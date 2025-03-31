Top 10 des outils d'IA pour l'intégration de Google Agenda

Avez-vous l'impression que votre calendrier vous contrôle au lieu de l'inverse ? Vous n'êtes pas seul.

Selon une étude de l'American Institute of Stress, 83 % des travailleurs américains sont confrontés à un stress quotidien lié au travail. Et pour 39 % d'entre eux, la cause est une charge de travail trop importante.

Le vrai problème ? Trop de choses à faire, trop peu de temps, et un calendrier qui ne suit pas le rythme.

Bien sûr, Google Agenda est un outil fiable pour bloquer du temps, mais que se passerait-il s'il pouvait faire plus ? Et si votre calendrier pouvait réfléchir, prédire et s'adapter, vous aidant ainsi à faire des choix plus intelligents pour votre journée avant que le chaos ne s'installe ?

Avec l'aide des calendriers et des outils d'IA, c'est possible !

Dans cet article, nous vous présentons 10 outils d'IA qui transformeront votre Google Agenda en l'assistant dont vous avez toujours rêvé : précis, efficace et sans stress. C'est parti !

⏰ Résumé en 60 secondes Voici quelques outils d'IA fantastiques pour transformer votre Google Agenda : ClickUp: Idéal pour la planification et la gestion des tâches basées sur l'IA Idéal pour la planification et la gestion des tâches basées sur l'IA Otter. ai : Idéal pour la transcription et le résumé des réunions TwinMind : Idéal pour les suggestions de planification basées sur l'IA AI Event Scheduler : Idéal pour une planification simple Bit. ai : Idéal pour la collaboration sur des documents et l'intégration de la planification Gemini : Idéal pour le blocage intelligent du temps Resolve. ai : Idéal pour l'automatisation des flux de travail Trevor : Idéal pour la planification des tâches Calendly : Idéal pour simplifier la planification Magical : idéal pour planifier rapidement des réunions lors de vos déplacements

Lorsque vous évaluez une intégration de calendrier IA, tenez compte des fonctionnalités clés suivantes :

Planification intelligente : Utilisez un outil de planification qui suggère les meilleurs horaires de réunion en fonction des disponibilités et des habitudes de travail, vous évitant ainsi les échanges incessants d'e-mails

Gestion des tâches prioritaires : Assurez-vous que votre outil d'IA vous aide à rester sur la bonne voie en Assurez-vous que votre outil d'IA vous aide à rester sur la bonne voie en créant des listes de tâches à faire dans votre calendrier. Il doit également ajuster automatiquement les tâches lorsque votre emploi du temps change

Synchronisez et intégrez : Optez pour un logiciel qui s'intègre à Google Agenda, ainsi qu'à vos outils d'e-mail, de gestion de projet et de communication, afin de centraliser votre flux de travail

Rappels et alertes intelligents : Personnalisez les rappels pour les synchroniser avec l'urgence et l'importance de vos évènements, afin de ne jamais manquer une échéance ou une réunion essentielle

Convivialité : Recherchez une interface intuitive et facile à naviguer. L'installation doit être minimale afin que vous puissiez commencer à l'utiliser immédiatement

Adaptabilité et flexibilité : Sélectionnez un outil capable de s'adapter aux changements de dernière minute, de reprogrammer les conflits et de proposer des solutions pour les évènements qui se chevauchent ou qui sont récurrents

Sécurité et confidentialité des données : Assurez-vous que l'outil offre des fonctionnalités robustes en matière de sécurité des données et qu'il respecte les réglementations en matière de confidentialité afin de protéger vos informations personnelles et professionnelles

Coût et valeur : Évaluez si le prix correspond aux fonctionnalités proposées, en vous assurant que l'outil offre une valeur qui répond à vos besoins

Voici notre liste des 10 meilleurs outils d'IA pour l'intégration de Google Agenda que vous devez absolument prendre en considération :

1. ClickUp (Idéal pour la planification et la gestion des tâches basées sur l'IA)

ClickUp est « l'application qui fait tout » pour le travail. Elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Mais elle ne se contente pas de centraliser votre travail.

Si vous souhaitez simplifier la planification et la gestion des tâches, l'intégration de ClickUp et Google Agenda est exactement ce qu'il vous faut.

