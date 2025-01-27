Comment utiliser l'IA dans le développement logiciel (cas d'utilisation et outils)

L'IA est depuis quelque temps déjà la technologie disruptive la plus prometteuse, et son application sera bientôt omniprésente dans l'industrie.

L'étude mondiale de PwC sur l'intelligence artificielle le confirme : l'IA devrait contribuer à hauteur de 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale en 2030.

L'intelligence artificielle est appelée à être la source clé de transformation dans pratiquement tous les secteurs. Elle continuera d'évoluer et de résoudre les problèmes d'efficacité, de précision et de productivité.

Les équipes de développement logiciel peuvent également tirer parti des outils basés sur l'IA pour gagner en productivité et en efficacité.

L'IA peut automatiser des tâches répétitives telles que la génération de code, les tests et le débogage pour des fonctionnalités courantes. Cela permet aux développeurs de se concentrer sur les aspects créatifs de la résolution de problèmes et de la conception de solutions innovantes.

L'IA peut également analyser de grandes bases de code afin d'identifier les erreurs potentielles, les problèmes de sécurité ou les domaines à améliorer, ce qui permet aux développeurs de gagner un temps précieux et d'économiser leurs efforts. Poursuivez votre lecture pour découvrir d'autres cas d'utilisation et exemples illustrant comment l'IA peut faciliter le développement logiciel.

Comprendre l'IA dans le développement logiciel

Non, l'IA ne va pas remplacer les ingénieurs logiciels ! Elle n'est pas non plus la solution miracle qui permettra de relever tous les défis actuels du développement logiciel.

Au contraire, elle est utilisée comme un outil puissant qui façonne l'avenir du domaine. Les leaders technologiques qui adoptent les outils de codage IA et l'apprentissage profond peuvent améliorer la productivité et l'efficacité de leurs équipes, ce qui se traduit par un avantage concurrentiel dans un paysage technologique en constante évolution.

Dès la phase initiale de conception, les systèmes d'IA peuvent aider les équipes à élaborer des solutions efficaces et durables. À mesure que les outils d'IA accélèrent la prise de décision, le codage, la documentation et la livraison, l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel devient plus fluide.

Le débogage devrait devenir obsolète, car l'IA aide à identifier et à analyser le code afin de résoudre plus rapidement les problèmes. Cela se traduit par un déploiement plus rapide des fonctionnalités, une élimination plus rapide des bugs et un cycle de développement plus réactif.

Pour comprendre les applications pratiques de l'IA, examinons les tendances en matière d'ingénierie logicielle et les cas d'utilisation.

Comment utiliser l'IA dans le développement logiciel pour différents cas d'utilisation

L'IA offre plusieurs opportunités pour le développement logiciel, mais pour utiliser efficacement ces outils, il faut savoir quand et comment les intégrer dans votre flux de travail. Plongeons-nous dans les applications les plus prometteuses de l'IA et du machine learning, qui vont façonner l'avenir du processus de codage et du développement de produits.

1. Révision et test automatisés du code

Avant l'IA, l'assurance qualité reposait sur un processus très répétitif de révisions fréquentes du code et de vérifications manuelles. L'IA rend ce processus plus efficace en automatisant une grande partie des tests.

Par exemple, les outils de révision de code basés sur l'IA, tels que Codacy, constituent un excellent moyen d'améliorer la qualité du code et de rationaliser le processus de développement. Ils s'intègrent aux plateformes de développement populaires telles que GitHub, GitLab et Bitbucket.

Ces outils utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique entraînés sur d'énormes ensembles de données de code pour analyser votre base de code afin de détecter divers problèmes tels que les odeurs de code, l'identification de bugs potentiels et les failles de sécurité.

En substance, l'IA complète les tests humains pour obtenir une couverture la plus complète possible. Elle peut également effectuer des tests A/B, en comparant différentes variantes d'un programme afin d'identifier la solution optimale.

2. Génération de documentation

Générez une documentation claire, telle que des rapports visuels, qui aide les développeurs à identifier les problèmes et à garantir la cohérence tout au long du cycle de vie du projet.

Par exemple, DocuWrite.ai est un outil alimenté par l'IA qui aide les développeurs à générer rapidement et facilement une documentation API complète directement à partir de leur base de code. Il analyse votre code à la recherche de définitions de fonctions, de commandes de code et de structures de données, puis, sur la base de cette analyse, il génère une documentation API qui comprend des descriptions claires, des exemples de code, des détails sur les paramètres et les valeurs de retour.

3. Débogueurs

Les débogueurs sont des outils puissants qui permettent aux programmeurs de disséquer et de dépanner leur code, d'éradiquer les bugs et d'assurer le bon fonctionnement d'un programme. Cependant, ils peuvent également prendre beaucoup de temps, en particulier dans les bases de code complexes.

SinCode, un outil d'IA, peut vous aider à analyser les traces d'exécution du code et à identifier la ligne exacte à l'origine d'un comportement inattendu. Il utilise l'apprentissage automatique pour corréler les modifications du code avec les erreurs qui surviennent par la suite, aidant ainsi les développeurs à comprendre plus efficacement la cause profonde, en particulier pour les bugs intermittents ou difficiles à reproduire.

4. Refactoring

Améliorez la lisibilité, la maintenabilité et les performances du code grâce à la refactorisation. La refactorisation n'ajoute pas de nouvelles fonctionnalités et ne modifie pas le fonctionnement du programme. Elle vise à rendre le code existant plus propre, plus efficace et plus facile à gérer à long terme.

En tant que développeur de logiciels, vous pouvez utiliser Sourcery, qui analyse votre code et suggère des possibilités de refactorisation basées sur les bonnes pratiques et les modèles courants. Il peut identifier les zones où le code peut être dupliqué, les fonctions simplifiées ou les noms de variables rendus plus descriptifs. Sourcery fournit aux développeurs des explications claires et des exemples de code pour les refactorisations suggérées, leur permettant ainsi d'améliorer efficacement la qualité du code.

5. Maintenance du code hérité

La maintenance du code hérité désigne le processus continu qui consiste à maintenir une base de code ancienne fonctionnelle et à jour. Cette base de code peut être écrite dans un langage de programmation obsolète, utiliser des bibliothèques obsolètes ou simplement manquer de l'organisation et de la clarté mises en avant par les pratiques de codage modernes.

Pour la maintenance du code hérité, les développeurs de logiciels peuvent utiliser DeepCode, un outil basé sur l'IA conçu pour aider les développeurs à maintenir et à améliorer les bases de code héritées. Il exploite des modèles d'apprentissage automatique formés sur de vastes ensembles de données de code afin d'analyser votre code à la recherche de problèmes, de bugs et de vulnérabilités dans le code open source. Il fournit également des informations contextuelles pour chaque problème, y compris des références de code et des corrections potentielles. Par exemple, Synk utilise un processus unique dans l'industrie pour créer la base de connaissances DeepCode IA qui alimente Snyk Code. En combinant l'IA symbolique et générative, plusieurs méthodes d'apprentissage automatique et l'expertise des chercheurs en sécurité de Snyk, ils garantissent un haut niveau de précision sans hallucinations.

6. Intégration du traitement du langage naturel (NLP)

Avec l'IA, vous pouvez écrire du code en décrivant simplement ce que vous voulez qu'il fasse ! Les outils de NLP comblent le fossé entre le langage humain et le code. Les développeurs peuvent tirer parti de ces outils pour convertir les exigences du langage naturel en code fonctionnel, réduisant ainsi le besoin de codage manuel et abaissant la barrière à l'entrée pour les nouveaux développeurs de langages de programmation.

Par exemple, l'intégration du NLP pourrait vous permettre de décrire une fonctionnalité souhaitée, comme un écran de connexion qui nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification, et l'outil pourrait traduire cette description en code correspondant pour créer cet écran de connexion.

Les développeurs de logiciels peuvent tirer parti de Microsoft Copilot (à ne pas confondre avec GitHub Copilot), un outil alimenté par l'IA qui intègre le traitement du langage naturel (NLP) pour devenir le meilleur compagnon d'écriture des développeurs. Il comprend le code que vous écrivez. Il ne se contente pas d'analyser les lignes et les fonctions, mais saisit la logique et l'intention derrière votre création.

L'outil utilise sa puissance de NLP pour traduire votre explication en une documentation claire, concise et bien structurée. Supposons que vous refactorisez une section du code et que vous voulez vous assurer que tout est intact.

Copilot peut analyser vos modifications et prédire les effets secondaires potentiels. Il utilise sa compréhension des relations et des dépendances du code pour mettre en évidence les zones où des conséquences imprévues pourraient survenir.

Les outils de copilotage IA agissent comme des assistants de codage intelligents. C'est comme avoir un collaborateur qui comprend votre style de codage, se souvient du contexte de votre projet et peut prédire ce dont vous pourriez avoir besoin ensuite.

Les copilotes analysent votre code existant, la structure de votre projet et votre style de codage pour vous suggérer des extraits de code, des appels de fonction et des noms de variables pertinents au fur et à mesure que vous tapez. Cette intelligence contextuelle réduit considérablement les risques d'erreurs et les tâches de codage répétitives.

Ces outils peuvent comprendre l'objectif de votre code et proposer des lignes, voire des blocs de code, qui s'intègrent parfaitement à votre projet. Cela peut s'avérer particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des bibliothèques ou des frameworks inconnus, car un outil de copilotage peut suggérer la syntaxe et l'utilisation correctes en fonction de sa compréhension du contexte.

Voici quelques outils de copilotage populaires que vous pouvez utiliser :

GitHub Copilot (basé sur OpenAI Codex) USP : Intégration transparente avec GitHub, complétion de code contextuelle et assistance multilingue

Avis : « La plupart du temps, il me suggère du code que j'aurais de toute façon dû écrire moi-même. Si la suggestion est erronée, je commence simplement à taper ce que je veux et il comprend généralement très vite. » – MasterEvanK, Reddit Tabnine USP : Suggestions de code personnalisées en fonction de votre style de codage et du contexte du projet, fonctionnalité hors ligne et intégration avec divers IDE

Avis : « S'adapte rapidement à mon style de code et à ma mise en forme, et se met à jour pour prendre en compte les variables et les fonctions que j'ai définies. Extrapolent rapidement la direction que prend votre code et proposent des suggestions contextuelles. Cela a accéléré mon temps de développement et m'a aidé à apprendre de nouveaux langages. J'apprécie également le fait qu'il fonctionne avec tous les IDE. » – David C, G2 Codeium USP : se concentre sur la qualité et la maintenabilité du code ; analyse le code à la recherche de problèmes potentiels, suggère des possibilités de refactorisation et génère automatiquement de la documentation

Avis : « Codeium est très facile à utiliser et fournit des suggestions vraiment utiles. Comme tout est sur site, c'est ultra rapide, même en télétravail, on ne remarque rien. »– Eric Y., G2

8. Bots IA spécialisés

Les modèles d'IA et les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être entraînés à partir des données spécifiques de votre organisation : référentiels de code, systèmes de contrôle de version, plateformes de gestion des connaissances, etc. Vous créez des « bots » IA personnalisés qui comprennent votre système unique.

Par exemple, en démocratisant l'IA pour les développeurs, des plateformes telles que ChatGPT Playground et Hugging Face suppriment les barrières à l'entrée. Ces plateformes proposent des modèles d'IA pré-entraînés et des outils que les développeurs peuvent utiliser pour créer leurs propres modèles personnalisés. Cela permet aux développeurs d'aller au-delà des solutions pré-construites et d'adapter les fonctionnalités de l'IA aux besoins spécifiques de leurs applications.

Ces robots peuvent accéder à des informations en langage naturel et les analyser. Les nouvelles recrues, et même les ingénieurs chevronnés, peuvent poser des questions et obtenir des conseils précieux.

Vous êtes bloqué par des suggestions de code ? Le bot peut analyser votre base de code et vous suggérer des solutions ou de la documentation pertinente. Vous rencontrez un problème de performance en production ? Le bot peut vous orienter vers les ingénieurs ou les ressources appropriés pour résoudre le problème.

Les bots IA génératifs comblent le fossé des connaissances laissé par une documentation obsolète et la perte de connaissances institutionnelles afin d'aider les ingénieurs de tous niveaux d'expérience à naviguer dans leurs systèmes, à trouver des réponses et à être plus productifs.

Alibaba, la plus grande entreprise de commerce électronique en Chine, utilise cinq chatbots IA pour gérer les interactions avec les clients sur Taobao, qui représentent environ 75 % des consultations en ligne d'Alibaba et 40 % des consultations par téléphone. Les premiers résultats montrent que les chatbots ont augmenté la satisfaction des clients de 25 % et permis à l'entreprise d'économiser plus de 150 millions de dollars par an.

Alibaba reconnaît que, malgré ses progrès, l'IA ne peut pas remplacer complètement le service client humain. Pour les questions simples, l'IA peut répondre sans difficulté aux utilisateurs.

Cependant, dans des situations complexes telles que les litiges, l'IA intervient en automatisant les tâches manuelles (collecte des détails relatifs aux appels/bons et proposition de solutions préliminaires). Les humains examinent ensuite les conclusions de l'IA ainsi que des informations supplémentaires afin de rendre un jugement définitif.

Pour optimiser cette collaboration, Alibaba investit en permanence dans une interaction homme-machine fluide. Ses robots IA surveillent en permanence les interactions, identifiant les problèmes des clients et les limites de l'assistance IA.

9. Analyse prédictive et gestion de projet

Jongler entre les tâches, les ressources et les délais serrés ressemble souvent à un numéro de funambule. Une planification stratégique et une exécution sans faille sont donc primordiales. Heureusement, l'IA fait son entrée dans la gestion de projet, offrant des outils puissants pour rationaliser le flux de travail et augmenter les profits.

L'IA peut analyser l'allocation des ressources et les données historiques des projets, agissant comme une boule de cristal pour prédire les échéanciers futurs, les besoins en ressources et les obstacles potentiels. Forts de ces informations, les gestionnaires de projet peuvent prendre des décisions éclairées, allouer les ressources de manière efficace et atténuer les risques de manière proactive.

Par exemple, Odin est un outil de productivité d'entreprise génératif basé sur l'IA qui s'intègre à ClickUp et simplifie la collaboration sur les projets et la gestion des ressources.

L'IA peut identifier les tâches répétitives qui ralentissent votre équipe. En automatisant ces tâches, elle libère un temps précieux que les développeurs peuvent consacrer à des initiatives de codage essentielles.

Voyons comment la vie d'un développeur de logiciels peut changer grâce à une solution de gestion de projet basée sur l'IA !

Utilisation d'un logiciel d'IA pour le développement de logiciels (avec ClickUp)

Les logiciels d'IA changent de plus en plus la donne dans le domaine du développement logiciel, et ClickUp est l'un des logiciels qui peut fournir une solution tout-en-un aux développeurs !

Voyons comment ClickUp et sa technologie IA exclusive, Clickup Brain, améliorent les capacités des équipes logicielles :

1. Plateforme centralisée alimentée par l'IA

Assurez la coordination de vos équipes d'ingénieurs, de produits et de parties prenantes grâce aux feuilles de route visuelles du logiciel de gestion de projet pour équipes logicielles ClickUp

La plateforme de gestion de projet pour équipes logicielles ClickUp offre un intervalle d'outils innovants pour améliorer l'efficacité du développement :

Collaborez en toute transparence avec votre équipe à l'aide de feuilles de route, de sprints et de backlogs, le tout au sein d'une plateforme unique et intuitive

ClickUp Dashboards est votre hub central de rapports, offrant une visibilité complète sur vos projets

Visualisez la progression de votre équipe grâce aux tableaux de bord ClickUp

ClickUp Sprints facilite votre flux de travail grâce à la hiérarchisation et à la gestion automatisées des tâches. Suivez facilement la progression et visualisez les réalisations de votre équipe à l'aide de diagrammes Burndown et Burnup clairs

Gagnez du temps et collaborez avec votre équipe sur des projets grâce à ClickUp Sprints

Les diagrammes de Gantt dynamiques ClickUp organisent vos sprints, suivent les jalons et s'adaptent sans effort aux obstacles ou aux changements d'échéancier grâce à des mises à jour rapides

Combinée à ClickUp Brain, la plateforme répond aux besoins de tous les développeurs, qu'il s'agisse de fonctionnalités d'automatisation des tâches, de contrôles de la qualité du code, de modèles de suivi des bugs ou d'outils d'IA pratiques.

Essayez ClickUp Brain Utilisez les outils d'IA de ClickUp Brain pour saisir vos besoins et créer des flux de travail alimentés par l'IA

ClickUp Brain vous libère des tâches fastidieuses liées à vos mises à jour hebdomadaires de sprint. Cet assistant intelligent va encore plus loin : il peut simplifier considérablement l'ensemble de votre processus de développement logiciel :

Documentation automatisée : générez instantanément des documents de spécifications techniques et gagnez un temps précieux

Révision plus rapide du code : accélérez la révision et le test du code grâce à la génération rapide de cas de test

Boostez votre efficacité : libérez du temps à votre équipe en laissant les outils d'IA gérer les tâches routinières (génération de mises à jour pour les comptes rendus, réponse aux commentaires, résumé des notes) en quelques secondes seulement

2. Une efficacité automatisée pour un meilleur développement des projets

Augmentez votre efficacité et hiérarchisez les tâches importantes à l'aide des automatisations ClickUp. Choisissez parmi plus de 100 automatisations prédéfinies pour simplifier les flux de travail, gérer les tâches routinières et faciliter les transitions entre les projets.

Vous pouvez même créer des automatisations personnalisées en anglais courant via ClickUp Brain.

Automatisez vos tâches et concentrez-vous sur l'essentiel avec les automatisations ClickUp

Utilisez les intégrations ClickUp pour vous connecter en toute transparence à des outils externes tels que GitHub, GitLab et BitBucket et centraliser le développement logiciel au sein d'une plateforme unique.

Transformez les réponses aux formulaires en tâches exploitables qui s'intègrent directement dans vos flux de travail dans ClickUp

Vous pouvez collecter les bugs et les demandes d'assistance à l'aide des formulaires ClickUp, puis les convertir en tâches suivibles que votre équipe pourra classer par ordre de priorité. Vous pouvez également relier des problèmes connexes, ajouter des étiquettes et gérer votre backlog à l'aide de champs personnalisés, de statuts et de synthèses.

En plus des fonctionnalités ci-dessus, utilisez le modèle de projet logiciel ClickUp pour mieux gérer votre prochain projet.

Télécharger ce modèle Visualisez votre prochaine idée de produit logiciel, de la conception au lancement, grâce au modèle de projet logiciel ClickUp

Les projets logiciels peuvent rapidement devenir complexes. Mais que se passerait-il s'il existait un moyen de simplifier le processus et d'assurer la réussite ? Ce modèle vous permet de :

Établissez une structure de projet claire de bout en bout, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page

Suivez facilement la progression et assurez-vous que tous les jalons sont franchis dans les délais

Optimisez le travail d'équipe entre les collaborateurs et les parties prenantes grâce à des statuts personnalisés, des outils d'IA et des affichages flexibles

3. Modèles prédéfinis pour simplifier les flux de travail

Utilisez ClickUp Brain pour générer des modèles pour divers projets de développement logiciel ou utilisez des modèles prédéfinis dans une bibliothèque de modèles de développement logiciel. Simplifiez et accélérez la planification des sprints, les évènements de sprint, l'agilité scrum, les feuilles de route, les récits d'utilisateurs, le développement d'applications, et plus encore.

Modèle de développement logiciel ClickUp

Par exemple, le modèle de développement logiciel ClickUp simplifie la gestion de projet logiciel de bout en bout, le tout en un seul endroit.

Télécharger ce modèle Gérez vos nouveaux projets logiciels de bout en bout grâce au modèle de développement logiciel ClickUp

Vous avez besoin d'aide pour gérer plusieurs outils pour vos équipes Produit, Conception, Ingénierie, Assurance qualité et DevOps ? Ce modèle tout-en-un fournit tout ce dont votre équipe a besoin pour être immédiatement opérationnelle dans ClickUp.

Utilisez-la pour :

Élaborez et maintenez une feuille de route claire pour vos produits , en veillant à ce que tout le monde soit aligné sur la vision du produit

Fournissez efficacement les fonctionnalités des produits grâce à des flux de travail rationalisés et des affichages flexibles

Adoptez des méthodologies agiles (Scrum ou Kanban) pour relever les défis liés aux bugs et au développement en tant qu'équipe unifiée

Modèle de journal des modifications du logiciel ClickUp

Et si vous avez besoin d'aide pour soumettre les modifications du journal et les organiser dans un seul espace ? Le modèle de journal des modifications logicielles ClickUp simplifie ce processus et vous permet de garder un contrôle total en créant un hub central pour toutes vos activités logicielles.

Télécharger ce modèle Conservez un journal de suivi précis des modifications, qui sont correctement traitées et dont les effets sont entièrement évalués grâce au modèle de journal des modifications logicielles ClickUp

Cela aidera votre équipe à :

Conservez une trace claire de chaque modification logicielle , garantissant ainsi la transparence et la fluidité du processus d'évolution dans une vue de type tableur

Créez et attribuez des tâches liées à chaque changement et surveillez leur progression en temps réel grâce à un affichage clair de l'échéancier

Réfléchissez et affinez vos idées avec les parties prenantes à l'aide des documents et tableaux blancs intégrés

Classez les tâches pour faciliter leur suivi et visualisez leur progression grâce à une organisation claire dans Scrum ou grâce à une organisation claire dans Scrum ou ClickUp Kanban View

Automatisez les notifications pour rester informé de chaque étape du processus de changement, éliminant ainsi les problèmes de communication

Discutez de la progression et résolvez les problèmes lors des réunions en toute simplicité grâce à en toute simplicité grâce à la vue Chat de ClickUp ou aux intégrations avec Google Workspace ou Zoom

Surveillez et analysez les tâches afin d'identifier les goulots d'étranglement et optimisez la productivité globale de votre équipe à l'aide d'un tableau de bord

L'avenir de l'IA dans le développement logiciel (et ClickUp)

L'IA est appelée à devenir un puissant collaborateur des ingénieurs logiciels, et non un concurrent. Si l'IA excelle dans l'automatisation des tâches et la gestion des aspects répétitifs du codage, la touche humaine reste irremplaçable dans la conception, la résolution créative de problèmes et la prise de décisions éthiques.

L'avenir de l'IA dans le développement logiciel est prometteur. Elle promet de simplifier les flux de travail, d'améliorer la qualité des logiciels et d'offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

Vous ne savez pas par où commencer ? Renforcez les superpouvoirs de votre équipe de développement logiciel grâce à des outils basés sur l'IA et à un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !