Perplexity vs Claude pour le codage : quelle IA est la meilleure pour les développeurs ?

Vous avez besoin d'aide pour une intégration API complexe. Optez-vous pour l'outil d'IA qui recherche la documentation actuelle ou celui qui peut lire l'intégralité de votre base de code ?

C'est une décision que les développeurs doivent prendre quotidiennement. Perplexity et Claude sont devenus deux des assistants IA les plus discutés dans les cercles de programmation, mais leur fonctionnement est fondamentalement différent.

Perplexity effectue des recherches en temps réel sur le Web et affiche les réponses actuelles. Claude lit des milliers de lignes de code et réfléchit à l'architecture.

Dans cet article, nous comparerons Perplexity et Claude pour le codage en fonction des critères importants lorsque vous essayez de livrer un produit : la qualité du code, l'aide au débogage et la capacité à comprendre ce que vous êtes en train de créer.

Perplexity et Claude en un coup d'œil

Voici un résumé des deux outils, avec un outil bonus :

Critères Perplexity Claude Bonus : ClickUp ⭐️ Fonction principale Moteur de réponse avec des réponses de codage rapides et basées sur le Web Modèle axé sur le raisonnement pour les tâches de codage complexes Plateforme de travail tout-en-un avec IA contextuelle pour le code, les documents et la gestion de projet Assistance au codage Extraits et corrections rapides à partir de sources en temps réel Un codage multi-étapes puissant facilite le travail dans tous les langages Suggestions de code contextuelles, génération de blocs de code et assistance pour les flux de travail d'ingénierie Génération de code Idéal pour les scripts courts et les exemples Génération plus cohérente et structurée pour des fonctionnalités complètes Écrit du code qui correspond aux conventions de votre équipe et à la structure de votre projet en utilisant le contexte de l'environnement de travail. Débogage Idéal pour trouver des solutions connues via la recherche Analyse approfondie des erreurs et raisonnement sur les causes profondes Affiche les documents pertinents, les rapports de bogues antérieurs et les extraits de code pour un dépannage contextuel. Gestion du contexte Axé sur la recherche ; contexte de code long limité Grande fenêtre contextuelle adaptée aux projets multi-fichiers Contexte approfondi à partir des tâches, des documents et du code source ; lie le code à l'historique du projet et à la documentation. Personnalisation Contrôle de base des invites Style affirmé, personnalité et réglage rapide des instructions du système Assistance multi-modèle (Claude, ChatGPT, Gemini, ClickUp AI) ; s'adapte au flux de travail et au style de l'équipe. Collaboration Idéal pour obtenir rapidement des réponses partagées Meilleur pour la programmation en binôme et les révisions itératives Collaboration en temps réel sur le code, les documents et les tâches ; suggestions IA liées aux discussions de l'équipe. Cas d'utilisation Recherches dans la bibliothèque, débogage rapide, exemples d'API Création de fonctionnalités, refactorisation et documentation Développement logiciel de bout en bout : planification, codage, documentation, révision et livraison Intégrations Basé sur un navigateur/une extension Compatible avec les API et les IDE via des outils tiers Intégration native avec la gestion de projet, les documents, le chat et les tableaux de bord dans un seul environnement de travail.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits.

Qu'est-ce que Perplexity ?

via Perplexity

Perplexity est un moteur de réponse qui effectue des recherches en temps réel sur le Web afin de fournir des réponses étayées par des sources actuelles. Il synthétise les informations provenant de plusieurs sources et présente des réponses directes accompagnées de citations.

Pour les développeurs, cela signifie obtenir une documentation à jour, les notes de mise à jour du framework et les dernières modifications de l'API, le tout directement intégré à votre flux de travail.

Lorsque vous résolvez un message d'erreur ou apprenez une nouvelle technologie, Perplexity IA vous connecte aux informations les plus récentes disponibles en ligne, ce qui le rend particulièrement utile pour les écosystèmes où les mises à jour de la documentation sont fréquentes.

🧠 Anecdote amusante : dans un sondage mené par Stack Overflow auprès de développeurs, 81 % d'entre eux ont déclaré que l'augmentation de la productivité était le principal avantage qu'ils espéraient obtenir en utilisant des outils d'IA de codage.

Fonctionnalités de Perplexity

Perplexity combine la recherche avec des Outils d'IA pour fournir des réponses sourcées à des questions techniques. Voici les principales fonctionnalités sur lesquelles les développeurs s'appuient :

Fonctionnalité n° 1 : recherche sur le Web avec citations

Obtenez des réponses précises à vos questions sur le web

Perplexity effectue des recherches sur Internet lorsque vous posez des questions, en affichant la documentation actuelle, les références API, les problèmes GitHub et les discussions de la communauté. Chaque réponse comprend des citations directes liant les sources originales, qu'il s'agisse de documents officiels, de fils de discussion Stack Overflow ou d'articles de blog récents.

Fonctionnalité n° 2 : mode de recherche avancée

Analysez le code avec le mode Pro Search

Pro Search est le mode de raisonnement avancé de Perplexity, qui effectue une analyse plus approfondie avant de répondre. Il prend plus de temps à répondre, mais effectue des recherches plus approfondies dans différentes sources, évalue la qualité des informations et fournit des explications techniques détaillées.

Pour les questions complexes concernant l'architecture système, l'optimisation des performances ou la comparaison de plusieurs approches pour résoudre un problème, Pro Search examine les nuances que la recherche de base pourrait manquer.

🔍 Le saviez-vous ? De grandes entreprises, telles que Google et Microsoft, déclarent utiliser du code généré par l'IA pour environ 30 % du nouveau code dans certains projets, certaines entreprises affirmant que les développeurs achevent leurs tâches jusqu'à 83 % plus rapidement lorsqu'ils utilisent des outils de codage IA.

Fonctionnalité n° 3 : collections pour l'organisation des projets

Organisez vos fils de discussion avec Collections

Les collections vous permettent d'organiser vos recherches, vos sources et vos discussions autour de projets ou de sujets de recherche spécifiques.

Si vous évaluez des bibliothèques d'authentification, recherchez des stratégies de migration de bases de données ou rassemblez des ressources pour un nouveau framework, vous pouvez enregistrer les recherches pertinentes afin de rédiger une documentation technique pour le code et créer une base de connaissances.

Les collections favorisent la collaboration, permettant aux membres de l'équipe de partager leurs découvertes et leurs recherches dans un espace centralisé.

📮 Insight ClickUp : 33 % de nos répondants citent le développement des compétences comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui suscite le plus d'intérêt. Par exemple, les employés non techniques peuvent souhaiter apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce cas, plus l'IA dispose d'informations sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques ou même effectuer des tâches telles que la création de snippets de code en toute simplicité.

Tarifs de Perplexity*

Free

Perplexity Pro : 20 $/mois

Enterprise Pro : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise Max : 325 $/mois par utilisateur

🎥 Regardez : dans cette vidéo, nous découvrons les meilleurs agents IA pour le codage, des outils qui génèrent du code, détectent les bugs, proposent des améliorations et vous permettent de vous concentrer sur votre travail. Ce que vous trouverez à l'intérieur : ✔ Les meilleurs assistants de codage IA, des générateurs de code aux correcteurs de bogues✔ Comparaison : GitHub Copilot vs ClickUp vs Tabnine vs autres✔ Comment intégrer des agents de codage IA dans votre IDE et votre flux de travail✔ Conseils pour éviter les pièges et maintenir votre base de code en bonne santé Utilisez cela comme point de départ pour améliorer votre flux de travail de développement et laissez votre agent IA s'occuper des tâches fastidieuses, tout en gardant le contrôle.

Qu'est-ce que Claude ?

via Claude

Claude est un assistant IA développé par Anthropic, spécialisé dans la compréhension et la génération de code à travers des discussions prolongées et contextuelles.

Ce qui distingue Claude en tant qu'outil de codage IA, c'est son immense fenêtre contextuelle, capable de traiter des centaines de milliers de tokens en une seule discussion. Cela signifie que Claude peut lire des bases de code entières, examiner simultanément plusieurs fichiers connexes, analyser de longs journaux d'erreurs et maintenir sa compréhension tout au long de discussions techniques complexes.

Claude analyse également les problèmes techniques, explique les concepts complexes et vous aide à réfléchir à vos décisions de conception grâce à une analyse détaillée des compromis.

🔍 Le saviez-vous ? Une étude menée auprès de 96 ingénieurs à temps plein a révélé que l'assistance IA réduisait le temps nécessaire à l'achevement des tâches d'environ 21 %, démontrant ainsi que cette technologie offre un gain de vitesse mesurable et ne se résume pas à un simple effet de mode.

Fonctionnalités de Claude

Lorsque vous utilisez Claude pour le codage, vous avez accès à des fonctionnalités conçues pour un travail technique approfondi et une collaboration durable. Voici ce qui le rend précieux pour les tâches de développement :

Fonctionnalité n° 1 : compréhension avancée du code + génération

Écrivez des fonctions Python avec Claude IA

Claude Sonnet lit et écrit du code dans des dizaines de langages de programmation, notamment Python, JavaScript, TypeScript, Java, C++, Go, Rust, etc. Au-delà de la syntaxe, Claude comprend les modèles de conception, les principes architecturaux et les conventions spécifiques aux frameworks.

Il peut générer des fonctions complètes avec une gestion appropriée des erreurs, refactoriser le code pour améliorer la lisibilité et les performances, écrire des suites de tests complètes avec des cas limites et expliquer des algorithmes complexes étape par étape.

Fonctionnalité n° 2 : artefacts pour le développement interactif de code

Afficher le code généré dans Claude Artifacts

Lorsque Claude génère un code substantiel, il crée des artefacts, qui sont des panneaux interactifs où vous pouvez afficher le code mis en forme avec mise en évidence de la syntaxe, copier des implémentations directement dans votre éditeur de code et parcourir les différentes versions.

Si vous demandez à Claude de modifier une approche ou d'essayer un modèle différent, l'artefact est mis à jour tout en conservant l'historique de la discussion.

Fonctionnalité n° 3 : intégration des connaissances relatives au projet

Téléchargez les connaissances relatives au projet dans Claude

Claude peut traiter et référencer les fichiers README, les directives de contribution, les guides de style et la documentation existante de votre projet tout au long d'une discussion. Cela signifie que les réponses sont conformes aux conventions, aux décisions architecturales et aux normes de codage de votre équipe, sans que vous ayez à répéter les exigences.

Téléchargez votre documentation une seule fois dans un projet, et les suggestions de Claude respecteront vos modèles établis.

🔍 Le saviez-vous ? Les ingénieurs de JPMorgan Chase ont amélioré leur efficacité de 10 à 20 % après avoir adopté un assistant de codage IA interne.

Tarifs Claude*

Individuel

Free

Avantage : 20 $/mois

Max : À partir de 100 $/mois par utilisateur

Équipe

Licence standard : 30 $/mois par utilisateur

Place Premium : 150 $/mois par utilisateur

Enterprise

Tarification personnalisée

Éducation

Tarification personnalisée

💡 Conseil de pro : utilisez le chaînage d'invites pour guider les outils de codage IA à travers des tâches complexes, étape par étape : Commencez par inviter l'IA à décrire la logique ou l'approche à adopter.

Saisissez une deuxième invite pour générer le code réel à partir de ce plan.

Ajoutez une autre invitation pour refactoriser ou simplifier le code.

Terminez par une invitation demandant des tests ou des vérifications de cas limites.

Perplexity vs Claude pour le codage : comparaison des fonctionnalités

Claude et Perplexity offrent tous deux des fonctionnalités précieuses aux développeurs, mais ils abordent l'aide au codage sous des angles différents. Perplexity excelle dans la connexion avec les ressources Web et la documentation actuelles, tandis que Claude est spécialisé dans l'analyse approfondie du code et le raisonnement dans un contexte très large.

Comparons leurs performances. 🧑‍💻

Fonctionnalité n° 1 : accès aux informations en temps réel

Lorsque vous êtes confronté à des défis liés au développement logiciel, tels que des frameworks en constante évolution ou des bugs récemment découverts, il est essentiel d'avoir accès à des informations à jour.

Perplexity

Perplexity effectue des recherches en temps réel sur le Web à chaque requête, en extrayant des informations provenant de la documentation actuelle, des discussions récentes sur Stack Overflow, des problèmes GitHub et des blogs de développeurs.

Les citations vous indiquent précisément d'où proviennent les informations, vous permettant ainsi de cliquer pour lire le contexte complet ou vérifier les détails techniques.

Claude

Les données d'entraînement de Claude s'étendent jusqu'en janvier 2025, ce qui couvre une quantité importante de connaissances en programmation et de bonnes pratiques établies.

Pour les questions relatives aux technologies matures, aux fondamentaux linguistiques ou aux frameworks stables, Claude peut répondre directement à partir de sa formation sans avoir besoin de sources externes. Il dispose également d'une fonctionnalité de recherche sur le Web, mais il ne recherche pas par défaut toutes les questions relatives au codage.

🏆 Vainqueur : Perplexity remporte cette manche ! Il est idéal pour les développeurs qui doivent fréquemment vérifier que les solutions reflètent les bonnes pratiques actuelles.

Fonctionnalité n° 2 : compréhension du code source et du contexte

Pour comprendre comment les différentes parties d'un projet s'articulent entre elles, il faut avoir une vue d'ensemble. Voyons comment Perplexity et Claude se comparent en matière de codage :

Perplexity

Perplexity gère les discussions en conservant le contexte tout au long des questions de suivi, ce qui est utile pour effectuer un affichage détaillé d’un sujet spécifique. Vous pouvez télécharger des fichiers sur le forfait Pro pour les analyser. Cependant, il existe des limites pratiques à la quantité de code que Perplexity peut traiter simultanément.

Claude

La fenêtre contextuelle de 200 000 jetons de Claude est idéale pour booster la productivité des développeurs. Vous pouvez coller 10 à 15 fichiers de code volumineux, et Claude analysera leurs interactions, repérera les incohérences entre les fichiers, suggérera des améliorations architecturales et comprendra toute l'étendue d'une tâche de refactorisation.

🏆 Gagnant : Claude l'emporte ! Il présente un avantage majeur dans cette catégorie. Sa capacité à traiter des structures de projet entières et à assurer la maintenance du contexte approfondi rend Claude nettement plus efficace.

Fonctionnalité n° 3 : qualité de la génération de code

La génération d'un code fonctionnel qui respecte les bonnes pratiques et gère correctement les cas limites détermine si un outil d'IA pour développeurs permet de gagner du temps ou crée davantage de travail.

Perplexity

Perplexity génère des exemples de code tirés de la documentation, des tutoriels et des ressources communautaires. Comme il recherche des sources actuelles, le code reflète souvent la syntaxe moderne et les changements récents de l'API. Néanmoins, la génération de code n'est pas l'objectif principal de Perplexity. Son objectif est de vous mettre en relation avec des exemples et des explications pertinents provenant du web.

Claude

Claude génère un code complet et prêt à l'emploi, en accordant une attention particulière à la gestion des erreurs, aux cas limites et à la maintenabilité. Il écrit des tests, ajoute la documentation appropriée et prend en compte les implications en matière de sécurité. La qualité du code reflète systématiquement une compréhension approfondie des expressions idiomatiques, des conventions des frameworks et des principes d'ingénierie logicielle.

🏆 Gagnant : choisissez Claude ! Il génère du code avec un meilleur raisonnement, une gestion des erreurs plus complète et une prise en compte plus approfondie des implications architecturales.

Perplexity vs Claude pour le codage sur Reddit

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour voir comment les utilisateurs parlent de Perplexity et Claude pour le codage. Voici un aperçu de ce qu'ils ont à dire.

Un utilisateur a décrit comment Perplexity fournit de l'assistance pour des tâches de création plus larges :

J'utilise Perplexity Pro Labs pour créer des pages web, créer des images, coder certains effets de style... Il me donne toutes les étapes avec une explication détaillée... Choisissez ce qui vous convient le mieux et comprend vos invitations et instructions.

J'utilise Perplexity Pro Labs pour créer des pages web, créer des images, coder certains effets de style... Il me donne toutes les étapes avec une explication détaillée... Choisissez ce qui vous convient le mieux et comprend vos instructions.

Un autre utilisateur a souligné ses atouts techniques et ses limites :

Perplexity dispose d'un système RAG solide... cependant, sa fenêtre contextuelle a une limite de 60 000 caractères.

Perplexity dispose d'un système RAG solide... cependant, sa fenêtre contextuelle a une limite de 60 000 caractères.

En ce qui concerne la profondeur du code, un utilisateur de Reddit a partagé :

Les meilleurs sont sonnet 3. 5 et o1, mais n'utilisez pas Perplexity pour le codage, sauf si vous faites des choses très simples ; il n'est tout simplement pas conçu pour cet usage. […] Perplexity ne brille que dans les tâches de recherche où des informations (presque à jour) sont cruciales (par exemple, demander des informations sur une nouvelle bibliothèque) [sic].

Les meilleurs sont sonnet 3. 5 et o1, mais n'utilisez pas Perplexity pour le codage, sauf si vous faites des choses très simples ; il n'est tout simplement pas conçu pour cet usage. […] Perplexity ne brille que dans les tâches de recherche où des informations (presque à jour) sont cruciales (par exemple, demander des informations sur une nouvelle bibliothèque) [sic].

Un autre utilisateur de Reddit a partagé un avis sur Claude IA, expliquant pourquoi il le préfère :

Perplexity n'est pas vraiment la meilleure option si le codage est votre principal cas d'utilisation. Claude, avec ses fonctionnalités dédiées telles que l'intégration GitHub, est plus adapté.

Perplexity n'est pas vraiment la meilleure option si le codage est votre principal cas d'utilisation. Claude, avec ses fonctionnalités dédiées telles que l'intégration GitHub, est plus adapté.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Perplexity et Claude pour le codage

Perplexity et Claude peuvent vous aider à générer ou à affiner du code, mais passer de l'un à l'autre (et au reste de vos outils) alimente directement la prolifération des IA. Vous perdez du temps, du contexte et de l'élan (et payez plusieurs frais d'abonnement !) en passant d'un outil IA à l'autre. Vous avez besoin d'un seul endroit où le codage, la planification et la collaboration restent connectés.

ClickUp est le premier environnement de travail IA convergent au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail.

Avec ClickUp, votre documentation de code, vos tâches de sprint, vos spécifications techniques et vos discussions d'équipe sont regroupées dans un seul environnement de travail où l'IA peut réellement comprendre l'ensemble de votre contexte de développement, et pas seulement la question isolée que vous posez.

ClickUp a été conçu pour réduire les changements de contexte. Lorsque vous disposez d'un contexte à 100 % et d'un seul endroit où les humains et les agents peuvent coder ensemble (et partager des mèmes de développement), vous éliminez le Work Sprawl, ce tueur silencieux de la productivité !

Voici comment. 👀

L'avantage n° 1 de ClickUp : l'IA contextuelle

Continuez sans interruption grâce à l'aide de ClickUp Brain pendant vos sessions de codage

ClickUp Brain offre aux équipes logicielles un système d'IA unique qui remplace les outils dispersés et conserve le contexte au sein d'un seul environnement de travail. Il consolide l'intelligence et les capacités que vous répartissez généralement entre plusieurs outils d'IA, tels que Claude, ChatGPT et Gemini.

Supposons que vous suiviez déjà les tâches, la documentation et les connaissances du système dans ClickUp. ClickUp Brain utilise automatiquement ce contexte. Vous n'avez pas besoin de copier-coller des blocs de code, de télécharger à nouveau des fichiers ou de reformuler les informations de base.

Il utilise ce contexte pour fournir des suggestions précises pendant les sessions de codage. Par exemple, vous pouvez demander un bref résumé d'une ancienne décision relative à une API. Il extrait les documents ClickUp pertinents, en tire le raisonnement et fournit une explication claire qui vous aide à poursuivre votre travail actuel.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Chat pour discuter des approches de mise en œuvre, examiner des extraits de code ou résoudre des bugs directement dans les fils de discussion, plutôt que de disperser les discussions techniques entre Slack et les e-mails. Identifiez vos coéquipiers pour qu'ils puissent donner leur avis sur les décisions architecturales et gardez toutes les discussions techniques liées aux fonctionnalités spécifiques auxquelles elles se rapportent.

Des agents qui agissent comme des collègues capables de coder

Les agents ambiants de ClickUp sont profondément intégrés à l'ensemble de votre environnement de travail, ce qui leur permet d'agir sur des tâches réelles, d'effectuer l'automatisation des flux de travail et de collaborer directement au sein de votre environnement de gestion de projet.

Contrairement aux modèles d'IA autonomes, les agents de ClickUp (y compris ceux spécialisés comme ClickUp Codegen ) peuvent se voir attribuer des tâches, générer du code prêt à être utilisé, répondre à des questions sur le code et même créer ou mettre à jour des tâches en fonction de vos besoins en matière de codage, tout en se référant à vos données de projet, commentaires et documentation réels.

Cette connexion transparente entre l'aide au codage et l'exécution réelle des projets rend les agents IA de ClickUp particulièrement puissants pour les développeurs travaillant en équipe ou gérant des projets complexes.

Plusieurs modèles d'IA haut de gamme en un seul endroit

De plus, ClickUp Brain propose plusieurs LLM sous un même toit.

Vous pouvez choisir entre Claude, ChatGPT, Gemini ou le modèle spécialisé de ClickUp en fonction de la tâche à accomplir. Cette approche fournit des réponses précises pour la recherche, un raisonnement structuré pour la refactorisation et des explications claires pour le débogage.

Vous restez dans un seul système et accédez aux atouts de différents modèles d'IA sans changer de plateforme.

Utilisez plusieurs LLM sans changer d'outil grâce à ClickUp Brain

Génération de code adaptée à la structure réelle de votre projet

De plus, ClickUp Brain écrit du code qui s'aligne sur votre infrastructure existante.

Produisez du code adapté à la structure de votre équipe grâce à ClickUp Brain

Supposons que votre équipe utilise une convention de nommage spécifique ou suive un modèle de module strict. ClickUp Brain apprend ces modèles à partir de vos tâches et de vos documents, puis produit des suggestions qui les respectent. Cette approche élimine les conjectures et vous permet de passer plus efficacement de la demande à la mise en œuvre.

📌 Essayez ces instructions : Écrivez un code propre, concis et prêt à être utilisé qui résout le problème suivant. N'ajoutez des commentaires que lorsque cela est nécessaire, évitez les explications superflues et affichez le bloc de code complet. Le code doit respecter les bonnes pratiques et être facilement modifiable. Voici le problème : créer un chronomètre de productivité simple qui permet aux utilisateurs de définir une durée, de faire un compte à rebours et d'imprimer une notification à la fin.

💡 Conseil de pro : créez des clips ClickUp avec une voix off pour montrer exactement comment fonctionne une fonctionnalité ou expliquer une logique complexe, puis intégrez ces clips directement dans la documentation technique ou les commentaires de tâches.

Libérez l'IA la plus puissante au-delà de Brain

La plupart des outils de codage IA ne voient que l'extrait de code ou la question que vous leur fournissez à un moment donné. ClickUp BrainGPT est différent, car il a accès à l'ensemble de votre environnement de travail de développement.

Passez d'un modèle d'IA à l'autre depuis ClickUp à l'aide de BrainGPT.

Il connaît vos tâches de sprint, vos spécifications techniques, votre documentation API, vos discussions passées sur la révision du code et les décisions de votre équipe. Cela signifie que BrainGPT peut suggérer des implémentations qui s'alignent sur vos modèles de base de code existants, référencer les critères d'acceptation réels de vos récits d'utilisateurs et comprendre les dépendances entre les fonctionnalités que vous développez. Il agit comme un assistant de codage qui comprend le contexte spécifique de votre projet.

En plus de tout cela, BrainGPT offre également :

Mises à jour vocales : utilisez : utilisez Talk to Text pour créer des rapports de bogues, mettre à jour le statut des tâches ou poser des questions techniques pendant que vous déboguez loin de votre clavier.

Commencez à dicter du code et des instructions avec Talk To Text de ClickUp Brain MAX.

Recherche dans le code, les documents et les discussions : la recherche unifiée de Brain MAX trouve les informations pertinentes dans votre documentation technique, les discussions passées sur le code dans les commentaires, les enregistrements des décisions d'architecture et les référentiels en connexion.

Plusieurs modèles d'IA pour différentes tâches de codage : tout comme ClickUp Brain, Brain MAX intègre également ChatGPT, Claude, Gemini et d'autres modèles d'IA de pointe au sein de votre environnement de travail.

💡 Conseil de pro : organisez des ClickUp SyncUps pour les comptes rendus quotidiens ou la planification des sprints et laissez ClickUp Brain extraire automatiquement les obstacles, les actions à mener et les décisions techniques pour les transformer en tâches suivies.

Atout n° 2 de ClickUp : documentation technique

Les documents ClickUp sont associés à vos tâches, sprints et discussions, afin que la documentation reste toujours liée au travail qu'elle décrit.

Reliez les tâches d'ingénierie à la documentation grâce à ClickUp Docs

Supposons que vous documentiez un nouveau service de messagerie. Vous pouvez connecter le document aux tâches ClickUp associées, le lier à votre backlog et conserver l'historique clair pour vos travaux futurs. Cette installation fournit aux ingénieurs un contexte complet et élimine le besoin de rechercher dans des systèmes dispersés.

Supposons que votre équipe définisse un modèle commun de gestion des erreurs.

Vous pouvez créer un bloc de code propre à l'aide d'une commande slash, déposer l'extrait et fournir à l'équipe un point de référence fiable qui ne se perdra jamais dans les fils de discussion ou les captures d'écran.

Stockez des extraits de code lisibles via ClickUp Docs

De plus, ClickUp Brain renforce encore davantage Docs. Il analyse vos tâches, vos commentaires et vos pages existantes, puis met en forme des sections claires qui garantissent l'exactitude de chaque détail technique.

Supposons que votre équipe mette à jour un script de déploiement ou introduise une nouvelle intégration. ClickUp Brain examine le travail connecté et produit une explication structurée qui s'intègre directement dans le document. Cette approche permet de maintenir la documentation à jour et évite l'effort de réécrire les mêmes mises à jour dans plusieurs outils.

Rédigez de la documentation technique à l'aide de ClickUp Brain dans Docs

🚀 L'avantage ClickUp : effectuez l'automatisation des actions routinières pendant le développement actif avec ClickUp Agents. Exécutez des flux de travail d'ingénierie cohérents à l'aide de ClickUp Agents Imaginons que vous ayez terminé une tâche et que vous passiez à la révision du code. Un agent met à jour les sous-tâches associées, désigne le réviseur, publie un résumé dans le chat de l'équipe et joint le dernier document créé via ClickUp Brain. Ce flux permet de maintenir une dynamique élevée et élimine les efforts dispersés liés au changement d'outils pour achever chaque jour le même ensemble d'actions.

Atout n° 3 de ClickUp : gestion de projet pour logiciels

Offrez aux équipes d'ingénieurs une installation rapide grâce à la solution de gestion de projet agile de ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Maintenez la visibilité entre les équipes grâce à une installation rapide à l'aide du modèle de développement logiciel ClickUp.

Essayez le modèle de développement logiciel ClickUp pour organiser les sprints, les backlogs, les fonctionnalités, les bugs et les versions dans une structure adaptée à la manière dont les équipes logicielles développent et livrent leurs produits. Supposons que vous mettiez en place un nouveau service ou que vous commenciez un nouveau cycle.

Vous chargez le modèle, ajoutez vos priorités et passez directement à la planification sans avoir à concevoir un système à partir de zéro. Voici quelques-uns des éléments clés de ce modèle de développement logiciel:

Listes de sprints qui définissent les cycles actifs pour les travaux d'ingénierie

Un backlog qui regroupe les fonctionnalités, les bugs, la dette technique et les tâches de recherche

Éléments de la feuille de route qui divisent les grandes initiatives en parties gérables

Champs personnalisés ClickUp pour l'attribution des sprints, la complexité, les composants et les étiquettes de publication

Vues qui organisent le travail en tableaux, listes, échéanciers et cartes de charge de travail

Structures de suivi des versions qui montrent la progression réalisée pour les fonctionnalités et les corrections

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Sprints pour diviser le travail de développement en itérations limitées dans le temps, avec des objectifs clairs et un suivi de la vitesse. Planifiez la capacité du sprint, faites glisser les tâches dans les sprints actifs et surveillez le diagramme d'avancement pour voir si votre équipe est en bonne voie pour achever le travail engagé avant la fin du sprint.

Un utilisateur partage son expérience avec ClickUp:

Nous utilisons ClickUp pour suivre nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets scrum et agiles modernes.

Nous utilisons ClickUp pour suivre nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets scrum et agiles modernes.

Aperçu des informations pour les développeurs

De plus, les tableaux de bord ClickUp offrent aux équipes logicielles un centre de commande en temps réel qui affiche l'état de l'ensemble de leur cycle de production. Vous contrôlez ce que vous souhaitez suivre, comment vous souhaitez le visualiser et quelles sources de données sont les plus importantes pour votre équipe.

Affichez des informations en temps réel sur les sprints et les versions dans les tableaux de bord ClickUp

Supposons que vos développeurs passent au sprint 14 et que l'équipe d'assurance qualité procède aux corrections en vue de la mise en production. Vous ouvrez le tableau de bord et voyez tout en un seul endroit : les tâches achevées, les éléments bloqués, les bogues actifs, la vélocité, la charge de travail de l'équipe et les mises en production qui nécessitent une attention particulière.

Les cartes IA dans les tableaux de bord ajoutent un niveau de clarté supplémentaire. Elles analysent l'activité des sprints et le mouvement des tâches, puis fournissent des informations qui aident votre équipe à repérer les risques à un stade précoce.

Utilisez les tableaux de bord pour suivre ces indicateurs clés de performance :

Refactorisez votre pile d'outils autour de ClickUp

Perplexity vous offre des recherches rapides et des réponses actuelles.

Claude vous fournit un raisonnement approfondi et une assistance solide lors de refactorisations complexes. Les deux résolvent des problèmes réels pour les développeurs, mais aucun des deux ne s'inscrit dans le cadre du travail de votre équipe.

ClickUp emprunte une voie différente. Il regroupe vos sprints, vos documents, vos tâches, vos discussions et votre IA dans un même environnement de travail.

ClickUp Brain comprend votre contexte technique, met en forme vos notes d'ingénierie, met à jour vos documents, écrit du code structuré et fournit l'assistance pour chaque étape de votre cycle de développement sans vous pousser vers une prolifération de l'IA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et construisez plus intelligemment dès votre premier sprint ! ✅