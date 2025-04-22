10 modèles d'emploi du temps gratuits dans Excel, Google Sheets et ClickUp

Vous connaissez ce sentiment de panique lorsque tous les membres de votre groupe de cinq personnes commandent le plat combiné compliqué au restaurant, et qu'au lieu de le noter, le serveur vous dit : "no worries, I got all up here" (pas de souci, j'ai tout ce qu'il faut ici) 🧠🫠

Voilà ce que c'est que de naviguer dans une journée bien remplie sans paramètre.

En consignant toutes vos réunions, tâches, rappels et rendez-vous sur un calendrier, une liste ou un tableau, vous pouvez mieux comprendre où votre temps sera réparti dans une journée. Cela peut s'avérer déterminant pour répondre à une demande de dernière minute ou pour se rendre chez le dentiste à 14 h 30. 😳

En clair, le fait de forfaiter votre journée vous permet d'en tirer le meilleur parti, que ce soit au travail ou en dehors. C'est la porte d'entrée vers la formation d'habitudes productives et l'intégration d'un plus grand nombre d'activités stratégies de gestion du temps dans votre semaine de travail. Oh, et avons-nous fait la mention _qu'il guérit aussi de vos Mentions du dimanche ?

Mais que vous soyez le champion de la saison des blocs horaires ou que vous construisiez un emploi du temps de bienvenue pour la nouvelle recrue de l'équipe, la première étape devrait toujours être de commencer par un modèle d'emploi du temps. Mais il n'y a pas de raison de trop réfléchir à votre modèle !

Il est facile de se sentir submergé par le nombre de façons de faire et d'utiliser un modèle d'horaire logiciels d'élaboration de programmes pour structurer votre journée, mais plutôt que d'investir du temps dans un modèle banal, commencez par en utiliser un qui a prouvé qu'il rendait le processus plus facile.

Nous vous expliquons pourquoi vous avez besoin de modèles d'emploi du temps dans votre vie, les principales fonctionnalités à rechercher et 10 modèles d'emploi du temps gratuits qui amélioreront à coup sûr votre productivité gestion du temps capacités.

Pourquoi les modèles d'emploi du temps sont-ils importants ?

Votre emploi du temps doit être plus qu'une note adhésive ou un document Fermé avec des noms et des heures qui courent sur la page - et si cet exemple vous touche de trop près, vous êtes dans nos prières.

Au contraire, votre emploi du temps doit apporter une valeur ajoutée à vos processus quotidiens en s'intégrant à vos applications de travail, à votre Calendrier et à vos processus actuels afin de gérer toutes les facettes de votre journée.

Modifiez facilement les dates d'échéance et ajoutez de nouveaux évènements dans ClickUp en glissant-déposant les tâches dans l'affichage Calendrier

C'est là qu'un modèle s'avère vraiment utile 🙂

Les meilleurs modèles de calendrier sont joints à un logiciel de gestion de projet avec des fonctionnalités pour élever les techniques de planification de la vieille école avec lesquelles nous avons grandi. L'aspect et les fonctions du modèle de planning que vous préférez dépendent de votre équipe, de votre secteur d'activité et de votre projet, mais les avantages sont les mêmes pour tous !

Voici quelques-uns des principaux avantages liés à l'utilisation d'un modèle de calendrier, que ce soit pour un usage personnel ou avec l'équipe :

Transparence : Les modèles d'emploi du temps ne sont pas réservés à un usage personnel : ils sont destinés à l'ensemble de l'équipe. Lorsque toute l'équipe adopte un modèle d'emploi du temps, cela permet aux membres de voir ce que font leurs pairs et aux managers de savoir si le travail est distribué de manière égale ou si une personne est en surcapacité pour la semaine.

