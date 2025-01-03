10 meilleurs outils et assistants de codage de l'IA en 2025

En tant que développeurs de logiciels, nous savons que la technologie est censée faciliter la vie. Et oui, nous voulons faciliter la vie de nos clients en développant des produits de premier ordre. Mais ce serait bien de nous faciliter la vie, ainsi que le processus de développement de nos produits, pendant que nous y sommes. C'est là qu'interviennent les outils de codage de l'IA... ou bien ont-ils toujours été là, et cette existence n'est-elle qu'une simulation élaborée ? 🤯

Honnêtement, lorsque cela fait 30 minutes que nous fixons le même bout de code cassé, nous ne sommes pas dans le bon état d'esprit pour réfléchir à ces grandes questions existentielles. Nous préférons entrer dans la matrice et demander de l'aide à un bot amical. 🤖

Et avec le récent bond en avant de la technologie de l'IA, il y a beaucoup de bots amicaux prêts à nous aider. Les outils de codage de l'IA peuvent écrire, réviser et déboguer le code, et tout ce que nous avons à faire est d'expliquer ce dont nous avons besoin en utilisant des mots humains normaux.

Voici 10 outils de codage d'IA qui prouvent que l'intelligence artificielle est notre amie.

Que sont les outils de codage de l'IA ?

Les outils de codage IA sont des logiciels qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour aider les développeurs dans leurs tâches de codage. Ces outils peuvent effectuer une variété de tâches telles que l'écriture et le débogage du code, l'analyse de la qualité du code et même la suggestion d'améliorations ou de solutions aux problèmes de codage.

Que faut-il rechercher dans les outils de codage de l'IA ?

Pour tirer le meilleur parti de votre assistant d'IA, vous devez vous assurer qu'il peut prendre en charge les tâches de codage que votre équipe effectue chaque jour. Il doit également prendre en charge les outils et les langages que vous utilisez. Ainsi, avant d'investir dans des outils de codage d'IA, assurez-vous que ces fonctionnalités s'alignent sur votre flux de travail. 💪

Génération de code vs. examen du code: Voulez-vous que la technologie de l'IA écrive du code ou simplement qu'elle vous aide à déboguer et à dépanner le code existant ? Certains générateurs de code d'IA font les deux, mais d'autres se spécialisent dans l'un ou l'autre

Intégration: Si vous utilisez déjà un environnement de développement intégré tel que Visual Studio Code, JetBrains IDEs, RubyMine ou Xcode, votre outil de code d'IA devra s'intégrer de manière transparente à votre IDE

Si vous utilisez déjà un environnement de développement intégré tel que Visual Studio Code, JetBrains IDEs, RubyMine ou Xcode, votre outil de code d'IA devra s'intégrer de manière transparente à votre IDE **Langages de programmation : de nombreux outils d'IA se spécialisent dans des langages d'apprentissage automatique spécifiques. Et même s'ils proposent plusieurs langages, ils peuvent être plus performants dans l'un que dans l'autre. Si votre équipe travaille principalement en Java, vous ne voudrez pas d'un outil qui soit meilleur en Python. De même, si vous utilisez principalement des feuilles de style CSS, vous ne voudrez pas d'un outil conçu pour compléter le code HTML

Les 10 meilleurs outils de codage de l'IA à utiliser en 2024

Ces 10 outils vous aideront à générer du code, à le réviser et à le déboguer plus rapidement. Ils collaborent avec votre équipe de développement logiciel pour lui faciliter la vie et la rendre moins frustrante.

1. Cliquez sur

Essayez ClickUp Brain

Générer du code avec ClickUp Brain

ClickUp est une application qui les remplace toutes. C'est un outil d'IA, un outil de développement de logiciels un outil de gestion de projet, un planification de sprint un outil de développement commercial, et un outil de brainstorming (avec Tableaux blancs ClickUp ) tout en un.

En plus de fournir l'IA pour accélérer votre flux de travail, ce programme offre également des modèles de gestion des produits et modèles agiles . Il existe même des pour les rapports de bogues détaillés les demandes de fonctionnalités et l'examen du code. Ainsi, si vous recherchez une IA pour améliorer l'efficacité de votre équipe logicielle, il s'agit de l'option la plus efficace de la liste. ✨ ClickUp Brain est adapté au rôle de chaque individu dans votre organisation. Il est programmé avec des centaines d'invites conçues à la main et étayées par des recherches, afin que vos développeurs de logiciels puissent demander de l'aide pour générer du code, réviser du code ou exécuter des tests unitaires. Cette technologie d'IA deviendra bientôt l'outil le plus utile de votre boîte à outils de développement. 🛠️

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Multiples cas d'utilisation: Plus qu'un simple outil de codage, ClickUp Brain peut être utilisé dans tous les départements de votre organisation, du codage à l'analyse, en passant par la conception et la production Création de contenu AI

Plus qu'un simple outil de codage, ClickUp Brain peut être utilisé dans tous les départements de votre organisation, du codage à l'analyse, en passant par la conception et la production Création de contenu AI Automatisations personnalisées: Avec ClickUp ClickApps vous pouvez choisir parmi une bibliothèque d'automatismes ou programmer les vôtres pour accomplir automatiquement les tâches répétitives du code

Avec ClickUp ClickApps vous pouvez choisir parmi une bibliothèque d'automatismes ou programmer les vôtres pour accomplir automatiquement les tâches répétitives du code **ClickApps peut également créer vos sprints de développement logiciel automatiquement afin d'améliorer votre flux de travail

**Vous pouvez utiliser ClickUp pour remplacer une grande partie de votre pile technologique, mais si vous avez des outils dont vous ne pouvez pas vous passer, vous pouvez également les connecter à ClickUp avec les outils suivants plus de 1 000 intégrations supportées

Extension chrome: Ajoutez la puissance de ClickUp à votre navigateur avec une extension chrome Extension Chrome qui facilite l'accès aux fonctionnalités partout où vous en avez besoin

Ajoutez la puissance de ClickUp à votre navigateur avec une extension chrome Extension Chrome qui facilite l'accès aux fonctionnalités partout où vous en avez besoin Tableaux blancs: Les équipes produit peuvent utiliser des tableaux blancs pour faire du brainstorming et planifier les lancements de produits

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage: Étant donné que ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités et qu'il est entièrement personnalisable en fonction des rôles individuels, les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour apprendre à utiliser l'application de manière optimale

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours: Idéal pour un usage personnel

Idéal pour un usage personnel Illimité: $7 par membre et par mois, idéal pour les petites équipes

$7 par membre et par mois, idéal pour les petites équipes Entreprise: 12 $ par membre et par mois, idéal pour les équipes de taille moyenne

12 $ par membre et par mois, idéal pour les équipes de taille moyenne Entreprise: Nous contacter pour une tarification personnalisée, idéal pour les grandes équipes

Nous contacter pour une tarification personnalisée, idéal pour les grandes équipes ClickUp Brain : Disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par espace de travail, par membre et par mois

ClickUp ratings and reviews

2. ChatGPT

via ChatGPT Le plus connu d'entre eux est sans doute le Outil d'IA chatGPT est conçu pour répondre à vos questions, poser des questions de suivi, contester les idées incorrectes et rejeter les demandes inappropriées. D'une certaine manière, travailler avec ChatGPT revient à faire rebondir les idées d'un collègue intelligent.

Comme son objectif principal est de répondre à vos questions, vous pouvez l'appliquer à un grand nombre de cas d'utilisation - de l'écriture de code au débogage, en passant par la planification de vos projets processus de développement de produits . Et même si ChatGPT ne fait pas moins d'erreurs que d'autres outils de code d'IA, il est programmé pour admettre ses erreurs, nous lui accordons donc des points bonus pour son humilité. 🤭

Cette technologie d'IA a également fait l'objet d'une récente mise à jour, le modèle GPT-4. Par rapport à GPT-3, GPT-4 peut suivre des instructions plus complexes, comprendre une syntaxe plus compliquée et résoudre des problèmes plus difficiles.

Check out these *Modèles d'IA avec invites ChatGPT* !

Les meilleures caractéristiques de ChatGPT

Flexibilité: Vous pouvez utiliser ce chatbot d'IA pour bien plus que du codage. Parce qu'il s'agit simplement d'un outil de questions-réponses, il peut rationaliser les flux de travail dans tous les rôles de votre organisation

Vous pouvez utiliser ce chatbot d'IA pour bien plus que du codage. Parce qu'il s'agit simplement d'un outil de questions-réponses, il peut rationaliser les flux de travail dans tous les rôles de votre organisation Questions de suivi: Certains générateurs de codage d'IA échouent dès le premier obstacle en ne comprenant pas tout le contexte de votre question. Parce que ChatGPT pose des questions de suivi, il peut vous aider à identifier les informations que vous devez fournir pour obtenir une réponse précise

Certains générateurs de codage d'IA échouent dès le premier obstacle en ne comprenant pas tout le contexte de votre question. Parce que ChatGPT pose des questions de suivi, il peut vous aider à identifier les informations que vous devez fournir pour obtenir une réponse précise Revue de code : ChatGPT est particulièrement doué pour identifier les erreurs dans votre code et vous aider à les corriger

Limites de ChatGPT

Contexte limité: Certains utilisateurs se plaignent que, dans des conversations plus longues, ce chatbot a tendance à perdre le fil. Il peut oublier les informations que vous lui avez fournies plus tôt dans la conversation et ne pas fournir de réponses cohérentes

Certains utilisateurs se plaignent que, dans des conversations plus longues, ce chatbot a tendance à perdre le fil. Il peut oublier les informations que vous lui avez fournies plus tôt dans la conversation et ne pas fournir de réponses cohérentes Réponses génériques: Certains disent également que ce programme a tendance à fournir les mêmes réponses passe-partout à plusieurs reprises, même lorsque le contexte est différent

Prix du ChatGPT

ChatGPT : Gratuit

Gratuit ChatGPT Plus: 20 $ par mois

ChatGPT ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: Pas de commentaires disponibles

Check out these ChatGPT alternatives !

3. CodeT5

via CodeT5 code open-source sur GitHub CodeT5 dispose d'un modèle d'encodage et d'un modèle de décodage intégrés qui lui permettent de traduire le langage naturel en code (comme ChatGPT), mais aussi de traduire le code en langage naturel. Ainsi, non seulement vous pouvez dire à CodeT5 ce qu'il doit faire, mais il peut aussi vous dire ce que fait un extrait de code particulier. Il s'agit d'une conversation à double sens. 🗣️

Scientifiques des données à Salesforce a conçu le programme pour qu'il comprenne mieux les langages de programmation. L'objectif était de combler certaines lacunes des autres outils de codage de l'IA, qui, selon eux, se concentraient trop sur le traitement du langage naturel dans leurs données d'apprentissage et pas assez sur les langages.

Le résultat est un outil gratuit et open-source qui peut résumer du code, générer du code, affiner du code et traduire de code à code.

Les meilleures caractéristiques de CodeT5

Génération de code de texte à texte : Comme avec l'IA des chatbots, vous pouvez donner à CodeT5 un message et il écrira du code pour répondre à votre demande

Comme avec l'IA des chatbots, vous pouvez donner à CodeT5 un message et il écrira du code pour répondre à votre demande Traduction de code à code: Si votre équipe travaille dans plusieurs langages de programmation, CodeT5 peut prendre votre code dans un langage, comme Python, et le traduire dans un autre, comme JavaScript

Si votre équipe travaille dans plusieurs langages de programmation, CodeT5 peut prendre votre code dans un langage, comme Python, et le traduire dans un autre, comme JavaScript Résumé du code: Ce programme peut expliquer ce que fait un morceau de code en langage clair, ce qui peut aider même les développeurs de logiciels expérimentés à apprendre de nouveaux langages et cadres de travail

Limites de CodeT5

**L'équipe qui a conçu CodeT5 indique que ce logiciel pourrait contenir des informations personnelles sensibles, telles que des adresses et des numéros d'identification, et qu'il pourrait générer du code vulnérable

Prix de CodeT5

Gratuit et ouvert à tous

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

4. Codiga

via Codiga Si votre équipe de développement logiciel met l'accent sur la qualité et la sécurité, Codiga pourrait bien être votre nouveau meilleur ami (artificiel).

Cet assistant de code doté d'une IA est davantage axé sur la révision que sur la génération de code. Il peut produire des extraits de code, mais n'est pas conçu pour écrire des lignes de code entières. Au lieu de cela, ce que Codiga fait le mieux, c'est nettoyer le code de votre équipe. 🧹

Il peut réviser et corriger automatiquement les problèmes qu'il trouve dans votre code, et vous pouvez enseigner toutes les règles de révision de code que vous souhaitez appliquer. De plus, vous pouvez facilement partager les nouvelles règles et les extraits de code avec l'ensemble de votre équipe.

Codiga meilleures caractéristiques

Revue de code : Codiga fournit des revues de code approfondies qui peuvent réduire le nombre de violations et de vulnérabilités dans votre code

Codiga fournit des revues de code approfondies qui peuvent réduire le nombre de violations et de vulnérabilités dans votre code Personnalisation : Créez des règles personnalisées pour votre revue de code en moins de cinq minutes et partagez-les avec votre équipe pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde 📖

Créez des règles personnalisées pour votre revue de code en moins de cinq minutes et partagez-les avec votre équipe pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde 📖 **Codiga inspecte votre logiciel pour toutes les menaces courantes et peut automatiquement corriger les vulnérabilités de sécurité dans votre IDE

Limitations de Codiga

Nombre limité d'intégrations IDE: Codiga ne s'intègre qu'avec VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab et Bitbucket. Si vous utilisez un IDE différent, cet outil d'intelligence artificielle ne fonctionnera pas avec votre flux de travail actuel

Codiga ne s'intègre qu'avec VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab et Bitbucket. Si vous utilisez un IDE différent, cet outil d'intelligence artificielle ne fonctionnera pas avec votre flux de travail actuel Limites de PHP: Bien que Codiga supporte 15 langages différents, certains utilisateurs se plaignent qu'il n'est pas aussi performant en PHP

Prix de Codiga

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 14 $ par utilisateur et par mois

Codiga ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (20+ commentaires)

4.6/5 (20+ commentaires) Capterra: Pas de commentaires disponibles

5. Codex OpenAI

via Codex OpenAI OpenAI, la même société que ChatGPT, a de grands objectifs en matière d'intelligence artificielle : Elle vise à développer une IA capable de résoudre des problèmes de niveau humain. Son système utilise des modèles de langage à apprentissage profond (LLM), un processus qui consiste à apprendre à l'IA à effectuer des tâches (dans ce cas, des tâches de codage) en lui fournissant une grande quantité de données.

Ils ont formé le système Codex avec les capacités de traitement du langage naturel de leur plateforme GPT-3 et avec des milliards de lignes de code. Ce processus de formation approfondie permet à Codex de traduire vos instructions écrites en code de haute qualité en temps réel.

Mais cet assistant de codage IA est plus apte à fournir des extraits de code qu'un code complet.

Les meilleures caractéristiques d'OpenAI Codex

Installation rapide: Comme OpenAI a consacré beaucoup de temps à la formation de son système de codage, la plupart des développeurs de logiciels peuvent se lancer sans avoir à fournir à Codex leurs propres ensembles de données de formation

Comme OpenAI a consacré beaucoup de temps à la formation de son système de codage, la plupart des développeurs de logiciels peuvent se lancer sans avoir à fournir à Codex leurs propres ensembles de données de formation Outil de complétion de code de l'IA: Pendant que vous travaillez, Codex peut servir d'outil de complétion de code intelligent, suggérant des bouts de code pour compléter automatiquement les tâches de code courantes

Pendant que vous travaillez, Codex peut servir d'outil de complétion de code intelligent, suggérant des bouts de code pour compléter automatiquement les tâches de code courantes **Vous pouvez écrire un message demandant à Codex de résoudre un problème de codage, et il vous répondra par des suggestions de code

Limitations du Codex OpenAI

Peu de langages pris en charge: Codex fonctionne mieux avec Python. Bien qu'il supporte également JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript et Shell, les suggestions de code peuvent être moins précises dans ces langages

Codex fonctionne mieux avec Python. Bien qu'il supporte également JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript et Shell, les suggestions de code peuvent être moins précises dans ces langages Pas de code review: OpenAi Codex est avant tout une IA générative. Il n'est pas conçu pour suggérer des améliorations au code que vous avez déjà écrit

Prix d'OpenAI Codex

Gratuit et ouvert à tous

OpenAI Codex ratings and reviews

OpenAI Codex étant une plateforme open-source, il n'y a pas de critiques d'utilisateurs sur les plateformes logicielles habituelles. Mais comme il est gratuit, il n'y a pas non plus d'inconvénients à l'essayer et à décider par soi-même.

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Aucun avis n'est disponible

6. PolyCoder

via Code open-source de PolyCoder sur GitHub Outil de code ouvert rivalisant avec Codex, Polycoder se distingue des autres outils open-source car non seulement l'IA est accessible au public gratuitement, mais toutes les données d'entraînement le sont également. Ainsi, quiconque souhaite compléter ou améliorer l'ensemble de données peut le faire - il s'agit d'une IA ouverte à tous l'amélioration continue . Chercheurs de l'Université Carnegie Mellon ont conçu PolyCoder sur la base du langage GPT-2 d'OpenAI, et ils affirment que cette IA est meilleure pour écrire du code en C que n'importe quelle autre IA d'apprentissage automatique et de génération de code.

L'IA a été entraînée dans 12 langages de programmation au total, sur la base de 2,7 milliards de paramètres.

Les meilleures caractéristiques de PolyCoder

Apprentissage continu: Tout le monde peut améliorer PolyCoder en lui apprenant de nouveaux langages de programmation, en lui fournissant des ensembles de données provenant de référentiels de codage supplémentaires ou en améliorant sa compréhension du langage naturel, ce qui en fait l'un des projets open-source les plus excitants depuis WordPress

Tout le monde peut améliorer PolyCoder en lui apprenant de nouveaux langages de programmation, en lui fournissant des ensembles de données provenant de référentiels de codage supplémentaires ou en améliorant sa compréhension du langage naturel, ce qui en fait l'un des projets open-source les plus excitants depuis WordPress Codage en langage C: Bien que PolyCoder soit compétent dans 12 langages de programmation, c'est en C qu'il est le plus fort. D'autres outils de codage d'IA peuvent être plus performants en Java, Python ou SQL, mais vous pouvez toujours former PolyCoder pour améliorer ses capacités dans votre langage préféré

Limites de PolyCoder

**Les créateurs de PolyCoder craignent que les programmeurs n'apprennent à l'IA des comportements malveillants ou n'introduisent des failles de sécurité dans le code source, en raison de son caractère open-source

Prix de PolyCoder

Gratuit et ouvert à tous

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

7. Tabnine

via Tabnine Cet assistant IA a été conçu spécifiquement pour les développeurs de logiciels. Il s'agit d'un outil de complétion de code IA qui accélère votre flux de travail en écrivant des fonctions complètes et des lignes de code entières. Il peut prédire et suggérer votre prochaine ligne de code en fonction de votre syntaxe.

Pensez-y comme aux suggestions de texte sur votre smartphone. Les suggestions ne correspondent pas toujours à ce que vous aviez en tête, mais lorsqu'elles le sont, il vous suffit de cliquer dessus et de l'expédier. Vous pouvez alors passer à la section de code suivante. ⛵️

Cet outil peut également s'inspirer de vos habitudes de codage pour vous proposer des suggestions toujours plus précises.

Les meilleures caractéristiques de Tabnine

Codage prédictif: La meilleure caractéristique de Tabnine pour gagner du temps est sa capacité à suggérer votre prochaine ligne de code au fur et à mesure que vous tapez, grâce à sa fonction prédictive d'apprentissage automatique

La meilleure caractéristique de Tabnine pour gagner du temps est sa capacité à suggérer votre prochaine ligne de code au fur et à mesure que vous tapez, grâce à sa fonction prédictive d'apprentissage automatique Hébergement flexible: Vous pouvez exécuter Tabnine à partir de votre ordinateur portable, d'un serveur protégé par un pare-feu ou du nuage, de sorte que cet outil s'adaptera aux protocoles de sécurité de votre entreprise

Vous pouvez exécuter Tabnine à partir de votre ordinateur portable, d'un serveur protégé par un pare-feu ou du nuage, de sorte que cet outil s'adaptera aux protocoles de sécurité de votre entreprise Multiples langages de programmation: Tabnine prend en charge les principaux langages de programmation et les langages de niche, notamment JavaScript, Python, TypeScript, Rust, Go et Bash

Limites de Tabnine

**Certaines personnes se plaignent que si vous travaillez avec des frameworks d'interface utilisateur JavaScript, les suggestions sont moins précises et souvent incorrectes

**Ce programme utilise beaucoup de mémoire vive et nécessite parfois plus de 1 Go de mémoire pour fonctionner

Prix de Tabnine

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Contacter Tabnine pour les tarifs

8. Code Snyk

via Snyk Cet outil d'IA provient de Snyk, une application de développement de logiciels axée sur la sécurité. Tout comme les autres produits de Snyk, cet outil est spécialement conçu pour vous aider à créer du code sécurisé.

Snyk Code n'écrit pas de code et ne vous aide pas à automatiser des tâches, mais il effectue des tests statiques de sécurité des applications en temps réel. Il identifie les vulnérabilités et fournit des conseils de remédiation afin que votre équipe puisse résoudre les problèmes de sécurité immédiatement. Comme il fonctionne en temps réel, votre équipe n'aura pas à attendre les rapports SAST pour résoudre les problèmes de sécurité.

Les meilleures caractéristiques de Snyk

Sécurité améliorée: En raison de sa focalisation unique sur le code sécurisé, cette application fait vraiment bien la sécurité

En raison de sa focalisation unique sur le code sécurisé, cette application fait vraiment bien la sécurité Facile à utiliser: La plupart des utilisateurs peuvent commencer à utiliser ce programme immédiatement, sans courbe d'apprentissage des outils d'apprentissage automatique

La plupart des utilisateurs peuvent commencer à utiliser ce programme immédiatement, sans courbe d'apprentissage des outils d'apprentissage automatique **Snyk offre des plugins pour JetBrains, Visual Studio, VS Code et Eclipse

Limitations de Snyk

Fonctionnalités limitées: Étant donné que Snyk Code est uniquement axé sur la sécurité, vous devrez peut-être ajouter un deuxième outil de code IA si vous souhaitez un chatbot capable d'écrire des lignes complètes pour créer un code de haute qualité

Étant donné que Snyk Code est uniquement axé sur la sécurité, vous devrez peut-être ajouter un deuxième outil de code IA si vous souhaitez un chatbot capable d'écrire des lignes complètes pour créer un code de haute qualité **Snyk Code prend en charge 10 des langages de programmation les plus populaires, y compris Apex, C#, C++, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby et TypeScript. Si vous préférez travailler dans un langage plus spécialisé, vous aurez peut-être besoin d'un autre outil d'apprentissage automatique

Prix de Snyk

Gratuit: 0 $ avec un nombre illimité de développeurs contributeurs

0 $ avec un nombre illimité de développeurs contributeurs Équipe: 25 $ par mois pour un maximum de 10 contributeurs

25 $ par mois pour un maximum de 10 contributeurs Entreprise: Contacter Snyk pour les tarifs

Snyk ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (15+ commentaires)

9. Copilote GitHub

via Copilote GitHub GitHub Copilot est construit sur l'API d'OpenAI Codex, ce qui peut vous amener à vous demander pourquoi vous devriez payer pour cet outil de codage de l'IA alors que vous pouvez utiliser gratuitement l'outil de code open-source de Codex.

Lorsque GitHub a développé son produit à partir d'OpenAI Codex, il a élargi les capacités du programme. Ainsi, Copilot prend en charge davantage de modèles de langages de programmation et génère un code plus complet que Codex. Copilot peut même aider votre équipe à se familiariser plus rapidement avec de nouveaux langages de programmation et frameworks.🧑‍✈️

Les meilleures caractéristiques de Copilot

**Les fonctions d'intelligence artificielle de GitHub génèrent du code dans une grande variété de langages de programmation, notamment Python, JavaScript, Go, C++ et TypeScript

**L'assistant de codage à apprentissage automatique répond à des invites en langage naturel dans des dizaines de langues

Intégrations: Vous pouvez coupler Copilot avec votre éditeur de code préféré. Il s'intègre à Visual Studio Code, aux IDE JetBrains et à Neovim

Limitations de Copilot

Lenteur de l'intégration et des performances: Certains utilisateurs se plaignent du fait que l'apprentissage du processus par Copilot prend du temps et nécessite beaucoup de données d'entraînement. Une fois que Copilot est opérationnel, ses fonctions d'intelligence artificielle en temps réel créent du code à un rythme plus lent que d'autres outils d'intelligence artificielle

Certains utilisateurs se plaignent du fait que l'apprentissage du processus par Copilot prend du temps et nécessite beaucoup de données d'entraînement. Une fois que Copilot est opérationnel, ses fonctions d'intelligence artificielle en temps réel créent du code à un rythme plus lent que d'autres outils d'intelligence artificielle Assistance limitée débogage assistance: GitHub fournit une assistance pour le débogage, mais pas une assistance approfondie

Prix de Copilot

Individuel: 10 $ par mois

10 $ par mois Copilot Business: 19 $ par utilisateur et par mois

19 $ par utilisateur et par mois Copilot Enterprise: 39 $ par utilisateur et par mois

Copilot ratings and reviews

Bien que la fonction Copilot de GitHub n'ait pas beaucoup d'évaluations en elle-même, GitHub a des milliers d'évaluations et est une plateforme très respectée pour les équipes de développement de logiciels.

10. Replit Ghostwriter

via Replit Si vous souhaitez que votre équipe de développement logiciel passe plus de temps à se concentrer sur la pensée créative et moins de temps sur les tâches répétitives, alors Ghostwriter pourrait être votre nouveau boo. 👻

Ce programme vous permet d'automatiser des tâches et de libérer plus d'espace cérébral pour le développement créatif. Le chatbot vous aide à réfléchir à des projets créatifs, traduit le langage naturel en code et explique des extraits de code en langage clair.

Ghostwriter apprend de vous au fur et à mesure que vous travaillez avec lui, ce qui lui permet de comprendre le contexte de votre projet et de proposer des solutions pertinentes.

Les meilleures fonctionnalités de Ghostwriter

Prise en charge de 16 langages de programmation: Replit Ghostwriter prend en charge l'analyse statique de code, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust et SQL

Replit Ghostwriter prend en charge l'analyse statique de code, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust et SQL Temps de réponse rapide: Le temps de réponse moyen du chatbot Ghostwriter est de 500 ms, de sorte que vos développeurs ne seront pas frustrés par des vitesses lentes

Le temps de réponse moyen du chatbot Ghostwriter est de 500 ms, de sorte que vos développeurs ne seront pas frustrés par des vitesses lentes Voix pour coder: En plus de taper des messages au chatbot, vous pouvez également utiliser des mémos vocaux pour lancer des projets lorsque vous êtes en déplacement

Limitations de Ghostwriter

Le programme n'est peut-être pas aussi performant dans tous les langages: Bien qu'il prenne en charge 16 langages, ce programme est plus efficace en Python et en JavaScript

Bien qu'il prenne en charge 16 langages, ce programme est plus efficace en Python et en JavaScript **Ghostwriter est une fonctionnalité de l'environnement de développement intégré de Replit et ne peut être utilisé avec aucun autre IDE. Par conséquent, si vous utilisez déjà Visual Studio Code, XCode, JetBrains ou une autre plateforme, Ghostwriter ne fonctionnera pas pour vous

Prix de Ghostwriter

Ghostwriter est un supplément de 10 $ par mois en plus de votre plan Replit. Seul le plan Pro à 20 $ par mois vous donne accès à Ghostwriter, ce qui porte votre total à 30 $ par mois.

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

Pourquoi utiliser les outils d'aide au codage de l'IA ?

De nombreux développeurs de logiciels hésitent à faire confiance aux outils de codage à intelligence artificielle. Il est facile de croire qu'une machine ne pourrait jamais comprendre les nuances et la créativité qu'implique l'écriture d'un code. Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez envisager d'essayer les outils d'aide au codage par intelligence artificielle :

Augmentation de la productivité: Grâce aux outils de codage par intelligence artificielle, votre équipe de développement peuttravailler plus rapidement et plus efficacement. Ces outils automatisent les tâches fastidieuses et aident à générer des suggestions de code auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé tout seul.

Grâce aux outils de codage par intelligence artificielle, votre équipe de développement peuttravailler plus rapidement et plus efficacement. Ces outils automatisent les tâches fastidieuses et aident à générer des suggestions de code auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé tout seul. Améliorer la qualité du code: En utilisant l'intelligence artificielle pour vous aider à coder, vous incorporez également une autre couche de contrôle de la qualité. Ces outils peuvent aider à détecter les bogues et les failles de sécurité avant qu'ils n'atteignent la production.

En utilisant l'intelligence artificielle pour vous aider à coder, vous incorporez également une autre couche de contrôle de la qualité. Ces outils peuvent aider à détecter les bogues et les failles de sécurité avant qu'ils n'atteignent la production. Développer de nouvelles compétences: L'utilisation d'outils de codage IA peut vous aider à apprendre plus rapidement de nouveaux langages de programmation et de nouveaux cadres, ce qui ouvre de nouvelles perspectives à votre équipe de développement.

L'utilisation d'outils de codage IA peut vous aider à apprendre plus rapidement de nouveaux langages de programmation et de nouveaux cadres, ce qui ouvre de nouvelles perspectives à votre équipe de développement. Libérer du temps pour la pensée créative: Les tâches banales étant prises en charge par l'intelligence artificielle, les développeurs de logiciels ont plus de temps pour se concentrer sur les aspects créatifs de leur travail. Cela peut conduire à un code plus innovant et de meilleure qualité.

Les tâches banales étant prises en charge par l'intelligence artificielle, les développeurs de logiciels ont plus de temps pour se concentrer sur les aspects créatifs de leur travail. Cela peut conduire à un code plus innovant et de meilleure qualité. Rentabilité: Certains outils de codage d'IA sont disponibles gratuitement ou proposent des plans tarifaires abordables, ce qui les rend accessibles à toute équipe de développement, quelles que soient les contraintes budgétaires.

Défis auxquels les développeurs sont confrontés et que les outils de codage d'IA peuvent résoudre

Les développeurs passent souvent des heures à effectuer des tâches banales et répétitives alors qu'ils pourraient se concentrer sur des aspects plus critiques tels que le débogage ou la planification de projets. Les outils de codage de l'IA offrent une solution à ces défis, notamment :

Tâches répétitives

La plupart des tâches auxquelles un programmeur est confronté quotidiennement sont répétitives et banales. Les outils d'IA peuvent aider à automatiser ces tâches, libérant ainsi plus de temps pour la réflexion créative et la résolution de problèmes.

Apprendre de nouveaux langages et cadres de programmation

L'apprentissage d'un nouveau langage de programmation peut s'avérer difficile, même pour les développeurs les plus expérimentés. Grâce aux outils d'IA, les développeurs peuvent apprendre de nouveaux langages plus rapidement et avec plus de précision.

Améliorer la qualité du code

L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les développeurs est l'écriture d'un code de haute qualité. Même les développeurs chevronnés commettent parfois des erreurs. Les outils de code IA peuvent aider à détecter ces erreurs avant qu'elles ne se transforment en bogues coûteux.

Ils peuvent également suggérer des moyens d'améliorer le code, ce qui permet d'obtenir des programmes plus efficaces et optimisés.

Débogage

Le débogage est une autre tâche fastidieuse qui prend souvent beaucoup de temps à un développeur. Les outils de codage IA peuvent aider à identifier et à corriger les bogues rapidement, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur des tâches plus importantes.

Commencer à générer du code avec les outils de codage par IA

Les outils d'IA peuvent vous faciliter la vie et celle de toute votre équipe. Plus besoin de regarder des bouts de code cassés jusqu'à ce que vous en perdiez les yeux. Désormais, il vous suffit de demander de l'aide à votre sympathique chatbot.

Dans le meilleur des cas, les générateurs de code IA peuvent agir comme des collègues (artificiellement) intelligents. Ils peuvent vous aider à faire du brainstorming, à résoudre des problèmes et à explorer des idées qui font avancer votre processus de développement.

Pour une application qui gère votre processus de développement logiciel du début à la fin et qui intègre des outils de code d'IA, essayez ClickUp . Vous pouvez créer un espace de travail et commencer à utiliser Les fonctions de développement logiciel de ClickUp gratuitement. La productivité supplémentaire vous permettra même d'économiser du temps et de l'argent.

Une fois que vous aurez commencé à utiliser des outils d'IA pour augmenter votre productivité, vous aurez plus de temps pour réfléchir aux grandes questions de la vie, comme Qui code l'IA qui code ? Ou bien les outils de codage de l'IA se codent-ils eux-mêmes ? 🤯