Forfait intelligent de vos flux de travail grâce à l'intégration ClickUp-Google Agenda

Grâce à cette intégration, toutes les mises à jour de votre environnement de travail ClickUp sont instantanément synchronisées avec votre Google Agenda, ce qui vous permet de disposer d'un planning précis et à jour sur les deux plateformes.

Regardez cette vidéo pour découvrir les meilleurs conseils pour tirer le meilleur parti de cette intégration !

Le calendrier personnalisable de ClickUp vous permet en outre de visualiser votre emploi du temps en un coup d'œil. Attribuez des codes couleurs aux évènements en fonction de leur priorité ou de leur type, afin de gérer plus efficacement votre temps.

Vous pouvez également personnaliser les formats de jour et de date de début de votre calendrier en fonction de votre façon de travailler. Grâce à des fonctionnalités pratiques telles que les affichages « Aujourd'hui » et « Semaine », rester organisé est un jeu d'enfant : vous savez toujours ce qui vous attend sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Créez des tâches ClickUp directement à partir d'évènements du calendrier, en les liant à des projets, des objectifs ou des documents spécifiques. Cette intégration permet un flux de travail plus organisé où les tâches sont facilement accessibles parallèlement aux réunions planifiées.

Ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est son outil d'IA, ClickUp Brain. Il hiérarchise les tâches en analysant les délais, les dépendances et la charge de travail afin que vous sachiez exactement sur quoi vous concentrer.

Prenez des décisions de hiérarchisation basées sur les données grâce aux analyses avancées de ClickUp Brain

La fonctionnalité de planification intelligente de ClickUp Calendar trouve les meilleurs moments pour tout faire, tandis que les alertes automatisées garantissent que rien n'est oublié. Vous bénéficiez également d'une aide à la rédaction pour créer rapidement des e-mails, des notes ou des rapports professionnels, ce qui en fait un outil de productivité complet.

Bloquez automatiquement du temps pour les tâches prioritaires et planifiez votre emploi du temps de manière intelligente avec le calendrier ClickUp

Le puissant outil de prise de notes IA de ClickUp génère également des transcriptions, des enregistrements et des notes pour vos réunions. Ses résumés de réunion IA vous aident à compresser les longs appels en points clés et même à convertir les notes de réunion en éléments d'action.

📮ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec l'outil de prise de notes IA de ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans toutes vos réunions, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Choisissez parmi un large intervalle de modèles de calendrier prédéfinis pour les tâches, les projets et les flux de travail afin de démarrer plus rapidement

Automatisez les tâches répétitives pour gagner du temps, par exemple, déclencher des changements de statut, attribuer des tâches ou envoyer des mises à jour en fonction d'actions ou de conditions spécifiques

Utilisez ClickUp AI pour trouver les horaires de réunion idéaux et envoyer des invitations. Participez à des réunions où que vous soyez depuis ClickUp grâce au Calendrier

Intégrez ClickUp à des outils tels que Slack, Zoom, Outlook et des milliers d'autres grâce à des intégrations natives ou Zapier, pour en faire un élément polyvalent de votre flux de travail au-delà de Google Agenda

Ajoutez des vues ClickUp personnalisables et vous obtenez un outil qui s'adapte à votre façon de travailler

Tirez parti des fonctionnalités de collaboration de ClickUp, notamment l'attribution de tâches, les commentaires en temps réel, le partage de fichiers et la modification en cours, pour mieux gérer les plannings complexes

Limites de ClickUp

Avec son large intervalle de fonctionnalités, les nouveaux utilisateurs peuvent trouver difficile de saisir pleinement les capacités de la plateforme et d'organiser efficacement les flux de travail au début

La version mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités du bureau, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui dépendent d'un accès mobile

Tarifs ClickUp

Free Forever r

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

L'utilisation de calendriers pour achever les tâches avant les délais est toujours essentielle. Avec ClickUp, c'est très facile, car vos délais sont visibles sur vos calendriers avec les tâches, ce qui rend la planification de votre journée/semaine très simple et rapide.

L'utilisation de calendriers pour achever les tâches avant les délais est toujours essentielle. Avec ClickUp, c'est très facile, car vos délais sont visibles sur vos calendriers avec les tâches, ce qui rend la planification de votre journée/semaine très simple et rapide.

👀Le saviez-vous ? Mike Samuel a créé Google Agenda dans le cadre du projet 20 % de Google. Au départ, il s'agissait d'une initiative visant à améliorer la planification et la gestion du temps, qui a finalement évolué pour devenir l'un des outils les plus populaires pour organiser les calendriers personnels et professionnels.

2. Otter. ai (Idéal pour les transcriptions et les résumés de réunions)

Cet outil est très utile si vous participez fréquemment à des réunions et souhaitez passer moins de temps à prendre des notes et plus de temps à vous concentrer sur les discussions. Otter. ai fonctionne avec votre application de planification IA préférée, transcrit les réunions en temps réel et capture chaque mot et chaque idée.

Il organise ensuite les points clés dans un résumé facile à comprendre, met en évidence les éléments à traiter et vous permet de collaborer avec votre équipe en étiquetant ou en partageant des notes, ce qui facilite la gestion des tâches, des évènements du calendrier et des plannings de l'équipe.

Otter. ai facilite le travail asynchrone pour les équipes à distance. Il permet à tout le monde de rester sur la même page grâce à des comptes rendus de réunion précis, qu'il s'agisse d'appels avec des clients, de sessions de brainstorming ou de points d'équipe.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Synchronisez automatiquement les notes de réunion avec les évènements Google Agenda

Mettez en évidence les points clés et étiquetez les éléments à traiter

Collaborez sur des notes de réunion partagées avec vos équipes

Limites d'Otter.ai

Difficultés liées aux accents prononcés ou aux environnements bruyants

Le forfait Free offre un nombre de minutes de transcription limité par rapport aux autres alternatives à Otter.ai

Il n'y a pas de fonctionnalité hors ligne pour l'enregistrement

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit pour toujours

Pro : 16,99 $/mois

Business : 30 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Avant, je prenais des notes à la main ou j'écoutais les enregistrements des réunions pour créer des comptes rendus, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Récemment, j'ai découvert Otter.ai grâce à l'un de mes collègues et depuis, ma charge de travail liée aux comptes rendus est devenue très facile. L'outil retient tous les points importants et vous fournit à la fin un résumé de la réunion. Il a été très facile à intégrer et à mettre en œuvre dans mon équipe. Nous l'utilisons dans toutes nos réunions pour prendre des notes.

Avant, je prenais des notes à la main ou j'écoutais les enregistrements des réunions pour créer des comptes rendus, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Récemment, j'ai découvert Otter.ai grâce à l'un de mes collègues et depuis, ma charge de travail liée aux comptes rendus est devenue très facile. L'outil retient tous les points importants et vous fournit à la fin un résumé de la réunion. Il a été très facile à intégrer et à mettre en œuvre dans mon équipe. Nous l'utilisons dans toutes les réunions pour prendre des notes.

3. TwinMind (le meilleur pour les suggestions de planification basées sur l'IA)

via TwinMind

Qu'il s'agisse de gérer vos engagements professionnels et personnels ou de hiérarchiser vos tâches importantes, TwinMind vous aide à rendre votre emploi du temps plus intentionnel et moins stressant.

Contrairement aux applications de planification de base, TwinMind apprend vos habitudes, vos priorités et vos schémas énergétiques. Intégré à Google Agenda, il analyse les tâches Google et suggère les meilleurs créneaux horaires pour les réunions, le travail concentré ou les pauses personnelles.

Par exemple, si la productivité baisse l'après-midi, vous pouvez déplacer les réunions importantes vers vos heures de pointe ou bloquer du temps pour les tâches moins prioritaires.

Les meilleures fonctionnalités de TwinMind

Ajustez vos plannings de manière dynamique en fonction des priorités des tâches

Fournissez des informations basées sur les données pour la gestion du temps

Synchronisez plusieurs calendriers pour une meilleure gestion de votre planning

Limites de TwinMind

Intégrations limitées au-delà de Google Agenda

Inexactitudes occasionnelles dans la prévision des priorités et la planification automatisée des réunions

Les fonctionnalités premium peuvent sembler coûteuses pour les utilisateurs individuels

Tarifs TwinMind

TwinMind Free

TwinMindPro : 12 $/mois

TwinMind Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TwinMind

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

4. AI Event Scheduler (Idéal pour une planification simple)

via AI Event Scheduler

La simplicité a du bon, et les outils d'IA pour Google Agenda ne sont pas plus simples que AI Event Scheduler. C'est l'un des meilleurs assistants de planification IA qui aide à créer des évènements de calendrier directement à partir de n'importe quelle page web.