: Les modèles d'emploi du temps ne sont pas réservés à un usage personnel : ils sont destinés à l'ensemble de l'équipe. Lorsque toute l'équipe adopte un modèle d'emploi du temps, cela permet aux membres de voir ce que font leurs pairs et aux managers de savoir si le travail est distribué de manière égale ou si une personne est en surcapacité pour la semaine. Organisation : La normalisation de la forme et du niveau de détail que les membres incluent dans leur emploi du temps aide tout le monde à rester aligné sur le statut et les priorités du projet. En particulier si votre modèle complète un logiciel de gestion de projet doté de capacités de collaboration, votre modèle de planning aidera l'équipe à éviter les goulets d'étranglement chaque semaine.

: La normalisation de la forme et du niveau de détail que les membres incluent dans leur emploi du temps aide tout le monde à rester aligné sur le statut et les priorités du projet. En particulier si votre modèle complète un logiciel de gestion de projet doté de capacités de collaboration, votre modèle de planning aidera l'équipe à éviter les goulets d'étranglement chaque semaine. Augmentation de la productivité : La visualisation de votre emploi du temps vous aide à forfaiter les tâches à venir et vous permet d'adopter de nouvelles stratégies pour optimiser votre journée. Les modèles d'emploi du temps sont conçus pour vous aider à identifier chaque jour les opportunités de création de nouveaux processus, de restructuration des flux de travail et de suivi du temps passé sur les tâches ou les projets.

: La visualisation de votre emploi du temps vous aide à forfaiter les tâches à venir et vous permet d'adopter de nouvelles stratégies pour optimiser votre journée. Les modèles d'emploi du temps sont conçus pour vous aider à identifier chaque jour les opportunités de création de nouveaux processus, de restructuration des flux de travail et de suivi du temps passé sur les tâches ou les projets. Améliore **la gestion du temps * capacités : Vous est-il déjà arrivé de quitter votre bureau à la fin de la journée et de vous demander où était passé le temps ? Les modèles d'emploi du temps apportent la réponse à cette question. Grâce aux fonctionnalités de suivi du temps, de l'historique des versions, des réunions et des mises à jour de statut, vous saurez toujours quelles tâches épuisent votre journée et pourrez ajuster votre flux de travail en conséquence.

Suivi du temps et connexion des journaux aux tâches ou sous-tâches en toute simplicité

Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres ! Cependant, il est important de garder à l'esprit que la puissance d'un modèle d'emploi du temps dépend de ses fonctionnalités. Avant de télécharger le premier modèle que vous trouverez, recherchez ces fonctionnalités indispensables. ⬇️

Les fonctionnalités à rechercher dans votre prochain modèle d'emploi du temps

Tous les modèles d'emploi du temps ne se valent pas, mais nous vous aiderons à vous assurer que celui que vous choisirez répondra à vos besoins sans dépasser votre budget.

Tous les meilleurs modèles d'emploi du temps partagent ces fonctionnalités essentielles :

Personnalisables : Bien que les modèles créent un schéma directeur pour votre emploi du temps, vous devriez être en mesure de le modifier au besoin pour mieux l'aligner sur vos processus actuels. À faire sans difficulté ! Visuel : Il y a plus de façons de structurer vos horaires que sur un simple calendrier. En particulier pour les grandes équipes qui travaillent de manière asynchrone, le fait d'avoir un modèle de calendrier très visuel ou la possibilité de choisir parmi plusieurs vues de projet améliorera l'expérience de chaque membre lors de l'utilisation du modèle. Collaboration : Rien que pour la logistique, c'est énorme. Si votre modèle ne comporte pas d'élément collaboratif, les équipes auront du mal à planifier les réunions, à travailler ensemble et à achever les tâches sans se chevaucher. Suivi du temps et de la progression : Votre modèle de calendrier n'est pas une situation unique à faire. Il doit évoluer au fur et à mesure que vos projets se complexifient et fournir des informations et des solutions pour améliorer votre productivité. Le suivi du temps et les tableaux de bord sont deux des fonctionnalités les plus fondamentales pour déterminer votre progression. Intégrations : Plus il y a d'outils de travail qui s'intègrent à votre modèle d'emploi du temps, mieux c'est ! Cela vous aide à avoir une idée plus claire des tâches que vous avez forfaitées chaque jour et fournit davantage de contexte sous la forme de liens ou de données intégrés. De plus, les intégrations étendent les fonctions de tout logiciel et réduisent le nombre d'onglets qui inondent votre navigateur.

Et une mention honorable pour la fonctionnalité... les meilleurs modèles sont gratuits. 💸

Il existe de nos jours tellement de modèles d'emploi du temps puissants et préfabriqués qu'il n'y a aucune raison pour que cela vous coûte ne serait-ce qu'un centime !

10 modèles d'emploi du temps pour tout bloquer, planifier et organiser

Passons maintenant aux choses sérieuses : les exemples !

Nous avons essayé et testé les meilleurs modèles d'emploi du temps pour vous présenter les meilleurs et nos favoris !

Chacun de ces 10 modèles gratuits et personnalisables offre des fonctionnalités très visuelles et productives pour vous aider, vous et votre équipe, à rationaliser vos processus actuels d'élaboration de plannings. De plus, vous pouvez y accéder directement à partir de cet article !

1. Modèle d'emploi du temps de l'équipe ClickUp

L'organisation d'un planning d'équipe est essentielle pour toute équipe afin d'assurer la meilleure utilisation possible de son temps. L'emploi du temps de l'équipe Modèle de planning d'équipe ClickUp est parfait pour le forfait, l'établissement du calendrier, et même pour les réunions de l'équipe la gestion des ressources !

Par exemple, le calendrier d'une équipe peut inclure des réunions, des échéances pour les produits livrables du projet, des Objectifs individuels pour les membres de l'équipe, des présentations ou des sessions de formation pour les membres du personnel, des objectifs de service à la clientèle, et tout autre objectif organisationnel nécessaire.

Cette visibilité permet de s'assurer que chacun reste à la hauteur de ses validations tout en disposant de blocs de temps pour un travail approfondi et d'autres activités.

Le modèle est livré avec quatre affichages prédéfinis que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui pour visualiser le travail :

Vue Liste des activités du projet : Consolide toutes les tâches assignées par défaut à chaque équipe

: Consolide toutes les tâches assignées par défaut à chaque équipe Vue Tableau du planning hebdomadaire : Vue du tableau du planning hebdomadaire : organise toutes les tâches assignées à chaque équipe en fonction de leur date d'échéance

: Vue du tableau du planning hebdomadaire : organise toutes les tâches assignées à chaque équipe en fonction de leur date d'échéance Vue Charge de travail : Vue de la charge de travail : donne un aperçu du nombre de tâches assignées à une équipe au cours d'une période donnée

Un emploi du temps sur 24 heures est un outil important pour atteindre les objectifs quotidiens et rester organisé. Il peut vous aider à gérer efficacement votre temps, classer les tâches par ordre de priorité et éviter la procrastination. L'élaboration d'un emploi du temps réussi dans cette forme nécessite de la planification, de l'élaboration de stratégies et le bon outil comme Le modèle d'emploi du temps de 24 heures de ClickUp .

Toutes les tâches, activités, réunions et pauses que vous créez sont affichées dans la vue Calendrier quotidien. Vous avez la possibilité de paramétrer des tâches récurrentes par date et heure, de sorte que vous n'ayez à le faire qu'une seule fois !

Lorsque les priorités changent ou que quelque chose perturbe votre emploi du temps, vous pouvez facilement cliquer sur une tâche et la faire glisser vers un autre créneau horaire.

Astuce : Connectez ClickUp à un calendrier Outlook, Apple ou tout autre calendrier qui vous permet de vous abonner à un flux d'URL pour garder une trace des dates d'échéance de vos tâches !

3. ClickUp Horaire Modèle de plan de travail /$$$cta/

Les plannings des équipes permettent également de suivre le temps passé par chaque assigné tout au long d'un projet. Le fait de disposer d'un calendrier actualisé permet aux équipes d'anticiper les problèmes potentiels et de les résoudre rapidement avant qu'il ne soit nécessaire de consacrer plus de temps à la résolution des problèmes.

Le calendrier de l'équipe Modèle d'horaire ClickUp offre trois affichages différents pour suivre les employés ou les freelances payés à l'heure :

Rémunération par assigné Liste : Affiche toutes les tâches regroupées par assigné

Liste : Affiche toutes les tâches regroupées par assigné liste des Tâches réelles Payout : Trier, grouper et filtrer les tâches pour une visibilité achevée

: Trier, grouper et filtrer les tâches pour une visibilité achevée Calendrier hebdomadaire : Voir ce qui est à venir et faire les ajustements nécessaires en temps réel

Le modèle comprend un guide de démarrage avec des conseils de personnalisation pour que vos plannings soient prêts à être partagés avec votre équipe !

Check out these Applications d'horaires de travail !

4. Modèle de matrice de planification ClickUp

Une matrice de planification est un outil puissant pour aider les organisations à organiser et à hiérarchiser les tâches. En reportant les tâches sur une matrice dont les axes sont le temps, les ressources et l'importance, il devient plus facile de prendre des décisions concernant l'échéancier du projet et l'affectation des ressources.

L'idée d'une matrice de planification est de créer une structure organisée pour l'attribution des tâches en tenant compte des ressources disponibles, du temps nécessaire pour achever la tâche et de son importance globale dans le cadre du projet.

L'allocation des ressources de cette manière aide les gestionnaires à établir un ordre de priorité entre ce qui doit être Terminé en premier afin de s'occuper des tâches les plus importantes.

Avec l'aide de l'équipe de gestion des ressources humaines de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé Modèle de matrice de programmation ClickUp avec ClickUp Scheduling Matrix, vous disposez des outils nécessaires pour donner autant de contexte que nécessaire pour faire avancer les équipes et les projets : descriptions de tâches, checklists, commentaires attribués, etc

5. Modèle de blocage des horaires ClickUp

Le bloc horaire est une stratégie utilisée pour forfaiter et gérer efficacement son temps. Elle consiste à diviser un objectif ou une tâche de grande envergure en tranches de temps plus petites et plus faciles à gérer afin de pouvoir l'achever plus facilement.

Si vous avez du mal à vous en tenir au bloc de temps, essayez la méthode Modèle de blocages d'horaires ClickUp . Ce modèle est flexible pour que chacun s'en tienne au blocage d'horaires et réduise le temps nécessaire pour passer d'une application à l'autre afin de démarrer une tâche.

Vous pouvez facilement configurer des rappels pour les tâches à venir, joindre des paramètres au sein de la tâche et conserver les discussions en un seul endroit.

Astuce : Utilisez les fonctionnalités Profils et Mon travail de ClickUp pour afficher les emplois du temps de toutes les personnes présentes dans votre environnement de travail ! Les profils vous donnent un aperçu des responsabilités de chaque personne, ce qui vous permet d'ajouter des rappels, d'effectuer des ajustements ou de voir sur quoi ils vont travailler.

6. Modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Votre calendrier de gestion de projet doit inclure toutes les activités liées à l'achèvement du projet. Cela inclut des tâches telles que le forfait, la conception, le développement, la mise en œuvre et les tests. Toutes ces activités doivent être suivies afin de contrôler la progression et de s'assurer que toutes les équipes, les clients et les parties prenantes sont informés des résultats attendus. Modèle de calendrier de gestion de projet de ClickUp comporte cinq vues prédéfinies permettant d'afficher le calendrier de votre projet sous différents angles :

Vue Liste : Tâches regroupées par phase du projet (Initiation, Planification, Exécution, Suivi et Achevé)

: Tâches regroupées par phase du projet (Initiation, Planification, Exécution, Suivi et Achevé) Échéancier affiché : Calendrier graphique de toutes les tâches et activités regroupées par phase de projet

: Calendrier graphique de toutes les tâches et activités regroupées par phase de projet Tableau vue : Statut de l'état actuel de chaque tâche dans le flux de travail

: Statut de l'état actuel de chaque tâche dans le flux de travail Tableau vue : Risques et problèmes liés aux tâches

: Risques et problèmes liés aux tâches Vue Gantt : Dépendances et jalons dans le calendrier d'un projet

Organiser le planning d'une équipe en blocs peut être un moyen efficace de s'assurer que tous les membres de l'équipe se voient attribuer correctement leurs tâches respectives et que ces tâches s'intègrent dans un échéancier plus large.

Une façon de faire consiste à diviser l'échéancier du projet en phases distinctes, chaque phase ayant ses propres exigences, objectifs et ressources. En outre, le fait de prévoir du temps supplémentaire permet aux équipes d'expérimenter ou de réfléchir à de nouvelles idées sans se sentir bousculées ou en retard sur le calendrier.

L'équipe peut ainsi déterminer ce qui doit être Terminé à chaque étape, le temps nécessaire pour l'achever et le nombre de ressources nécessaires. Une fois ces éléments de haut niveau identifiés, l'équipe peut commencer à les décomposer en blocs de travail plus spécifiques.

Par exemple, si une phase comprend la création d'un nouveau site web pour l'entreprise, les membres de l'équipe peuvent la décomposer en développement Front-end, développement Back-end, maquettes de conception et tests utilisateurs. Modèle de planification des blocs ClickUp est un dossier complet avec une liste préformatée, un échéancier, un calendrier et des vues de la charge de travail qui peuvent être adaptés aux besoins de votre flux de travail !

Check out the benefits of Les blocs de temps dans ClickUp !

8. Modèle d'emploi du temps pour Google Docs et Microsoft Word

via Microsoft Le modèle de planning horaire est disponible dans Google Docs ou Microsoft Word. Vous pouvez créer un horaire personnalisé pour des activités liées au travail, à des évènements, à des voyages ou à des activités ludiques. Après avoir ajouté vos détails, téléchargez et partagez votre document.

Personnalisez l'apparence de votre modèle et fusionnez toutes les cellules pour rendre votre emploi du temps présentable. Vous pouvez également apprendre à créer votre propre calendrier dans Microsoft Calendrier ! Télécharger ce modèle

9. Modèle de calendrier Google Sheets

via l'environnement de travail de Google

Le modèle d'emploi du temps Google Sheets est parfait pour les étudiants qui préfèrent afficher leur emploi du temps par tranches de 30 minutes. Ce qui rend ce modèle unique, c'est sa mise en forme en trois colonnes :

Activité prévue

Tâches de cours

Soins personnels

Check out how to make a* Check out how to make a Check out how to make a Consultation de Google Sheets *_Href/ *blog?p=364_41 *_blog ? !

10. Modèle Excel de planning journalier

via Microsoft Si le format à trois colonnes est trop restrictif, essayez le modèle d'emploi du temps à intervalles de 30 minutes dans Excel. Les colonnes sont organisées par jour de la semaine (du dimanche au samedi).

En haut du modèle, vous pouvez ajuster l'heure de début (5h00) à l'heure de votre choix. Les autres intervalles se rempliront automatiquement en fonction de votre sélection. Vous pouvez donc commencer à programmer vos activités à votre guise !

Apprendre à créer un modèle personnalisé Créer un calendrier dans Excel /href/* * ! Télécharger ce modèle Autres modèles:

Prochain point de l'agenda ? Planifier votre journée dans ClickUp

Il n'est jamais trop tard pour commencer à organiser vos flux de travail, votre projet ou votre journée à l'aide d'un modèle d'emploi du temps flexible. Chacune de ces 10 options vous aidera à maximiser votre temps et à accélérer votre processus d'élaboration de planning ClickUp vous aidera à franchir une nouvelle étape dans vos efforts.

Visualisez vos tâches avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la Liste, le Tableau et le Calendrier

Quel que soit votre style de travail, votre secteur d'activité ou votre équipe, ClickUp est la seule solution suffisamment puissante pour fournir des solutions mur à mur avec des fonctions personnalisables pour chaque cas d'utilisation . ClickUp offre des services avancés de fonctionnalités de gestion du temps , plusieurs affichages de projets , plus de 1 000 intégrations et bien d'autres choses encore, le tout à un prix absolument aucun coût .

Il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour stimuler la productivité- s'inscrire à ClickUp et regardez votre journée se dérouler.