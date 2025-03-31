10 meilleures applications de planification et d'agenda AI en 2025

Vous trouvez enfin un créneau disponible pour une réunion, mais vous vous rendez compte que quelqu'un d'autre l'a déjà réservé. Vous reprogrammez, mais maintenant, la moitié de l'équipe ne peut pas venir.
Avant même de vous en rendre compte, votre journée sera passée à coordonner au lieu de travailler.
Un calendrier IA élimine toute frustration liée à la planification. Il trouve les meilleurs moments qui conviennent à tous pour se réunir, évite les conflits avec vos engagements existants et s'adapte même aux changements de dernière minute dans votre emploi du temps afin que vous n'ayez pas à le faire.
Si vous en avez assez du chaos dans votre calendrier, ces assistants de planification et calendriers IA peuvent vous aider. C'est parti ! 💪🏼
⏰ Résumé en 60 secondes
Voici une liste des 10 meilleures applications de calendrier IA que vous devriez essayer :
Que rechercher dans un calendrier IA ?
En matière de planification, un bon calendrier IA ne se contente pas de marquer des dates. Il doit vous aider à planifier plus intelligemment, à gagner du temps et à tout organiser sans tracas.
Alors, quelles fonctionnalités devriez-vous rechercher pour vous faciliter la vie ? 👀
En voici quelques-unes que nous vous recommandons :
- Recommandations de planification intelligentes : Suggère les heures de réunion, les délais pour les tâches et les blocs de travail optimaux en fonction des disponibilités et des priorités
- Intégration transparente du calendrier : se synchronise avec Google Tasks et Calendrier, Apple Calendrier, Outlook et d'autres outils de planification pour gérer efficacement plusieurs calendriers
- Équilibrage de la charge de travail : Répartit les tâches de manière égale entre les membres de l'équipe afin d'éviter la surcharge et d'assurer une gestion efficace du temps
- Affichages et filtres personnalisables : vous permet d'organiser vos plannings par jour, semaine ou mois et de filtrer les tâches par priorité, assigné ou projet
- Planification automatisée des tâches et des évènements IA: Crée, met à jour et reprogramme automatiquement les tâches en fonction de la charge de travail et des délais
- Informations et analyses basées sur l'IA : identifie les habitudes de planification, suggère des optimisations et améliore la répartition du temps
- Collaboration et coordination des réunions : Aide les équipes à trouver le meilleur moment pour les réunions, en évitant les conflits d'horaires entre différents fuseaux horaires
🧠 Anecdote : Le plus ancien calendrier connu au monde, datant de 8 000 avant J.-C., a été découvert en Écosse. Il permettait de suivre les phases lunaires et les changements de saison, montrant ainsi comment les anciens humains mesuraient le temps bien avant l'apparition des outils d'IA modernes.
Les 10 meilleurs outils de calendrier IA
Dans cette liste, nous avons rassemblé les meilleurs calendriers IA gratuits pour faciliter et rendre plus pratique la planification. ✅
1. ClickUp (Idéal pour la planification et la gestion des tâches unifiées par IA)
ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, qui regroupe la planification, la gestion des tâches et la collaboration d'équipe basées sur l'IA dans une plateforme unique et fluide.
Au lieu de jongler entre plusieurs outils, les équipes peuvent planifier, hiérarchiser et suivre tout depuis un seul endroit.
La gestion des plannings devient un jeu d'enfant lorsque les tâches, les échéances et les réunions sont organisées dans une seule vue. ClickUp Calendar affiche tout clairement, ce qui facilite l'ajustement des forfaits en fonction des changements de priorités.
Supposons qu'une équipe marketing prépare le lancement d'un produit. Elle peut mapper les échéances de contenu, planifier les publications sur les réseaux sociaux et coordonner les évènements de lancement, le tout dans le calendrier, afin de s'assurer que rien n'est oublié.
ClickUp Calendar intègre de manière transparente vos tâches, documents, discussions et réunions dans une plateforme unifiée, améliorant ainsi votre productivité personnelle. Vous avez également accès à l'IA Notetaker de ClickUp et à la fonctionnalité de blocage de temps alimentée par l'IA, qui planifie automatiquement les tâches en fonction de votre file d'attente de tâches existante, de votre disponibilité et de vos priorités.
La synchronisation de tous vos calendriers permet également d'éviter les conflits d'horaires. Les intégrations du calendrier ClickUp le connectent aux calendriers Google, Apple et Outlook, de sorte que les mises à jour effectuées sur une plateforme se répercutent sur tous les comptes liés.
Par exemple, un chef de projet qui planifie une revue de sprint dans ClickUp peut voir ses disponibilités dans son calendrier de travail dans Outlook et Google Agenda pour ses tâches personnelles, ce qui évite les doublons sans avoir à passer d'une application à l'autre.
Vous vous demandez comment mieux gérer plusieurs calendriers ? Nous avons les astuces qu'il vous faut dans cette vidéo👇🏽
L'assistance alimentée par l'IA améliore encore davantage la productivité.
ClickUp Brain, l'assistant IA natif de ClickUp, suggère des délais optimaux pour les tâches, identifie les goulots d'étranglement potentiels et automatise le processus de planification de routine lorsque vous y êtes invité, vous donne des instructions et vous envoie des notifications.
Imaginons qu'une équipe de contenu jongle entre plusieurs brouillons de blog. L'assistant IA peut recommander les meilleures dates d'échéance en fonction des charges de travail, aidant ainsi l'équipe à distribuer les tâches plus efficacement.
📮 ClickUp Insight : près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider !
ClickUp Brain peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à moins de réunions, des résumés rapides générés par l'IA et des tâches automatisées.
Meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Restez organisé et gérez vos flux de travail : Utilisez les tâches ClickUp pour décomposer vos projets, attribuer des responsabilités et suivre la progression dans un seul endroit
- Hiérarchisez efficacement les tâches : Définissez les niveaux d'urgence des tâches à l'aide des priorités de tâches ClickUp pour vous concentrer d'abord sur le travail le plus important
- Gardez vos commentaires exploitables : Ajoutez des commentaires ClickUp Assign directement dans les tâches pour garantir une communication claire et suivre facilement les résolutions
- Participez à des réunions sans quitter ClickUp : recevez des notifications de rappel de réunion et rejoignez instantanément Zoom, Google Meet ou Teams depuis n'importe où dans ClickUp
Limitations de ClickUp
- Les fonctionnalités étendues de gestion des tâches peuvent prendre du temps à maîtriser
- Il manque une fonctionnalité dédiée aux rapports sur les sous-tâches, qui serait un ajout utile
Tarifs ClickUp
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?
*ClickUp en vaut vraiment la peine ! Au-delà d'être un outil de gestion de projet, il a tellement d'utilités. Ma fonctionnalité préférée est sans conteste l'affichage Calendrier. Rien ne vaut le fait de pouvoir voir tout mon travail et toutes mes validations au même endroit. Mes tâches professionnelles ? C'est fait. Ce rendez-vous café ? C'est fait. L'anniversaire de maman ? C'est fait aussi ! Il y a cependant une chose qui est encore mieux. ClickUp Brain. Je peux simplement lui demander quand je suis disponible pour planifier une réunion ou si les membres de mon équipe peuvent prendre plus de travail, et tout est là ! Incroyable, non ?
🧠 Anecdote : Les jours de la semaine en anglais sont influencés par la mythologie nordique. Mercredi vient de Woden's Day (Odin dans la mythologie nordique), tandis que jeudi et vendredi rendent hommage à Thor et Freya.
2. Reclaim IA (idéal pour les professionnels qui ont besoin d'un emploi du temps adaptatif)
Reclaim IA crée un planning structuré mais flexible en gérant automatiquement vos réunions, vos tâches récurrentes et vos engagements personnels.
