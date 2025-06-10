Les 10 meilleures alternatives à Sunsama pour la gestion du calendrier en 2026

Vous avez établi un planning pour la journée avec les membres de votre équipe, mais celui-ci est réparti sur cinq outils différents.

Il y en a un pour les tâches, un pour votre Calendrier et un pour les notes. Et aucun d'entre eux ne communique avec les autres.

C'est le problème quand on s'appuie sur un agenda minimaliste comme Sunsama. Il convient pour la planification quotidienne de projets individuels, mais les choses se compliquent rapidement lorsque votre travail implique plusieurs projets complexes, des rendez-vous récurrents ou une collaboration en équipe. Vous êtes alors obligé de passer sans cesse d'un onglet à l'autre, de combler les lacunes manuellement et de reproduire la même installation chaque matin.

Si cela vous semble familier, il est temps de changer. Nous avons sélectionné des alternatives plus intelligentes à Sunsama, y compris des applications gratuites de gestion de calendrier. Ces alternatives sont conçues pour une planification ciblée et une gestion plus approfondie des tâches. Elles intègrent également des calendriers de gestion de projet collaboratifs et des fonctionnalités d'automatisation !

👀 Le saviez-vous ? Le marché des applications d'agenda numérique atteindra bientôt 3,5 milliards de dollars, car de plus en plus de professionnels délaissent les agendas papier au profit d'outils numériques plus intelligents et plus flexibles.

Pourquoi opter pour des alternatives à Sunsama ?

Sunsama est efficace pour les plans quotidiens simples. Cependant, à mesure que les projets prennent de l'ampleur et que les priorités évoluent, vous avez besoin de plus qu'une simple organisation ; vous avez besoin d'un outil qui s'adapte.

C'est à ce moment-là que de nombreux utilisateurs se mettent à la recherche d'une application de gestion des tâches performante.

Voici ce que Sunsama ne couvre pas, en particulier lorsque votre journée de travail exige davantage de flexibilité, de rapidité et de structure :

Une planification qui s'adapte lorsque les priorités changent : les emplois du temps quotidiens fixes conviennent tant qu'aucune réunion n'est déplacée ou qu'aucune tâche ne prend du retard. Les outils dotés d' les emplois du temps quotidiens fixes conviennent tant qu'aucune réunion n'est déplacée ou qu'aucune tâche ne prend du retard. Les outils dotés d' un système de gestion du temps plus intelligent peuvent réorganiser automatiquement votre journée et vous permettre de rester sur la bonne voie.

Visibilité sur plusieurs flux de travail : si votre outil de planification ne montre que ce sur quoi vous travaillez, il est difficile de rester en phase avec le reste de votre équipe ou d'éviter les doublons.

Des flux de travail qui ne repartent pas de zéro chaque matin : Recommencer à zéro chaque jour peut sembler intentionnel, mais refaire son planning à partir de rien devient vite lassant. Recommencer à zéro chaque jour peut sembler intentionnel, mais refaire son planning à partir de rien devient vite lassant. Les outils de planification quotidienne avec des vues de tâches persistantes et des projets connectés permettent de gagner un temps considérable

Une IA qui fournit l'assistance (et ne remplace pas) à votre style de planification : vous n'avez pas besoin d'un outil qui vous dise quoi faire. Vous avez besoin d'un outil qui vous aide à planifier de manière plus intelligente, plus rapide et plus réfléchie, avec juste ce qu'il faut d'automatisation.

Les alternatives à Sunsama en un coup d'œil

Vous avez vu les lacunes de Sunsama. Voyons maintenant les outils qui offrent davantage de fonctionnalités. De la planification et de l'organisation à la collaboration en temps réel, voici les meilleures alternatives à envisager.

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Planification IA, tâches, documents, Calendrier : tout-en-un, assistant IA, prise de notes IA Entreprises, équipes ou particuliers qui ont besoin d'un outil unique pour gérer leurs projets , leurs tâches et leurs plannings dans un environnement de travail connecté Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Akiflow Boîte de réception universelle, gestion du temps par créneaux horaires, saisie des tâches, intégrations, chronomètre de concentration Pour les utilisateurs qui jonglent entre des outils comme Slack, Gmail et Trello, cela permet de tout centraliser dans un seul planning quotidien. Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 34 $/mois Reclaim Planification intelligente, replanification par IA, synchronisation des calendriers, synchronisation des tâches, protection du temps de concentration Les équipes et les particuliers qui souhaitent automatiser la planification et préserver des blocs de travail intensif Forfait Free gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/mois Motion Priorisation par IA, planification automatique, calendrier des tâches, prise de réunion, gestion des plages horaires Professionnels hautement performants qui souhaitent que leur emploi du temps soit établi automatiquement Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 49 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Asana Vues multiples des projets, alignement des objectifs, automatisation des règles, rapports, échéanciers de projet Équipes interfonctionnelles ayant besoin d'un cadre pour planifier, attribuer et suivre un travail structuré Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Amie Calendrier Notes de réunion générées par l'IA, intégration des e-mails, des tâches et du Calendrier, interface utilisateur épurée, bascule entre compte personnel et professionnel Utilisateurs individuels souhaitant gérer leurs notes, leurs réunions et leurs calendriers dans un outil visuellement simple Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Any.do Agenda quotidien, rappels récurrents, saisie vocale, synchronisation du Calendrier, tâches basées sur l'emplacement Les personnes qui recherchent une interface épurée et minimaliste pour gérer leurs tâches quotidiennes et leurs rappels Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 7,99 $/mois Todoist Ajout rapide, tâches récurrentes, libellés + filtres, intégration au Calendrier, niveaux de priorité Les utilisateurs individuels qui recherchent un gestionnaire de tâches léger sans pour autant renoncer aux fonctionnalités intelligentes Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 4 $ par mois Notion Blocs modulaires, intégrations Calendly , relations de bases de données, wikis, documents et tâches, le tout en un seul endroit Créateurs ou équipes souhaitant avoir un contrôle total sur la conception et l'organisation de leur environnement de travail Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises TickTick Suivi des habitudes, chronomètre Pomodoro, matrice d'Eisenhower, affichages du Calendrier, synchronisation multi-appareils Les utilisateurs qui souhaitent gérer leurs tâches et prendre de bonnes habitudes dans la même application Forfait Free gratuit disponible ; forfait annuel payant à 35,99 $.

Les meilleures alternatives à Sunsama

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Toutes les applications de calendrier ne fonctionnent pas comme vous. Que vous ayez besoin de gestion des plages horaires, de planification par IA, de suivi des habitudes ou d'un environnement de travail connecté, ces alternatives à Sunsama vous offrent des moyens plus intelligents de planifier votre journée :

1. ClickUp (Meilleur outil de gestion de projet tout-en-un avec intégration d'un calendrier)

Essayez le Calendrier ClickUp dès maintenant Planifiez, suivez et hiérarchisez vos tâches en un seul endroit grâce au calendrier ClickUp

La plupart des outils de planification vous aident à réserver du temps. ClickUp — l'application tout-en-un pour le travail — vous permet de créer une dynamique.

C'est bien plus qu'un simple outil de planification ; c'est une meilleure alternative avec un environnement de travail complet qui rassemble toutes vos activités (tâches, réunions, Calendrier, documents) en un seul endroit, pour que vous n'ayez plus à reconstituer votre journée à partir de différentes applications.

Planifiez, organisez et passez à l'action avec le calendrier ClickUp AI

Avec ClickUp, votre calendrier est directement lié à votre travail et à vos discussions. Vous pouvez faire glisser des tâches dans votre planning pour réserver du temps de concentration, rejoindre des réunions en un clic directement depuis la barre d'outils, et passer d'une vue quotidienne à une vue hebdomadaire, tout en pouvant effectuer un zoom arrière mois par mois. La gestion des tâches en retard ou à priorité élevée est également simplifiée, grâce à une barre latérale unique qui regroupe vos tâches en cours et planifiées.

Visualisez l'ensemble de votre emploi du temps en un coup d'œil grâce au Calendrier ClickUp

Besoin de reprogrammer quelque chose ? Il vous suffit d'ajuster l'heure en glissant-déposant la tâche ou la réunion dans le créneau de votre choix. Et comme votre calendrier ClickUp se synchronise avec Google Agenda, prend en charge les changements de fuseau horaire, propose une planification basée sur l'IA et offre une connexion à chaque étape de votre flux de travail, vous ne vous contentez pas d'organiser votre journée : vous gérez de véritables projets avec de véritables échéances.

Ajoutez du contexte à chaque bloc de calendrier en liant des documents et des tâches ClickUp dans la description de l'évènement. Invitez l'assistant de prise de notes IA de ClickUp à vos réunions depuis le Calendrier pour enregistrer, transcrire et résumer automatiquement les points clés sans avoir à prendre de notes manuellement.

Restez concentré et gagnez en efficacité avec les tâches ClickUp

Définissez les priorités des tâches dans ClickUp pour que votre équipe reste concentrée sur l'essentiel

Les tâches ClickUp s'intègrent directement à votre calendrier pour vous permettre de planifier, de hiérarchiser et d'agir sans avoir à microgérer votre journée. Vous pouvez attribuer des heures de début et d'échéance aux tâches pour voir exactement comment votre journée est organisée, grâce à un code couleur et une visualisation intuitive. Les évènements que vous ajoutez à votre calendrier peuvent même apparaître dans ClickUp sous forme de tâches ou de rappels (selon votre installation). Ainsi, votre calendrier devient un reflet précis et en temps réel de ce qui doit être fait et à quel moment.

ClickUp rationalise davantage votre travail en créant des tâches à partir de votre chat ClickUp, de vos documents et de vos actions à mener, tout en effectuant l'automatisation des attributions, des mises à jour de statut et des flux de travail récurrents. Marquez les tâches comme des jalons, des bugs ou des idées pour faciliter leur suivi. Convertissez les soumissions de formulaires en tâches et acheminez-les vers les listes appropriées. Des tableaux de bord en temps réel permettent de suivre la progression, et les statuts de tâches personnalisés vous aident à adapter la configuration à votre flux de travail.

Utilisez des modèles de planification pour garder une longueur d'avance sans repartir de zéro

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos évènements et suivez vos échéances en toute simplicité grâce au modèle de planificateur de calendrier de ClickUp

Le modèle de planificateur de calendrier ClickUp vous aide à répertorier vos tâches quotidiennes, vos évènements, vos échéances et vos priorités en un seul endroit pour gagner en efficacité et planifier plus intelligemment.

Avec ce modèle :

Gardez le contrôle sur vos tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles grâce à des vues personnalisées

Suivez les échéances, les jalons et les dépendances grâce aux champs intégrés

Affichez l'ensemble de votre mois grâce à la vue « Agenda mensuel »

Suivez la progression de vos tâches grâce à six statuts, tels que « En cours » ou « En attente ».

Personnalisez des champs tels que le lieu, le coût ou la priorité pour ajouter du contexte à vos évènements

Organisez et gérez vos projets à l'aide de vues telles que « Résumé », « Échéancier » et « Tableau de progression ».

Assurez la coordination des parties prenantes grâce à des mises à jour en temps réel et au suivi de la progression

Gérez votre calendrier à l'aide d'invites en langage naturel avec ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, ne se contente pas de vous rappeler ce qui vous attend. Il gère la planification et les relances, et suggère de reprogrammer des tâches en fonction de l'évolution des priorités. C'est comme avoir un assistant personnel qui synchronise vos tâches, vos discussions, vos réunions et vos fuseaux horaires.

Trouvez des créneaux horaires pratiques pour le travail concentré et l'organisation de réunions, et gérez plus efficacement les conflits d'horaires avec ClickUp Brain

Brain permet également de créer des relances et de dégager des informations clés à partir des notes de réunion, d'adapter les évènements récurrents en fonction de la saisie en langage naturel, et de partager le contexte dans les messages de chat avant les appels.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez votre journée grâce aux regroupements de tâches LineUp, Overdue et Backlog dans votre barre latérale

Visualisez votre emploi du temps grâce à des affichages de calendrier flexibles et synchronisez-le automatiquement avec Google Agenda

Changez de fuseau horaire en un clic et réorganisez votre planning en toute simplicité grâce à la fonction glisser-déposer

Suivez les changements en temps réel grâce à un flux d'activité regroupant toutes vos tâches et tous vos évènements

Attribuez des tâches récurrentes qui s'ajustent automatiquement lorsque les dates ou les dépendances changent

Mettez en avant ce qui compte grâce à des étiquettes personnalisées, des filtres et des vues enregistrées

Simplifiez votre planification grâce aux rappels, notifications et documents intégrés dans les tâches

Limites de ClickUp

Cela peut sembler trop complexe pour les utilisateurs qui préfèrent les outils minimalistes

Certaines fonctionnalités nécessitent un certain temps d'adaptation, en particulier pour les utilisateurs non techniciens

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 adore le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp :

Les nouvelles mises à jour du calendrier et des diagrammes de Gantt facilitent la planification. La mise à jour de mars 2025 a fusionné les tâches, les documents, les discussions et les réunions dans une seule vue du calendrier et a ajouté une fonctionnalité de gestion du temps optimisée par l'IA ; les diagrammes de Gantt se chargent nettement plus rapidement et conservent le niveau de zoom sélectionné.

Les nouvelles mises à jour du calendrier et des diagrammes de Gantt facilitent la planification. La mise à jour de mars 2025 a fusionné les tâches, les documents, les discussions et les réunions dans une seule vue du calendrier et a ajouté une fonctionnalité de gestion du temps optimisée par l'IA ; les diagrammes de Gantt se chargent nettement plus rapidement et conservent le niveau de zoom sélectionné.

📮ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % supplémentaires souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour ce faire, une IA doit être capable de : comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et mettre en place des flux de travail automatisés. La plupart des outils ne prennent en charge qu'une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé ses utilisateurs à regrouper jusqu'à plus de 5 applications sur notre plateforme ! Découvrez la planification alimentée par l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions aux créneaux disponibles de votre calendrier en fonction des niveaux de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu aux tâches fastidieuses !

📖 À lire également : Sunsama vs ClickUp : quelle application de planification est la meilleure ?

via Akiflow

Si vos tâches sont dispersées entre Slack, Gmail, Trello et une douzaine d'autres outils, Akiflow les regroupe toutes. Il est conçu pour ceux qui souhaitent avoir une vue d'ensemble simplifiée de leur charge de travail afin de suivre leurs projets ; plus besoin de passer d'un onglet à l'autre ou de chercher vos tâches à faire.

Tout est regroupé dans un seul planning quotidien afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui doit être fait, et non sur l'endroit où cela se trouve. C'est une excellente option pour tous ceux qui ont dépassé le stade des méthodes manuelles ou des outils de planification de tâches basiques et qui souhaitent davantage de contrôle sans avoir à changer constamment d'outil.

Les meilleures fonctionnalités d'Akiflow

Utilisez la boîte de réception universelle pour rassembler et gérer les tâches provenant de dizaines d'outils intégrés

Configurez des raccourcis clavier pour créer, planifier ou reporter des tâches en un clin d'œil

Éliminez les distractions grâce à un mode concentration et un chronomètre intégrés

Affichez vos tâches et vos évènements du Calendrier côte à côte pour une planification quotidienne plus fluide

Limites d'Akiflow

Il faut du temps pour s'y habituer si vous n'êtes pas habitué au time blocking ou aux intégrations

Le tarif mensuel est plutôt élevé pour les particuliers ou les indépendants

Tarifs d'Akiflow

Essai gratuit de 7 jours

Pro Monthly : 34 $/mois

Pro Annuel : 19 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Akiflow

G2 : 5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs d'Akiflow dans la vie de tous les jours ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Il faut un peu de temps pour se familiariser avec toutes les fonctionnalités, mais il existe de nombreux tutoriels. Cela améliore ma productivité, car il est très facile de créer des tâches à la volée (pour ne pas les oublier plus tard) et de suivre le travail achevé par #tag (c'est-à-dire par projet).

Il faut un peu de temps pour se familiariser avec toutes les fonctionnalités, mais il existe de nombreux tutoriels. Cela améliore ma productivité, car il est très facile de créer des tâches à la volée (pour ne pas les oublier plus tard) et de suivre le travail achevé par #tag (c'est-à-dire par projet).

3. Reclaim IA (Idéal pour la gestion du temps avec un assistant IA)

via Reclaim IA

Si vous souhaitez que votre calendrier travaille pour vous et ne se contente pas d'afficher votre emploi du temps chaotique, Reclaim peut vous aider. Il utilise le suivi des tâches par IA pour planifier automatiquement vos tâches, vos habitudes et vos réunions en fonction de votre disponibilité en temps réel et de l'évolution de vos priorités.

Cet outil préserve vos moments de concentration, protège vos blocs « sans réunion » et intègre des pauses pour que votre journée ne soit pas un enchaînement incessant et flou. C'est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent des solutions de calendrier IA plus intelligentes, qui s'adaptent à votre façon de travailler plutôt que l'inverse.

Redécouvrez les meilleures fonctionnalités de Reclaim IA

Intégrez ClickUp, Asana et Todoist pour synchroniser vos tâches directement dans votre agenda

Créez des liens de planification qui se mettent à jour automatiquement en fonction de vos disponibilités

Préservez votre travail grâce à des règles de « journée sans réunion » et à des blocs horaires intelligents

Prévoyez des temps de transition entre les réunions pour éviter le surmenage lié aux rendez-vous enchaînés

Surmontez les limites de l'IA

L'interface utilisateur peut sembler moins intuitive pour les utilisateurs novices en matière de planification basée sur l'IA

Certaines fonctionnalités peuvent prendre du temps à configurer et à optimiser pleinement

Tarifs de Reclaim IA

Lite : Forfait gratuit

Formule Starter : 10 $/mois par place

Entreprise : 15 $/mois par place

Enterprise : 18 $/mois par place (facturé annuellement)

Récupérez les évaluations et avis sur Reclaim IA

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Reclaim IA dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 indique :

Au lieu de passer du temps à organiser fastidieusement mon calendrier quotidien et hebdomadaire, je n'ai plus qu'à faire quelques clics, et Tout se fait automatiquement.

Au lieu de passer du temps à organiser fastidieusement mon calendrier quotidien et hebdomadaire, je n'ai plus qu'à faire quelques clics, et tout se fait automatiquement.

4. Motion (Idéal pour l’automatisation de la hiérarchisation des tâches)

via Motion

Motion adopte une approche différente de la planification. Contrairement à de nombreux autres outils de gestion de projet, il ne se contente pas d'organiser votre emploi du temps ; il le construit pour vous. Son IA hiérarchise automatiquement les tâches, les intègre à votre Calendrier et les ajuste lorsque des changements surviennent. Au lieu de réorganiser manuellement votre journée après chaque nouvelle réunion ou échéance, Motion réoptimise votre temps.

Cela en fait une alternative idéale pour les personnes dont le calendrier est bien rempli, mais qui souhaitent tout de même se concentrer sur le bon travail au bon moment.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Organisez automatiquement votre journée en blocs horaires en fonction des échéances et de l'urgence des tâches

Accédez à la gestion de projet et de tâches personnelles grâce aux tâches récurrentes, aux étiquettes et aux notes

Intégrez des liens et des modèles intelligents pour la prise de réunion afin de réduire les échanges inutiles

Préservez votre temps de travail en profondeur en bloquant automatiquement des sessions de concentration dans votre Calendrier

Limitations de mouvement

Peut être trop dépendant de l'IA, ce qui limite parfois le contrôle manuel

La reprogrammation et la hiérarchisation des tâches ne reflètent pas toujours l'urgence réelle

Tarification de Motion

Essai gratuit

Pro IA : 49 $/mois par place (une place) ; 40 % de réduction pour 3 à 15 utilisateurs

IA pour l'entreprise : 69 $/mois par place (une place) ; 40 % de réduction pour 3 à 15 utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4,1/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs de Motion dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 indique :

Motion résout le principal problème que j'avais avec la gestion du temps par plages horaires : il arrivait souvent qu'un imprévu m'empêche de travailler ou d'achever la tâche pour laquelle j'avais réservé du temps.

Motion résout le principal problème que j'avais avec la gestion du temps par plages horaires : il arrivait souvent qu'un imprévu m'empêche de travailler ou d'achever la tâche pour laquelle j'avais réservé du temps.

📖 À lire également : Les meilleures solutions logicielles pour la gestion des réunions et de l'agenda

5. Asana (Idéal pour la planification structurée des tâches en équipe)

via Asana

Asana est conçu pour les équipes qui ne jurent que par les flux de travail structurés. Il relie les tâches à des objectifs plus larges, permet à tout le monde de rester aligné sur les priorités et offre aux chefs de projet une bonne visibilité sans microgestion.

Grâce à plusieurs modes d'affichage des projets (Calendrier, liste, Échéancier), il est facile d'organiser votre journée ou votre semaine et de voir comment les tâches individuelles s'intègrent dans des initiatives plus larges. Si votre équipe a besoin de plus de structure dans la communication et l'exécution du travail, Asana associe de puissantes fonctionnalités de planification à des outils de communication d'équipe fiables pour que tout reste synchronisé.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Passez d'une vue à l'autre (liste, Tableau, Calendrier et Échéancier) pour planifier à votre façon

Définissez et suivez les objectifs de votre équipe grâce à des outils d'alignement intégrés et des tableaux de bord de progression

Utilisez Asana IA pour hiérarchiser les tâches, gérer les échéances et repérer rapidement les goulots d'étranglement

Automatisez les flux de travail répétitifs grâce à des règles et des déclencheurs personnalisés

Limites d'Asana

L'ensemble complet des fonctionnalités peut sembler intimidant pour les équipes nouvelles ou de petite taille

Les fonctions hors ligne limitées peuvent perturber la planification lors de vos déplacements ou en cas de coupures de courant

Tarifs d'Asana

Forfait Free

Formule Starter : 13,49 $/mois

Avancé : 30,49 $/mois

Enterprise et Enterprise Plus : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 300 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana dans la vie de tous les jours ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Notre équipe créative utilise Asana pour suivre toutes les tâches et les calendriers. C'est vraiment essentiel pour l'organisation de nos projets. Certains utilisateurs seraient complètement perdus sans cet outil.

Notre équipe créative utilise Asana pour suivre toutes les tâches et les calendriers. C'est vraiment essentiel pour l'organisation de nos projets. Certains utilisateurs seraient complètement perdus sans cet outil.

🧠 Anecdote : Le nom « Asana » vient d'un mot sanskrit désignant les postures assises en yoga, symbolisant la concentration, l'équilibre et le flux dans le travail d'équipe.

6. Amie Calendrier (Idéal pour combiner calendrier et prise de notes)

via Amie Calendrier

Amie Calendar combine la planification et la prise de notes dans une interface unique et bien conçue. Il est conçu pour les utilisateurs qui recherchent plus qu'un simple calendrier fonctionnel : un environnement de travail rapide, léger et agréable à utiliser.

Vous pouvez l'utiliser pour prendre des notes de réunion, planifier des tâches en langage naturel, gérer vos e-mails et activer/désactiver vos comptes personnels et professionnels en quelques secondes.

Si votre journée est remplie de réunions et de tâches qui s'enchaînent, Amie vous offre un espace épuré et dédié pour planifier et consigner tout cela en un seul flux. Il s'intègre également parfaitement aux autres outils de réunion en ligne que vous utilisez déjà.

Les meilleures fonctionnalités du Calendrier d'Amie

Ajoutez des tâches ou planifiez des évènements en utilisant le langage naturel

Générez automatiquement des notes de réunion ; aucun bot ni outil supplémentaire n'est nécessaire

Synchronisez-vous avec des outils tels que Todoist, Notion, Google Meet et Spotify

Affichez vos tâches, vos évènements et vos notes de réunion côte à côte pour une meilleure mise en contexte

Limites du Calendrier d'Amie

La planification par IA est encore en cours de développement et peut manquer de logique avancée

N'est pas conçu pour la gestion de projet ou de flux de travail à grande échelle

Tarifs du Calendrier d'Amie

Essai gratuit de 7 jours

Pro : 25 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 50 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur le Calendrier Amie

G2 : Pas assez d'avis

Captera : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs du Calendrier d'Amie ?

Un avis sur Reddit indique :

J'aime beaucoup Amie. C'est une belle application qui répond à mes besoins… L'interface interactive sur iOS est également très innovante, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de version Android et qu'ils n'aient pas de site web adapté aux navigateurs mobiles.

J'aime beaucoup Amie. C'est une belle application qui répond à mes besoins… L'interface interactive sur iOS est également très innovante, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de version Android et qu'ils n'aient pas de site web adapté aux navigateurs mobiles.

7. Any.do (Idéal pour les listes simples à faire et les rappels)

Any.do est idéal pour tous ceux qui souhaitent garder le contrôle de leurs tâches quotidiennes sans les fioritures des applications sophistiquées. Il mise sur la simplicité avec des listes épurées, des rappels récurrents et un agenda quotidien ciblé. Vous pouvez rapidement noter vos tâches, recevoir des notifications tout au long de la journée et même utiliser des rappels basés sur l’emplacement pour vos courses ou vos tâches à effectuer en déplacement.

Si vous recherchez une alternative légère aux applications de productivité complexes, Any.do s'associe également très bien à des modèles de listes de tâches flexibles.

Les meilleures fonctionnalités d'Any.do

Créez plusieurs listes à faire et réorganisez-les par glisser-déposer

Configurez des rappels intelligents en fonction de l'heure, de la date ou de l'emplacement

Planifiez chaque journée grâce à la vue « Ma journée » pour mieux vous concentrer

Utilisez les widgets de l'écran d'accueil pour gérer vos tâches sans ouvrir l'application

Limites d'Any.do

Les fonctionnalités avancées telles que les rappels WhatsApp et les étiquettes de couleur nécessitent un forfait payant.

Manque d'outils de collaboration en équipe pour gérer le travail partagé

Tarifs d'Any.do

Personnel : Gratuit

Premium : 7,99 $/mois

Teams : 7,99 $/mois

Famille : 9,99 $/mois

Évaluations et avis sur Any.do

G2 : 4,2/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 180 avis)

Que disent les utilisateurs d'Any.do ?

Un avis sur G2 indique :

Any.do est une excellente plateforme pour organiser les tâches et nous aider à rester sur la bonne voie. Any.do envoie des rappels et nous permet de fixer des échéances pour les tâches. Nous pouvons partager les listes de tâches et les tâches elles-mêmes avec nos collègues. Any.do nous permet d'intégrer des calendriers tels que Google Agenda, ce qui nous aide avec les rappels, et nous pouvons également consulter toutes nos tâches sur Google Agenda.

Any.do est une excellente plateforme pour organiser les tâches et nous aider à rester sur la bonne voie. Any.do envoie des rappels et nous permet de fixer des échéances pour les tâches. Nous pouvons partager les listes de tâches et les tâches elles-mêmes avec nos collègues. Any.do nous permet d'intégrer des calendriers tels que Google Agenda, ce qui nous aide avec les rappels, et nous pouvons également consulter toutes nos tâches sur Google Agenda.

8. Todoist (le meilleur gestionnaire de tâches minimaliste qui synchronise le Calendrier)

via Todoist

Todoist se distingue par son interface épurée et intuitive pour la gestion des tâches. Que vous planifiiez votre semaine ou notiez rapidement des idées lors de vos déplacements, Todoist reste simple sans pour autant sacrifier ses fonctionnalités.

Les tâches se synchronisent directement avec votre calendrier ; grâce à la saisie en langage naturel, vous pouvez simplement ajouter « À suivre vendredi prochain à 10 h » et ça marche. C'est le choix incontournable pour tous ceux qui apprécient le minimalisme, la gestion intelligente des tâches et les astuces pratiques pour gagner en productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Attribuez des niveaux de priorité pour distinguer ce qui est urgent de ce qui est facultatif

Utilisez des dates d'échéance récurrentes pour automatiser les tâches récurrentes

Regroupez vos tâches à l'aide de libellés et affichez-les à l'aide de filtres personnalisés

Limites de Todoist

Les filtres et les libellés demandent un certain temps d'adaptation pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités sont limitées en mode hors ligne

Tarifs de Todoist

Forfait Free

Pro : 5 $/mois par utilisateur

Entreprise : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Todoist

Un avis sur G2 indique :

C'est un logiciel de gestion des tâches simple et rapide. Il est très facile d'y ajouter des tâches. La prise en main est également très simple par rapport à d'autres logiciels de ce type. Je l'utilise tous les jours : je peux y noter quelque chose et le laisser me faire un rappel ou l'afficher dans ma liste de tâches quelques jours plus tard.

C'est un logiciel de gestion des tâches simple et rapide. Il est très facile d'y ajouter des tâches. La prise en main est également très simple par rapport à d'autres logiciels de ce type. Je l'utilise tous les jours : je peux y noter quelque chose et le laisser me faire un rappel ou l'afficher dans ma liste de tâches quelques jours plus tard.

👀 Le saviez-vous ? Todoist intègre un système de karma qui vous récompense avec des points lorsque vous achevez des tâches et maintenez une série de jours consécutifs, transformant ainsi la productivité en jeu.

9. Notion (Idéal pour combiner documents, tâches et calendriers)

via Notion

Notion rassemble vos notes, tâches, projets et calendriers dans un espace de travail flexible. Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés qui affichent vos priorités hebdomadaires à côté des échéanciers de projet, rédiger des notes de réunion à côté de votre liste de tâches et gérer votre emploi du temps en contexte, et non de manière isolée.

Que vous suiviez vos objectifs, planifiiez du contenu ou organisiez votre travail personnel, Notion vous offre un contrôle total sur l'apparence et le fonctionnement de votre environnement de travail. C'est particulièrement utile si vous préférez créer vos propres modèles de calendrier de contenu plutôt que d'utiliser des systèmes prédéfinis et rigides.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Visualisez vos projets grâce à des vues de calendrier liées à une base de données

Utilisez les fonctionnalités de glisser-déposer pour personnaliser des blocs tels que des listes de tâches, des suivis de réunions et des calendriers éditoriaux pour vos modèles

Connectez vos bases de données pour visualiser vos tâches, vos échéances et vos notes en un seul endroit

Partagez des pages avec vos collègues, attribuez des tâches et commentez directement dans les documents

Limites de Notion

L'installation de configurations complexes nécessite souvent des connaissances avancées en matière de bases de données et de relations.

La collaboration en temps réel peut s'avérer peu fluide sans une structure rigoureuse ou des règles d'environnement de travail bien définies

Tarifs de Notion

Free

En plus : 12 $/mois par place

Entreprise : 18 $/mois par place

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Notion

Un avis sur G2 indique :

L'une des fonctionnalités que j'apprécie particulièrement chez Notion est sa remarquable flexibilité et sa polyvalence. Il sert d'environnement de travail unifié où vous pouvez combiner de manière transparente divers éléments tels que du texte, des images, des tableaux, des bases de données et du contenu multimédia.

L'une des fonctionnalités que j'apprécie particulièrement chez Notion est sa remarquable flexibilité et sa polyvalence. Il sert d'environnement de travail unifié où vous pouvez combiner de manière transparente divers éléments tels que du texte, des images, des tableaux, des bases de données et du contenu multimédia.

📖 À lire également : Modèles de planning gratuits dans Excel, Google Sheets et ClickUp

10. TickTick (Idéal pour le suivi des habitudes et de la productivité)

via TickTick

Au-delà de la gestion des tâches, TickTick est une excellente alternative pour ceux qui souhaitent rester productifs et adopter de meilleures habitudes. Il combine un agenda quotidien, un Calendrier et un suivi des habitudes intégré pour gérer vos priorités et suivre votre progression en un seul endroit.

Que vous parcouriez une liste de choses à faire, réserviez du temps pour vous concentrer ou suiviez vos séries pour adopter de nouvelles habitudes, TickTick vous aide à rester constant. Cet outil est idéal si vous recherchez un agenda qui vous aide à être performant tout en vous permettant de vous épanouir.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Utilisez le chronomètre Pomodoro pour vous aider à diviser vos tâches en sessions de travail ciblées

Accédez à une matrice d'Eisenhower intégrée pour hiérarchiser les tâches urgentes par rapport aux tâches importantes

Passez facilement d'un affichage de calendrier à l'autre (agenda, quotidien, hebdomadaire, mensuel)

Limites de TickTick

Les fonctionnalités premium telles que les abonnements au Calendrier et les thèmes sont payantes.

L'interface peut sembler un peu intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de TickTick

Forfait Free

Premium : 35,99 $ (forfait annuel)

Évaluations et avis sur TickTick

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

Que disent les utilisateurs de TickTick dans la vie de tous les jours ?

Selon un avis publié sur Capterra:

J'ai apprécié l'idée de pouvoir utiliser ce logiciel comme un guichet unique pour mon calendrier, ma liste de tâches à faire et bien plus encore. L'idée de combiner un calendrier pour les tâches ayant une date d'échéance et une liste de tâches à faire pour celles qui n'en ont pas m'a beaucoup plu.

J'ai apprécié l'idée de pouvoir utiliser ce logiciel comme un guichet unique pour mon calendrier, ma liste de tâches à faire et bien plus encore. L'idée de combiner un calendrier pour les tâches ayant une date d'échéance et une liste de tâches à faire pour celles qui n'en ont pas m'a beaucoup plu.

Si votre journée est répartie entre différents calendriers, applications de tâches, outils de réunion et documents de prise de notes, vous devez redoubler d'efforts pour rester organisé. C'est là que ClickUp change la donne.

Au lieu de bricoler un agenda à partir de différents outils, vous bénéficiez d'un environnement de travail connecté qui s'adapte à votre façon de planifier, de hiérarchiser et d'exécuter vos tâches. Que vous travailliez en solo ou à la tête d'une équipe, le logiciel de gestion de projet ClickUp rassemble tout en un seul endroit pour que rien ne passe entre les mailles du filet.

Essayez ClickUp, une alternative gratuite à Sunsama, et transformez votre calendrier en un moteur de progression concrète.