Voici comment cela fonctionne : il suffit de mettre en surbrillance les détails de l'évènement, de cliquer avec le bouton droit de la souris et de sélectionner « Créer un évènement Google Agenda ». L'outil extrait les informations clés telles que le titre, la date, l'heure et l'emplacement, et remplit automatiquement l'évènement pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de l'AI Event Scheduler

Bénéficiez d'une assistance pour la création d'évènements en masse via un fichier index pour l'importation dans Google Agenda

Sélectionnez rapidement divers détails d'évènements

Passez facilement des modèles GPT aux modèles Gemini IA pour obtenir des résultats optimaux

Limites de l'outil de planification d'évènements IA

Il fonctionne uniquement avec Google Agenda

Ses fonctionnalités peuvent s'avérer insuffisantes pour les utilisateurs ayant des besoins de planification plus complexes

Tarifs de l'outil de planification d'évènements IA

Free

Évaluations et avis sur AI Event Scheduler

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

5. Bit. ai (Idéal pour la collaboration sur des documents et l'intégration de la planification)

Bit. ai est un mélange unique de collaboration documentaire et d'intégration de planification, ce qui en fait un outil polyvalent pour les équipes travaillant sur des projets partagés.

Vous pouvez connecter votre Google Agenda grâce à la fonctionnalité d'intégration du site. Une fois que vous avez fait cela, Bit.ai veille à ce que les calendriers et les échéances restent clairs tout en permettant aux équipes de collaborer sur des tâches et des documents en temps réel.

Vous pouvez utiliser Bit. ai pour documenter les comptes rendus de réunion, attribuer des tâches et les lier à des évènements du calendrier pour plus de responsabilité.

Bit. ai meilleures fonctionnalités

Synchronisez les notes de réunion, les échéances et les agendas directement via Google Agenda

Collaborez en temps réel sur des documents avec votre équipe

Créez des modèles pour les projets récurrents et intégrez des calendriers

Limites de Bit.ai

Il existe une légère courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les outils collaboratifs

Le forfait Free offre un stockage et des intégrations limités

Les fonctionnalités avancées s'adressent principalement aux grandes équipes

Tarifs Bit.ai

Free

Pro : 12 $/utilisateur/mois

Business : 20 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Bit.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

6. Gemini (le meilleur pour le blocage intelligent du temps)

via Gemini

Les fonctionnalités de blocage de temps basées sur l'IA de Gemini s'intègrent parfaitement à Google Agenda, vous aidant ainsi à aligner votre planning sur vos priorités et vos objectifs.

En analysant vos tâches, vos échéances et vos heures disponibles, vous pouvez utiliser Gemini de manière optimale pour créer un planning équilibré. Cela vous aidera à hiérarchiser vos priorités et à minimiser le risque d'épuisement professionnel.

Cet outil excelle dans l'adaptation à votre mode de vie dynamique. Si vous êtes soudainement submergé de tâches, Gemini réorganise votre calendrier pour tout intégrer sans compromettre votre productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Gemini

Synchronisez vos plannings directement avec Google Agenda

Obtenez des informations visuelles sur votre utilisation du temps et votre productivité

Adaptez-vous de manière dynamique aux changements dans votre emploi du temps

Limites de Gemini

Intégration limitée avec les applications tierces de gestion des tâches

Cela peut sembler intimidant pour les utilisateurs qui ne sont pas habitués au blocage de temps

Il n'existe aucune fonctionnalité hors ligne pour modifier les plannings

Tarifs Gemini

Free

Évaluations et avis sur Gemini

G2 : 4,4/5 (162 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gemini ?

Gemini a complètement transformé la façon dont nous utilisons et gérons nos données. Il s'agit d'une plateforme puissante et adaptable, dotée d'un ensemble de fonctionnalités impressionnant, capable de répondre aux exigences des grandes entreprises comme des utilisateurs individuels. Dès que nous avons commencé à utiliser Gemini, nous avons immédiatement constaté que la productivité et l'efficacité des utilisateurs étaient des priorités absolues dans sa conception. C'est l'une des caractéristiques les plus remarquables de Gemini.

Gemini a complètement transformé la façon dont nous utilisons et gérons nos données. Il s'agit d'une plateforme puissante et adaptable, dotée d'un ensemble de fonctionnalités impressionnant, capable de répondre aux exigences des grandes entreprises comme des utilisateurs individuels. Dès que nous avons commencé à utiliser Gemini, nous avons immédiatement constaté que la productivité et l'efficacité des utilisateurs étaient des priorités absolues dans sa conception. C'est l'une des caractéristiques les plus remarquables de Gemini.

💡Conseil de pro : définissez vos tâches les plus exigeantes pendant les blocs de haute productivité suggérés par Gemini afin de tirer le meilleur parti de votre journée de travail.

7. Resolve. ai (Idéal pour l'automatisation des flux de travail)

Parfait pour les équipes et les personnes qui accordent de la valeur à l'efficacité du flux de travail, Resolve. ai garantit que votre calendrier travaille pour vous, et non l'inverse.

Grâce à son intégration à Google Agenda, Resolve. ai améliore la planification des réunions, la planification des tâches et les suivis.

Sa fonctionnalité phare est sa capacité à automatiser les tâches répétitives. Par exemple, si vous organisez fréquemment des réunions d'équipe, Resolve.ai peut les planifier automatiquement, en s'assurant que tout le monde est disponible.

Les meilleures fonctionnalités de Resolve.ai

Synchronisez l'application de planification IA avec Google Agenda pour des mises à jour en temps réel

Gérez les flux de travail grâce au suivi des tâches intégré

Générez automatiquement des rappels et des suivis

Utilisez des chatbots pour gérer vos réservations dans votre calendrier

Limites de Resolve.ai

Personnalisation limitée pour les flux de travail complexes

Fonctionnalités d'automatisation avancées réservées aux forfaits premium

Retards occasionnels dans la synchronisation avec des applications externes

Tarifs Resolve.ai

Basique : 9 $/mois

Amélioré : 29 $/mois

Expert : 79 $/mois

Évaluations et avis sur Resolve.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡Conseil de pro : Laissez Resolve. ai apprendre de votre expérience avec le calendrier en apprenant de vos flux de travail. À mesure qu'il détecte des modèles, il améliore continuellement les automatisations de votre calendrier, rendant votre processus de planification plus efficace au fil du temps.

8. Trevor (Idéal pour la planification des tâches)

via Trevor

Pour ceux qui jonglent entre plusieurs projets ou qui ont du mal à gérer leur temps, Trevor apporte la clarté nécessaire pour rester productif sans se sentir dépassé.

Il est spécialisé dans le rapprochement entre la gestion des tâches et la planification. Son intégration poussée avec Google Agenda vous permet de transformer vos listes de tâches en plans concrets, garantissant ainsi que vos tâches sont hiérarchisées et planifiées efficacement.

Contrairement aux gestionnaires de tâches traditionnels, Trevor utilise l'apprentissage profond pour analyser vos échéances, vos estimations de durée et vos disponibilités afin de vous suggérer quand et comment accomplir vos tâches. Ainsi, vous ne vous contentez pas de planifier votre journée, vous l'exécutez intelligemment.

Les meilleures fonctionnalités de Trevor

Synchronisez vos tâches directement avec Google Agenda pour afficher l'ensemble de votre planning en un seul coup d'œil

Fournissez des estimations de durée pour optimiser votre planning quotidien

Adaptez-vous de manière dynamique aux changements de délais ou de charge de travail

Limites de Trevor

Outils de collaboration limités pour les équipes

L'interface peut sembler encombrée pour les utilisateurs ayant une charge de travail importante

La version gratuite ne dispose pas des fonctionnalités avancées de planification

Tarifs Trevor

Free

Pro : 6 $/mois

Évaluations et avis de Trevor

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. Calendly (le meilleur pour la simplicité de planification)

via Calendly

Calendly est un nom bien connu dans le domaine de la planification, et pour cause. Son interface intuitive et son intégration à Google Agenda en font un favori des professionnels qui cherchent à simplifier la prise de rendez-vous.

Que vous planifiez des réunions avec des clients, des entretiens ou des points avec votre équipe, Calendly élimine les échanges d'e-mails en permettant à vos interlocuteurs de réserver directement en fonction de vos disponibilités. Cette application de planification basée sur l'IA est également idéale pour personnaliser votre Google Agenda en fonction des différents types de réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Créez des liens de réservation personnalisés pour différents types de réunions

Configurez des rappels et des notifications automatisés

Encaisser les paiements directement grâce à des intégrations telles que PayPal

Limites de Calendly

Fonctionnalités limitées dans la version gratuite par rapport aux alternatives à Calendly

Les personnalisations avancées nécessitent des forfaits supérieurs

Aucune intégration de gestion des tâches ou des flux de travail

Tarifs Calendly

Free

Standard : 10 $/utilisateur/mois

Teams : 16 $/utilisateur/mois

Enterprise : 15 000 $/an

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 200 évaluations)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 800 évaluations)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Calendly ?

J'utilise Calendly pour réserver des réunions rapidement et facilement, en fonction des disponibilités des autres. Les allers-retours pour trouver une date et une heure de réunion font perdre du temps, mais Calendly me permet d'accéder facilement à mon calendrier afin que les autres puissent réserver ce qui leur convient le mieux.

J'utilise Calendly pour réserver des réunions rapidement et facilement, en fonction des disponibilités des autres. Les allers-retours pour connaître les disponibilités de chacun font perdre du temps, mais Calendly me permet d'accéder facilement à mon calendrier afin que les autres puissent réserver ce qui leur convient le mieux.

10. Magical (idéal pour planifier rapidement des réunions lors de vos déplacements)

via Magical

Magical porte bien son nom en rendant la planification rapide, simple et étonnamment agréable.

Grâce à son intégration à Google Agenda, Magical vise à réduire les frictions liées à la recherche d'horaires de réunion, en particulier pour les professionnels très occupés qui doivent planifier leurs rendez-vous lors de leurs déplacements.

Ce qui distingue Magical, c'est sa simplicité d'utilisation dans le navigateur. Il vous permet de consulter les disponibilités, de créer des liens vers des réunions et d'envoyer des invitations directement depuis votre navigateur sans avoir besoin d'une application distincte.

Les meilleures fonctionnalités magiques

Achevez des tâches telles que remplir des formulaires et envoyer des messages en un seul clic depuis n'importe quelle application

Répondez instantanément aux e-mails, messages Slack ou DM grâce à des brouillons contextuels

Rédigez des messages grâce à un assistant de rédaction alimenté par l'IA

Limites magiques

Fonctionnalités avancées de planification limitées

Manque d'outils de gestion des tâches ou de flux de travail

Conçu davantage pour les particuliers que pour les équipes

Tarification magique

Free

Base : 6,50 $/utilisateur/mois

Avancé : 12 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis magiques

G2 : 4,8/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Magical dans la vie réelle ?

J'apprécie le temps que je gagne en n'ayant plus à saisir les informations. Cet outil est efficace pour automatiser des tâches spécifiques.

J'apprécie le temps que cela me fait gagner par rapport à la saisie des informations. C'est efficace pour automatiser des besoins spécifiques.

Pourquoi ClickUp est l'outil d'IA ultime pour l'intégration de Google Agenda

Mieux gérer votre temps ne consiste pas seulement à remplir un calendrier, mais aussi à créer un système qui vous convient.

Parmi les outils conçus pour s'intégrer à Google Agenda, ClickUp se distingue particulièrement. Il ne se contente pas de synchroniser vos agendas, il relie vos tâches, vos projets et vos échéances dans un flux de travail cohérent et intelligent.

Si vous recherchez plus qu'un simple assistant de planification IA, quelque chose qui vous aide également à gérer les priorités, à optimiser la collaboration d'équipe et à retrouver votre concentration, ClickUp est l'outil qu'il vous faut. Qu'il s'agisse d'atteindre des objectifs individuels ou de gérer une dynamique d'équipe complexe, il fait de votre calendrier un allié puissant pour en faire plus.

En fin de compte, le bon outil de planification IA ne sert pas seulement à gagner du temps, mais aussi à vous faciliter la vie dans son ensemble. Et avec ClickUp, vous ne faites pas que suivre le rythme, vous prenez de l'avance.

Prêt à transformer votre façon de travailler ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour un essai gratuit et optimisez votre calendrier avec ClickUp.