La fonctionnalité de blocage de temps basée sur l'IA garantit que le travail approfondi, les séances d'entraînement et autres routines s'intègrent dans votre journée sans conflit. Le système apprend et s'adapte en permanence, garantissant que les tâches prioritaires sont planifiées sans surcharger votre calendrier.
Récupérez les meilleures fonctionnalités de l'IA
- Automatisez le blocage de temps pour vos routines telles que l'exercice physique, la méditation et le travail intensif
- Trouvez les meilleurs créneaux pour vos réunions en analysant les disponibilités, les fuseaux horaires et les tendances passées en matière de planification
- Hiérarchisez vos tâches de manière dynamique pour vous assurer que les travaux urgents reçoivent l'attention nécessaire
- Synchronisez plusieurs calendriers sur différentes plateformes pour une planification cohérente sans chevauchements
Contournez les limites de l'IA
- Nécessite du temps pour configurer les préférences IA afin d'obtenir une planification précise
- Contrôle manuel limité sur la reprogrammation et les ajustements de priorité
- L'IA peut mal interpréter l'urgence lors du traitement de tâches conflictuelles
Récupérez le prix de l'IA
- Free
- Starter : 10 $/mois par utilisateur
- Business : 15 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 18 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
Récupérez les évaluations et les avis IA
- G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)
- Capterra : pas assez d'avis
🔍 Le saviez-vous ? La ligne de changement de date garantit que les voyageurs qui la franchissent vers l'ouest perdent un jour, tandis que ceux qui la franchissent vers l'est en gagnent un. Des pays comme les Samoa ont même déplacé la ligne de changement de date afin d'améliorer leurs échanges commerciaux avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
📖 À lire également : Nous avons testé les meilleures alternatives à Reclaim AI pour la planification de projets
3. Clockwise (idéal pour les équipes qui ont besoin d'une planification plus intelligente)
Clockwise réduit les conflits d'horaires et préserve les sessions de travail intensif en optimisant les horaires des réunions pour les individus et les équipes. L'outil de planification IA analyse les habitudes de travail, les disponibilités et les fuseaux horaires afin de planifier les réunions aux moments les moins perturbants.
Au lieu de passer des heures à coordonner vos activités, vous pouvez laisser la plateforme gérer votre planning tout en vous assurant de rester concentré.
Meilleures fonctionnalités de Clockwise
- Optimisez votre temps de concentration en bloquant automatiquement les périodes de travail sans distraction
- Optimisez les plannings de votre équipe grâce à la planification des réunions basée sur l'IA qui minimise les interruptions
- Ajustez dynamiquement les horaires de vos réunions pour libérer de l'espace pour les tâches prioritaires
Limitations de Clockwise
- L'installation peut sembler complexe pour les grandes organisations qui gèrent plusieurs équipes
- Personnalisation limitée pour les flux de travail spécialisés nécessitant des règles de planification strictes
- Les fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement payant
Tarification en fonction de l'utilisation
- Free
- Teams : 6,75 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Business : 11,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Enterprise : Tarification personnalisée
Évaluations et avis dans le sens des aiguilles d'une montre
- G2 : 4,7/5 (plus de 65 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de Clockwise ?
Nous apprécions le fait que Clockwise aide notre équipe à rester organisée. Il permet de définir des jours sans réunion, résout automatiquement les conflits d'horaires et nous apprécions de pouvoir ajouter les évènements de l'équipe sur un calendrier Clockwise partagé. Cela nous a vraiment aidés à rester organisés en tant qu'équipe et c'est très simple à configurer, nous n'avons plus à nous en soucier.
🔍 Le saviez-vous ? Une année solaire dure environ 365,2422 jours, c'est pourquoi les années bissextiles sont nécessaires pour que le calendrier reste aligné sur l'orbite de la Terre.
📖 À lire également : Alternatives à Clockwise pour la gestion du temps et du calendrier
4. Motion (idéal pour les personnes qui recherchent un assistant de calendrier intelligent)
Motion agit comme un assistant de productivité intelligent, gérant la planification et la hiérarchisation des tâches pour structurer votre journée. L'IA analyse en permanence vos délais, votre charge de travail et vos disponibilités, créant un forfait quotidien qui s'adapte à l'évolution des priorités.
Les réunions sont planifiées à des moments optimaux, tandis que les tâches sont réparties sans surcharger votre calendrier. Le système empêche également la surcharge de travail, garantissant une charge de travail réaliste qui maintient la productivité sans entraîner d'épuisement professionnel.
Meilleures fonctionnalités de Motion
- Équilibrez vos charges de travail en ajustant dynamiquement les tâches en fonction des priorités et des échéances
- Protégez votre temps de concentration grâce à des ajustements de calendrier basés sur l'IA qui minimisent les interruptions
- Bénéficiez de recommandations basées sur l'IA qui vous évitent les surcharges et les plannings irréalistes
Limitations de mouvement
- La courbe d'apprentissage peut sembler raide pour les utilisateurs qui passent d'une planification manuelle à une planification automatisée
- Moins de flexibilité pour les flux de travail très complexes nécessitant de fréquentes interventions manuelles
- L'IA interprète parfois mal les priorités des tâches personnelles, ce qui nécessite des ajustements manuels
Tarification variable
- Essai gratuit
- Individuel : 34 $/mois par utilisateur
- Business Standard : 20 $/mois par utilisateur
- Business Pro : Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Motion
- G2 : 4,1/5 (plus de 110 avis)
- Capterra : 4,3/5 (plus de 50 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de Motion ?
Je l'ai beaucoup aimé pendant un certain temps. Il fonctionnait très bien lorsque j'avais beaucoup de petites tâches à accomplir, entre de fréquentes réunions et des tâches à effectuer à des moments précis. Lorsque je suis passé à un flux de travail plus axé sur des projets de grande envergure qui nécessitaient de longues périodes de concentration, il a perdu de son efficacité et je ne pouvais plus justifier son coût.
⚙️ Bonus : Comparez Motion et Reclaim pour déterminer quel outil de planification basé sur l'IA correspond le mieux à votre flux de travail.
5. SkedPal (Idéal pour la hiérarchisation des tâches basée sur l'IA avec une planification flexible)
SkedPal combine une planification alimentée par l'IA et une gestion intelligente du temps pour un suivi avancé des tâches. Il vous permet de définir des priorités, de fixer des contraintes de temps et de laisser le système créer un forfait structuré mais adaptable.
Cet outil ajuste en permanence les plannings en fonction de l'évolution des tâches, de la charge de travail et des préférences personnelles, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d'une structure sans blocs de temps rigides.
Les meilleures fonctionnalités de SkedPal
- Créez des plannings basés sur l'IA qui hiérarchisent les tâches en fonction des délais et de la charge de travail
- Ajustez dynamiquement la répartition des tâches pour éviter la surcharge et garantir un bon équilibre
- Personnalisez vos préférences de planification en fonction de votre rythme de productivité personnel
- Générez des rapports de productivité qui vous aident à suivre l'avancement des tâches et l'utilisation du temps
Limitations de SkedPal
- Nécessite du temps pour affiner les préférences IA afin d'obtenir une planification précise
- Certaines fonctionnalités premium sont uniquement disponibles dans les forfaits supérieurs
Tarifs SkedPal
- Essai gratuit
- Annuelle : 9,95 $/mois + taxes (facturée annuellement)
- Mensuel : 14,95 $/mois + taxes
Évaluations et avis sur SkedPal
- G2 : pas assez d'avis
- Capterra : 4,6/5 (170 avis)
🔍 Le saviez-vous ? À l'origine, le calendrier romain ne comptait que 10 mois. Janvier et février ont été ajoutés plus tard, mais le nombre impair de jours dans les mois résulte des réformes de Jules César visant à aligner l'année sur le cycle solaire.
6. Trevor AI (Idéal pour les personnes qui souhaitent une liste de tâches alimentée par l'IA)
Trevor IA transforme votre liste de tâches en un forfait intelligemment planifié, garantissant que les tâches importantes sont accomplies sans surcharger votre journée. Il vous suffit d'ajouter des tâches à Trevor, et l'IA les planifiera en fonction de leur urgence, de la charge de travail et du temps disponible.
Le système s'adapte en permanence à mesure que de nouvelles priorités apparaissent, vous aidant ainsi à rester productif sans le stress lié à la microgestion de l'organisation de votre calendrier.
Les meilleures fonctionnalités de Trevor IA
- Convertissez vos listes de tâches en plannings structurés grâce au placement des tâches basé sur l'IA
- Ajustez dynamiquement les priorités des tâches en fonction de l'urgence, des délais et de la charge de travail
- Suivez votre productivité grâce à des informations sur les performances qui mettent en évidence les tendances d'utilisation du temps
- Allouez du temps à vos tâches en fonction de votre niveau d'énergie et de vos heures de travail préférées
Limites de Trevor IA
- Nécessite une saisie régulière des tâches pour que l'IA puisse générer des plannings précis
- Les fonctionnalités de collaboration limitées le rendent moins adapté aux flux de travail en équipe
Tarifs Trevor IA
- Free
- Pro : 6 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Trevor IA
- G2 : pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
🧠 Anecdote : En 45 avant J.-C., lorsque Jules César a introduit le calendrier julien, le mois de février a été temporairement supprimé afin de réaligner les mois sur les saisons.
7. Kronologic (idéal pour les équipes commerciales qui ont besoin d'un outil de planification de réunions basé sur l'IA)
Kronologic automatise la planification des réunions commerciales à forte valeur ajoutée, garantissant ainsi que les prospects potentiels soient contactés au bon moment, sans perte de temps en coordination. L'IA évalue la qualité des prospects, leur disponibilité et leur historique d'engagement afin de trouver le meilleur moment pour les réunions.
Elle transforme vos intentions en actions, qu'il s'agisse d'assurer le suivi d'un appel, d'étendre votre portée ou de réserver des milliers de réunions pour toute votre équipe. Son IA prédit quand vos prospects sont disponibles, négocie les détails et réserve les réunions.
Les meilleures fonctionnalités de Kronologic
- Planifiez instantanément vos réunions commerciales en fonction de la disponibilité des prospects et des données d'engagement
- Analysez les tendances d'engagement afin d'optimiser les stratégies de planification des équipes commerciales
- Synchronisez-les avec des outils CRM pour garantir un suivi et une gestion fluides des interactions avec vos clients
- Fournissez des analyses en temps réel sur les taux de réussite des réunions et l'efficacité de la planification
Limitations de Kronologic
- Conçues principalement pour les équipes commerciales, elles sont moins utiles pour la planification générale
- Nécessite une intégration avec des plateformes CRM pour bénéficier de toutes les fonctionnalités
Tarifs Kronologic
- Individuel : 6 $/mois
- Petite équipe : 140 $/mois (jusqu'à cinq utilisateurs)
- Teams : 1 000 $/mois (équipes de 10, 20, 30 personnes ; facturation annuelle)
- Enterprise : Tarification personnalisée
Évaluations et avis Kronologic
- G2 : 4,2/5 (plus de 265 avis)
- Capterra : pas assez d'avis
Que disent les utilisateurs réels à propos de Kronologic ?
J'apprécie la façon dont l'IA de Kronologic planifie les réunions pour l'équipe, ce qui nous évite d'innombrables échanges d'e-mails. L'équipe de Kronologic ajoute également en permanence de nouvelles fonctionnalités. Notre équipe commerciale adore cette plateforme et apprécie de pouvoir organiser davantage de réunions.
🧠 Anecdote : Sur Mars, une année dure 687 jours terrestres, ce qui signifie qu'un calendrier martien aurait des « mois » beaucoup plus longs. Les scientifiques travaillent même à la conception de calendriers martiens pour les futures explorations spatiales.
8. Scheduler AI (idéal pour une planification intelligente sur plusieurs calendriers)
Scheduler AI transforme la façon dont vous réservez et gérez vos réunions en remplaçant les chaînes d'e-mails pour trouver les meilleurs moments par un assistant IA intelligent et conversationnel. Il coordonne la logistique, envoie les invitations, définit les agendas et surveille même votre calendrier pour garantir la participation. La plateforme analyse également les emplois du temps de votre équipe et propose des suggestions d'horaires.
Elles sont conçues pour s'adapter à votre style de travail et s'intègrent parfaitement à Gmail, Slack, aux sites web et même aux messages texte.
Meilleures fonctionnalités de Scheduler AI
- Obtenez des horaires de réunion sur mesure grâce à des propositions sélectionnées en fonction de vos préférences personnalisables
- Simplifiez la planification de groupe en identifiant la disponibilité de votre équipe et en la partageant avec vos prospects ou partenaires
- Récupérez instantanément les réunions annulées grâce aux rappels IA et à la reprogrammation rapide avant tout changement d'horaire
- Ajustez vos plannings de manière dynamique pour vous adapter aux changements de dernière minute sans effort manuel
Limitations de Scheduler IA
- Si la configuration des tâches de base est facile, la maîtrise des fonctionnalités avancées peut prendre du temps aux nouveaux utilisateurs
- L'efficacité de la plateforme repose en grande partie sur son intégration avec des outils tels que Slack, Gmail et les CRM
- Contrôle manuel limité sur la reprogrammation pour des préférences très spécifiques
Tarifs de Scheduler IA
- Start-up : 500 $/mois
- Croissance : 1 000 $/mois
- Business : 2 500 $/mois
Évaluations et avis sur les applications de planification IA
- G2 : pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
🔍 Le saviez-vous ? Le calendrier grégorien, adopté en 1582, a sauté 10 jours pour corriger des erreurs dans le calendrier julien précédent. Le 4 octobre a été immédiatement suivi du 15 octobre cette année-là, ce qui a semé la confusion chez de nombreuses personnes.
9. TimeHero (Idéal pour les particuliers et les équipes qui ont besoin d'une planification automatisée des tâches)
TimeHero est un outil de productivité basé sur l' et l'IA qui simplifie la planification, la gestion et l'automatisation de votre travail. Il planifie automatiquement vos tâches quotidiennes, vos projets et vos travaux récurrents en fonction de vos disponibilités.
Cet outil peut gérer des projets entiers en mode automatique. Il identifie les tâches risquées, met en évidence les membres de l'équipe surchargés et ajuste les flux de travail, le tout sans réunions inutiles ni mises à jour manuelles fastidieuses.
Les meilleures fonctionnalités de TimeHero
- Convertissez vos listes de tâches en forfaits planifiés qui s'adaptent aux créneaux horaires disponibles
- Ajustez votre planning de manière dynamique en fonction de l'évolution des priorités et de la charge de travail
- Suivez le taux d'achèvement des tâches et l'utilisation du temps grâce à des analyses de productivité intégrées
- Consacrez votre temps aux tâches prioritaires sans conflits d'horaires
Limitations de TimeHero
- Nécessite la saisie continue des tâches pour générer des plannings précis
- La courbe d'apprentissage peut sembler raide pour les utilisateurs qui passent d'une planification manuelle à une planification automatisée
- Les fonctionnalités avancées de planification IA nécessitent un forfait payant
Tarifs TimeHero
- Essai gratuit
- Basique : 5 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 12 $/mois par utilisateur
- Premium : 27 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur TimeHero
- G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 22 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de TimeHero ?
J'ai décidé que cette technologie ne m'était pas utile, car elle automatise en fonction de ma disponibilité, de la durée de la tâche, de son échéance et de sa priorité. J'essaie toutefois de regrouper les tâches du même type ou du même projet dans la même journée afin de réduire les changements de contexte, et je planifie également les tâches en fonction du niveau de créativité et de concentration qu'elles requièrent (état de flux le matin, tâches administratives l'après-midi). Timehero ne dispose pas de ces fonctionnalités. D'autres applications semblent offrir cela (par exemple Skedpal), mais pour l'instant, je reviens à mon tableau kanban basé sur Trello et au blocage de temps dans mon calendrier.
🧠 Anecdote : Dans le calendrier romain, mars était à l'origine le premier mois de l'année. Janvier est devenu le point de départ en 153 avant J.-C., lorsque les consuls romains ont commencé leur mandat en janvier.
10. Sunsama (Idéal pour les professionnels qui souhaitent un système de planification quotidienne structuré)
Sunsama combine tâches, e-mails, réunions et calendriers pour une gestion complète du temps. Sa routine de planification quotidienne guidée vous aide à hiérarchiser les tâches de manière intentionnelle, tandis que des fonctionnalités telles que le timeboxing et les objectifs quotidiens réalistes vous permettent de rester concentré.
Grâce à une intégration poussée avec les outils de productivité, vous pouvez organiser des réunions, gérer l' s et les tâches à accomplir avec l'IA, et suivre la progression sans jongler entre plusieurs applications.
Les meilleures fonctionnalités de Sunsama
- Planifiez votre journée avec un système de planification assisté par IA qui équilibre efficacement votre charge de travail
- Suivez votre progression quotidienne et fixez-vous des objectifs réalistes grâce à des fonctionnalités de planification guidée
- Suivez l'avancement des tâches et ajustez vos forfaits de manière dynamique pour maintenir votre productivité
Limitations de Sunsama
- Prix plus élevé que les outils de planification de base
- L'application mobile de planification IA est basique et ne dispose pas des fonctionnalités disponibles dans la version de bureau
- Automatisation limitée par rapport aux outils de planification plus spécialisés
Tarifs Sunsama
- Essai gratuit
- Annuelle : 16 $/mois (facturée annuellement)
- Mensuel : 20 $/mois
Évaluations et avis Sunsama
- G2 : pas assez d'avis
- Capterra : 4,7/5 (25 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de Sunsama ?
D'après mon expérience, ce sont deux applications très ingénieuses, gérées par des personnes très compétentes. Sunsama offre un meilleur processus de planification (en particulier les objectifs hebdomadaires liés aux tâches, qui sont géniaux) et un processus d'intégration bien meilleur. Rien ne lui arrive à la cheville. L'IA est également bien meilleure. J'adore leur suggestion automatique de durée. Inconvénient : Sunsama utilise systématiquement le kanban, il faut donc aimer ce format ! Cela donne parfois l'impression que les listes sont très longues, mais leur application iOS est meilleure à cet égard.
🔍 Le saviez-vous ? Pendant la Révolution française, la France a introduit un nouveau calendrier en 1793, divisant l'année en 12 mois de 30 jours chacun, avec des noms basés sur des éléments saisonniers. Il comportait également une semaine de travail de 10 jours afin de réduire l'influence religieuse.
Maîtrisez votre calendrier avec ClickUp
Gérer un emploi du temps chargé ne devrait pas être un deuxième travail. Réunions, échéances, tâches personnelles... Sans les bons outils, tout organiser peut devenir un véritable casse-tête. Les calendriers basés sur l'IA vous libèrent du stress lié à la planification et vous aident à rester au top de vos tâches sans avoir à faire des allers-retours constants.
ClickUp facilite la planification. Les réunions, les échéanciers de projets et les tâches restent organisés grâce au meilleur outil de planification IA, à des intégrations de calendrier transparentes et à une automatisation qui assure le bon déroulement des opérations.
Ne perdez plus de temps à chercher le « meilleur moment » pour une réunion. ClickUp clarifie votre calendrier et facilite la gestion du temps grâce à des préférences de planification personnalisables.
Commencez à planifier plus intelligemment. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !