur le fait que le TDAH persiste à l'âge adulte et nécessite des stratégies de gestion continues

Je trouve utile d'en savoir plus sur la science derrière le TDAH car cela me permet de développer et de maintenir une perspective unique sur mon fonctionnement !

Les 10 meilleurs outils d'IA pour le TDAH à utiliser en 2024

Avec toutes ces fonctionnalités utiles à l'esprit, passons à la liste des meilleures applications pour le TDAH qui vous aident à devenir plus productif.

1. ClickUp : La meilleure pour la gestion de projet assistée par l'IA

Pendant longtemps, j'ai utilisé ClickUp comme un simple outil de gestion de projet outil de gestion de projet . Mais en explorant ses fonctionnalités, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'une plateforme puissante qui peut également aider à la gestion du TDAH. Il offre des options de personnalisation uniques, une interface intuitive et un suivi complet des projets, ce qui m'aide à mieux organiser et suivre les choses.

ClickUp transforme la façon dont vous collaborez, organisez et exécutez les projets. Sa flexibilité et sa clarté visuelle permettent de décomposer les tâches en étapes gérables, de définir des priorités claires et de minimiser les distractions.

clickUp vous aide à diviser les projets en petites tâches faciles à gérer, ce qui accélère la productivité et l'efficacité Cerveau ClickUp la fonction d'intelligence artificielle, est l'une des meilleures Outils TDAH pour rester organisé . Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour automatiser votre flux de travail :

Organise les tâches en listes claires

Fixer des rappels pour les échéances

Décomposer les grands projets en petites étapes

Obtenir des résumés de l'état d'avancement du projet pour s'assurer que tout est sur la bonne voie

Gérer les tâches prioritaires à l'aide d'un code couleur

utilisez ClickUp Brain pour obtenir des réponses instantanées à partir de vos fichiers et de vos tâches

Avec un assistant IA pour vous garder sur la bonne voie, l'étape suivante consiste à s'attaquer à la procrastination. Nous connaissons tous la règle sacrée du TDAH : faire des listes ! Aussi utiles soient-elles, les listes peuvent être accablantes si elles ne sont pas bien faites. ButClickUp peut être votre copilote dans ce cas :

Réorganisez vos listes de choses à faire ! L'interface de ClickUp Fonctionnalité de la liste des choses à faire vous permet de tout personnaliser, des polices de caractères aux couleurs, afin qu'elle soit visuellement attrayante et qu'elle retienne votre attention. De plus, Rappels ClickUp et des notes vous aident à garder à l'esprit tous les détails importants

Enrôlez votre équipe de soutien ! Invitez vos collègues dans votre espace ClickUp pour qu'ils vous félicitent virtuellement et vous rappellent gentiment (et peut-être même pour qu'ils vous donnent un coup de coude si vous en avez besoin)

Découvrez vos habitudes de travail avec Le suivi du temps de ClickUp . Voyez exactement où vont vos heures de travail afin de comprendre vos schémas de concentration et de repérer les distractions sournoises

Lancez-vous dans la productivité avec des modèles. Pas besoin de partir de zéro. Utilisez des centaines deModèles adaptés au TDAH de ClickUp pour rester organisé, qu'il s'agisse de projets professionnels ou de votre routine quotidienne

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

ClickUp possède toutes les fonctionnalités qui personnes neurodiverses ont besoin de rester sur la bonne voie au travail et de gérer les choses efficacement. Voici un aperçu de ce que la plateforme globale de ClickUp offre :

Automatisez les flux de travail: Laissez ClickUp Brain s'occuper des tâches répétitives, telles que la génération de sous-tâches, le résumé des commentaires, et même l'aperçu du projet afin que vous puissiez vous concentrer sur la situation dans son ensemble

Laissez ClickUp Brain s'occuper des tâches répétitives, telles que la génération de sous-tâches, le résumé des commentaires, et même l'aperçu du projet afin que vous puissiez vous concentrer sur la situation dans son ensemble Créez plus ensemble: Créez et partagez des bases de connaissances et des plans de projet avec ClickUp Docs Planifiez efficacement les ressources: Gérez les charges de travail de manière transparente grâce à la fonction de planification des ressources de ClickUpmodèles de planification des ressources de ClickUp Communiquez facilement: Créez des fils de communication, recevez des mises à jour instantanées, partagez des liens, assignez des tâches et faites avancer le projet grâce à Vue du chat de ClickUp Visualisez vos idées: Faites un brainstorming, planifiez et organisez n'importe quoi, des projets aux pensées aléatoires, grâce à Cartes mentales de ClickUp . Glissez-déposez pour établir des relations entre les tâches, créer des flux de travail et visualiser la situation dans son ensemble

Créez et partagez des bases de connaissances et des plans de projet avec ClickUp Docs Organisez vos tâches sans effort: Capturez des notes,listes de tâcheset même des tâches à part entière, le tout à l'intérieur de Bloc-notes ClickUp . L'édition de texte enrichi vous permet d'ajouter des en-têtes, des puces, des couleurs, etc. pour rendre vos notes visuellement attrayantes et faciles à numériser

Capturez des notes,listes de tâcheset même des tâches à part entière, le tout à l'intérieur de Bloc-notes ClickUp . L'édition de texte enrichi vous permet d'ajouter des en-têtes, des puces, des couleurs, etc. pour rendre vos notes visuellement attrayantes et faciles à numériser Restez dans le coup:Ayez une vue d'ensemble de vos tâches grâce à Vue d'accueil de ClickUp qui vous permet de définir des rappels, de redéfinir les priorités et de ne jamais perdre le fil

Limitations de ClickUp

Certaines vues de ClickUp n'ont pas encore été intégrées à l'application mobile

ClickUp est truffé de fonctionnalités qui peuvent sembler un peu écrasantes au premier abord

Prix de ClickUp

Gratuit : Pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Numo ADHD : Le meilleur pour l'apprentissage et l'auto-réflexion dans le cadre du TDAH

le site web de l'association a été créé en 2001 et est maintenant disponible en anglais Numo ADHD Cette application est comme un Livre d'aide sur le TDAH dans votre poche ! Il est rempli de mèmes (parce que qui n'aime pas rire ?), d'une communauté de soutien, de conseils pratiques et d'encouragements quotidiens.

Et le plus beau, c'est qu'il a été créé par quelqu'un qui comprend le problème L'application a été créée par quelqu'un qui comprend directement les difficultés liées au TDAH. L'application fournit donc des informations pertinentes et des conseils pratiques qui peuvent faire une réelle différence.

Les meilleures caractéristiques de Numo ADHD

Obtenez un contenu attrayant comme des mèmes pour rendre la gestion du TDAH moins accablante et plus facile à comprendre

Créez des listes de tâches personnalisées et suivez vos progrès

Entrez en contact avec une tribu TDAH pour obtenir du soutien, des expériences partagées et des encouragements

Apprendre des trucs pratiques sur le TDAH

Passer des tests TDAH personnalisés pour les adultes et les femmes, afin de favoriser la connaissance de soi et la compréhension

Numo Limites du TDAH

Des informations limitées sont disponibles sans inscription

Prix de Numo ADHD

15,99 $/mois

Les nouveaux clients peuvent bénéficier d'un essai gratuit de 7 jours

Numo ADHD évaluations et critiques

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

3. Kawaii Tasks : Le meilleur pour améliorer l'efficacité des tâches

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Tâches kawaii Si l'idée de vous attaquer à votre liste de tâches vous donne envie de vous réfugier dans votre lit, Kawaii Tasks pourrait être votre nouveau BFF. Il a été conçu par la même équipe qui a créé Numo ADHD.

Kawaii Tasks utilise l'IA pour décomposer ces tâches décourageantes en étapes plus petites et plus faciles à gérer, le tout enveloppé dans une interface conviviale.

Les meilleures caractéristiques de Kawaii Tasks

Exploite l'IA pour décomposer les tâches en sous-tâches faciles à gérer

Gratuit et disponible sur les plateformes iOS et Android

Simplifiez le flux de travail grâce à une application native simple et conviviale

Limitations de Kawaii Tasks

Limité à la gestion des tâches ; n'offre pas une suite complète d'outils de soutien au TDAH

Prix de Kawaii Tasks

Gratuit

Kawaii Tasks ratings and reviews

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

4. ChatGPT : Le meilleur pour l'automatisation pilotée par l'IA

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider ChatGPT ChatGPT n'est pas une application personnalisée pour le TDAH, mais elle améliore la productivité et l'efficacité générales. J'aime l'utiliser pour créer des listes de tâches, lancer des idées et élaborer des plans de projet.

De plus, l'anonymat et l'absence de jugement de ChatGPT peuvent encourager une communication ouverte et l'expression de soi.

Voici un conseil qui a fait ses preuves : Brain Dump Synthesizing . Lorsque vous êtes sur les nerfs et en spirale en pensant au million de choses que vous devez faire, tapez tout cela sur ChatGPT.

Une fois que vous avez terminé, demandez à l'outil de résumer vos pensées en trois ou quatre points. Cela vous aidera à retrouver la clarté de vos pensées et à hiérarchiser les tâches qui doivent être accomplies immédiatement.

Vous pouvez également demander à ChatGPT de créer des listes de choses à faire à partir de votre "vidage de cerveau". Essayez et remerciez-moi plus tard !

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Utilisez l'assistance de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches

Automatisez les tâches répétitives et rationalisez les flux de travail grâce à GenerativeAI

Peser le pour et le contre de différents plans et idées pour une prise de décision stratégique

Stimuler le développement des compétences en accédant à des ressources d'apprentissage

Limites de ChatGPT

Il peut ne pas fournir un soutien aussi personnalisé que les outils spécialisés dans le TDAH

Les informations fournies par ChatGPT peuvent parfois être erronées ou biaisées

Prix de ChatGPT

Gratuit : Version gratuite

: Version gratuite Plus: $20 par utilisateur

$20 par utilisateur Equipe: 30$ par utilisateur

30$ par utilisateur Entreprise: Contacter les ventes

G2: 4.7/5 (513 commentaires)

4.7/5 (513 commentaires) Capterra: 4.6/5 (45 commentaires)

5. Jasper : Le meilleur pour automatiser la création de contenu

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts Jasper AI Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour le TDAH, Jasper AI peut améliorer votre productivité grâce à une assistance à l'écriture alimentée par l'IA. Vous pouvez utiliser Jasper AI pour générer des idées et créer du contenu.

En l'utilisant pour structurer vos pensées, vous pouvez surmonter le syndrome de la page blanche et automatiser les tâches répétitives, ce qui facilite la gestion du TDAH. Pour les personnes atteintes de TDAH qui travaillent dans le domaine du marketing de contenu ou de la création de contenu en général, Jasper peut changer la donne.

Les meilleures caractéristiques de Jasper

Utilisez la génération de contenu assistée par l'IA pour vaincre la procrastination

Créez des plans de projet détaillés et décomposez les tâches

Intégrer l'outil à diverses plateformes telles que Slack, Google Sheets, Airtable, WordPress, etc. pour un flux de travail transparent

Personnalisez l'application pour qu'elle réponde à vos besoins individuels

Générer du contenu dans plus de 30 langues

Limitations de Jasper

Principalement axée sur la création de contenu, l'application ne dispose peut-être pas de toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer vos besoins spécifiques en matière de TDAH

Prix de Jasper

Creator: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Pro: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Entreprise:Tarification personnalisée

Jasper ratings and reviews

G2: 4.7/5 (1200+ reviews)

4.7/5 (1200+ reviews) Capterra : 4.8/5 (1800+ commentaires)

6. Leantime : Le meilleur pour la gestion de petits projets

Leantime.io Si vous gérez une équipe ou si vous jonglez avec de nombreux projets, Leantime vaut la peine d'être consulté. Il réduit la surcharge cognitive en décomposant les tâches complexes en étapes simples.

L'intégration de l'IA permet de personnaliser les vues des tâches, les thèmes, les intégrations de calendriers et les rapports d'état pour vous aider à accéder à la bonne information sans être surchargé. Leantime vous permet également de relier votre vision globale à des objectifs afin d'augmenter votre motivation à accomplir vos tâches.

Les meilleures caractéristiques de Leantime

Accès à des outils complets de gestion de projet, y compris le suivi du temps et le tableau de bord Mon travail

Ajout d'un nombre illimité d'utilisateurs, même avec le plan gratuit ; avantageux pour la gestion d'équipes

Intégrer l'IA pour la priorisation et la décomposition des tâches sur les plans plus élevés

Améliorez votre productivité grâce aux fonctionnalités de gestion des clients et des stratégies

Visualisez votre travail à l'aide de tableaux de stratégie, de tableaux de plans et de canevas de modèle d'entreprise

Limitations de Leantime

Certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles que sur les plans supérieurs

Limité à 150 To-Dos sur le plan gratuit

Prix de Leantime

**Gratuit

Essentiel: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Premium: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Ultimate: 10$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (3 commentaires)

4.7/5 (3 commentaires) Capterra: 4.3/5 (10 commentaires)

7. Forest App : Meilleur pour augmenter la concentration

la forêt, c'est la vie.. Forêt L'application Forest a fait de rester concentré amusant pour moi. Il utilise la méthode Pomodoro - qui consiste à travailler en continu pendant 25 minutes, puis à faire une courte pause - pour améliorer la productivité. Le plus beau ? L'application vous permet de faire pousser des arbres virtuels pour vous aider à vous concentrer !

Lorsque vous démarrez le minuteur de concentration, vous plantez un arbre qui grandit pendant les 30 minutes suivantes. Si vous quittez l'application, la plante meurt. Forest vous aide donc à résister à l'envie de faire défiler votre téléphone sans réfléchir.

Ce qui est étonnant avec Forest, c'est qu'il s'est associé à de véritables organisations de plantation. Les pièces virtuelles que vous utilisez pour planter un arbre sont reversées à ses partenaires pour la plantation d'arbres.

Les meilleures caractéristiques de Forest App

Pratiquez la pleine conscience et améliorez votre concentration et votre productivité grâce à une approche ludique

Améliorer la gestion du temps et réduire l'addiction au téléphone

Collaborer avec des amis et des membres de la famille pour planter des arbres ensemble

Contribuer à la plantation de vrais arbres grâce aux partenariats de Forest avec des organisations de plantation d'arbres

Limites de l'application Forest

Fonctionnalités limitées sans l'achat de la version Pro ou d'articles in-app

Prix de Forest App

iOS: 3,99 $ (paiement unique)

3,99 $ (paiement unique) Android: Gratuit avec une option de mise à niveau vers la version Pro pour 1,99 $ (paiement unique)

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

8. Brain.fm : Meilleur pour améliorer la concentration, le sommeil et la relaxation

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Brain.fm Brain.fm est une application musicale alimentée par l'IA pour les personnes souffrant de TDAH. Elle crée des musiques personnalisées pour vous aider à rester concentré à vous détendre et même à mieux dormir. Considérez-le comme une bande-son pour votre productivité et la gestion des symptômes courants du TDAH.

Brain.fm mène des recherches sur la fréquence sonore optimale pour le cerveau, augmentant ainsi son pouvoir de concentration. Il joue subtilement en arrière-plan pendant que vous effectuez des tâches.

Les meilleures caractéristiques de Brain.fm

Écoutez de la musique générée par l'IA et conçue pour améliorer la concentration, la relaxation et le sommeil

Accédez à des listes de lecture personnalisées, adaptées aux besoins et aux préférences de chacun

Améliorez vos performances cognitives et votre productivité grâce à des tonalités musicales scientifiquement prouvées

Passer en mode hors ligne pour une écoute ininterrompue

Limites de Brain.fm

Nécessite un abonnement pour un accès complet

L'efficacité peut varier en fonction de la réaction personnelle à la musique

Prix de Brain.fm

Mensuel : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois Annuel : 69,99 $/an

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

9. RescueTime : Mieux vaut réduire les distractions

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Temps de sauvetage L'un des principaux défis du TDAH pour moi est de gérer mon temps. Parfois, j'ai l'impression de n'avoir rien accompli malgré des heures de travail. RescueTime m'a énormément aidé à cet égard.

Il s'agit d'un logiciel de suivi du temps automatisé qui calcule le temps que vous passez sur différentes applications, sites web et même documents. Ainsi, vous savez où va tout votre temps et quand vous faites de petites pauses. RescueTime suit les activités et les habitudes de travail, ce qui vous aide à fixer des objectifs sur la façon dont vous voulez utiliser votre temps.

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Automatisez le suivi du temps et la gestion des distractions

Obtenez des rapports détaillés et des informations sur votre productivité

Fixez des objectifs de productivité et recevez des alertes de distraction en temps réel pour rester sur la bonne voie

Intégrer RescueTime avec GMail, Google Calendar, Trello, Evernote, et bien d'autres applications pour une meilleure productivité

Permettre des sessions de concentration avec l'application du site web et le blocage de temps

Limitations de RescueTime

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement premium

Peut nécessiter une configuration initiale et une personnalisation pour répondre aux besoins individuels

Prix de RescueTime

Lite: Gratuit

Gratuit Premium: 12 $/mois

G2: 4.1/5 (90 commentaires)

4.1/5 (90 commentaires) Capterra: 4.6/5 (130+ commentaires)

10. Outils Goblin : Le meilleur pour une productivité polyvalente

la société de l'eau a été créée par un groupe d'experts de la société de l'eau Outils du gobelin Goblin est mon outil de prédilection les jours où je me sens débordée et où je n'ai pas envie de planifier ou de réfléchir. J'utilise simplement sa fonction magique ToDo pour ajouter une vue d'ensemble de mes tâches. Goblin décompose les tâches les plus importantes en éléments plus petits.

Par exemple, j'ai mentionné que je devais planifier des campagnes de marketing et Goblin a créé pour moi des sous-tâches que je peux reprendre une par une. Il m'indique ce que je dois faire et ajoute même une estimation du temps nécessaire pour terminer chaque tâche.

Ce qui est bien, c'est que je peux même décider du niveau de simplification des tâches. Il me permet également de modifier les tâches et d'ajouter des sous-tâches. Alors, si vos tâches vous angoissent, utilisez Goblin pour faire le gros du travail et réduire la charge mentale.

Transformez vos pensées brutes en messages professionnels avec Formalizer

Gérez vos pensées excessives en laissant la fonction de jugement de Goblin évaluer le ton des messages que vous recevez

Obtenez un cours accéléré sur n'importe quel sujet complexe avec Goblin Professor

Estimez le temps nécessaire à la réalisation de vos tâches. Cela améliore la gestion du temps

Rassemblez vos pensées dans des listes pour réduire les distractions

Limitations des outils Goblin

Goblin ne fournit pas de rappels de tâches et n'affiche pas la progression des tâches

Il est difficile de créer un compte et d'enregistrer ses tâches dans Goblin

Gratuit

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

Restez au top de vos tâches avec ClickUp

Le TDAH peut être une véritable montagne russe sur le plan émotionnel et vous donner l'impression d'être débordé. C'est pourquoi vous devriez vous tourner vers les outils d'IA pour le TDAH, non pas comme une panacée, mais comme des alliés dans votre parcours.

Les applications pour le TDAH sont conçues pour comprendre et s'adapter aux besoins uniques du cerveau TDAH. Mais trouver les meilleurs outils pour le TDAH est une autre tâche difficile que notre cerveau veut éviter.

Pourquoi jongler avec plusieurs applications alors que ClickUp peut être votre centre de commande tout-en-un ? Il s'agit d'un outil de suivi du temps, d'un calendrier, d'un outil de gestion des tâches et d'un outil de prise de notes, le tout regroupé en une seule plateforme élégante.

