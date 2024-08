10 meilleurs livres sur la concentration pour améliorer votre concentration en 2024

Dites-moi si cela vous ressemble :

vous commencez votre journée avec une liste de choses à faire, en espérant tout faire. Mais le soir venu, vous vous rendez compte que vous avez à peine effleuré la surface

vous vous couchez, vous vous réveillez le lendemain et le cycle continue

Nous avons tous connu ces journées. C'est d'autant plus difficile lorsque vous travaillez à distance !

Les distractions semblent surgir de partout, aujourd'hui plus que jamais. Qu'il s'agisse du flot d'e-mails et de textes, de se perdre dans le défilement des médias sociaux, ou même de se laisser aller à des marathons d'émissions télévisées.

Ce qui est malheureux, c'est que moins vous vous concentrez sur la tâche à accomplir, plus votre productivité en pâtit. La productivité se nourrit d'une concentration profonde, il est donc essentiel de disposer d'outils pour affiner votre concentration.

Nous avons étudié de nombreux ouvrages sur l'amélioration de la concentration et nous avons dressé une liste des dix meilleurs. Vous pouvez être sûr que ces auteurs sont des experts qui vous aideront à améliorer vos capacités de concentration.

Top 10 Books on Focus to Help Improve Your Concentration (Les 10 meilleurs livres sur la concentration pour améliorer votre concentration)

Honnêtement, j'aurais aimé trouver ce livre plus tôt.

Goleman parle des trois formulaires de focalisation (focalisation intérieure, autre et extérieure) et explique comment l'application de chacun d'eux peut vous faire passer d'un procrastinateur enthousiaste à un haut réalisateur d'objectifs.

Ses conseils pour stimuler l'attention dans un monde bruyant, pour devenir plus conscient de soi et pour accroître votre intelligence émotionnelle vont sérieusement améliorer votre jeu de concentration, vous aidant à exceller dans tous les domaines de la vie.

Il dispose de statistiques, de recherches solides et d'études de cas fascinantes dans différents champs pour étayer ses propos. De plus, il prend le temps d'analyser les paramètres qui distinguent les personnes aux performances moyennes des personnes aux performances élevées.

Ne manquez pas non plus les idées de Goleman sur les habitudes intelligentes dans le livre. Il parle de la méditation en pleine conscience, de la préparation ciblée et des ondes positives. Ces conseils de développement personnel peuvent vous aider à prendre des habitudes saines, à acquérir de nouvelles compétences et à maintenir un niveau de performance élevé sur des périodes prolongées.

Suivez ces idées, et vous verrez un impact important sur votre attention et votre concentration.

Ce n'est pas le bavardage des personnes qui nous entourent qui est le plus puissant facteur de distraction, mais plutôt le bavardage de notre propre esprit. La concentration totale exige que ces voix intérieures se taisent. Commencez à soustraire successivement sept à 100 et, si vous restez concentré sur la tâche, votre zone de bavardage se taira

Daniel Goleman

Les choses auxquelles vous consacrez 80 % de votre temps valent-elles la peine que vous y consacriez vos efforts ?

Découvrez-le dans ce livre sur la réussite ciblée. Lorsqu'il s'agit d'affiner vos objectifs et vos priorités, ce texte est votre bible.

Richard Koch souligne le principe 80/20, qui est lié au principe de Pareto en économie (qui stipule que 80 % de la production provient de 20 % de l'apport).

Il étaye ce concept économique séculaire et présente une méthode pratique pour établir des priorités et accroître la productivité.

Ce livre révèle une vérité étonnamment simple : 80 % de votre temps est probablement gaspillé dans des tâches qui n'ont pas d'importance. Mais lorsque vous vous concentrez sur les 20 % qui comptent, vous débloquez le potentiel d'une réussite extraordinaire, d'une vie bien ciblée et du bonheur.

En fin de compte, vous apprendrez à repérer les tâches vitales pour votre vie personnelle, à travailler intelligemment, à gérer votre temps, à changer votre état d'esprit et à hiérarchiser les tâches de manière efficace.

Le moyen de créer quelque chose de grand est de créer quelque chose de simple.

**Richard Koch

Vous est-il déjà arrivé d'achever une tâche plus rapidement que prévu ?

Michael explique pourquoi cela se produit et comment stabiliser une telle culture pour toutes les facettes de votre propre vie. Dans le livre, il mentionne des secrets qui ont fait leurs preuves à maintes reprises pour faire plus avec moins de temps et d'efforts.

Selon lui, le secret de la productivité consiste à s'en tenir aux bonnes tâches, même lorsque des distractions numériques apparaissent, au lieu de jongler avec trop de choses simultanément.

Il illustre un système en trois étapes pour stimuler votre maîtrise de soi :

ARRÊTEZ-VOUS: Faites une pause pour déterminer ce sur quoi vous travaillez. Vous pouvez le faire en trois étapes : formuler, évaluer et rajeunir

Faites une pause pour déterminer ce sur quoi vous travaillez. Vous pouvez le faire en trois étapes : formuler, évaluer et rajeunir COUPEZ : Éliminez les tâches qui ne sont pas d'une grande importance pour votre productivité et faites l'une des trois choses suivantes : éliminez, automatisez et rajeunissez : éliminer, automatiser ou déléguer

Éliminez les tâches qui ne sont pas d'une grande importance pour votre productivité et faites l'une des trois choses suivantes : éliminez, automatisez et rajeunissez : éliminer, automatiser ou déléguer À ce moment-là, vous exécutez vos tâches essentielles tout en vous recentrant et en trouvant des moyens de les faire avec moins de stress et en moins de temps. Vous pouvez y parvenir de trois manières : consolider, désigner et activer

La distraction est l'ennemie de la productivité, et la mise en œuvre des stratégies présentées dans ce livre promet d'améliorer votre concentration et votre productivité.

La productivité ne consiste pas à faire plus de choses, mais à faire les bonnes choses

Michael Hyatt

Vous avez toujours souhaité disposer d'un guide pratique pour affiner votre mise au point ? Ce livre est fait pour vous.

Chris a consacré un an à la recherche et à l'expérimentation avant d'écrire The Productivity Project. Il a soigneusement documenté ce qui fonctionnait le mieux pour lui, des comportements aux environnements, pour améliorer sa productivité.

Dans son livre, Chris Bailey partage des conseils utiles en matière de productivité, comme l'utilisation intelligente de la caféine, le fait de passer moins de temps sur les tâches importantes, le travail en pleine conscience en ralentissant, en se débarrassant des choses sans importance et en acceptant l'imperfection. Il propose également une règle pratique de 20 secondes pour gérer les distractions.

L'approche de Bailey combine la science, des tests en situation réelle et des conseils d'experts pour vous aider à mieux gérer votre temps, votre attention et votre énergie.

L'occupation n'est pas différente de la paresse lorsqu'elle ne permet pas d'accomplir quoi que ce soit

Chris Bailey

Vous avez déjà eu du mal à faire le tri dans vos tâches les plus importantes ?

l'ouvrage de David Getting Things Done est la réponse ! Il partage des techniques éprouvées pour vous aider à remettre de l'ordre dans vos priorités.

Le livre aborde trois aspects majeurs : maîtriser l'art de faire les choses terminées, atteindre une productivité sans stress et exploiter la puissance des principes clés.

Au fil du temps, Getting Things Done est devenu la référence en matière de productivité Système de productivité GTD , gagnant même le surnom de "La Bible de la productivité"

GTD vous aide à garder une trace de vos tâches actuelles et à planifier ce qui va suivre. À faire pour commencer avec GTD ? Vous pouvez utiliser Le modèle "Getting Things Terminé" de ClickUp :

/$$$img/

_Suffisamment pour dire que quelque chose d'automatique et d'extraordinaire se produit dans votre esprit lorsque vous créez et vous concentrez sur une image claire de ce que vous voulez

**David Allen

À faire passer les choses en premier, qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

Selon le Dr Stephen Covey,

faire passer les choses en premier signifie organiser et exécuter en fonction de vos priorités les plus importantes. C'est vivre et être guidé par les principes auxquels vous accordez le plus de valeur, et non par les agendas et les forces qui vous entourent

Il illustre le suivi de ce que Dwight D. Eisenhower, le 34e président des États-Unis, a présenté en 1954 lors d'un discours.

Dwight a déclaré : "J'ai deux types de problèmes, les urgents et les importants"

Triez facilement de lourdes listes de tâches avec la matrice de Modèle de matrice d'Eisenhower par ClickUp

Le livre de Stephen va plus loin en proposant une formule de gestion du temps qui classe les tâches en deux catégories : les tâches urgentes et les tâches importantes. Il souligne que les tâches importantes ne sont pas toujours urgentes et que les tâches urgentes ne sont pas toujours importantes.

Le livre explore également trois générations différentes de gestion du temps : listes de tâches, agendas personnels avec échéances, et clarification des valeurs.

Stephen insiste sur l'importance de donner la priorité aux objectifs essentiels et à long terme sur les tâches urgentes moins importantes.

Vous est-il déjà arrivé d'être tellement absorbé par une tâche que vous perdez la notion du temps et que tout ce qui vous entoure devient flou ?

C'est ça, le travail en profondeur !

Dans son livre, Mon travail est décrit comme suit :

_"Une activité professionnelle réalisée dans une concentration exempte de distraction qui pousse vos capacités cognitives à leur limite. Ces efforts créent une nouvelle valeur, améliorent vos compétences et sont difficiles à reproduire"

Il fournit un guide étape par étape pour surmonter les distractions et réorienter le travail en profondeur votre attention à une seule tâche. La première partie de Mon travail décompose le concept de travail profond (concentration hyperfocalisée) et l'oppose au travail superficiel (concentration aveugle et superficielle).

Dans la seconde moitié du livre, il approfondit quatre actions clés pour parvenir à un travail profond, à la maîtrise de soi et à la discipline mentale :

Travailler en profondeur

Accepter l'ennui

Abandonner les médias sociaux

Drainer les bas-fonds (éliminer les tâches superficielles)

Il explore également des approches philosophiques pour appliquer le travail en profondeur dans votre vie professionnelle.

"Mon travail en profondeur" est un guide pratique pour la maîtrise de soi et une vie ciblée. Il vous aidera à surmonter les distractions, à vous concentrer et à canaliser votre énergie vers ce qui compte vraiment.

Vous vous sentez surmené et débordé ? Mon travail a les réponses pour un meilleur équilibre entre travail et vie privée.

Dans son livre, il enseigne l'art de se concentrer sur ce qui compte et d'abandonner les tâches moins importantes. Il montre que l'essentialisme n'est pas seulement une astuce de gestion du temps, mais une approche disciplinée qui permet d'identifier les éléments essentiels et d'éliminer le reste.

Il montre comment le fait d'être plus sélectif sur ce qui est essentiel vous aide à reprendre le contrôle de vos choix afin de concentrer votre temps, votre énergie et vos efforts sur ce qui compte vraiment et d'avoir un impact plus important sur vos objectifs et activités importants.

À l'essentiel, il ne s'agit pas de savoir comment faire plus de choses, mais de savoir comment faire les bonnes choses. Il ne s'agit pas non plus de faire moins pour faire moins. Il s'agit de faire l'investissement le plus judicieux possible de votre temps et de votre énergie pour fonctionner à notre plus haut niveau de contribution en ne faisant que ce qui est essentiel

Greg McKeown

Greg explique que l'essentialisme est un état d'esprit et un mode de vie.

La lecture de Essentialism vous aidera à comprendre l'importance de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et de prendre des décisions réfléchies. Vous découvrirez les étapes simples pour explorer, évaluer, réduire les excès et passer à l'action.

Vous êtes-vous déjà demandé quelle partie de votre cerveau fait toute la réflexion ?

Dans son livre, Daniel Kahneman explique comment fonctionne notre esprit. Il met en lumière les deux systèmes cérébraux qui régissent la pensée humaine. Le premier est rapide, automatique, émotionnel et subconscient, tandis que le second est plus lent, délibéré et logique.

En explorant les processus de pensée humains, Kahneman découvre quand il faut se fier à ses intuitions ou les remettre en question. Il partage également des conseils pour exploiter les avantages de la pensée lente.

De plus, il fournit des conseils pour prendre des décisions plus conscientes, vous aidant ainsi à à améliorer votre concentration sur ce qui compte vraiment.

À faire plusieurs choses à la fois, mais seulement si elles sont faciles et peu exigeantes

**Daniel Kahneman

Dans son livre, David Rock décompose le fonctionnement du cerveau et propose des conseils pratiques pour améliorer la concentration de sa vie. Il explique comment de bonnes habitudes peuvent vous aider à gérer le stress et à stimuler votre créativité.

Voici dix conseils qu'il partage pour garder votre cerveau en pleine forme :

Conservez vos capacités cérébrales

Réduisez les distractions pour rester concentré

Maintenir le bon niveau de vivacité d'esprit

Faites des pauses pour les moments "Aha"

Pratiquez la pleine conscience pour améliorer votre mémoire et votre structure cérébrale

Utilisez l'humour pour réduire l'incertitude et reprendre le contrôle

Laissez tomber les attentes pour un cerveau plus heureux et de bonnes habitudes

Comprendre comment notre cerveau s'épanouit dans les interactions sociales et l'équité

Apprendre comment le cerveau valorise l'augmentation de l'importance ou du statut

Comprendre pourquoi le feedback ne fait pas toujours l'affaire

_La pleine conscience est une habitude ; c'est quelque chose que plus on fait, plus on est susceptible d'être dans ce mode avec de moins en moins d'efforts... c'est une compétence qui peut être apprise. Il s'agit d'accéder à quelque chose que nous possédons déjà. La pleine conscience n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de se souvenir d'être attentif

**David Rock

Démarrez la concentration avec ClickUp

Lire un livre ne sert à rien si vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez appris. Une façon intelligente de vous assurer que vous allez jusqu'au bout est d'utiliser un logiciel comme ClickUp pour rationaliser vos tâches et stimuler votre concentration.

ClickUp peut vous aider à rendre opérationnelles un grand nombre des tactiques décrites dans ces livres et à les intégrer à votre routine.

ClickUp est un logiciel tout-en-un outil de gestion de projet qui vous permet de gérer votre flux de travail dans une seule application.

Découvrez les fonctionnalités de ClickUp qui peuvent améliorer votre concentration au travail et dans la vie :

Flux de travail ClickUp

Utilisez ClickUp pour concevoir des flux de travail avec des fonctionnalités pratiques comme les tableaux blancs, les cartes mentales, les automatisations et de nombreux modèles

Limites de ClickUp changement de contexte en regroupant toutes vos tâches en un seul endroit.

Plus besoin de jongler entre les applications pour gérer votre travail - tout est là. De plus, ClickUp s'intègre à de nombreuses autres applications pour améliorer votre productivité.

ClickUp blocage du temps

Modèle de blocage de l'horaire par ClickUp Modèle de blocage d'horaire de ClickUp vous permet de gérer rapidement et facilement votre emploi du temps à l'aide de blocs de temps.

Vous pouvez assigner une ou plusieurs tâches à un petit bloc de temps dans votre journée et vous concentrer uniquement sur ces tâches dans cette fenêtre. Avec ClickUp, créer, modifier et afficher vos blocs horaires est un jeu d'enfant.

Suivez les étapes suivantes pour créer votre bloc de temps sur ClickUp :

Créez vos tâches ClickUp Ajoutez les descriptions de vos tâches Ajouter des assignés ou des observateurs AjouterPriorités des tâches ClickUp5. Inclure des estimations de durée Ajouter les dates de début et d'échéance des tâches Ajouter des étiquettes pour les tâches Ajouter des relations et des dépendances (le cas échéant) Ajouter une checklist (si applicable)

Une fois vos tâches paramétrées, choisissez l'affichage qui vous convient le mieux calendrier détaillé du bout des doigts !

Modèles ClickUp

La bibliothèque de modèles de ClickUp contient des dizaines de ressources pour réaliser des communications avec les clients plus facile et plus efficace

ClickUp propose des outils de communication des modèles de blocage de temps afin que vous n'ayez pas à repartir de zéro. De plus, vous pouvez garder un onglet sur la durée de votre projet en utilisant la fonction Suivi du temps ClickUp .

ClickUp Automatisation

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important Automatisation de ClickUp est votre acolyte pour gagner du temps, en réduisant les tâches qui font perdre du temps et les actions répétitives. Vous pouvez automatiser diverses choses, comme la mise à jour des dates d'échéance des tâches récurrentes en cas de changement de statut.

Et si vous préférez ne pas partir de zéro, ClickUp met à votre disposition des modèles d'automatisation prêts à l'emploi.

Listes de choses à faire de ClickUp

Créez des listes de tâches claires et multifonctionnelles pour gérer facilement vos idées et travaillez de n'importe où pour ne plus jamais rien oublier

Création d'une Liste à faire de ClickUp vous aide à rester organisé et à vous concentrer sur ce qui est important. ClickUp propose des listes de choses à faire polyvalentes, y compris des checklists quotidiennes pour vous aider à mieux gérer vos idées.

ClickUp Docs

Utilisez ClickUp's Docs pour créer et connecter de beaux documents, wikis, et plus encore pour une exécution transparente des idées avec votre équipe

Utiliser Documents ClickUp pour une prise de notes approfondie qui vous aide à vous concentrer et débouche sur des éléments d'action clairs et précis. Flexible, il vous permet de créer des documents adaptés à vos besoins.

Vous pouvez ajouter des tableaux, collaborer avec d'autres personnes, ajouter des commentaires, connecter vos documents à différents flux de travail, etc.

Vue Charge de travail ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image1-3-1400x944.png Voyez comment votre équipe passe son temps avec la vue Charge de travail dans ClickUp !

/$$img/

La vue Charge de travail de ClickUp vous permet d'aller plus loin dans la gestion de votre temps et de voir comment votre estimation de la durée de chaque tâche se compare à la durée totale de votre semaine.

Utiliser Vue ClickUp de la charge de travail pour obtenir rapidement un aperçu de vos tâches, classées par ordre de priorité. La visualisation de votre charge de travail pour une période donnée vous permet de savoir sur quoi vous concentrer.

Agissez et améliorez votre concentration

Et voilà ! 10 livres incroyables pour vous aider à vous concentrer davantage et à réaliser plus de choses dans votre journée.

Rappelez-vous, lire c'est bien, mais c'est l'action qui compte.

Être occupé ne signifie pas que vous faites des progrès. Malgré les nombreuses distractions que nous subissons quotidiennement, nous devons nous discipliner pour améliorer notre concentration.

Ces livres seront vos guides de productivité, vous aidant à vous concentrer grâce à des conseils pratiques.

N'oubliez pas d'utiliser notre modèle de checklist pour suivre votre liste de lecture et vérifier ce que vous avez lu au fur et à mesure que vous vous y plongez !