10 meilleurs outils d'IA pour les développeurs afin d'améliorer l'efficacité du codage

L'intelligence artificielle a imprégné presque tous les aspects de la société et de l'économie d'aujourd'hui. Pourtant, il serait juste de dire qu'aucune industrie n'a ressenti son impact perturbateur, à la fois positif et négatif, plus profondément que le développement de logiciels. 🤖

Aujourd'hui, de nombreux outils IA peuvent suggérer, autocompléter, déboguer ou affiner le code pour accélérer le développement de logiciels. Ils peuvent également tester les applications pour en améliorer les fonctions et donner un aperçu de leurs performances. Aussi passionnants que soient ces développements, ils ont également ouvert la voie à une concurrence accrue dans le champ, rendant plus difficile le choix de la bonne Outil IA d'aide au codage .

Pour vous aider dans votre recherche, nous allons vous présenter le top 10 des outils d'IA pour les développeurs, ainsi que leurs meilleures fonctionnalités et leurs limites. Plongeons-y et découvrons l'outil IA qui fera passer votre jeu de développement logiciel au niveau supérieur !

Les développeurs utilisent de plus en plus les outils IA pour rationaliser les flux de travail, récupérer un temps précieux et accélérer les processus de développement. Parmi les avantages de l'utilisation d'outils d'IA pour le développement de logiciels, citons :

Augmentation de la productivité:Les développeurs utilisent les outils d'IA pour accélérer le codage grâce à l'automatisation de l'achèvement du code. Cela minimise les erreurs humaines et ouvre du temps supplémentaire pour un travail plus intensif en termes de connaissances Amélioration de la fiabilité des logiciels : Ces outils peuventdétecter des bugs de manière autonome et proposer des suggestions pour les corriger, ce qui simplifie les tests L'analyse prédictive : Les outils d'IA offrent des indications précieuses sur les problèmes de performance potentiels au sein de l'application, ce qui permet d'optimiser le code pour améliorer la fonction globale Simplification des systèmes complexes : En utilisant le traitement du langage naturel (NLP) - la capacité de l'IA à comprendre et à générer du langage humain - ces outils aident les développeurs à comprendre le code et la documentation complexes, ce qui assiste la création plus facile de logiciels innovants Maintenance proactive : Les développeurs utilisent les outils d'IA pour garantir la stabilité et la fiabilité des systèmes. Comme l'IA excelle dans la surveillance et l'analyse des systèmes en temps réel, elle peut signaler les problèmes potentiels avant qu'ils ne se transforment en problèmes critiques

Ce qu'il faut rechercher dans un outil d'IA pour les développeurs

Pour sélectionner le bon outil de développement d'IA, assurez-vous qu'il possède la plupart (voire la totalité) des fonctionnalités et caractéristiques suivantes :

Acheminement du code : Recherchez des outils qui fournissent des suggestions de code et l'achevé automatique pour accélérer le processus de développement et réduire les erreurs

: Recherchez des outils qui fournissent des suggestions de code et l'achevé automatique pour accélérer le processus de développement et réduire les erreurs Capacités de révision du code : évaluez si l'outil offre des fonctionnalités permettant de réviser et d'analyser le code pour en vérifier la qualité, le style et les problèmes potentiels

: évaluez si l'outil offre des fonctionnalités permettant de réviser et d'analyser le code pour en vérifier la qualité, le style et les problèmes potentiels Fonctionnalités de confidentialité et de sécurité : assurez-vous que l'outil dispose de solides mesures de sécurité pour protéger vos données et votre code contre tout accès non autorisé

: assurez-vous que l'outil dispose de solides mesures de sécurité pour protéger vos données et votre code contre tout accès non autorisé Suggestions de fonctions : Vérifiez si l'outil peut suggérer des fonctions, des méthodes ou des optimisations pour améliorer la qualité et l'efficacité du code

: Vérifiez si l'outil peut suggérer des fonctions, des méthodes ou des optimisations pour améliorer la qualité et l'efficacité du code Utilitaires de test de code et de test unitaire : Déterminez si l'outil assiste les tests de code et les tests unitaires automatisés, ce qui est crucial pour l'assurance de la qualité des logiciels

: Déterminez si l'outil assiste les tests de code et les tests unitaires automatisés, ce qui est crucial pour l'assurance de la qualité des logiciels Options d'intégration : Recherchez des solutions qui peuvent s'intégrer de manière transparente aux applications et programmes tiers que vous utilisez régulièrement dans votre processus de développement

: Recherchez des solutions qui peuvent s'intégrer de manière transparente aux applications et programmes tiers que vous utilisez régulièrement dans votre processus de développement Assistance linguistique : Confirmez que l'outil prend en charge les langages de programmation avec lesquels vous travaillez et qu'il peut comprendre les langues naturelles pour une meilleure communication

The Ultimate Roundup : Les 10 meilleurs outils d'IA pour les développeurs de logiciels en 2024

Nous avons compilé une liste des 10 meilleurs outils IA pour les développeurs sur le marché. Rejoignez-nous pour découvrir leurs fonctionnalités phares, signaler leurs inconvénients et explorer leurs tarifs. Allons droit au but ! 🪂

1. ClickUp

Automatiser la rédaction de la documentation avec l'IA, suivre la progression grâce à des diagrammes et des sprints, et résoudre rapidement les bugs de codage grâce à ClickUp

ClickUp change la donne pour les équipes de développement de logiciels en offrant un intervalle d'outils innovants pour améliorer l'efficacité du travail. Plus que votre logiciel de gestion de projet moyen, ClickUp a quelque chose pour les besoins de chaque développeur - des fonctionnalités d'automatisation des tâches et des modèles de suivi des bugs à l'assistant d'écriture IA pratique. ⚒️

Si vous adhérez à la gestion de projet agile les principes de la gestion de projet agile, tirer parti de l'expérience de l Tableaux de bord ClickUp pour obtenir une visibilité complète du projet et collaborer avec votre équipe à l'aide de feuilles de route, de sprints et de backlogs. ClickUp Sprints vous permettent d'automatiser et de prioriser les tâches, de suivre la progression du sprint et d'avoir une vision claire de vos réalisations grâce aux diagrammes Burndown et Burnup. Utilisez des outils flexibles Diagrammes de Gantt pour l'organisation des sprints et le suivi des jalons - s'adaptent facilement aux obstacles et aux changements d'échéancier en effectuant des mises à jour rapides.

Et lorsqu'il s'agit de résumer la mise à jour hebdomadaire de votre sprint, laissez les diagrammes de Gantt vous aider ClickUp Brain le gérer. Cette assistant d'écriture ne s'arrête pas là - il peut rationaliser le développement de logiciels en :

Automatisation des tâches de documentation de base et création instantanée de documents techniques

Accélérant la revue de code et les tests grâce à la génération rapide de cas de test

Achevé des tâches de 30 minutes en quelques secondes, en générant des mises à jour, des réponses aux commentaires et des résumés de notes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif Résumer un fil dans ClickUp AI /$$img/

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp Brain

Pour gérer facilement les rapports de bug et de problème et se rabattent sur l'outil de gestion des bogues Modèle de suivi des problèmes et des bugs ClickUp . Il est livré avec trois listes préconçues pour optimiser votre flux de travail :

Liste principale des défauts Bugs rapportés Limites et solutions de contournement

Améliorer l'efficacité et hiérarchiser les tâches importantes en utilisant Automatisations ClickUp . Choisissez parmi plus de 100 automatisations pour simplifier les flux de travail de gérer les tâches de routine et de faciliter les transitions dans les projets.

Enfin, l'utilisation de Intégrations ClickUp pour se connecter en toute transparence à des outils externes tels que GitHub, GitLab et Bitbucket et centraliser le développement de logiciels au sein d'une plateforme unique.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Assistant de rédaction IA pour la création d'une documentation vitale sur le projet

Attributions de tâches, commentaires et mises à jour de statut automatisés

Modèles agiles pour une gestion de projet facile

Les envois de bugs sont facilement transformés en tâches réalisables grâce à la prise en charge des formulaires pour les équipes de logiciels Diagrammes Burndown, Burnup et Gantt pour suivre la progression

S'intègre à plus de 1 000 outils

15+ Affichages ClickUp pour une organisation sans faille du projet

Les limites de ClickUp

Temps de chargement parfois prolongé

L'abondance de fonctionnalités peut sembler un peu écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (8,000+ reviews)

:4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra:4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Scribe

Via : Scribe Scribe est un outil de capture d'écran et de documentation dont les capacités IA aident les développeurs à créer et gérer des documents de processus.

La fonctionnalité IA de Scribe assiste la création de guides, de tutoriels et de procédures opératoires normalisées. Elle traduit vos flux de travail en modes d'emploi visuels et faciles à suivre, optimisant ainsi la productivité à tous les niveaux.

Vous pouvez donner des instructions à la fonction d'IA de Scribe L'outil de création de contenu IA de Scribe pour structurer vos documents en ajoutant des titres, des descriptions, un contexte supplémentaire et en expurgeant les informations sensibles. Il peut également intégrer des marques personnalisées, modifier des captures d'écran et proposer des conseils utiles.

Et la cerise sur le gâteau ? Vous pouvez facilement capturer, modifier et partager les "Scribes" avec votre équipe et les parties prenantes, rendre la collaboration simple et efficace . 🍒

Scribe s'intègre à des centaines d'outils populaires pour les développeurs, de WordPress et Microsoft Teams à Airtable et ClickUp, rendant votre travail plus fluide et plus pratique.

Les meilleures fonctionnalités de Scribe

Flexibilité pour personnaliser le texte, les étapes et les images

Guides étape par étape pilotés par l'IA et comprenant des captures d'écran annotées

Convivialitéoutils de rétroaction conviviaux Sécurité et contrôles robustes au niveau de l'entreprise

Accessible par l'intermédiaire d'uneExtension Chrome et d'une application de bureau

Limites de Scribe

Manque d'intégrations IA

Erreurs occasionnelles dans les rapports

Prix de Scribe

Basic :Free

:Free Pro (Teams) : 12$/mois par place (minimum de cinq places)

: 12$/mois par place (minimum de cinq places) Enterprise : Tarification personnalisée

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.8/5 (plus de 60 commentaires)

:4.8/5 (plus de 60 commentaires) Capterra:4.9/5 (moins de 10 avis)

3. aiXcoder

Via : aiXcoder Le codage est un jeu d'enfant avec aiXcoder, un outil qui traduit de manière transparente le langage naturel en code au niveau de la méthode. Il offre également un achevé de code complet pour des lignes entières ou des groupes de lignes, ce qui permet d'atteindre des niveaux d'efficacité de codage sans précédent.

aiXcoder est doté d'une fonctionnalité de recherche de code open-source assistée par GitHub et connectée à votre environnement de développement intégré (IDE). Son utilisation est aussi simple que possible : il suffit de sélectionner votre code, de faire un clic droit et de choisir " rechercher des codes similaires avec aiXcoder " pour trouver instantanément des extraits de code similaires. Vous pouvez également saisir des mots-clés dans la fenêtre de service pour découvrir des cas d'utilisation d'API pertinents et consulter les liens du code source pour une vérification et une référence faciles.

Les entreprises peuvent bénéficier des fonctionnalités spécialisées suivantes :

Moteur d'intelligence sur mesure : Entraînez un moteur d'apprentissage profond dédié avec le code privé de l'entreprise Enterprise Code Search:Créer un moteur de recherche d'intelligence du code personnalisé pour les entreprises Statistiques sur l'efficacité des développeurs : Améliorer l'efficacité du codage et l'identification des problèmes pour les entreprises en se concentrant sur les détails de codage initiaux

À fait non seulement aiXcoder s'adapte de manière transparente à votre environnement de codage, en fournissant des suggestions de code perspicaces, mais il fournit également un retour d'information rapide. 💬

meilleures fonctionnalités d'aiXcoder

Achèvement intelligent du code sur plusieurs lignes et sur toute la longueur de la ligne

Statistiques sur l'efficacité du codage

Personnalisation au niveau de l'entreprise pour les défis complexes

Assistance à plusieurs IDE comme IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm et WebStorm

Assistance multilingue avec C, C++, C#, JavaScript, TypeScript, etc.

Intégration transparente de l'IDE pour la recherche de code

limites d'aiXcoder

Aucune critique disponible

prix aiXcoder

Free

D'autres options de prix sont disponibles sur contact

Aucune évaluation n'est disponible

4. Cody par Sourcegraph

Via : Graphique source Sourcegraph est un outil de productivité de recherche de code conçu pour aider les développeurs à déboguer, naviguer et automatiser le code. Son chatbot IA, Cody, analyse votre base de code et fournit des réponses aux requêtes. Il excelle dans l'interprétation des commandes en langage naturel pour soit générer précisément un nouveau code, soit démêler les subtilités du code existant.

Cet outil IA offre un assistant de base de code polyvalent, permettant des recherches complètes pour découvrir les emplacements de code et leurs collaborateurs à travers les référentiels, les branches et les plateformes d'hébergement. Grâce à l'accès au graphe de code de Sourcegraph et à un modèle de langage étendu (LLM), Cody fournit des réponses tenant compte du contexte pour vous aider à créer des extraits de code, à concevoir de nouvelles fonctions ou à corriger des bugs. 🐞

Les meilleures fonctionnalités de Cody

Assistance aux langages de programmation tels que Python, Go, JavaScript et TypeScript

Simplification des structures de code complexes

Détection et aide à la résolution des bugs

Génération d'extraits de code et de fonctions en fonction de vos commandes

Emplacement du code Swift par le biais d'une fonction, d'un fichier ou d'une description en anglais simple

Limites de Cody

L'interface utilisateur pourrait être améliorée

Une assistance supplémentaire pour les langues serait utile

Prix de Cody

Free Forever ::::::::::::::::: :

::::::::::::::::: : Entreprise : Contact pour les prix

Cody évaluations et critiques

G2 :4.6/5 (moins de 10 commentaires)

:4.6/5 (moins de 10 commentaires) Sourceforge:4.5/5 (moins de 10 commentaires)

5. Mintlify

Via : Mintlifier Vous en avez assez de documenter les processus liés au code par vous-même ? Laissez Mintlify vous soulager de ce fardeau ! 🏋️

Ce logiciel de documentation scanne le code et génère des guides explicatifs et des procédures opératoires normalisées en quelques secondes. En tant que tel, il est idéal pour les développeurs et les équipes de développement qui cherchent à rationaliser la rédaction de la documentation et à améliorer la clarté du code.

Utilisant le traitement du langage naturel et les capacités du web scraping, Mintlify ne se contente pas de créer de la documentation, mais évalue également sa lisibilité. Il peut comprendre le contexte de votre code et générer des descriptions appropriées, même lorsqu'il s'agit de noms de méthodes "lisibles par l'homme".

De plus, Mintlify automatise en toute transparence la gestion des tâches et les flux de travail de développement en s'intégrant à des plateformes populaires telles que GitHub, Slack et Dropbox.

Les meilleures fonctionnalités de Mintlify

Génération de documentation automatisée

Compréhension IA avancée

Amélioration de la clarté et de la lisibilité du code

Intégration avec des outils populaires

Installable sur VS Code et IntelliJ

Limites de Mintlify

Ne peut pas générer la documentation pour l'ensemble du fichier en une seule fois

Il pourrait bénéficier de l'ajout de plus de langues

Prix de Mintlify

Disponible sur contact

Evaluations et critiques de Mintlify

G2 :5/5 (moins de cinq commentaires)

:5/5 (moins de cinq commentaires) Capterra:5/5 (moins de cinq avis)

6. IA de taille réduite

Via : IA de la taille d'un échelon Stepsize IA est un outil collaboratif conçu pour vous aider à rester au courant des activités et des réalisations de votre équipe d'ingénierie produit. Il sert d'historique de projet et de gestionnaire de tâches, s'intégrant de manière transparente à des plateformes telles que Slack, Jira et GitHub. Son objectif principal est d'éliminer la surcharge d'informations et la mauvaise communication, pour finalement améliorer la productivité.

StepSize IA consolide toutes les activités, mises à jour et décisions, en identifiant et en partageant ce qui compte vraiment grâce à des résumés unifiés. Il permet également de gagner du temps et de réduire le besoin de réunions en vous permettant de poser des questions et de recevoir des réponses rapides.

Utilisez l'outil pour rédiger des rapports de standup quotidiens, y compris des mises à jour sur la progression, les défis, les bloqueurs et les demandes. Générez automatiquement des rapports pour chaque sprint agile, en veillant à ce que les équipes, les managers et les parties prenantes restent informés des avancées du sprint.

En outre, l'outil aide à fournir des résumés exécutifs concis générés par l'IA enrichis de visuels et de diagrammes perspicaces. 📊

Les meilleures fonctionnalités de Stepsize IA

Rapports automatiques générés par l'IA

Mises à jour et informations automatiques

Gain de temps en répondant rapidement aux questions

La norme de cryptage avancée garantit la sécurité des données

S'intègre à Jira, GitHub, Slack, Zoom, etc.

Limites de Stepsize IA

Pas d'évaluation disponible

Prix de Stepsize IA

Gratuit

Teams : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Business : 49 $/mois par utilisateur

: 49 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

ProductHunt:5/5 (10+ reviews)

7. AlphaCode

Via : AlphaCode AlphaCode de DeepMind est un système d'IA capable de développer des programmes informatiques compétitifs. Il génère du code en comprenant et en traduisant des descriptions de problèmes en langage naturel à l'aide de modèles de langage basés sur une architecture de transformateurs. 💻

L'outil excelle dans la résolution de défis de programmation complexes qui exigent une pensée critique, de la logique, des solutions algorithmiques, une expertise en codage et une compréhension du langage naturel. Il suit une formation approfondie sur les grands modèles de langage (LLM) et intègre des extensions basées sur le NLP pour affiner, relire et exécuter un code précis en fonction des exigences de l'utilisateur.

AlphaCode possède un intervalle de fonctionnalités qui en font un outil IA exceptionnel pour les développeurs. Les plus clés sont :

Autocomplétion et suggestions : Il utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour proposer des achevés de code basés sur des indices contextuels, réduisant ainsi les erreurs de saisie manuelle

: Il utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour proposer des achevés de code basés sur des indices contextuels, réduisant ainsi les erreurs de saisie manuelle Détection et correction des erreurs : Il effectue une détection des erreurs en temps réel au sein de votre code et propose des correctifs

: Il effectue une détection des erreurs en temps réel au sein de votre code et propose des correctifs Optimisation du code : Il identifie les goulots d'étranglement en analysant le code et suggère des modifications pour optimiser les performances

AlphaCode meilleures fonctionnalités

Modèles de langage basés sur des transformateurs pour une génération de code compétitive

Compréhension du langage naturel

Correction d'erreurs

Achevé le code

Entraîné sur un ensemble de données GitHub de tâches de programmation compétitives

Génère du code dans des langages tels que C++, Java, Python et Haskell

Limites d'AlphaCode

Aucune évaluation n'est disponible

Prix de l'AlphaCode

Free (gratuit)

AlphaCode évaluations et critiques

Aucune évaluation n'est disponible

8. Copilote GitHub

Via : GitHub GitHub Copilot est un assistant de codage IA de premier plan conçu pour aider les développeurs à élaborer un code de haute qualité avec une efficacité exceptionnelle. S'appuyant sur le modèle de langage OpenAI Codex, il offre des suggestions de code et de fonctions en temps réel directement depuis votre éditeur.

Cet outil va au-delà de la suggestion d'extraits de code pour composer des lignes de code entières, finaliser des fonctions, générer des commentaires et même prêter main-forte au débogage et à l'identification des problèmes de sécurité. 🛡️

GitHub Copilot améliore encore l'expérience de codage en offrant une assistance au codage multilingue et des solutions axées sur la communauté. Il s'intègre de manière transparente aux éditeurs de code les plus courants, assiste la collaboration en temps réel et élimine les tâches répétitives.

En outre, il adapte les recommandations aux exigences du projet, fournit un environnement d'apprentissage intuitif et permet le suivi de la progression pour améliorer l'efficacité et la productivité du codage.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub Copilot

Compatible avec les IDE les plus courants

Fournit des extensions pour Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains et Neovim

Suggère du code et achève des fonctions pendant le codage

Cycle facile de plusieurs suggestions d'auto-complétion

Identifier les erreurs et suggérer des corrections

Détection des failles de sécurité du code

Limites de GitHub Copilot

Le code a parfois besoin d'être corrigé par l'homme après la génération de l'IA

Les suggestions de code pourraient être améliorées

Prix du GitHub Copilot

Gratuit

Teams : 3,67 $/mois par utilisateur

: 3,67 $/mois par utilisateur Enterprise : 19,25 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.5/5 (100+ avis)

:4.5/5 (100+ avis) Capterra:4.7/5 (100+ avis)

9. AskCodi

Via : AskCodi Développé par Assistiv.ai, AskCodi est un assistant IA doté d'un ensemble dynamique de fonctionnalités conçues pour élever votre expérience de codage.

Utilisez l'application developer-friendly Translate app pour traduire le langage naturel en code dans plus de 30 langages de programmation tels que C++, Java, Python, Ruby et PHP. Vous pouvez également passer d'un langage de programmation à l'autre sans effort, ce qui fait du codage multilingue un jeu d'enfant. 🌬️

Accélérez votre processus de codage grâce à des suggestions de code et engagez-vous dans des discussions transparentes alimentées par l'IA, où les programmeurs élaborent des conversations liées au code qui rationalisent la collaboration.

AskCodi s'intègre à des éditeurs populaires tels que Visual Studio Code, Sublime Text et Atom. Cette assistance complète vous aide à prévenir les erreurs, à acquérir de nouvelles compétences et à.. stimuler votre productivité lors du codage.

Les meilleures fonctionnalités d'AskCodi

Assistance aux extensions de l'IDE comme VS Code et PyCharm

Fournit des extraits de code en plusieurs langues (anglais, allemand et polonais)

Partage facile des extraits de code

Analyse du code pour les bugs, la performance et la sécurité

Application AskCodi pour le développement frontend et backend

Limites d'AskCodi

La documentation en ligne mériterait d'être améliorée

La courbe d'apprentissage est un peu longue

Prix d'AskCodi

Free Forever

Premium : 9,99 $/mois par utilisateur

: 9,99 $/mois par utilisateur Ultimate : 29,99 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.8/5 (70+ avis)

:4.8/5 (70+ avis) ProductHunt:4.9/5 (10+ avis)

10. Tabnine

Via : Tabnine Tabnine, l'assistant de codage alimenté par l'IA, est un outil indispensable pour optimiser l'efficacité des développeurs, élever la qualité du code et réduire les coûts. 💵

Le logiciel fournit des suggestions intelligentes d'achèvement du code et détecte les erreurs potentielles pour simplifier la vie des développeurs. Pour faire cela, il exploite la puissance des réseaux neuronaux entraînés sur de vastes ensembles de données de code open-source.

L'outil est compatible avec divers langages de programmation, notamment Python, Java, JavaScript, PHP, Go et Rust.

Il peut être personnalisé localement pour votre base de code et base de connaissances sans révéler votre code. Il combine également les connaissances universelles avec votre style de code pour offrir une valeur maximale à votre équipe.

Tabnine meilleures fonctionnalités

Fournit des suggestions de fonctions achevées

Achevé d'une seule traite pour des lignes de code entières

Fonctionne sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les serveurs et le cloud

Améliore la qualité et la cohérence du code

Donne la priorité à la sécurité du code et à la confidentialité

Assiste les langages tels que Python, TypeScript, Go et Rust

S'intègre à des outils tels que GitHub, GitLab et Bitbucket

Limites de Tabnine

Cela peut prendre un certain temps pour que les suggestions s'adaptent à votre style de codage

Le paramètre peut être difficile pour certains utilisateurs

Prix de Tabnine

Débutant :Free

:Free Pro :12$/mois par utilisateur

:12$/mois par utilisateur Enterprise:Disponible sur contact

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.1/5 (plus de 30 commentaires)

:4.1/5 (plus de 30 commentaires) Capterra:4.3/5 (moins de 10 avis)

Codez efficacement et rationalisez votre flux de travail avec les meilleurs outils IA pour les développeurs

Développez plus intelligemment, et non plus difficilement, en utilisant ces meilleurs outils d'IA outils pour les développeurs de logiciels . À l'IA de faire le gros du travail à votre place, puis d'y ajouter une touche humaine, et le tour est joué !

Si vous êtes à la recherche d'une solution tout-en-un qui combine des outils de développement logiciel alimentés par l'IA et des fonctionnalités complètes de gestion de projet, essayez ClickUp ! Exploitez ses modèles pratiques, ses automatisations, ses diagrammes et ses puissantes capacités d'intégration pour propulser votre prochain projet logiciel vers l'excellence ! 🏆