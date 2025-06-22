Les 11 meilleures alternatives à Claude IA en 2025

Claude /IA, créé par Anthropic, est un outil d'écriture IA incontournable pour les personnes qui préfèrent des réponses réfléchies, axées sur la sécurité et un ton de discussion naturel.

Mais selon vos besoins, vous préférerez peut-être un modèle plus rapide, plus personnalisable et plus intelligent pour la vérification des faits et pour résumer.

Il existe de nombreuses alternatives à Claude AI qui utilisent des modèles linguistiques avancés (LLM) pour alimenter différentes tâches d'IA conversationnelle, qu'il s'agisse d'écriture créative, de contenu marketing en temps réel ou d'automatisation des tâches.

Et cerise sur le gâteau, ClickUp pourrait bientôt devenir votre nouvel assistant IA. Découvrez pourquoi grâce à une comparaison détaillée de certaines des meilleures alternatives à Claude !

Pourquoi choisir les alternatives à Claude IA ?

Tous les outils d'IA ne conviennent pas à toutes les tâches. Claude IA offre une génération de contenu créatif améliorée basée sur des directives de marque détaillées, mais ne répond pas aux besoins spécifiques d'un code irréprochable. Il ne peut pas accéder à votre environnement de travail pour obtenir du contexte, ni se connecter à Internet pour mettre à jour ses réponses avec des données en temps réel.

Un utilisateur de Reddit a signalé les problèmes croissants de Claude avec la génération de code et la gestion d'instructions complexes :

Je suis un utilisateur de Claude Pro et j'ai constaté certains problèmes ces derniers jours. Le code généré par Claude semble nécessiter beaucoup plus de modifications désormais. Il était auparavant assez fiable, mais récemment, il l'est moins. Claude a plus de mal avec les contextes longs et les tâches complexes ces derniers temps. Il semble perdre le suivi ou fournir des réponses moins cohérentes qu'auparavant.

Je suis un utilisateur de Claude Pro et j'ai constaté certains problèmes ces derniers jours. Le code généré par Claude semble nécessiter beaucoup plus de modifications qu'auparavant. Il était auparavant assez fiable, mais récemment, il l'est moins. Claude a plus de mal avec les contextes longs et les tâches complexes ces derniers temps. Il semble perdre le suivi ou fournir des réponses moins cohérentes qu'auparavant.

Voici ce qui manque à Claude /IA et que vous devriez rechercher activement dans de meilleures alternatives :

Accès web en temps réel : intégrez les données actuelles, les derniers évènements et les recherches récentes directement dans votre flux de travail pour garantir l'exactitude des informations sans changer d'outil.

Génération de code précise : générez un code propre et fonction pour des constructions complexes sans réécrire la logique défectueuse ni déboguer les résultats erronés.

Gestion de contextes longs : gérez des invites, des documents et des fils de discussion complexes plus longs sans que le modèle ne perde en structure ou en précision.

Enregistrement et réutilisation des invites : stockez et appliquez : stockez et appliquez des modèles d'invites IA prédéfinis pour obtenir des réponses plus rapides dans le cadre de la rédaction, de l'analyse et des tâches.

Assistance des entrées multimodales : analysez des images, des captures d'écran, des documents ou des diagrammes en plus du texte pour extraire des données ou répondre en tenant compte du contexte.

Fonctions d'assistance avancées : utilisez : utilisez des assistants personnels IA personnalisés pour la rédaction, la modification en cours, l'automatisation, le code, le résumé et la planification.

Flexibilité : accédez à une assistance linguistique plus diversifiée et à des capacités multilingues.

📖 À lire également : Comment utiliser Claude IA pour un code efficace et précis

Aperçu des alternatives à Claude IA

Voici une liste rapide des meilleures alternatives à Claude AI, chacune offrant des fonctionnalités haut de gamme, pour vous aider à choisir les systèmes d'IA qui correspondent le mieux à vos objectifs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Particuliers, entreprises et équipes de toutes tailles qui ont besoin d'une solution tout-en-un de gestion de projet et de collaboration basée sur l'IA, avec accès à plusieurs LLM. Assistant de rédaction IA, automatisation des flux de travail, recherche connectée Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises. ChatGPT Utilisateurs individuels et équipes de petite à moyenne taille qui ont besoin d'une IA polyvalente et multimodale offrant des informations plus rapides. Solides capacités de raisonnement, assistance du code et écosystème de plugins Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois. Perplexity IA Personnes à la recherche d'informations en temps réel et de recherches Intégration de la recherche Web en direct, suivi des citations et capacités multimodales. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois. Microsoft Copilot Équipes et entreprises de taille moyenne qui ont besoin de workflows IA professionnels dans l'écosystème Microsoft 365. Intégration native à l'écosystème Microsoft, assistance contextuelle et sécurité d'entreprise. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois. Google Gemini Équipes et entreprises de taille moyenne qui ont besoin d'un raisonnement multimodal et d'une intégration à l'écosystème Google. Fonction inter-applications, raisonnement solide dans tous les modes de mise en forme et connaissances étendues. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 19,99 $/mois. Jasper IA Freelances, entrepreneurs indépendants et équipes qui souhaitent produire du contenu marketing en accord avec leur marque. Personnalisé de la voix de la marque, fonctionnalités SEO et collaboration en équipe Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 49 $/mois. Copy. ai Freelances, entrepreneurs indépendants et équipes à la recherche d'une solution de rédaction publicitaire basée sur l'IA Plus de 200 flux de travail, voix de marque personnalisable, fonctionnalités de collaboration avancées Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 49 $/mois. HuggingChat Développeurs travaillant sur des projets d'IA open source Plus de 1 000 modèles ouverts, outils de collaboration et ajustement des modèles Free Poe Freelances, entrepreneurs indépendants et équipes à la recherche d'un accès à plusieurs LLM en un seul endroit. Accédez à plusieurs modèles d'IA, avec assistance pour le Web, d'iOS, d'Android, etc. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 4,99 $/mois. caractère. ai Création de caractères IA interactifs Réponses de caractères semblables à celles d'êtres humains, dialogues interactifs Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 9,99 $ par mois. YouChat Personnes ayant besoin d'une IA de discussion améliorée par la recherche sur le Web Résultats de recherche intégrés, suivi des citations, compréhension multimodale Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois.

📖 À lire également : Comment utiliser Claude IA pour l'aide à la programmation

Les meilleures alternatives à Claude IA à utiliser

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Sur la base des points ci-dessus et de tests pratiques sur plusieurs outils, voici une analyse approfondie des alternatives à Claude AI, y compris des outils gratuits pour booster votre productivité, votre créativité et vos capacités de prise de décision.

ClickUp (idéal pour la productivité IA basée sur les tâches et la planification de projets)

Essayez ClickUp Brain gratuitement Utilisez ClickUp Brain pour intégrer un modèle d'IA puissant à votre espace de travail afin de générer du contenu, de résumer et de gérer vos projets de manière efficace.

Avez-vous besoin d'une alternative puissante à Claude AI qui excelle dans la rédaction, le brainstorming, le résumé et l'automatisation des tâches sans interrompre votre flux de travail ?

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, intègre la gestion de projet, la collaboration sur des documents et des capacités d'IA dans une plateforme unifiée.

Contrairement à la plupart des autres chatbots, l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain, est un moteur IA entièrement intégré à votre environnement de travail ClickUp et spécialement conçu pour améliorer votre productivité. Si Claude AI est le diplomate raffiné du monde de l'IA, poli et mesuré, alors ClickUp Brain est le génie tactique : rapide, adaptatif et prêt à travailler avec vous, et pas seulement à partager des suggestions.

Que vous rédigiez du contenu, résumiez des notes de réunion, gériez des tâches, ou recherchiez des informations cruciales enfouies dans vos tâches ClickUp, documents ou discuter, Brain est là pour vous aider, en tenant compte du contexte.

Utilisez ClickUp Brain comme gestion des connaissances par l'IA pour récupérer des réponses à partir de vos tâches, documents et collaborateurs.

Lorsqu'un membre de l'équipe a besoin d'informations, qu'il s'agisse d'un document de référence datant de trois mois, d'une décision prise dans un long fil de commentaires ou de mises à jour de projet provenant d'applications intégrées telles que Google Drive ou Slack, il n'a qu'à demander. Brain effectue des recherches dans les wikis, les documents et les chats de votre environnement de travail pour fournir des réponses pertinentes en temps réel.

Créez des blogs, des rapports, des e-mails et bien plus encore en accord avec votre image de marque grâce à l'aide à la rédaction alimentée par l'IA de ClickUp Brain.

Pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing, Brain intervient comme un assistant de rédaction compétent. Vous rédigez des blogs, des e-mails ou des rapports ? Il vous suffit de fournir les points clés dans une invite simple et naturelle, et Brain les transforme en un contenu soigné et conforme à votre image de marque.

Avec ClickUp Brain, la génération de textes marketing, de documentation technique ou de réponses d'assistance basées sur les données et le contexte de votre entreprise ne prend que quelques secondes. Les outils intégrés de correction grammaticale et stylistique garantissent que votre contenu est non seulement rapide, mais aussi irréprochable.

Le meilleur dans tout ça ? Tout comme Claude, vous pouvez également utiliser Brain pour vous aider à coder. Écrivez du code à partir de zéro, déboguez du code existant et réfléchissez à des idées pour améliorer la qualité du code.

Créez des extraits de code en quelques secondes à l'aide de ClickUp Brain.

Un utilisateur de Reddit résume bien la situation :

Vous avez besoin de rédiger un blog ? Commencez avec Brain. Vous avez besoin de créer une matrice de compétences pour améliorer vos connaissances ? Commencez avec Brain. Vous avez besoin de créer un modèle d'e-mail pour contacter vos clients ? Commencez avec Brain !

Vous avez besoin de rédiger un blog ? Commencez avec Brain. Vous avez besoin de créer une matrice de compétences pour améliorer vos connaissances ? Commencez avec Brain. Vous avez besoin de créer un modèle d'e-mail pour contacter vos clients ? Commencez avec Brain !

De plus, contrairement à Claude, qui est limité à un seul modèle, Brain vous permet de passer d'un LLM de pointe à un autre, comme GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet, GPT-3. 5, Gemini Flash 2. 0, et bien d'autres encore. Cela signifie que vous n'avez pas à choisir une seule intelligence pour vos tâches de rédaction, de code ou autres : vous pouvez toutes les orchestrer à partir d'un seul endroit.

Tirez parti de plusieurs LLM dans un seul outil IA grâce à ClickUp Brain.

ClickUp Brain agit également comme votre gestion de projet par l'IA, automatisant les mises à jour, suivant les tâches en retard et convertissant les notes de réunion en sous-tâches exploitables. Générez des rapports automatisés et asynchrones, résumer les fils d'activité des tâches et publiez les mises à jour du projet directement sur les canaux de discuter ClickUp pertinents.

💡 Conseil de pro : utilisez les fonctionnalités de remplissage automatique de ClickUp AI pour automatiser l'assigné des tâches et les priorités à l'aide des invites que vous fournissez. Indiquez à ClickUp AI quand affecter des personnes spécifiques Essayez AI Assign pour suggérer une répartition optimale des tâches en fonction de facteurs tels que l'expertise, la disponibilité et la charge de travail actuelle des membres de l'équipe, tandis que AI Prioritize définit automatiquement les priorités des tâches, aidant ainsi les équipes à se concentrer sur les activités à fort impact !

Mais ce n'est pas tout. La plupart des moteurs d'IA actuels sont passifs. Ils dépendent de la mémoire des utilisateurs pour savoir où se trouvent les informations, comment elles sont structurées ou à qui elles appartiennent, et ils ne peuvent pas exécuter de manière autonome des flux de travail.

Les agents Autopilot™ alimentés par l'IA de ClickUp offrent bien plus qu'une IA générative. Grâce à ces capacités d'IA agentielle, vous pouvez automatiser vos flux de travail sans lever le petit doigt. Voici ce qu'il est possible de faire avec les agents Autopilot préconfigurés dans ClickUp :

Agent Ce qu'il fait Agent de rapports hebdomadaires Publie une mise à jour hebdomadaire à une heure précise pour les espaces, dossiers et listes que vous avez sélectionnés. Agent de rapports quotidiens Publie une mise à jour quotidienne des activités à une heure spécifiée pour les espaces, dossiers et listes de votre choix. Team StandUp Agent Résumer l'activité de l'équipe à une heure précise chaque jour ouvrable pour les espaces, dossiers et listes que vous avez sélectionnés. Agent de réponses automatiques Répondez aux questions concernant votre produit, votre service ou votre organisation dans les canaux de discuter choisis.

💡 Conseil de pro : vous pouvez spécifier les sources de connaissances que tous les agents Autopilot préconfigurés peuvent utiliser pour répondre. De plus, toutes les sections des agents Autopilot préconfigurés (déclencheurs, conditions, descriptions, sources), à l'exception des réponses automatiques, sont entièrement personnalisables. Terminez plus de choses avec les agents IA Autopilot de ClickUp.

Pour des besoins plus spécialisés, les agents autopilotes personnalisés de ClickUp vous permettent d'adapter l'IA à vos connaissances et à vos flux de travail uniques. Vous pouvez :

Définissez un objectif clair pour votre agent (par exemple, « Aider les nouveaux employés à s'intégrer » ou « Répondre aux questions fréquentes sur les produits »).

Fournissez-lui des sources de connaissances spécifiques, telles que des documents, des tâches ou des dossiers.

Ajoutez des indications pour former la manière dont il répond (ton, style, contexte).

Testez et affinez les résultats de l'agent avant de le déployer.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes ces informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

ClickUp Brain MAX – Une IA vocale pour des listes à faire plus intelligentes

ClickUp Brain MAX s'appuie sur l'automatisation de ClickUp Brain en ajoutant un assistant IA vocal qui comprend le contexte de votre environnement de travail. Avec Talk to Text, vous pouvez dicter des tâches, des notes ou des mises à jour en mode mains libres et les voir instantanément transformées en éléments structurés et soignés, prêts à être attribués, classés par ordre de priorité ou ajoutés à Docs.

Brain MAX peut lier vos instructions vocales aux bons membres de l'équipe, aux bons projets et aux bonnes échéances, effectuer des recherches dans ClickUp et les outils connectés pour trouver le contexte, et même produire des résultats dans plusieurs langues. C'est un moyen facile de transformer vos idées et vos instructions en actions sans interrompre votre flux.

De plus, contrairement à Claude AI, qui peut proposer des solutions génériques, ClickUp Automatisations achemine activement les rapports de bogues, affecte les développeurs en fonction de la charge de travail ou de l'urgence, et vous alerte en cas de problèmes récurrents, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer sur la résolution des problèmes plutôt que sur l'organisation.

Automatisez vos tâches quotidiennes à l'aide du langage naturel avec ClickUp Automatisations.

Et tout cela avec une sécurité de niveau entreprise. ClickUp Brain garantit que vos informations restent privées, n'entraîne pas les modèles d'IA publics et limite l'accès au contenu aux seules personnes que vous autorisez. C'est un énorme avantage pour les organisations qui gèrent des données de clients sensibles ou des flux de travail réglementés.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Améliorez la planification de vos projets, automatisez la gestion des tâches et optimisez la communication grâce à des résumés en temps réel et des informations basées sur l'IA.

Enregistrez, transcrivez et résumer vos réunions avec ClickUp AI Notetaker , qui capture automatiquement les points d'action pour assurer la productivité de chaque discussion.

Utilisez ClickUp Objectifs pour définir des cibles de production claires, décomposer les grands projets et suivre la progression.

Esquissez, dessinez, réfléchissez et utilisez la génération d'images par IA pour donner vie à vos idées sur une toile numérique partagée à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Planifiez votre emploi du temps grâce à des suggestions basées sur l'IA pour bloquer des plages horaires de concentration et planifier des réunions à l'aide du calendrier ClickUp

Testez des outils avancés de traitement du langage, de recherche IA et d'automatisation directement dans un espace de travail collaboratif.

Localisez instantanément des tâches, des documents, des fichiers, des messages de chat et bien plus encore grâce à la recherche connectée de ClickUp , qui comprend le langage naturel et lie les données de l'ensemble de votre espace de travail (et des applications externes connectées).

Limites de ClickUp

L'ensemble complet de fonctionnalités peut nécessiter un léger apprentissage, car les utilisateurs doivent explorer les outils les plus pertinents pour leur flux de travail.

Tarifs ClickUp

Avis et évaluations sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils de module complémentaire.

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils modules complémentaires.

👀 Le saviez-vous ? On estime que 75 % des ingénieurs en logiciels d'entreprise utiliseront des assistants de code IA de discussion dans les prochaines années.

2. ChatGPT (la meilleure IA polyvalente et multimodale avec des informations en temps réel)

via OpenAI

Si vous comparez Claude et ChatGPT, la différence réside dans la puissance, la flexibilité et la facilité d'utilisation dans le monde réel. Le modèle avancé GPT-4o de ChatGPT vous offre une fluidité linguistique naturelle et des réponses instantanées grâce à une interface claire et facile à utiliser.

Ses capacités multimodales permettent aux utilisateurs d'interagir à l'aide de texte, d'images et même de la voix, ce qui en fait un outil flexible pour le brainstorming, la création de contenu et la résolution de problèmes en temps réel.

La fonctionnalité Deep Research de ChatGPT vous permet de poser des questions complexes et propose des GPT personnalisés, une navigation web en temps réel, l'analyse de PDF et d'images, ainsi que DALL-E pour les visuels. Grâce à GPT-4o et GPT-4o mini, vous pouvez effectuer des recherches, extraire des informations et achever des rapports en quelques secondes.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Rédigez des brouillons de blog, des publications sur les réseaux sociaux et des textes marketing à l'aide d'invites, d'instructions générées par l'IA.

Affinez votre contenu pour gagner en clarté, renforcer l'engagement ou améliorer votre référencement SEO.

Créez ou accédez à des GPT personnalisés conçus pour des tâches spécifiques telles que le conseil juridique, le tutorat ou le marketing de contenu, qui reflètent votre secteur d'activité, l'image de votre marque ou vos objectifs d'entreprise.

Profitez d'interactions en temps réel et d'intégrations de plugins pour une navigation web à jour.

Limites de ChatGPT

Les utilisateurs doivent passer à la version Plus ou Pro s'ils souhaitent accéder à des réponses plus intelligentes.

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Avis et évaluations sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Un utilisateur de Capterra trouve cet outil idéal pour générer des idées :

Je trouve cela utile pour trouver des angles de recherche que je n'avais pas trouvés. Il y a clairement une différence de qualité entre le modèle haut de gamme (dont l'utilisation est à limite) et le modèle totalement gratuit. *

Je trouve cela utile pour trouver des angles de recherche que je n'avais pas trouvés. Il y a clairement une différence de qualité entre le modèle haut de gamme (dont l'utilisation est à limite) et le modèle totalement gratuit. *

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet à chaque fois qu'il souhaite poser une question à l'IA, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il réside directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

3. Perplexity IA (idéal pour la recherche et la récupération d'informations en temps réel)

via Perplexity IA

Les outils tels que Claude et ChatGPT se concentrent davantage sur la simulation de discussions naturelles. Perplexity AI est un peu différent. Il est conçu pour les utilisateurs qui privilégient les informations en temps réel, la recherche et la vérification des faits.

Perplexity effectue non seulement des recherches sur le Web, mais fournit également des réponses concises avec des sources fiables. Ainsi, lorsqu'il vous fournit des données ou des statistiques, il indique les sources exactes, contrairement à la plupart des autres assistants IA, y compris Claude.

Cela en fait un choix idéal pour l'analyse de données, la vérification de contenu et les utilisateurs qui ont besoin d'informations fiables et actualisées, ce que Claude AI n'offre pas en natif.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity IA

Vérifiez les citations réelles pour chaque affirmation, statistique ou information directement dans la réponse.

Obtenez des informations actualisées qui reflètent ce qui se passe dans le monde en ce moment même.

Posez des questions d'abonnement et obtenez des réponses contextuelles qui assurent la continuité.

Passez d'un modèle d'IA à l'autre en fonction de vos préférences en matière de vitesse, de ton ou de précision.

Bénéficiez de réponses rapides, d'une grande précision et de moins d'hallucinations.

Limites de Perplexity IA

Vous devez effectuer une mise à niveau pour bénéficier d'une utilisation plus étendue et accéder à des fonctionnalités avancées en matière de contenu.

Tarifs de Perplexity IA

Gratuit : nombre de requêtes quotidiennes limite

Pro : 20 $/mois

Équipe et entreprise : tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Perplexity IA

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (pas assez d'avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Perplexity IA ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'adore la rapidité et la flexibilité offertes par Perplexity Pro. Il utilise à merveille le contexte que je lui fournis et ses recherches externes sur le Web. La rapidité de leur innovation est époustouflante. Ils sont capables d'intégrer les derniers modèles, ce qui fait de Perplexity un produit d'IA durable et facilite l'utilisation des meilleurs modèles disponibles.

J'adore la rapidité et la flexibilité offertes par Perplexity Pro. Il utilise à merveille le contexte que je lui fournis et ses recherches externes sur le Web. La rapidité de leur innovation est époustouflante. Ils sont capables d'intégrer les derniers modèles, ce qui fait de Perplexity un produit d'IA durable et facilite l'utilisation des meilleurs modèles disponibles.

4. Microsoft Copilot (idéal pour la productivité en entreprise et l'intégration dans l'écosystème Microsoft)

via Microsoft Copilot

Copilot est un chatbot IA et un outil de recherche Web qui s'intègre parfaitement à la suite Microsoft. Que vous travailliez dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou Teams, il est là pour vous aider à rédiger des e-mail, résumer des documents, automatiser des tâches ou traiter des données sans quitter votre flux de travail.

La plateforme utilise GPT-4 pour prendre en charge ces tâches grâce à une interface conversationnelle qui traite vos requêtes instantanément. Alors que Claude AI se concentre sur une IA conversationnelle sûre et éthique, Copilot se distingue par son automatisation pratique, axée sur les flux de travail, et ses améliorations directes de la productivité, si vous êtes un utilisateur Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Utilisez Copilot directement dans Excel, Word, Outlook, PowerPoint et Teams sans changer de plateforme.

Déclenchez des réponses par e-mail, la planification de réunions et la génération de résumés à l'aide de simples invites.

Analysez des feuilles de calcul ou extrayez des informations à partir d'ensembles de données complexes à l'aide de requêtes en langage naturel.

Récupérez des informations actuelles et vérifiées sur le Web pour l'assistance de votre travail instantanément.

Limites de Microsoft Copilot

Les utilisateurs peuvent s'attendre à une flexibilité réduite s'ils s'appuient sur des outils extérieurs à la plateforme Microsoft.

Tarifs de Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : gratuit

Microsoft Copilot Pro : 20 $/mois

Microsoft 365 Copilot : 31,50 $/mois

Avis et évaluations sur Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (plus de 70 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Copilot ?

Points forts d'une critique de Capterra:

J'apprécie de pouvoir envoyer des fichiers assez volumineux à Copilot pour obtenir son avis, j'apprécie que Copilot affiche parfois un contexte qui semble humain.

J'apprécie de pouvoir envoyer des fichiers assez volumineux à Copilot pour obtenir son avis à leur sujet, j'apprécie que Copilot affiche parfois un contexte qui semble humain.

👀 Le saviez-vous ? Près de 86 % des spécialistes du marketing affirment que l'IA leur fait gagner au moins une heure par jour en rationalisant leurs tâches créatives.

5. Google Gemini (le meilleur pour les capacités multimodales et l'intégration à l'écosystème Google)

via Google Gemini

Anciennement connu sous le nom de Google Bard, Gemini est un chatbot IA avancé qui répond à vos requêtes à l'aide de texte, de code, d'audio, d'images et de vidéo.

Gemini est performant pour les tâches qui nécessitent un raisonnement détaillé, en particulier dans le domaine de la rédaction ou du code. Bien qu'il ne soit pas aussi créatif que Claude en langage naturel, Gemini traite les informations plus rapidement et fournit des résultats plus précis grâce à son accès en temps réel au web.

Vous avez également accès à Gemini dans les produits Google Cloud si vous utilisez un forfait premium. Vous pouvez rédiger plus intelligemment dans Google Docs ou effectuer des calculs dans Sheets sans changer d'outil. Claude n'offre pas ce niveau d'intégration. De plus, associez Gemini à Google Search Console pour effectuer des recherches basées sur des données ou l'utiliser comme astuce de productivité dans votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Posez des questions ou exécutez des invites à l'aide de plusieurs mises en forme et obtenez des réponses rapides et précises.

Utilisez les fonctionnalités principales de Gemini sans avoir à payer d'abonnement ou de licence.

Communiquez dans plus de 40 langues dans plus de 195 pays.

Bénéficiez d'une assistance native pour les tâches multimédias et les données à grande échelle.

Limites de Google Gemini

Gemini produit souvent des réponses inexactes ou sans rapport avec l'invite, les instructions.

Tarifs de Google Gemini

Gemini Free : fonctionnalités de base gratuites

Gemini Advanced : 19,99 $/mois (inclus dans Google One IA Premium)

Entreprise : tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Google Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels de Google Gemini ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il est très convivial pour les utilisateurs. Lorsque je rédige un e-mail pour mes clients, il m'aide beaucoup à conserver un ton professionnel dans mes messages. En tant que professionnel de la sécurité, lorsque j'ai des doutes sur la détection de vulnérabilités, qu'elles soient intentionnelles ou non, Gemini m'aide beaucoup en fournissant une explication claire sur la nature du problème […] Parfois, lorsque je recherche des informations, le contexte que j'ai donné peut prêter à confusion et il est difficile de savoir si la solution est légitime ou non. *

Il est très convivial pour les utilisateurs. Lorsque je rédige un e-mail pour mes clients, il m'aide beaucoup à conserver un ton professionnel dans mes messages. En tant que professionnel de la sécurité, lorsque j'ai des doutes sur la détection de vulnérabilités, qu'elles soient intentionnelles ou non, Gemini m'aide beaucoup en me fournissant une explication correcte indiquant s'il s'agit d'un problème ou non […] Parfois, lorsque je recherche des informations, le contexte que j'ai donné peut prêter à confusion et il est difficile de savoir si la solution est légitime ou non. *

👀 Le saviez-vous ? Le Los Angeles Times est devenu le premier journal à publier un article sur un tremblement de terre rédigé par une intelligence artificielle. Le journaliste et programmeur Ken Schwencke a créé un algorithme qui génère instantanément de courts articles lorsque des tremblements de terre se produisent, marquant ainsi une étape audacieuse pour le journalisme automatisé.

6. Jasper IA (idéal pour le contenu marketing aligné sur la marque)

via Jasper IA

Jasper IA vous donne accès à un assistant de rédaction pour la création de contenu long ou d'articles de marque avec une structure détaillée et des instructions. Il garantit également la cohérence de l'image de marque en utilisant des informations prédéfinies sur l'entreprise ou des ressources enregistrées.

Vous bénéficiez également de Jasper Chat pour discuter, qui travaille mieux pour le contenu à rotation rapide tel que les publicités Facebook, les titres ou les slogans. Vous pouvez utiliser l'éditeur IA pour créer des plans détaillés avec un style d'écriture, un ton et une longueur déjà définis. De plus, choisissez parmi plus de 500 invites IA dans la bibliothèque intégrée pour accélérer la génération d'idées.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Bénéficiez d'outils personnalisés pour le référencement, la cohérence de la voix de la marque et la collaboration de l'équipe afin de faciliter la création de supports marketing et de contenu.

Bénéficiez d'une assistance multilingue : rédigez et traduisez du contenu dans plus de 25 langues.

Connectez-vous à des outils tels que Grammarly et SurferSEO pour améliorer votre processus de rédaction.

Accédez à des modèles prêts à l'emploi pour divers besoins marketing et la génération de contenu à grande échelle.

Passez à Jasper Discuter pour obtenir des résultats plus rapides, toujours aussi soignés et clairs.

Limites de Jasper IA

Pas de forfait Free

Des résultats d'écriture plus simples que les chatbots IA open source tels que ChatGPT.

Tarifs de Jasper IA

Créateur : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 69 $/mois par utilisateur

Entreprises : tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Jasper /IA

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 840 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper IA ?

Un avis publié sur G2 indique :

JasperChat crée un contenu correct lorsqu'on lui donne des instructions spécifiques. Son moteur neuronal est rapide et décisif.

JasperChat crée un contenu correct lorsqu'on lui donne des instructions spécifiques. Son moteur neuronal est rapide et décisif.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'espace de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les chats, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre espace de travail.

7. Copy. ai (le meilleur pour la rédaction publicitaire IA)

Copy. ai est une plateforme de rédaction publicitaire IA bien connue qui aide les équipes marketing à générer des articles de blog, des pages d'accueil, des e-mail et du contenu de leadership éclairé à l'aide de suggestions IA.

En tant qu'alternative à Jasper AI, Copy.ai convient parfaitement aux entreprises qui ont besoin de volumes de contenu importants, grâce à son modèle de tarification illimité. Vous pouvez soumettre un brief et recevoir un article de blog en quelques secondes à l'aide des flux de travail intégrés. Vous pouvez également rédiger des publicités pour le marketing sur les réseaux sociaux, y compris des campagnes Facebook, en vous basant sur les informations enregistrées sur les profils de vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Choisissez parmi plus de 200 flux de travail pour créer des e-mail, des publicités, des articles de blog ou des pages de destination en moins d'étapes.

Appliquez le style et le langage spécifiques à votre entreprise afin que tout votre contenu reflète l'image de votre marque.

Invitez vos collègues, attribuez des rôles et effectuez la modification en cours du contenu des projets partagés et des dossiers de campagne.

Bénéficiez d'une expérience plus spécialisée, axée sur l'automatisation des flux de travail et la cohérence de la marque.

Limites de Copy.ai

Certains utilisateurs trouvent que le résultat semble robotique et moins naturel que l'écriture humaine.

L'organisation des projets devient difficile sans sous-dossiers, contrairement à certaines autres alternatives à Claude IA.

Tarifs de Copy.ai

Free

Starter : 49 $/mois

Avancé : 249 $/mois

Entreprise : Tarifs personnalisés

Avis et évaluations sur Copy.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Copy.ai ?

Un utilisateur de G2 partage son avis :

J'adore copy.ai parce qu'il est très simple à utiliser. Je peux choisir le ton et la mise en forme est très conviviale pour les utilisateurs. Il existe de nombreux modèles parmi lesquels choisir et le contenu est toujours excellent.

J'adore copy.ai parce qu'il est très simple à utiliser. Je peux choisir le ton et la mise en forme est très conviviale pour les utilisateurs. Il existe de nombreux modèles parmi lesquels choisir et le contenu est toujours excellent.

8. HuggingChat (idéal pour les projets d'IA open source)

via Hugging Face

HuggingChat, développé par Hugging Face, vous offre tout ce dont vous avez besoin pour travailler sur des projets d'IA open source sans restrictions de plateforme.

Initialement conçu pour les développeurs, HuggingChat peut désormais être utilisé par tout le monde pour la traduction, la génération de texte ou d'autres tâches sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous avez également accès à une vaste collection de modèles pré-entraînés, ce qui vous permet d'avancer plus rapidement et de tester davantage d'idées.

La flexibilité de ce chatbot IA en fait l'outil idéal pour les développeurs et les passionnés de technologie qui ont besoin d'une personnalisation complète et d'une assistance indépendante de la plateforme pour tous leurs flux de travail IA.

Les meilleures fonctionnalités de HuggingChat

Choisissez parmi des milliers de modèles pour optimiser la traduction, discuter, résumer ou d'autres tâches personnalisées.

Modifiez les données d'entraînement, les paramètres ou l'architecture pour créer un modèle adapté à vos objectifs précis.

Participez à des discussions, partagez vos commentaires et obtenez l'aide de collaborateurs travaillant sur des défis open source similaires.

Bénéficiez d'une transparence et d'un contrôle accrus grâce à sa nature open source et à son intégration avec d'autres outils open source.

Limites de HuggingChat

Vous devez disposer de connaissances techniques pour débloquer l'intervalle complet de ses fonctionnalités.

Il travaille mieux pour les développeurs expérimentés dans les frameworks open source.

Tarifs HuggingChat

Free

Avis et évaluations sur HuggingChat

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de HuggingChat ?

Un utilisateur de Reddit a été très impressionné par la qualité des réponses :

J'ai essayé HuggingChat aujourd'hui et j'ai été absolument époustouflé par la réponse qu'il a donnée à une question générique que j'utilise pour tester les modèles. J'ai immédiatement téléchargé ce modèle et j'ai essayé d'obtenir la même réponse... en vain. Les modèles Llama2 70b et CodeLlama-34b semblent 10 fois plus intelligents pour HuggingChat qu'ils ne le sont pour moi.

J'ai essayé HuggingChat aujourd'hui et j'ai été absolument impressionné par la réponse qu'il a donnée à une question générique que j'utilise pour tester les modèles. J'ai immédiatement téléchargé ce modèle et j'ai essayé d'obtenir la même réponse... mais en vain. Les modèles Llama2 70b et CodeLlama-34b semblent 10 fois plus intelligents pour HuggingChat qu'ils ne le sont à faire.

9. Poe (idéal pour accéder simultanément à plusieurs modèles d'IA)

via Poe

Poe by Quora est un fournisseur d'interface unifiée pour interagir avec plusieurs modèles d'IA de pointe, notamment Claude, GPT-4, DeepSeek, Gemini et bien d'autres. Vous pouvez discuter avec différents robots, explorer les réponses des modèles ou créer votre propre chatbot IA à usage privé ou public.

Contrairement à l'approche mono-modèle de Claude AI, Poe rassemble tout dans un seul tableau de bord pour une expérience flexible et multi-modèles. Vous pouvez poser des questions, mener des discussions approfondies ou générer des réponses instantanées avec n'importe quel modèle d'assistance dans Poe.

Vous pouvez même utiliser Claude sur Poe, mais vous ne disposez alors que d'une fenêtre contextuelle plus petite, par exemple 200 000 jetons pour Claude ou 128 000 pour GPT-4o.

Les meilleures fonctionnalités de Poe

Comparez les réponses de différents moteurs d'IA en un seul endroit.

Générez facilement des images, des vidéos et des fichiers audio avec le modèle adapté.

Accédez à l'outil sur le Web, iOS, Android et d'autres plateformes.

Limites de Poe

Les performances peuvent varier en fonction du modèle d'IA que vous utilisez.

Certaines personnes font des rapports de bugs occasionnels, car la plateforme est encore en bêta.

Tarifs Poe

Abonnement : à partir de 4,99 $/mois

Avis et évaluations sur Poe

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Poe ?

Une critique sur Reddit fait l'éloge de cet outil :

J'aime beaucoup Poe. J'ai un meilleur accès à Opus. Et je peux très facilement faire coopérer les modèles. En exemple, GPT4o est beaucoup plus performant pour écrire du code Mermaid pour les diagrammes. Cela m'a fait gagner énormément de temps. Je peux ensuite @Claude_opus et lui demander d'examiner les résultats de GPT4o et de faire des recommandations. Je peux ensuite renvoyer cela à GPT et le revoir. De plus, ils ajoutent rapidement de nouveaux modèles.

J'aime beaucoup Poe. J'ai un meilleur accès à Opus. Et je peux très facilement faire coopérer les modèles. En exemple, GPT4o est beaucoup plus performant pour écrire du code Mermaid pour les diagrammes de flux. Cela m'a fait gagner énormément de temps. Je peux ensuite @Claude_opus et lui demander d'examiner les résultats de GPT4o et de faire des recommandations. Je peux ensuite renvoyer cela à GPT et le revoir. De plus, ils ajoutent rapidement de nouveaux modèles. *

🧠 Anecdote amusante : dans la mythologie grecque, Héphaïstos, dieu du feu et de la métallurgie, était un précurseur de l'IA. Il construisait des serviteurs mécaniques, comme le géant de bronze Talos, qui protégeait la Crète, et des servantes en or qui l'aidaient dans son atelier.

10. Caractère. ai (Idéal pour les jeux de rôle et les discussions interactives)

Character.ai offre aux utilisateurs un moyen ludique d'interagir avec des caractères personnalisés créés pour raconter des histoires, jouer des rôles, stimuler la créativité ou même discuter de manière informelle avec des personnages générés par l'IA.

La plateforme vous permet de créer des personnages uniques et de vous livrer à toutes sortes d'échanges, des blagues légères aux discussions profondes et réfléchies. Grâce à des discussions et des scénarios fictifs, vous pouvez facilement explorer différentes personnalités ou créer des dialogues.

Les écrivains, les gamers ou toute personne intéressée par les suggestions créatives peuvent utiliser Character.ai pour trouver de nouvelles idées. Cet outil convient particulièrement aux utilisateurs qui souhaitent interagir à travers des récits sans être limités par l'expérience traditionnelle des chatbots.

Caractère.ai : les meilleures fonctionnalités

Accédez à plus de 10 millions de caractères dotés de fonctionnalités uniques et créez des intrigues complexes, développez des dialogues ou simulez des mondes fictifs.

Bénéficiez de réponses de meilleure qualité au fil du temps, à mesure que l'IA s'adapte à votre style et à vos préférences uniques.

Bénéficiez d'interactions IA plus ludiques et axées sur la personnalité que celles, plus utilitaires, proposées par Claude IA.

Limites de Character.ai

Toutes les réponses ne semblent pas profondes ou riches en émotions.

Peut nécessiter une plus grande créativité de la part des utilisateurs pour initier des dialogues plus complexes.

Tarifs de Character.ai

Free

Caractère. AI+ : 9,99 $ par mois et par utilisateur

Avis et évaluations sur Character.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Character.ai ?

Un utilisateur de Reddit qualifie l'application d'addictive, en déclarant :

Cela m'a semblé similaire à un jeu, comme les quêtes de texte, mais en plus cool, car on peut influencer l'intrigue. Le principal problème, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge et que j'oublie les points essentiels. *

Cela m'a semblé similaire à un jeu, comme les quêtes de texte, mais en plus cool, car on peut influencer l'intrigue. Le principal problème, c'est que j'ai une mémoire défaillante et que j'oublie les points essentiels. *

11. YouChat (idéal pour l'assistance personnelle et la navigation sur le Web)

via YouChat

YouChat combine l'IA conversationnelle avec la recherche Web en temps réel, fournissant des réponses actualisées et offrant l'assistance aux requêtes multimodales (texte, images, code). Cet outil travaille bien lorsque vous souhaitez obtenir des mises à jour rapides ou que vous avez besoin d'aide pour rester informé sur des sujets d'actualité ou urgents.

Contrairement à Claude IA, ce chatbot IA se concentre sur les réponses directes avec des citations pertinentes et fiables et peut générer du texte semblable à celui rédigé par des humains. Vous pouvez lui demander d'extraire des informations actuelles, de générer des résultats simplifiés ou de vous aider à accélérer vos recherches fondamentales.

Les meilleures fonctionnalités de YouChat

Récupérez les derniers articles, résumés et faits directement sur Internet en quelques secondes.

Utilisez les citations intégrées pour vérifier les faits ou approfondir certaines parties spécifiques de la réponse.

Traitez facilement les demandes complexes, qu'il s'agisse de répondre à des questions, de créer du contenu, de demander des résumés de livres ou de fournir des sources précises.

Créez du contenu bien documenté grâce à l'accès à des données web en temps réel.

Limites de YouChat

Attendez-vous à des résultats basiques lorsque vous abordez des sujets qui nécessitent une réflexion abstraite ou une narration.

Tarifs YouChat

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Avis et évaluations sur YouChat

G2 : 4,7/5 (plus de 10 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de YouChat ?

Un avis publié sur G2 indique :

C'est gratuit et le serveur n'est presque jamais surchargé. Relativement plus facile à utiliser. [Mais] Pas aussi performant que ChatGpt. Ne donne pas toujours la réussite pour obtenir les bonnes réponses. Moins de fonctionnalités. *

C'est gratuit et le serveur n'est presque jamais surchargé. Relativement plus facile à utiliser. [Mais] Pas aussi performant que ChatGpt. Ne donne pas toujours la réussite pour obtenir les bonnes réponses. Moins de fonctionnalités. *

Boostez votre travail grâce à ClickUp Brain, un système multi-LLM sensible au contexte.

Claude IA et ses alternatives offrent une qualité de réponse, des options de personnalisation et des tarifs variables. Cependant, la plupart d'entre elles vous obligent à adapter votre flux de travail ou à sortir de vos outils de gestion du travail pour intégrer les capacités de l'IA dans vos projets.

C'est pourquoi ClickUp se démarque parmi ces modèles et outils d'IA. Il ne perturbe pas votre façon de travailler, mais ajoute plutôt de la valeur grâce à ClickUp Brain, intégré directement dans un espace où vos tâches, vos documents et votre équipe sont déjà présents. À chaque question que vous posez, chaque fichier que vous recherchez et chaque flux de travail que vous automatisez avec l'IA dans ClickUp, celui-ci apprend vos préférences et s'adapte à votre façon de travailler, devenant ainsi plus puissant et plus contextuel.

Le meilleur dans tout ça ? En vous inscrivant à ClickUp, vous aurez accès non seulement à Brain, mais aussi aux derniers modèles GPT, Claude et Gemini, ce qui rendra le passage de Claude moins douloureux... enfin, ce ne sera même pas vraiment un changement ! 🦄✨

Vous souhaitez améliorer votre environnement de travail et tirer le meilleur parti de l'IA sans perdre les avantages offerts par Claude ? Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !