Les 13 meilleurs LLM pour le code en 2025 : les meilleurs modèles d'IA pour les développeurs

Les équipes logicielles modernes ne perdent pas de temps à écrire du code, mais à faire tout ce qui l'entoure : déboguer les cas limites, passer d'un outil à l'autre, examiner les demandes d'extraction et se débattre avec les systèmes hérités. Ces ralentissements s'accumulent rapidement, en particulier dans les bases de code volumineuses où une seule correction peut déclencher plusieurs nouveaux problèmes.

Il n'est donc pas surprenant que 7 projets logiciels sur 10 ne respectent toujours pas leurs délais de livraison.

Pour combler cette lacune, les équipes d'ingénieurs se tournent vers les grands modèles linguistiques (LLM) capables de générer, de refactoriser et de documenter du code avec une précision contextuelle. Le bon modèle ne se contente pas d'autocompléter, il accélère l'ensemble du cycle de développement, réduisant le travail répétitif et améliorant la qualité à tous les niveaux.

Dans ce guide, nous présentons les meilleurs LLM pour le code, classés en fonction de leur facilité d'utilisation dans le monde réel, de leur capacité de raisonnement, de leurs performances et de leur intégration dans les flux de travail d'ingénierie modernes.

Les 13 meilleurs LLM pour le code en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleurs outils présentés dans cet article, ainsi que leurs fonctionnalités clés, leurs forfaits et leur rapport coût-efficacité.

Que devez-vous rechercher dans le meilleur LLM pour le code ?

Vous êtes pressé par les délais, vous passez votre temps à écrire du code, à corriger des bugs et à tester tout avant le lancement. Ce qui est censé vous aider, vos outils numériques, finit par vous ralentir. Les suggestions sont lentes, les extraits de code ne sont pas pertinents et les corrections prennent plus de temps qu'elles ne le devraient.

Choisir le meilleur LLM pour le code signifie choisir celui qui correspond réellement à votre flux de travail. Il doit vous aider à résoudre les problèmes plus rapidement, et non en créer de nouveaux.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un LLM idéal :

✅ Génère un code précis et contextuel et offre l'assistance de complétion de code dans plusieurs langages de programmation, répondant ainsi aux normes standardisées✅ Offre des réponses rapides avec une faible latence, même lors du traitement de tâches de codage complexes✅ Fonctionne de manière transparente dans les IDE populaires, vous n'avez donc pas besoin de passer d'un outil à l'autre✅ Détecte les bugs et explique les erreurs de syntaxe pour améliorer la qualité globale de votre code✅ Fournit une documentation claire, des tutoriels et des tarifs adaptés aux équipes réelles

Les meilleurs LLM pour le codage doivent offrir de l'assistance aux flux de travail de codage réels et offrir une utilité pratique à chaque étape du développement logiciel.

Les 13 meilleurs LLM pour le code

Avec des dizaines de grands modèles linguistiques prétendant fournir l'assistance pour la génération de code, trouver celui qui convient à votre cas d'utilisation peut s'avérer fastidieux.

Voici donc une liste des meilleurs LLM pour le codage, basée sur leurs performances dans les tâches de codage et leur facilité d'utilisation dans le monde réel.

ClickUp (le meilleur pour générer des extraits de code et gérer la gestion de projet de projet logiciel)

Outil de code IA ClickUp Brain

Comme l'a dit un développeur sur Reddit,

En fin de compte, vous travaillez avec un outil spécialisé dans la reconnaissance de modèles et la génération de contenu, le tout dans un contexte de limite.

C'est une préoccupation légitime avec de nombreux modèles linguistiques de grande taille, notamment en raison de la mémoire à court terme ou des invites déconnectées. Mais ClickUp remédie à cette limite en intégrant la génération de code alimentée par l'IA directement dans un environnement de travail structuré et riche en contexte.

Générez et gérez du code avec ClickUp Brain

ClickUp Brain transforme la manière dont les développeurs interagissent avec leur travail. À l'aide du langage naturel, vous pouvez décrire une fonction ou une tâche de codage, et l'IA générera des extraits de code qui correspondent à vos besoins.

Générez un code propre, gérez la logique et comptez les cas limites à l'aide de ClickUp Brain

Ce qui distingue ClickUp, c'est son utilisation d 'agents IA qui agissent sur les données en temps réel de l'espace de travail, permettant aux développeurs d'automatiser les tâches de codage répétitives, d'assigner des réviseurs ou de déclencher des mises à jour en fonction des changements de tâches en temps réel.

Voici un guide visuel rapide qui vous explique comment obtenir des réponses à partir de votre environnement de travail en posant des questions simples à ClickUp Brain :

Les principales fonctionnalités de ClickUp Brain comprennent également l'assistance pour la complétion et des explications de code, et aident même à identifier les bugs ou les erreurs logiques potentiels. Par exemple, un développeur qui crée un analyseur de données basé sur Python peut taper « générer une fonction pour extraire la date et le prix d'un fichier JSON », et ClickUp Brain renvoie un résultat propre et structuré, prêt à être testé.

En effet, en gérant le développement de jeux de bout en bout dans ClickUp, Yggdrasil a réduit ses coûts de développement totaux de 120 000 dollars, augmenté sa productivité de 37 % et diminué ses dépenses liées au développement de 30 %.

Synchroniser de manière transparente avec les outils Git grâce à l'intégration ClickUp

ClickUp se connecte à GitHub, GitLab et Bitbucket, permettant aux développeurs de synchroniser automatiquement les pull requests, les branches et les commits avec les tâches.

Cela garantit une meilleure adéquation entre le code et les objectifs du projet. Par exemple, lorsqu'un développeur publie un correctif, la tâche à laquelle il se rapporte peut mettre à jour son statut instantanément.

Mise en forme des blocs de code pour une communication claire à l'aide de ClickUp Documents

*Combinez le formatage des blocs de code et la mise en évidence de la syntaxe pour le partage d'extraits de code propres entre les équipes à l'aide de ClickUp Document

Le partage d'extraits de code avec les équipes produit ou assurance qualité peut s'avérer compliqué dans les gestionnaires de tâches classiques. ClickUp résout ce problème grâce au formatage des blocs de code et à la mise en évidence de la syntaxe dans ClickUp Docs, les commentaires et même les descriptions de tâches.

Par exemple, vous pouvez intégrer du pseudocode versionné dans Docs pendant la planification du sprint ou ajouter des exemples Python en ligne avec les spécifications de test à titre de référence pour les réviseurs.

Outils de rapports conçus pour améliorer la visibilité technique avec les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp offrent aux responsables techniques et aux propriétaires de produits une visibilité en temps réel sur l'avancement des sprints, les tendances en matière de qualité du code et le rendement des développeurs.

Suivez tout, de la qualité du code à la vitesse de sprint, à l'aide des tableaux de bord ClickUp personnalisables.

Des diagrammes personnalisés peuvent montrer combien de bugs ont été réouverts lors du dernier sprint, quels développeurs sont surchargés ou combien de temps prend le fait de fusionner les PR. Cela est essentiel pour gérer de grandes bases de code et optimiser les performances de l'équipe au fil du temps.

Grâce à des tableaux de bord à faible latence et au suivi du temps lié à chaque tâche, les équipes de développement peuvent éliminer les approximations et se concentrer sur la livraison rapide d'un code de haute qualité.

Modèles et automatisation ClickUp pour les flux de travail de développement récurrents

Si votre équipe couvre les domaines de la conception, de l'ingénierie, du design et de l'assurance qualité et a besoin d'une source unique d'informations pour développer des logiciels, le modèle de développement logiciel de ClickUp est la solution idéale.

Ce modèle de développement logiciel aide les équipes interfonctionnelles à s'aligner sur un seul flux de travail, ce qui facilite la planification des feuilles de route, la livraison des fonctionnalités et la correction des bugs sans avoir à changer d'outil.

Vous pouvez même utiliser ClickUp Automatisations pour assigner des réviseurs lorsqu'un PR GitHub est lié ou déclencher des rapports standup à la fin d'un sprint. Ces fonctionnalités permettent de renforcer la structure sans ralentir les équipes.

Automatisez les flux de travail répétitifs sans écrire une seule ligne de code grâce à ClickUp Automations

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Générez et expliquez des extraits de code avec ClickUp Brain en utilisant un langage simple.

Synchroniser les demandes de tirage et les validations avec les tâches grâce aux intégrations GitHub et GitLab.

Utilisez le formatage des blocs de code pour obtenir des extraits clairs et lisibles dans les documents et les commentaires.

Suivez la vitesse des sprints, le nombre de bugs et les performances de l'équipe grâce à des tableaux de bord en temps réel.

Automatisez l'attribution des tâches, les mises à jour de sprint et bien plus encore grâce à des règles flexibles sans code.

ClickUp limitations

Courbe d'apprentissage plus raide en raison de la profondeur des fonctionnalités et des options personnalisées.

Certains cas d'utilisation spécifiques aux développeurs peuvent encore nécessiter des outils de développement externes pour le CI/CD ou les tests de code.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de ClickUp

Un avis publié sur G2 indique :

Mieux encore, [ClickUp] s'intègre aux services existants tels que GitHub, et si vous êtes développeur, vous pouvez facilement créer des intégrations personnalisées si cela vous convient mieux. Je l'utilise désormais quotidiennement pour gérer tous mes projets.

📖 À lire également : Débloquer la puissance de ClickUp AI pour les équipes logicielles

2. Claude 3. 7 Sonnet (le meilleur pour le raisonnement avancé et les tâches de code dans le monde réel)

via Claude

Claude 3. 7 Sonnet est conçu pour les développeurs qui ne se contentent pas de compléter du code. Si vous déboguez des systèmes hérités, planifiez une architecture full-stack ou avez plusieurs outils ouverts sur votre PC, Claude apporte à la fois rapidité et structure à votre processus.

Le mode de réflexion étendu de Claude est l'une de ses fonctionnalités les plus remarquables. Les développeurs peuvent activer/désactiver entre des réponses rapides et un raisonnement étape par étape pour les problèmes qui nécessitent une analyse plus approfondie. Cette fonctionnalité est idéale pour apprendre à utiliser l'IA dans le développement de logiciels pilotés par les tests, la logique récursive ou la refactorisation à grande échelle.

Le mode de réflexion étendu améliore également considérablement les performances sur les benchmarks de code, tels que SWE-bench Verified et TAU-bench, où Claude 3. 7 surpasse toutes les versions précédentes.

Claude 3. 7 Sonnet : les meilleures fonctionnalités

Activez le mode de réflexion étendue pour améliorer la précision des tâches de codage complexes, du débogage et du raisonnement algorithmique.

Utilisez Claude Code via CLI pour effectuer une modification en cours de fichiers, écrire des tests, exécuter des commandes et collaborer directement depuis votre terminal.

Connectez-vous aux référentiels GitHub et travaillez sur des fichiers de projet réels pour obtenir des résultats structurés et des modifications de code fiables.

Obtenez des résultats de pointe sur SWE-bench et TAU-bench, en excellant dans l'utilisation d'outils agentifs et les capacités de raisonnement avancées.

Maintenance du contexte d'une session à l'autre pour les flux de travail d'ingénierie longs et en plusieurs étapes ou les cycles d'amélioration continue.

Claude 3. 7 Limites de Sonnet

Le mode Extended Thinking est réservé aux forfaits payants, ce qui réduit l'accès pour les utilisateurs de la version gratuite.

Encore en évolution en termes de fonctionnalités collaboratives en temps réel par rapport aux plateformes full-stack telles que ClickUp.

Claude 3. 7 Tarifs Sonnet

Free

Pro : 20 $/mois

Max : 100 $/mois

Claude 3. 7 Évaluations et avis sur Sonnet

G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Claude 3. 7 Sonnet

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Mode de réflexion étendue qui permet au modèle d'utiliser la recherche Web et d'autres outils au cours d'une discussion, idéal pour les analyses de données en plusieurs étapes et les flux de travail de recherche.

Mode de réflexion étendue qui permet au modèle d'utiliser la recherche sur le Web et d'autres outils au cours d'une discussion, idéal pour les analyses de données en plusieurs étapes et les flux de travail de recherche.

📖 À lire également : Modèles et formulaires gratuits de rapport de bug pour le suivi des bugs

3. GPT-5 (le meilleur pour la génération rapide de code polyvalent dans plusieurs langages)

via ChatGPT

Si vous passez rapidement de la conception au développement et au déploiement, GPT-5 offre l'équilibre entre vitesse et précision dont la plupart des développeurs ont besoin en temps réel.

GPT-5 peut générer du code, expliquer la logique, achever des fonctions inachevées et gérer des extraits de code dans plusieurs langages de programmation, démontrant ainsi la puissance de l'intelligence artificielle. Les développeurs l'utilisent souvent pour résoudre des problèmes Python essentiellement basiques, convertir la logique en code exécutable ou écrire des fonctions d'aide basées sur des descriptions en langage clair.

De plus, cette plateforme d'IA est performante en matière de débogage et est également facilement accessible.

Les meilleures fonctionnalités de GPT-5

Générez et expliquez du code en Python, JavaScript, Java et d'autres langages de programmation populaires.

Achevez les fonctions partielles et résolvez des problèmes de code de base avec une grande précision.

Identifiez les problèmes de syntaxe et améliorez la qualité du code grâce à des suggestions en ligne.

Gérer la complétion de code et la documentation à partir d'invites en langage naturel.

Disponible gratuitement via ChatGPT avec des temps de réponse plus rapides que les modèles GPT-4 précédents.

Limites du GPT-5

Impossible d'établir une connexion à GitHub ou de gérer directement les fichiers de projet.

Moins efficace que les modèles spécialisés sur les benchmarks de code avancés tels que SWE-bench.

Tarifs GPT-5

Free

Go : 4 $/mois

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur GPT-5

G2 : 4,7/5 (plus de 790 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 190 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de GPT-5

Cette critique Reddit a souligné :

J'ai été époustouflé, car j'ai pu copier-coller le code et il a travaillé dès la première exécution, sans aucune erreur de compilation. Sans parler de sa rapidité incroyable.

J'ai été époustouflé, car j'ai pu copier-coller le code et il a fonctionné dès la première exécution, sans aucune erreur de compilation. Sans parler de sa rapidité incroyable.

💡 Conseil de pro : vous avez du mal à rendre votre code compréhensible pour les autres (ou même pour vous-même à l'avenir) ? Le guide en 9 étapes sur la rédaction de documentation pour le code vous montre comment créer des documents clairs et cohérents qui réduisent la confusion et accélèrent le débogage.

4. Gemini (le meilleur pour intégrer du code à des tâches de développement web, d'application et basées sur le cloud)

via Gemini

Contrairement à d'autres modèles qui fonctionnent de manière isolée, Gemini peut référencer des fichiers Google Docs, Sheets et même Drive pour fournir l'assistance à des tâches de codage plus collaboratives et adaptées au contexte.

Cela le rend particulièrement utile pour les ingénieurs qui travaillent en étroite collaboration avec les équipes produit, les analystes de données ou les flux de travail de contenu.

De plus, Gemini 2.5 gère la génération, l'explication et la complétion de code dans les langages de programmation populaires tels que Python, JavaScript, Java, etc. Il est conçu pour faciliter les tâches de codage complexes telles que la création d'API, les transformations de données et la création de scripts de déploiement dans le cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Gemini

Générez, expliquez et achevez du code en Python, JavaScript et d'autres langages de programmation majeurs.

Connectez-vous aux applications Google Workspace pour alimenter les réponses du code avec des données en temps réel ou le contexte de la documentation.

Gérez et analysez des codes complexes et plusieurs fichiers à l'aide du téléchargement de fichiers natifs et du lien Drive.

Assistance des cas d'utilisation du développement logiciel, notamment l'automatisation du backend, l'intégration d'API et les déploiements Google Cloud.

Permet une sortie structurée et une mise en forme détaillée pour la documentation, les flux de travail et l'automatisation des processus.

Limites de Gemini

Nécessite un compte Google Workspace pour bénéficier de toutes les fonctionnalités d'intégration.

Toujours moins répandu que GPT-4 ou Claude dans les forums open source et de développeurs.

Tarifs Gemini

Free

Google IA Pro : 19,99 $/mois par utilisateur

Google AI Ultra : 249,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 170 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Gemini

Cette évaluation G2 a retenu :

Toute personne qui commence à apprendre le code ou à écrire des paragraphes peut utiliser Gemini pour apprendre très rapidement et efficacement.

Toute personne qui commence à apprendre le code ou à écrire des paragraphes peut utiliser Gemini pour apprendre très rapidement et efficacement.

5. Replit Code (idéal pour le développement d'application de bout en bout avec une automatisation basée sur l'IA)

via Replit Code

Imaginez que vous êtes un développeur indépendant et que la date limite approche à grands pas. Vous devez concevoir un flux de connexion, connecter une base de données et écrire des scripts de déploiement qui prennent généralement plusieurs jours à réaliser avec différents outils de développement logiciel.

Avec Replit Code, vous ouvrez votre navigateur et décrivez ce dont vous avez besoin en langage naturel. En quelques minutes, l'agent IA génère le code backend, configure l'authentification et suggère même des configurations de déploiement.

Optimisé par Claude 3. 5 Sonnet et GPT-4, cet outil de codage IA combine la complétion de code, le débogage et l'automatisation alimentée par l'IA.

Meilleures fonctionnalités de Replit Code

Automatisez la mise en place de projets, la correction de bugs et la création de fonctionnalités à l'aide de Replit Agent.

Accédez à Claude Sonnet et GPT-4o pour la génération de code, le débogage et la complétion de code.

Écrivez, déployez et hébergez des applications dans plusieurs langages de programmation, le tout à partir d'une seule interface.

Environnement cloud sécurisé avec base de données intégrée, authentification et modules d'intégration.

Assistance des fonctionnalités d'équipe telles que l'authentification unique (SSO), le contrôle d'accès basé sur les rôles et les déploiements privés.

Limites du code Replit

La tarification basée sur les crédits peut s'avérer coûteuse lors d'itérations de développement complexes.

Les LLM ne parviennent parfois pas à gérer de manière fiable le débogage détaillé ou les instructions complexes.

Il manque la possibilité de synchroniser de manière transparente le référentiel GitHub pour les bases de code volumineuses et modulaires.

Tarifs Replit Code

Starter : gratuit

Replit Core : 25 $/mois par utilisateur

Équipes : 40 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Replit Code

G2 : 4,5/5 (plus de 110 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Replit Code

Cette critique G2 a fait l'éloge de :

J'utilise le nouvel outil Replit Agent depuis plusieurs mois et c'est incroyable ce que je peux créer sans être codeur. J'ai créé toutes sortes d'applications pour un usage professionnel et personnel. *

J'utilise le nouvel outil Replit Agent depuis plusieurs mois et c'est incroyable ce que je peux créer sans être codeur. J'ai développé toutes sortes d'applications à usage professionnel et personnel. *

👀 Anecdote : le premier programmeur au monde n'a jamais exécuté une seule ligne de code, car les ordinateurs n'existaient pas encore. Ada Lovelace a littéralement écrit des algorithmes pour une machine qui n'était encore qu'une idée.

6. Mistral /IA (le meilleur pour la personnalisation de l'IA open source et prête à l'emploi en entreprise)

via Mistral IA

La plupart des développeurs et des équipes de données sont confrontés à un compromis courant : choisir des modèles linguistiques puissants et volumineux sans aucune visibilité sur leur fonctionnement, ou se contenter d'options open source qui manquent de performances.

Mistral IA brise ce blocage. L'éditeur de code fournit des LLM hautement performants et entièrement transparents personnalisés, affinés et déployés selon vos besoins.

Ses modèles à poids ouvert, tels que Mistral 7B et Mixtral 8x7B, sont conçus pour les équipes qui souhaitent héberger elles-mêmes leurs données, les intégrer à des piles existantes et les affiner à partir de jeux de données propriétaires.

Les meilleures fonctionnalités de Mistral IA

Assistance de cas d'utilisation multimodaux et multilingues dans le code, les documents et la voix.

Permet un déploiement sur site, dans le cloud et hybride avec un contrôle achevé des données.

Créez des agents IA qui orchestrent des actions en temps réel à l'aide de vos applications et API.

Affinez les modèles open source (Mistral 7B, Mixtral 8x7B, etc.) pour une utilisation spécialisée.

Activez la fenêtre contextuelle 128K pour les tâches de raisonnement complexes et longues.

Limites de Mistral IA

Offre des intégrations plug-and-play limitées par rapport à des écosystèmes plus matures.

Nécessite une expertise technique pour le réglage fin ou le déploiement sur site.

Réservez les modèles les plus avancés pour l'accès commercial/API, pas les poids ouverts.

Tarifs de Mistral IA

Free

Pro : 14,99 $/mois par utilisateur

Équipe : 24,99 $/mois par utilisateur

Mistral Code : tarification personnalisée

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mistral IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Mistral / IA

Cette évaluation G2 partage :

Il est parfaitement adapté aux applications en temps réel, au prototypage et aux scénarios d'IA de pointe sans sacrifier la qualité ou la polyvalence.

Il est parfaitement adapté aux applications en temps réel, au prototypage et aux scénarios d'IA de pointe sans sacrifier la qualité ou la polyvalence.

💡 Conseil de pro : vous voulez accélérer vos cycles de développement sans vous épuiser ? Comment utiliser ChatGPT pour écrire du code vous montre comment automatiser la création de structures, le débogage et bien plus encore à l'aide de l'IA.

7. DeepSeek (Idéal pour les développeurs open source qui ont besoin d'un raisonnement approfondi sur le code avec un contrôle achevé du modèle)

via DeepSeek

DeepSeek est l'un des rares modèles capables de générer des plugins WordPress, de déboguer des routines JavaScript et de réécrire des expressions régulières avec une logique solide.

Contrairement à de nombreux générateurs de code génériques, DeepSeek va au-delà des résultats superficiels et est capable de créer des structures de plugins complètes, de réécrire des fonctions avec validation des cas limites et de suivre la logique sur de longues invites.

Si votre équipe a besoin d'un LLM transparent, axé sur les développeurs, capable de gérer des tâches de code complexes sans vous enfermer dans un écosystème propriétaire, DeepSeek mérite d'être pris en considération.

Meilleures fonctionnalités de DeepSeek

Assistance de tâches de codage complexes avec une grande précision de raisonnement.

Offrez une transparence achevée grâce à un accès au modèle open source.

Exécutez la génération de code, le débogage et le développement de plugins de manière fiable.

Activez les flux de travail agentifs avec la sortie JSON et l'appel de fonctions.

Maintenance d'un contexte à long intervalle grâce à une fenêtre de 64 000 jetons.

Limites de DeepSeek

Difficultés avec des outils spécialisés tels qu'AppleScript ou Keyboard Maestro.

Génère des résultats trop détaillés qui peuvent nécessiter des ajustements.

Un nombre de téléphone +86 est requis pour l'inscription dans certaines régions.

Tarifs DeepSeek

Essai gratuit disponible

Pro/Équipe : la tarification est basée sur les frais de jetons liés à l'utilisation.

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis DeepSeek

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de DeepSeek

Cette critique Reddit a note :

DeepSeek R1 est à peu près équivalent ou supérieur (dans certains contextes) à OpenAI o1 regular. R1 surpasse clairement o1 en affichant le processus de réflexion.

DeepSeek R1 est à peu près équivalent ou supérieur (dans certains contextes) à OpenAI o1 regular. R1 surpasse clairement o1 en affichant le processus de réflexion.

8. Code Llama (idéal pour le code open source avec un déploiement flexible)

via Code Llama

Tous les développeurs ne souhaitent pas s'appuyer sur des modèles propriétaires pour les tâches de code sensibles.

Code Llama by Meta est un puissant modèle linguistique open source basé sur Llama 2, spécialement conçu pour la génération de code, le débogage et le suivi d'instructions.

Les équipes peuvent déployer des LLM hautement performants sans dépendre d'un fournisseur, car Code Llama est disponible en plusieurs tailles jusqu'à 70 milliards de paramètres et propose des variantes pour le code Python et les instructions en langage naturel.

Les meilleures fonctionnalités de code Llama

Prend en charge l'assistance pour plusieurs tâches de code, notamment la génération, l'achevement et le débogage.

Activer l'invite de remplissage pour la modification en cours du code existant.

Proposez des variantes spécialisées telles que Code Llama—Python et Code Llama—Instruct.

Gère les fenêtres de contexte longues (jusqu'à 100 000 jetons dans certaines variantes)

Permet le déploiement local et le réglage fin pour les environnements privés.

Limites de code Llama

Absence d'outils intégrés ou d'espaces de test hébergés

Nécessite une installation technique pour l'inférence et la mise en service du modèle.

Peut être moins performant sur des tâches spécifiques à un domaine par rapport à des modèles propriétaires optimisés.

Tarifs de code Llama

Free

Évaluations et avis sur Code Llama

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. LLaMA (le meilleur pour l'expérimentation à grande échelle de l'IA open source)

via LLaMA

Pour les développeurs individuels et les créateurs indépendants, l'un des principaux obstacles à l'IA est la facilité d'utilisation, souvent due à l'insuffisance des données d'entraînement.

LLaMA est un fournisseur de capacités robustes en matière de raisonnement, de code et de multilinguisme, mais pour en tirer pleinement parti, il faut souvent surmonter divers obstacles, tels que télécharger des modèles, la compatibilité des frameworks, les contraintes liées aux GPU et activer/désactiver les API.

Meta présente LLaMA comme une alternative open source de pointe aux LLM propriétaires, capable de compréhension multimodale.

Meilleures fonctionnalités de LLaMA

Assistance de l'entrée multimodale (vision + texte) via les versions préliminaires de LLaMA 4.

Offre un raisonnement natif à long contexte avec jusqu'à 128 Ko de contexte.

Obtenez des performances compétitives dans des benchmarks tels que LiveCodeBench et GPQA.

Activez l'assistance multilingue avancée et le raisonnement mathématique.

Fournisseur, prestataire d'open-weight models pour une personnalisation personnalisée complète et un déploiement local.

Limites de LLaMA

Nécessite une installation complexe avec des exigences GPU élevées (A10 ou supérieur recommandé)

La documentation et les outils destinés aux développeurs sont fragmentés et peu adaptés aux débutants.

Poussée implicite vers les API payantes de Meta, même pour les utilisateurs open source.

Tarifs LLaMA

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LLaMA

G2 : 4,3/5 (plus de 140 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de LLaMA

Cette évaluation G2 comportait la fonctionnalité suivante :

Meta Llama 3 m'a aidé dans mes différentes tâches de code et m'a aidé à résoudre des problèmes liés à mes tâches.

Meta Llama 3 m'a aidé dans mes différentes tâches de code et m'a aidé à résoudre des problèmes liés à mes tâches.

📖 À lire également : La différence entre l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle

10. Grok (le meilleur pour un raisonnement ultra-rapide et une profondeur contextuelle)

via Grok

Si vous avez déjà attendu qu'un outil d'IA termine une tâche simple, comme corriger un bug ou achever un script, vous savez à quel point les réponses lentes et superficielles peuvent être frustrantes. C'est là que Grok se distingue.

Conçu par xAI et intégré à la plateforme X, il offre un raisonnement rapide, semblable à celui d'un humain, qui s'apparente davantage à la programmation en binôme qu'à la requête d'un chatbot.

Que vous déboguer un script Python, générer du contenu ou traduire de la logique entre différents langages, Grok vous accompagne.

Les meilleures fonctionnalités de Grok

Fournissez des réponses quasi instantanées à des requêtes de codage complexes et à des énigmes logiques.

Assistance de la conservation avancée du contexte pour une meilleure continuité dans les sessions de codage itératives.

Gérez facilement la documentation de code multilingue et les tâches de traduction entre différents langages.

Générez des extraits de code complets et de la logique métier dans des outils de codage tels que Python ou JavaScript avec un minimum d'invites.

Analysez des tâches de raisonnement abstrait telles que la détection du sarcasme et la reconnaissance de modèles longs.

Limites de Grok

Produire des résultats trop prudents ou génériques dans des cas limites à haut risque ou créatifs.

Dépend de l'accès à une API payante ou de l'intégration d'une plateforme pour une utilisation au niveau de la production.

Performances médiocres en matière de génération d'images par rapport aux outils spécialisés.

Tarifs Grok 3

Super Grok : 30 $/mois par utilisateur

Super Grok Heavy : 300 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Grok 3

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Grok

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Peut créer des images, effectuer des recherches sur le Web, fournir des réponses, générer du contenu, analyser des données, effectuer des recherches approfondies et très approfondies, offre un bon niveau gratuit. Le meilleur sur X. *

Peut créer des images, effectuer des recherches sur le Web, fournir des réponses, générer du contenu, analyser des données, effectuer des recherches approfondies et très approfondies, offre un bon niveau gratuit. Le meilleur sur X. *

👀 Anecdote amusante : le premier bug en informatique était littéralement un papillon de nuit. En 1947, des ingénieurs en ont trouvé un coincé dans un relais à Harvard. Aujourd'hui, les LLM déboguent le code sans même toucher au matériel.

11. GitHub Copilot (le meilleur pour une automatisation et des modifications en cours de code transparentes dans l'IDE)

via GitHub

Écrire des blocs de code répétitifs, déboguer les fonctions de quelqu'un d'autre ou simplement essayer de suivre le rythme des tickets quotidiens peut vous faire perdre votre concentration.

GitHub Copilot allège cette charge en agissant comme un coéquipier toujours disponible au sein de votre IDE.

Que vous écriviez à partir de zéro ou que vous effectuiez une modification en cours sur plusieurs fichiers, cet outil d'IA pour développeurs fournit des suggestions en temps réel, détecte automatiquement les effets d'entraînement et vous permet d'approuver les modifications d'un simple clic, directement dans votre environnement.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub Copilot

Proposez des suggestions de code en temps réel qui apprennent votre style de codage au fur et à mesure que vous travaillez.

Activez le mode agent pour planifier, écrire, tester et envoyer des demandes de tirage de manière autonome.

Autorisez les invites dans l'éditeur pour les modifications de plusieurs fichiers et les changements cohérents à l'échelle du projet.

Intégration avec les IDE populaires tels que VS Code, Visual Studio, Xcode, JetBrains et Neovim.

Assistance multiple options de modèles, notamment Claude Sonnet, GPT-4. 1 et Gemini 2. 5 Pro.

Fournisseur, prestataire de fonctionnalités de révision du code qui signalent les bugs et suggèrent des corrections avant le contrôle qualité manuel.

Limites de GitHub Copilot

Nécessite des bases de code structurées pour des performances optimales.

Générer des suggestions qui doivent encore être vérifiées par un humain.

Offre moins de valeur pour les développeurs indépendants qui écrivent et comprennent tout leur propre code.

Limite des complétions dans le forfait gratuit (2 000/mois)

Tarifs de GitHub Copilot

Free

Pro : 10 $/mois par utilisateur

Pro+ : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de GitHub Copilot

Il ne se contente pas de fournir des achevements de code rapides ; il améliore activement mon flux de travail en suggérant des solutions optimisées, structurées et axées sur les performances.

Il ne se contente pas de fournir des code achevés rapidement ; il améliore activement mon flux de travail en suggérant des solutions optimisées, structurées et axées sur les performances.

💡 Conseil de pro : connaître Python ou JavaScript ne suffit pas. Comment devenir un meilleur programmeur révèle comment passer au niveau supérieur grâce à la résolution de problèmes concrets, à la créativité et à l'apprentissage continu afin de se démarquer dans le monde technologique en constante évolution d'aujourd'hui.

12. Tabnine (le meilleur pour une assistance au code IA de sécurité et privée)

via Tabnine

Les développeurs sont souvent confrontés à des problèmes de confidentialité, en particulier lorsqu'ils partagent du code sensible avec des outils d'IA. Tous les ingénieurs ont déjà connu ce moment d'inquiétude où ils se demandent si la prochaine suggestion d'autocomplétion ne risque pas de divulguer une logique propriétaire.

Tabnine est conçu pour mettre fin à ces inquiétudes. Il offre une solution sur site, isolée physiquement, qui conserve votre code exactement là où vous le souhaitez.

Avec des modèles exclusivement formés sur du code sous licence permission, Tabnine est votre partenaire de confiance pour des complétions de code rapides et contextuelles qui augmentent la productivité des développeurs.

Les meilleures fonctionnalités de Tabnine

Assistance de déploiements entièrement privés et isolés, sans aucune conservation des données.

Générez et expliquez le code grâce à des suggestions contextuelles adaptées à vos projets.

Créer des agents IA pour les tests, la documentation et la mise en œuvre de Jira.

Validez le code par rapport aux normes internes à l'aide d'agents de révision personnalisés.

Utilisez plusieurs LLM ou affinez les modèles Tabnine sur vos propres référentiels.

Limites de Tabnine

Fonctionnalités limitées dans les forfaits gratuits ou de base.

Peut consommer davantage de ressources système lors de l'exécution locale du modèle.

Nécessite une installation et une assistance informatique pour un déploiement au niveau de l'entreprise.

Tarifs Tabnine

Plateforme Tabnine Agentic : 59 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Tabnine

G2 : 4,0/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Tabnine

Cette évaluation G2 partage :

Je suis vraiment impressionné par la qualité du code fourni. Parfois, cela me surprend, en particulier pendant les exercices DSA, car il identifie le problème, y compris les limites de complexité en termes de temps et d'espace, et fournit le code correspondant.

Je suis vraiment impressionné par la qualité du code fourni. Parfois, cela me surprend, en particulier pendant les exercices DSA, car il identifie le problème, y compris les limites de complexité en termes de temps et d'espace, et fournit le code correspondant.

🧠 Le saviez-vous ? En 2025, les LLM pourraient automatiser près de 50 % de tout le travail numérique. Comment mener une évaluation efficace des LLM pour obtenir des résultats optimaux vous montre comment les tester et les affiner pour obtenir des performances cohérentes et fiables dans le monde réel.

13. WizardLM (le meilleur pour suivre des instructions et raisonner dans le cadre de tâches de code complexes)

via WizardLM

Écrire un code propre est déjà suffisamment difficile lorsqu'il s'agit de l'expliquer et de le tester. Évitez autant que possible la pression supplémentaire liée à sa maintenance.

WizardLM intervient en tant que LLM open source spécialement optimisé pour le suivi d'instructions et le raisonnement logique, ce qui en fait un assistant de codage puissant pour les développeurs qui souhaitent plus de clarté dans les tâches complexes sans dépendre de boîtes noires propriétaires.

Les meilleures fonctionnalités de WizardLM

Interpréter des invites vagues ou abstraites à l'aide d'un raisonnement logique et progressif.

Suivez des instructions complexes pour des tâches de code à plusieurs tours.

Décomposez la logique du code imbriqué dans une mise en forme claire et lisible.

Assistance des questions-réponses ouvertes et des explications de code dans de nombreux langages.

Permet un déploiement hors ligne et sécurisé en tant que solution entièrement open source.

Limites de WizardLM

Les performances peuvent être inférieures à celles des modèles propriétaires tels que GPT-4 ou Claude 3. 5.

Difficultés avec les bases de code hautement spécifiques à un domaine sans ajustement précis.

Vitesses d'inférence plus lentes sur les modèles plus volumineux, sauf s'ils sont optimisés.

Tarifs WizardLM

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WizardLM

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de WizardLM

Cette critique Reddit a souligné :

Il fournit des réponses précises et achevées à des questions basées sur les connaissances et est inégalé par tous les autres modèles que j'ai testés dans les domaines du raisonnement inférentiel et de la résolution de problèmes mathématiques.

Il fournit des réponses précises et achevées à des questions basées sur les connaissances et est inégalé par tous les autres modèles que j'ai testés dans les domaines du raisonnement inférentiel et de la résolution de problèmes mathématiques.

📖 À lire également : Meilleurs outils logiciels de développement d'application

Voici trois outils LLM supplémentaires pour le code qui ne sont pas abordés dans le blog, mais qui ont des objectifs et des fonctions similaires :

Amazon CodeWhisperer : propose des suggestions de code adaptées aux services AWS, des analyses de sécurité intégrées pour détecter les vulnérabilités et une intégration transparente avec des IDE tels que VS Code et JetBrains.

Cody by Sourcegraph : s'intègre profondément à votre base de code pour répondre à des questions sur le code, générer des explications et refactoriser la logique.

Magic.dev : vous permet de décrire un logiciel en langage naturel et renvoie des échafaudages de code full-stack déployables.

LLM(e) vous dévoile un secret : le code devient plus facile avec ClickUp

Les LLM ont achevé de redéfiner la manière dont les équipes modernes abordent le développement logiciel.

Cependant, comme le montre ce guide, tous les LLM ne se valent pas.

Certains excellent dans le raisonnement, mais peinent à collaborer en temps réel. D'autres fournissent rapidement des suggestions de code, mais ne s'intègrent pas à votre flux de travail de développement réel. La plupart exigent des développeurs qu'ils passent d'un IDE à un chatbot, puis à un gestionnaire de tâches, juste pour obtenir un résultat propre.

ClickUp se distingue à cet égard.

En intégrant directement les fonctionnalités basées sur le LLM dans votre espace de travail, ClickUp permet aux équipes de générer du code, de gérer des tâches et de collaborer en un seul endroit. ClickUp élimine le besoin de messages déconnectés, sans changement de contexte.

Si votre chaîne d'outils actuelle vous ralentit, il est peut-être temps de vous inscrire à ClickUp!