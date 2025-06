Comment gagner du temps et obtenir de meilleurs résultats grâce à la révision de code

Prenez un moment pour réfléchir à votre travail. Avez-vous bien travaillé ?

Quelle que soit la réponse à cette question, ce que vous venez de faire est une forme de révision, fondement de toute progression.

Les revues aident les équipes à évaluer leurs performances, à mesurer les résultats, à identifier les lacunes et à intégrer des stratégies d'amélioration. Des évaluations annuelles aux plans d'amélioration des performances, les organisations procèdent à des revues de différentes manières.

L'une de ces pratiques au sein des équipes de développement logiciel est la révision du code.

Dans cet article de blog, nous explorons ce qu'est la révision de code, comment elle peut vous aider et comment vous pouvez intégrer des processus de révision de code dans vos pratiques d'ingénierie logicielle.

Qu'est-ce que la révision de code ?

La révision de code est le processus qui consiste à examiner systématiquement le code d'une personne par un ou plusieurs développeurs dans le but d'identifier les erreurs qui ont été négligées lors de la phase initiale de développement.

Dans les années 1970, Michael Fagan, un concepteur de logiciels, a introduit un processus d'inspection du code. Ce processus a depuis été adapté et amélioré par les générations suivantes de développeurs.

La révision de code est efficace pour garantir :

Cohérence avec les exigences de conception

Conformité aux normes de codage

Détection des bugs dès le début du processus

Partage des connaissances entre les parties prenantes tout au long du cycle de développement

Maintenabilité et sécurité

Qualité globale des logiciels et dette technique minimale

En principe, la révision de code offre des avantages extraordinaires. Cependant, en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de vos systèmes actuels, certains types de révision de code peuvent être plus avantageux que d'autres. Voyons comment.

Types de révision de code

De l'impression du code et de sa relecture à l'aide d'un surligneur à l'exécution du code dans des éditeurs de code, il existe des dizaines de façons d'effectuer une révision de code. Voici les approches les plus courantes suivies par les équipes de développement logiciel modernes.

Révision formelle du code

Il s'agit d'un processus structuré de révision de code, également appelé inspection logicielle.

Processus : la révision formelle du code comprend la planification, l'aperçu, la préparation, la réunion d'inspection et la refonte, généralement dirigée par un modérateur lors d'une réunion

Applicabilité : ce processus est idéal lorsque les normes sont extrêmement élevées, comme dans le cas de la conformité dans des secteurs tels que la santé ou la finance

Avantages : efficaces et complets pour détecter rapidement les défauts

Défis : rigoureux et chronophage

Révision informelle du code

Moins formel que la revue traditionnelle, ce processus implique qu'un ou plusieurs collègues examinent le code source à leur bureau.

Processus : les développeurs partagent leur code avec leurs collègues pour révision

Applicabilité : idéal pour la formation et l'accompagnement des développeurs juniors

Avantages : rapide et très efficace pour détecter les erreurs

Défis : manque de rigueur et de documentation des révisions formelles

Révision des demandes de tirage

C'est courant dans les systèmes de contrôle de version distribués comme Git, où les développeurs poussent les modifications de code vers une branche du référentiel partagé.

Processus : les autres membres de l'équipe examinent les modifications avant de les fusionner dans la branche principale.

Applicabilité : pour les équipes distribuées suivant des flux de travail d'intégration et de déploiement continus

Avantages : facilite le retour d'information asynchrone et l'assurance qualité avant l'intégration de nouveaux codes

Défis : sans collaboration en temps réel, l'apprentissage peut être retardé

Programmation en binôme

Il s'agit d'une technique de développement logiciel agile où deux programmeurs travaillent ensemble sur un seul poste de travail.

Processus : un développeur, le conducteur, écrit le code tandis que l'autre, l'observateur ou le navigateur, révise chaque ligne de code simultanément. Ils peuvent changer de rôle régulièrement.

Applicabilité : idéal pour les problèmes de programmation complexes qui nécessitent la collaboration de plusieurs esprits

Avantages : un processus de révision en temps réel permet de détecter rapidement les erreurs et de partager les connaissances au sein de l'équipe

Défis : Sur le plan culturel et comportemental, la programmation en binôme peut mettre mal à l'aise les membres de l'équipe, ce qui la rend inefficace

Révision de code assistée par des outils

Il s'agit d'un processus automatisé de révision de code qui s'appuie sur divers outils spécialement conçus à cet effet.

Processus : des outils analysent le code à la recherche de types d'erreurs spécifiques, de violations des normes et de failles de sécurité

Applicabilité : idéal lorsque le temps ou les ressources sont limités

Avantages : hautement reproductible, rapide et rentable

Défis : ne permet pas de traiter des codes complexes qui nécessitent des capacités de réflexion critique ; souvent utile comme processus d'assistance plutôt que comme remplacement de la révision manuelle des codes

Quelle que soit la méthode de révision de code que vous choisissez pour votre organisation, son importance est indéniable.

Importance d'une révision du code

À la base, les revues de code contribuent à éliminer les erreurs. Elles reconnaissent les limites d'un développeur individuel et cherchent à améliorer ses capacités de manière systématique. La revue de code renforce non seulement le code, mais aussi l'ensemble du processus de développement logiciel. Voici comment.

Optimisation de la détection des bugs : fondamentalement, les revues de code permettent de découvrir les bugs et les vulnérabilités des logiciels avant l'intégration dans le code source principal. L'examen par les pairs détecte les fuites de mémoire, les problèmes de concurrence ou les pratiques de code non sécurisées.

Tests : la révision du code améliore les résultats des tests agiles grâce à un retour continu sur le produit avant même qu'il n'atteigne la phase de test. Elle réduit ainsi la gravité des défauts qui apparaissent lors des tests formels.

Amélioration continue : dans le cadre de la méthode Scrum, les revues de code sont intégrées au cycle de développement afin d'assurer une amélioration continue. Grâce aux revues de code, les équipes Scrum détectent et corrigent rapidement les problèmes, ce qui leur permet de créer des produits prêts à être commercialisés.

Qualité logicielle : la révision du code est une mesure préventive qui améliore la sécurité et la fiabilité des logiciels, réduisant ainsi le risque d'erreurs coûteuses et de problèmes préjudiciables après le déploiement.

Productivité des développeurs : l'identification et la résolution préventives des problèmes rationalisent le processus de test. Les testeurs et les développeurs peuvent ainsi se concentrer sur des scénarios plus complexes et l'expérience utilisateur plutôt que sur des bugs liés aux fonctionnalités de base.

Profitez de tous ces avantages et bien plus encore en suivant un processus structuré de révision de code. Vous trouverez ci-dessous le point de départ.

Étapes de la révision d'un code

La révision du code par les pairs est une étape simple et unique qui consiste à passer en revue des lignes de code afin d'en vérifier la qualité et le respect des normes de programmation. Pour être efficace, cette étape doit toutefois être précédée et suivie de plusieurs autres. Examinons-les dans l'ordre.

Planifiez votre révision de code

Avant de commencer la révision, mettez toutes les chances de votre côté en établissant un plan complet.

Définir la portée et les objectifs

Identifiez les parties du code qui doivent être révisées

Attribuez-la à des réviseurs (ou à vous-même)

Définissez l'échéancier pour l'achèvement

Avec un forfait clair, vous pouvez organiser votre processus de révision et définir des attentes claires.

Comprendre le code

Pour réviser quelque chose, vous devez le comprendre. Commencez par le contexte : discutez avec le développeur de la fonctionnalité qu'il est en train de créer, de son approche, etc. Apprenez les fonctionnalités et les exigences du code.

Passez en revue toutes les informations disponibles dans la documentation, les témoignages d'utilisateurs ou les spécifications de conception avant de lire le code. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez également utiliser des formulaires destinés aux équipes logicielles pour les collecter. Cette étape est cruciale pour une révision significative.

Consultez le code

Récupérez le dernier code du système de contrôle de version pour vous assurer que vous consultez les modifications les plus récentes. Cela évite de réviser du code obsolète qui a déjà été modifié.

