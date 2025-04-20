10 modèles adaptés au TDAH pour vous aider à gérer les tâches au travail

À faites-vous une centaine de paramètres d'alarme sur votre téléphone pour vous rappeler de manger, de travailler, de dormir ou de suivre le temps ?

Votre liste de choses à faire est-elle un inventaire sans fin des choses les plus mineures que vous devez faire ? Ou êtes-vous constamment à la recherche de nouvelles idées et de moyens d'organiser au mieux votre journée - que ce soit par le biais de centaines de notes partout sur votre tableau ou de multiples.. applications d'agenda quotidien sur votre téléphone ?

Si vous avez répondu oui, cet article est fait pour vous !

Pour les personnes atteintes d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), naviguer dans le labyrinthe des tâches quotidiennes peut sembler impossible. Il leur est incroyablement difficile de maintenir leur concentration sur les tâches à accomplir.

Qu'il s'agisse de réviser pour un examen, d'achever un travail ou même de participer à des discussions de tous les jours, la capacité à rester attentif peut sembler insaisissable.

Cette difficulté n'est pas due à un manque d'intelligence ou de motivation, mais plutôt à des différences dans le câblage du cerveau qui affectent la régulation de l'attention.

D'après un étude de l'Organisation mondiale de la santé , les personnes présentant des symptômes de TDAH non traités perdent environ 22 jours de productivité en moyenne chaque année.

Une autre étude de l étude de Russell A. Barkley et son équipe rapporte que les adultes souffrant de TDAH sont environ 60 % plus susceptibles d'être licenciés, 30 % plus susceptibles d'avoir des problèmes d'emploi permanents et trois fois plus susceptibles de démissionner sur un coup de tête.

Cette situation entraîne souvent des sentiments d'inadéquation, d'anxiété et d'accablement dans la mesure où ils s'efforcent de répondre aux exigences de la vie quotidienne.

Malgré les difficultés auxquelles elles sont confrontées, les personnes atteintes de TDAH sont incroyablement résistantes et pleines de ressources. Elles développent souvent des stratégies d'adaptation pour naviguer dans leur paysage cognitif unique et trouver des moyens de s'épanouir dans un monde qui ne répond pas toujours à leurs besoins.

L'une de ces stratégies consiste à utiliser des modèles pour rationaliser les tâches et améliorer la concentration et la productivité.

Les modèles fournissent un cadre structuré qui peut aider les personnes atteintes de TDAH à surmonter les obstacles liés à l'initiation et à l'organisation des tâches.

En décomposant les tâches complexes en étapes plus petites et plus faciles à gérer, les modèles permettent aux personnes atteintes de TDAH de démarrer plus facilement et d'atteindre leurs objectifs.

Qu'il s'agisse de pages d'agenda, de modèles de gestion de projet ou d'un Listes de choses à faire pour le TDAH le fait de disposer d'un cadre prêt à l'emploi peut apporter clarté et orientation au milieu du chaos de la vie quotidienne.

En fournissant des repères visuels et des invitations, les modèles peuvent aider les personnes atteintes de TDAH à rester organisées et attentives, réduisant ainsi la charge cognitive associée à la gestion des tâches.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle pour le TDAH ?

Un bon modèle adapté au TDAH se caractérise par sa capacité à atténuer ou à minimiser les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de TDAH.

Il doit également

Présenter une conception claire et simple avec une approche structurée pour minimiser toute distraction et favoriser la concentration

avec une approche structurée pour minimiser toute distraction et favoriser la concentration Présenter une organisation visuelle grâce à un code couleur, des icônes ou des symboles qui aident à classer efficacement les tâches et les priorités

grâce à un code couleur, des icônes ou des symboles qui aident à classer efficacement les tâches et les priorités Offrir une flexibilité de personnalisation pour répondre aux préférences et aux besoins individuels

pour répondre aux préférences et aux besoins individuels Incorporer des invitations et des rappels pour aider à se souvenir des tâches importantes et des échéances

pour aider à se souvenir des tâches importantes et des échéances Décomposer les tâches complexes en étapes plus petites et plus faciles à gérer pour éviter d'être submergé

en étapes plus petites et plus faciles à gérer pour éviter d'être submergé Vous aider à mettre en œuvre des techniques de blocage du temps pour vous aider à gérer efficacement votre temps tout en vous aidant à gérer les priorités pour vous assurer que vous pouvez vous concentrer sur les tâches cruciales

pour vous aider à gérer efficacement votre temps tout en vous aidant à pour vous assurer que vous pouvez vous concentrer sur les tâches cruciales Intégrer des outils numériques pour intégrer le flux de travail et offrir un renforcement positif grâce au suivi de la progression

Dans l'ensemble, un bon modèle de TDAH devrait fournir un cadre qui favorise l'organisation, la productivité, les soins personnels et la réalisation des objectifs pour vous aider à rester organisé, à améliorer la concentration et la productivité, et à favoriser le développement personnel.

10 modèles de travail adaptés au TDAH

Maintenant que vous savez à quoi doit ressembler un bon modèle TDAH efficace, nous avons créé une liste des 10 meilleurs modèles TDAH que vous pouvez télécharger pour vous aider dans votre travail !

1. Modèle de calendrier ClickUp

Créez et gérez toutes vos tâches ensemble sur le modèle de calendrier de ClickUp

Si vous avez du mal à respecter les rendez-vous ou les réunions, Modèle de calendrier de ClickUp va changer la donne pour vous. Il est conçu pour améliorer la productivité et vous aider à respecter vos échéances.

Ce modèle présente une interface conviviale avec six affichages : le Résumé, le Tableau de progression, l'Échéancier, le Planificateur mensuel et le Guide de démarrage.

Vous pouvez ainsi organiser visuellement votre liste de tâches, vos évènements et vos échéances en fonction de vos préférences et de vos besoins. Cette flexibilité est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de $$$a, car elle leur permet de choisir l'affichage le mieux adapté à leur style cognitif et contribue à réduire le sentiment d'accablement.

De plus, avec le modèle de calendrier de ClickUp, vous pouvez assigner des tâches, définir des paramètres de rappel et fixer des échéances. Cette approche simplifiée de la gestion des tâches peut aider les personnes atteintes de TDAH à rester organisées et concentrées, car elle élimine les éléments suivants le changement de contexte .

2. Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Planifiez facilement votre journée pour gagner du temps et atteindre vos cibles grâce au modèle de planning journalier de ClickUp

Modèle d'agenda quotidien de ClickUp fournit un cadre structuré pour la préparation et la gestion des activités quotidiennes, des évènements, des rendez-vous, des courses et des tâches, vous permettant ainsi de rester concentré et productif tout au long de la journée.

Considérez ce modèle comme un deuxième cerveau qui vous permet de :

Classer vos tâches quotidiennes dans des catégories, comme Personnel, Travail ou Objectifs

De hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence

Visualiser la progression à l'aide de graphiques et de diagrammes

Le modèle de gestionnaire de champs personnalisés de ClickUp est entièrement personnalisable, y compris les fonctionnalités de statut personnalisé, de champs personnalisés, d'affichages personnalisés et de gestion de projet.

Il permet de réduire le stress lié à l'achèvement des tâches quotidiennes et d'améliorer la gestion du temps et la productivité des personnes souffrant de TDAH.

3. Modèle de bloc horaire quotidien ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-53.png Faites votre travail important et évitez l'épuisement grâce au modèle de bloc de temps quotidien de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-901002448583 Télécharger ce modèle /$$$cta/

En tant que personne atteinte de TDAH, il peut être difficile de gérer son temps et d'organiser sa journée de manière efficace. Parfois, vous êtes tellement absorbé par une tâche particulière que vous perdez la notion du temps et négligez d'autres tâches qui doivent être achevées avant la fin de la journée.

Essayez Modèle de bloc horaire quotidien de ClickUp pour lutter contre ce problème et accomplir votre liste de tâches quotidiennes.

Ce modèle blocage du temps peut vous aider :

Planifier vos tâches clés et les aborder au moment où vous êtes le plus alerte et le plus productif

Maintenir votre concentration en organisant vos pensées et vos tâches secondaires de manière structurée afin de minimiser les interruptions

Prévenir l'épuisement en attribuant des prévisions de temps aux tâches, ce qui vous donne une perspective réaliste sur les réalisations quotidiennes

Avec le modèle de blocage du temps quotidien de ClickUp, vous pouvez éviter l'épuisement lié au TDAH en appliquant des estimations de durée pour vous aider à comprendre ce qui peut être accompli chaque jour.

Ce modèle est activé avec La gestion du temps de ClickUp afin que vous puissiez visualiser votre calendrier, affecter certaines heures de votre journée à des tâches spécifiques et terminer vos tâches les plus importantes aux heures les plus productives de votre journée.

Organisez vos tâches en fonction de leur importance grâce aux priorités des tâches de ClickUp

Cette fonctionnalité vous permet de

D'attribuer un niveau de priorité à chaque tâche, ce qui permet de se concentrer d'abord sur les tâches les plus importantes

Décomposer les projets pour rendre les grands projets plus faciles à gérer et moins écrasants

De hiérarchiser les tâches pour visualiser ce qui doit être fait et suivre la progression, ce qui peut être motivant et améliorer la productivité

7. ClickUp Modèle "Faire les choses terminées" (liste simple)

Suivez votre niveau d'énergie, votre humeur et bien plus encore grâce aux champs personnalisés du modèle ClickUp Getting Things Terminé (Simple List)

Getting Things Terminé ou GTD est une méthode simple de gestion du temps et des tâches mise au point par l'expert en productivité David Allen et partagée dans son livre de 2001, GTD : How to Achieve Stress-Free Productivity.

Dans son livre, il explique que pour éviter la surcharge d'informations et le débordement, vous devez disposer d'un "outil de collecte", qui n'est pas votre esprit, pour conserver une liste de toutes les tâches que vous devez faire ; en gros, comme un modèle externe pour vous libérer de l'obligation de vous souvenir de tout.

Une fois que vous avez cela, vous pouvez visualiser, planifier, établir des priorités et faire les choses terminées.

À cette fin, nous vous présentons Le modèle de ClickUp pour faire les choses terminées (liste simple) avec des fonctionnalités personnalisées, vous permettant de gérer facilement tous les projets et toutes les tâches.

Vous pouvez choisir parmi différents affichages de vos À faire, marquer la progression, vérifier le statut et ajouter des images pour rendre le travail amusant. En extériorisant et en organisant vos pensées, ce Modèle GTD permet de réduire le stress et de mieux se concentrer.

Vous pouvez également utiliser Affichage du Calendrier de ClickUp qui vous aide à bloquer du temps pour les tâches quotidiennes afin de mieux vous concentrer sur la tâche à accomplir.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-57-1400x970.png Affichage du Calendrier de ClickUp /$$img/

Planifiez les tâches, les échéanciers et les tâches à faire, et visualisez la progression de l'équipe grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Cette fonctionnalité offre plusieurs avantages :

Obtenir une représentation visuelle des tâches et des échéances

Reprogrammer facilement les tâches en les faisant glisser et en les déposant à des dates différentes

Faites la différence entre les différents types de travail et de priorités grâce à un code couleur et à des tâches classées par catégories

Se synchroniser avec les calendriers Apple, Outlook ou Google, pour regrouper toutes les tâches en un seul endroit

Personnalisez l'affichage pour montrer un jour, une semaine, un mois ou même un intervalle de temps personnalisé, afin de faciliter la planification à court et à long terme

8. Modèle de planification des repas ClickUp

Préparez les repas de toute la semaine sans fatigue ni stress grâce au modèle de planification des repas de ClickUp

Préparation des repas.

Voilà les deux mots qui font cauchemarder tous les adultes.

Préparer les repas quotidiens ou les menus de la semaine est une tâche écrasante pour tout le monde. Vous devez tenir compte des préférences et des allergies alimentaires de chacun et faire toutes les courses à temps.

Suivre tout cela tout en jonglant avec d'autres choses peut s'avérer fastidieux sans un peu d'aide.

C'est pourquoi Le modèle de planification des repas de ClickUp est une véritable bouée de sauvetage !

Vous pouvez utiliser huit attributs personnalisés tels que les calories nettes, les glucides nets, les protéines nettes, le type de repas et la checklist des ingrédients pour suivre et visualiser vos forfaits.

Vous pouvez également visualiser vos plans de repas dans quatre vues différentes, telles que le Résumé du plan de repas hebdomadaire, le Tableau des types de repas, le Calendrier du plan de repas et le Guide de démarrage, afin que toutes les informations soient facilement accessibles et organisées.

Grâce à ce modèle, organisez votre liste d'achats, choisissez des repas sains et équilibrés, et réduisez le gaspillage alimentaire en créant des repas avec des ingrédients que vous avez déjà à la maison.

9. Modèle de calendrier d'organisation ClickUp

Organisez facilement vos tâches quotidiennes, personnelles ou professionnelles, avec le modèle de calendrier d'organisation de ClickUp

Lorsque vous travaillez sur un projet, l'organisation de votre emploi du temps pour une livraison dans les délais et la minimisation des goulots d'étranglement vont un long chemin.

Un modèle d'horaire du TDAH bien organisé peut vous faciliter la vie à plus d'un titre. Non seulement il augmente votre efficacité en planifiant rapidement et facilement les tâches, mais il améliore également la communication entre les membres de l'équipe en fournissant un aperçu clair de qui travaille sur quoi. Modèle de calendrier d'organisation de ClickUp vous permet de créer des tâches avec des statuts personnalisés tels que "Annulé", "Terminé", "Manqué", "Reprogrammé" et "À faire" pour suivre la progression de chaque activité.

Si vous prenez du retard, vous pouvez prendre des mesures correctives et vous remettre sur la bonne voie pour livrer à temps.

Consultez votre Calendrier hebdomadaire pour visualiser facilement le flux d'activités et savoir quelles tâches vous devez achever pour ne pas commencer votre semaine avec des surprises.

10. Modèle de planification de vie par Notion

via Notion Pour une personne atteinte de TDAH qui a du mal à se souvenir de ses tâches quotidiennes, à gérer ses rendez-vous et à maintenir des habitudes saines, il est essentiel d'utiliser des planificateurs quotidiens ou un modèle de planification pour se rappeler ce qu'elle doit faire.

Le modèle de planificateur de vie de Notion offre une plateforme polyvalente permettant aux personnes atteintes de TDAH d'organiser efficacement leur vie quotidienne.

Avec de tels meilleurs modèles de Notion pour le TDAH, vous pouvez créer un calendrier quotidien personnalisé, définir des rappels de rendez-vous, suivre les habitudes et planifier des paramètres d'exercice.

Cette approche rationalisée de l'utilisation d'un suivi des habitudes réduit la charge cognitive, minimise les oublis et fournit une structure à votre journée.

En disposant de toutes les informations essentielles en un seul emplacement accessible, vous pouvez mieux gérer votre temps, hiérarchiser les tâches et rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez également consulter quelques Alternatives à Notion et d'autres modèles gratuits de Notion ADHD pour vous aider à planifier efficacement votre routine quotidienne.

Ne manquez plus jamais un rendez-vous avec les modèles de plannings journaliers pour le TDAH

Gérer sa journée et ses humeurs n'est pas facile pour une personne atteinte de TDAH. C'est pourquoi il est parfois facile de manquer des validations et d'oublier des tâches.

Mais avec l'aide de ces 10 modèles et conseils pour le TDAH, vous pouvez rendre vos journées plus productives et améliorer votre santé mentale !

Et pour que tout se passe bien gestion des tâches clickUp est l'outil qu'il vous faut. Il fournit plusieurs modèles de planification conçus pour simplifier votre processus de planification, vous assurant ainsi d'avoir toujours une étape d'avance.

Commencez à optimiser votre journée avec les modèles ClickUp et assistez à la transformation de votre productivité et de votre gestion de l'humeur. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !