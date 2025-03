Les 10 meilleures applications de suivi des habitudes en 2025 (fonctionnalités, prix)

Rappelez-vous, au début de l'année, la question qui vous a été posée :

" Quelle est votre résolution pour la nouvelle année ? ?"

Oui, cette redoutable question annuelle que nous posent souvent nos amis enthousiastes.

Et bien sûr, nous avons donné des réponses tout aussi enthousiastes, comme abandonner les mauvaises habitudes et en prendre de bonnes !

Mais nous savons tous comment cela se passe :

Nous nous en tenons à cette routine quotidienne pendant quelques jours, semaines ou mois, puis nous retombons dans nos vieilles habitudes.

Heureusement, il existe de nombreuses applications de suivi des habitudes pour vous aider à rester sur la bonne voie!

Dans cet article, nous verrons ce qu'est une application de suivi des habitudes, et nous présenterons les dix meilleurs outils que vous pouvez utiliser, ainsi que leurs fonctionnalités clés, leurs avantages, leurs limites, leurs prix et les évaluations des clients pour vous aider à trouver la meilleure application de suivi des habitudes !

C'est parti !

Qu'est-ce qu'une application de suivi des habitudes ?

Les applications de suivi des habitudes sont conçues pour nous aider à fixer des objectifs, à suivre la progression des habitudes et à nous débarrasser des habitudes négatives.

Voici quelques-unes des fonctionnalités des applications de suivi des habitudes et des objectifs :

Fonctionnalités des checklists quotidiennes

Rappels et notifications

Tâches récurrentes

Suivi de la progression

Rapports et statistiques

De cette façon, vous pouvez rester concentré et vous maintenir sur la bonne voie !

Les 10 meilleures applications de suivi des habitudes en 2024

Voici dix applications de suivi des habitudes qui vous aideront à rester sur la bonne voie :

1. ClickUp

ClickUp est l'une des l'une des évaluations les plus élevées des applications de productivité et de suivi des habitudes, utilisées par les équipes super-productives dans les petites et grandes entreprises.

En vous permettant de remue-méninges comment vous allez vous débarrasser d'une mauvaise habitude avec Cartes mentales , pour vous aider à classer les habitudes dans la bonne commande avec Priorités des tâches clickUp est la meilleure application de suivi des habitudes.

Voici comment ClickUp peut vous aider à prendre ou à perdre des habitudes: Objectifs de ClickUp sont des objets de haut niveau qui doivent être décomposés en objectifs plus petits Cibles Une fois que vous aurez atteint chaque cible, vous ferez une étape de plus vers la réalisation de vos Objectifs de création d'habitudes.

Créez des objectifs de haut niveau avec les Objectifs dans ClickUp, puis décomposez-les en cibles plus petites pour suivre votre progression

Mais attendez, comment faire pour fixer un Objectif **dans ClickUp ?

Allez simplement dans "Objectifs" dans ClickUp et créez un nouvelObjectif en cliquant sur le bouton "+nouvel objectif".

Voici les autres paramètres que vous pouvez définir :

Le nom de votre Objectif

La date d'échéance

Qui en est responsable, et plus encore

Pour ajouter des cibles, il suffit de cliquer sur le bouton "ajouter une cible".

Voici les différents types de cibles :

Nombre: garder une trace du poids que vous avez perdu grâce à votre nouvelle routine d'exercice

garder une trace du poids que vous avez perdu grâce à votre nouvelle routine d'exercice Vrai/Faux: vérifier si vous avez achevé votre nouvelle habitude quotidienne ou non

vérifier si vous avez achevé votre nouvelle habitude quotidienne ou non Devise : Vous voulez cesser d'être un accro du shopping ? Ce type de cible vous aide à garder un œil sur la destination de votre argent

Vous voulez cesser d'être un accro du shopping ? Ce type de cible vous aide à garder un œil sur la destination de votre argent Tâches: vous devez achever un groupe de tâches ? Ce type de cible suit l'achevé de ces tâches pour vous

Et pendant que vous prenez des habitudes, ClickUp calcule automatiquement à quel point vous êtes proche d'atteindre vos objectifs.

Les Objectifs en ClickUp calculent automatiquement votre pourcentage par rapport à l'objectif pour suivre votre progression

vous voulez prendre l'habitude d'être plus ordonné et organisé ?

ClickUp vous soutient.

Avec Dossiers d'objectifs , vous pouvez stocker vos Objectifs dans des dossiers bien organisés

Il est parfois plus facile de se défaire de ses mauvaises habitudes (ou d'en acquérir de nouvelles) si on le fait avec d'autres personnes ayant les mêmes objectifs. Tableaux de bord hebdomadaires sont la solution idéale pour vous aider à former des habitudes positives et à briser les mauvaises en équipe. Avec les Cartes de pointage hebdomadaires, chaque membre de l'équipe peut voir ce que chacun fait tout au long de la semaine.

Ainsi, les membres de l'équipe restent comptables de leurs actes et motivés !

Créez des cartes de pointage hebdomadaires dans ClickUp pour que l'équipe puisse voir les meilleurs Objectifs de leurs pairs

ClickUp est également un outil fantastique pour vous aider à former des habitudes saines.

Avec Rappels avec les rappels, vous n'oublierez jamais qu'il faut garder cette nouvelle habitude !

En plus de cela, Tâches récurrentes automatise pour vous la reprogrammation des tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles.

Paramétrer des rappels dans ClickUp pour ne pas perdre de vue de nouvelles habitudes positives

Autres fonctionnalités clés de ClickUp

Tableaux de bord : visualisez la progression de votre travail, le temps passé sur vos tâches, etc

Bloc-notes : notez quelques habitudes que vous souhaitez rompre/construire ou écrivez des notes de réflexion pour plus tard

Documents : utilisez cette fonctionnalité comme un journal de suivi des habitudes pour enregistrer votre progression et vos réflexions

utilisez cette fonctionnalité comme un journal de suivi des habitudes pour enregistrer votre progression et vos réflexions Checklists : créer des listes simpleslistes de choses à faire dans vos tâches et cochez les éléments en cours de route

Suivi du temps en mode natif : suivez le temps qu'il vous faut pour créer une habitude positive

Widgets de tableau : besoin de suivre les habitudes en équipe ? Ajoutez des Widgets Tableur à votre site Web Tableau de bord pour voir la progression de chaque coéquipier vers ses objectifs de création d'habitudes

besoin de suivre les habitudes en équipe ? Ajoutez des Widgets Tableur à votre site Web Tableau de bord pour voir la progression de chaque coéquipier vers ses objectifs de création d'habitudes Modèles : utiliser les modèles pourForfaits personnels,À faire Terminé,Gestion des tâchesetplus Notifications personnalisées : choisissez quand et comment vous serez notifié des tâches ClickUp et des projets



Les pros de ClickUp

Version gratuite puissante avec un nombre illimité d'utilisateurs

Interface utilisateur facile à utiliser avec des outils en ligne et des outils d'aide à la décision Mode hors ligne Obtenez un aperçu de vos tâches programmées pour les jours, les semaines ou même les mois à venir grâce à la fonction Affichage du Calendrier Jouez avec le processus de suivi des habitudes de votre équipe grâce à l'outil Environnements de travail Confidentialité, invités et permissions peut garder votre objectif personnel privé en choisissant qui y a accès

Synchronisez vos tâches ClickUp avec votre Calendrier Google Agenda, Outlook Agenda, et Apple Agenda avec Synchroniser le Calendrier S'intègre à plusieurs logiciels tiers comme Calendly, Evernote , Assistant Google et plus Ajouter Tâches et créer des Rappels sur notre puissant Application Android ou iOS Assistance pour les plateformes Apple, Windows et Linux



Limites de ClickUp

Tous les affichages ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile... pour l'instant !

Jetez un coup d'œil à La feuille de route de ClickUp pour voir comment nous corrigeons ces inconvénients mineurs.

Et ne manquez pas toutes les informations passionnantes de fonctionnalités que cette application gratuite de suivi des habitudes vous réserve !

Prix ClickUp

ClickUp offre nombreuses prix forfaits, y compris :

Free Free Forever Plan (idéal pour un usage personnel)

(idéal pour un usage personnel) Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois))

(idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois)) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp évaluations des clients

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

les bonus:**_

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de l'association pour y trouver des informationsCool apps pour votre équipe!**_

2. Habitica

Habitica est une application de suivi des habitudes basée sur le jeu. Si vous êtes à la recherche d'un moyen amusant et facile à vivre pour former de bonnes habitudes, Habitica est un choix fantastique.

Cependant, gardez à l'esprit que les applications basées sur les jeux vidéo peuvent parfois mener à une situation de jeu et non de travail ! 🎮

Nous sommes sérieux ; certains joueurs sont tellement obsédés par l'aspect ludique qu'ils finissent par utiliser des tricheurs pour gagner.

Habitica fonctionnalités clés

Des punitions et des récompenses dans le jeu pour motiver les joueurs

Suivi et gestion d'une habitude, d'un objectif quotidien ou d'une liste de choses à faire

Listes de tâches entièrement personnalisables

Chaque fois que vous cochez une tâche, vous augmentez le niveau de votre avatar

Les plus d'Habitica

Disponible sur iOS, Android et sur le web

L'application vous permet de gamifier votre progression, ce qui fait de la création d'habitudes un processus amusant

Accès à une discussion de groupe et à un tableau de tâches de groupe dans le forfait collectif

Limites d'Habitica

Pas de forfait Free

Comme le jeu comporte des sanctions, les utilisateurs peuvent avoir peur de l'échec et revenir à la tricherie

L'installation initiale peut être difficile

Prix d'Habitica

L'abonnement général d'Habitca est de 5 $/mois et peut être acheté par blocs d'un, trois, six ou douze mois. Il existe également un forfait de groupe (9 $/mois et 3 $/membre) avec des fonctionnalités telles que des listes de tâches basées sur l'équipe et un contrôle de la gestion du groupe.

Évaluations des clients d'Habitica

App Store : 4.1/5 (1,000+ reviews)

4.1/5 (1,000+ reviews) Google Play 4.2/5 (19 000+ avis)

3. Streaks

Streaks est un outil simple de suivi des habitudes qui vous aide à prendre de bonnes habitudes. L'application vous motive en prolongeant votre série d'habitudes chaque fois que vous achevez une tâche.

L'un des inconvénients de cette application de suivi des habitudes est qu'elle présente une courbe d'apprentissage assez raide.

Je suppose que vous devrez passer tout votre temps à apprendre à connaître l'application au lieu de mettre fin à vos mauvaises habitudes !

Caractéristiques clés de Streaks

Paramètrez des jours spécifiques pour chaque tâche

Affiche les statistiques des tâches et suis ta progression chaque jour

Widget de l'icône de l'appli qui affiche votre progression actuelle

Intégrez l'application Streaks à l'application iOS Health pour créer des habitudes saines

Les avantages de Streaks

Disponible pour iPhone, Apple Watch, iPad et Mac

L'interface est entièrement personnalisable

Créez des tâches négatives pour rompre avec les mauvaises habitudes

Limites de Streaks

Vous êtes limité à 12 tâches par jour

Pas de version Android disponible

Pas de statuts de tâches personnalisés ni d'icônes personnalisées

Tarifs de Streaks

Cette application de suivi des habitudes coûte 4,99 $/utilisateur par mois.

Évaluations des clients de Streaks

App Store : 4,8/5 (16 000+ avis)

4,8/5 (16 000+ avis) Google Play: N/A

4. Strides

Strides est une application simple de suivi des habitudes qui vous offre quatre affichages différents afin que vous puissiez faire des strides comme vous le souhaitez.

Mais avec un forfait Free limité à trois habitudes, nous ne sommes pas sûrs de l'ampleur des _strides que vous pouvez faire.

Les fonctionnalités clés de Strides

Quatre affichages pour le suivi des habitudes, y compris un calendrier, un diagramme à barres, un diagramme linéaire, etc

Utilisation d'un modèle de suivi pour définir unObjectif SMART Obtenez des informations plus approfondies grâce aux rapports de progression

Étiquettes pour vous aider à catégoriser plusieurs habitudes

Les pros des foulées

Disponible pour iPhone, iPad et Apple Watch

Puissants rappels quotidiens, hebdomadaires et sur une semaine

Vous motive en vous félicitant lorsque vous atteignez vos objectifs

Limites des foulées

L'application ne convient qu'aux individus, pas aux équipes

Pas d'application Android disponible

Limitée aux fonctionnalités de suivi des tâches de base

Prix de Strides

Cette application de suivi des habitudes propose un forfait gratuit, et les forfaits payants commencent à 4,99 $/utilisateur par mois.

Évaluations des clients de Strides

App Store : 4,8/5 (11 000+ avis)

4,8/5 (11 000+ avis) Google Play: N/A

5. Habiter

Habitify est une application de suivi des habitudes quotidiennes qui vous aide à former de bonnes habitudes qui tiennent vraiment la route.

L'un des inconvénients de cet outil de suivi des habitudes en ligne est que son forfait Free est très limité ; par exemple, vous n'avez pas de forfaits illimités !

Les fonctionnalités clés d'Habitify

Documentez votre progression à l'aide de la fonction intégréeprise de notes intégrée fonctionnalité

De multiples rappels pour vous permettre de rester sur la bonne voie

Des rapports hebdomadaires et mensuels détaillés font de cette application un outil de suivi des habitudes à la fois hebdomadaire et mensuel

Paramétrez des objectifs de temps pour toutes vos habitudes

Les pros d'Habitify

Assistance pour Android, iOS, Apple Watch et Mac

Gardez vos objectifs d'habitudes en sécurité avec la reconnaissance faciale et le verrouillage des empreintes digitales

Choisissez entre un mode clair et un mode sombre

Limites d'Habitify

L'application peut être boguée lors du paramétrage des rappels et de l'utilisation du Calendrier

Limité à trois habitudes dans le forfait gratuit

Impossible de sélectionner des dates personnalisées pour les rapports de progression

Prix d'Habitify

Cette application de suivi des habitudes propose un forfait Free et des forfaits payants à partir de 4,99 $/mois.

Évaluations des clients d'Habitify

Application Store: 4.4/5 (200+reviews)

4.4/5 (200+reviews) Google Play: 4.1/5 (1,600+ reviews)

6. Coach.me

Coach.me est plutôt une application communautaire de suivi des habitudes. Vous pouvez vous inscrire à un coaching personnel ou devenir vous-même un coach de vie !

Puisque cette tracker d'objectifs est basée sur la communauté, vous ne pouvez pas créer vos propres applications. Vous devrez rejoindre une communauté qui travaille sur les mêmes objectifs que vous vous êtes fixés.

Caractéristiques clés de Coach.me

Suivi de la progression hebdomadaire et mensuelle

Obtenez des conseils et une aide personnelle de la part de coachs de vie professionnels

Choisissez quand et combien de fois par semaine vous voulez achever une habitude spécifique

Choisissez de recevoir un e-mail ou un rappel sur votre appareil

Les avantages de Coach.me

Disponible pour iPhone, Android et Web

Créez et améliorez votre propre entreprise de coaching grâce à l'annuaire et au programme de recommandation

Briser les mauvaises habitudes aux côtés d'une communauté et garder vos objectifs de renforcement des habitudes privés quand vous le souhaitez

Limites de Coach.me

Cette application de suivi des habitudes peut être boguée et les enregistrements peuvent être supprimés

La fonctionnalité de coach personnel est coûteuse

Limité à une seule Lecture seule (vue d'aujourd'hui)

Vous devez vous fier aux habitudes du groupe et ne pouvez pas paramétrer vos propres habitudes

Prix de Coach.me

Coach.me est une application gratuite, mais il vous en coûtera 25 $$$a ou plus si vous voulez un coach personnel.

Evaluations des clients de Coach.me

App Store : 4.3/5 (200+ avis)

4.3/5 (200+ avis) Google Play: 3.5/5 (4 000+ avis)

7. Mode de vie

Way of Life est une application de suivi des habitudes qui aide ses utilisateurs à construire une version plus saine d'eux-mêmes.

Voyons si cette application vous aidera vous à prendre des habitudes saines :

Les fonctionnalités clés de Way of Life

Un code couleur unique pour garder une trace de vos habitudes

Des rappels constants pour vous aider à former de bonnes habitudes et à vous défaire des mauvaises

Saisissez vos pensées grâce à la fonctionnalité de journal intégrée

Choisissez parmi une variété de thèmes de couleur qui s'adaptent à votre humeur

Les avantages de Way of Life

Disponible sur iPhone et Android

Des diagrammes qui montrent vos tendances sur des semaines, des mois ou même des années

Gardez vos habitudes privées grâce à un épingle, un identifiant facial ou un identifiant tactile

Limites du mode de vie

Des fonctionnalités de suivi de la progression limitées. Vous ne pouvez dire que oui ou non pour votre progression

Le forfait Free ne permet pas de suivre un nombre illimité d'habitudes ni d'effectuer une sauvegarde auprès d'un fournisseur de stockage cloud, dans le cadre du forfait gratuit

Impossible de paramétrer des tâches récurrentes

Prix de Way of Life

Cette application de suivi des habitudes a une version gratuite, et la version premium commence à 4,99 $/utilisateur par mois.

Évaluation des clients de Way of Life

Application Store: 4.8/5 (3,000+ reviews)

4.8/5 (3,000+ reviews) Google Play: 3.5/5 (500+ avis)

8. Productif

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/habit-1400x725.png

/$$$img/

Productive est une application de suivi des habitudes qui vous aide à garder une trace de vos habitudes et activités quotidiennes. Elle propose également des fonctionnalités de suivi de la progression, telles que des diagrammes permettant de voir comment vous vous débrouillez avec une tâche particulière au fil des semaines ou des mois.

Caractéristiques clés de Productive

Suivi des habitudes avec différents paramètres de définition des objectifs

Fonctionnalités de suivi de la progression (diagrammes et rapports)

Possibilité de définir des tâches récurrentes

Productive Pros

Facile à utiliser et conception intuitive

Disponible sur iOS, Android et bureau

Productive Inconvénients

Pas d'options de sauvegarde de stockage cloud

Fonctionnalités de suivi de la progression limitées

Prix de Productive

L'utilisation de Productive est gratuite, avec un forfait optionnel disponible pour 6,99 $/mois par utilisateur.

Évaluation des clients de Productive

App Store: 4.6/5 (85 000+ avis)

9. Weekdone

Via En semaine Weekdone est l'une des applications de suivi des habitudes et des objectifs les plus populaires au travail. Weekdone propose des entretiens individuels et des vérifications hebdomadaires pour stimuler le moral des employés.

Les fonctionnalités clés de Weekdone

Des fonctionnalités claires et transparentes de définition d'objectifs à suivredes objectifs à court et à long terme Rapports de statut automatisés

Rapports et tableaux de bord personnalisables

Les pros de Weekdone

Fonctionnalités de responsabilisation intégrées

Fournit un aperçu des objectifs pour ne pas perdre de vue les habitudes

Inconvénients de Weekdone

Assistance jusqu'à trois personnes seulement dans le forfait Free

Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Il n'y a pas de rapports de progression mensuels (seulement des rapports hebdomadaires)

Prix de Weekdone

Cette application de suivi des objectifs propose un forfait gratuit et un forfait payant à partir de $$$$ pour 4 à 10 utilisateurs, sur base d'une facturation annuelle.

10. GoalsOnTrack

Via GoalsOnTrack GoalsOnTrack est un outil de suivi des habitudes et de de productivité qui vous aide à rester motivé et à suivre vos objectifs.

GoalsOnTrack fonctionnalités clés

Tableau de bord visuel des objectifs pour afficher toutes les cibles de vos objectifs, les tâches quotidiennes et les habitudes que vous souhaitez conserver

Fonctionnalité d'objectifs SMART pour former et évaluer vos objectifs afin de vous assurer qu'il s'agit bien d'un objectif SMART

Sous-objectifs, tâches et résultats

Avantages de GoalsOnTrack

Assistance aux structures d'objectifs à plusieurs niveaux

Fonctionnalités adaptées aux mobiles

Capacités de suivi du temps

Inconvénients de GoalsOnTrack

Pas de forfait Free

Ne peut pas être utilisé hors ligne

Fonctionnalités de visualisation limitées pour le suivi de vos objectifs

Prix de GoalsOnTrack

Ce logiciel de suivi des habitudes coûte 68 $ par utilisateur et par an.

Faisons-en une habitude ! ✔

Une application de suivi des habitudes est incroyablement utile, car elle vous donne une représentation visuelle de votre progression. En plus de cela, les apps de suivi des habitudes disposent de fonctionnalités telles que des rappels intégrés, des tâches récurrentes, des rapports détaillés et bien plus encore pour vous permettre de rester concentré.

Alors, la prochaine fois qu'un ami enthousiaste vous demandera quelle sera votre résolution pour la nouvelle année, dites simplement qu'il s'agit d'obtenir une application de suivi des habitudes !

Cependant, votre résolution du Nouvel An ne peut pas être de vous procurer n'importe quelle application de suivi des habitudes.

Vous avez besoin d'une application de suivi des habitudes productive, comme ClickUp, qui vous aidera à faire le travail terminé.

Avec des fonctionnalités telles que Date de début , Date d'échéance et Tâches récurrentes clickUp peut vous aider à suivre vos habitudes, vos tâches et vos projets d'un seul coup.

Prenez l'habitude de d'utiliser ClickUp gratuitement tous les jours !