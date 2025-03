10 Meilleurs outils de réunion en ligne pour les équipes en 2025 (gratuits & ; payants)

De nombreuses entreprises travaillent désormais avec des équipes hybrides ou entièrement télétravaillées, et.. les réunions virtuelles sont la norme . D'une certaine manière, cela rend le management d'équipe et collaboration plus difficile - et les équipes fonctionnent grâce à la collaboration.

Heureusement, la technologie a suivi le rythme et de nombreux outils sont désormais disponibles pour organiser des réunions individuelles, des réunions de groupe, des webinaires et d'autres évènements virtuels.

Mais avec tous les outils de vidéoconférence disponibles, comment faire pour savoir lequel conviendrait le mieux à votre entreprise ?

Définissons ce qui fait un bon outil de réunion en ligne, examinons les options permettant d'améliorer la productivité de votre équipe et, éventuellement, de faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure. 📈

Que faut-il rechercher dans les outils de réunion en ligne ?

Les plateformes de réunion ont travaillé dur pour recréer la magie des réunions en personne lors des réunions en ligne, en allant au-delà des services de conférence traditionnels et en encourageant l'engagement tout en rationalisant le flux de travail. Et nombre d'entre elles y parviennent.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés que vous devriez rechercher lorsque vous cherchez des outils de réunion en ligne pour votre équipe :

Des logiciels d'audioconférence et de vidéoconférence de haute qualité

Fonctionnalité de partage de fichiers permettant à chacun de contribuer pendant les réunions vidéo - ou à tout autre moment

Un logiciel de réunion vidéo qui fonctionne aussi bien pour une réunion en ligne que pour une réunion en ligne réunion de tous les membres de l'équipe qu'il ne le fait pour une réunion de réunion 1 contre 1 Conférence web basée sur le cloud, aucun téléchargement n'est donc nécessaire

Fonctionnalité de messagerie qui permet de discuter en équipe en direct, ainsi que de discuter en privé

Outils de communication asynchrones qui apportent une assistance à la collaboration entre fuseaux horaires, comme les notifications et le suivi des commentaires

Des outils d'enregistrement des réunions pour que rien ne se perde

Des fonctions de partage d'écran et de diaporama, pour que tout le monde puisse faire une présentation

Des capacités d'intégration pour faciliter le flux de travail

Des fonctionnalités de sécurité qui protègent les informations de votre entreprise et vous permettent de décider qui a accès à quel contenu

Assistance mobile, pour que votre équipe puisse participer à une réunion à partir de son téléphone si elle est en déplacement

Les 10 meilleurs outils de réunion en ligne pour les visioconférences en 2024

Maintenant que vous savez ce que vous recherchez, jetons un coup d'œil à quelques-unes des meilleures plateformes de vidéo conférence existantes.

Certains fournisseurs offrent des outils de réunion en ligne entièrement gratuits, et bien que beaucoup viennent avec quelques limites, ils peuvent bien travailler pour les petites équipes et les cas d'utilisation simples. D'autres sont payantes dès le départ, mais elles sont souvent dotées d'outils de collaboration utiles et de fonctions plus avancées. 💪

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affiches ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un dotée de puissants outils de collaboration pour les réunions. Il y a aussi un outil de Modèle de réunion par ClickUp où vous pouvez voir tous les détails des réunions qui sont programmées, en progression et terminées. Vous pouvez également l'utiliser pour stocker vos diapositives de présentation et prendre des notes. Modèle de suivi des réunions de ClickUp vous aide à garder le contrôle sur chaque réunion, de sorte que vous êtes toujours prêt et que vous pouvez également suivre les tâches de suivi, ce qui simplifie la gestion de projet.

Prenez des notes sur une Document ClickUp avant ou pendant votre réunion, et à partir de là, il est rapide et facile d'utiliser notre logiciel de planification des tâches pour transformer ces notes en éléments d'action . 📝

Essayez le Tableau blanc virtuel pour amplifier la créativité de votre équipe et créer des tâches directement à partir du Tableau blanc. Utilisez ensuite la vidéo Fonctionnalité des clips pour partager l'enregistrement d'écran avec les personnes qui n'étaient pas présentes.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Les Intégration de la réunion Zoom vous permet d'accéder à des vidéoconférences gratuites à partir d'une tâche ClickUp

Paramétrez des tâches récurrentes pour ne pas avoir à repartir de zéro chaque fois que vous avez une conférence téléphonique à organiser

La fonction IA aide à résumer le compte-rendu d'une réunion ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts. Vous pouvez également utiliser la plateforme en tant que outil de suivi des minutes de réunion .

Rationalisez votre flux de travail en créant des éléments d'action à partir de votre équipe notes de réunion dans le bloc-notes, le Tableau blanc ou les commentaires attribués, directement dans la réunion

Intégrez des outils tels que Slack, Gmail, Outlook, Google Calendrier et Asana pour gérer vos réunions et vos projets de manière transparente sur toutes les plateformes

Limites de ClickUp

Parce qu'il y a tellement de fonctionnalités, cela peut prendre un peu de temps et d'attention pour les maîtriser toutes

Les pages peuvent parfois être un peu lentes à charger lorsque vous partagez un document pendant les réunions

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,400+ reviews)

4.7/5 (8,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Debout

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Standuply.jpg Debout /$$$img/

via Debout Standuply est un assistant de développement agile qui permet d'automatiser les réunions quotidiennes de standup, ainsi que les réunions de rétrospective, une fois le projet achevé. Il est idéal pour les scrum masters et les gestionnaires de projet qui gèrent des équipes à distance, et vous pouvez l'utiliser dans Slack ou Teams .

Il aide avec d'autres processus agiles également, notamment en aidant à examiner et à hiérarchiser les éléments du backlog, en estimant la durée nécessaire pour les tâches et en menant des sondages pour recueillir des commentaires pendant ou après un sprint. 🗂️

Meilleures fonctionnalités de Standuply

Vous pouvez organiser des réunions asynchrones par texte, voix ou vidéo et joindre des messages vocaux ou vidéo à vos rapports de réunion

Prenez la température de l'équipe en créant des sondages

Le compte rendu crée un fichier base de connaissances en enregistrant les réponses aux questions fréquemment posées, afin que les membres de l'équipe puissent toujours consulter les connaissances stockées

Mon travail avec des outils tels que Jira et GitHub pour construire des diagrammes agiles

Limites de Standuply

Les intégrations sont limitées à Teams ou Slack, et certains utilisateurs aimeraient avoir plus d'options

Prix de Standuply

Essai gratuit de 30 jours

Starter: Gratuit jusqu'à 3 utilisateurs

Gratuit jusqu'à 3 utilisateurs Teams: 1,50 $/mois par utilisateur

1,50 $/mois par utilisateur Business: 3,50 $/mois par utilisateur

3,50 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23+ commentaires)

3. Réunion Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Google-Meet.png Outils de réunion en ligne : Capture d'écran du tableau de bord de Google Meet /$$img/

via Réunion Google Google Meet était auparavant connu sous le nom de Google Meet Meet, et fait partie de Google Workspace (anciennement connu sous le nom de G Suite). Google Meet logiciel de vidéoconférence est simple à utiliser et il est pratique si vous utilisez déjà l'environnement de travail de Google.

En fonction de votre forfait, vous pouvez organiser une simple réunion en tête-à-tête ou aller jusqu'à la diffusion en direct de webinaires ou de vidéoconférences sur YouTube. L'outil de réunion en ligne gratuit de Google Meet permet de réunir jusqu'à 100 participants lors d'un appel vidéo, tandis que le forfait payant en assiste jusqu'à 250.

Google Meet comprend les fonctionnalités habituelles de la discussion vidéo, comme l'activation ou la désactivation de la caméra et du microphone, le fait de lever la main pour attirer l'attention et le partage de l'écran, qu'il s'agisse d'une simple fenêtre ou de l'ensemble du bureau.

Meilleures fonctionnalités de Google Meet

Vous pouvez afficher des sous-titres en temps réel lors d'une vidéoconférence, afin que tout le monde puisse suivre ce qui se passe

Participez à des appels directement à partir de Google Agenda ou de Gmail, et utilisez Google Chat pour discuter avec les autres participants

Vos données et interactions sont protégées par un cryptage de bout en bout

L'application mobile vous permet d'utiliser Google Meet sur n'importe quel appareil mobile

Le forfait premium offre l'annulation du bruit de fond

Limites de Google Meet

Ce n'est pas le meilleur logiciel de vidéoconférence pour les grandes réunions, car il n'offre pas de fonctionnalités telles que des salles de réunion, des tableaux blancs ou des sondages

Vous ne pouvez enregistrer les réunions que si vous avez souscrit au forfait premium

Prix de Google Meet

Basic: Gratuit

Gratuit Business Starter: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (1,100+ reviews)

4.6/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (11,500+ reviews)

4. Calendly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/sAuxPwXhAzwWvkUkizMMka-1200-80.png Tableau de bord de Calendly /$$img/

via Calendly Calendly est une plateforme d'automatisation qui permet de planifier des réunions rapidement et facilement. Elle est idéale pour les équipes commerciales, de marketing et de service à la clientèle, ainsi que pour les recruteurs, les enseignants et les professionnels des technologies de l'information. 🗓️

Une fois que vous avez défini vos disponibilités sur le système, vous pouvez afficher des paramètres sur votre site web, ou dans un e-mail ou un texte, ce qui permet aux clients, aux prospects ou aux recrues de réserver facilement une réunion avec vous. Vous pouvez alors vous concentrer sur votre véritable travail : conclure une équipe commerciale, recruter et intégrer les meilleurs collaborateurs, ou encore assister vos étudiants ou vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Vous ne perdez pas de temps à paramétrer une réunion à l'aide d'e-mails

Proposez différents types de réunion - par exemple, un appel de présentation ou une réunion ciblée session ciblée en tête-à-tête -permettant à vos invités de choisir ce qu'ils préfèrent

Calendly envoie des rappels par e-mail pour reconfirmer les réunions, ce qui réduit les risques de désistement

Utilisez-le pour organiser conjointement des réunions, en tenant compte des calendriers de tous les hôtes

Limites de Calendly

La version gratuite ne permet de connecter qu'un seul calendrier et de programmer un seul type de réunion

Certains utilisateurs trouvent que les options payantes sont un peu chères, compte tenu du fait que ses fonctions sont limitées à la programmation de réunions

Prix de Calendly

Basic: Free

Free Essentiels: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Professionnel: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Teams: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,800+ reviews)

4.7/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,800+ reviews)

5. Loom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image11-1400x956.png Enregistrer des messages vidéo et des enregistrements d'écran avec Loom /$$img/

via Loom Que vous soyez une petite entreprise ou une grande société, Loom est un outil de messagerie vidéo asynchrone qui vous permet, à vous et à votre équipe, de faire disparaître les réunions qui vous font perdre du temps.

Au lieu de cela, vous pouvez enregistrer une vidéo de vous et de l'écran de votre ordinateur, à l'aide de la caméra et du microphone de votre appareil. Vous partagez ensuite le lien vers cette vidéo avec les destinataires que vous avez choisis, afin qu'ils puissent la regarder au moment qui leur convient.

Loom est idéal pour les mises à jour de statut, les formations et les commentaires clairs et constructifs. Les fonctionnalités interactives telles que les commentaires et les emojis vous permettent, à vous et à votre équipe, de rester en connexion, même en l'absence de réunion. 🙋‍♀️

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Les destinataires n'ont pas besoin d'avoir un compte Loom : ils peuvent simplement regarder la vidéo en ligne

Vous pouvez ajouter des liens vers des fichiers et d'autres ressources auxquels vous faites référence dans votre vidéo

La protection par mot de passe et l'autorisation par e-mail permettent de contrôler l'accès à votre vidéo

Vous pouvez savoir qui a regardé votre vidéo et surveiller ses performances

Les limites de Loom

La version gratuite est limitée à 5 minutes par vidéo et à 25 vidéos au total

Il ne s'agit pas d'une application de conférence en ligne en direct, vous ne pouvez donc que préenregistrer

Prix de Loom

Essai gratuit de 14 jours

Débutant: Gratuit

Gratuit Business: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,300+ reviews)

4.7/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (380 commentaires)

6. Grain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Grain-video-meeting-workspace-1400x868.png Logiciel de réunion Grain /$$$img/

via Grain Grain est un système IA qui capture automatiquement les notes et les idées des réunions, ce qui vous permet d'être pleinement présent avec vos participants. Il analyse et synthétise la discussion de la réunion et délivre un résumé que vous pouvez sauvegarder en tant qu'enregistrement de la réunion, puis découper des sections pour les partager avec d'autres personnes.

Idéal pour les discussions avec les clients, les prospects ou les nouvelles recrues potentielles, ainsi que pour les réunions avec votre équipe à distance, vous pouvez utiliser Google sur Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet. Vous pouvez même demander au logiciel de prendre des notes à votre place lorsque vous n'êtes pas vous-même présent à une réunion. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de Grain

Grain extrait les points forts de la réunion, ce qui vous évite de perdre du temps à relire le reste

Il s'intègre à Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce et plus encore, ce qui vous permet de partager facilement les clips de la réunion sur n'importe laquelle de ces plateformes

La sécurité est une priorité absolue, et vos données sont cryptées et protégées par une certification SOC 2 de type 1

L'équipe de développement de Teams est ouverte aux suggestions des clients et apprend d'eux

Limites de Grain

Certains utilisateurs se sont plaints du fait que le fichier Résumé de réunion généré par l'IA n'est pas toujours parfaitement exact

L'interface utilisateur n'est pas aussi facile à naviguer sur un appareil mobile que sur un bureau

Prix des grains

**Free pour un maximum de 5 utilisateurs

Business: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (260+ commentaires)

4.6/5 (260+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (1 avis)

7. TeamViewer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/TeamViewer.jpg Outils de réunion en ligne : TeamViewer /$$$img/

via TeamViewer TeamViewer est conçu principalement pour les professionnels de l'informatique qui se réunissent avec les utilisateurs pour leur fournir une assistance à distance. Il vous aide à surveiller et à gérer les appareils dont vous avez la charge et, en cas de problème, les utilisateurs peuvent vous donner le contrôle de leur ordinateur à distance, afin que vous puissiez trouver et résoudre le problème. 💻

Vous pouvez utiliser TeamViewer sur n'importe quel appareil et vous connecter à n'importe quel autre appareil, et grâce à ses fonctionnalités de sécurité avancées, les données de votre entreprise sont en sécurité.

Chaque forfait successif permet d'accueillir plus d'utilisateurs et plus d'appareils et vous offre d'autres moyens de surveiller l'écosystème d'appareils dont vous êtes responsable.

Meilleures fonctionnalités de TeamViewer

Le système peut envoyer des alertes de manière proactive en cas de problème nécessitant une attention particulière

Il est compatible avec toutes les plateformes de bureau et mobiles, notamment Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS et Chrome OS

Il offre une assistance à plusieurs moniteurs en même temps

Vos données sont protégées grâce à l'authentification en deux étapes (2FA) et à l'autorisation renforcée

Limites de TeamViewer

Les fonctionnalités de sécurité peuvent parfois aller trop loin et devenir plus gênantes qu'utiles

L'interface utilisateur n'est pas toujours facile à naviguer, de sorte que vous pouvez parfois avoir du mal à trouver ce que vous cherchez

Prix de TeamViewer

TeamViewer Remote Access Lite: 24,90 $/mois par utilisateur

24,90 $/mois par utilisateur TeamViewer Remote Access Pro: $29.90/mois par utilisateur

$29.90/mois par utilisateur Assistance à distance Lite: 49,90 $/mois par utilisateur

49,90 $/mois par utilisateur TeamViewer Remote Assistance Pro: $64.90/mois par utilisateur

$64.90/mois par utilisateur TeamViewer Tensor: Contacter pour la tarification

G2: 4.4/5 (3,200+ reviews)

4.4/5 (3,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (11,100+ reviews)

8. Skype

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Skype-for-Business-Example.png Exemple de Skype for Business /$$img/

via Skype Skype est l'un des plus grands outils de réunion en ligne gratuits disponibles aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser pour discuter avec votre famille, organiser des réunions d'équipe en mode résumé rapide ou comme solution de vidéoconférence pour votre entreprise.

Il offre une qualité vidéo HD et le partage d'écran pour vous aider à faire passer votre message, ainsi que des sous-titres en direct pendant une réunion. Vous pouvez également faire glisser et déposer des vidéos, des photos ou tout autre fichier que vous souhaitez partager dans la fenêtre de discussion. 📚

Les meilleures fonctionnalités de Skype

Vous pouvez télécharger Skype sur tous vos appareils et vous connecter à partir de n'importe lequel d'entre eux

Il offre une traduction en temps réel dans 10 langues différentes pour la voix et plus de 60 pour le texte

La messagerie intelligente et les emojis favorisent l'interaction pendant les réunions

Skype assiste l'enregistrement vidéo et avertit les participants lorsqu'il est activé

Limites de Skype

Cette fonction gratuite de conférence web fonctionne mieux pour les petites entreprises, car les logiciel de réunion n'offre qu'une assistance à 100 participants à la fois pour les visioconférences

Les outils de collaboration de Skype sont assez basiques et ne permettent pas à plusieurs participants de travailler simultanément sur un document

Tarifs de Skype

Free: Appels entre utilisateurs Skype

Appels entre utilisateurs Skype **Crédits Skype : à partir de $$$a pour 165 minutes d'appel vers un téléphone mobile ou fixe

Abonnement pour les États-Unis : 2,99 $/mois pour un nombre illimité de minutes d'appel vers des téléphones mobiles ou fixes basés aux États-Unis

G2: 4.3/5 (22 700+ commentaires)

4.3/5 (22 700+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (400+ commentaires)

9. IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Otter-AI.png Outils de réunion en ligne : Otter IA /$$$img/

via IA Otter.IA est un outil de transcription qui capture automatiquement les discussions pendant une réunion, résume les points les plus importants, puis vous envoie le résumé par e-mail. Toutes les diapositives qui sont partagées sont capturées et ajoutées au résumé l'agenda de la réunion à l'endroit approprié.

Les participants à la réunion peuvent interagir avec le contenu en soulignant les points importants, en ajoutant des commentaires ou en créant et en assignant des éléments d'action. La nouvelle fonctionnalité de discussion en direct permet à tous les participants de rester en contact.

En prime, vous pouvez également télécharger du contenu préenregistré, sur lequel l'application fera également son travail. 🪄

Otter.IA meilleures fonctionnalités

Le système est facile à paramétrer et à commencer à utiliser

Il s'intègre à Microsoft Teams, Zoom et Google Meet

Si vous connectez Otter.IA à votre calendrier Microsoft ou Google Agenda, il se joindra automatiquement à vos réunions

La version payante vous permet de rechercher puis d'exporter et de lire des parties spécifiques de la réunion

Limites d'Otter.ai

La version gratuite n'autorise que 300 minutes de transcription par mois et 30 minutes par réunion

Il est facile de laisser accidentellement Otter allumé lorsque votre réunion est terminée et il pourrait potentiellement capturer des conversations sensibles

Prix d'Otter.IA

Basic : Gratuit

: Gratuit Pro : 8,33 $/mois par utilisateur

8,33 $/mois par utilisateur Business: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.0/5 (110+ avis)

4.0/5 (110+ avis) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

10. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image4-e1682349694290.png Collaborez avec vos équipes et vos clients en temps réel avec Zoom /$$img/

via Zoom Zoom Meetings est un outil de vidéoconférence idéal pour les petites et grandes entreprises dont les équipes travaillent à distance. Il est facile et rapide d'organiser des réunions, ponctuelles ou récurrentes, en créant un lien de réunion privé et en le partageant avec les membres de l'équipe. Le lien ouvre une salle de réunion vidéo dédiée dont l'accès nécessite un mot de passe. 🔑

Une fois dans la salle de réunion, vous avez accès à la discussion en cours de réunion et pouvez activer les sous-titres automatiques si vous le souhaitez. Tout le monde peut partager son écran, même en même temps, et la qualité vidéo et audio HD permet de ne rien manquer.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Divisez les participants à la réunion en petits groupes de discussion grâce à un maximum de 50 salles de réunion

Vous pouvez télécharger des fichiers .doc, .pdf et .ppt

L'enregistrement des cours est disponible et une notification s'affiche pour indiquer aux participants que l'enregistrement est en progression

Limites de Zoom

Le forfait gratuit n'autorise que 100 participants et limite la durée des réunions à 40 minutes, avec un stockage cloud limité

Si vous êtes une équipe très collaborative, Zoom n'est peut-être pas la solution idéale, car il ne permet pas la collaboration côte à côte par rapport à d'autres plateformes de réunion en ligne

Prix de Zoom

Basic : Gratuit

: Gratuit Pro : 149,90 $/mois par utilisateur

149,90 $/mois par utilisateur Business: 199,90 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (53,300+ reviews)

4.5/5 (53,300+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13,600+ avis)

Restez connecté avec les meilleurs outils de réunion en ligne

Que vous recherchiez un logiciel de conférence en ligne, un outil de transcription et de résumé ou une plateforme de planification, il existe un outil de réunion en ligne pour vous. Celui qui convient à votre entreprise doit offrir des outils pour rationaliser votre flux de travail et l'assistance à la collaboration, et être facile à utiliser pour tout le monde.

ClickUp répond à toutes ces exigences et bien plus encore. Il s'agit d'une solution tout-en-un qui vous aide à gérer vos réunions, vos collaborateurs, vos tâches et votre entreprise, et à les automatiser autant que possible.

Choisissez parmi un large intervalle de modèles personnalisables qui vous guident dans tous les aspects de votre entreprise, vous permettant d'économiser du temps, de l'argent et des efforts, et vous laissant libre de faire votre vrai travail d'autant mieux. 🤩 Inscrivez-vous gratuitement et commencez à utiliser ClickUp dès maintenant pour préparer votre prochaine réunion !