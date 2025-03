Sunsama contre ClickUp : quelle application de planification est la meilleure ?

Votre matinée a commencé par trois appels de clients, suivis de réunions d'équipe enchaînées. Maintenant, à 16 heures, vous n'avez même pas abordé vos tâches les plus importantes et vous êtes à bout d'énergie. Si votre journée ressemble à cela, il est temps d'envisager une application de planification numérique dédiée sont au cœur de la fonctionnalité de gestion des tâches de ClickUp, vous aidant à tout organiser, des simples tâches à accomplir aux projets complexes. Utilisez-les pour : *Décomposer les projets plus importants en tâches gérables : Créez des tâches et des sous-tâches et attribuez-les aux bons membres de l'équipe, simplifiant ainsi les suivis et garantissant la responsabilité *Personnaliser vos tâches selon vos besoins : Ajustez les flux de travail avec les statuts personnalisés, suivez facilement les progrès et ajoutez des détails riches avec les champs personnalisés

Prioriser le travail efficacement : Utiliser des indicateurs de priorité codés par couleur pour se concentrer sur les tâches les plus importantes *Planifier et automatiser : Planifier et ajuster facilement les horaires et automatiser les tâches récurrentes pour gagner du temps *Collaborer de manière transparente : Lier les tâches connexes, attribuer des tâches à plusieurs listes et voir facilement comment les projets sont connectés Le suivi des tâches de ClickUp met de l'ordre dans votre travail en fournissant un hub central pour la communication, la collaboration et la réalisation des tâches.

Si vous recherchez une solution plus simple pour la gestion des tâches, essayez le modèle de gestion des tâches ClickUp 📮ClickUp Insight : /href/ https://clickup.com/blog/team-communication-survey/// 92 % des travailleurs /%href/ utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments d'action, ce qui a pour résultat des décisions manquées et une exécution retardée. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. Sunsama est une application de planification quotidienne conçue pour aider les utilisateurs à organiser leurs tâches et horaires de routine dans un flux de travail unique et simplifié. Elle permet aux utilisateurs de combiner leurs priorités professionnelles et personnelles, d'allouer du temps aux tâches et de suivre leur progression tout au long de la journée. En mettant l'accent sur la planification structurée, Sunsama offre des fonctionnalités visant à assister la productivité et à aider les utilisateurs à gérer leurs tâches et leurs responsabilités. À lire également : La fonctionnalité de planification quotidienne de Sunsama fournit un moyen simple de structurer votre journée en alignant vos tâches et votre emploi du temps en un seul endroit. Elle vous permet de définir des objectifs réalistes, de bloquer du temps pour les tâches critiques et de visualiser votre charge de travail dans une interface claire et intuitive. Sunsama vous aide à décomposer le travail en étapes gérables en se concentrant sur les priorités quotidiennes, garantissant ainsi la progression sans stress inutile. La fonctionnalité encourage également la planification, la réflexion sur les tâches achevées et le paramétrage des priorités pour le lendemain, favorisant une approche équilibrée de la productivité. 💡 Conseil de pro : Donnez la priorité au développement personnel en prévoyant du temps pour le renforcement des compétences, les ateliers ou la lecture d'informations sur le secteur. L'intégration de ces éléments dans votre routine de planification améliore votre productivité et vous permet de prendre des décisions plus éclairées dans vos tâches quotidiennes.

2. Intégration des tâches via undefined

L'une des forces de Sunsama est sa capacité à s'intégrer de manière transparente à des outils populaires tels que Google Agenda, Trello, Asana et Jira. Cette intégration vous permet de transférer des tâches de plusieurs plateformes vers Sunsama, créant ainsi un hub centralisé pour la planification et l'exécution.

En éliminant le besoin de basculer entre les applications, vous pouvez afficher toutes vos tâches et tous vos rendez-vous au même endroit, ce qui simplifie votre flux de travail. Les intégrations de Sunsama facilitent le rapprochement entre différents outils, garantissant une meilleure organisation et une meilleure visibilité des tâches. #### 3. Timeboxing via undefined La fonctionnalité de timeboxing de Sunsama aide les utilisateurs à allouer des blocs de temps spécifiques aux tâches, favorisant ainsi la concentration et la productivité. En planifiant visuellement le travail sur un calendrier, elle vous encourage à fixer des limites pour chaque tâche et à respecter le forfait. Cette approche structurée permet d'éviter de surcharger votre emploi du temps tout en garantissant que chaque tâche reçoive l'attention dont elle a besoin. Pour ceux qui accordent de la valeur à une gestion précise du temps, le timeboxing offre un moyen pratique de garder le contrôle de leur charge de travail.

À lire également : ## ClickUp vs. Sunsama : Comparaison des fonctionnalités Voici un bref aperçu des fonctionnalités des deux outils : | Fonctionnalité | ClickUp | Sunsama | | ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | | Idéal pour | Les équipes et les entreprises de toutes tailles | Les professionnels indépendants, les freelances | préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer avec leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent répartis sur plusieurs canaux, fils de discussion ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération ultérieure des informations. Avec une solution intégrée telle que /href/ https://clickup.com/features/chat ClickUp Chat /%href/, vos fils de discussion sont mappés à des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet de conserver vos discussions dans leur contexte et de les rendre facilement accessibles.

Sunsama se concentre sur la productivité individuelle et n'inclut pas d'outils de gestion de projet, ce qui le rend moins adapté aux équipes qui planifient des projets complexes. 🏆 Gagnant : ClickUp est clairement le gagnant pour les équipes ou les entreprises qui ont besoin d'une gestion de projet complète.

3. Modèles ClickUp propose une vaste gamme de modèles de planification et de gestion de projet répondant à des besoins divers. Ces modèles sont hautement personnalisables pour s'adapter aux projets individuels ou d'équipe. Sunsama ne propose pas de modèles prédéfinis et prêts à l'emploi, mais les utilisateurs peuvent créer les leurs en ajoutant des tâches à leur backlog et en les marquant comme modèles. Ces tâches peuvent ensuite être dupliquées selon les besoins pour réutiliser les structures de tâches.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte pour la variété et la personnalisation de ses modèles. ### 4. Tarifs | Fonctionnalité | ClickUp | Sunsama | | | | ---------------------- | --------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- |

| Prix (par mois) | Forfait Free Forever | Unlimited | Business | 20 $ | | 0 $ | 7 $ | 12 $ | | | | Programmation IA | Non | Oui, avec ClickUp Brain | Oui, avec ClickUp Brain | Non |

| Planification automatisée | Oui | Oui | Oui | Non | | Afficher le calendrier | Oui | Oui | Oui | Oui | | Documents collaboratifs | Oui | Oui | Oui | Non | | Gestion des sprints | Oui | Oui | Oui | Non |

| Modèles de projets | Oui | Oui | Oui | Non | | Discuter en temps réel | Oui | Oui | Oui | Non | | Nombre de tâches | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | #### ClickUp

ClickUp propose une gamme d'options tarifaires adaptées à différents besoins. Le forfait Free Forever est idéal pour les particuliers, tandis que le forfait Unlimited coûte 7 $ par mois et par utilisateur. Le forfait Business, conçu pour les équipes en pleine croissance, ne coûte que 12 $ par utilisateur et par mois. Pour les grandes entreprises, ClickUp propose un forfait Enterprise personnalisable. Et si vous avez besoin d'IA, ClickUp Brain peut être ajouté à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois. #### Sunsama

Sunsama facture 20 $ par mois et par utilisateur pour un essai gratuit de 14 jours avec toutes les fonctionnalités. Ce forfait n'a pas de niveaux, ce qui rend la tarification claire et simple, mais ne permet pas de s'adapter aux besoins individuels et des équipes. Si vous choisissez le forfait annuel, vous pouvez économiser 48 $ par an.

🏆 Gagnant : Les options de tarification par niveaux de ClickUp offrent plus de flexibilité, ce qui les rend adaptées aux individus et aux équipes, sans immobiliser votre argent pour des fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin. ## ClickUp vs. Sunsama sur Reddit Le débat Sunsama vs. ClickUp revient souvent dans les discussions sur Reddit. Les deux applications ont leurs fans, mais voyons ce que les Redditors aiment (ou détestent) dans ces applications et comment elles se comparent.

Les utilisateurs de Reddit décrivent souvent ClickUp comme un logiciel complet de gestion de projet, de nombreux utilisateurs appréciant sa capacité à gérer aussi bien des projets pluriannuels que des tâches plus petites

https://www.reddit.com/r/macapps/comments/18krk4l/clickup\_andor\_sunsama/ Chihulytea /%href/, par exemple, note,

J'utilise ClickUp depuis des années pour gérer différents projets de recherche pluriannuels et des projets à plus petite échelle. Pour moi, c'est plus un gestionnaire de projet, alors que Sunsama est un gestionnaire rapide au quotidien. Sur d'autres fils de discussion, ClickUp a également été salué pour ses fonctionnalités de calendrier polyvalentes, ses outils basés sur l'IA et ses options de gestion des tâches personnalisables. Ces fonctionnalités offrent aux utilisateurs une plateforme centralisée et tout-en-un pour organiser leur travail.

Lorsque vous recherchez des avis sur Sunsama, un sentiment commun parmi les utilisateurs est sa capacité à centraliser les outils et à rationaliser les flux de travail : Comme le dit undefined dit : > L'application m'a surtout aidé à combiner les multiples applications que je dois utiliser (Gmail, Google Agenda, Things, Asana) en une seule interface utilisateur/programme central et convivial, que je peux ensuite utiliser pour planifier et bloquer correctement mon temps dans la journée. Plusieurs fils de discussion sur Reddit consacrés à la gestion des tâches apprécient également l'interface minimale, qui les aide à simplifier la planification grâce à des fonctionnalités telles que le timeboxing qui rationalisent leur journée.

Cependant, certains utilisateurs de Reddit expriment des inquiétudes quant au prix, en particulier lorsqu'ils comparent Sunsama à d'autres options logicielles : > J'adorerais continuer à l'utiliser, mais je ne peux tout simplement pas justifier ce genre d'étiquette de prix pour l'application, qui est en fait très simple, undefined À lire également : undefined ## Quelle application de planification est la meilleure ? Les résultats sont là, et nous avons un gagnant ! 🏆 Entre Sunsama et ClickUp, ClickUp s'impose comme le meilleur choix.

Si Sunsama brille par sa simplicité, sa planification quotidienne intuitive et ses fonctionnalités de timeboxing, ses fonctionnalités limitées et son prix plus élevé le rendent moins attrayant pour les utilisateurs qui ont besoin d'outils plus robustes. L'approche minimaliste de Sunsama est idéale pour ceux qui recherchent une expérience de planification quotidienne simplifiée et sans distraction, mais elle manque de fonctionnalités avancées et de capacités complètes de gestion de projet. ClickUp, en revanche ? 💜

C'est la solution tout-en-un qui offre de la valeur. Avec ses nombreuses fonctionnalités, telles que la gestion des tâches personnalisable, les vues polyvalentes du calendrier, les outils basés sur l'IA et les intégrations transparentes, ClickUp est vraiment l'application « Tout-en-un » conçue pour s'adapter aux besoins des utilisateurs. Que vous soyez une personne planifiant des tâches quotidiennes ou une équipe gérant des projets complexes, ClickUp offre la flexibilité et les fonctionnalités nécessaires pour tout gérer. undefined : 3 heures ou plus économisées par semaine (60,2 % des clients) 3 outils ou plus remplacés (40,9 % des clients) * Argent économisé (54,7 % des clients) Prêt à faire des économies de temps et d'argent similaires ? /href/ https://clickup.com/signup Essayez ClickUp dès aujourd'hui ! /%href/