Les 30 meilleurs outils d'organisation pour vous aider immédiatement

Les outils d'aide à l'organisation sont un peu comme les mauvaises herbes : il en apparaît de nouveaux chaque jour.

Si vous cherchez à rester organisé, vous pourriez littéralement essayer un outil différent du dimanche au samedi sans pour autant vous rapprocher de votre objectif.

L'utilisation d'outils et de techniques dépend en partie de votre état d'esprit. Vous devez faire travailler l'outil pour que l'outil travaille pour vous.

À quoi je fais allusion ?

Il s'agit d'essayer réellement l'outil, d'y ajouter vos tâches, vos notes, vos forfaits et vos rappels pour voir s'il fonctionne.

Certaines personnes préfèrent s'organiser avec des applications uniquement numériques ; d'autres préfèrent les outils analogiques combinés à des options numériques.

Mais l'objectif de tout outil, qu'il soit numérique ou analogique, est de vous aider à garder une trace de tout.

/$$$img/ https://media.giphy.com/media/3oKIPqsXYcdjcBcXL2/giphy.gif

/$$img/

Parfois, nous avons chacun nos propres préférences en la matière.

La clé est de ne rien laisser passer.

Personnellement, j'utilise une combinaison d'outils numériques et analogiques et je vais en présenter quelques-uns ci-dessous.

Outils numériques d'organisation indispensables

1) Logiciel de gestion de projet comme ClickUp À faire ClickUp

des critiques dithyrambiques ?

Quels sont les paramètres qui le distinguent de tous les autres outils de productivité et des systèmes de gestion de projet ?

Flexibilité et personnalisation

Mon travail est conçu pour fonctionner dans l'ensemble de l'organisation

Essayez la chute d'eau, l'agile et tout ce qui se trouve entre les deux

D'autres l'apprécient en tant que outil de gestion des tâches personnelles ou pour le À faire Terminé méthodologie.

les primes sont les suivantes : Bonus:

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de la Commission européenne pour la mise en œuvre de l'accordlogiciel GDT !

La mise en œuvre d'un système de gestion de projet de premier ordre vous aidera également dans votre planification stratégique, car vous pourrez ainsi planifier les objectifs, comprendre les ressources et interpréter les estimations de durée d'un seul coup d'œil.

Une autre raison pour laquelle tant d'utilisateurs aiment ClickUp ?

ClickUp dispose d'une calendrier de sortie des fonctionnalités qui n'a pas d'équivalent dans l'industrie. En une courte période, ClickUp a construit des affichages multiples dans son produit - notamment une vue Liste, une vue Tableau et une vue Temps qui permet d'afficher les tâches en un clin d'œil.

ClickUp ajoute continuellement des fonctionnalités spéciales que les utilisateurs adorent, telles que :

Mode sombre

Assignés multiples

Commentaires assignés

Bloc-notes

Suivi du temps, gestion des tâches par e-mail, captures d'écran et plus encore.

ClickUp continue de s'améliorer tout en maintenant de bonnes affaires pour ses forfaits Free Forever et Premium.

Autres options:

Asana

Trello

2) Stockage cloud de documents comme Dropbox

Rapports, équipes commerciales ou nouveaux documents, tout peut être stocké sur Dropbox. Ce que j'aime dans Dropbox, c'est qu'il est facile de passer de vos fichiers personnels à vos fichiers professionnels en quelques clics.

La maintenance de l'équilibre entre le travail et la vie privée passe parfois par l'élimination des points de friction entre les deux, et c'est ce que fait Dropbox.

Autre avantage ? Les utilisateurs peuvent réviser les documents, en ajoutant leurs propres commentaires, puis en commentant dans les deux sens s'il y a des questions. Cela fait partie de la réussite d'un projet d'entreprise gestion du flux de travail .

Dropbox, c'est aussi intègre commodément dans ClickUp, ce qui vous permet de lier vos documents à la tâche à laquelle ils s'appliquent.

Autres options:

Google Drive

Box

3) Des applications de prise de notes comme Google Keep /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/google-keep-screen-teach-1j9i422-1uurels.png

/$$$img/

La plupart des articles glissent Evernote dans cet emplacement, mais je suis récemment passé à Google Keep et je n'ai pas regardé en arrière.

Bien sûr, il offre la simplicité d'utilisation qui fait la réputation de Google, ainsi qu'une connexion avec le reste des outils de la suite G.

Il est beaucoup plus facile d'organiser les notes dans des dossiers, et le clipper web peut vous aider à saisir des URL ou des notes à partir de votre navigateur. Ce sont des outils plus performants que ceux de Google Keep, mais la facilité d'utilisation au quotidien m'a permis de passer à autre chose.

Evernote a également augmenté ses prix ces dernières années et a poussé les utilisateurs vers Evernote Business. Avant d'opter pour Evernote Business, n'oubliez pas de consulter les pages suivantes de nombreuses alternatives et autres applications de prise de notes .

Autres options:

ClickUp : Oui, ClickUp a son propre bloc-notes ! Obtenez-le avec votre compte gratuit.

Evernote

Simplenote

4) Logiciel de gestion des processus d'entreprise comme Rue du processus Voici quelque chose qui semble ennuyeux mais qui est super utile : la gestion des processus d'entreprise.

Le logiciel qui fait cela vous aide à automatiser des tâches telles que l'entrée de données et les rapports, en supprimant le travail manuel. C'est un travail qui doit être Terminé, mais les gens n'aiment pas vraiment le faire.

Si vous pouvez le systématiser, vous avez plus de chances qu'il soit précis, ponctuel et récurrent. En outre, les logiciels de gestion des processus d'entreprise facilitent les transitions, qu'il s'agisse du départ d'un employé ou de la réaffectation d'un groupe entier.

Si tous les processus sont saisis et automatisés, il est beaucoup plus facile de reprendre le travail. Il vous permet également de calculer des indicateurs vitaux pour l'entreprise, tels que Calculateur de marge et de majoration. Rue du processus est une bonne option pour cela parce qu'elle est gratuite et qu'elle se connecte à de nombreuses applications que vous utilisez déjà. Elles établissent des modèles pour vous, puis Process Street peut répéter ces modèles aussi souvent que vous le souhaitez.

Ils fournissent également des checklists afin que vous puissiez suivre la progression et l'abonné. Process Street propose également des formulaires que vous pouvez utiliser si vous devez enregistrer un grand nombre de contacts de manière répétée.

Process Street dispose d'une interface très familière qui ressemble à un document vierge. Vous pouvez ajouter des vidéos ou des images en cours de route pour montrer à quelqu'un les étapes exactes dont il a besoin pour terminer une tâche.

Autres options:

5) La gestion des connaissances comme Notion

À faire une recherche sur la "gestion des connaissances", on se retrouve rapidement dans deux camps différents.

L'un d'eux concernera le service clientèle et les informations du service d'assistance, l'autre un référentiel interne des documents, de l'historique et des processus de l'entreprise.

A système de gestion des connaissances est l'endroit où les équipes peuvent stocker leurs connaissances importantes notes de réunion des archives anciennes ou des documents de l'entreprise. Ces derniers ont un système plus hiérarchique que le stockage cloud de documents.

Lorsque j'ai utilisé la gestion des connaissances dans le passé, nous l'avons souvent utilisée en conjonction avec Dropbox ou Google Drive. Dropbox et Google Drive étaient destinés aux documents actifs en cours d'examen, puis, une fois achevés, nous les déplacions vers notre système de gestion des connaissances.

À l'instar des systèmes de gestion d'entreprise, ces outils peuvent être utilisés pour conserver des documents pour votre entreprise qui va de l'avant. Notion.so est un excellent outil pour cela en raison de sa simplicité. Il est facile de organiser vous pouvez, par exemple, commencer à écrire ou ajouter un tableau sans avoir à vous préoccuper des menus encombrants. Vous pouvez capturer et stocker les informations, et les organiser plus tard si nécessaire. Outre les notes de réunion, Notion fournit également des outils pratiques tels que des calendriers et des listes de choses à faire.

Autres options:

6) Les applications d'automatisation du travail comme Zapier

Zapier est comme une longue chaîne qui relie tout l'internet entre eux.

Peut-être pas tout l'Internet, mais certainement tous les outils de collaboration sur le lieu de travail que vous utilisez le plus. Il convertit toutes ces petites tâches numériques fastidieuses (comme copier à partir de Google sheets) en tâches automatisées.

Ils ont pensé à toutes les petites tâches qui doivent être Terminées entre les outils et ont mis en place des moyens pour qu'ils puissent travailler ensemble. Comme leur écosystème compte des milliers d'outils, il est possible d'effectuer une pollinisation croisée entre des outils que vous n'auriez jamais imaginée.

Prenons l'exemple de ClickUp. Oui, ClickUp fait partie du système Zapier et a même été nommé l'un de leurs applications à la croissance la plus rapide en 2018 !

Par exemple, si vous utilisez une application de type Page d'atterrissage de HubSpot pour le marketing, vous pouvez configurer un Zap pour convertir automatiquement toute page d'accueil de en une tâche dans ClickUp.

Il pourrait y avoir différents cas d'utilisation pour cela, mais il est bon de savoir que vous l'avez ! Cela change la donne pour l'ensemble de votre service marketing.

Autres options:

Faire

Intégralement

7) Outils de cartographie mentale comme Bubbl.us Les outils de mindmapping sont parfaits pour coucher vos idées sur le papier (ou sur l'écran). L'un des meilleurs est Bubbl.us. Vous pouvez créer des formes, écrire vos idées, puis les enchaîner, en remplissant chaque cercle au fur et à mesure.

Le Mindmapping est l'une des meilleures méthodes techniques de brainstorming et Bubbl.us est un moyen rapide de le faire.

Autres options:

les primes : **

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la carte à pucedécouvrez notre guide sur le désencombrement numérique/%href/

!

Outils d'organisation analogiques indispensables

/$$$img/ https://media.giphy.com/media/yZgsJCQFNxd7O/giphy.gif

/$$$img/

À mon avis, l'une des choses qui s'est perdue dans notre culture actuelle est la recommandation de produits analogiques ou physiques en même temps que ces recommandations numériques.

Il est beaucoup plus facile de rendre les outils numériques "viraux" ou quelque chose comme ça, mais les deux ont été injustement montés l'un contre l'autre. De nombreuses personnes utilisent des agendas, des carnets et des journaux parallèlement à leurs outils numériques pour faire leur travail.

Les gens collaborent à l'aide d'un mélange d'outils et d'options différents, y compris ceux que vous pouvez toucher. Dans cette section, nous examinerons quelques outils de productivité analogiques pour vous aider à rester organisé.

8) Planificateur journalier comme Encre + Volt L'agenda Ink + Volt est l'un de mes favoris. Il est solide, esthétique (sans être corporate) et clairement axé sur les objectifs, qu'ils soient mensuels, hebdomadaires ou quotidiens.

Il m'offre une vue d'ensemble de ma vie - des réunions de travail aux rendez-vous personnels - et m'aide à afficher des objectifs personnels et professionnels. C'est un excellent mélange pour atteindre la réussite dans les deux domaines.

L'agenda Ink + Volt propose également des défis mensuels pour vous aider à améliorer votre qualité de vie.

Autres options recommandées:

9) Journal comme Leuchtturm1917 /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/09fd6c1c9359b5d8cadaae12e5dd178b.jpg

/$$$img/

Quoi, pas de Moleskine ? Non, fini les pages blanches, place aux points. Les inconditionnels de la prise de notes se tournent vers ce carnet parce qu'il est tellement plus facile de connecter les points.

Les points offrent aux rédacteurs une séparation naturelle entre les lignes et les idées. Il est également beaucoup plus facile de créer des colonnes.

Ces points sont également très utiles pour la bullet journaling l'engouement.

Autres options:

BooQool

Le minimalisme

10) Cartes d'index et notes autocollantes

Si vous souhaitez adopter le système d'organisation analogique, vous aurez besoin de cartes d'index et de notes autocollantes des notes autocollantes . Celles-ci seront pratiques pour rédiger des notes rapides et des rappels, et même pour définir des objectifs.

Les cartes d'index n'étant pas très épaisses, vous pourriez les conserver dans l'ourlet de votre journal et les emporter avec vous. Les notes autocollantes peuvent rester près de votre ordinateur et vous aider à laisser des rappels à d'autres personnes.

Certaines personnes ont même utilisent des cartes d'index pour créer leur propre Système GTD que... là encore... nous ne recommandons pas nécessairement.

Les cartes d'index et les notes post-it sont parfaites pour le brainstorming et l'idéation, mais je ne leur ferais pas confiance pour gérer tous les détails de votre projet. En fin de compte, ce n'est tout simplement pas sûr pour vos idées.

Elles pourraient être emportées par le vent, tomber dans la poubelle et être ensuite vidées par l'équipe de nettoyage le soir. Cela n'a aucun sens.

Mais si je dois acheter des cartes d'index et des notes autocollantes, je préfère les grandes, pour pouvoir y écrire beaucoup.

Options:

**Conclusion : Quels sont les outils organisationnels qui vous conviennent ?

Lorsque vous recherchez des outils d'organisation, vous devez trouver un équilibre entre ce qui vous convient personnellement et ce que vous pouvez utiliser pour votre entreprise ou votre lieu de travail.

Ces outils d'organisation peuvent vous aider dans les deux cas, tout dépend s'ils peuvent être adaptés ou non. Un journal vous aidera à rester organisé sur le plan personnel, mais sera difficile à partager avec vos coéquipiers (à moins que vous ne preniez des photos !).

Les outils plus collaboratifs comme ClickUp peuvent vous aider à conserver vos tâches personnelles, vos notes et vos listes À faire, tout en partageant des tâches et des idées avec les autres membres de l'équipe.

Vous ne pouvez pas faire cela aussi facilement avec des post-it et des cartes d'index.

Autres ressources de collaboration: