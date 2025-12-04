Les meilleurs modèles de flux de travail n8n pour automatiser vos processus

La plupart des équipes ne manquent pas d'outils, mais de flux de travail qui fonctionnent réellement ensemble. Si votre équipe croule sous les tâches répétitives et les changements de contexte, il est temps d'effectuer l'automatisation des tâches fastidieuses. Dans ce guide, vous découvrirez les meilleurs modèles de flux de travail n8n pour rationaliser vos systèmes. Si vous recherchez une alternative plus connectée et tout-en-un, nous vous proposons des modèles de flux de travail ClickUp qui font le travail sans avoir à assembler plusieurs outils.

Dans ce guide, vous découvrirez les meilleurs modèles de flux de travail n8n pour rationaliser vos systèmes. Si vous recherchez une alternative plus connectée et tout-en-un, nous vous proposons des modèles de flux de travail ClickUp qui font le travail sans avoir à assembler plusieurs outils.

Découvrons les meilleurs modèles qui peuvent aider votre équipe à gagner plusieurs heures chaque semaine et à créer des flux de travail évolutifs et sans stress.

Les meilleurs modèles de flux de travail n8n en un coup d'œil

Vous voulez savoir comment l'automatisation des flux de travail aide les équipes à gagner plus de 5 heures par semaine ? Regardez cette vidéo ⬇️

Que sont les modèles de flux de travail n8n ?

Les modèles de flux de travail n8n sont des cadres d'automatisation prédéfinis qui connectent des applications et exécutent des logiques sans avoir à écrire de code. Chaque modèle sert de plan visuel dans lequel les utilisateurs peuvent définir des déclencheurs, des actions et des conditions afin de créer et d'exécuter automatiquement des flux de travail en plusieurs étapes.

Ces modèles offrent une expérience utilisateur similaire à celle des logiciels d'automatisation des flux de travail, mais ils sont basés sur une interface sans code. Ils sont donc parfaits pour étendre l'automatisation à tous les services, améliorer la visibilité des processus et gagner du temps sur les tâches récurrentes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de flux de travail n8n ?

Un modèle n8n fiable offre aux équipes une structure réutilisable qui résout un problème réel avec une installation minimale.

Voici ce qu'un bon modèle doit inclure :

Un objectif clair : répond à un cas d'utilisation quotidien spécifique afin que vous compreniez immédiatement quand et où l'utiliser.

Installation facile et configuration minimale : ne nécessite que quelques informations telles que les clés API, les identifiants de feuilles de calcul ou les champs de formulaire avant d'être prêt à fonctionner.

Flux logique : garantit que chaque étape du flux de travail suit un chemin clair, que les nœuds sont clairement libellés et que les conditions et les branches sont faciles à suivre.

Gestion des erreurs : anticipe les problèmes, tels que les données manquantes, les appels API échoués ou les délais d'attente, et applique des étapes de secours pour assurer le bon fonctionnement des flux de travail.

Évolutivité et performances : gère les petites et les grandes charges de travail grâce à un filtrage ou un traitement par lots efficace, sans surcharger le système avec un trop grand nombre de nœuds.

Modèles de feuille de route n8n gratuits

Vous trouverez ci-dessous quelques modèles de flux de travail n8n qui fournissent des cadres d'automatisation des tâches prêts à l'emploi afin que vous puissiez passer directement à l'exécution sans avoir à effectuer d'installation.

1. Modèle de discussion hebdomadaire pour discuter autour d'un café (version Mattermost)

via n8n

Le modèle Weekly Coffee Chat regroupe de manière aléatoire des personnes issues d'un canal Mattermost et leur envoie des invitations pour un « café virtuel ». C'est un bon choix lorsque vous souhaitez favoriser la culture d'équipe dans des environnements distants ou hybrides en programmant des réunions informelles sans effort manuel.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Envoyez des invitations de calendrier à chaque groupe afin que les participants réservent du temps pour discuter de la pause-café.

Intégrez les nouveaux arrivants aux membres existants de votre équipe dans le cadre de votre processus d'intégration.

Planifiez des journées d'engagement périodiques pour votre équipe et veillez à varier les plaisirs en faisant varier aléatoirement les groupes à chaque période.

✅ Idéal pour : les chefs d'équipe et les services RH à la recherche d'un outil pour stimuler la collaboration organique.

📚 En savoir plus : Meilleurs modèles de flux de travail gratuits dans Excel et ClickUp

2. Analyseur de factures PDF alimenté par l'IA avec Google Drive, Google Sheets et le modèle OpenAI

via n8n

Conçu pour les équipes financières et les opérations commerciales, le parseur de factures PDF alimenté par l'IA avec Google Drive, Google Sheets et le modèle OpenAI surveille un dossier Google Drive à la recherche de nouvelles factures PDF, applique l'OCR et l'extraction par IA (via GPT-4. 1 ou GPT-4o-mini pour l'extraction structurée), puis génère des données structurées dans Google Sheets.

Ce modèle prend désormais en charge l'extraction OCR+LLM mise à jour à l'aide des modèles Vision d'OpenAI, ce qui améliore la précision des factures détaillées.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Extrayez les champs clés des factures, tels que le numéro de facture, la date de facture, le nom du fournisseur, le montant total, les détails des éléments, les taxes, etc.

Enregistrez les données extraites dans une feuille Google Sheets afin de créer une base de données de factures claire et consultable.

Étendez le flux de travail en l'intégrant à un logiciel de comptabilité et en ajoutant des étapes d'approbation, des notifications ou des branches de gestion des erreurs.

✅ Idéal pour : les équipes comptables et les administrateurs de petites entreprises qui souhaitent réaliser l’automatisation des flux de travail administratifs.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Une information clé peut être enfouie dans un e-mail, développée dans un fil de discussion Slack et documentée dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email de gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et instantanément accessible. Dites adieu au « travail autour du travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

3. Extrayez les données de facturation de Google Drive vers Sheets avec Mistral OCR & Gemini

via n8n

Le modèle Extract Invoice Data from Google Drive to Sheets with Mistral Nemo OCR & Gemini modèle surveille un dossier spécifique dans Google Drive, dans lequel vous déposez les factures au format PDF ou les fichiers image. Chaque fois qu'une nouvelle facture apparaît, le flux de travail utilise Mistral OCR pour extraire le contenu du texte de la facture. Ensuite, Gemini IA analyse les valeurs et les ajoute sous forme de nouvelle ligne dans une feuille Google Sheets.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Éliminez la saisie manuelle des entrées de facturation et réduisez les erreurs.

Décidez des colonnes dont vous avez besoin, et le modèle s'adapte à vos flux de travail.

Modifiez le flux, ajoutez des validations, des notifications, des conversions de devises, etc. pour une gestion complexe des flux de travail

✅ Idéal pour : les freelances ou les agences qui reçoivent et traitent des factures.

4. Documentez et effectuez automatiquement la sauvegarde des flux de travail n8n

via n8n

Le modèle de flux de travail N8N pour la documentation et la sauvegarde automatiques s'exécute selon un calendrier défini. Pour les flux de travail nouveaux et récemment modifiés, il crée une sauvegarde et la stocke dans un référentiel à contrôle de version tel que GitHub. Il génère également un résumé accompagné de métadonnées et le stocke dans une base de données Notion.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Configurez-le une seule fois et laissez-le gérer à la fois la sauvegarde du flux de travail et la documentation.

Automatisez le contrôle des versions pour les flux de travail sans exportation manuelle.

Envoyez une notification aux utilisateurs/équipes lorsqu'un flux de travail est modifié.

✅ Idéal pour : les utilisateurs ou les équipes qui ont de nombreux flux de travail n8n et qui souhaitent conserver une sauvegarde et un historique des versions.

📚 En savoir plus : Exemples de flux de travail et cas d'utilisation

5. Rapports hebdomadaires d'analyse des flux de travail avec l'API n8n et l'envoi par e-mail

via n8n

Les rapports hebdomadaires d'analyse des flux de travail avec l'API n8n et le modèle de livraison par e-mail vous indiquent quels flux de travail échouent le plus souvent ou lesquels prennent trop de temps. Ils peuvent être configurés avec Gmail et Outlook pour fournir aux parties prenantes un rapport hebdomadaire clair dans leur boîte de réception.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Combinez les données d'exécution de tous les flux de travail avec les métadonnées pour obtenir le contexte.

Obtenez un rapport HTML contenant des statistiques d'exécution, telles que le nombre de réussites, d'échecs, etc.

Recevez des alertes en temps réel en ajoutant un flux de travail parallèle qui se déclenche en cas d'échec et envoie une notification.

✅ Idéal pour : les petites équipes qui recherchent un moyen simple et sans code de suivre les flux de travail qui fonctionnent de manière fiable par rapport à ceux qui échouent souvent.

6. Qualification et acheminement automatisés des prospects avec GPT-4o-mini, Google Sheets et HighLevel CRM

via n8n

Grâce au modèle Automated Lead Qualification & Routing with GPT-4o-mini, Google Sheets & HighLevel CRM Template dans n8n, vous pouvez trier et hiérarchiser efficacement vos prospects. Les prospects sont enregistrés, classés par ordre de priorité, saisis dans le CRM et attribués automatiquement aux commerciaux.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Effectuez l'automatisation des processus manuels et répétitifs et gagnez du temps à mesure que le volume de prospects augmente.

Utilisez une qualification basée sur l'IA pour garantir une norme de notation uniforme (chaud/tiède/froid).

Configurez les invitations IA et la logique de notation pour adapter les critères de qualification à votre entreprise.

✅ Idéal pour : les petites et moyennes entreprises de taille moyenne qui souhaitent éviter l'évaluation manuelle des prospects.

💡 Conseil de pro : nommez clairement les nœuds ! La compréhensibilité d'un flux de travail dépend de ses libellés. Utilisez des noms clairs tels que « Vérifier le statut CRM », « Filtrer les factures payées » ou « Nettoyer les entrées d'e-mails » pour faciliter la maintenance et les transferts.

7. Générateur automatique de propositions après-vente automatisé par l'IA

via n8n

Après un appel commercial, le flux de travail Générateur automatisé de propositions après-vente alimenté par l'IA utilise vos notes ou la transcription de l'appel, les traite à l'aide de l'IA pour définir les exigences clés et génère une proposition personnalisée que vous pouvez envoyer au prospect. Au lieu de passer des heures à rédiger et à mettre en forme une proposition, vous obtenez un document prêt à l'emploi en quelques secondes.

Le modèle accepte également les enregistrements d'appels audio (transcrits avec Whisper v3 ou Gemini Audio) et peut générer des brouillons de propositions sous forme de fichiers DOCX.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Maintenez une structure cohérente dans toutes vos propositions avec des sections consacrées au résumé du problème, à la présentation détaillée de la solution, etc.

Utilisez des modèles d'IA pour générer un projet de proposition personnalisé adapté aux demandes du client.

Ajustez les sections générées par l'IA et le format des e-mails en fonction de vos services ou de votre secteur d'activité.

✅ Idéal pour : les équipes commerciales de petite et moyenne taille qui souhaitent accélérer la génération de propositions et réduire les efforts de rédaction manuelle.

💡 Conseil de pro : configurez des alertes en cas d'échec. Même les flux de travail les plus simples peuvent échouer en raison de jetons expirés, de noms de fichiers modifiés ou de données manquantes. Ajoutez une étape de notification qui vous alerte en cas de problème afin d'éviter que les problèmes ne s'accumulent.

8. Suite d'automatisation du service client multicanal

via n8n

La suite d'automatisation du service client multicanal de n8n rassemble vos demandes d'assistance provenant de plusieurs canaux dans un seul flux de travail de tickets. Les tickets peuvent être étiquetés et acheminés vers votre service d'assistance ou votre CRM afin que les discussions et les problèmes soient résolus rapidement.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez la classification basée sur l'IA pour catégoriser les tickets : facturation, assistance technique, problèmes de compte, réclamations, demandes de fonctionnalités, etc.

Transférez les tickets urgents, à haute priorité ou sensibles au facteur temps à l'équipe ou à l'agent d'assistance approprié pour un traitement plus rapide.

Intégrez Zendesk, HubSpot, Salesforce, etc. pour la journalisation, l'analyse et le suivi à long terme.

✅ Idéal pour : les boutiques en ligne ou les services SaaS qui s'attendent à un volume quotidien modéré de demandes pour le service client.

Limitations de n8n

n8n est un outil flexible destiné aux équipes qui souhaitent mettre en place des opérations évolutives ou déclencher automatiquement des tâches sur différentes plateformes.

Cependant, voici les domaines dans lesquels n8n présente parfois des lacunes :

Installation complexe : la création de votre premier flux de travail nécessite une configuration manuelle des nœuds et des connaissances en API REST, ce qui limite l'accessibilité pour les débutants.

Courbe d'apprentissage abrupte : n8n offre une grande flexibilité, mais les paramètres basés sur la logique et la hiérarchie des nœuds peuvent dérouter les nouveaux utilisateurs (en particulier ceux qui n'ont pas de connaissances techniques), qui peuvent avoir besoin de tutoriels.

Intégrations limitées : bien qu'ils prennent en charge les principales applications, les services avancés ou les outils spécialisés, ils nécessitent souvent du code personnalisé ou des identifiants externes.

Restrictions liées au cloud : les versions gratuites et auto-hébergées nécessitent une installation supplémentaire pour la mise à l'échelle ou le partage des flux de travail entre les grandes équipes.

Analyses minimales : il n'y a pas de tableau de bord intégré pour l'analyse des données, ce qui rend plus difficile la mesure des performances du flux de travail sans suivi externe.

Configuration de la sécurité : les utilisateurs doivent gérer manuellement le cryptage et les permissions d'accès, ce qui peut présenter des risques si la configuration n'est pas correcte.

Modèles n8n alternatifs

1. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Réalisez vos projets plus rapidement grâce à un environnement de travail unique qui relie les tâches, les échéanciers et les équipes à l'aide du modèle de gestion de projet ClickUp.

Réalisez plus rapidement des projets complexes grâce à une structure claire et précise. Utilisez le modèle de gestion de projet ClickUp qui regroupe les programmes et les Portfolios, de l'idée à l'exécution, dans un seul flux de travail.

Organiser le travail est facile grâce aux espaces pour les différents services ou équipes, aux dossiers pour les projets et aux listes pour les phases ou les jalons importants. Les champs personnalisés ClickUp vous permettent de saisir des détails tels que la priorité, le risque, le budget, le propriétaire, la date d'échéance, etc. pour chaque tâche.

Pour l'automatisation de la gestion de projet, vous bénéficiez de déclencheurs if/then, de plus de 100 modèles prédéfinis et de la possibilité de les personnaliser selon vos besoins.

Les automatisations ClickUp éliminent le travail manuel. Lorsqu'une tâche passe au statut « Achevée », vous pouvez automatiquement la déplacer vers une autre liste ou en informer les parties prenantes. Ou lorsqu'une date d'échéance n'est pas respectée, changez la priorité en « Urgent » et informez le responsable et le chef de projet.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Déclenchez des changements de statut, envoyez des mises à jour automatisées à la direction ou recherchez et établissez des connexions avec des outils tels que n8n, Slack ou Google Sheets pour éliminer les rapports répétitifs.

Attribuez clairement la propriété à l'aide des champs « Chef de projet », « Demandeur » et « Sponsor exécutif » afin que chacun sache qui est responsable de la livraison et des approbations.

Associez-les à des tableaux Agile, des diagrammes de Gantt ou des plateformes d'automatisation telles que n8n pour synchroniser les tâches, effectuer le suivi des livrables et déclencher des flux de travail entre les outils et les équipes.

✅ Idéal pour : les chefs de projet, les responsables PMO et les équipes interfonctionnelles qui gèrent des projets en plusieurs phases nécessitant une visibilité en temps réel.

📚 En savoir plus : Modèles de cartes de processus pour ClickUp, Excel et Word

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain, un assistant alimenté par l'IA et sensible au contexte, aide à accélérer les flux de travail en récupérant des informations dans tout votre environnement de travail. Il analyse vos documents pour générer des résumés, établit des connexions entre les tâches et les échéanciers pour vous aider à établir des priorités et génère tout, des objets d'e-mails aux légendes accrocheuses pour les réseaux sociaux.

2. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez votre travail grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp en attribuant des tâches, en définissant des priorités et en effectuant le suivi des progrès de chaque équipe.

Le modèle de gestion des tâches ClickUp offre un système clair et personnalisable pour planifier, attribuer et suivre facilement les tâches. Vous pouvez passer d'une vue personnalisée à l'autre parmi les plus de 15 vues proposées par ClickUp pour voir le travail sous différents angles, notamment les délais, la propriété et la progression.

La vue Liste par priorité trie toutes vos tâches en fonction de leur priorité, de la plus élevée à la plus faible. La vue Liste par départements affiche les tâches de chaque département avec leurs responsables, leurs dates d'échéance, leurs statuts, leurs priorités, leurs commentaires, etc. Vous disposez également d'une vue Calendrier pour voir les échéanciers sur une période quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez un modèle de tâche par défaut pour toutes les tâches d'un projet, afin que les nouvelles tâches adoptent automatiquement cette structure.

Créez des modèles de checklists pour les étapes répétitives au sein des tâches et appliquez-les manuellement ou via des automatisations.

Ajoutez des widgets au tableau de bord (s'ils ne sont pas déjà configurés) pour suivre les indicateurs de tâches tels que le nombre total de tâches, les tâches achevées, les tâches en retard ou les tâches par personne assignée.

✅ Idéal pour : les chefs de projet qui ont besoin d'un hub de tâches centralisé pour planifier et suivre les livrables entre les équipes.

3. Modèle d'organigramme de processus ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez clairement vos flux de travail à l'aide du modèle de diagramme de flux de processus ClickUp.

Le modèle de diagramme de processus ClickUp transforme les opérations complexes en visuels clairs et détaillés. Il s'appuie sur les Tableaux blancs collaboratifs ClickUp et précise qui fait quoi à chaque étape. C'est un modèle utile pour les processus structurés en plusieurs étapes, tels que le recrutement, l'intégration, les transferts ou les approbations en chaîne.

Chaque forme du Tableau blanc représente des tâches, des décisions et un flux de processus, avec des flèches indiquant l'étape suivante. Vous obtenez un organigramme prêt à l'emploi pour afficher les informations, mais vous pouvez faire glisser les éléments pour les réorganiser en fonction de vos flux de travail.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez des connecteurs, ajoutez des notes de décision (comme Oui/Non) ou dupliquez des formes à mesure que votre processus se développe.

Créez des flux de travail reproductibles et vérifiables pour le recrutement, les opérations ou les ressources humaines.

Partagez ou exportez instantanément des tableaux blancs pour obtenir des commentaires ou créer de la documentation.

✅ Idéal pour : les équipes RH, les recruteurs et les responsables des opérations qui s'appuient sur la clarté visuelle pour garantir la cohérence et la transparence des processus.

📚 À lire également : Guide d'utilisation de l'automatisation des flux de travail par IA pour une productivité maximale

4. Modèle de cartographie des processus ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Documentez, affinez et optimisez les flux de travail de votre entreprise pour plus de clarté et d'impact grâce au modèle de cartographie des processus ClickUp.

Le modèle de cartographie des processus ClickUp est une liste de tâches prête à l'emploi comprenant plus de 20 étapes définies comme sous-tâches pour documenter et optimiser les processus entre les différents services.

Une fois que vous avez décidé du flux de travail ou du processus que vous souhaitez mapper, notez toutes les étapes impliquées dans ClickUp Docs. Ici, vous pouvez collaborer en temps réel avec les membres de votre équipe et décider des responsabilités et des échéanciers. Convertissez les actions à entreprendre en tâches ClickUp, définissez les personnes assignées, les priorités et les dates d'échéance pour faciliter le suivi.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez la responsabilité et la propriété en attribuant des rôles clairs et en liant les dépendances dans ClickUp afin d'éliminer toute confusion entre les services.

Identifiez et corrigez plus rapidement les inefficacités à l'aide des champs de progression et de taux d'achèvement.

Connectez les données entre les équipes en reliant les tâches, les documents et les projets connexes afin de conserver une source unique de vérité pour chaque flux de travail.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations et les chefs d'équipe qui ont besoin de standardiser les flux de travail dans des installations interfonctionnelles.

🚀 Avantage ClickUp : l'automatisation des flux de travail fonctionne mieux à partir d'un espace de travail unifié. ClickUp Brain MAX vous aide à automatiser les étapes routinières, à résumer les mises à jour et à transférer automatiquement les informations entre les applications. De la synthèse des notes de réunion à la conversion des messages de chat en tâches ClickUp, il peut automatiser les processus sur toutes les plateformes.

5. Modèle de diagramme de flux ClickUp Couloir

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la collaboration grâce au modèle de diagramme de flux ClickUp Swimlane en définissant les rôles, en attribuant les responsabilités et en effectuant le suivi des progrès de manière visuelle.

Pour visualiser les processus impliquant plusieurs équipes, utilisez cette installation de tableau blanc interactif dans le modèle de diagramme de flux ClickUp Swimlane. Chaque ligne de ce diagramme représente une personne ou une équipe, et les éléments du diagramme représentent des tâches, des décisions ou des étapes.

Contrairement aux organigrammes statiques, celui-ci est un modèle entièrement exploitable où chaque forme peut se transformer en une tâche ClickUp, avec des champs personnalisés et des statuts de tâche personnalisables. Les voies sont codées par couleur selon les équipes et peuvent être réorganisées verticalement ou horizontalement en fonction de votre disposition préférée .

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez des formes (Boxes, losanges de décision, cercles de début/fin) pour représenter différents types d'étapes (tâche, décision, début, fin).

Utilisez des points de décision (losanges) là où le flux de travail se divise (par exemple, approuvé ou rejeté, chemins oui/non).

Attribuez chaque tâche au membre de l'équipe ou au service approprié et ajoutez des observateurs, des dates de début, des dates d'échéance et des priorités selon les besoins.

✅ Idéal pour : les équipes et les développeurs qui souhaitent visualiser, automatiser et gérer les flux de travail interdépartementaux.

6. Modèle de flux de travail ClickUp Simple Mind Map

Obtenez un modèle gratuit Transformez des idées éparpillées en flux de travail structurés et connectés pour une exécution plus rapide grâce au modèle de flux de travail Simple Mind Map de ClickUp.

Réfléchissez plus intelligemment grâce à ce modèle de carte mentale simple ClickUp qui offre un moyen visuel de relier les idées et de concevoir des flux de travail. Il est particulièrement adapté aux sessions de planification préliminaire et de collecte des exigences.

Ce modèle ClickUp cartes mentales est préconfiguré avec des vues et des nœuds/connecteurs, mais vous pouvez faire glisser les nœuds pour réorganiser la disposition et restructurer les branches selon vos besoins. Ici, la collaboration fonctionne en temps réel. Les équipes peuvent modifier la carte mentale, ajouter des idées, transformer des nœuds en tâches, mettre en évidence les priorités, et plus encore.

En mode Tâche, les nœuds représentent les tâches et sous-tâches réelles de votre environnement de travail ClickUp, ce qui vous permet de visualiser les processus existants. Le mode Vide vous permet de partir de zéro et d'expérimenter librement avant de créer.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez toutes les connexions entre les idées, les automatisations et les livrables dans une carte interactive.

Favorisez la planification de l'automatisation grâce à une logique conditionnelle qui permet le flux de données avant la création d'intégrations.

Invitez vos collègues à mapper ensemble vos idées en direct, à ajouter des connexions ou à ajuster les priorités en temps réel.

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les stratèges marketing qui ont besoin d'organiser des idées complexes et de tester la logique des flux de travail.

7. Modèle de flux de travail de conception graphique ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mettez de l'ordre dans votre créativité grâce au modèle de flux de travail ClickUp Graphic Design Workflow Template qui vous permet de gérer facilement les briefs, les révisions et les validations.

Grâce au modèle de flux de travail de conception graphique ClickUp, votre équipe de conception dispose d'un espace structuré mais flexible pour organiser les livrables et les suivre à différentes étapes. Il existe trois listes prédéfinies : Nouvelles demandes, Demandes actives et Liste des clients. Regroupez, triez et filtrez les tâches comme vous le souhaitez pour gérer les travaux entrants et en cours.

Dans la vue Tableau de type Kanban, les tâches peuvent être regroupées par statut, personne assignée, priorité, étiquettes ou dates d'échéance. Et la vue Diagramme de Gantt vous permet de visualiser le calendrier du projet et toutes les dépendances sur un échéancier visuel.

Les champs personnalisés tels que Types de projets, Canal et Format demandé vous permettent de saisir des informations supplémentaires avec précision. Le champ Personnes vous permet d'ajouter des réviseurs et des approbateurs afin de clarifier qui est responsable de quelle tâche.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez le formulaire Demande de conception graphique pour recueillir les demandes de conception des équipes internes ou des clients.

Visualisez les dates de livraison en un coup d'œil dans la vue Calendrier et synchronisez-la avec Google Agenda pour un meilleur suivi.

Joignez les fichiers pertinents, tels que les maquettes, les fichiers sources, les images de référence, les briefs clients, etc., aux tâches pour un contexte complet.

✅ Idéal pour : les équipes de conception et les services marketing qui gèrent un volume important de demandes de conception ou de livrables clients.

8. Modèle de marketing par e-mail ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Automatisez vos campagnes et effectuez le suivi de vos indicateurs sans effort grâce au modèle de flux de travail ClickUp Email Marketing.

Le modèle ClickUp Email Marketing sert de centre de commande pour toutes vos campagnes par e-mail. Utilisez-le pour créer des campagnes, planifier des e-mails, analyser les performances et même suivre les charges de travail.

Toutes les tâches liées à la campagne que vous créez apparaissent dans la liste des campagnes, où vous pouvez voir chaque élément de contenu dont la publication est prévue, ainsi que des détails tels que le canal et le public cible. La vue Calendrier de contenu affiche ensuite vos campagnes sur l'ensemble du mois, avec des cartes de tâches codées par couleur qui permettent de suivre facilement la progression d'un seul coup d'œil.

Le tableau Suivi des résultats des e-mails répertorie toutes les campagnes envoyées ainsi que les indicateurs d'engagement clés pour chaque segment. La planification des campagnes futures devient plus facile lorsque vous avez une vision claire des performances de votre contenu.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez les champs personnalisés pour des attributs tels que le segment, le lien de campagne, le nombre total de clics, les e-mails envoyés, le taux de clics, etc.

Ajoutez des champs de formule pour automatiser les calculs et comparer les résultats, tels que les scores d'engagement, le coût par conversion, les revenus par e-mail, les désabonnements, les prospects générés, etc.

Surveillez la capacité et la progression de votre équipe grâce à la vue Charge de travail de l'équipe (Box) et équilibrez efficacement les charges de travail.

✅ Idéal pour : les équipes marketing et les responsables de la croissance à la recherche d'un outil pour centraliser la planification des campagnes et mesurer les résultats.

🚀 ClickUp Brain en action : pour les équipes marketing, ClickUp Brain effectue une analyse des sentiments afin de découvrir ce que les clients pensent d'une marque et de ses produits, campagnes ou concurrents. Les informations obtenues peuvent ensuite être utilisées ou signaler les domaines les plus préoccupants et hiérarchiser les améliorations.

9. Modèle Kanban pour le développement logiciel

Obtenez un modèle gratuit Boostez l'efficacité de votre équipe de développement et gérez vos sprints de manière visuelle grâce au modèle de flux de travail de développement logiciel Kanban de ClickUp.

Le modèle ClickUp Kanban pour le développement logiciel offre aux équipes un moyen structuré de gérer les flux de travail de développement et d'améliorer la responsabilité.

Le modèle comprend un ensemble de colonnes prédéfinies qui représentent les différentes étapes du développement logiciel, telles que le backlog, en cours, en révision, en test, terminé, bloqué, etc. Vous pouvez modifier ou étendre ces statuts afin qu'ils correspondent au flux de travail réel de votre équipe.

Les tâches, représentées sous forme de cartes, peuvent correspondre à des améliorations de fonctionnalités, des corrections de bogues, des améliorations de processus ou des éléments en attente. Vous pouvez facilement glisser-déposer les cartes pour les déplacer d'une étape à l'autre au fur et à mesure de la progression du travail.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Partagez un système visuel clair pour suivre la progression des produits, de l'assurance qualité et de l'ingénierie.

Surveillez la durée du cycle et définissez des limites de travail en cours (WIP) pour identifier les obstacles avant qu'ils ne retardent les lancements.

Hiérarchisez les tâches en fonction des besoins du sprint et utilisez des filtres pour afficher les tâches par priorité ou par date d'échéance.

✅ Idéal pour : les équipes logicielles à la recherche d'un outil permettant de gérer le travail de manière visuelle à l'aide d'un tableau Kanban.

📚 À lire également : Comment utiliser l'IA pour automatiser des tâches

10. Modèle de gestion de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Centralisez votre calendrier éditorial grâce au modèle de gestion de contenu ClickUp.

Le modèle de gestion de contenu ClickUp est un système prêt à l'emploi qui vous permet de gérer l'ensemble de votre pipeline de contenu. Ce modèle vous offre un espace de travail dynamique avec des listes dédiées à chaque canal, telles que Site web, Blog, Réseaux sociaux et e-mail.

Les demandes de contenu commencent dans la liste Demandes entrantes, où vous pouvez enregistrer des idées, attribuer des propriétaires et estimer l'effort nécessaire. À partir de là, chaque élément est transféré vers des tableaux spécifiques à chaque canal avec des étapes telles que Concept, En cours de développement, En cours de révision et Prêt à être publié, ce qui vous permet de standardiser les flux de travail de contenu entre les canaux.

L'environnement de travail collaboratif vous permet de travailler en temps réel avec vos rédacteurs, designers, éditeurs et spécialistes du marketing. Vous pouvez utiliser des sous-tâches ou des checklists pour le contenu comportant plusieurs étapes et ajouter des pièces jointes ou des liens vers des ressources, des briefs, des directives et des kits de marque.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gérez toutes les demandes de contenu, la progression et les validations dans un environnement de travail partagé qui s'adapte à votre volume marketing.

Effectuez l'automatisation des mises à jour de statut répétitives et surveillez les dépenses de campagne ou la cadence de publication sans avoir recours à des feuilles de calcul.

Liez les objectifs, les budgets et les indicateurs de performance directement à chaque tâche de contenu pour une meilleure visibilité et des rapports améliorés.

✅ Idéal pour : les équipes marketing et contenu qui gèrent des calendriers multicanaux et des flux de travail créatifs.

11. Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Lancez vos produits plus rapidement grâce au modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp.

Le modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp permet de standardiser les demandes au sein de votre organisation afin que chaque nouveau projet suive un processus d'approbation défini.

Les marqueurs de statut permettent de suivre l'avancement du travail. Chaque nouvelle demande commence par le statut « En cours d'examen ». À mesure que les parties prenantes évaluent et prennent des décisions, le statut peut être modifié en « Approuvé », « Rejeté » ou « En cours » en fonction du résultat. Une fois approuvées, les tâches du projet peuvent être attribuées aux membres de l'équipe appropriés, et vous pouvez utiliser le même environnement de travail pour suivre l'avancement jusqu'à la livraison.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez la vue Liste pour voir toutes les demandes de projet en un coup d'œil et comparer les détails, tels que l'impact, le coût, le statut, etc.

Obtenez un aperçu visuel de toutes les demandes, de l'envoi à l'approbation en passant par l'exécution, dans la vue Demandes de projet .

Convertissez les demandes approuvées en projets complets : créez des sous-tâches, fixez des délais, ajoutez des pièces jointes, définissez des dépendances ou des priorités, etc.

✅ Idéal pour : les chefs de projet qui gèrent les idées de projet ou les demandes de travail provenant de plusieurs parties prenantes ou services.

12. Modèle d'automatisation des e-mails ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Intégrez des fonctionnalités de messagerie électronique pour améliorer la gestion de projet grâce au modèle d'automatisation des e-mails de ClickUp.

Le modèle d'automatisation des e-mails ClickUp vous permet d'envoyer des e-mails en fonction de conditions ou de déclencheurs prédéfinis. Vous pouvez choisir parmi plus de 100 modèles ou définir des règles personnalisées en fonction de vos flux de travail.

Les déclencheurs peuvent être des étapes de processus telles que la création de tâches, les changements de statut ou les valeurs des champs personnalisés telles que « Date d'envoi ». Le contenu des e-mails peut être stocké dans ClickUp Docs et joint aux tâches, avec d'autres ressources telles que des images ou des kits de marque.

Si vous menez des campagnes par e-mail, vous pouvez suivre les indicateurs et les consulter sur les tableaux de bord ClickUp afin d'analyser les performances et d'ajuster les futurs e-mails ou flux de travail.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez tous les envois à venir et évitez les chevauchements grâce à la vue du Calendrier .

Rédigez des lignes d'objet et des e-mails dans ClickUp Docs pour collaborer avec votre équipe et obtenir des commentaires instantanés.

Évaluez les types d'e-mails les plus performants, optimisez les lignes d'objet, améliorez la segmentation et ajustez votre logique d'automatisation.

✅ Idéal pour : Toute personne qui a besoin d'envoyer des e-mails réguliers et cohérents sans travail manuel.

💡 Conseil de pro : Documentez au fur et à mesure que vous construisez Ajoutez de brèves notes dans vos flux de travail pour expliquer le rôle de chaque section. Votre futur vous-même, ainsi que vos coéquipiers, vous en seront reconnaissants lorsqu'il s'agira de dépanner ou de mettre à jour.

13. Modèle de flux de travail pour la gestion du blog ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Coordonnez les rédacteurs, les éditeurs et les délais en un seul endroit grâce au modèle de flux de travail ClickUp Blog Management, conçu pour les équipes de contenu.

Le modèle de flux de travail de gestion de blog vous offre un environnement de travail centralisé et automatisé où chaque publication passe de la conception à la publication grâce à un flux de travail clair.

Vous disposez d'un formulaire de demande intégré qui vous permet de saisir vos nouvelles idées de blog dans un format structuré. Chaque envoi devient une nouvelle tâche. Une fois approuvée, l'exécution peut être attribuée à des rédacteurs et des concepteurs, avec des détails tels que le titre du blog, l'auteur, la date d'échéance, les ressources nécessaires, la date de publication, le canal, etc.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez la vue Calendrier pour définir les dates de publication et visualiser les publications à venir.

Passez aux vues Échéancier et diagramme de Gantt pour voir les dépendances et les chevauchements dans le calendrier de publication.

Déplacez les tâches d'une étape à l'autre du flux de travail à mesure que le travail progresse, de la ébauche à la révision, la conception, la planification et la publication dans la vue Tableau.

✅ Idéal pour : les agences ou les équipes créatives internes qui publient des blogs pour plusieurs marques ou flux de contenu.

📚 À lire également : Exemples d'agents IA puissants qui transforment les industries

Gagnez du temps et développez-vous plus rapidement avec ClickUp

La puissance d'un flux de travail dépend du système qui le sous-tend. Les modèles de flux de travail n8n rendent l'automatisation accessible aux équipes en effectuant les connexions entre les outils et en éliminant les tâches manuelles.

Mais si vous souhaitez transformer vos flux de travail manuels en systèmes autonomes, vous avez besoin de ClickUp.

Les modèles de flux de travail ClickUp offrent aux équipes un équilibre entre contrôle et dynamisme, vous aidant à concevoir des systèmes qui évoluent avec le travail au lieu de le ralentir.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et commencez à trouver des installations prêtes à l'emploi pour le marketing, l'ingénierie, les opérations et bien plus encore.