Exécutez le code

Si possible, exécutez le code pour voir son comportement en action. Cela vous aidera à identifier tout problème évident lié à la fonctionnalité qui pourrait ne pas être apparent à la simple lecture du code.

Réviser

Évaluez le code pour trouver les réponses aux questions suivantes.

Est-ce facile à comprendre ? Un bon code doit être explicite et comporter des commentaires appropriés lorsque cela est nécessaire

Est-ce qu'il respecte les normes et conventions de codage définies ?

Est-il facile à maintenir ? Vérifiez la conception modulaire, l'utilisation de modèles et l'extensibilité

La fonctionnalité prévue est-elle correctement mise en œuvre ?

Y aurait-il des problèmes de performance ? Vérifiez s'il n'y a pas de calculs inutiles, d'utilisation excessive de la mémoire ou de problèmes d'évolutivité

Est-ce sécurisé ? Recherchez les failles de sécurité courantes telles que les injections SQL, les scripts intersites ou les fuites de données

Dispose-t-il de tests unitaires ou automatisés adéquats pour couvrir les nouvelles modifications ?

Discutez des problèmes et des commentaires

Si votre révision par les pairs révèle des problèmes, discutez-en avec le développeur. Si vous travaillez dans une équipe distribuée, vous pouvez utiliser un logiciel de feedback sur les produits pour donner des conseils de manière asynchrone.

Pour les révisions synchronisées, organisez des réunions ou des sessions en binôme pour discuter.

Permettre l'action

Sur la base de la révision du code et des commentaires, le développeur doit apporter les modifications nécessaires. Certaines peuvent être de simples modifications du code. D'autres peuvent impliquer une réécriture complète afin de créer la fonctionnalité d'une manière plus élégante, plus lisible et plus facile à maintenir.

Approuver et fusionner

Une fois les commentaires pris en compte, approuvez le code pour qu'il soit fusionné dans la base de code principale.

Dans certains cas, en particulier après des revues importantes, il est utile de procéder à une revue de suivi afin de s'assurer que les changements apportés après la revue initiale sont satisfaisants et n'introduisent pas de nouveaux problèmes.

Réflexion et amélioration

Après la révision, réfléchissez au processus et recueillez les commentaires des participants. Vous pourrez vous en servir pour améliorer les futures révisions de code.

Aussi simples qu'elles puissent paraître, les révisions de code sont des activités intenses qui peuvent poser divers défis. Voici ceux auxquels vous êtes le plus susceptible d'être confronté.

Comment éviter les défis courants liés à la révision de code

Les revues de code sont à la fois techniques et comportementales. Sur le plan technique, elles consistent à lire et à exécuter le code pour s'assurer qu'il est correct. Sur le plan comportemental, elles consistent à donner et à recevoir des commentaires, à prendre des mesures et à modifier les processus futurs. Combinées, ces deux tâches peuvent s'avérer difficiles.

Voici quelques-uns des défis les plus courants auxquels les équipes sont confrontées en matière de révision de code.

1. Grands ensembles de modifications : la révision d'une grande quantité de code en une seule fois peut être fastidieuse et inefficace.

👉Soyez agile. Encouragez les changements modestes et progressifs. Décomposez les fonctionnalités importantes en éléments gérables que vous pouvez réviser et fusionner séparément.

2. Contexte insuffisant : sans contexte approprié, les réviseurs risquent de ne pas comprendre l'intention derrière le code, ce qui rend les révisions moins efficaces.

👉 Incluez des descriptions concises de chaque modification du code, en établissant des liens vers la documentation, les tickets ou les documents de conception pertinents. Utilisez des commentaires en ligne pour expliquer le « pourquoi » des décisions de code qui ne sont pas évidentes.

3. Partialité personnelle : les révisions peuvent être subjectives, influencées par des préférences personnelles plutôt que par l'objectif d'améliorer la qualité du code.

👉 Établissez et respectez des normes et des directives de codage documentées. Assurez-vous que l'équipe de développement logiciel s'accorde collectivement sur ces normes.

4. Contraintes de temps : les développeurs peuvent se précipiter dans l'inspection du code en raison de délais serrés, ce qui peut compromettre la qualité de la révision.

👉 Planifiez les révisions de code comme n'importe quelle autre tâche critique et allouez-leur du temps dans l'échéancier du projet.

5. Manque d'expertise : les réviseurs ne disposent pas toujours de l'expérience ou de l'expertise nécessaires pour réviser efficacement certains éléments de code.

👉 Impliquez plusieurs évaluateurs aux compétences complémentaires et envisagez de faire tourner les missions d'évaluation afin de répartir les connaissances du domaine au sein de l'équipe.

Passons maintenant à la partie la plus importante : comment mettre en pratique la révision de code au sein de votre équipe d'ingénieurs.

Bonnes pratiques pour une révision efficace du code

Si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes déjà convaincu des avantages de la révision de code et vous aimeriez apprendre à la faire correctement. Nous sommes là pour vous aider.

1. Intégrez-le dans votre gestion de projet logiciel

Certaines équipes considèrent la révision du code comme une étape en dehors du cycle de vie du développement logiciel. En particulier lorsqu'elles suivent des révisions de code informelles, cela peut être fait de manière tangentielle. C'est une erreur.

Pour effectuer des révisions de code par les pairs efficaces, intégrez-les dans le pipeline de développement. Si vous utilisez déjà un outil de gestion de projet tel que ClickUp pour gérer votre développement, intégrez la révision de code en tant qu'étape, phase ou statut.

Statuts personnalisés ClickUp pour intégrer la révision de code dans le flux de travail

2. Planifiez minutieusement

Montrez aux réviseurs de code ce qu'ils doivent réviser. Certains des meilleurs outils de gestion de projet disposent déjà de fonctionnalités permettant de regrouper toutes les informations.

Définissez un cadre et des objectifs clairs pour chaque session de révision

Listez tout ce sur quoi le réviseur doit se concentrer

Mettez en évidence les critères d'acceptation

Organisez le processus sur votre outil de gestion de projet logiciel

Archivez les revues passées pour assurer la continuité et la responsabilité

Cette approche structurée minimise le risque de négliger des problèmes critiques, améliore la rigueur des révisions et aide à suivre les améliorations au fil du temps.

Checklist des tâches ClickUp modèles pour les processus de révision de code répétables

3. Rationalisez les flux de travail

Personne n'aime ajouter une étape supplémentaire à son travail. Veillez donc à ce que les révisions de code s'intègrent parfaitement dans le flux de travail.

Ajoutez un statut personnalisé pour la révision du code après l'étape de travail en cours (WIP) ou de développement

Affectez les réviseurs de code en fonction de leur charge de travail et de leur disponibilité

Intégrez vos outils de pipeline à votre outil de gestion de projet afin de déclencher des inspections automatiques du code lors de la validation ou de la création d'une demande de tirage

Automatisez les notifications aux développeurs et aux réviseurs pour les travaux à venir

Créez des modèles de développement logiciel pour faciliter les révisions de code futures

Liez les demandes de tirage, les validations et les branches aux tâches GitHub et consultez toutes les activités GitHub directement dans ClickUp

4. Encouragez une communication proactive

Une communication claire entre les membres de l'équipe permet de résoudre la plupart des problèmes de code en moins d'itérations.

Par exemple, au lieu de simplement déclarer « Ce code est incorrect », un réviseur peut expliquer ce qui ne va pas, pourquoi c'est important et comment cela peut être amélioré, en fournissant éventuellement des exemples de code ou des références.

Cette approche permet de clarifier les corrections nécessaires et améliore l'apprentissage et la collaboration.

Consolider tous ces commentaires dans le contexte de la tâche changerait la donne. La vue « discuter » de ClickUp est conçue pour permettre précisément cela.

Transparence dans la communication avec ClickUp pour les équipes logicielles

Aujourd'hui, toutes les tâches d'évaluation de projet ne doivent pas nécessairement être effectuées manuellement.

Automatisez les revues : vous pouvez automatiser une grande partie du processus de revue de code de manière efficace et rentable grâce aux outils d'IA pour le code. Ces outils peuvent analyser rapidement de grandes quantités de code afin d'identifier des modèles, des anomalies ou des écarts par rapport aux bonnes pratiques qui pourraient être difficiles et longs à repérer pour les réviseurs humains.

Automatisez la gestion des révisions : en plus d'utiliser les meilleurs éditeurs de code pour réviser la base de code elle-même, vous pouvez également automatiser un certain nombre de tâches connexes. Par exemple, ClickUp Brain vous aide à :

Obtenir des réponses instantanées à des questions relatives aux tâches, aux projets et à l'entreprise

Documenter les processus de révision du code

Résumer la documentation interne

Créer des checklists pratiques et des éléments d'action

Envoi de mises à jour sur la progression à l'équipe

Obtenez des réponses en un clin d'œil avec ClickUp Brain

6. Apprenez et améliorez-vous en permanence

Suivez les bugs et les problèmes détectés lors des revues de code. Identifiez les schémas récurrents. Par exemple, si un développeur utilise : au lieu de ; ce qui crée des problèmes, vous pourriez peut-être mettre en place une correction automatique. Si certains codes créent régulièrement des problèmes de performance, vous pouvez mener une analyse des causes profondes.

Ne considérez pas la révision d'un code comme l'évaluation d'un élément particulier du code. Voyez-la plutôt comme un moyen de renforcer les processus de qualité du code au sein de votre organisation.

Tableaux de bord Sprint sur ClickUp

Améliorez votre code en rationalisant les révisions de code avec ClickUp

Dire que les revues de code améliorent la qualité des produits est un euphémisme. En réalité, les revues de code ont un impact positif considérable à tous les niveaux.

Pour les développeurs, qu'ils soient fraîchement diplômés ou collaborateurs individuels très expérimentés, les revues de code sont un cadeau. Grâce à elles, chacun bénéficie d'un regard neuf sur son travail et des commentaires d'une personne plus compétente, plus expérimentée ou simplement différente.

Pour le réviseur, les révisions de code constituent une pause salutaire dans le travail de programmation, sans trop s'éloigner de celui-ci. Elles lui permettent d'étendre son expérience au-delà des fonctionnalités sur lesquelles il travaille.

Pour l'analyste qualité, les revues de code constituent la première ligne de défense. Les bugs gênants sont traités, ce qui leur permet de se concentrer sur des problèmes plus profonds liés aux performances et à l'évolutivité.

À moins que vous n'en fassiez une corvée qui rend la vie plus difficile à chaque membre de l'équipe, l'introduction des revues de code rencontrera le moins de résistance possible.

Assurez-vous que cela profite à toutes les personnes concernées en l'intégrant dans votre pipeline de développement. Mettez en place des tests automatisés. Rendez toutes les informations disponibles et accessibles. Facilitez la communication en temps réel sans effort.

Faites tout cela et bien plus encore avec la plateforme de gestion de projet ClickUp pour les équipes de développement logiciel.

FAQ sur le processus de révision de code

1. Qu'est-ce qu'un exemple de révision de code ?

La révision de code est le processus qui consiste à examiner systématiquement le code d'une personne par un ou plusieurs développeurs de logiciels dans le but d'identifier les erreurs qui ont été négligées lors de la phase initiale de développement.

Une bonne révision de code vise à fournir des commentaires et à améliorer le travail du développeur. Par exemple, si un développeur a omis une erreur de division par zéro dans un code, le réviseur peut alors commenter :

« La fonction ne gère pas les cas où vous passez une liste vide en entrée. Cela provoquera une erreur « ZeroDivisionError » lorsque vous tenterez de diviser par zéro. Ajoutez une vérification pour vous assurer que la liste n'est pas vide avant d'effectuer la division. »

2. Quels sont les trois types de révision de code ?

Les trois types de révision de code les plus couramment utilisés sont les suivants :

Révision formelle du code

Programmation en binôme

Révision automatisée du code à l'aide d'outils d'IA

3. Comment rédiger un exemple de révision de code ?

La rédaction d'évaluations par les pairs consiste à fournir des commentaires sur le code, généralement dans le cadre d'une plateforme d'hébergement de code ou d'un outil d'évaluation. Pour rédiger une bonne évaluation :